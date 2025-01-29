Vi har testat den bästa HR-programvaran i Singapore

Visste du att HR-teknikmarknaden förväntas nå 71,24 miljarder US-dollar år 2031? Det är en häpnadsväckande ökning med 8,2 % från 35,05 miljarder US-dollar år 2023.

Vad ligger bakom detta? Det sker en betydande förskjutning mot att förbättra engagemanget och sammanhållningen inom HR-funktioner, särskilt på platser som Singapore, där högt medarbetarengagemang är synonymt med hög produktivitet.

Med alla de omvälvande förändringar som sker omkring oss är det inte bara viktigt att välja rätt HR-programvara – det är absolut nödvändigt. Rätt HR-verktyg kan dramatiskt förändra hur du interagerar med anställda, hanterar uppgifter och skalar upp din verksamhet.

Därför har vi testat och sammanställt en lista över de 10 bästa HR-programvarorna i Singapore så att du kan fatta ett välgrundat beslut för din organisation.

Vad ska du leta efter i HR-programvara?

När du väljer HR-programvara finns det flera viktiga funktioner som du inte bör förbise. Låt oss gå igenom dessa så att du vet exakt vad du ska leta efter:

Centraliserad databas: Välj en programvara som centraliserar all medarbetardata i en enda, korrekt källa. Detta förenklar hanteringen och ökar dataintegriteten, så att du alltid har rätt information till hands.

Självbetjäning för anställda: Din programvara bör ge anställda möjlighet att komma åt och uppdatera sina egna personuppgifter. Detta minskar arbetsbelastningen för ditt HR-team och effektiviserar datahanteringen.

Rekrytering: Välj programvara som optimerar din anställningsprocess. Den ska hjälpa dig att snabbt hitta, utvärdera och anställa kandidater, vilket förbättrar din rekryteringseffektivitet – något som är avgörande på Singapores Välj programvara som optimerar din anställningsprocess. Den ska hjälpa dig att snabbt hitta, utvärdera och anställa kandidater, vilket förbättrar din rekryteringseffektivitet – något som är avgörande på Singapores konkurrensutsatta talangmarknad

Onboarding och offboarding: Ditt HR-system måste säkerställa smidiga övergångar för anställda som börjar eller slutar på ditt företag. Effektiviserade rutiner inom detta område sparar tid och minskar risken för fel.

Lön- och ersättningshantering: Automatisera din lönehantering med programvara som garanterar korrekt och punktlig ersättning. Detta förbättrar effektiviteten och säkerställer efterlevnad av Singapores strikta finansiella regler, såsom Employment Act och Central Provident Fund (CPF) Act. Dessa lagar reglerar punktlig utbetalning av löner respektive korrekt inbetalning till anställdas pensionsfonder.

Tidrapportering: Implementera programvara som erbjuder precisa tidrapporteringsverktyg som är nödvändiga för korrekt löneberäkning och efterlevnad av regler om arbetstid, till exempel bestämmelserna om övertid i Employment Act 1968.

Personalplanering: Se till att din programvara förenklar skapandet och hanteringen av personalplaner. Effektiv planering maximerar produktiviteten och täcker alla operativa behov inom Singapores snabba arbetskultur.

Prestationshantering: Välj ett verktyg som låter dig sätta upp, följa och analysera Välj ett verktyg som låter dig sätta upp, följa och analysera HR-mål . Aktiv prestationshantering främjar tillväxt och prestationer inom ditt team.

Lärande och utveckling: Din HR-hanteringsprogramvara bör stödja kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling, underlätta medarbetarnas utveckling och anpassas till föränderliga affärsbehov, vilket är avgörande för att upprätthålla innovation och konkurrenskraft i Singapore.

Efterlevnad: Det är viktigt att välja programvara som hjälper ditt företag att följa Singapores arbetslagstiftning, såsom Employment Act och Personal Data Protection Act (PDPA). Dessa verktyg ska hjälpa till att hantera juridiska skyldigheter relaterade till anställningsnormer, dataskydd och anställdas rättigheter.

De 10 bästa HR-programvarorna att använda 2024

Med en marknad som svämmar över av olika lösningar är det viktigt att hitta det perfekta verktyget för dina HR-behov. Men oroa dig inte, jag har gjort grovjobbet åt dig! Baserat på omfattande praktiska tester och analyser presenterar jag här de 10 bästa HR-programvarorna för 2024.

1. ClickUp: Bäst för HR-projektledning

Enligt min erfarenhet har ClickUps HR-hanteringsplattform helt förändrat hur vi hanterar arbetsflöden och HR-uppgifter. Deras rekryteringsspecifika funktioner förenklar anställningsprocessen och hjälper oss att hantera kandidater, ansökningar och kommunikation.

Det jag uppskattar mest är den omfattande anpassningsmöjligheten som ClickUp erbjuder. Eftersom jag inser att inga två HR-avdelningar är likadana kan jag skräddarsy funktioner som anpassade fält, statusar och automatiska påminnelser. Dessutom kan jag med ClickUp Integrationsansluta över 1 000 andra verktyg, vilket förbättrar funktionaliteten med andra system som används inom vår organisation.

Förenkla genomförandet och leveransen av dina HR-aktiviteter med ClickUp

ClickUp hanterar löner och integreras samtidigt sömlöst med lokala regler. I Singapore anpassas det till exempel perfekt efter CPF-avgiftsplaner, vilket säkerställer att din lönehantering följer alla lokala lagar. Denna integration minskar din arbetsbelastning och stress, vilket frigör tid som du kan ägna åt att utveckla ditt team och expandera din verksamhet.

När rätt kandidater har anställts kan jag med hjälp av ClickUps anpassade fält spåra godkännandestatus och klargöra åtgärder. Denna funktion är avgörande från introduktionsfasen till prestationsutvärderingar.

Utöver detta har jag alltid velat automatisera mina rutinmässiga rekryteringsuppgifter, men processen verkade komplex tills jag stötte på ClickUp Automation- verktygen. Jag kan enkelt konfigurera det för att skicka e-post till sökande, tilldela uppgifter för introduktion och till och med påminna mig när det är dags för prestationsutvärderingar.

Dessutom är ClickUps kalendervy ovärderlig för att organisera intervjuer, utbildningar och utvärderingsmöten. Den säkerställer att alla viktiga händelser spåras och planeras på ett överskådligt sätt.

För mina dagliga HR-uppgifter är ClickUp Brain otroligt hjälpsamt. AI Knowledge Manager ger snabbt svar om uppgifter, dokument och personal i hela mitt ClickUp Workspace, vilket avsevärt minskar den tid jag lägger på att söka efter information. AI Project Manager automatiserar projektuppdateringar och sammanfattningar, vilket gör att jag kan fokusera mer på strategiska HR-initiativ istället för rutinmässiga uppdateringar.

Slutligen erbjuder ClickUp även HR-mallar, såsom mallar för prestationsutvärdering, kunskapsbasmallar och mycket mer, för att öka teamets effektivitet och spara tid.

Ladda ner den här mallen Organisera dina interna dokument och gör informationen lättillgänglig för alla dina anställda med hjälp av ClickUps mall för kunskapsbas.

ClickUps mall för HR-kunskapsbas har varit banbrytande för att effektivisera HR-informationshanteringen. Den skapar ett centraliserat, lättnavigerat arkiv som har varit avgörande för att hjälpa HR-team att effektivt organisera, spåra och uppdatera alla viktiga dokument, såsom personalhandböcker, HRMS-policyer och mycket mer. Detta säkerställer att alla medarbetare är väl informerade och följer våra interna rutiner, vilket avsevärt ökar HR-effektiviteten och kommunikationen.

Ladda ner den här mallen Hantera och få tillgång till medarbetarinformation från ett enda gränssnitt med hjälp av ClickUps mall för medarbetarregister.

Dessutom har ClickUps mall för medarbetarregister gett en heltäckande lösning för effektiv hantering av och åtkomst till medarbetarinformation. Den är perfekt för alla organisationer som behöver ett centraliserat och lättanvänt system för att hålla medarbetaruppgifterna organiserade och uppdaterade.

Jag har funnit det särskilt användbart för att kategorisera medarbetardata, spåra olika arbetsstatusar och säkerställa att alla HR-teammedlemmar har omedelbar tillgång till viktig kontaktinformation. Denna mall är att föredra för att effektivisera HR-processer åt dig, vilket gör det enklare att hantera vår personal på ett effektivt sätt.

ClickUps bästa funktioner

Dela upp HR-projekt i anpassningsbara uppgifter och gör det enklare att hantera allt från introduktionsprocesser till medarbetarutvärderingar med ClickUp Tasks.

Omvandla idéer för HR-projekt till anpassningsbara uppgifter med ClickUp Tasks

Sätt upp och följ upp HR-mål och målsättningar på ett tydligt sätt, från att förbättra medarbetarnas nöjdhet till att nå rekryteringsmål med ClickUp Goals.

Se HR-mål och målsättningar på ClickUp-instrumentpanelen

Skapa omfattande HR-dokument som är direkt kopplade till uppgifter med hjälp av ClickUp Docs . Från policyhandböcker till utbildningsmaterial för ditt lärandehanteringssystem – se till att all information är tillgänglig och uppdaterad.

Skapa omfattande HR-dokument som är direkt kopplade till uppgifter

Främja samarbetsplanering och brainstorming bland HR-team. Använd ClickUp Whiteboards för att visualisera medarbetarnas utvecklingsvägar, successionsplanering eller omstrukturering av team.

Planera dina HR-initiativ gemensamt med hjälp av ClickUp Whiteboards

Från att spåra rekryteringsstatistik till att övervaka medarbetarnas engagemangsnivåer – ClickUp Dashboards ger en omfattande översikt över HR-prestanda på ett ögonblick.

Få en omfattande översikt över HR-prestanda med ClickUp Dashboards

Samla in data genom att skapa formulär med ClickUps dra-och-släpp-funktion

Planera och hantera HR-relaterade evenemang, möten och deadlines effektivt med ClickUps kalenderfunktion. Håll alla uppdaterade med viktiga datum, såsom prestationsutvärderingar och utbildningar.

Hantera HR-relaterade händelser med ClickUp Calendar View

Få värdefull insikt i ditt HR-teams aktivitet och produktivitetstrender med ClickUps Pulse-funktion . Detta verktyg ger en översiktlig aktivitetsrapport som låter dig snabbt se vem som är online och vad de arbetar med just nu.

Följ dataskyddsregler som PDPA med dina data lokalt lagrade i APAC (Singapore och Sydney).

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder en mängd funktioner, vilket kan vara skrämmande för nya användare. Det kan ta tid för användarna att vänja sig vid alla funktioner.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare/månad

Företag : 12 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Talenox: HRIS för smidig hantering av anställdas livscykel

via Talenox

Talenox är en allt-i-ett-lösning som gör det möjligt för företag att effektivt hantera olika HR-uppgifter, från hantering av medarbetarprofiler till löneadministration och hantering av ledighetsansökningar. Med Talenox kan du komma åt, hantera och skydda företags- och medarbetarinformation i ett centralt arkiv.

Dessutom effektiviserar Talenox integrationsmöjligheter med populära Singapore-baserade banker och bokföringsprogram som DBS och OCBC finansiella transaktioner, vilket gör löneprocesserna enkla och felfria. Talenox online-HRIS-system flyttar kontorsprocesserna till molnet, vilket gör dem tillgängliga var som helst och när som helst.

Talenox bästa funktioner

Hantera och skydda företags- och medarbetarinformation i ett centralt arkiv, vilket garanterar säker och enkel åtkomst till data.

Hantera löner, följ lokala lagkrav och integrera smidigt med banker och bokföringsprogram som Xero och QuickBooks.

Förinställd med obligatoriska ledighetstyper som årlig ledighet och sjukledighet, så att anställda kan ansöka om och hantera sin ledighet direkt via sina konton.

Molnlagring gör det möjligt för företagare, HR-chefer och anställda att logga in från valfri plats.

Talenox begränsningar

Användarna rapporterar om ett överväldigande gränssnitt som kräver lite trial and error för att få till det rätt.

Talenox prissättning

Grundläggande: 20 $/användare/månad

Talenox betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Zoho People: Molnbaserad HR-programvara för moderna arbetsplatser

via Zoho

Zoho People är en molnbaserad HR-programvara som är utformad för att hålla jämna steg med den snabbt föränderliga arbetsvärlden. Den utmärker sig när det gäller att utveckla och behålla talanger samtidigt som den förbättrar flexibiliteten och effektiviteten i personalhanteringssystemet.

Det möjliggör ett säkert datahanteringssystem som strikt följer Singapores lag om skydd av personuppgifter (PDPA). Detta säkerställer att alla anställdas data som hanteras inom Zoho People skyddas mot obehörig åtkomst och intrång, vilket ger mig sinnesro när det gäller datasäkerhet.

Zoho Peoples molnbaserade natur är särskilt fördelaktig för att stödja de flexibla arbetsformer som blivit alltmer populära i Singapore. Zoho People 5.0 förenklar HR-arbetet genom att automatisera rutinuppgifter och erbjuda ett användarvänligt gränssnitt som prioriterar medarbetarnas upplevelser.

Zoho Peoples bästa funktioner

Använd smarta arbetsflöden och insiktsfulla analyser för att effektivisera centrala HR-funktioner.

Förbättra personalplaneringen med avancerade spårnings- och schemaläggningsfunktioner.

Implementera flexibel målsättning och kontinuerliga utvärderingar för effektiv prestationshantering.

Främja kontinuerligt lärande med blandade alternativ och centraliserad kurshantering.

Begränsningar för Zoho People

Användare har noterat att vissa gränssnitt kan vara röriga, med överlappande element och överdrivna rullgardinsmenyer, vilket kan komplicera navigering och användbarhet.

Priser för Zoho People

Essential HR: 0,73 $/användare/månad

Professional: 1,46 $/användare/månad

Premium: 2,20 $/användare/månad

Företag: 2,93 $/användare/månad

People Plus: 5,49 $/användare/månad

Betyg och recensioner av Zoho People

G2: 4 . 4/5 (300+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

4. ZingHR: AI-driven HR-projektledning

via Crozdesk

ZingHR är en dynamisk, AI-driven HR-teknikplattform för företag som är särskilt skicklig på att skala dina affärsbehov. Med sin strategiska användning av AI, ML och blockchain-teknik är ZingHR inte bara ett verktyg bland många andra. Några av dess banbrytande funktioner inkluderar Zero-Touch Payroll, ansiktsigenkänning, digital onboarding och till och med robotintervjuer.

ZingHR tillhandahåller specifika verktyg som säkerställer efterlevnad av Singapores arbetslagstiftning och erbjuder uppdateringar i realtid om regeländringar som påverkar HR-rutiner. Denna funktion är oumbärlig för att hålla mina HR-rutiner i linje med de senaste lagkraven utan att manuellt behöva spåra dessa ändringar.

ZingHR:s bästa funktioner

Använd AI-driven HR-teknik som Zero Touch Payroll för att anpassa personalstrategier till avancerade affärsmodeller.

Anpassa dina HR-rutiner med lösningar som är särskilt utformade för olika sektorer, såsom BFSI, IT-ITES, läkemedel och hälso- och sjukvård.

Bygg in ESG-ledd prestationshantering i dina HR-policyer med ZingHR:s dedikerade support.

Begränsningar för ZingHR

Vissa användare rapporterar att instrumentpanelen kan vara långsam att ladda.

Det krävs flera uppdateringar för att markera distansarbete och ledighet, vilket kan vara ett stort besvär för frekventa användare.

Priser för ZingHR

Anpassad prissättning

ZingHR-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (10+ recensioner)

5. PeopleHum: HR-programvara för omfattande personalhantering

via Software Advice

Enligt min erfarenhet är PeopleHum utformat för att effektivisera HR-processer från anställning till pensionering.

Dess AI- och automatiseringsfunktioner har avsevärt förbättrat effektiviteten och engagemanget på min arbetsplats. PeopleHums viktigaste funktioner inkluderar automatiserad rekrytering, vilket har gjort anställningsprocessen enklare och effektivare. Det säkra HRIS-systemet gör det möjligt för mig att hantera medarbetardata utan ansträngning.

Verktyget stöder även både arabiska och engelska, vilket tillgodoser de olika personalbehoven hos företag i Singapore.

PeopleHums bästa funktioner

Hantera all personalinformation på ett säkert sätt med vårt omfattande HRIS-system.

Gå från att bara hantera kostnader till att uppnå mätbara affärsresultat.

Anpassa dina HR-rutiner med lösningar som är särskilt utformade för olika sektorer, såsom BFSI, IT-ITES, läkemedel och hälso- och sjukvård.

Begränsningar för PeopleHum

Den initiala installationen kan vara tidskrävande.

Begränsade anpassningsmöjligheter i vissa gratis mallar

Priser för PeopleHum

Grundläggande: 2 $/användare/månad

PeopleHum-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 20 recensioner)

6. QuickHR: Bäst för molnbaserad HR-hantering

via QuickHR

QuickHR är en molnbaserad HR-programvara som effektiviserar alla HR-processer, från hantering av medarbetardatabaser till löner, ledighet och ersättningar.

Programvaran är hostad på säkra Amazon-servrar och garanterar snabb, pålitlig service med inbyggd katastrofåterställning. Det användarvänliga gränssnittet eliminerar tidsspillan på komplex navigering, vilket gör att HR-personal kan fokusera på att bygga bättre organisationer.

Verktyget integreras med vanliga singaporianska ekonomiverktyg som QuickBooks och Xero och förenklar löne- och redovisningsprocesser. Detta är avgörande för små och medelstora företag som vill upprätthålla ekonomisk noggrannhet och efterleva lokala standarder.

QuickHR:s bästa funktioner

Hantera medarbetardatabaser, löner, ledighet och ersättningsanspråk på ett effektivt sätt.

Integrera i realtid med löneprogramvara och hårdvara samt populära redovisningsverktyg som QuickBooks och Xero.

Få aviseringar om godkända ledigheter och status för ersättningsansökningar och se specificerade lönebesked när du är på språng.

Begränsningar för QuickHR

Analys- och rapporteringsfunktionerna är ännu inte helt integrerade.

Rapporter för bättre information och prognoser skulle vara fördelaktiga.

Priser för QuickHR

Essential: 5 $/användare/månad

Förbättrad: 10 $/användare/månad

Företag: 15 $/användare/månad

QuickHR-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

7. Swingvy: HR-programvara för små och medelstora företag

via Swingvy

Swingvy är ett molnbaserat HR- och lönesystem som är utformat för att effektivisera HR-verksamheten för små och medelstora företag (SME). Det uppfyller enkelt kraven i CPF (Central Provident Fund), MOM (Ministry of Manpower) och IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore) regler.

Swingvys kraftfulla online-HR-system gör onboarding, lönehantering, ledighetshantering, ersättningshantering och medarbetarsupport smidigt och effektivt. Genom att integrera med populära verktyg som Xero, Google och Outlook kan du säkerställa smidiga arbetsflöden, spara tid och minska kostnaderna.

Swingvys bästa funktioner

Samla all HR-information och alla HR-processer på ett ställe

Genomför noggrann personalplanering och hantera HR-uppgifter när du är på språng.

Integrera lönehantering med redovisningssystem som Xero

Automatisera ledighetshantering, tidrapportering och ersättningsansökningar för att minska manuellt arbete och öka effektiviteten.

Swingvys begränsningar

Erbjuder inte support via telefon eller livechatt.

Lönespecifikationer måste skickas manuellt till anställda

Swingvy-priser

Premium: 5 $/användare/månad

Lön: 5 $/användare/månad

Tid: 3 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Swingvy-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. JustLogin: Bäst för personalhantering som sätter medarbetarna i första rummet

via JustLogin

Enligt min erfarenhet prioriterar JustLogin verkligen sina anställda. Det förenklar alla aspekter av HR-hantering, inklusive efterlevnad av Singapores arbetsrättslagstiftning för realtidsuppföljning av anställdas närvaro och ledighet.

Med över 24 års erfarenhet inom personalbranschen har JustLogin utvecklat en AI-driven HRMS-programvara som förenklar alla aspekter av HR, från lönehantering till ledighetshantering. Den molnbaserade plattformen lagrar alla anställdas data på ett säkert sätt, vilket gör det enkelt att hantera allt från onboarding till lönehantering.

JustLogin utnyttjar också en användarvänlig mobilapp för anställda, som gör det möjligt för dem att få tillgång till HR-funktioner som ledighetsansökningar, nedladdning av lönebesked och kontaktinformation till kollegor när de är på resande fot. Detta är ett stort plus i en teknikkunnig arbetsstyrka som Singapores.

JustLogins bästa funktioner

Hantera alla HR-relaterade uppgifter i en integrerad, molnbaserad plattform.

Prioritera medarbetarnas behov för att uppnå bättre resultat

Följ lagstadgade regler och förenkla lönehanteringen.

Stämpla in/ut med ansiktsigenkänning och geofencing

Ta bilder, skanna och skicka kvitton för snabba utgiftsersättningar

Begränsningar för JustLogin

Användare kan uppleva att systemet har en brant inlärningskurva.

JustLogin-priser

Anpassad prissättning

JustLogin-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,1/5 (över 70 recensioner)

9. Carbonate HR: Bäst för förenklade HR-lösningar

via HR Tech

Carbonate underlättar rekryteringen med YouRHired-integration och smidig onboarding med en e-learningportal. Det förenklar närvarokontrollen med ansiktsigenkänning och positionsspårning och automatiserar lönehanteringen så att alla regler följs.

Med mobilappen kan du snabbt skicka in och godkänna ledighetsansökningar. Utgiftsersättningar är enkla att hantera med funktioner för att fotografera, skanna och skicka, och prestationsutvärderingar är rättvisa och tydliga. Sammantaget förenklar Carbonate HR-uppgifterna och ökar effektiviteten.

Carbonates bästa funktioner

Förenkla rekryteringen med YouRHired-integration och erbjud intuitiv e-learning för onboarding.

Automatisera lönehanteringen, integrera med CPF och följ gällande regler.

Utvärdera medarbetarnas prestationer och genomför utvärderingar på ett smidigt sätt.

Hantera personalhandböcker och dokumentation utan manuell spårning genom en digital arbetsplats.

Begränsningar för karbonat

Användare kan uppleva att systemet har en brant inlärningskurva.

Carbonate-prissättning

Grundläggande: 8 $/användare/månad

Företag: 8 $/användare/månad

Carbonate-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,3/5 (10+ recensioner)

10. HReasily: Molnbaserad HR-hantering

via Software Suggest

HReasily automatiserar HR-processer när som helst och var som helst och erbjuder digitala lösningar för att effektivisera arbetsflöden och minska mänskliga fel. Det är särskilt väl lämpat för att hantera lönehantering i flera valutor och lokala efterlevnadsutmaningar i Singapore.

Mina anställda kan använda mobilappen för att ansöka om och godkänna ledighet, skicka in ersättningsansökningar, ta emot lönebesked och stämpla in/ut när de är på resande fot. HReasily integreras sömlöst med min befintliga programvara och hårdvara, vilket ökar effektiviteten och engagemanget.

HReasily bästa funktioner

Automatisera lönehanteringen och säkerställ noggrannhet och efterlevnad.

Skapa och hantera anställdas ersättningsanspråk enkelt

Hantera och godkänn ledighetsansökningar effektivt

Få tillgång till alla HR-funktioner var du än befinner dig med hjälp av mobilappen.

Begränsningar för HReasily

Användare har rapporterat problem med servrarna, som ofta blir långsamma.

HReasily-priser

Grundläggande: 10 $/användare/månad

HReasily-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Upptäck HR-kompetens: Börja med ClickUp idag

Att välja rätt HR-programvara förbättrar din organisations effektivitet och medarbetarnas tillfredsställelse. Nyckeln ligger i att identifiera verktyg som passar dina specifika behov, oavsett om det handlar om effektiviserad rekrytering, omfattande medarbetarhantering eller avancerad analys.

Nu när du har en detaljerad översikt över de bästa HR-programvarorna är det dags att ta nästa steg.

Alla har unika funktioner, men ClickUp utmärker sig genom sin mångsidighet och omfattande uppsättning funktioner. Varför investera i uppgiftsspecifika verktyg när du kan ha en enda lösning som tillgodoser alla dina HR-behov, från rekrytering till hantering av anställdas livscykel och efterlevnad?

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och realisera den verkliga potentialen i din HR-funktion!