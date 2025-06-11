De 11 bästa AI-formulärbyggarna för 2026

Om du någonsin har undrat: ”Hur kan jag samla in data för att förbättra affärsresultaten?”, har du förmodligen funderat på ett onlineformulär.

Att skapa onlineformulär och analysera svaren hjälper till med allt från produktförbättringar till leadgenerering, teamets arbetsmoral, automatisering av uppgifter och mycket mer.

Den verkliga utmaningen? Att skapa interaktiva, användarvänliga och anpassade onlineformulär för att få fler svar från användarna.

Mitt team och jag har länge letat efter en pålitlig och anpassningsbar formulärbyggare.

Vi har ägnat mycket tid åt att testa olika AI-formulärgeneratorer för att skapa engagerande formulär, analysera data och dra slutsatser. Baserat på min forskning har jag sammanställt en lista över de bästa verktygen för AI-formulärgenerering åt dig.

Oavsett om du vill skapa formulär med en eller flera sidor för forskning, marknadsföring eller feedback kommer den här guiden att hjälpa dig att optimera processerna och spara tid.

Låt oss utforska de bästa AI-formulärgeneratorerna som du kan använda för att skapa snygga formulär.

Vad bör du leta efter i en AI-formulärsgenerator?

Även om du kan skapa ett formulär i Excel krävs avancerade funktioner för att skapa engagerande, dynamiska och intuitiva formulär.

Här är några viktiga funktioner som du bör leta efter i ett program för att skapa formulär online:

Användarvänlighet: Kontrollera om formulärbyggaren är intuitiv och lätt att använda. Verktyget får inte kräva kodningskunskaper så att även användare utan tekniska kunskaper enkelt kan skapa formulär

Anpassningsmöjligheter: Verktyget bör låta dig anpassa formuläret efter företagets specifika behov, så att det blir interaktivt för målgruppen och uppmuntrar dem att fylla i det innan de lämnar sidan

Villkorslogik : Vill du samla in extremt relevant data från användarna? Att välja ett verktyg med avancerade funktioner för villkorslogik är avgörande för att kunna anpassa frågor i realtid utifrån användarnas svar

Stöd för flera sidor : Skaffa ett verktyg som stöder formulär med flera sidor för att samla in detaljerad information

Mobilvänligt : Välj en AI-formulärbyggare som kan anpassas till en mobilgränssnitt för att ge användarna en smidig upplevelse

Integration: Se till att verktyget kan integreras med befintliga tekniska lösningar såsom CRM-system, marknadsförings-, dataanalys-, kommunikations- och e-postmarknadsföringsplattformar

De 11 bästa AI-formulärbyggarna att använda 2025

1. ClickUp (Bäst för anpassningsbara formulär och datainsamling)

ClickUp är en omfattande projektledningsprogramvara med en inbyggd funktion för formulärautomatisering som hjälper dig att skapa användarvänliga onlineformulär. Med ClickUps formulärvy kan du enkelt samla in information från ditt team, dina kunder eller dina klienter.

Formulärbyggarfunktionen lägger till många fält i onlineformuläret, inklusive text, lång text, nummer, e-post, telefonnummer, datum, rullgardinslistor och kryssrutor. Detta hjälper dig att utforma frågor utifrån syftet, till exempel öppna frågor, slutna frågor, ja/nej-frågor, pulsundersökningar och matrisfrågor.

Skapa intuitiva formulär genom att använda villkorslogik och regler i ClickUp-formulärvyn

Den döljer frågor som namn och telefonnummer för de respondenter vars information redan har samlats in, så att de inte behöver fylla i dessa fält igen. Detta förenklar användarupplevelsen och förbättrar svarsfrekvensen och konverteringsgraden.

ClickUp Automation förbättrar upplevelsen ytterligare genom att automatisera arbetsflöden efter inlämning, till exempel att skicka e-post till användare och partners för att hålla dem informerade. Du kan också aktivera AI-genererad data och analys av kundernas åsikter för att få fram insikter och fatta strategiska beslut.

Automatisera formulärflöden och optimera verksamheten med ClickUp Automation

Så här kan du använda färdiga automatiseringar för att förbättra teamets produktivitet:

Utnyttja över 100 färdiga mallar för att automatisera återkommande formulärskapandeprocesser, såsom att tilldela uppgifter, lägga upp kommentarer och ändra status

Lägg automatiskt till nya uppgifter till ansvariga och bevakare och spara tid

Anslut till befintliga applikationer för att underlätta automatisering i hela teknikstacken

Med ClickUp Tasks kan du dessutom automatiskt skapa och tilldela uppgifter utifrån svaren i onlineformulären. Lägg till etiketter, formulärinformation och svar i uppgiftsbeskrivningen för att ge dina uppgifter ytterligare sammanhang.

Samla in krav med ClickUp Forms och vidarebefordra dem till rätt ansvariga som spårbara uppgifter i ClickUp

Utnyttja kraften i ClickUp Forms för att effektivisera arbetet för mjukvaruteam: Effektivisera felrapporteringen genom att samla in viktig information som felbeskrivning, specifikationer för enhet och operativsystem, felmeddelande, påverkan osv.

Samla in förslag på nya funktioner från teammedlemmar och slutanvändare

Förbättra samarbetet mellan utvecklings- och testteam genom att samla in detaljer om testfall, testutföranderapporter, identifierade problem, problemens allvarlighetsgrad osv.

Som grädde på moset kan du lägga in dina önskemål och sedan luta dig tillbaka och koppla av medan ClickUp Brain sammanställer de mest lämpliga och perfekta frågorna till enkäten åt dig. Vi testade några olika frågeformulär för att skapa enkäter med hjälp av ClickUp Brain.

Exempel på AI-frågor för omröstningar och enkäter:

Uppgift 1: Skapa engagerande enkätfrågor för att samla in värdefull information från din målgrupp. [Ange målgruppen och syftet med enkäten]

Uppgift 2: Skapa en övertygande enkätfråga för att engagera din målgrupp och uppmuntra deltagande. [Ange ämnet eller temat för enkäten]

Uppgift 3: Skapa en serie enkätfrågor för att mäta kundnöjdheten och identifiera områden som kan förbättras. [Ange bransch eller typ av verksamhet]

Använd ClickUp Brain för att generera högst relevanta frågor till omröstningar och enkäter

När data har samlats in kan du använda ClickUp Brain för att köra dataanalyser och få:

Handlingsbara insikter genom att avslöja trender och mönster som annars kanske inte skulle uppmärksammas

Ökad skalbarhet för enkäter med automatiserad distribution, datainsamling och analys

Förbättrade undersökningsresultat med intuitiva designer och AI-driven sentimentanalys

Du kan också använda ClickUp Brains kraftfulla neurala nätverk för att snabbt analysera data med hjälp av jämförelsetabeller, utforma och lansera marknadsföringsstrategier samt dela resultaten med intressenter för att få förslag och identifiera förbättringsområden.

Slutligen gör anpassningsfunktionerna att du kan skräddarsy många aspekter, såsom teman, färger, bilder, lagring, mallar och meddelanden.

Anta till exempel att du samlar in feedback om din produkts funktioner, kundsupport och prisplaner. Du kan använda ClickUps mall för feedbackformulär och anpassa fält, vyer och uppgifter för att enkelt samla in, komma åt och organisera information. Detta ger en central plats för att analysera data och effektivisera processen för insamling av feedback.

Samla in feedback och förbättra produktfunktioner utifrån användarnas preferenser med ClickUps mall för feedbackformulär

Med den här mallen kan du:

Skapa enkäter som är anpassade efter dina kunders individuella behov

Ge kunderna en plattform där de kan uttrycka sina idéer och synpunkter

Samla in viktig information för att förbättra produkter och tjänster

Utvärdera områden som behöver förbättras och utveckla skräddarsydda strategier för att åtgärda dem

Den är utformad för att hjälpa dig att samla all relevant data på ett ställe och utnyttja användarfeedback vid prioritering av projekt. Detta ger värdefull analys för produktbeslut och förbättrar kundengagemanget och lojaliteten.

ClickUps bästa funktioner

Välj mellan olika fält och samla in endast relevant data med hjälp av ClickUp Custom Fields

Uppdatera fält dynamiskt utifrån svaren och förenkla formulärifyllningen för användarna

Använd ClickUp Brain för att generera de mest engagerande frågorna till dina formulär

Granska formulär i realtid och analysera svaren för att få nya insikter

Omvandla formulärsvar till åtgärdsbara uppgifter automatiskt med hjälp av ClickUp Tasks

Använd ClickUp-uppgiftstaggar för att lägga till information i uppgiftsbeskrivningarna och hitta dem enkelt

Begränsningar i ClickUp

ClickUp Brain finns inte i gratisversionen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per Workspace-medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Jotform (Bäst för formulärskapande utan kodning)

via Jotform

Jotform hjälper organisationer att gå från slitsamt arbete till mindre arbete med kraftfulla formulär som använder villkorslogik, accepterar betalningar, automatiserar arbetsflöden och utnyttjar uppgiftsautomatisering för att hantera kundförfrågningar.

Beskriv helt enkelt vilken typ av formulär du vill ha i Jotform AI Form Generator, eller skapa automatiskt ett formulär baserat på några populära förslag. Du kan chatta med Jotform AI för att lägga till formulärfält, redigera text eller göra nödvändiga designändringar.

Du kan till och med skapa en konversationsbaserad AI-agent från vilket formulär som helst. Istället för att dina besökare fyller i ett formulär själva, fyller agenten i det åt dem via en konversation. Agenterna kan också automatisera data i Slack, Google Workspace, Shopify och mer.

Jotforms bästa funktioner

Skapa ett formulär på några sekunder med hjälp av AI genom att beskriva det formulär du vill ha och den data du vill samla in

Skapa en AI-agent för valfritt formulär för att ge användarsupport i realtid under ifyllningen

Integrera formulär med över 250 tillgängliga plattformar, såsom CRM-system, betalningsleverantörer, datahanterings- och samarbetslösningar

Begränsningar för Jotform

Startpaketet har begränsningar för antalet formulär, inlämningar, visningar och lagringsutrymme per månad.

Obegränsat antal formulär och agenter kräver Enterprise-plan

Priser för Jotform

Starter: Gratis

Brons : 34 $/månad

Silver : 39 $/månad

Guld : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Jotform

G2: 4,7/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

3. SurveySparrow (Bäst för konversationsbaserade enkäter)

via SurveySparrow

SurveySparrow, ett av de bästa alternativen till JotForm för konversationsbaserade enkäter, hjälper dig att skapa interaktiva formulär med chattliknande funktioner för att samla in relevant information och optimera verksamheten.

Den erbjuder över 1500 integrationer för att enkelt exportera data till externa verktyg och befintliga system.

Ledningspaneler hjälper till att visualisera undersökningsdata genom diagram och stapeldiagram och extrahera meningsfulla insikter från AI-genererade formulär. Du kan också automatisera arbetsflöden baserat på undersökningssvar genom att definiera villkor och utlösa åtgärder såsom uppföljningsmejl och teamuppdateringar.

SurveySparrows bästa funktioner

Lägg till videor i bakgrunden på dina enkäter

Få analysrapporter från enkäter direkt till din inkorg enligt ditt önskade schema

Påminn dem som inte har svarat eller som har svarat ofullständigt via e-post och uppmana dem att slutföra enkäterna

Begränsningar för SurveySparrow

Saknar analytiska funktioner för att beräkna och visa statistiskt signifikanta skillnader

Datavisning kräver mycket manuellt arbete för att få fram de insikter som behövs

Priser för SurveySparrow

Basic : 39 $/månad, faktureras kvartalsvis

Essential : 59 $/månad, faktureras kvartalsvis

Företag : 149 $/månad, faktureras kvartalsvis

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

4. Typeform (Bäst för formulärbaserad anpassning)

via Typeform

Typeform skapar visuellt tilltalande och engagerande onlineformulär. Verktyget är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och visar endast en fråga per sida för att undvika att överväldiga användarna och få fler svar.

Med Typeform kan du anpassa formulär med unika logotyper, element, färger, typsnitt, bakgrundsbilder och videor. Det finns över 28 redigerbara frågeformat för att samla in data såsom namn, e-postadresser, rangordning, betyg och skriftlig feedback.

Typeforms bästa funktioner

Berätta för Typeforms AI om dina krav, så skapar den automatiskt formulären åt dig

Ge relevanta svarsalternativ till flervalsfrågor med hjälp av AI

Skapa AI-drivna förslag för att omvandla långa frågor till enkla och engagerande frågor

Begränsningar för Typeform

Saknar funktioner för analys och tolkning via instrumentpaneler och rapporter

Sparar inte ofullständiga svar från användare

Begränsade anpassningsmöjligheter för mallar och frågor

Priser för Typeform

Basic : 29 $/månad

Plus : 59 $/månad

Företag : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Typeform

G2: 4,5/5 (över 750 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 860 recensioner)

5. Involve.me (Bäst för djupgående undersökningar)

Med Involves AI-formulärgenerator kan du klistra in webbplatsens URL i AI-formulärbyggaren. Byggaren fångar upp dina varumärkeselement för att skapa formulär och djupgående enkäter. Du kan sedan lägga till element, anpassa och finjustera dessa mallar efter verksamhetens behov.

Involves AI-analysfunktioner analyserar den insamlade datan för att skapa detaljerade rapporter och dashboards. Detta hjälper oss att få fram värdefulla kundinsikter, optimera konverteringskanaler och fatta datadrivna beslut.

Utnyttja de bästa funktionerna

Förhandsgranska formulär och optimera dem för olika enheter, till exempel mobiler och stationära datorer

Skapa säkra formulär för betalningar genom att integrera med Stripe- och PayPal-konton

Bjud in team till specifika arbetsytor och tilldela dem redigerings- och visningsrättigheter

Begränsningar

Designfunktionerna är grundläggande och saknar fler alternativ för att justera mallarnas positioner och storlekar

Anpassningen av varumärkeselement, såsom typsnitt, är begränsad

Priser för Involve

Basic : 49 $/månad

Pro : 99 $/månad

Företag : 199 $/månad

Agency : 399 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Inkludera betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner);

6. Fillout (Bäst för att skapa flersidiga formulär)

via Fillout

Fillout är en enkel AI-formulärbyggare utan kodning som hjälper dig att skapa kraftfulla formulär, frågesporter och enkäter. Plattformen erbjuder avancerade funktioner, såsom betalningshantering, skapande av flersidiga formulär, inloggning och schemaläggning, för att hjälpa dig att bygga de mest avancerade formulären.

Fillout integreras smidigt med dina befintliga verktyg, automatiserar arbetsflöden och skalar upp verksamheten.

Fillouts bästa funktioner

Lägg till rabattkoder och ta emot betalningar från användare med Stripe utan extra avgifter

Lägg till en bokningssida i dina formulär och låt användarna boka ett möte med dig

Begränsningar för ifyllnad

Inget alternativ för att organisera formulär, logik och beräkningar i mappar och arbetsytor

Kan inte vidta åtgärder på inlämnade formulär och meddela användare om gjorda ändringar

Priser för Fillout

Gratis för alltid

Starter : 19 $/månad

Pro : 49 $/månad

Företag: 89 $/månad

Betyg och recensioner för Fillout

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

7. Feathery (Bäst för automatisering av arbetsflöden)

via Feathery

Feathery är ett AI-formulärverktyg utan kodning som hjälper dig att automatisera alla formulärflöden och spara tid.

Feathery skapar formulär med hjälp av AI och hjälper till att migrera högpresterande formulärmallar från andra varumärken (Typeform). Du kan också använda det för att automatisera arbetsflöden efter inlämning genom att extrahera användarinformation, granska ansökningar och vidarebefordra dem till relevant personal för godkännandeprocesser.

Feathery säkerställer dessutom efterlevnad av SOC-2 och HIPAA för att skydda känslig kunddata från cyberhot.

Featherys bästa funktioner

Definiera anpassad logik i naturligt språk och visa frågor baserat på tidigare fältsvar

Integreras med över 100 CRM-system, e-post-, analys-, betalnings- och projektledningsverktyg

Begränsningar i Feathery

Går inte att enkelt bädda in på webbplatser

Integrationen med plattformar för marknadsföringsautomatisering fungerar inte smidigt

Featherys priser

Gratis för alltid

Growth : Anpassad prissättning

Företag: Anpassade priser

Feathery-betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

8. MakeForms (Bäst för intuitiva designer)

via MakeForms

Med MakeForms användarvänliga gränssnitt och intuitiva design kan du skapa en-sidiga, flersidiga och samlade onlineformulär för ditt företag.

Med plattformens funktioner för mobil- och e-postverifiering är det enkelt att verifiera användaridentiteter, eliminera falska leads och samla in korrekta användardata.

Verktyget hjälper till att skapa flera länkar för ett enda formulär, till exempel till sociala medier, e-post och influencer-marknadsföringskanaler, vilket gör det möjligt att analysera svarsfrekvensen hos målgruppen och framgången för varje länk som skapas.

Makeforms uppfyller kraven i HIPAA, GDPR, SOC-2 och ISO och erbjuder datakryptering och säkerhetskopieringsfunktioner för att skydda känslig data.

MakeForms bästa funktioner

Använd tydliga och välorganiserade layouter för att guida användarna genom flersidiga formulär

Publicera formulär på din webbplats och erbjud en mer professionell användarupplevelse

Begränsningar för MakeForms

Saknar avancerade funktioner såsom logiska villkor och smidiga integrationsmöjligheter via API:er och webhooks

Formulärmallarna är begränsade och det saknas fler typer

Priser för MakeForms

Essentials : 29 $/månad

Pro : 69 $/månad

Agency : 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för MakeForms

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. Yay! Forms (Bäst för smidig funktionalitet på alla enheter)

Yay! Forms erbjuder visuellt tilltalande och responsiva designer för en smidig upplevelse när du fyller i formulär på olika enheter.

Denna AI-drivna plattform analyserar användarbeteendet i onlineformulär för att föreslå relevanta svarsalternativ, öka svarsfrekvensen och samla in värdefull feedback. Detta hjälper till att bättre förstå kunderna och anpassa marknadsföringsstrategier och produkter.

Yay! Formulärens bästa funktioner

Anpassa färdiga teman och mallar så att de passar ditt varumärkes utseende och känsla

Kontrollera var användarna hoppar av och optimera formuläret för att öka konverteringsgraden

Segmentera dina användare med avancerad villkorslogik och öka noggrannheten i den insamlade datan

Yay! Begränsningar för formulär

Det går inte att indexera och exportera formulär som PDF-filer

Yay! Priser för formulär

Starter : 19 $/månad

Plus : 39 $/månad

Professional: 79 $/månad

Yay! Betyg och recensioner för formulär

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Zoho Forms (Bäst för team och godkännandeprocesser)

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett gratis verktyg för formulärskapande för team utan programmeringserfarenhet.

Du kan skapa och bädda in onlineformulär på din webbplats, sociala medieplattformar och i e-postkampanjer för att öka engagemanget.

De avancerade funktionerna inkluderar anpassade fält, datasäkerhet, fältvalidering och villkorslogik. Respondenterna har också fördelen att kunna spara delvis ifyllda formulär som de kan återvända till när det passar dem.

Zoho Forms bästa funktioner

Validera användarnas svar i liveformulär i realtid

Omdirigera användare till en bekräftelsessida, en tacksida eller ett annat formulär efter att de har skickat in sitt svar

Skicka SMS- och e-postmeddelanden till respondenterna när de fyller i ett formulär

Begränsningar för Zoho-formulär

Endast ett begränsat antal fält kan inkluderas

Saknar integrationsmöjligheter med andra populära verktyg och plattformar utanför Zoho

Anpassningsmöjligheterna är begränsade när du skapar formulär med färdiga mallar

Priser för Zoho Forms

Gratis

Basic : 10 $/månad

Standard : 25 $/månad

Professional: 50 $/månad

Betyg och recensioner för Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 120 recensioner)

11. Google Forms AI Form Builder (Bäst för att skapa grundläggande formulär gratis)

via Google Forms

Google Forms är ett populärt AI-verktyg för formulärskapande som gör det enkelt att skapa formulär, dela dem online, samla in data och analysera svaren i realtid. Du kan enkelt välja frågor från befintliga frågetyper, dra och släppa för att ändra ordningen på frågorna samt anpassa färger, bilder och typsnitt.

Den inbyggda intelligensfunktionen i Google AI Form Builder låter dig ställa in valideringsregler, upptäcka formateringsfel och samla in endast korrekta användarsvar. Du kan komma åt verktyget från vilken enhet som helst och skapa enkäter samt svara på dem när du är på språng, vilket gör det till ett bra alternativ till SurveyMonkey.

De bästa funktionerna i Google Forms AI Form Builder

Exportera den insamlade informationen till Google Sheets för djupare analys och automatisering

Lägg till medarbetare för att skapa formulär och analysera resultaten tillsammans i realtid

Skapa och redigera formulär när du är på språng, och låt användarna svara från vilken enhet som helst, till exempel surfplatta, dator och mobiltelefon.

Begränsningar för Google Forms AI Form Builder

Ett begränsat antal anpassningsmöjligheter när det gäller varumärkesprofilering, såsom typsnitt, layout, storlek och färg

Plattformen kraschar när den hanterar en högre trafik av inlämningar

Saknar funktioner för dataanalys och rapportering

Priser för Google Forms AI Form Builder

Gratis

Business Starter : 7,20 $/användare/månad

Business Standard : 14,40 $/användare/månad

Business Plus: 21,60 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Google Forms AI Form Builder

G2 : För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Skapa engagerande formulär med ClickUp

Det är slut med att kämpa med Excel för att skapa formulär.

Programvara för AI-formulärsskapare erbjuder ett brett utbud av funktioner, såsom färdiga mallar, redigerbara fält, villkorslogik, dataanalys och instrumentpaneler. Detta gör det enkelt för team att skapa användarvänliga formulär.

ClickUp erbjuder avancerade funktioner som du behöver för att skapa enkla men fullt fungerande formulär.

Det är ett perfekt verktyg för att anpassa sig till företagets specifika behov och effektivt samla in information.

Registrera dig gratis på ClickUp för att skapa de mest engagerande och personliga formulären på några minuter.