15 roliga kommunikationsspel för team på jobbet

Tänk på ditt team på jobbet som en väl samspelt orkester. Varje musiker spelar sin roll i perfekt harmoni. Men vad händer när ett instrument hamnar ur takt? Melodin hackar, rytmen bryts och framförandet faller platt.

Det är precis vad som händer på en arbetsplats när kommunikationen inte flyter smidigt.

Effektiv kommunikation är det som håller ditt team samspelt. Det är det som förvandlar en grupp individer till ett högpresterande team. Faktum är att studier visar att team med god kommunikation inte bara är mer produktiva utan också har 4,5 gånger större sannolikhet att behålla sina medarbetare.

Men här är utmaningen: kommunikation sker inte av sig själv – den måste odlas. Precis som musikerna i en orkester övar tillsammans för att spela synkroniserat måste ditt team regelbundet öva på att kommunicera för att samarbeta bättre.

Teambuildingaktiviteter är några av de bästa övningarna för denna typ av träning. De hjälper dina teammedlemmar att utveckla sina sociala färdigheter och skapa djupare relationer genom att lämna sin traditionella arbetsmiljö och delta i gemensamma upplevelser.

Den här artikeln listar 15 roliga och engagerande kommunikationsspel som kan hjälpa ditt team att höja moralen och förbättra kommunikationsförmågan och produktiviteten.

15 kommunikationsspel för teambuilding som faktiskt är roliga

Kommunikationsspel för teambuilding är viktiga för alla högpresterande team. Låt oss titta på några spel som du kan spela med dina interna team och distansteam.

Isbrytande lekar

Som titeln antyder bryter dessa lekar isen. De skapar en avslappnad stämning och sätter igång kontakterna mellan teammedlemmarna.

Två sanningar och en lögn

Denna klassiska isbrytare går ut på att en teammedlem delar med sig av tre påståenden om sig själv: två sanningar och en lögn. De andra teammedlemmarna gissar turvis vilket påstående som är lögnen.

Det är ett roligt och engagerande sätt att lära sig intressanta fakta om kollegor samtidigt som man uppmuntrar kritiskt tänkande och observationsförmåga.

Exempel: En teammedlem kan säga: ”Jag har hoppat fallskärm, jag är vänsterhänt och jag har bott i tre olika länder.” De andra måste gissa vilka två påståenden som är sanna och vilket som är falskt.

Viktiga tips: Uppmuntra kreativitet och humor i uttalandena Se till att lögnerna är trovärdiga för att göra spelet mer utmanande Uppmuntra alla teammedlemmar att delta aktivt Använd ClickUp Docs för att skapa ett digitalt dokument för isbrytare där alla kan dela med sig av sina uttalanden

Kom igång med ClickUp Docs Flera spelare kan göra ändringar i speldokumentet i realtid med ClickUp Docs

Mänsklig knut

Denna energiska isbrytare går ut på att teammedlemmarna ställer sig i en cirkel och slumpmässigt tar varandra i händerna med två personer, vilket skapar en knut. Det vinnande laget avgörs av vilket lag som lyckas reda ut knuten utan att släppa någons händer.

Spelet betonar lagarbete, öppen kommunikation och problemlösningsförmåga.

Viktiga tips: Säkerställ säkerheten genom att påminna deltagarna om att vara försiktiga när de löser upp knuten Dela upp stora grupper i mindre team för att underlätta ledningen Uppmuntra tålamod och uthållighet, eftersom det kan ta lite tid att reda ut knuten

Hitta någon som…

I det här spelet ska man skapa en lista med frågor eller påståenden som börjar med ”Hitta någon som…” (t.ex. Hitta någon som har rest till Europa).

Gruppmedlemmarna minglar och letar efter någon som stämmer in på varje påstående. Det är ett utmärkt sätt att uppmuntra interaktion, främja mingel och lära sig mer om kollegornas erfarenheter och intressen.

Viktiga tips: Skapa ett varierat utbud av frågor för att tillgodose olika intressen Uppmuntra teammedlemmarna att prata med så många människor som möjligt Sätt en tidsgräns för spelet för att hålla energinivån uppe Använd ClickUp Docs för att skapa en lista med frågor i förväg

Spel för muntlig kommunikation

Dessa lekar fokuserar på effektivt tal, lyssnande och förståelse.

Berättarkedja

Denna kommunikationsövning som bygger på samarbete främjar kreativitet och aktivt lyssnande.

Börja med en enda mening för att inleda en berättelse. Varje teammedlem lägger i tur och ordning till en mening, som bygger vidare på den föregående för att skapa en sammanhängande historia.

Utmaningen ligger i att upprätthålla sammanhanget och lägga till spännande vändningar samtidigt som man aktivt lyssnar på andras bidrag.

Detta spel uppmuntrar till lagarbete, kreativitet och att bygga vidare på andras idéer.

Exempel: Den första personen kan säga: ”Det var en gång en magisk enhörning.” Nästa person kan lägga till: ”som bodde i ett regnbågsfärgat slott.” Och så vidare.

Viktiga tips: Sätt en tidsgräns för att hålla tempot uppe och spänningen kvar Uppmuntra levande bildspråk och fantasifulla berättarelement Använd ClickUps chattvy för samarbete i realtid och idéutbyte under spelet om du spelar med ett team på distans

Team som arbetar på distans kan använda ClickUps chattvy för att kommunicera under spelet med snabbmeddelanden

Broken Telephone

Detta klassiska spel belyser risken för missförstånd i muntlig kommunikation. Det är ett fysiskt spel där ett meddelande viskas från en person till nästa i en rad. Den sista personen säger sedan det slutliga meddelandet högt.

Ofta genomgår det ursprungliga budskapet betydande förändringar när det sprids vidare, vilket understryker vikten av tydlig och koncis kommunikation. Detta spel belyser utmaningarna med att upprätthålla noggrannheten vid muntlig överföring av budskap.

Exempel: En enkel fras som ”Den snabba bruna räven hoppar över den lata hunden” kan ha förändrats helt när den når slutet av raden.

Viktiga tips: Be deltagarna att hålla det inledande meddelandet enkelt och tydligt Uppmuntra deltagarna att lyssna noga innan de upprepar meddelandet Jämför det ursprungliga meddelandet med det slutliga

Ordassociation

Detta snabba spel stimulerar snabbtänkthet och kreativitet. En person säger ett ord, och nästa svarar omedelbart med det första ordet som kommer till honom eller henne. Kedjan fortsätter och skapar oväntade och ofta humoristiska kopplingar.

Detta spel uppmuntrar till spontant tänkande, aktivt lyssnande och snabb tänkförmåga.

Exempel: Om den första personen säger ”äpple” kan nästa svara med ”rött”, följt av ”brandbil” och så vidare.

Viktiga tips: Uppmuntra deltagarna att svara snabbt utan att fundera för mycket Skapa en livlig och energisk atmosfär Variera startordet för att introducera olika teman

Icke-verbala kommunikationsspel

Ett icke-verbalt kommunikationsspel fokuserar på att förstå kroppsspråk och dess inverkan på kommunikationen. Denna aktivitet uppmuntrar till observation, tolkning och uttryck utan användning av talade ord.

Charades

Charades är ett klassiskt spel där en person gestikulerar ett ord eller en fras medan de andra gissar. Den som gestikulerar måste förlita sig enbart på kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester för att förmedla innebörden.

För att förbättra upplevelsen kan du överväga att använda rekvisita eller dela in deltagarna i lag för att skapa en tävlingskänsla. Nyckeln till att vinna är överdrift och tydlighet i framförandet.

Exempel: Att gestikulera ”cykla” innebär att man härmar tramprörelsen och balanserande rörelser

Viktiga tips: Uppmuntra överdrivna och uttrycksfulla rörelser Byt roller så att alla får en chans att agera och gissa Använd ClickUp Whiteboards för att skapa en virtuell tavla eller ClickUp Docs för att skriva ner ledtrådar eller hålla reda på poäng

ClickUps whiteboards hjälper dig med visuellt samarbete för kommunikationsspel online

Blindritning

Detta är ett spel som till hälften består av verbal och till hälften av icke-verbal kommunikation, och som betonar vikten av tydlig och koncis verbal kommunikation.

En person beskriver en bild medan en annan försöker rita den utan att se den. Den som beskriver måste använda levande bildspråk, beskrivande språk och rumsliga referenser för att förmedla bilden korrekt.

Sketcharen förlitar sig på aktivt lyssnande och visuell tolkning för att skapa en framställning baserad på verbala ledtrådar.

Exempel: Att beskriva ett komplext föremål som ett rymdskepp kräver ett precist och bildrikt språk för att återge det korrekt. En person beskriver rymdskeppet, och den andra personen försöker rita det enligt instruktionerna och detaljerna som den första personen ger.

Viktiga tips: Uppmuntra den som beskriver att måla upp en bild med sina ord och undvika vaga termer Sätt en tidsgräns för teckningen för att lägga till en utmaning Byt roller så att alla får en chans att beskriva och rita Du kan använda ClickUp Whiteboards för ritningarna

Mirror Me

Mirror Me är ett spel som fokuserar på observation, imitation och synkronisering. Två personer står mittemot varandra och försöker härma varandras rörelser utan att prata. Denna övning förbättrar icke-verbal kommunikation, koordination och lagarbete.

Det är viktigt att börja med enkla rörelser och gradvis öka svårighetsgraden för att utmana deltagarna.

Exempel: En person kan börja med enkla gester som att vinka eller klappa händerna, och den andra måste spegla rörelserna exakt

Viktiga tips: Börja med enkla rörelser och öka gradvis svårighetsgraden Uppmuntra deltagarna att hålla ögonkontakt för effektiv spegling Experimentera med olika kroppsdelar och rörelser

Teknikstödda kommunikationsspel

Dessa spel erbjuder ett modernt tillvägagångssätt för att utveckla kommunikation och samarbete mellan mångfaldiga team genom att utnyttja teknik.

Virtuellt Escape Room

Detta uppslukande spel utmanar virtuella team att lösa pussel, knäcka koder och hitta ledtrådar för att fly från ett virtuellt rum inom en viss tidsgräns. Det kräver kritiskt tänkande, kommunikation och lagarbete för att övervinna hinder och nå målet.

Virtuella escape rooms erbjuder ett dynamiskt och engagerande sätt att få teamen att diskutera problemet, samarbeta och lösa det.

Viktiga tips: Spelarna behöver tydlig kommunikation och informationsutbyte sinsemellan Fördela uppgifterna utifrån individuella styrkor och preferenser Ställ in en timer för att skapa en känsla av brådska och spänning Använd ClickUp Tasks för att tilldela roller och ansvarsområden inom teamet och ClickUp Docs för att skapa ledtrådar och pussel

Skapa uppgifter och tilldela dem snabbt till dina teammedlemmar med ClickUps uppgifter

Pictionary online

Online Pictionary är en digital variant av ett klassiskt spel där en person ritar medan de andra gissar ordet eller frasen.

Detta roliga spel förbättrar även förmågan att rita, gissa och kommunicera i en virtuell miljö. Det är en teambuildingaktivitet som uppmuntrar snabbt tänkande, beskrivande språk och effektivt lagarbete.

Viktiga tips: Byt roller så att alla får en chans att rita och gissa Använd olika ordkategorier för att utmana deltagarna Utnyttja ClickUps whiteboards för att rita och gissa

Onlinequiz eller frågesport

Detta interaktiva spel testar kunskaperna och främjar en vänskaplig tävling.

Team eller enskilda personer svarar på frågor om ett specifikt ämne eller allmänbildning. Det förbättrar kommunikationsförmågan, samarbetet och kunskapsdelningen på ett roligt och engagerande sätt.

Detta är en mycket vanlig (och omtyckt) onlinekommunikationsaktivitet bland distansarbetande team.

Viktiga tips: Välj ett ämne som intresserar deltagarna Skapa en blandning av enkla och utmanande frågor Uppmuntra lagarbete och samarbete för att besvara frågor

Samarbetsbaserade problemlösningsspel

Dessa lekar främjar lagarbete och kritiskt tänkande och kräver utvecklade problemlösningsförmågor.

De kräver också effektiv kommunikation, samordning och kreativt tänkande för att övervinna utmaningar och uppnå ett gemensamt mål.

Öde ö

Denna aktivitet simulerar en överlevnadssituation som kräver prioritering och resursfördelning. Deltagarna måste bestämma vilka nödvändiga föremål de ska ta med sig till en öde ö, med hänsyn till faktorer som överlevnad, komfort och lagarbete.

Detta spel utvecklar förmågan att kommunicera, förhandla och lösa problem. Deltagarna måste väga olika föremåls betydelse mot varandra, motivera sina val och nå enighet som ett team.

Viktiga tips: Deltagarna måste kommunicera öppet och fokusera på aktivt lyssnande Fastställ tydliga riktlinjer för hur många föremål som är tillåtna Tänk på tidsbegränsningar för att skapa press och brådska Använd ClickUps whiteboards för brainstorming och gemensamt beslutsfattande

Bygg ett torn

Denna klassiska utmaning kräver samarbete, kreativitet och kunskaper i byggteknik. Teamen får begränsade material, såsom marshmallows, spagetti eller indexkort, för att bygga ett så högt fristående torn som möjligt inom en viss tidsgräns.

Detta spel betonar lagarbete, problemlösning och anpassningsförmåga. Deltagarna måste experimentera med olika byggtekniker och ta hänsyn till viktfördelning, stabilitet och höjd. Starkt lagarbete och tydlig kommunikation är nycklarna till framgång i detta spel.

Viktiga tips: Uppmuntra experimenterande och försök och misstag Betona vikten av tydliga roller och ansvarsområden Sätt en tidsgräns för att öka spänningen och utmaningen

Rube Goldberg-maskin

Denna kreativa utmaning går ut på att bygga upp en komplex kedjereaktion av händelser för att utföra en enkel uppgift. Teamen måste utforma och bygga en maskin med hjälp av olika material och rekvisita. Detta spel främjar problemlösning, kreativitet och lagarbete.

Deltagarna måste kommunicera effektivt för att brainstorma idéer, experimentera med design och lösa problem.

Viktiga tips: Experimentera med olika material och vinklar för att optimera kedjereaktionen Se till att varje steg på ett tillförlitligt sätt leder till nästa Överväg att använda video för att spela in och analysera maskinens prestanda

Använd ClickUp för att förbättra kommunikationen i teamet

ClickUp kan vara ett utmärkt verktyg för samarbete och teambuilding när det gäller att planera, hantera och genomföra de ovan nämnda spelen.

Låt oss utforska hur du kan utnyttja dess viktigaste funktioner för att förbättra samarbetet i ditt team.

ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma, planera och samarbeta visuellt online

ClickUp Whiteboards erbjuder ett dynamiskt och interaktivt utrymme där team kan samarbeta, brainstorma och visualisera idéer. Det är som en virtuell duk för frihandsteckning, anteckningar och idémapping.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Visuellt samarbete: Arbeta tillsammans i realtid, dela idéer och gör ändringar på whiteboardtavlan

Idégenerering: Brainstorma med hjälp av visuella hjälpmedel för att göra sessionerna mer produktiva och engagerande

Problemlösning: Visualisera komplexa problem och bryt ner dem snabbt i mindre steg för att hitta lösningar

Projektplanering: Planera och samarbeta effektivt i projekt med team på olika platser med hjälp av tankekartor, flödesscheman och andra visuella framställningar

Kunskapsdelning: Dokumentera idéer och insikter gemensamt för framtida bruk, för att underlätta beslutsfattandet

ClickUp Docs

Samla idéer, resurser och annan information du behöver på ett och samma ställe med ClickUp Docs

ClickUp Docs erbjuder en centraliserad plattform där team kan samarbeta på dokument, dela information och följa upp framsteg. Det är en gemensam arbetsyta för att skapa, redigera och kommentera dokument.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Centraliserad dokumentlagring: Spara alla relevanta dokument på ett ställe för enkel åtkomst och referens

Samarbete i realtid: Redigera dokument samtidigt, vilket underlättar samarbetet och minskar flaskhalsar

Versionshantering: Spåra ändringar som gjorts i dokument och återgå till tidigare versioner vid behov

Kommentarer och feedback: Lämna kommentarer och förslag direkt i dokumenten för att underlätta diskussionen och ge feedback

Integration med andra verktyg: Integrera smidigt med andra ClickUp-funktioner, såsom Uppgifter och Chatt, för ett enhetligt arbetsflöde

ClickUp Chat

Effektivisera teamkommunikationen och omvandla chattar till handling med ClickUp Chat

ClickUp Chat är mer än bara ett meddelandeverktyg; det är en dynamisk kommunikationsplattform i realtid där team kan kommunicera, samarbeta och dela information. Den erbjuder snabbmeddelanden, fildelning och integration med andra ClickUp-funktioner för effektiv kommunikation och lagarbete.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Snabbmeddelanden: Kommunicera med teammedlemmarna i realtid, vilket eliminerar behovet av e-post eller andra asynkrona kommunikationsmetoder

Fildelning: Dela dokument, bilder och andra filer direkt i chatten, vilket minskar behovet av externa plattformar för fildelning

Integration med andra verktyg: Hantera ditt arbetsflöde smidigt genom integration med andra funktioner som ClickUp Tasks och Docs

Uppgiftsskapande: Omvandla chattmeddelanden till uppgifter, så att åtgärder registreras och följs upp

Meddelanden i realtid: Få meddelanden i realtid om nya meddelanden, så att du alltid är informerad och deltar i konversationerna

Obs! Chatten i ClickUp är också ett effektivt kommunikationsverktyg på arbetsplatsen för att dela uppdateringar, länka till resurser och mycket mer, vilket samlar all din teamkommunikation på ett och samma ställe.

ClickUp Clips

Använd ClickUp Clips för att fånga viktiga ögonblick

ClickUp Clips är ett kraftfullt verktyg för skärminspelning som gör det möjligt att spela in, dela och analysera videoinnehåll inom teamsamarbete. Det erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att spela in och dela videoklipp, vilket underlättar snabbare kunskapsdelning, feedback och dokumentation.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Videoinspelning: Spela enkelt in korta videoklipp direkt i ClickUp för att fånga viktiga ögonblick, presentationer eller demonstrationer

Delning och samarbete: Dela inspelade klipp med teammedlemmarna för feedback, diskussion eller som referens

Integration med andra verktyg: Integrera med andra ClickUp-funktioner så att du kan bädda in videor i dokument, dela dem i chatten eller bifoga dem till uppgifter

Videoredigering: Använd redigeringsfunktioner som trimning och beskärning för att finjustera dina klipp innan du delar dem

Analys: Spåra visningar och engagemangsmätvärden för att mäta effekten av dina klipp

ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder en uppsättning färdiga mallar som är utformade för att effektivisera teamkommunikationen och hantera möten. Dessa mallar ger ett strukturerat ramverk för att organisera teamets interaktioner och se till att alla hålls informerade och samordnade kring gemensamma mål.

ClickUps mall för kommunikationsplan

ClickUps mall för kommunikationsplan erbjuder ett strukturerat ramverk för kommunikation inom team.

ClickUps mall för kommunikationsplan erbjuder ett strukturerat ramverk för kommunikation inom team.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Gemensamt skapande av innehåll: Skissa upp viktig information för varje kommunikationsmaterial, så att teammedlemmarna gemensamt kan finslipa budskapen och säkerställa tydlighet

Anpassningsbar innehållshantering: Använd olika typer av information, till exempel meddelanden, projektuppdateringar eller brainstormingfrågor för effektiv informationsdelning

ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris

ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på hur möten och kommunikationen mellan teammedlemmarna fortskrider.

ClickUps mall för teamkommunikation och mötesmatris är ett kraftfullt verktyg för att förbättra teamkommunikation och samarbete. Mallen är ursprungligen utformad för att hantera rutinmässiga interaktioner och möten, men kan enkelt anpassas för att hantera kommunikation som är specifik för teambuildingaktiviteter.

Hur kan den användas för att effektivisera kommunikationen i teamet?

Centraliserad kommunikationshub: Skapa en enda referenspunkt för all teamrelaterad kommunikation, inklusive uppdateringar, meddelanden och diskussioner

Riktad informationsdelning: Anpassa kommunikationen till specifika team eller individer utifrån deras roller och ansvarsområden

Effektiv mötesledning: Använd matrisen för att planera, schemalägga och följa upp mötesdagordningar och åtgärdspunkter

Bryt isen och skapa band: Prova dessa roliga lekar för ditt team

Att införa lekar på arbetsplatsen är inte bara ett tidsfördriv; det är en strategisk investering i teamdynamiken.

Dessa 15 lekar kommer att höja stämningen och hjälpa dig att uppnå ditt teams kommunikationsmål. Om du vill skapa en trevlig arbetsmiljö för dina teammedlemmar är ClickUp det rätta valet.

HR-team över hela världen använder ClickUp för att effektivisera och förbättra teamkommunikation och samarbete samt skapa minnesvärda upplevelser för medarbetarna. Prova ClickUp idag!