ClickUp vs. MeisterTask: Vilket är bäst?

Om du fortfarande har svårt att hålla reda på dina uppgifter, missar du vad modern uppgiftshanteringsprogramvara har att erbjuda. Den hjälper dig att skapa en att göra-lista, planera den, ge dig påminnelser i rätt tid via en mobilapp eller webbversion och se till att du alltid har koll på dina uppgifter.

Av de många uppgiftshanteringsprogram som finns på marknaden är ClickUp och MeisterTask två som diskuteras och används flitigt.

Dessa populära projektledningsverktyg erbjuder flera funktioner som hjälper dig att hantera uppgifter, hantera uppgiftsberoenden och planera hela projekt. Men vilket passar dig bäst?

Svaret på denna fråga beror på dina behov. I denna detaljerade jämförelse mellan ClickUp och MeisterTask tittar vi på alla funktioner, recensioner och prisstrukturer för dessa två projektplaneringsverktyg.

Vad är ClickUp?

ClickUp är den enda allt-i-ett-programvaran för projektledning, produktivitet och uppgiftsdelegering som inte bara hjälper dig att hantera komplexa projekt utan också förbättrar din totala produktivitet. Oavsett om det är för ditt personliga bruk eller för dina teammedlemmars, låter plattformen dig spåra uppgiftsstatus, projektstatus och projektdeadlines och till och med planera dem med Google Kalender eller projektpaneler.

På så sätt kan du effektivt hantera och delegera uppgifter, planera projekt i detalj och till och med visualisera projekt och deadlines, vilket gör dig och ditt team superproduktiva.

Förutom uppgiftshantering hjälper ClickUp dig inom flera andra områden, såsom att brainstorma idéer, skapa dokument och presentationer, lagra allt på ett ställe och spåra viktiga mätvärden för hela din organisation. Dessutom kan du använda dess AI-verktyg för automatisering, för att automatisera repetitiva uppgifter och till och med skapa händelse- eller åtgärdsdrivna arbetsflöden som kan hjälpa dig att spara tid.

Oavsett om du är frilansare, leder små team eller arbetar med agila team i en stor organisation kan ClickUp anpassas efter dina specifika behov.

ClickUp-funktioner

ClickUp ger dig och ditt team en robust uppsättning funktioner som är utformade för att förenkla projektledning, öka samarbetet och optimera arbetsflöden. Här är en närmare titt på fyra av ClickUps kärnfunktioner:

1. Uppgiftshantering

Visa, lägg till eller ta bort en uppgift till eller från andra uppgiftslistor för att förbättra synligheten och samarbetet mellan teamen.

Planera, organisera och samarbeta i alla projekt eller personliga uppgifter med ClickUp Tasks, som låter dig gå längre än att bara skapa och tilldela uppgifter. Med uppgiftshanteringsfunktionerna kan du:

Ange prioriteringar för dina uppgifter (hög, normal, låg, brådskande) och färgkod dem med hjälp av anpassade taggar och statusar.

Tilldela förfallodatum och tidsuppskattningar för realistiska tidsplaner för projekt.

Använd ClickUps kraftfulla beroendehantering för att säkerställa att uppgifterna slutförs i rätt ordning.

Definiera anpassade fält som är specifika för dina projekt, så att du kan samla in och organisera viktig information.

Tilldela uppgifter för att främja ansvarstagande och lägg till anpassade statusar som passar projektets olika faser.

Spåra uppgiftsslutförande, beroenden och flaskhalsar med hjälp av flera ClickUp-vyer.

2. Artificiell intelligens

Skriv detaljerade blogginlägg med hjälp av enkla uppmaningar med ClickUp Brain AI Writer

Använd världens första neurala nätverk som kopplar samman dina uppgifter, dokument, medarbetare och alla företagets tillgångar med AI för att hjälpa dig att utföra arbetet effektivt. Med Clickup Brain får du ett allt-i-ett-verktyg för AI-projektledning som kan hjälpa dig att:

Ställ frågor och få specifika svar för dina uppgifter, aktiviteter, dokument och mer med AI Knowledge Manager .

Automatisera uppgifter, skapa och schemalägg uppdateringar och hantera repetitiva arbetsuppgifter med AI Project Manager för att automatisera arbetsflöden.

Skriv enkelt allt ditt affärsinnehåll med hjälp av AI Writer. Denna skrivassistent hjälper dig att skapa skräddarsydd kommunikation för e-post eller extern kontakt, har en inbyggd stavningskontroll och kan snabbt skapa svar baserat på din ton och ditt språk.

3. Mallar

Kom igång med dina projekt snabbt och effektivt med ClickUps omfattande bibliotek med över 1000 färdiga mallar. Förutom mallar för uppgiftshantering hittar du även mallar för projektledning, produktutveckling, design och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Använd den färdiga mallen för uppgiftshantering i ClickUp för effektiv projektplanering.

Genom att använda ClickUp-mallen för uppgiftshantering för dina projekt och arbetsflöden kan du:

Visualisera och organisera uppgifter baserat på status, prioritet eller avdelning

Spåra och optimera arbetsflöden baserat på bandbredd och uppgiftsframsteg

Samarbeta mellan alla team för att planera, tilldela, brainstorma och slutföra aktiviteter snabbare och mer effektivt.

Lägg bara till mappmallen i ditt arbetsområde och fyll i dina uppgifter. Det kommer att spara dig och ditt team många timmars arbete. Du kan använda tavelvyn för att prioritera uppgifter i Kanban-stil, listvyn för att organisera uppgiftsdetaljer, rutan för att spåra teamets arbetsbelastning och kalendervyn för enkel drag-och-släpp-schemaläggning.

Mallen organiserar också automatiskt din att göra-lista i åtgärdspunkter, idéer och en backlog så att du kan fokusera på en typ av uppgift i taget.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Vad är MeisterTask?

MeisterTask är ett användarvänligt verktyg för uppgiftshantering som är utformat för effektivt samarbete och projektorganisation. Det är utmärkt för att skapa visuella Kanban-tavlor, där uppgifter representeras av kort som flyttas mellan olika stadier (t.ex. Att göra, Pågående, Klar). Detta gör att du och dina team kan visualisera alla era uppgifter och uppdrag tydligt, vilket hjälper er att planera dem och prioritera projekt för maximal effektivitet.

via MeisterTask

Utöver sina projektledningsfunktioner möjliggör MeisterTask tydlig kommunikation inom teamen med sina kommunikationsfunktioner, som låter användarna lägga till eller tilldela kommentarer, bilagor och omnämnanden direkt till uppgifter. På så sätt kan dina team samarbeta i projekt och hålla koll på sina individuella uppgifter, vilket förbättrar den övergripande produktiviteten och projektplaneringen.

MeisterTask-funktioner

MeisterTask kan hjälpa dig med uppgiftshantering och övergripande produktivitet. Här är en snabb översikt över dess viktigaste funktioner:

1. Uppgiftshantering

via MeisterTask

Använd funktionerna för uppgiftshantering för att enkelt skapa, tilldela och hantera uppgifter. Den avancerade plattformen hjälper dig också att tilldela uppgiftsbevakare för förbättrad samordning, ställa in förfallodatum, använda den inbyggda spåraren för att spåra tid, lägga till deluppgifter eller flera checklistor för att dela upp uppgiften och till och med lägga till taggar eller bilagor för ytterligare kontext.

Du kan också använda Kanban-tavlor för att visualisera och spåra framstegen i dina uppgifter. Med Business- och Enterprise-abonnemangen kan du också skapa deluppgifter och en extra vy – tidslinjevy.

2. Teamkommunikation

Främja tydlig kommunikation med funktioner som kommentarer, @omnämnanden och bifogade filer direkt i uppgifterna. Det finns till och med en mobilapp som hjälper dig att hålla dig informerad om de senaste uppdateringarna av dina uppgifter och få jobbet gjort var du än befinner dig.

3. Automatisering

Med MeisterTask kan du automatisera vissa tidskrävande uppgifter, såsom att uppdatera uppgiftsstatus och förfallodatum, tilldela uppgifter, skicka e-post till projektmedlemmar och så vidare. Du kan också använda automatisering för att skapa återkommande uppgifter, såsom veckomöten.

4. Integrationer och arbetsflöden

Importera data från andra verktyg eller synkronisera med andra produktivitetsplattformar med hjälp av inbyggda integrationer. Du kan även koppla ihop det med Zapier för att använda det tillsammans med över 7000 appar och skapa anpassade arbetsflöden för att spara tid.

Priser för MeisterTask

Grundläggande : Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp vs. MeisterTask: Jämförelse av funktioner

Innan vi går in på en mer ingående jämförelse mellan ClickUp och MeisterTask, här är en sammanfattning av vad varje verktyg är mest känt för.

ClickUp är mest känt för:

Allt-i-ett-plattform för produktivitet : Till skillnad från andra program för uppgiftshantering erbjuder ClickUp heltäckande funktioner som hjälper dig att hantera uppgifter, projektplanering, tidrapportering, samarbete och mycket mer, vilket gör det till en komplett lösning för alla dina behov.

Anpassning: Möjligheten att skräddarsy arbetsflöden, vyer och automatisering för att passa just ditt teams och projekts behov.

Arbets- och projektledning: Avancerade funktioner som AI-drivna arbetsflöden, kommunikation i realtid, anpassad automatisering och robusta funktioner för projektuppföljning.

Överskådlighet och spårning: Anpassade projektvyer och hierarkiska strukturer som håller alla informerade och samordnade.

Samarbete: Inbyggda verktyg som chatt, kommentarer i realtid, virtuella whiteboardtavlor och gästbehörigheter gör det möjligt för distansarbetande och asynkrona team att samarbeta effektivt.

Rapportering och analys: Anpassningsbara instrumentpaneler och aviseringar ger spårning av framsteg i realtid för välgrundade beslut.

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design med dra-och-släpp-funktioner förenklar projektledning och påskyndar användarens tillämpning.

Konsolidering av teknikstack: Det breda utbudet av funktioner minimerar behovet av flera appar och effektiviserar arbetsflödena.

Prisvärd: En funktionsrik gratisversion och prisvärda betalda alternativ för fler funktioner.

Mobilapp: Arbeta var som helst med ClickUps mobilapp, som är tillgänglig på alla enheter.

Kundbetyg och recensioner

Capterra : 4,6/5 (över 4100 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 9500 recensioner)

MeisterTask är mest känt för:

Enkelt gränssnitt: Medan ClickUp fokuserar på att vara funktionsrikt, utmärker sig MeisterTask genom att vara enkelt och ha ett intuitivt gränssnitt. Dess rena utseende gör det lätt att lära sig och anpassa sig till, särskilt för icke-tekniska användare.

Kanban-tavlor: Visualisera arbetsflöden och följ framstegen enkelt med intuitiva Kanban-tavlor, vilket är den viktigaste funktionen som verktyget är känt för.

Teamkommunikation: Arbeta enkelt med dina teammedlemmar och förbättra teamkommunikationen med hjälp av funktioner som kommentarer, @mentions och bifogade filer direkt i uppgifterna.

Funktioner i gratisversionen: En fantastisk gratisversion med många viktiga funktioner, medan de betalda versionerna har ytterligare anpassningsalternativ.

Mobilappar: MeisterTask erbjuder användarvänliga mobilappar för iOS och Android, vilket möjliggör uppgiftshantering och teamsamarbete när du är på språng.

Kundbetyg och recensioner

Capterra : 4,7/5 (över 1100 recensioner)

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vid första anblicken erbjuder både ClickUp och MeisterTask grundläggande funktioner för uppgiftshantering och teamsamarbete. Låt oss nu dyka djupare för att förstå vad som verkligen döljer sig under ytan.

ClickUp vs. MeisterTask Omgång 1: Projektledning

Båda verktygen erbjuder utmärkta projektledningsfunktioner. MeisterTask erbjuder en mer grundläggande projektledningsupplevelse som passar för enkla arbetsflöden och Kanban-tavlor, men saknar de avancerade projektledningsfunktioner som ClickUp kan erbjuda.

Kommunicera och arbeta enkelt med beroende uppgifter med hjälp av ClickUp Dependencies

Med ClickUp får du avancerade funktioner som:

Spåra mål för dig själv och hela ditt team med mätbara mål, tidslinjer och automatisk framstegsspårning med hjälp av ClickUp Goals

Skapa relationer mellan dina uppgifter, dokument och teamberoenden med hjälp av ClickUp Dependencies . Det hjälper dig att få tillgång till allt du behöver på ett ställe och skapa sammanlänkade uppgifter som hjälper dig att enkelt slutföra deluppgifter och beroende aktiviteter.

Effektivisera arbetsflöden och optimera tidslinjer med ClickUp Gantt Chart View , med kraftfulla dra-och-släpp-alternativ för att hantera prioriteringar, spåra beroenden och visa hela projektets framsteg för att få en tydlig bild.

Utnyttja AI-projektledaren för att skapa uppdateringar om framsteg, sammanfatta mötesanteckningar och generera åtgärdspunkter, skapa standups och automatisera repetitiva uppgifter.

Detta gör det möjligt för dig att fastställa tydliga projektmål, ställa in uppgiftsberoenden för att säkerställa ett logiskt arbetsflöde och hantera dina projekt effektivt.

Vinnare: ClickUp ger dig möjlighet att hantera komplexa projekt med självförtroende. Dess robusta projektledningsfunktioner tillhandahåller den struktur och de verktyg som behövs för att hålla även de mest komplicerade projekten organiserade och på rätt spår.

ClickUp vs. MeisterTask omgång 2: Uppgiftshantering

Båda verktygen har sina egna styrkor när det gäller uppgiftshantering. Medan MeisterTask fokuserar på visuell uppgiftsorganisation med hjälp av Kanban-tavlor, låter ClickUp dig visualisera dina uppgifter i flera vyer, inklusive lista, tavla, kalender, Gantt och mer, och anpassar sig smidigt till ditt arbetsflöde.

Få en översikt över dina uppgifter, sortera dem för att hitta specifika uppgifter och gör ändringar i uppgiftsdetaljerna i bulk med ClickUps listvy.

Dessutom har ClickUp avancerade funktioner för uppgiftshantering, såsom att lägga till flera ansvariga, ställa in uppgiftsprioriteringar, spåra beroenden, AI-drivna varningar och så vidare.

Med MeisterTask kan du skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och flytta dem mellan olika stadier (t.ex. Att göra, Pågående, Klar) i en Kanban-vy för tydlig statusvisualisering. Det erbjuder grundläggande anpassning av uppgifter, som förfallodatum och checklistor, men saknar den djup och flexibilitet som ClickUp erbjuder för komplexa uppgiftsstrukturer och beroenden.

Vinnare: ClickUp tillgodoser olika projektbehov med sina omfattande funktioner för uppgiftshantering. Från grundläggande att göra-listor till komplexa arbetsflöden ger ClickUp dig möjlighet att hantera uppgifter effektivt, så att ditt team är på samma sida och projekten går framåt.

ClickUp vs. MeisterTask omgång 3: Automatisering av arbetsflöden

ClickUp har en egen integrerad AI-assistent och ett automatiseringssystem för arbetsflöden som hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter, generera insikter, skriva e-postmeddelanden och annat innehåll, prioritera arbetsflöden och hålla koll på dina aktiviteter.

MeisterTask använder däremot ett automatiseringsverktyg från tredje part, som Zapier, för att hjälpa dig att automatisera specifika uppgifter, eftersom det saknar inbyggd intelligens och omfattande automatiseringsfunktioner som ClickUp har.

Spara tid på repetitiva uppgifter genom att utnyttja ClickUp Automations

Vinnare: ClickUp erbjuder inbyggda funktioner, men MeisterTask-Zapier-arbetsflödet är också effektivt för de flesta grundläggande projektkrav. I det här fallet är det oavgjort, och det bästa valet beror på dina specifika krav.

ClickUp vs. MeisterTask Omgång 4: Samarbete med projektteam

För att hjälpa dig att samarbeta och arbeta med flera team erbjuder både ClickUp och MeisterTask flera funktioner, såsom kommentarer, @mentions, diskussioner i realtid och mycket mer. MeisterTask tillhandahåller visserligen grundläggande kommunikationsfunktioner, men kan inte användas för brainstorming i team som ClickUp.

Med ClickUp Whiteboards kan du främja samarbete i realtid, underlätta brainstorming-sessioner och samla alla detaljer i ett centralt arkiv så att varje teammedlem kan använda det för sina individuella uppgifter. Dessutom håller ClickUp Chat teamen sammankopplade över olika platser och tidszoner.

Brainstorma idéer med ditt team och omvandla dem till genomförbara uppgifter på ClickUp Whiteboard.

Vinnare: ClickUp främjar en verkligt samarbetsinriktad miljö. Dess mångsidiga kommunikationsverktyg gör det möjligt för ditt team att arbeta tillsammans på ett smidigt sätt, dela idéer och hålla sig synkroniserade, oavsett plats eller arbetsstil.

ClickUp vs. MeisterTask Omgång 5: Anpassningar

Slutligen måste ditt verktyg för uppgiftshantering och projektplanering vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas efter dina specifika behov. MeisterTask möjliggör viss anpassning av Kanban-tavlor och uppgiftsdetaljer, men saknar den djupgående anpassningsmöjlighet som ClickUp erbjuder för verkligt personliga arbetsflöden.

Vinnare: Med ClickUp får du flera vyer, fält, arbetsflöden och automatiseringar som passar dina specifika behov och teamets preferenser. Denna flexibilitet gör att ClickUp kan anpassas till alla projektledningsstilar och metoder.

Bedömningen I denna direkta jämförelse kan du se att ClickUp vinner över MeisterTask när det gäller de flesta funktioner, inklusive automatisering av arbetsflöden och omfattande integrationer.

. ClickUp vs. MeisterTask på Reddit

När vi studerade kommentarerna och åsikterna på Reddit insåg vi att de flesta kommentarer och diskussioner om MeisterTask är minst 2–5 år gamla. Den senaste diskussionen vi hittade innehöll en fråga från denna användare, som också lyfte fram problemen med dess kostnadsfria alternativ:

Har någon provat att byta till MeisterTask? Vi funderar fortfarande på vad vi ska göra när Trello Free slutar fungera för oss. MeisterTask ser riktigt bra ut och har en importfunktion, men när jag testar den importerar den bara ett fåtal objekt och inte de dussintals vi har. Har någon annan testat detta och haft bättre tur än jag?

Har någon provat att byta till MeisterTask?

Vi funderar fortfarande på vad vi ska göra när Trello Free slutar fungera för oss. MeisterTask ser riktigt bra ut och de har en importfunktion, men när jag provar den importerar den bara ett fåtal objekt och inte de dussintals vi har. Har någon annan provat detta och haft bättre tur än jag?

De flesta andra fokuserar på att använda MeisterTask som ett enkelt verktyg för uppgiftshantering i kombination med andra verktyg:

Kanske inte så smidigt som du skulle önska, men du kan uppnå detta genom att använda en kombination av MeisterTask och Mindmeister. Det är dock ganska dyrt.

Kanske inte så smidigt som du skulle önska, men du kan uppnå detta genom att använda en kombination av MeisterTask och Mindmeister. Det är dock ganska dyrt.

Clickup har å andra sidan flera aktuella trådar och en stark community, vilket gör det idealiskt om du behöver support medan du vänjer dig vid det. Vissa användares synpunkter på ClickUp handlar om hur det kan ersätta flera verktyg och få jobbet gjort effektivt:

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi provade Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar, med tanke på priset och den stora mängden verktyg. Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Vi har använt Clickup i minst fyra år nu och ärligt talat är det ett av de bästa projektledningsverktygen. Vi har provat Asana, Monday.com och Trello innan vi bestämde oss för Clickup. Det bästa valet någonsin! Jag har aldrig haft några större problem och kundtjänsten har varit till stor hjälp. Jag har ett betalt abonnemang och med den nya versionen blir det bara bättre och bättre. Sammantaget har Clickup definitivt överträffat alla mina förväntningar, med tanke på priset och den stora mängden verktyg.

Jag fick definitivt nya perspektiv på våra arbetsflödesprocesser efter att ha lärt mig att använda Clickup effektivt.

Jag använder det främst för mitt företag, men jag lägger absolut in uppgifter som inte specifikt handlar om mitt företag och som är viktiga (förnya din licens, säga upp provabonnemanget den här dagen osv. ) Är det överdrivet? Jag ser inte varför, om det du gör behöver vara en lista, personlig, affärsrelaterad, skolrelaterad, vad som helst... varför inte på Clickup? Det som är så bra med Clickup är att det är så anpassningsbart att du kan få det att fungera för nästan vad som helst. Satsa på det!

Jag använder det främst för mitt företag, men jag lägger absolut in uppgifter som inte specifikt handlar om mitt företag och som är viktiga (förnya din licens, säga upp provabonnemanget den här dagen osv. )

Är det överdrivet? Jag ser inte varför, om det du gör behöver vara en lista, personlig, affärsrelaterad, skolrelaterad, vad som helst... varför inte på Clickup?

Det som är så bra med Clickup är att det är så anpassningsbart att du kan få det att fungera för nästan vad som helst. Satsa på det!

Båda verktygen har sin målgrupp, men ClickUp-communityn är uppenbarligen mycket större och kan vara idealisk om du behöver snabba lösningar på dina problem med uppgiftshantering. Användarrecensioner lyfter också fram hur ClickUps responsiva kundsupport är mycket effektiv och kan hjälpa dig om du känner dig fast någonstans under onboardingprocessen.

En jämförelse mellan MeisterTask och ClickUp på G2, en populär webbplats för recensioner av programvara och tjänster med omfattande användarfeedback, ger följande resultat:

Recensenterna ansåg att ClickUp uppfyller deras företags behov bättre än MeisterTask.

När man jämförde kvaliteten på den löpande produktsupporten ansåg recensenterna att ClickUp var det bästa alternativet.

När det gäller funktionsuppdateringar och roadmaps föredrog våra granskare ClickUps inriktning framför MeisterTasks.

ClickUp vs. MeisterTask: Vilket uppgiftshanteringsverktyg är bäst?

Nu har vi en tydlig förståelse för varje verktygs funktioner. För att välja rätt programvara bör du undersöka dess detaljer och se till att den uppfyller dina specifika krav.

Om du till exempel behöver ett enkelt program för uppgiftshantering som är perfekt för daglig användning med ett användarvänligt gränssnitt, kan MeisterTask göra jobbet. Det är idealiskt om:

Du vill prioritera ett användarvänligt gränssnitt med enkla funktioner

Behöver inte avancerade funktioner för projektledning och prioritering

Visuella Kanban-tavlor är din föredragna metod för att organisera uppgifter

Du är egenföretagare eller arbetar i ett litet team med enkla projekt

MeisterTask brister dock när det gäller avancerade funktioner som automatisering av arbetsflöden, rapportering och insikter, samarbetsfunktioner, detaljerad projektledning och beroendemappning. Det är där du behöver ett mer robust verktyg för projekt- och produktivitetshantering som ClickUp – ett utmärkt alternativ till MeisterTask och mycket mer.

Visualisera alla dina projektaktiviteter i Kanban-vyn för att få en helhetsbild av ditt projekt och planera aktiviteterna på ett effektivt sätt

Till skillnad från andra projektledningsprogram har ClickUp alla funktioner du kan behöva för hela företagets affärsplanering och kan dessutom anpassas efter dina specifika behov. Det har integrationer, AI-verktyg, färdiga mallar och en stark community som gör det till det perfekta valet för nästan alla dina behov.

Men lita inte bara på vårt ord. Prova ClickUp idag och upplev skillnaden själv!