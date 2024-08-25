FigmaJam vs. Miro: Vilket whiteboardverktyg är rätt för ditt team 2025?

Att få en grupp att brainstorma på en fysisk whiteboard kan vara tillräckligt kaotiskt. Lägg till distansarbete i mixen, och det kan kännas omöjligt.

Det är där digitala whiteboards kommer till hjälp. De erbjuder ett virtuellt utrymme där team kan samarbeta, dela idéer och komma överens utan att befinna sig i samma rum.

FigJam och Miro är digitala whiteboardverktyg som du kanske har hört talas om, och om du försöker ta reda på vilket som är rätt för ditt team har du kommit rätt.

Denna blogg går på djupet med vad som gör varje verktyg unikt, jämför deras funktioner och hjälper dig att välja det som passar bäst för dina samarbetsbehov. 👥

Vad är FigJam?

FigJam är ett online-whiteboardverktyg från Figma, utformat för att samla team för smidig brainstorming och samarbete. Det fungerar som en visuell arbetsyta där idéer flödar fritt, vilket gör det värdefullt för distansarbetande team som behöver samarbeta i realtid.

Men FigJam är inte bara ännu ett digitalt whiteboardverktyg, det är en naturlig förlängning av Figma.

Om du redan använder Figma för designarbete kommer du att upptäcka att FigJam integreras sömlöst med alla dina projekt, så att du kan växla mellan dem utan problem.

Viktiga funktioner i FigJam

FigJams funktioner är utformade för att göra samarbetet enkelt och effektivt.

Oavsett om du brainstormar, planerar ett projekt eller bara försöker få alla på samma sida, hjälper denna whiteboard-programvara dig att göra allt på ett roligt sätt.

Funktion nr 1: Samarbetswhiteboard

FigJams hjärta är dess digitala canvas. Här kan teamen rita, skriva och använda klisterlappar för att uttrycka idéer visuellt. Det är perfekt för att fånga snabba tankar eller utveckla komplexa diagram.

Teammedlemmarna kan lägga in kommentarer, reagera med emojis eller till och med delta i en ljudchatt för att hålla konversationen igång.

💡 Proffstips: Utforska olika diagram exempel för att bättre förstå hur olika strukturer kan tillämpas på dina projekt. Detta kan hjälpa dig att förfina dina idéer och bestämma det bästa sättet att visuellt representera dina koncept.

Mallalternativ i FigJam

FigJam erbjuder olika mallar som hjälper till att effektivisera brainstorming-sessioner. Alternativen inkluderar mind maps och user journey maps som är redo att användas.

Dessutom finns det en uppsättning ritverktyg – som former, markörer och kopplingar – som hjälper dig att kommentera filer och förverkliga dina idéer.

Funktion nr 3: AI-driven produktivitet

AI-genererade mallar i FigJam

När du behöver komma igång med ett möte eller visualisera en tidslinje, hjälper FigJams AI till att skapa anpassade mallar och bilder baserat på dina instruktioner.

AI-funktionen hjälper dig också att organisera dina tankar. Den kan omedelbart sortera dina klisterlappar efter tema, vilket hjälper dig att fokusera på det som är viktigast.

Funktion nr 4: Interaktiva widgets och klistermärken

FigJams klistermärkessamling

FigJam erbjuder en rad interaktiva widgets och klistermärken som gör brainstorming mer engagerande och energisk. Med dessa verktyg kan teammedlemmarna dela sina tankar visuellt, ge feedback och delta i diskussioner, vilket gör mötena mer dynamiska och effektiva.

FigJam-priser

Gratis

Professional: 5 $/medlem/månad

Organisation: 5 $/medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

Vad är Miro?

Miro är en kraftfull digital samarbetsplattform som fungerar som en virtuell whiteboard och hjälper team att brainstorma, planera och hantera projekt. Den är utformad för att vara flexibel och intuitiv, vilket gör den lämplig för team som samarbetar på distans över geografiska gränser.

Verktyget erbjuder en rymlig digital yta för brainstorming, planering och organisering av idéer. Oavsett om du arbetar med en designsprint, planerar ett projekt eller håller en workshop hjälper Miro dig att få jobbet gjort.

Viktiga funktioner i Miro

Låt oss dyka in i vad som gör Miro-plattformen till en favorit bland team.

Funktion nr 1: Oändlig arbetsyta

Oändlig whiteboard-duk i Miro

Miros Infinite Canvas är en digital arbetsyta som låter dig skriva ner dina idéer utan några fysiska begränsningar. Det är perfekt för brainstorming, planering av projekt eller helt enkelt för att organisera tankar på ett sätt som är lätt att visualisera.

Funktion nr 2: Omfattande mallbibliotek

Miros mallalternativ

Med Miro får du tillgång till ett rikt bibliotek med mallar som täcker allt från användarberättelsekartläggning till strategisk planering. Dessa mallar är anpassningsbara, vilket gör att teamen kan skräddarsy dem efter sina specifika arbetsflöden och krav.

Funktion nr 3: Visuell hantering

Processmindmapping med Miro

Miro hjälper också till med visuell projektledning. Med funktioner som Kanban-tavlor, tankekartor och flödesscheman är det enkelt att hålla koll på komplexa projekt och visualisera framstegen på ett tydligt och tillgängligt sätt.

Funktion nr 4: Asynkron samverkan

Lämna en kommentar i Miro

Miro gör det möjligt för team att bidra i sin egen takt, vilket är idealiskt för team som arbetar på distans över olika tidszoner.

Funktioner som videogenomgångar och kommentarer håller konversationen igång även när alla inte är online samtidigt.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 8 $/medlem/månad

Företag: 16 $/medlem/månad

Företag: Anpassad prissättning

FigJam vs. Miro: En jämförelse av funktioner

FigJam och Miro är fantastiska verktyg för teamsamarbete, men de utmärker sig inom olika områden.

Låt oss gå igenom deras funktioner och se hur de står sig mot varandra.

Funktion FigJam Miro Vem är det för? Perfekt för designteam och gemensam brainstorming Passar för en rad olika team, från design till projektledning. Canvasstorlek Samarbetswhiteboard med gott om utrymme för brainstorming Oändlig arbetsyta för obegränsad brainstorming och projektplanering Samarbete Stöder ritning, kommentarer och chatt i realtid Stöder realtidssamarbete med video- och chattintegration Mallar Erbjuder anpassningsbara mallar för olika brainstormingbehov Erbjuder ett omfattande bibliotek med mallar för olika aktiviteter AI-funktioner Skapa anpassade mallar, automatisera sortering och sammanfattning av idéer AI hjälper till med att generera idéer och samla insikter Klisterlappar Inkluderar klisterlappar med flexibla organisationsalternativ. Har digitala klisterlappar med klusterfunktioner Integrationer Integreras med Figma och andra populära verktyg Ansluter till över 130 verktyg, inklusive Slack och ClickUp Mobil åtkomst Tillgängligt på webben och mobila plattformar Tillgängligt på webben och i mobilen för enkel åtkomst Användarengagemang Uppmuntrar interaktion med stämplar, emojis och kommentarer Innehåller interaktiva verktyg som anonym omröstning och live-reaktioner. Fildelning Integreras med Figma för smidiga designuppdateringar Stöder en mängd olika filtyper, inklusive bilder och dokument. Workshops och möten Utformat för workshops och designsprints Förbättra workshops och möten med underhållningsfunktioner och interaktiva presentationer

Funktion nr 1: Canvasstorlek

Canvasstorlek och flexibilitet är avgörande för olika typer av projekt.

FigJam

FigJam erbjuder en samarbetswhiteboard med gott om utrymme för att skissa idéer och brainstorma kreativt. Den är utformad för att hjälpa team att generera och organisera idéer på ett effektivt sätt.

Miro

Det erbjuder en oändlig arbetsyta för omfattande brainstorming och projektkartläggning. Detta gränslösa utrymme är perfekt för att hantera komplexa arbetsflöden och visualisera storskaliga projekt.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Miros oändliga arbetsyta är idealisk för detaljerad projektplanering, medan FigJams generösa utrymme är perfekt för fokuserade kreativa sessioner.

Funktion nr 2: Samarbete i realtid

Effektivt samarbete i realtid ökar teamets produktivitet.

FigJam

Stöder ritning, kommentarer och chatt i realtid, så att teammedlemmarna kan interagera och förfina idéer tillsammans. Det är utformat för att främja omedelbar feedback och samarbete.

Miro

Utmärker sig med integrerade video- och chattfunktioner som stödjer realtidssamarbete mellan olika platser. Det förbättrar kommunikationen och engagemanget under samarbetsmöten.

🏆 Vinnare: Miros integrerade kommunikationsverktyg erbjuder en mer omfattande samarbetsupplevelse i realtid.

Funktion nr 3: AI-funktioner

AI kan effektivisera dina arbetsflöden och brainstorming avsevärt.

FigJam

Använder AI för att generera anpassade mallar och bilder baserat på dina uppmaningar, automatiserar sorteringen av idéer i relevanta teman och sammanfattar resultaten i tydliga åtgärdspunkter. Detta hjälper dig att fokusera på viktiga insikter och beslutsfattande.

Miro

Utnyttjar AI för att generera idéer, samla insikter och sammanfatta viktiga slutsatser. Det hjälper till att organisera och prioritera idéer, vilket bidrar till effektiv brainstorming och projektledning.

🏆 Vinnare: Miros AI är utmärkt för att generera insikter och kluster, vilket gör det till det bästa valet för komplex dataanalys och samarbete.

Funktion nr 4: Anpassningsbarhet

Anpassningsalternativ kan förbättra ditt arbetsflöde och din användarupplevelse.

FigJam

Möjliggör anpassning av mallar och tavelelement, vilket gör det enkelt för kunderna att skräddarsy arbetsytan efter specifika projektbehov. Denna flexibilitet stödjer olika brainstormingtekniker och designaktiviteter.

Miro

Erbjuder omfattande anpassningsalternativ för att skapa tavlor, mallar och teman, vilket tillgodoser ett brett spektrum av projektkrav och preferenser.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort! Miro erbjuder bredare anpassningsmöjligheter, men FigJams fokuserade anpassning passar bra för designorienterade uppgifter.

FigJam vs. Miro på Reddit

För att få en uppfattning om hur riktiga användare upplever FigJam och Miro vände vi oss till Reddit.

Miro-fans är mycket positiva till dess omfattande funktioner och community-support. Det får beröm för sin förmåga att hantera komplexa uppgifter som kartläggning av användarresor och workshops.

Miro har massor av verktyg för komplexa designer och användarflöden, men dess kostnadsfria plan har begränsningar, till exempel antalet tavlor.

Å andra sidan är FigJam omtyckt för sin enkelhet och smidiga integration med Figma. Det ses som ett utmärkt val för mindre team eller de som redan använder Figma.

FigJam visade sig vara mer praktiskt eftersom vi använder Figma. Det är perfekt för brainstorming och planering utan extra komplexitet.

Inlärningskurvor är också ett hett ämne. Miro beskrivs ofta som ett verktyg med en brantare inlärningskurva, vilket kan vara avskräckande för nya användare. FigJam uppskattas för sin tillgänglighet och användarvänlighet.

FigJam är ett lovande verktyg, och jag gillar det eftersom det inte har så många alternativ – ibland är det precis vad man behöver för att få jobbet gjort.

Kostnaden är en annan faktor att ta hänsyn till. FigJam framhävs för att vara kostnadseffektivt, särskilt för nystartade företag eller mindre team, eftersom det ingår gratis i Figma.

Miro är robust, men dess begränsade gratistjänst kan upplevas som restriktiv för användarna.

Visste du att? I affärsmiljöer kan whiteboards förbättra innovationen genom att öka hastigheten på idégenereringen, vilket bidrar till en högre andel framgångsrika projekt.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Miro och FigJam

När det gäller att välja rätt verktyg för brainstorming, planering och samarbete, sticker ClickUp ut som ett kraftfullt alternativ till FigJam och Miro.

FigJam och Miro erbjuder robusta funktioner för visuellt samarbete, men ClickUp ger ett nytt perspektiv med sin integrerade approach till designprojektledning och kreativ brainstorming.

ClickUps fördel nr 1: Whiteboards

ClickUp Whiteboards främjar visuell projektplanering för ditt designteam.

ClickUps whiteboards är utformade för att vara mer än bara en digital duk. De erbjuder en mångsidig yta där team kan brainstorma, planera och visualisera idéer i en dynamisk miljö.

Till skillnad från traditionella whiteboards integreras dessa whiteboards sömlöst med andra ClickUp-funktioner, vilket möjliggör ett mer sammanhängande arbetsflöde. Du kan lägga till uppgifter, tilldela åtgärder och spåra framsteg direkt i whiteboarden, vilket gör den till en central knutpunkt för ditt teams kreativa processer.

💡 Proffstips: Genom att integrera kreativ arbetsflödesprogramvara som ClickUp med andra verktyg som Google Drive, Slack eller Adobe Creative Cloud säkerställer du att allt ditt arbete centraliseras, vilket minskar behovet av att växla mellan olika applikationer och förbättrar den totala produktiviteten.

Omvandla dina idéer till uppgifter i ClickUp Whiteboards

Du kan även anpassa din whiteboard med olika former, linjer och kopplingar efter dina önskemål.

ClickUps fördel nr 2: Mind Maps

Visualisera och organisera dina projekt och uppgifter med ClickUp Mind Maps.

ClickUps tankekartor är en annan utmärkande funktion som erbjuder ett strukturerat sätt att organisera och visualisera information. Detta verktyg är perfekt för att kartlägga komplexa idéer eller projektplaner.

Du kan börja med ett centralt koncept och sedan gå vidare till olika relaterade ämnen, vilket gör det lättare att se hur olika element hänger ihop och påverkar varandra.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, det är enkelt att omorganisera prioriteringar och lägga till referensbilder etc. Allt går mycket smidigt.

Anpassa din processkartläggning med ClickUps tankekartor

Med Mind Maps kan du enkelt dra och släppa element, lägga till anteckningar och justera strukturen allteftersom dina idéer utvecklas. Denna flexibilitet säkerställer att dina brainstorming-sessioner förblir smidiga och anpassningsbara.

👀 Bonus: Använd mind map-mallarna som finns tillgängliga i ClickUp för olika stadier av ditt projekt. Använd till exempel en mall för initial brainstorming och en annan för detaljerad projektuppföljning, vilket ger en strukturerad approach till din planeringsprocess.

ClickUps fördel nr 3: Dokument

Skapa, dela och samarbeta på dokument direkt i ClickUp Docs

ClickUps Docs erbjuder en samarbetsyta där ditt team kan arbeta tillsammans i realtid. Docs är mer än bara textredigerare – de stöder rich media, kommentarer och uppgiftsfördelning, vilket gör dem till ett oumbärligt verktyg för innehållsskapande och brainstorming.

Docs samarbetsfunktioner gör det möjligt för kunder och teammedlemmar att smidigt bidra med idéer, ge feedback och förfina innehållet.

Lägg till ClickUp Docs till din whiteboard så att allt du behöver finns på ett tillgängligt, integrerat ställe.

ClickUps fördel nr 4: Brain

ClickUp Brain ökar produktiviteten genom att tillhandahålla skräddarsytt innehåll och insikter.

ClickUps AI, känt som ClickUp Brain, tillför en kraftfull dimension till dess funktioner. Det hjälper dig att snabbt skapa och förfina innehåll, oavsett om du arbetar med förslag eller detaljerade projektplaner.

Brain anpassar innehållet efter ditt teams behov och ser till att dokumenten färdigställs snabbt och korrekt. AI-verktyget kan också sammanfatta uppdateringar och diskussioner och ge koncisa översikter som underlättar beslutsfattandet.

För att hjälpa dig komma igång erbjuder ClickUp en rad mallar som är anpassade efter olika behov.

Dessa mallar ger en solid grund, vilket gör det lättare att komma igång.

Brainstorma kreativt med ClickUp

Valet av det perfekta whiteboardverktyget beror på ditt teams specifika behov.

FigJam är idealiskt för designfokuserade team som arbetar inom Figma-ekosystemet. Det erbjuder sömlös integration och ett enkelt, intuitivt gränssnitt.

Miro, å andra sidan, erbjuder ett bredare utbud av funktioner och integrationer, vilket gör det till ett mångsidigt alternativ.

Om du dock letar efter en allt-i-ett-lösning som kombinerar det bästa från båda världarna och har kraftfulla projektledningsfunktioner är ClickUp det bästa valet för ditt team.

Det erbjuder whiteboard-funktioner, en AI-assistent, flexibla dokument och mycket mer under ett och samma tak. Så varför vänta?

Kom igång med ClickUp gratis idag!