Förklaring av olika typer och modeller av programvarulicenser

De globala utgifterna för företagsprogramvara uppgick till cirka 913 miljarder dollar år 2023.

Idag omfattar den genomsnittliga organisationens teknikstack cirka 300 verktyg. Det innebär 300 programvarulicenser som måste förhandlas fram, spåras och underhållas. Det är inte konstigt att företag världen över bara använder hälften av sina programvarulicenser – resten förblir ospårade eller underutnyttjade.

Genom att optimera användningen av programvarulicenser kan du göra stora besparingar och samtidigt se till att du följer licensreglerna.

I den här artikeln berättar vi om de olika typerna av programvarulicenser som erbjuds av programvaruleverantörer och hur du väljer den programvarulicensmodell som passar bäst för ditt företag. Vi visar också hur du kan spåra och hantera alla dina licenser på ett effektivt sätt och undvika slöseri.

Vad är en programvarulicens?

En programvarulicens är ett juridiskt dokument som beskriver hur programvaran får användas, distribueras och modifieras. Programvarulicensavtalet beskriver villkoren för hur du får tillgång till, kopiera, ändra och dela programvaran. Tänk på det som ett avtal mellan dig och programvaruutvecklaren.

Olika typer av programvarulicenser specificerar användarens rättigheter och begränsningar på olika sätt, bland annat om programvaran kan delas, på hur många enheter den kan installeras och om användarna kan komma åt källkoden.

Licenser säkerställer att du använder programvaran lagligt och i enlighet med alla tillämpliga regler och föreskrifter. De beskriver också ofta villkoren för support och uppdateringar som du har rätt till.

Dessutom hjälper licenser programvaruutvecklare att få betalt för sitt arbete så att de kan fortsätta skapa ny och innovativ programvara.

Vanliga typer av programvarulicenser

Dessa är de vanligaste typerna av programvarulicenser som används idag:

Proprietära licenser

Dessa licenser begränsar åtkomsten till källkoden och hur programvaran får användas.

En proprietär licens, även känd som en sluten källkodslicens eller kommersiell licens, ger användaren begränsade rättigheter. Endast utvecklaren eller en utvald grupp har tillgång till källkoden.

Kunderna kan använda programvaran, men de får inte ändra, distribuera eller sälja den utan uttryckligt tillstånd.

Proprietära licenser används ofta för kommersiell programvara som är avsedd att generera intäkter.

Exempel: Kommersiella programvaruapplikationer, såsom Microsoft Office och SAP.

Öppen källkodslicenser

Öppen källkodslicenser är programvarulicenser som ger användarna omfattande rättigheter att komma åt, ändra, distribuera och till och med sälja programvaran. Programvarans källkod är offentligt tillgänglig, vilket gör att vem som helst kan granska, förbättra och anpassa den.

En öppen källkodslicens främjar transparens och ansvarsskyldighet och ger användarna stor flexibilitet. Sådan programvara drar ofta nytta av en stor gemenskap av utvecklare som bidrar till utvecklingen och förbättringen av programvarukoden.

Exempel: GNU General Public License (GPL), MIT-licensen och Apache License 2. 0

Freeware och shareware

Termerna freeware och shareware används ofta omväxlande, men det är två olika modeller för programvarulicenser.

Freeware är programvara som erbjuds för gratis användning. Även om den är gratis kan dess funktionalitet eller funktioner vara begränsade. Den kan också ha begränsningar när det gäller modifieringar och vidare distribution.

Exempel: Firefox, VLC Media Player och GIMP

Shareware är programvara som tillhandahålls gratis som en testversion under en begränsad period eller med begränsade funktioner. För att låsa upp alla funktioner eller fortsätta använda programvaran efter testperioden krävs vanligtvis en avgift.

Exempel: Adobe Photoshop och Microsoft Office

Licenser för allmän egendom

En public domain-licens är en typ av programvarulicens som placerar programvaran i det offentliga domänen. Detta innebär att programvaran är helt fri från upphovsrättsliga begränsningar, vilket gör att vem som helst kan använda, modifiera och distribuera den utan några begränsningar.

Programvara i det offentliga domänen kan uppmuntra innovation och kreativitet, eftersom vem som helst kan bidra till dess utveckling och förbättring. Det finns inga upphovsrättsliga begränsningar för hur programvaran kan användas eller kommersialiseras.

Exempel: SQLite

Populära modeller för programvarulicenser

Det finns olika typer av proprietära programvarulicenser. Här går vi igenom de viktigaste kategorierna så att du kan bestämma vilken som passar dina behov bäst.

TL;DR: Sammanfattning av 6 typer av proprietära programvarulicenser Perpetual licensing: Hög initial kostnad men stabil för långsiktig användning där det finns lite behov av skalning. Prenumerationslicenser: Flexibla, uppdateras regelbundet och är skalbara – perfekta för dynamiska, växande miljöer. Användningsbaserad licensiering: Kostnadseffektivt för varierande användning, men kräver noggrann övervakning för att undvika oväntade kostnader. Licensiering med betalning för överskridande: Budgetvänligt tills du överskrider gränserna; bra för mestadels stabil men ibland varierande användning. Enhetslicensiering: Bäst för fasta miljöer med dedikerad hårdvara, lätt att hantera men inte flexibel. Samtidig licensiering: Perfekt för team som delar åtkomst, flexibel inom användarbegränsningar men kräver övervakning.

Perpetual-licensiering

En evig licensmodell är en traditionell metod för programvarulicensiering där en kund köper en licens för att använda programvaran på obestämd tid. När licensen har köpts kan kunden fortsätta använda programvaran så länge som behövs utan återkommande abonnemangsavgifter.

Kunderna betalar en engångsavgift för att förvärva programvarulicensen, och det tillkommer inga löpande abonnemangs- eller underhållsavgifter.

Fördelar med evig licensiering

Förutsägbarhet: Kunderna kan planera sina programvarukostnader i förväg utan osäkerhet om återkommande abonnemangsavgifter eller prisökningar.

Äganderätt: Evig licensiering kan ge en känsla av äganderätt och kontroll över programvaran.

Långsiktiga kostnadsbesparingar: I vissa fall kan eviga licenser vara mer kostnadseffektiva än andra modeller, särskilt för organisationer som använder programvaran under många år.

Offlineåtkomst: Eviga licenser innebär ofta att du kan använda programvaran utan kontinuerlig internetåtkomst.

Inget beroende av leverantören: Användarna är mindre beroende av leverantören efter det initiala köpet. Även om leverantören slutar sälja programvaran behåller användaren rätten att använda den version som de har köpt.

Nackdelar med eviga licenser

Inga automatiska uppdateringar: Tillgång till framtida uppdateringar eller nya funktioner kan kräva ytterligare avgifter.

Högre initialkostnad: Det initiala inköpspriset för en evig licens kan vara högt.

Risk för föråldring: I takt med att tekniken utvecklas kan eviga licenser bli mindre attraktiva om programvaran blir föråldrad eller svår att underhålla.

Underhålls- och supportkostnader: Löpande support, underhåll och uppdateringar ingår kanske inte i en evig licens eller kan kräva köp av en separat underhållsplan.

Finansiell risk i förskott: Den höga initiala investeringen utgör en finansiell risk om programvaran inte uppfyller organisationens behov eller om verksamhetens krav förändras.

Prenumerationsbaserad licensiering

Prenumerationsbaserad licensiering, även känd som Software as a Service (SaaS), är en populär modell för programvarulicensiering där kunderna betalar en återkommande avgift för att använda programvaran under en viss period.

Dessa typer av programvarulicenser omfattar vanligtvis en molnbaserad produkt. Kunderna betalar en regelbunden prenumerationsavgift, vanligtvis månadsvis eller årsvis, och kan endast använda programvaran under prenumerationsperioden.

Fördelar med prenumerationsbaserade licenser

Lägre initialkostnader: Lägre initialkostnader jämfört med eviga licenser gör det mer tillgängligt för små företag och organisationer med begränsat kapital.

Flexibilitet: Kunderna kan enkelt skala upp eller ner sin användning efter behov, eftersom det inte finns någon bindningstid utöver prenumerationsperioden.

Automatiska uppdateringar: Abonnemangsbaserade modeller inkluderar ofta automatiska uppdateringar och uppgraderingar, vilket säkerställer att du inte drabbas av föråldring.

Minskade IT-kostnader: Molnbaserade SaaS-lösningar kan minska IT-bördan för organisationer genom att eliminera behovet av lokal installation och underhåll av programvara.

Enklare tillgång till avancerad programvara: Abonnemangslisenser gör det enklare för organisationer att få tillgång till och ha råd med avancerad programvara eller programvara på företagsnivå.

Nackdelar med prenumerationsbaserade licenser

Återkommande kostnader: Kunderna måste fortsätta att betala prenumerationsavgifter för att behålla tillgången till programvaran.

Beroende: Kunderna är beroende av programvaruleverantören för löpande support och tillgänglighet.

Risk för prisökningar: Abonnemangsavgifterna kan öka med tiden, vilket kan leda till högre kostnader än väntat för organisationer.

Begränsad kontroll: Kunderna kan ha mindre kontroll över programvarans konfiguration och anpassning.

Begränsat ägande: Till skillnad från eviga licenser ger prenumerationsbaserade licenser inte äganderätt till programvaran. Organisationer kan förlora tillgången till sina data eller konfigurationer om prenumerationen upphör.

Användningsbaserad licensiering

Användningsbaserad licensiering är en modell för programvarulicensiering där kunderna betalar för programvaran utifrån deras faktiska användning eller förbrukning. Detta kan mätas på olika sätt, till exempel antalet användare, transaktioner, datavolym eller bearbetningstid.

Denna typ av programvarulicensiering innebär ofta mätning eller övervakning av kundens förbrukning för att beräkna avgifterna korrekt. Kostnaden för programvaran kan öka eller minska beroende på kundens användningsmönster. Vanligtvis köps kredit i förväg och enheter dras av vid varje användning.

Vanliga användningsmått inkluderar antalet användare, transaktioner, datavolym och använda beräkningsresurser.

Fördelar med användningsbaserad licensiering

Kostnadseffektivitet: Organisationer betalar endast för det de använder, vilket gör denna modell särskilt kostnadseffektiv för dem med varierande eller oförutsägbara användningsmönster.

Skalbarhet: Kostnaden för programvaran kan skalas upp eller ner beroende på kundens förändrade behov.

Flexibilitet: Kunderna kan anpassa sina användningsmönster för att kontrollera kostnaderna.

Lägre initialkostnader: Det är vanligtvis lägre initialkostnader jämfört med traditionella licensmodeller.

Transparent prissättning: Användningsbaserade licenser ger ofta en tydlig bild av hur kostnaderna uppstår, vilket kan förbättra den finansiella planeringen och resurshanteringen.

Nackdelar med användningsbaserad licensiering

Komplexitet: Användningsbaserade licenser kan vara mer komplexa att implementera och hantera än andra modeller. Organisationer måste noggrant övervaka sin användning för att undvika oväntade kostnader.

Utmaningar med mätning: Det kan vara svårt att mäta användningen exakt, särskilt för komplexa programvaruapplikationer.

Risk för oväntade eller höga kostnader: Om användningsmönstren varierar kraftigt kan kunderna drabbas av oväntade kostnadsökningar.

Licensiering med betalning för överskridande

Licensiering med betalning för överskridande är en typ av användningsbaserad licensmodell där kunderna betalar en grundavgift för en viss användningsnivå och sedan får betala extra avgifter om de överskrider den gränsen. Denna modell används ofta i kombination med andra licensmodeller, till exempel prenumerationsbaserade eller användningsbaserade.

Fördelar med licensiering med betalning för överskridande

Förutsägbarhet: Kunderna kan uppskatta sina kostnader mer exakt eftersom de känner till baskostnaden och kan uppskatta eventuella överskridanden.

Flexibilitet: Kunderna kan anpassa sina användningsmönster för att undvika extraavgifter.

Kostnadskontroll: Denna typ av licensiering kan hjälpa kunderna att kontrollera sina programvarukostnader genom att fastställa en budget för användningen.

Ingen avbrott i tjänsten: Användarna kommer inte att uppleva avbrott i tjänsten om de överskrider sina gränser, eftersom de helt enkelt betalar för den extra användningen.

Enkel start: Organisationer kan börja med en lägre basplan och skala upp efter behov.

Nackdelar med licensiering med betalning för överskridande

Oförutsägbara kostnader: Om användningsmönstren varierar kraftigt kan kunderna drabbas av oväntade extraavgifter.

Komplexitet: Licenser med betalning för överskridande kan vara mer komplexa att budgetera, implementera och hantera än andra modeller.

Risk för överkonsumtion av resurser: Utan ordentlig övervakning kan organisationer oavsiktligt konsumera mer resurser än nödvändigt, vilket leder till högre överförbrukningsavgifter och ökade driftskostnader.

Beroende av korrekt användningsrapportering: Eventuella avvikelser eller förseningar i rapporteringen kan leda till oväntade kostnader eller tvister.

Enhetslicensiering

Vid enhetslicensiering är slutanvändarlicensavtalet knutet till en specifik fysisk enhet eller hårdvarukonfiguration. Detta innebär att programvaran endast kan användas på den specifika enheten eller inom de angivna hårdvarubegränsningarna.

Samma licens kan vanligtvis inte överföras till en annan enhet eller användas av flera användare. Enhetslicensiering kan begränsa flexibiliteten i distributionen och användningen av programvara.

Enhetslicenser finns i specifika användningsfall, såsom inbyggda system (programvara inbyggd i enheter som skrivare, routrar eller industriella styrenheter), vissa enkelanvändarapplikationer och hårdvaruberoende programvara.

Fördelar med enhetslicensiering

Enkelhet och smidig hantering: Eftersom licenserna är kopplade till specifika enheter är de lättare att spåra och säkerställa efterlevnad.

Kostnadsförutsägbarhet: Organisationer kan enkelt förutsäga kostnaderna, eftersom antalet licenser som krävs motsvarar antalet enheter.

Säkerhet: Enhetslicensiering kan hjälpa till att skydda mot obehörig programvaruanvändning och piratkopiering.

Hårdvarukompatibilitet: Det kan säkerställa att programvaran är kompatibel med den avsedda hårdvaran.

Stabilitet och konsekvens: Enhetslicenser inkluderar ofta ett alternativ för evig licens, vilket innebär att programvaran kan användas på enheten på obestämd tid. Detta ger en stabil och konsekvent användningsmiljö utan återkommande avgifter.

Nackdelar med enhetslicensiering

Begränsad flexibilitet: Enhetslicenser kan begränsa användningen till en enda enhet, vilket minskar flexibiliteten och potentiellt ökar kostnaderna.

Hårdvaruberoende: Om enheten går förlorad eller skadas kan programvaran bli oanvändbar. Dessutom kan uppgradering av hårdvara kräva köp av nya programvarulicenser.

Underutnyttjande: Om en licensierad enhet underutnyttjas kan licensen inte utnyttjas fullt ut, vilket leder till ineffektivitet.

Svårigheter med distansarbete eller arbete utanför kontoret: Om anställda behöver komma åt programvara från olika platser kan licensiering av enheter vara ett hinder.

Samtidiga licenser

Samtidig licensiering är en programvarulicensmodell som tillåter ett visst antal användare att använda programvaran samtidigt, istället för att tilldela licenser till enskilda användare. Detta är särskilt användbart i miljöer där inte alla användare behöver använda programvaran samtidigt.

Ett företag där personalen arbetar i skift kan till exempel köpa ett visst antal licenser för designprogramvara, eftersom man vet att inte alla designers kommer att använda programvaran samtidigt.

En samtidig licens kallas ibland även för en flytande licens.

Fördelar med samtidiga licenser

Kostnadseffektivitet: Samtidiga licenser kan vara kostnadseffektiva för organisationer där inte alla användare använder programvaran samtidigt.

Flexibilitet: Denna modell är idealisk för organisationer med användare i olika tidszoner eller med varierande arbetsscheman, eftersom licenserna tilldelas baserat på faktisk användning snarare än antalet användare.

Optimerad resursanvändning: Organisationer kan se till att licenserna inte underutnyttjas. När en användare är klar med programvaran kan licensen automatiskt göras tillgänglig för en annan användare.

Skalbarhet: Licenser kan läggas till eller minskas efter behov.

Enkel hantering: Licenshanteringen förenklas eftersom ingen licens behöver tilldelas varje enskild användare.

Nackdelar med samtidiga licenser

Licenskonflikter: Det finns en risk att det inte finns tillräckligt med licenser när de behövs, vilket kan leda till förseningar eller driftstopp.

Komplexitet i övervakningen av användningen: Organisationer kan behöva övervaka licensanvändningen noggrant för att säkerställa att de har tillräckligt med licenser för att möta efterfrågan utan att spendera för mycket på onödiga licenser.

Risk för överanvändning: Om det inte hanteras korrekt kan samtidiga licenser leda till överanvändning, där för många användare försöker komma åt programvaran samtidigt.

Högre initiala kostnader: Den initiala kostnaden för att installera och köpa de nödvändiga licenserna kan vara högre än för andra licensmodeller, särskilt om det är svårt att förutsäga exakta användningsmönster.

Beroende av licensserver: Samtidiga licenser kräver ofta en centraliserad licensserver för att hantera distributionen av licenser.

Välja rätt programvarulicens för ditt företag

När du väljer en programvarulicens är det viktigt att utvärdera flera viktiga faktorer för att säkerställa att licensen överensstämmer med din organisations behov, budget och långsiktiga mål.

Här är de viktigaste faktorerna att tänka på när du utvärderar olika typer av programvarulicenser:

Kostnad

Utvärdera licensens initiala kostnad , inklusive om det är en engångsbetalning (evig licens) eller återkommande (prenumerationsbaserad, användningsbaserad etc.).

Beräkna den totala ägandekostnaden (TCO). Inkludera alla löpande kostnader som underhållsavgifter, supportkostnader, uppgraderingskostnader eller överskjutande avgifter.

Tänk på hur kostnaderna kommer att ackumuleras över tid. En prenumerationsmodell kan till exempel ha lägre initialkostnader, men bli dyrare på lång sikt.

Användningsrättigheter

Ta reda på om det finns begränsningar i användningsrättigheterna . Vissa licenser kan begränsa användningen till vissa miljöer (t.ex. lokalt eller i molnet).

Tänk på hur enkelt det är att skala upp eller ner licensen efter dina behov, lägga till eller ta bort användare eller överföra licensen till andra enheter eller användare.

Avgör om vissa funktioner kräver ytterligare licenser eller avgifter.

Support och underhåll

Utvärdera nivån på supporten som ingår i licensen. Ingår support dygnet runt, eller är den begränsad? Vilka är svarstiderna och vilka supportkanaler finns tillgängliga (t.ex. telefon, e-post, chatt)?

Kontrollera om licensen inkluderar regelbundna uppdateringar och uppgraderingar .

Se till att licensen täcker kritiska buggfixar och säkerhetsuppdateringar.

Efterlevnad

Se till att du förstår och kan följa licensvillkoren för att undvika juridiska problem.

Överväg om licensen och programvaran uppfyller branschspecifika regler (t.ex. GDPR, HIPAA) som är relevanta för din organisation.

Tänk på efterlevnaden när du utvärderar olika typer av programvarulicenser.

Skalbarhet och flexibilitet

Fundera på om licensen kan skalas i takt med att din organisation växer. Tillåter den fler användare, ökade datamängder eller utökad funktionalitet när dina behov växer?

Utvärdera hur anpassningsbar licensen är till förändringar i din organisations struktur.

Kompatibilitet

Se till att programvaran är kompatibel med din befintliga IT-infrastruktur , inklusive hårdvara, operativsystem och andra programvaruverktyg.

Tänk på hur väl programvaran integreras med dina nuvarande system och arbetsflöden.

Kunderna kan använda de över 1000 befintliga integrationerna eller skapa egna med ClickUp Integrations.

Leverantör

Undersök programvaruleverantörens historia och finansiella stabilitet. En stabil leverantör är mer benägen att tillhandahålla pålitlig support och uppdateringar på lång sikt.

Leta efter kundomdömen, recensioner och fallstudier för att få en bild av andra användares erfarenheter.

Enkelhet

Tänk på programvarans användargränssnitt och användarvänlighet . Programvara som är svår att använda kan leda till lägre produktivitet och högre utbildningskostnader.

Utvärdera tillgängligheten av utbildningsresurser, inklusive dokumentation, handledningar och kundsupport, så att ditt team kan använda programvaran effektivt.

Lång livslängd

Fundera över om programvaran och licensmodellen kommer att uppfylla dina långsiktiga behov. Utvärdera leverantörens roadmap och hur ofta programvaran uppdateras för att säkerställa att den inte blir föråldrad.

Titta på programvarans potential att anamma framtida tekniker eller utvecklas i takt med branschtrender, vilket kan hjälpa din organisation att förbli konkurrenskraftig.

Anpassning och kontroll

Fundera på om programvaran kan anpassas efter dina specifika behov . Vissa licenser kan begränsa i vilken utsträckning du kan ändra eller konfigurera programvaran.

Ta också reda på vem som kontrollerar data. I molnbaserade modeller eller prenumerationsmodeller är det viktigt att veta hur data lagras, vem som äger den och hur den kan nås eller migreras om du byter leverantör.

Att välja rätt programvarulicens innebär att man måste balansera kostnader, användarrättigheter och support med organisationens behov och mål. Genom att noggrant utvärdera dessa faktorer kan du välja ett programvarulicensavtal som inte bara uppfyller dina nuvarande krav utan också positionerar din organisation för framtida tillväxt och anpassningsförmåga.

Här är en tabell som jämför de viktigaste typerna av programvarulicenser för att hjälpa dig att analysera dem snabbare:

Licenstyp Kostnad Användarrättigheter Användarvänlighet Flexibilitet Support Bäst för Höga initiala kostnader Obegränsad användning av den köpta versionen Enkelt när det väl är konfigurerat Begränsad Kan kräva separata underhållsavtal Långvarig användning med stabila behov Återkommande, lägre initialkostnad Kontinuerlig åtkomst, inkluderar ofta uppdateringar Enkelt Hög Inkluderar support och uppdateringar Företag som behöver uppdaterad programvara Variabel kostnad baserad på användning Betala per användning; ofta kopplat till specifika mätvärden Kräver övervakning Hög Grundläggande support Fluktuerande användningsmönster Grundkostnad + avgifter för överskridanden Fasta basanvändningsrättigheter; betala mer för överskridande Enkelt tills överskridanden uppstår Moderera Grundläggande support Mestadels stabil användning och sporadiska toppar Per enhet, stabil kostnad Kopplad till specifika enheter Enkelt Låg Grundläggande support Miljöer med fasta arbetsstationer Medelhög till hög kostnad, delad Poolade licenser som delas mellan flera användare Kräver övervakning Hög Delad support Team med överlappande användningsbehov

Hur man spårar och hanterar programvarulicenser

När organisationer växer och verksamheten expanderar ökar användningen av programvaruapplikationer exponentiellt. Med den ökande användningen kan det vara ganska svårt att hantera programvarulicenser effektivt och samtidigt optimera kostnaderna.

