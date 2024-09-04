Hur man skapar en personalanalyspanel (med exempel)

Tänk dig att du är general manager för ett baseballag. Traditionellt sett skulle du scouta spelare baserat på deras fysiska egenskaper, tidigare prestationer och magkänsla. Du skulle kanske prioritera spelare som slår homeruns eller slår ut många slagmän.

Billy Beane, general manager för Oakland Athletics i början av 2000-talet, utmanade denna traditionella approach. Han vände sig till Sabermetrics, en statistisk analys av basebollstatistik. Istället för att fokusera på flashiga statistik som home runs, tittade han på mätvärden som mer exakt mätte en spelares totala bidrag till vinsten, som on-base percentage.

Genom att använda sabermetrics kunde Beane identifiera undervärderade spelare och bygga ett konkurrenskraftigt lag med en begränsad budget.

På samma sätt kan du med hjälp av en personalanalyspanel hantera ditt team med data, inte bara intuition. Den ger tydliga insikter om viktiga områden som teamets engagemang, omsättningsrisker och tillväxtmöjligheter, allt på ett och samma ställe.

71 % av HR-cheferna som använder personalanalys rapporterar att det är viktigt för deras organisations HR-strategi.

Att skapa denna översikt kan verka komplicerat, men med rätt verktyg och en datadriven strategi blir den ett kraftfullt verktyg för att fatta välgrundade beslut. I den här artikeln guidar vi dig genom skapandet av en personalanalysöversikt och ger exempel som hjälper dig att komma igång.

Vad är en personalanalyspanel?

Personalanalys innebär att använda data och statistiska metoder för att förstå och förbättra hur organisationer hanterar sina anställda. Det hjälper HR-personal att fatta datadrivna beslut om rekrytering, prestation och medarbetarnöjdhet.

En personalanalyspanel är ett visuellt verktyg som sammanställer och visar viktiga HR-mått och data. Syftet är att ge en tydlig, realtidsvy av medarbetarrelaterade data, vilket möjliggör snabba och välgrundade beslut baserade på personalpanelen.

Personalanalys är avgörande inom HR eftersom det hjälper organisationer att optimera sin personalstyrka. Det ger insikter om:

Medarbetarnas prestationer,

Medarbetarnas engagemang och

Personalomsättning

Det ger HR-personal möjlighet att hantera problem proaktivt och förbättra organisationens totala effektivitet.

En vanlig fråga är hur personalanalyspaneler skiljer sig från traditionella rapporter. Rapporter ger vanligtvis detaljerade, statiska datamomentbilder som sammanfattar tidigare resultat med omfattande analyser. En årlig HR-rapport kan till exempel innehålla djupgående data om personalomsättning, ersättning och engagemangsnivåer, vanligtvis i ett fast format som PDF eller tryckt dokument. Däremot ger personalanalyspaneler dynamiska visualiseringar av viktiga mätvärden i realtid. De möjliggör interaktiv datautforskning, så att du kan se trender när de utvecklas och snabbt fatta välgrundade beslut.

En HR-dashboard kan till exempel visa live-data om medarbetarnas nöjdhet, personalomsättning och rekryteringsmått, med funktioner som låter dig fördjupa dig i specifika detaljer eller tidsramar.

Skapa en effektiv personalanalyspanel

För att skapa en effektiv personalanalyspanel måste du först förstå dina data och hur du presenterar dem på ett meningsfullt sätt. Rådata kan vara överväldigande, särskilt när det gäller komplexa HR-mått.

Så här gör du:

Datavisualisering är viktigt: Att omvandla data till visuella format gör det enklare att tolka och agera. Använd grafer, diagram och värmekartor för att lyfta fram viktiga trender och mönster.

Insiktsfulla bilder förbättrar analysen: Till exempel kan ett linjediagram som visar personalomsättningen över tid avslöja trender som inte framgår av ett kalkylblad. En värmekarta kan visa områden med lågt eller högt engagemang.

Trots personalanalysens betydelse anser endast 22 % av HR-proffsen att deras organisationer använder den effektivt. Detta visar på en betydande möjlighet att använda datavisualiseringsverktyg för att omvandla data till användbara insikter.

Genom att presentera data på ett tydligt sätt och fokusera på viktiga mätvärden kan du fatta välgrundade beslut som leder till bättre resultat inom personalområdet utan att fastna i detaljerna.

Hur man väljer viktiga HR-mått för instrumentpanelen

Att välja rätt HR-mått är avgörande för att skapa en personalpanel som ger verkligt värde. Börja med att fundera över vilka affärsfrågor du behöver besvara:

Vill du minska personalomsättningen?

Vill du förbättra medarbetarnas engagemang?

Kan du identifiera medarbetare med hög potential?

Varje mål kräver olika mätvärden.

Om du till exempel fokuserar på att behålla medarbetare bör du spåra mätvärden som personalomsättning, medarbetarnöjdhet och anställningstid. För instrumentpanelen för talangflöde kan mätvärden som tid till anställning, befordringsfrekvens och prestationsbetyg vara mer relevanta.

Nyckeln är att välja mätvärden som stämmer överens med organisationens strategiska mål, så att instrumentpanelen inte bara blir en samling data utan ett verktyg för att driva affärsbeslut.

Utforma HR-instrumentpanelen för bättre datainsikter

När du har valt ut de viktigaste mätvärdena är nästa steg att utforma HR-instrumentpanelen för att maximera datainsikterna.

En väl utformad personalanalyspanel ska vara intuitiv, så att användarna enkelt kan navigera och förstå den information som presenteras. Gruppera relaterade mätvärden, använd färgkodning för att markera viktig data och se till att den mest kritiska informationen visas tydligt.

Du bör använda en blandning av visualiseringar för att anpassa olika datatyper. Stapeldiagram kan effektivt jämföra olika grupper eller perioder, medan cirkeldiagram visar proportioner.

Designen bör också möjliggöra interaktiva instrumentpaneler, så att användarna kan fördjupa sig i specifika datapunkter för att få djupare insikter. Målet är att göra instrumentpanelen inte bara informativ utan också användbar.

Koppla personalanalysstrategin till affärsmål och resultat

För att göra dina HR-analyspaneler effektiva bör du koppla personalmätvärden direkt till organisationens affärsmål. Använd tabellen nedan för att koppla viktiga HR-mätvärden till relevanta affärsresultat, så att varje insikt bidrar till att uppnå dessa mål.

Till exempel:

Medarbetarnas produktivitet: leder till högre intäkter

Kundlojalitet: Minskar rekryteringskostnaderna

Mångfaldsmått: Ökar innovation och kreativitet

Genom att koppla dessa mätvärden till affärsmål visar du deras inverkan och säkerställer ledningens stöd genom att visa hur personalanalyser ger konkreta resultat.

Steg för att implementera en datadriven HR-funktion

Att implementera en datadriven personalavdelning kan låta som en stor uppgift, men det är avgörande för att fatta klokare beslut och uppnå bättre resultat. Här är en enkel metod för att komma igång:

Definiera din vision: Börja med att klargöra dina mål med personalanalys. Denna vision bör stämma överens med organisationens övergripande affärsmål. Du kan till exempel sätta upp ett mål om att minska personalomsättningen med 10 % inom ett år, vilket främjar organisationens mål att bli en eftertraktad arbetsgivare. Välj rätt verktyg: Förse ditt team med verktyg för att samla in, analysera och visualisera HR-data. Tänk på instrumentpaneler och analysprogramvara som kan spåra mätvärden i realtid, såsom medarbetarnas engagemang. Utveckla analytiska färdigheter: Se till att ditt HR-team har de färdigheter som krävs för att tolka data och dra meningsfulla slutsatser. Detta kan innebära utbildning i verktyg som SPSS eller annan statistisk programvara. Implementera datastyrning: Upprätta policyer för att upprätthålla datakvalitet, integritet och säkerhet. Regelbundna granskningar av dina datakällor är viktiga för att säkerställa efterlevnad av regleringar som GDPR. Främja en datadriven kultur: Uppmuntra en övergång till att fatta beslut baserade på data snarare än intuition eller tradition. Använd till exempel prediktiv analys för att utforma dina rekryteringsstrategier istället för att förlita dig på magkänslan.

HR-team förlitar sig ofta på flera olika HR-programvaror – HRMS för datahantering, BI-programvara för analys och Excel för HR-rapportering. Dessa verktyg är praktiska, men kan vara besvärliga att hantera.

ClickUp integrerar flera HR-funktioner i en plattform, vilket gör det enklare att hantera och analysera data om ditt team. Det är en personalhanteringsprogramvara som går utöver projektledning och hjälper dig att skapa och underhålla effektiva instrumentpaneler för personalanalys.

ClickUps plattform för personalhantering kan hjälpa dig att skapa det ultimata systemet för att effektivisera rekrytering, introduktion och personalutveckling.

Använd ClickUps HR-hanteringsplattform för allt du behöver inom HR, på ett och samma ställe.

Du kan använda denna plattform för att:

Automatisera kandidathanteringen med mallar och anpassade arbetsflöden

Spåra uppgifter, dokument och feedback för smidig onboarding

Centralisera uppföljningen av medarbetarnas prestationer och engagemang med anpassningsbara vyer.

Så här kan du använda ClickUp för att förbättra dina möjligheter att analysera personalen:

1. ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp Dashboards erbjuder djupgående anpassningsmöjligheter och sömlös integration med andra HR-verktyg, vilket gör det möjligt för HR-team att skräddarsy viktiga personalanalyspaneler precis efter sina behov. Denna integration hjälper dig att effektivt spåra och analysera viktiga HR-mått som medarbetarengagemang, personalomsättning och prestationsindikatorer.

Du kan använda den för att övervaka mätvärden i realtid och ställa in automatiska varningar för kritiska tröskelvärden, så att du kan agera snabbt på viktiga förändringar i din personalstyrka.

Du kan till exempel använda ClickUp Dashboards för att visualisera projektdata genom diagram och viktiga prestationsindikatorer (KPI) för HR, såsom rekryteringspipeline och tid till anställning, medarbetarnas nöjdhetsbetyg, andelen genomförda utbildningar samt mått på mångfald och inkludering.

Förbättra projektets synlighet med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler för övervakning i realtid.

Du kan använda dem för att

Övervaka uppgiftsframsteg och prestationsutvärderingscykler

Spåra budgetar och utgifter för olika HR-initiativ

Analysera trender för personalomsättning per avdelning, roll eller plats

Visualisera analyser av kompetensgap samt framsteg inom lärande och utveckling.

Spåra program för erkännande av anställda och utdelning av belöningar.

Analysera effektiviteten hos hälsoinitiativ och stödprogram för anställda.

2. ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att analysera trender och generera användbar personalstatistik. Detta AI-drivna verktyg kan hjälpa dig att identifiera mönster i medarbetarnas prestationer, förutsäga omsättningstrender och föreslå förbättringsstrategier.

Du kan identifiera en ökande omsättningstrend och markera de avdelningar eller roller som är mest utsatta. Med ClickUp Brain integrerat i din HR-dashboard kan du få personliga rapporter som pekar ut dessa trender, så att ditt team kan vidta riktade åtgärder innan problemen eskalerar.

Spara tid med ClickUp Brains AI-drivna uppdateringar och rapporter för uppgifter, dokument och team i ClickUp.

3. HR-instrumentpaneler och mallar

Att hantera HR-uppgifter kan vara överväldigande, men ClickUps mallar gör det enklare så att du inte behöver börja från scratch.

ClickUps HR SOP-mall hjälper dig till exempel att dokumentera standardrutiner, vilket säkerställer konsekvens och tydlighet i alla dina HR-funktioner.

Ladda ner den här mallen Standardisera dina HR-processer med ClickUp HR SOP-mallen.

Du kan använda den här mallen för att:

Tilldela uppgifter anpassade statusar som Öppen och Klar, så att du kan övervaka framstegen i varje steg i processen.

Organisera och tilldela uppgifter med anpassade fält, vilket gör det enklare att hantera och visualisera olika HR-procedurer.

Använd upp till sex vyer i ClickUp, inklusive konfigurationer för avgång, rekrytering, prestationsutvärdering, utbildning och en startguide, för att effektivisera dina processer redan från början.

Förbättra spårningen av HR-processer med funktioner som taggning, kapslade deluppgifter, flera ansvariga och prioritetsetiketter.

Därefter kan du använda ClickUps mall för medarbetarregister för att hålla en organiserad och omfattande förteckning över din personal. Den hjälper dig att hantera medarbetarinformation, spåra roller och säkerställa enkel åtkomst till kontaktuppgifter.

Ladda ner den här mallen Hantera din personal effektivt med ClickUps mall för personalregister.

Använd den här mallen för att:

Spåra aktiva medarbetare genom att markera statusar som uppdragstagare, ledig, sjuk, uppsagd, på resa och mer i företagets HR-system.

Lagra viktig information om anställda och visualisera data enkelt med 21 anpassade attribut, såsom bonus, arbetsskift, anställdas status, födelsedag och plats.

Få tillgång till sju vyer i ClickUp-konfigurationer, såsom medarbetaröversikt, för närvarande arbetande, arbetsstatus, avdelningar och uppdragskalender för entreprenörer, så att all information är organiserad och lättillgänglig.

Förbättra uppföljningen av medarbetarna med funktioner som tidrapportering, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer.

Exempel på viktiga mätvärden för personalpanelen

En välkonstruerad personalanalyspanel omvandlar rådata till användbara insikter, vilket hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut. Här är en sammanställning av viktiga mätvärden som bör inkluderas:

1. Personalomsättning och prediktiv analys

Personalomsättningen är en indikator på organisationens hälsa. Hög omsättning kan vara ett tecken på underliggande problem som dålig ledning eller dålig arbetsplatskultur. Men att spåra omsättningen är bara början. Med prediktiv analys kan du prognostisera potentiell omsättning och identifiera riskutsatta medarbetare, vilket möjliggör proaktiva strategier för att behålla personal.

via Myhrfuture

2. Spåra mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI)

DEI är inte bara en ruta att kryssa i – det är avgörande för att främja en rättvis och inkluderande arbetsplats. Viktiga mått att följa är könsdiversitet, representation av minoritetsgrupper och lönemässig jämställdhet.

Genom att regelbundet övervaka DEI-mått i en mångfaldspanel kan du utvärdera effektiviteten i dina inkluderingsinitiativ och justera strategier efter behov för att främja en mer rättvis arbetsmiljö.

via CrossCountry Consulting

3. Mätvärden för personalens produktivitet

Produktivitetsmått som produktion per anställd, projektgenomförandegrad och tid till produktivitet för nyanställda ger insikter om teamets effektivitet och prestanda.

Dessa nyckeltal hjälper dig att identifiera förbättringsområden, optimera arbetsflöden och säkerställa att resurserna används effektivt, vilket ökar den totala produktiviteten.

Övervaka teamets arbetsbelastning och uppgiftsgenomförande på ett ögonblick via ClickUp Dashboards.

💡Proffstips: Du kan använda verktyg för att mäta medarbetarnas produktivitet för att övervaka prestationer, sätta upp mål och optimera arbetsflöden, så att ditt team håller sig på rätt spår och uppnår målen på ett effektivt sätt.

4. Mätvärden för talanghantering

Effektiv personalhantering är nyckeln till organisatorisk tillväxt. Mätvärden som tid till anställning, medarbetarnas utvecklingsframsteg och intern rörlighet visar tydligt hur väl du hanterar och utvecklar talanger.

Genom att följa dessa viktiga mätvärden kan du identifiera kompetensbrister, förbättra utbildningsprogram och skapa solida karriärvägar, så att dina bästa talanger förblir engagerade och utvecklas.

via Netsuite

5. Mätvärden för personalbehållning

Att behålla de bästa talangerna är avgörande för stabiliteten, särskilt för nystartade företag. Mätvärden som medarbetarnas engagemang, avdelningsvisa personalomsättningstal och orsaker till att medarbetare slutar ger djupgående insikter om effektiviteten i dina strategier för att behålla personal.

En omfattande förståelse för dessa mätvärden möjliggör riktade strategier för att behålla personal – förbättrade förmåner, bättre balans mellan arbete och privatliv eller en starkare gemenskapskänsla – för att tillfredsställa och engagera din personal.

via Slideteam

Övervakning av mångfald, jämlikhet och inkludering i personalanalyspaneler

När det gäller mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) i personalanalys handlar det om mer än bara symbolpolitik. DEI-övervakning hjälper organisationer att förstå den verkliga sammansättningen av sin personalstyrka och de dynamiker som finns.

Så här kan du använda din HR-dashboard för att förbättra DEI-arbetet:

Övervaka representationen av olika grupper på olika organisationsnivåer för att identifiera och åtgärda hinder för avancemang, såsom löneskillnader mellan könen och glastak.

Analysera löneskillnader för att säkerställa rättvisa och opartiska ersättningsrutiner.

Använd data om medarbetarnas engagemang för att kontrollera om alla anställda känner sig uppskattade och inkluderade, oavsett bakgrund.

Övervinna utmaningar vid implementeringen av personalanalyspaneler

Att implementera en personalanalyspanel innebär att man måste säkerställa dataintegriteten och hantera felaktiga data. Så här hanterar du dessa problem på ett effektivt sätt:

Hantera frågor om dataintegritet och säkerhet

Om du inte skyddar känsliga medarbetardata kan det leda till dataintrång, minskat förtroende hos medarbetarna och juridiska påföljder för din organisation. Konsekvenserna sträcker sig längre än omedelbara juridiska problem; det kan skada ditt företags rykte och undergräva medarbetarnas moral.

Lösning

Implementera stark kryptering för data i vila och under överföring

Tillämpa strikta åtkomstkontroller för att säkerställa att endast behörig personal kan se känslig information.

Genomför regelbundna säkerhetsbedömningar för att identifiera och minska sårbarheter

Upprätta tydliga policyer för dataanvändning och säkerställ efterlevnad av GDPR, CCPA och andra regleringar.

Hantera felaktigheter och inkonsekvenser i data

Felaktiga eller inkonsekventa data kan leda till felaktiga beslut, snedvridna insikter och ineffektiva strategier. Det resulterar i ineffektivitet i verksamheten och felaktigt anpassade affärsmål, vilket påverkar den totala prestandan.

Lösning

Genomför en datagranskning för att identifiera och åtgärda felkällor.

Implementera valideringskontroller för att upptäcka misstag i ett tidigt skede

Standardisera dataformat och etiketter i alla system

Uppdatera och rensa data regelbundet för att upprätthålla noggrannheten.

Utse dedikerade datahanterare som övervakar datakvaliteten och säkerställer kontinuerlig tillförlitlighet.

Förändra HR med datadrivna insikter

Med en personalpanel samlar du inte bara in data, utan förser också ditt HR-team med de verktyg de behöver för att optimera personalstrategier, förbättra personalbehållningen och uppnå bättre affärsresultat.

Realtidsinsikter i viktiga mätvärden som personalomsättning, produktivitet och mångfald gör det möjligt för HR-avdelningar att proaktivt hantera utmaningar, förutsäga trender och fatta beslut som bidrar till organisationens övergripande framgång.

Är du redo att förvandla din HR med datadrivna insikter? Registrera dig på ClickUp och börja utnyttja kraften i dina medarbetares data redan idag!