Typer av erkännande av medarbetare på arbetsplatsen (+ exempel)

Alla vill känna sig sedda. I en ofta stressig och snabbrörlig arbetsmiljö kan det vara avgörande för medarbetarnas motivation att deras insatser uppmärksammas.

Oavsett om du är HR-chef eller företagsledare är erkännande av medarbetare en av dina mest värdefulla tillgångar för att hjälpa dina medarbetare att känna sig betydelsefulla. De förväntar sig att du uppskattar deras hårda arbete och insatser, och det förtjänar de också.

Lyckligtvis finns det många olika sätt att visa din uppskattning.

I det här blogginlägget diskuterar vi olika metoder för att erkänna medarbetarnas insatser och beskriver praktiska strategier för att hantera erkännande av medarbetare på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi kommer också att undersöka hur ClickUp kan vara ett viktigt verktyg för att öka medarbetarnas engagemang.

Men låt oss börja med grunderna.

Vad är erkännande av medarbetare?

Erkännande av medarbetare innebär att man uppmärksammar och uppskattar en medarbetares arbetsinsatser. Det kan ta formen av kontantbonusar, presentkort, företagsförmåner eller till och med meddelanden som visar uppskattning för medarbetaren, till exempel muntliga hälsningar, tackbrev och offentlig beröm.

Många tenderar att associera erkännande av medarbetare med auktoriteter, men erkännande mellan kollegor är lika viktigt. Denna inkluderande metod säkerställer att alla medarbetare känner sig uppskattade, oavsett organisationens hierarki.

Varför är erkännande av medarbetare viktigt?

Flera studier har visat att även ett enkelt erkännande av ett väl utfört arbete höjer moralen och påverkar medarbetarnas engagemang positivt.

Erkännande bidrar också till att stärka deras känsla av tillhörighet inom teamet och företaget som helhet, vilket motiverar dem att stanna kvar. Ett välstrukturerat program för erkännande av medarbetare kan hjälpa dig att sticka ut som en topparbetsgivare, vilket gör det mer sannolikt att du attraherar de bästa talangerna.

Läs mer: De 12 bästa programvarorna för erkännande av anställda 2024

Typer av erkännande av medarbetare

Olika människor reagerar på olika typer av erkännande, så ditt företags belöningsprogram för anställda bör omfatta flera olika sätt att visa att deras insatser uppskattas. Låt oss tala om olika typer av erkännande som kan bidra till att höja teamets moral och produktivitet.

1. Verbalt beröm

Det innebär att du verbalt berättar för en medarbetare att hen har gjort ett bra jobb eller högt och tydligt meddelar hela teamet om hens prestation. Det är ett utmärkt sätt att snabbt höja medarbetarnas moral och är mest effektivt om det görs direkt efter prestationen.

Du kan till exempel säga: ”Bra jobbat med presentationen idag! Dina insikter var helt rätt. ” Eller: ”Jag vill ge [anställdas namn] erkännande för deras utmärkta arbete med det senaste projektet. De levererade verkligen!”

2. Skriftlig beröm

Skriftliga ord av uppskattning varar längre än muntliga beröm och kan uppskattas mer av medarbetaren. De kan till och med återvända till det skriftliga berömmet senare för att må bättre när det inte går så bra på jobbet.

Därför kan ett personligt e-postmeddelande eller till och med en handskriven lapp göra stor skillnad. Du kan till exempel skriva: ”Tack för ditt fantastiska arbete med kundförslaget. Din uppmärksamhet på detaljer var imponerande. ”

💡Proffstips: Lyft fram dina medarbetares bidrag till ett framgångsrikt projekt i företagets interna nyhetsbrev.

3. Daglig uppskattning

Denna strategi avser en kontinuerlig kultur där man uppskattar sina kollegors bidrag.

Oavsett om det handlar om att hjälpa någon med en presentation, svara på en knepig kundfråga eller göra det lilla extra inför ett krävande projekt, så förtjänar dessa insatser att uppmärksammas och värdesättas. Som ledare måste du föregå med gott exempel genom att berömma varje handling som förtjänar beröm.

4. Informell uppskattning

Informell uppskattning avser spontana gester av uppskattning och ses som mer personlig och äkta.

Det kan vara ett tumme upp eller ett leende, ett snabbt "tack" under en korridorskonversation eller till och med spontana belöningar som presentkort – kolla in dessa presentidéer för företag för inspiration.

5. Privat erkännande

Privat erkännande innefattar vanligtvis enskilda möten med medarbetaren för att uppmärksamma deras goda insatser.

Denna metod passar bättre för medarbetare som är blyga i offentliga sammanhang och hjälper dem att känna sig mer uppskattade när du talar om deras specifika prestationer och tillvägagångssätt. Du kan antingen ha ett schemalagt möte eller snabbt ta med medarbetaren åt sidan för att visa din uppskattning för det hen gjort.

6. Offentlig erkänsla

Uppmärksamma medarbetarens prestation offentligt genom att meddela teamet, antingen personligen, via e-post eller genom ett kommunikationsverktyg inom företaget. Det är ett utmärkt sätt att hylla medarbetaren och visa att deras goda arbete inte har gått obemärkt förbi.

Du kan till exempel skicka ett e-postmeddelande till hela företaget där du uppmärksammar medarbetarens prestation. Detta skulle motivera resten av teamet att fortsätta sträva efter sina mål.

7. Erkännande mellan kollegor

Denna typ av erkännande kommer från alla i teamet, oavsett befattning. När någon verbalt berömmer ett väl utfört arbete skapas en atmosfär av goodwill och ömsesidig uppskattning.

Erkännande mellan kollegor är också ett bra sätt att uppmärksamma aktiviteter utanför arbetet, som att täcka upp för en medarbetare som har haft en nödsituation eller hjälpa någon genom ett personligt problem.

För att göra det enkelt för kollegor att uppmärksamma varandra kan du skapa en anslagstavla med Post-it-lappar eller inrätta en kanal på företagets intranät som är avsedd för hyllningar. Ge exempel på kollegial feedback som ditt team kan följa.

💡Proffstips: Med ClickUps utskrivbara gratismall för berömskort kan du skapa en digital "berömvägg" för ditt team. Det är ett enkelt, personligt och elegant sätt att uppmärksamma individuella prestationer, gratulera team för framgångsrika projekt eller till och med främja samarbete mellan avdelningar.

8. Erkännande från ledare till anställda

Att erkänna teamens och ledarnas insatser genom offentlig erkänsla är avgörande för att bygga en stark erkänsla-kultur.

Det hjälper varje medarbetare att känna att deras insatser är speciella och betydelsefulla. Det kan vara ett personligt tack eller en gruppkommunikation där alla nämns och uppskattas med namn.

9. Erkännande från medarbetare till ledare

Detta är en ofta underskattad form av erkännande av medarbetare, men en viktig sådan. Chefer förtjänar också att känna sig erkända, och det är ett utmärkt sätt att visa att ditt företags ledarstil fungerar.

Anställda kan nominera sina chefer till utmärkelser av typen ”Månadens ledare” eller visa sin uppskattning genom att nämna dem vid namn, precis som de skulle göra för sina kollegor. De kan dela med sig av sina tankar i verktyg för medarbetarfeedback och skriva tackbrev till cheferna för deras stöd och vägledning.

10. Erkännande av team eller projekt

Fira teamets framgångar genom att uppmärksamma deras arbete med ett specifikt projekt eller deras prestationer under kvartalet eller året.

Du kan välja att uppmärksamma det bästa teamet vid en årlig prisceremoni eller offentligt berömma medarbetare som bidragit till att ett projekt (t.ex. en produktlansering eller ett oväntat pressuppdrag) lyckats.

Uppskattningen bör vara något som alla uppskattar, till exempel ett kontantpris eller en teamutflykt.

💡Proffstips: Använd mallar för prestationsutvärdering för att utvärdera ditt team på ett lämpligt sätt så att inga prestationer, stora som små, faller mellan stolarna.

11. Strukturerad erkänsla

Det handlar om formella och genomtänkta erkännandeprogram, som oftast drivs av företaget och dess chefer. Generellt sett värdesätter medarbetarna sådant formellt erkännande högt, eftersom det formellt bekräftar deras hårda arbete.

Exempel på detta är utmärkelsen Månadens/Årets medarbetare, ett bonusystem i flera nivåer för medarbetare som överträffar sina månatliga mål eller möjligheter till snabbare befordran efter att ha visat exceptionella prestationer.

12. Ostrukturerad erkänsla

Till skillnad från traditionell, schemalagd erkänsla ger ostrukturerad erkänsla omedelbar feedback och uppskattning, uttryckt genom muntliga eller skriftliga komplimanger.

Som en mer fri form av erkännande bidrar det till att skapa en företagskultur där alla uppskattar varandra, oavsett avdelning eller befattning. Det är också ett utmärkt sätt att hålla alla motiverade och engagerade.

Du kan till exempel uttrycka din uppskattning muntligt till en teammedlem direkt efter en framgångsrik marknadsföringskampanj eller ge hela teamet en överraskningsbonus för att de har överträffat sina kvartalsmål för försäljningen.

13. Erkännande av milstolpar

Milstolpsbaserad erkänsla för medarbetare är en strategi som erkänner och belönar medarbetare för att de uppnått specifika, fördefinierade mål eller prestationer inom sina roller.

Det kan handla om att fira viktiga milstolpar i karriären, till exempel att man har arbetat 10 år på arbetsplatsen. Erkännande baserat på milstolpar tenderar att vara formellt och kompletteras med strukturerade ekonomiska belöningar, offentliga utmärkelser eller till och med en speciell tillställning för att hedra medarbetarna.

💡Proffstips: Följ ditt teams framsteg genom viktiga etapper med ClickUp Milestones. Förvandla uppgifter till milstolpar och gör det enklare att identifiera och uppmärksamma prestationer.

Låt oss nu titta på hur du kan implementera effektiva erkännandeprogram med hjälp av dessa insikter för att inspirera ditt team och öka produktiviteten.

Implementera erkännande på arbetsplatsen

Ett program för erkännande av medarbetare måste vara lätt att förstå och överensstämma med vad medarbetarna förväntar sig när det gäller erkännande – och du, som ledare, måste bana väg för detta.

Här är sex förstklassiga bästa praxis som noggrant valts ut åt dig.

1. Föregå med gott exempel

När du befinner dig i organisationens ledande befattningar måste du visa vilken arbetsmoral du vill se hos ditt team och vad som är värt erkännande. Du måste sätta rätt beteendestandarder som de kan spegla – och du bör inte ta detta ansvar på lättvindigt.

ClickUp-teamen firar traditionellt att de uppnått sina stora, ambitiösa och djärva mål (BHAG) med WellUp-dagar! Det är dagar då ClickUp-teamet kan ta ledigt (utöver sin ordinarie semester) för att göra vad de vill – vila, ladda batterierna och återhämta sig.

Du kan börja dina dagliga möten med att lyfta fram minst en teammedlems prestationer och insatser. Dela med dig av några exempel på deras positiva inverkan – till exempel hur de på ett resursstarkt sätt hjälpte en kund att uppnå ett viktigt mål – och uppmuntra andra att göra detsamma. Ju mer du öppet och konsekvent erkänner hårt arbete, desto mer kommer ditt team också att göra det sinsemellan.

2. Kommunicera effektivt

Vill du att erkännandet ska vara synligt och i fokus för alla? Implementera rätt teknik för det.

Kommunikationsplattformar som Zoom eller Slack hjälper visserligen till med detta, men ofta behövs mer specialiserade funktioner för att systematiskt följa upp och lyfta fram individuella och gemensamma prestationer.

En allt-i-ett-produktivitetsprogramvara som ClickUp kan vara den perfekta programvaran för erkännande av medarbetare. Den erbjuder funktioner som underlättar hela feedbackprocessen och hjälper till att förbättra medarbetarnas prestationer över tid!

ClickUp är en HR-vänlig applikation för teamhantering som utmärker sig genom sina många alternativ för att hantera medarbetarnas engagemang och erkännande.

Med sin målfunktion hjälper ClickUp dig att komma igång på rätt väg genom att låta dig sätta upp mätbara mål och nyckeltal (KPI) för varje medarbetare. Automatisk övervakning av framsteg och veckovisa resultatkort för personalen gör att du kan definiera och fira ditt teams specifika framgångar.

Förenkla personalhanteringen med ClickUp Human Resources

Med funktionen ClickUp Goals kan du till exempel skapa mappar för att spåra sprintcykler, OKR, veckovisa medarbetarpoängkort och viktiga teammål.

Du kan också använda ClickUp Docs för att skapa en central plats för medarbetarinformation, inklusive konfidentiell kommunikation mellan chefer och direktunderställda. Denna nivå av transparens säkerställer att du alltid har den information du behöver för att uppmärksamma medarbetarnas hårda arbete.

Dela upp mål, uppgifter, agila poäng och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelen

Ett annat sätt att uppmuntra deltagande och uppskattning av individuella bidrag på språng är med ClickUp Chat View. Denna meddelandefunktion i appen kan centralisera dina teams konversationstrådar och kategorisera dem baserat på uppgift, ämne eller grupp.

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt

Med hjälp av @mentions och ClickUp Assign Comments kan du ge omedelbar och specifik beröm för en kollegas arbete. Denna snabba erkänsla kan avsevärt öka moral och motivation. Dessutom kan du använda reaktioner, emojis eller GIF:ar för att ge din uppskattning en personlig touch.

Fira varje enskild framgång direkt med virtuella gratulationer via ClickUp Chat-vyn

💡Proffstips: Du kan också använda exempel på feedback från medarbetare för att förbättra dina prestationsutvärderingar. På så sätt känner sig medarbetarna sedda och omhändertagna i en positiv arbetsmiljö.

3. Stärk ditt team

Erkännande bidrar till att skapa en positiv och motiverande arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetarna att sträva efter excellens. Det finns flera sätt att stödja ditt team.

Du kan till exempel införa ett ”erkännandepoängsystem” där medarbetarna tjänar poäng för exceptionella prestationer, lagarbete och innovativa idéer.

Dessa poäng kan lösas in mot belöningar som gåvor till anställda, extra ledighet eller möjligheter till professionell utveckling.

Eller, om en teammedlem visar intresse för projektledning, ge dem ett litet projekt att leda – till exempel att organisera en halvdagstur för teamet.

Ge vägledning, men låt dem fatta beslut och lära sig av sina erfarenheter. Var stödjande, men visa din uppskattning så ofta som möjligt.

4. Anpassa erkännandet efter företagets värderingar

Oavsett hur strukturerat eller ostrukturerat ditt program för erkännande av medarbetare är, se till att de beteenden och handlingar du belönar stöder organisationens mission och mål.

Skapa till exempel ett prisprogram med namnet ”Värderingar i handling” där medarbetarna kan nominera kollegor som har visat företagets kärnvärden i sitt arbete.

Varje kvartal väljer du ut vinnare och firar dem i en speciell ceremoni, där deras berättelser delas med hela företaget. Detta gör erkännandeprocessen mer meningsfull och uppmuntrar alla att prestera bättre.

5. Investera i medarbetarnas utveckling

I slutändan vill du att alla du leder inte bara ska göra sitt bästa varje dag, utan också förbättra sina färdigheter för att förbereda sig för större roller i framtiden. Gör det lättare för alla i ditt team att få erkännande.

Initiera program som uppmuntrar lärande och utveckling genom onlinekurser, seminarier eller till och med mentorsaktiviteter där du matchar oerfarna medarbetare med erfarna ledare.

Om ditt team till exempel behöver förbättra sina förhandlingsfärdigheter inom försäljning kan du ordna en certifierad utbildning, till exempel de som erbjuds av American Management Association (AMA) eller Karrass Negotiation Institute.

Detta gör det möjligt för varje teammedlem att frigöra sin unika potential och bidra med mer värdefulla insatser. Dessutom visar det att du är engagerad i att hjälpa dem att nå sina mål, vilket höjer deras moral.

6. Ta hand om dina anställda

Det är bra att sträva efter prestationer, men som ledare måste du prioritera ditt teams välbefinnande. Planera in hälsokontroller med dem för att säkerställa att de inte överarbetar sig eller bränner ut sig i jakten på erkännande.

Låt dem anpassa sina arbetstider efter personliga åtaganden eller införa en policy för distansarbete där det är möjligt. Kom ihåg – det är viktigt att alla känner sig uppskattade och stödda, oavsett sina styrkor eller begränsningar. Påminn medarbetarna om att du bryr dig om dem.

Erkännande av medarbetare: ett viktigt område att fokusera på i arbetet

Du behöver inte vänta tills någon har varit i företaget i fem år för att ge dem en klapp på axeln. Du kan uppmärksamma dina medarbetare för deras hårda arbete varje dag. Allt du behöver göra är att vara uppmärksam på deras behov och ta dig tid att uppmärksamma dem på ett äkta sätt.

En annan sak att komma ihåg är att erkännande av medarbetare inte är en engångsföreteelse. Du måste skapa en personalstyrka som känner sig uppskattad, stödd och erkänd.

Den goda nyheten är att ClickUp är din kompletta lösning för att hantera alla initiativ för erkännande av medarbetare. Från att sätta upp tydliga mål till att spåra engagemang och möjliggöra incheckningar och 360-graders prestationsutvärderingar – vår plattform kan göra allt.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och se vilken skillnad du kan göra på arbetsplatsen.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är ett mer effektivt sätt att visa uppskattning för dina anställda?

Gör erkännandet av medarbetare personligt. Tilltala dina medarbetare med namn när du erkänner deras prestationer och var specifik när du förklarar varför deras insatser förtjänar uppskattning. Du bör också anpassa erkännandet efter vad de föredrar. Vissa kanske uppskattar offentlig beröm, andra kanske föredrar ett privat beröm, och ytterligare andra kanske värdesätter förmåner som betald ledighet eller presentkort.

2. Vad är ett exempel på erkännande?

Ett exempel på erkännande är att offentligt nämna medarbetaren vid namn och dela med sig av deras prestation till resten av teamet. Ett annat exempel är att skicka ett tackkort och en bukett till deras skrivbord efter en lyckad presentation eller ett framgångsrikt möte.

3. Hur visar du din uppskattning för dina anställda på ett kreativt sätt?

Konventionella metoder som utmärkelser eller kontantbonusar är bra alternativ, men det är också en utmärkt idé att ha veckovisa uppskattningsmöten där kollegor och chefer berömmer de medarbetare som har påverkat dem, ge en halvårsbonus eller ordna en överraskningsfest på kontoret.

4. Vilken typ av erkännande är mest motiverande?

Erkännande av medarbetare är mest motiverande när det är äkta, lägligt och personligt. Som ledare bör du vara så detaljerad som möjligt så att medarbetaren vet vad hen har gjort bra (och vad hen ska fortsätta med). Genomför undersökningar för att förstå vilka typer av erkännande av medarbetare som ditt team finner mest motiverande, till exempel offentligt kontra privat, monetärt kontra icke-monetärt osv.