Lark vs. Slack: Vilken chattapp är bäst?

Med ökningen av distansarbete och expansionen av distribuerade team kan valet av rätt plattform ha en dramatisk inverkan på teamdynamiken.

Slack har länge varit ledande inom affärskommunikation och är känt för sina väl utformade funktioner och användarvänliga gränssnitt. Lark vinner dock snabbt mark genom att erbjuda unika funktioner som utmanar status quo.

Med tanke på deras popularitet kan det vara svårt att fatta ett välgrundat beslut. Därför erbjuder denna blogg en detaljerad guide om Lack vs. Slack för att hjälpa dig att avgöra vilken chattapp som bäst passar ditt företags föränderliga behov.

Vad är Lark?

via Lark

Lark, en av de mest populära nya apparna för teamkommunikation, är en omfattande samarbetssvit som är utformad för att effektivisera affärsverksamheten och öka produktiviteten i hela organisationen. Det är en digital hubb för allt – från meddelanden och videokonferenser till uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden.

Viktiga funktioner i Lark

Lark syftar till att förbättra kommunikationen och den operativa effektiviteten på alla nivåer i din organisation. Här är en sammanfattning av några viktiga funktioner:

1. Integrerat meddelandesystem

Lark erbjuder ett integrerat meddelandesystem som stöder smidiga interaktioner mellan olika format – text, röst och video.

Med detta system kan användarna skapa gruppchattar, privata meddelanden och till och med offentliga forum för bredare diskussioner. Sökfunktionen gör det enkelt att dela filer. Dessutom gör den det enkelt att hämta tidigare konversationer och säkerställer att ingen viktig information går förlorad. Dessutom har den översättningsfunktioner, vilket gör den lämplig för globala team.

2. Avancerad uppgiftshantering

Lark förbättrar uppgiftshanteringen genom att låta användarna organisera uppgifter, sätta deadlines och följa framsteg i ett enhetligt gränssnitt. Det innehåller andra verktyg som kalendern för schemaläggning och påminnelser, vilket förenklar arbetsflöden och minskar behovet av flera plattformar.

Den stöder taggning, prioritering och uppdatering av uppgiftsstatus, vilket främjar bättre teamkoordinering och projektledning.

3. Omfattande videokonferenser

Larks videokonferensverktyg är en mycket intuitiv programvara för skärmdelning som erbjuder högupplöst video och ljud. Detta gör det idealiskt för detaljerade presentationer och samarbetsmöten.

Den erbjuder verktyg för deltagarhantering, såsom att stänga av eller ta bort deltagare, vilket gör den lämplig för både små och stora teammöten och stora webbseminarier eller utbildningssessioner.

Larks prissättning

Startpaket: 0 $ (upp till 50 användare)

Fördel: 12 dollar/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en dynamisk kommunikationsplattform som förbättrar teamarbetet genom organiserade kanaler och integrerade verktyg. Dess huvudsyfte är att ersätta traditionell e-post med en mer strukturerad app för affärsmeddelanden i realtid som kan skalas från små team till stora företag.

Viktiga funktioner i Slack

Slack är fullspäckat med funktioner som är utformade för att öka produktiviteten och samarbetet. Här är en närmare titt på några av dess mest framstående funktioner:

1. Kanaler

Med Slack-kanaler kan du effektivisera kommunikationen i ditt team genom att skapa särskilda utrymmen för olika ämnen eller projekt.

Denna konfiguration hjälper dig att hålla ordning, säkerställer att konversationer är lätta att följa och gör viktig information lättillgänglig. Dessutom kan du välja att göra kanaler offentliga för bredare synlighet eller hålla dem privata för känsliga diskussioner.

2. Workflow builder

Slacks arbetsflödesbyggare låter team automatisera rutinprocesser direkt i plattformen. Du kan använda den för att utforma anpassade arbetsflöden för aktiviteter som att introducera nya teammedlemmar eller behandla förfrågningar utan kodning.

Det förenklar dina processer, minskar manuella uppgifter och säkerställer att uppgifterna utförs konsekvent, vilket ökar ditt teams produktivitet och effektivitet. Denna funktion gör appen till mer än bara ett kommunikationsverktyg – den blir en mångsidig plattform som stöder grundläggande arbetsflöden för projektledning.

Läs mer: Hur man använder Slack för projektledning

3. Slack Connect

Med Slack Connect kan du ta din kommunikation utanför organisationen genom att samarbeta säkert med externa partners, kunder eller leverantörer.

Denna funktion gör det möjligt att skapa delade kanaler mellan olika Slack-arbetsytor. Det hjälper till att effektivisera kommunikationen och säkerställa att den förblir säker och i linje med företagets policyer.

Slacks priser

Gratis: 0 dollar

Fördel: 8,75 dollar/månad per användare

Business+: 15 dollar/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lark vs. Slack: Jämförelse av funktioner

Både Lark och Slack tillgodoser moderna företags föränderliga behov med effektiva kommunikations- och samarbetsfunktioner. Låt oss dock jämföra tre viktiga funktioner för att se en detaljerad jämförelse mellan Lack och Slack.

1. Integrerad meddelandefunktion vs. kanaler

Lark utmärker sig med sitt integrerade meddelandesystem, som stöder text, röst och video. Detta är avgörande för globala team och inkluderar automatisk översättning för att minimera språkbarriärer.

Däremot är Slack, som är känt för sina strukturerade kanaler, utmärkt för att organisera konversationer på ett effektivt sätt, vilket är idealiskt för större team som behöver tydliga kommunikationsflöden. Båda plattformarna hanterar kommunikation på ett skickligt sätt, men Slacks kanaler kan vara ett bättre val för företag som prioriterar välorganiserade och sökbara konversationshistoriker.

Båda plattformarna integreras sömlöst med populära molnlagringstjänster som Google Drive. Detta förbättrar deras filhanteringssystem och säkerställer att användarna enkelt kan komma åt och dela dokument inom chattappen.

När det gäller uppgiftshantering erbjuder Lark en heltäckande lösning inom sin plattform, som möjliggör smidig uppgiftsfördelning och uppdateringar. Denna integration är särskilt användbar för team som söker ett allt-i-ett-verktyg för att hantera projekt och kommunikation tillsammans.

Slack underlättar integrationer med tredjepartsapplikationer, men kräver ytterligare inställningar, vilket kan komplicera arbetsflödet för vissa team. Larks verktyg för uppgiftshantering erbjuder en bättre lösning för företag som söker inbyggd enkelhet och effektivitet.

3. Videokonferenser och extern samverkan

Båda plattformarna erbjuder kraftfulla videokonferensfunktioner, men Lark integrerar dessa mer djupgående med andra produktivitetsverktyg, vilket ger en enhetlig upplevelse.

Å andra sidan har Slack gjort stora framsteg med Slack Connect, som förbättrar möjligheterna till extern samverkan. Slacks Connect-funktion kan ge en liten fördel om ditt företag har mycket kontakt med externa intressenter. Dess förmåga att upprätthålla säker, organiserad kommunikation mellan olika organisationer ger dig ett försprång.

Vinnare: Den sista omgången i jämförelsen mellan Lark och Slack går till Slack. Appen utmärker sig inom extern samverkan med sin Slack Connect-funktion, som ger förbättrad säkerhet och organisation. Det är därför den är ett populärt val för företag som regelbundet samverkar externt.

Lark vs. Slack på Reddit: Användarnas perspektiv

När vi jämför Lark och Slack är det uppenbart att båda plattformarna har liknande funktioner som stöder kommunikation och uppgiftshantering. Men var och en har unika verktyg som kan passa olika affärsbehov.

För att bättre förstå hur Lack och Slack står sig i verkligheten undersökte vi användardiskussioner på Reddit. Här är vad vi fann från användare som har omfattande erfarenhet av båda plattformarna:

En Reddit-användare berömmer Lark som ett överlägset alternativ för personligt bruk och lyfter fram dess produktivitetsförbättringar tack vare ”mängden inbäddningar och integrationer som finns tillgängliga”.

En annan användare delar med sig av en positiv upplevelse:

Jag upptäckte det nyligen och är mycket imponerad. Jag pratade med en av deras representanter och fick svar på många av mina frågor. Jag planerar att byta från Google Workspace. Jag skulle betala samma pris för ett mycket bättre verktyg.

Diskussionerna om att bygga ett CRM-system inom Lark visar dessutom på dess flexibilitet och potential att ersätta flera separata verktyg. Användarna uppskattar Larks förmåga att underlätta intern teamkommunikation och omfattande uppgiftshantering utan ytterligare integrationer.

Trots vissa frustrationer med uppdateringar på senare tid, uppskattas Slack fortfarande för sina kärnfunktioner. Många användare anser att plattformen är oumbärlig för distansarbete och effektiv kommunikation inom teknikorganisationer.

En användare nämnde till exempel:

Personligen finns det inget annat produkt jag har använt som är lika effektivt och lättanvänt när man arbetar på distans i en teknikorganisation. Det är överlägset alla andra.

Detta understryker Slacks goda rykte när det gäller att underlätta smidig kommunikation.

Dessutom uttryckte en annan användare sin tillfredsställelse med Slacks prestanda och användbarhet:

Jag gillar det verkligen, kan inte komma på några andra alternativ och det går snabbt.

Sådan feedback understryker Slacks förmåga att upprätthålla en pålitlig och användarvänlig miljö som stöder dynamiska teaminteraktioner.

Detta tyder på att även om uppdateringen initialt var störande, så har många användare hittat sätt att anpassa sig och fortsätter att uppskatta Slacks kraftfulla funktioner för strömlinjeformad kommunikation och effektiv arbetsplatshantering.

Både Lark och Slack får beröm för olika aspekter av sina plattformar.

Lark hyllas för sin allt-i-ett-funktionalitet som minskar behovet av flera verktyg, vilket gör den idealisk för användare som föredrar integrerade lösningar.

Å andra sidan är Slack fortfarande uppskattat för sina robusta kommunikationsverktyg och sin anpassningsförmåga till avancerade användare som vill justera inställningarna för att passa sina arbetsflöden.

Dessa insikter visar att båda plattformarna har sina styrkor och tillgodoser olika preferenser och behov inom samarbetsverktyg. Om du är osäker på vad du tycker om Lark vs. Slack, fundera på vad som är viktigast för dig: integration, enkelhet, anpassning eller effektiva kommunikationsverktyg. Dina prioriteringar inom dessa områden hjälper dig att välja mellan de två plattformarna.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Lark och Slack

ClickUp sticker ut som ett omfattande alternativ till Lark och Slack som lovar att effektivisera hur ditt team samarbetar, planerar och genomför projekt. Det erbjuder en rad funktioner som på många sätt konkurrerar med och överträffar Lark och Slacks kapacitet.

ClickUp samlar flera funktioner i en app, vilket minskar behovet av att växla mellan olika verktyg och effektiviserar processerna.

Från uppgiftshantering till samarbete i realtid – ClickUp integrerar allt ditt arbete i en enda plattform, så att ingenting faller mellan stolarna.

Dessutom gör ClickUps anpassningsbara mallar för kommunikationsplaner det möjligt för team att standardisera sina kommunikationsstrategier, vilket säkerställer enhetlighet på alla interaktionsnivåer.

1. ClickUps fördel nr 1: Chattvy

Integrera diskussioner i realtid med uppgiftshantering på ett smidigt sätt i ClickUps chattvy

ClickUps Chat View omdefinierar den interna teamkommunikationen genom att samla diskussionerna precis där arbetet utförs. Till skillnad från Lark och Slack, där chattar kan bli isolerade eller kopplade från de faktiska uppgifterna, integreras ClickUp Chat View direkt med dina uppgifter, vilket möjliggör konversationer i realtid i samband med det faktiska arbetet.

Denna konfiguration samlar alla relevanta diskussioner på ett ställe, vilket gör det möjligt för teamen att smidigt övergå från chatt till handling. Det eliminerar klyftan mellan konversationer och uppgiftshantering, vilket ofta är fallet med andra appar, och säkerställer ett effektivt och fokuserat teamarbete.

Med ClickUps chattvy kan du:

Initiera diskussioner kopplade till specifika uppgifter

Omvandla chattmeddelanden till uppgifter eller påminnelser

Spåra all kommunikation relaterad till ett projekt i en vy

2. ClickUps fördel nr 2: Klipp

Förtydliga komplexa idéer med snabba videomeddelanden direkt i uppgifterna med hjälp av ClickUps Clips

ClickUps Clips erbjuder ett dynamiskt sätt att kommunicera genom snabba videomeddelanden, vilket gör det möjligt för teammedlemmarna att förklara komplexa idéer på ett tydligt och koncist sätt.

Detta, i motsats till Slacks textintensiva kanaler eller Larks separata videoverktyg, ger en mer integrerad och interaktiv approach. Klipp kan skapas och delas inom alla uppgifter, chattar eller dokument, vilket ger en smidig upplevelse som förbättrar samarbetet utan att man behöver lämna plattformen.

Klipp förbättrar synkrona interaktioner och fungerar som ett utmärkt asynkront kommunikationsverktyg, vilket möjliggör flexibla, tidsförskjutna videouppdateringar.

Läs mer: Använd asynkron videokommunikation för att förbättra distansarbetet

ClickUps Clips gör det möjligt för användare att:

Skapa och dela snabba videomeddelanden som förtydligar uppdateringar mer effektivt än text

Dela filer och videouppdateringar inom projekttrådar

Förbättra fjärrkommunikationen med personliga videomeddelanden

Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter och säkerställ ansvarstagande med ClickUps Assign Comments

Med funktionen Assign Comments i ClickUp kan du tilldela kommentarer och omvandla tillfälliga omnämnanden till spårbara uppgifter. Denna funktion är särskilt fördelaktig jämfört med Lark och Slack, där kommentarer lätt kan försvinna i en flod av meddelanden.

Genom att låta användarna tilldela kommentarer säkerställer ClickUp att alla synpunkter och förslag spåras och redovisas. Denna funktion överbryggar klyftan i uppgiftshanteringen och förbättrar produktiviteten och uppföljningen avsevärt. Med ClickUps funktion för att tilldela kommentarer kan du:

Förvandla kommentarer till spårbara uppgifter

Tilldela ansvar för uppföljningar direkt i konversationen

Säkerställ ansvarsskyldighet och synlighet för varje teams bidrag

Andra framstående funktioner i ClickUp

1. ClickUp Instant och Live Collaboration

Samarbeta på dokument i realtid och gör ändringar synliga direkt med ClickUp Docs

ClickUps samarbetsdetektering möjliggör omedelbara och live-interaktioner inom alla uppgifter eller dokument. Till skillnad från Slack och Lark, som separerar uppgiftshantering och realtidssamarbete, integrerar ClickUp dessa funktioner sömlöst.

Denna funktion säkerställer att alla i teamet är på samma sida utan att behöva växla mellan appar eller tappa sammanhanget. Den stöder en dynamisk och synkroniserad arbetsmiljö där ändringar och uppdateringar kommuniceras omedelbart över hela plattformen.

Dessutom förbättrar ClickUp mobilupplevelsen med en helt integrerad app som stöder alla funktioner som finns på datorn. Med det här verktyget kan du:

Se teammedlemmarnas aktiviteter i realtid när de skriver eller redigerar ett delat dokument eller whiteboard.

Samarbeta på dokument utan fördröjning och se ändringarna direkt med ClickUp Docs

Få omedelbara uppdateringar om alla ändringar i uppgifterna, så att alla hålls informerade direkt.

2. ClickUp Whiteboards

Visualisera, samarbeta och genomför dina projekt på ett och samma ställe med ClickUps Whiteboard

ClickUps whiteboard- funktion revolutionerar teamsamarbetet genom att tillhandahålla en visuell plattform där kreativitet möter genomförande. Den är idealisk för brainstorming, strategisk planering och agila arbetsflöden och möjliggör samarbete i realtid, vilket säkerställer att idéer omedelbart kan omsättas i praktiken.

Med verktyg för ritning, anteckningar och direkt skapande av uppgifter centraliserar ClickUp kommunikation och projektledning i ett enda intuitivt gränssnitt. Det låter dig:

Brainstorma och utforma strategier i realtid

Omvandla idéer till uppgifter direkt från whiteboardtavlan

Förbättra diskussionerna med ritningar, former och anteckningar

Länka idéer till pågående projekt för smidig integration

3. ClickUp Slack-integration

ClickUp Slack-integrationen förändrar hur team interagerar och hanterar projekt inom sin kommunikationsplattform.

Konvertera alla Slack-kommentarer till uppgifter i ditt ClickUp-arbetsområde genom att helt enkelt lägga till dem.

När användning av Slack eller Lark var för sig kan göra uppgiftshantering och kommunikation osammanhängande, överbryggar denna integration klyftan genom att föra in detaljerad uppgiftshantering direkt i Slack.

Detta ökar tydligheten, säkerställer kontinuiteten i arbetsflödet och ökar produktiviteten avsevärt genom att teamen kan hantera uppgifter, följa framsteg och kommunicera utan att någonsin lämna Slack. Med Slack-integrationen kan du:

Skapa och anpassa uppgifter direkt i ClickUp från Slack-kanalerna.

Länka till och få tillgång till detaljerade dokument relaterade till uppgifter direkt från Slack

Få Slack-meddelanden om uppdateringar av uppgifter eller kommentarer i ClickUp

Varför ClickUp är det bästa valet

Som vi har sett framstår ClickUp som en klar vinnare jämfört med Lark och Slack, eftersom det erbjuder en mer integrerad plattform med fler funktioner än både Lark och Slack. Med sitt förstklassiga uppgiftshanteringssystem, realtidssamarbetsfunktioner och smidiga Slack-integration erbjuder ClickUp en heltäckande lösning som tillgodoser de olika behoven hos moderna team.

Oavsett om det gäller projektledning, kommunikation inom team eller integration med andra verktyg, förenklar och förbättrar ClickUp alla aspekter av produktiviteten på arbetsplatsen.

För team som vill arbeta smart och vara produktiva är ClickUp det självklara valet.

Är du redo att förändra ditt teams produktivitet och effektivisera dina arbetsflöden?

Registrera dig för ClickUp idag och upplev en ny nivå av organiserad effektivitet.