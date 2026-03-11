De 15 bästa verktygen för nystartade företag 2026 (fördelar, nackdelar, priser)

När du startar ett företag räknas varje sekund och varje krona.

Tänk nu på detta: Verktygsspridning – fenomenet när team använder för många verktyg som överlappar varandra i syfte utan att fungera tillsammans – kostar företag 1 miljon dollar årligen per utvecklingsteam. Faktum är att 75 % av utvecklarna förlorar upp till 15 timmar varje vecka på att navigera i genomsnitt 7,4 separata verktyg för att bygga applikationer.

I ett startup-företag bygger, säljer, levererar, anställer och fixar du saker, ofta samtidigt. Så om ett nytt verktyg innebär extra installationstid, ytterligare en inloggning, ytterligare en prenumerationsavgift eller ytterligare en plats att hålla koll på, stjäl det i tysthet både fokus och budget.

Det är därför du behöver de bästa verktygen redan från start.

I det här blogginlägget går vi igenom de bästa verktygen för nystartade företag, vad varje verktyg är bäst på och hur du väljer en verktygslåda som förblir smidig när du växer.

De bästa verktygen för nystartade företag är programvaror som är utformade för att hjälpa företag i ett tidigt skede att hantera verksamheten, samarbeta och skala upp utan att överväldigas av komplexitet eller höga kostnader.

Dessa verktyg, som ofta levereras som SaaS (Software as a Service), spänner över kategorier som projektledning, kommunikation, marknadsföring och automatisering – och var och en löser en specifik operativ utmaning som startups möter dagligen.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Hantera projekt och arbetsflöden med AI-agenter och automatiseringar i en enda arbetsyta Tasks + Views för snabb utförande, Chat + SyncUps för kommunikation i realtid, Dashboards, Brain, Super Agents Gratis för alltid; Anpassningsmöjligheter för företag Notion AI-stödda dokument och databaser för kunskap om startups + smidiga driftsrutiner Länkade databaser, Notion AI på sidorna, publicerbara sidor för intressenter Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 12 $/användare/månad Slack Teamkommunikation med AI-sammanfattningar Kanaler + trådar, AI-sammanfattningar, Slack Connect, Workflow Builder Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4,38 $/användare/månad Asana Projektplanering med mål, portföljer och AI-statusstöd Portföljer + mål, AI-skrivna statusuppdateringar, automatisering av regler, tidslinje Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 13,99 $/användare/månad Trello Tavlebaserad planering med inbyggd AI-hjälp för kort Tavlor/listor/kort, Atlassian Intelligence i kort, Butler-automatiseringar, mallar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 5 $/användare/månad monday.com Anpassningsbara tavlor med AI inbyggt i dokument och arbetsflöden Fakturor med företagets logotyp, flöde från tid till faktura, utgiftsregistrering och centrala rapporter Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 9 $/användare/månad HubSpot CRM + marknadsföring + support i ett system med AI-stöd CRM + pipeline, automatisering av livscykler, Breeze AI-utkast/sammanfattningar, rapportering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 9 $/månad/användare Mailchimp Marknadsföringsautomatisering med fokus på e-post och kundresor Customer Journey Builder, mallar + Brand Kit, Content Studio för tillgångar Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 13 $/månad FreshBooks Fakturering, tidrapportering och enkel bokföring för tjänster Fakturering med företagslogotyp, flöde från tid till faktura, registrering av utgifter, centrala rapporter Betalda abonnemang från 23 $/månad Canva Snabb, varumärkesanpassad design för startup-team Mallar, varumärkespaket, samarbete i realtid, AI-genererad design Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/månad per person Zoom Videosamtal med pålitliga möten och AI-sammanfattningar Möten + inspelning, grupprum, schemaläggningslänkar, sammanfattningar från AI Companion Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 16,99 $/användare/månad Loom Asynkrona videouppdateringar och genomgångar för distribuerade team Skärminspelning med ett klick, dela länkar, kommentera videor, grundläggande redigering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 15 $/användare/månad Zapier Automatisera repetitiva arbetsuppgifter i olika appar med flerstegsarbetsflöden Triggers/åtgärder, flerstegs-Zaps, filter/vägar, bred apptäckning Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 29,99 $/månad Deel Global rekrytering, löneadministration och regelefterlevnad för distribuerade team EOR + uppdragstagare, lokaliserade avtal, globala betalningar, arbetsflöden för regelefterlevnad Betalda abonnemang från 49 $/entreprenör/månad Semrush SEO-analys, webbplatsgranskningar och insikter om konkurrenter Sökordsanalys, webbplatsgranskning, rankningsspårning, konkurrentanalys Betalda abonnemang från 199 $/månad

Du måste välja ett verktyg som samlar allt du behöver i ett intuitivt gränssnitt. Kort sagt är det här vad du bör leta efter:

Enkel introduktion: Kan nya teammedlemmar bli produktiva inom en dag, inte en vecka? Ett verktyg med en brant inlärningskurva är en dold kostnad för ett snabbrörligt startup-företag

Integrationsmiljö: Kan den anslutas till de verktyg du redan använder, som Figma, Google Workspace eller GitHub? Dåliga integrationer skapar mer manuellt arbete, vilket motverkar syftet med verktyget

Skalbarhet: Kommer det här verktyget fortfarande att fungera när du utökar ditt startup-team ? Ett verktyg som är perfekt för ett självfinansierat team kan komma att svikta under kraven från ett företag i serie A-fasen

Samarbetsfunktioner : Kan flera personer arbeta tillsammans i realtid utan att det uppstår versionskonflikter eller att de skriver över varandras arbete?

AI-funktioner: Erbjuder verktyget AI-funktioner som automatiserar repetitiva uppgifter, sammanfattar information eller lyfter fram insikter? Detta är en enorm kraftförstärkare för små team

Mobil åtkomst: Kan ditt team använda det effektivt när de är på språng? För distansarbetande team är stark mobilfunktionalitet ett måste

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Låt oss dyka djupare och titta på de bästa verktygen du behöver som startup 👇

1. ClickUp (Bäst för startups som vill driva projekt och arbetsflöden med AI och automatiseringar i en och samma arbetsyta)

Agentifiera ditt startup-företag Lämna över arbetet till din Super Agent, så att du kan fokusera på att få ditt startup-företag att växa

Som startup vill du ha verktyg som minimerar verktygsfloran och erbjuder en samlad lösning där arbete, dokument och teamsamordning samsas.

Det är tanken bakom ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta. I ClickUp samverkar projekt, dokument, chatt och analyser med AI-assistenter och agenter som har fullständig kontext för arbetsytan.

Låt oss ta en närmare titt:

Håll full koll på snabba arbetsmoment

Att arbeta i startups innebär att hantera tusentals rörliga delar, alla lika brådskande. Eftersom varje leverans har beroenden, ansvariga och föränderliga deadlines. Det är då du vänder dig till ClickUp Tasks, grunden som ger varje arbetsuppgift en enda plats, komplett med status, ansvarig, prioritet, start- och slutdatum och mycket mer.

Håll koll på alla beroenden, ansvariga och deadlines på ett och samma ställe med ClickUp Tasks

För att hålla farten uppe utan att behöva göra om samma sak om och om igen kan du också använda ClickUp-uppgiftsmallar. Du kan även automatisera rutinuppgifter med hjälp av ClickUp-återkommande uppgifter. Målet är att frigöra tid så att du kan växa ditt företag medan arbetet sköter sig själv i bakgrunden.

Kombinera ClickUp-uppgifter med ClickUp-vyer för att se arbetet på det sätt du vill. Vyer är i grunden olika perspektiv på samma uppgiftsdata, så att ditt team och dina partners kan arbeta i det format som hjälper dem att utföra arbetet snabbare.

Du får tillgång till information som:

Lista, tavla, kalender – när du vill se enskilda uppgifter tydligt

Gantt , när du behöver se hur uppgifter hänger ihop (beroenden och tidslinjer)

Team eller arbetsbelastning – när du behöver upptäcka vem som är överbelastad innan det blir en flaskhals

Förvandla konversationer till konkret arbete utan att förlora sammanhanget

Du behöver aldrig mer förlita dig på ett separat verktyg (och en extra prenumeration!) för att chatta, ringa eller skicka röstmeddelanden. Du kan göra allt detta och mer i ClickUp Chat. Ännu bättre är att du kan skapa uppgifter direkt från ett meddelande om det är viktigt och kräver omedelbar uppmärksamhet.

Diskutera och samarbeta med ClickUp Chat

Och om du är på språng, ha Chat öppet på din telefon, hela tiden, varje gång!

I ClickUp Chat kan du också starta SyncUps för att diskutera via videosamtal.

Starta en SyncUp direkt från en chattkanal (eller ett direktmeddelande) via SyncUps-ikonen eller kommandot /SyncUp, så lägger ClickUp in ett meddelande om att gå med i tråden så att andra kan hoppa in direkt

Under SyncUp kan du dela din skärm och fortsätta navigera i ditt arbetsutrymme medan samtalet pågår, vilket är praktiskt när du går igenom uppgifter, ett dokument eller en whiteboard i realtid

Använd Syncups i ClickUp Chat för att starta videosamtal med ditt team

Kontextuella svar varje gång med AI-funktioner som anpassar sig efter omgivningen

När dina uppgifter går otroligt snabbt är det svåraste sällan att utföra arbetet; det är att hitta den senaste kontexten och omvandla den till ett konkret nästa steg. ClickUp Brain är ClickUps AI-lager i arbetsytan, så att du kan sammanfatta, skriva och ställa frågor direkt där arbetet utförs (uppgifter, dokument, kommentarer och mer).

📌 Exempel: Öppna en uppgift som har 60 kommentarer och ett par deluppgifter, och använd sedan Brain för att skapa en sammanfattning av uppgiftsaktiviteten som förklarar vad som har hänt i tråden och vad deluppgifterna innebär. På så sätt får du de senaste uppdateringarna och förändringarna du behöver direkt.

Sök bland dina uppgifter, dokument och chattar och ställ frågor i naturligt språk till ClickUp Brain

Och när du vill ha samma intelligenslager som i en desktop-app, skaffa bara ClickUp Brain MAX. Det är ett AI-komplement för din dator när du vill ha AI som går utöver en enskild uppgift eller ett dokument. Det är utformat för att söka igenom ditt ClickUp-arbetsutrymme, anslutna appar och webben för att stödja dig med helt kontextuella lösningar. Pricken över i:et med Brain MAX är en handsfree-dikteringsupplevelse med Talk-to-Text.

ClickUps bästa funktioner

Följ upp start-up-projekt i realtid: Övervaka lanseringar, sprintar, rekryteringsprocesser och beroenden mellan team på ett och samma ställe med hjälp av Övervaka lanseringar, sprintar, rekryteringsprocesser och beroenden mellan team på ett och samma ställe med hjälp av ClickUp Dashboards

Dela asynkron kontext med ditt team: Spela in snabba genomgångar, buggreproduktioner eller produktuppdateringar med Spela in snabba genomgångar, buggreproduktioner eller produktuppdateringar med ClickUp Clips , och bifoga dem sedan till just den uppgift eller det dokument som ditt team arbetar med

Delegera rutinuppgifter till AI-kollegor: Använd Använd ClickUp Super Agents för att hantera upprepade arbetsflöden i flera steg, som att sammanfatta aktiviteter, utarbeta uppdateringar och involvera mänskliga kollegor

Automatisera de överlämningar som bromsar upp startups: Aktivera Aktivera ClickUp-automatiseringar för att automatiskt tilldela ansvariga, uppdatera status, vidarebefordra godkännanden och sätta igång uppföljningar när arbetet går vidare

Begränsningar i ClickUp

Funktionaliteten kan kännas överväldigande vid den första installationen, och vissa användare upplever en inlärningskurva

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare säger:

Jag gillar att ClickUp hjälper mig att strukturera uppgifter, prioritera leveranser och hålla teamen samordnade. Jag uppskattar hur ClickUp hanterar bristen på översikt och oordning i genomförandet. Dessutom underlättar det att omvandla strategi till mätbara åtgärder. Det jag gillar mest är integrationen med AI, eftersom det hjälper mig att organisera idéer och minska manuellt arbete på ett och samma ställe. Jag tyckte också att den initiala installationen var ganska intuitiv.

2. Notion (Bäst för att omvandla kunskap till AI-stödda dokument och databaser)

Notion är en arbetsyta för dokument och databaser som fungerar bra för startups som vill sammanfoga strategi, produktspecifikationer, anteckningar och genomförande. Med Notions AI kan du sammanfatta långa dokument, omvandla råa anteckningar till åtgärdspunkter, skriva om innehåll i en specifik ton och översätta interna uppdateringar för distribuerade team.

Du kan också ställa frågor direkt i Notion och hämta relevant information från din arbetsyta, vilket är praktiskt när någon behöver det senaste beslutet, en produktkrav eller den aktuella statusen för ett initiativ.

Eftersom Notion kombinerar dokument med databaser kan du även köra AI-stödda arbetsflöden på strukturerade data, till exempel skapa utkast till projektuppdateringar från en roadmap-databas, generera preliminära arbetsbeskrivningar från en rekryteringspipeline eller rensa upp mötesanteckningar och länka dem till rätt projektsidor.

Notions bästa funktioner

Relationella databaser: Skapa tabeller som länkar till varandra, så att din uppgiftsdatabas kopplas till din teamkatalog och projektföljare

Notion AI: Skapa utkast, sammanfatta långa dokument och översätt innehåll direkt på dina sidor

Dela snygga sidor externt med kontroll: Publicera Notion-sidor på webben för intressentportaler, enkel dokumentation eller offentliga resurser med anpassningsbara delningsalternativ

Obs: begränsningar

Offlineåtkomst är beroende av cachade sidor, så fullständig tillförlitlighet utan internet kan vara ojämn om du inte redan har öppnat det du behöver

Stora, tunga sidor med flera inbyggda databaser och komplexa egenskaper kan bli sega och ta lång tid att ladda

Priser för Notion

Gratis

Plus: 12 $/användare/månad

Företag: 24 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,6/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

En Capterra-användare säger:

Notion AI är otroligt användbart för mig, eftersom jag ofta tar anteckningar för mitt företag. Det omvandlar snabbt mina handskrivna anteckningar till digital text på några sekunder. Jag använder också Notion AI som ett projektledningsverktyg, vilket säkerställer att alla mina projekt smidigt exporteras till mina kunder via plattformen.

📮 ClickUp Insight: För cirka 20 % av användarna är fokussessioner helt enkelt inte praktiska. Deras dagar är fyllda av teamarbete, snabba kursändringar och ständigt samarbete – därför är anpassningsförmåga viktigare än långa perioder av koncentrerat arbete. 💫 Om du är en av dem är ClickUp din samlade, AI-drivna kommandocentral. Du kan tilldela uppgifter, delta i videosamtal, brainstorma idéer, samarbeta på dokument och till och med skapa innehåll eller bilder – allt utan att byta app. Allt du behöver för att hänga med i en hektisk arbetsdag finns här på ett och samma ställe.

3. Slack (Bäst för AI-driven teamkommunikation och snabb intern samordning för nystartade företag)

Slack är en populär plattform för teamkommunikation som bygger på kanaler, trådar, huddles (1:1-samtal med ljud och video) och sökbar meddelandehistorik. I Slack kan du organisera ditt arbete efter funktion (t.ex. #product, #growth eller #support) eller efter initiativ (t.ex. #launch-week eller #fundraising), där konversationer och filer förblir kopplade till rätt kanal över tid.

För startup-team som arbetar i högt tempo är Slacks AI-lager det som hjälper produkten att hänga med. Det innehåller AI-funktioner, såsom konversationssammanfattningar, dagliga sammanfattningar, filsammanfattningar och AI-sökning, som hjälper teamen att komma ikapp efter att ha varit upptagna med det operativa arbetet.

Slacks bästa funktioner

Kanaler: Organisera konversationer efter projekt, team eller ämne för att hålla diskussionerna fokuserade och lättillgängliga

Slack Connect: Bjud in externa medarbetare till särskilda kanaler utan att ge dem tillgång till hela ditt arbetsutrymme

Skapa smidiga interna automatiseringar: Använd Workflow Builder för att automatisera återkommande förfrågningar och överlämningar i Slack

Slack begränsningar

Antalet aviseringar kan snabbt bli överväldigande, särskilt om du använder flera aktiva kanaler och delade Connect-kanaler

Slackbot kan inte på ett tillförlitligt sätt boka möten utifrån e-postadresser (till exempel genom att automatiskt skapa ett Google Meet-möte och lägga upp det i rätt kanal)

Priser för Slack

Gratis

Fördel: 4,38 $/användare/månad

Business+: 9 $/användare/månad

Enterprise+: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Slack

G2: 4,5/5 (över 38 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 23 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

En Capterra-användare säger:

Det är lätt att lära sig använda och fungerar som en meddelandeplattform som gör det möjligt att tagga andra i kanalen eller i direktmeddelanden. Automatiseringen med hjälp av AI-bots är exceptionell och vår organisation använder den för att spåra delar till våra laddstationer som är på väg att levereras, och boten fungerar utmärkt. Till och med Huddle-funktionen för att ringa någon hade alla funktioner som skärmdelning och meddelanden. Sammantaget ett mycket bra verktyg, särskilt för professionellt arbete.

4. Asana (Bäst för AI-stödd projektplanering med mål och portföljer)

Asana är en plattform för projekt- och arbetshantering som är utvecklad för startups som behöver genomföra åtgärder inom produktutveckling, marknadsföring, drift och rekrytering. I Asana kan du dela upp initiativ i projekt, kartlägga beroenden och hålla ansvariga och deadlines transparenta när arbetet flyttas mellan team. När planeringen kräver en övergripande nivå stöder Asana även portföljer och målspårning, så att ledningen kan se hur projektets framsteg bidrar till slutresultaten.

Asanas AI-funktioner hjälper också till att effektivisera många processer för team som arbetar i högt tempo. Till exempel skapar ”Smart Assists” utkast till projektuppdateringar genom att hämta sammanhang från arbete och aktiviteter, och ”Smart Summaries” sammanfattar uppgifts- och projektsammanhang till snabba höjdpunkter och åtgärdspunkter när trådar blir långa.

Asanas bästa funktioner

Tidslinjevy: Planera projekt visuellt med en tidslinje i Gantt-stil som visar beroenden och deadlines

Skapa tydligare projektuppdateringar: Skapa AI-skrivna statusuppdateringar som lyfter fram hinder, öppna frågor och nästa steg baserat på aktuell projektaktivitet

Automatisera styrningen av arbetsflöden: Utlös uppdrag, statusändringar och överlämningar med regler baserade på villkor inom projekten

Asanas begränsningar

Beroenden, regler och ägarskap måste underhållas kontinuerligt för att planerna ska förbli korrekta när projekten blir fler

Kärnfunktionerna är molnbaserade, så offlineåtkomst är inte en av de främsta styrkorna

Priser för Asana

Personligt: Gratis

Starter: 13,99 $/användare/månad

Advanced: 30,99 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Asana

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Asana är dess flexibilitet när det gäller att skapa verkliga arbetsflöden, inte bara enkla uppgiftslistor. Det gör det möjligt för oss att strukturera arbetet med tydliga ansvarsområden, beroenden och standardiserade uppgifter som speglar hur arbetet faktiskt sker mellan teamen. Det ger god översikt utan detaljstyrning och integreras väl med verktyg som Slack och HubSpot, vilket gör automatisering och samordning mellan teamen mycket effektivare.

5. Trello (Bäst för AI-stödd planering som startups kan genomföra på tavlor)

Trello är ett visuellt arbetshanteringsverktyg uppbyggt kring tavlor, listor och kort som hjälper startups att hålla koll på produktarbete, lanseringar, projektpipelines och innehållskalendrar utan att behöva en tung projektledningskonfiguration. Korten innehåller hela arbetsflödet, inklusive ansvariga, förfallodatum, checklistor och bilagor, så att genomförandet förblir överskådligt även när prioriteringarna skiftar.

För AI-stöd inkluderar Trello Atlassian Intelligence i kortbeskrivningar och kommentarer. Det kan generera ny text, omforma det du redan har skrivit, sammanfatta långa texter, lyfta fram åtgärdspunkter och rensa upp formuleringar när du behöver det.

Du kan utöka funktionaliteten med Power-Ups för integrationer och anpassade fält, och använda automatisering av arbetsflöden för enkla, repetitiva åtgärder.

Trello fungerar bra för små team och enkla arbetsflöden, men har svårt att hänga med när projekten blir mer komplexa.

Trellos bästa funktioner

Skapa AI-stött kortinnehåll: Skapa, sammanfatta, förkorta och extrahera åtgärdspunkter direkt i kortbeskrivningar och kommentarer med Atlassian Intelligence

Automatisera hanteringen av anslagstavlor: Kör ”Butler”-regler och kommandon med dokumenterade gränser som hjälper till att förhindra okontrollerade automatiseringar och överbelastning på stora anslagstavlor

Skapa återanvändbara arbetsflöden: Använd mallar och tavelmönster för att skapa återkommande arbetsflöden för startups, såsom lanseringschecklistor, innehållspipelines och onboarding-tavlor

Begränsningar i Trello

Ta itu med den oöverskådliga ”kortfloden” på stora tavlor, där äldre poster blir svårare att hitta och komplexa initiativ känns begränsade utan kraftfullare inbyggda rapporterings- och beroendeverktyg

Stöter på automatiseringsbegränsningar när användningen av Butler ökar, eftersom Trello sätter gränser för automatiseringskörningar och operationer per körning

Priser för Trello

Gratis

Standard: 5 $/användare/månad

Premium: 10 $/användare/månad

Enterprise: 17,50 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Trello

G2: 4,4/5 (över 13 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Trello?

En G2-användare säger:

Trello är ett av de enklaste och mest effektiva verktygen för att organisera arbetet visuellt. Dess layout med tavlor och kort känns intuitiv och flexibel, och den fungerar bra för allt från enkel uppgiftshantering till lättviktig projektledning. Det går snabbt att komma igång, är lätt för team att ta till sig och håller arbetsflödena tydliga utan att lägga till onödig komplexitet. Funktioner som checklistor, etiketter, förfallodatum och automatiseringar (Butler) hjälper till att hålla projekten igång, medan integrationer med verktyg som Slack och Google Drive gör det ännu mer användbart som en central plats för att hantera uppgifter.

6. Monday.com (Bäst för enkel AI-stödd arbetshantering för nystartade företag)

Monday.com positionerar sig som ett ”Work OS” som hjälper startups att planera projekt, hantera tvärfunktionella arbetsflöden och upprätthålla översikten när teamet växer. Det är uppbyggt kring anpassningsbara tavlor där du kan följa produktlanseringar, rekryteringsprocesser, kundförfrågningar, marknadsföringskalendrar eller introduktionsuppgifter med ansvariga, tidsplaner och status alltid i sikte.

Här finns även Monday AI. Med Sidekick kan du använda AI direkt i anslagstavlor och Workdocs för att sammanfatta uppdateringar, skapa utkast och vidta åtgärder i hela anslagstavlan när det går snabbt.

När det gäller ekosystemet erbjuder monday.com en marknadsplats för integrationer och appar, samt utvecklingsverktyg för att utöka arbetsflöden, vilket är viktigt när ditt team vill hålla kontakten med Slack, Drive, CRM eller analysverktyg.

Monday.com: de bästa funktionerna

Förvandla dokument till användbara resultat: Använd AI i monday Workdocs för att generera kortfattade sammanfattningar av dokument i form av stycken eller listor med nyckelpunkter utifrån innehållet och filerna i dokumentet

Lägg till AI-drivna byggstenar: Använd mondays AI-funktioner i alla tavlor och arbetsflöden via AI-funktionskatalogen, inklusive automatiserade AI-åtgärder och assistenter

Utöka Workdocs med AI-drivna åtgärder: Använd Mondays AI-assistentramverk för att låta appar sammanfatta, översätta, exportera eller generera innehåll inom Workdocs

Begränsningar för Monday.com

Prestandan försämras på mycket stora tavlor där antalet objekt blir stort och navigeringen blir trög

Stöter på API-begränsningar och inkonsekvenser i kolumntyper som saktar ner mer krävande integrationer och datasynkronisering

Priser för Monday.com

Gratis (upp till 2 användare)

Basic: 9 $/användare/månad

Standard: 12 $/användare/månad

Fördel: 19 $/användare/månad

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner för Monday.com

G2: 4,7/5 (över 17 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med monday.com är hur visuellt och anpassningsbart det är. Jag kan snabbt se uppgiftsstatus, team och deadlines med ett ögonkast, utan att behöva leta igenom kalkylblad. Det hjälper till att hålla alla på samma sida och sparar massor av tid i mitt dagliga arbete.

7. HubSpot (Bäst för nystartade företag som vill ha CRM, marknadsföring och kundsupport i ett AI-stött system)

HubSpot är en CRM-plattform som samlar alla viktiga behov för nystartade företag på ett ställe: kontakt- och affärsuppföljning, automatisering av e-post och marknadsföring, kundsupportärenden samt ett CMS för landningssidor eller en enkel webbplats. När din pipeline växer hjälper det dig att hålla leadregistrering, uppföljningar och kundkonversationer kopplade till samma post, så att överlämningar inte försvinner mellan olika verktyg.

På AI-sidan är HubSpots ”Breeze” utformat för att påskynda det dagliga arbetet inom plattformen, som att skriva utkast till e-postmeddelanden och sidor, generera sammanfattningar och hjälpa team att arbeta snabbare utan att lämna CRM-kontexten.

För startups som vill få en överblick över vad som fungerar sammanställer HubSpots rapportering data från CRM och marknadsföringsaktiviteter, vilket hjälper dig att se vilka kampanjer som skapar pipeline och var affärerna fastnar.

HubSpots bästa funktioner

Omfattande CRM: Håll koll på kontakter, företag, affärer och uppgifter på ett och samma ställe

Marketing Hub: Skapa landningssidor, e-postkampanjer och inlägg på sociala medier med automatisering

Sales Hub: Hantera din pipeline med affärsstadier, prognoser och aktivitetsuppföljning

Begränsningar i HubSpot

Begränsade anpassningsmöjligheter för mer komplexa arbetsflöden kan vara begränsande

Små problem med kärnfunktionerna kan störa den dagliga driften när teamen förlitar sig på HubSpot som sitt huvudsakliga system.

Priser för HubSpot

Gratis verktyg

Starter: 9 $/månad/användare

Professional: 1 300 $/månad (inkluderar 6 användarkonton)

Företag: 4 700 $/mån

HubSpots betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 34 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest är plattformens allt-i-ett-karaktär. Att ha CRM, e-postmarknadsföring och automatiserade arbetsflöden perfekt integrerade sparar oss otroligt mycket tid. Användargränssnittet är extremt intuitivt, vilket gör det enkelt för nya teammedlemmar att komma igång utan omfattande utbildning. Segmenteringsfunktionerna är också förstklassiga

8. Mailchimp (Bäst för e-postbaserad marknadsföringsautomatisering och kundresor när ditt startup-företag växer)

Mailchimp är en plattform för e-postmarknadsföring och automatisering som hjälper startups att fånga upp leads, skicka kampanjer och hantera livscykelmeddelanden från ett och samma ställe. Det passar utmärkt när du behöver återkommande utgående kommunikation, som nyhetsbrev, produktmeddelanden, onboarding-sekvenser och återvinningskampanjer, med tillräcklig struktur för att hålla målgruppsanpassningen och kreativiteten konsekvent när din lista växer.

En stor del av Mailchimps attraktionskraft ligger i Customer Journey Builder (Marketing Automation Flows), som låter dig skapa automatiserade flöden med regler som förgreningspunkter och fördröjningar baserat på hur kontakterna interagerar. Det gör det enklare att gå bortom engångsutskick och övergå till sekvenser av typen ”om de klickade på det här, skicka det där”, vilket håller meddelandena relevanta.

På den kreativa sidan hjälper Mailchimp nystartade företag att bygga en konsekvent varumärkesnärvaro genom visuell design. Brand Kit kan lagra dina logotyper, typsnitt och färger och sedan använda AI för att generera varumärkesanpassade layouter och grafik för e-postmeddelanden och andra marknadsföringsmaterial. Och Content Studio ger dig ett centralt bibliotek för de bilder och filer du återanvänder i olika kampanjer.

Mailchimps bästa funktioner

Verktyg för e-postkampanjer: Skapa professionella e-postmeddelanden med en dra-och-släpp-redigerare och mallar

Skapa automatiseringar för hela livscykeln: Skapa flöden för marknadsföringsautomatisering med förgreningspunkter, fördröjningar och flerstegsvägar som anpassar sig efter kontaktens beteende

Marknadsföringsautomatisering: Skapa automatiserade e-postsekvenser som utlöses av registreringar eller köp

Begränsningar i Mailchimp

Rapporteringen är inte särskilt flexibel när du vill ha en översikt i dashboard-stil som kombinerar e-postprestanda, automatiseringar och målgruppstillväxt i samma rapport

Gränssnittet kan kännas överbelastat när du börjar använda fler funktioner, vilket gör navigeringen långsammare i vardagen

Priser för Mailchimp

Gratis: Begränsat till 250 kontakter

Essentials: Gratis i 14 dagar, därefter från 13 $/månad+

Standard: Gratis i 14 dagar, därefter från 20 $/månad+

Premium: 297,50 $/månad i 12 månader, därefter från 350 $/månad+

Betyg och recensioner för Mailchimp

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 17 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mailchimp?

En Capterra-användare säger:

E-postplattformen Mailchimp är det perfekta startprogrammet för att skapa marknadsföringsmejl när du inte riktigt vet vad du gör eller precis har börjat och vill se professionell och polerad ut utan att lägga massor av tid och ansträngning på att bygga mejl. Mallarna är superanvändarvänliga och dra-och-släpp-funktionerna kan hanteras av alla, oavsett kunskapsnivå.

9. FreshBooks (Bäst för tjänstebaserade nystartade företag som behöver fakturering, tidrapportering och enkel bokföring på ett och samma ställe)

FreshBooks är en faktureringsinriktad bokföringsplattform utformad för startups som fakturerar för projekt, fasta arvoden eller timarbete och vill att faktureringen ska kopplas direkt till leveransen. Du kan skapa snygga fakturor, ta emot onlinebetalningar och koppla kundkommunikationen till fakturan.

Den hanterar också det dagliga administrativa arbetet som vanligtvis sprids ut över flera verktyg: spåra tid för en kund eller ett projekt, omvandla registrerade timmar till en faktura, logga utgifter och skapa de viktigaste finansiella rapporterna du behöver för att förstå kassaflödet.

Om du hanterar flera kundprojekt samtidigt hjälper FreshBooks projektuppföljning dig att gruppera tid, utgifter och fakturor under en enda kundöversikt.

FreshBooks bästa funktioner

Professionell fakturering: Skapa fakturor med ditt varumärke, ställ in återkommande fakturering och ta emot betalningar online

Utgiftshantering: Ta bilder av kvitton och koppla bankkonton för att automatiskt kategorisera utgifter

Finansiella rapporter: Skapa resultaträkningar och utgiftsrapporter för att få en överblick över din ekonomiska situation

Begränsningar i FreshBooks

Begränsad lagerhantering för produktbaserade företag

Har du märkt synkroniseringsproblem eller fördröjningar i mobilen som kan bromsa den dagliga bokföringsuppdateringen?

Priser för FreshBooks

Lite: 23 $/månad

Plus: 43 $/månad

Premium: 70 $/månad

Välj: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för FreshBooks

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FreshBooks?

En Capterra-användare säger:

FreshBooks är en användarvänlig bokföringslösning som hjälper småföretag och frilansare att förenkla ekonomihanteringen, spara tid och hålla ordning på verksamheten.

10. Canva (Bäst för varumärkesanpassad design och innehållsskapande för startup-team)

Canva är en designplattform skapad för allt som har med design att göra, såsom inlägg på sociala medier, presentationsmaterial, grafik för landningssidor, produktöversikter, uppdateringar till investerare och interna dokument. Den erbjuder ett mallbaserat arbetsflöde, en dra-och-släpp-redigerare samt verktyg för samarbete.

Det passar också hur startups faktiskt arbetar dagligen. Du kan hålla varumärkeselementen konsekventa i ett litet team med hjälp av delade kit och mallar, samarbeta med kommentarer och godkännanden direkt i designen och exportera tillgångar i de format du behöver för olika kanaler.

Magic Design och andra AI-funktioner genererar nu design utifrån textinmatningar, vilket påskyndar designprocessen ytterligare.

Canvas bästa funktioner

Dra-och-släpp-redigerare: Skapa designer genom att dra element till en arbetsyta

Mallbibliotek: Tusentals professionellt utformade mallar för sociala medier, presentationer och mycket mer

Brand Kit: Spara dina varumärkesfärger, typsnitt och logotyper för att använda dem på ett enhetligt sätt

Canva begränsningar

De avancerade designfunktionerna är begränsade jämfört med Adobe Creative Suite

Flera mallar och element kräver ett betalt abonnemang

Canvas priser

Gratis

Canva Pro: 15 $/månad per person

Canva Business: 20 $/månad per person

Företag: Anpassad prissättning

Canvas betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canva?

En Capterra-användare säger:

Lätt att använda! Jag skapar dagligen visuellt tilltalande presentationer för möten och gör även anteckningar som kommer väl till pass när jag presenterar lösningar. Teammedlemmarna kan också enkelt komma åt dem för referens. Jag använder den för att skapa inlägg på Instagram och andra sociala medier för att skicka attraktiva hälsningar under högtiden. Jag har också provat deras AI-funktion; den är fantastisk. Canva är min favoritapp för alla designbehov!

11. Zoom (Bäst för videosamtal med inbyggda AI-sammanfattningar)

Zoom är en kommunikationsplattform med fokus på video som startups använder för allt från dagliga standup-möten till uppdateringar för investerare och kunddemonstrationer. Den är byggd kring pålitliga möten, men ger dig också en smidigare arbetsyta med chatt och samarbetsfunktioner, så att konversationerna inte försvinner så fort samtalet avslutas.

Zoom utmärker sig genom sin snabbhet. Du kan snabbt boka ett möte, dela en länk och få med alla utan problem. Det är viktigt när ditt team har fullt upp med säljsamtal, introduktionsmöten, avstämningar med partners och interna genomgångar under samma dag.

Om du behöver hjälp med mer än bara att hålla möten är Zoom AI Companion utformat för att sammanfatta möten och visa vad som hände, så att uppföljningar inte är beroende av att någon kommer ihåg att ta anteckningar.

Zoom – de bästa funktionerna

Pålitlig videokvalitet: Mötena startar snabbt och videokvaliteten anpassas automatiskt efter din anslutning

Skärmdelning och inspelning: Dela din skärm eller specifika appar och spela in sessioner för dem som inte kunde delta

Grupprum: Dela upp större möten i mindre grupper för fokuserade diskussioner

Zoom begränsningar

Begränsningen på 40 minuter för gratis gruppmöten är störande

Vanlig feedback pekar på tillfälliga tekniska problem som kan störa samtalens flöde

Priser för Zoom

Basic: Gratis

Fördel: 16,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zoom

G2 : 4,5/5 (över 55 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 14 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoom?

En G2-användare säger:

Användarvänlighet, intuitivt gränssnitt, mångsidighet och mycket mer.

Loom är ett verktyg för videomeddelanden som hjälper startups att dela snabba produktuppdateringar, genomgångar av buggar, kundfeedback och interna meddelanden utan att behöva samla alla till ännu ett möte. Du spelar in din skärm, kamera eller båda, och delar sedan en länk så att teammedlemmarna kan titta när det passar dem, kommentera och svara direkt i videon.

Det är särskilt praktiskt för team som arbetar i högt tempo där sammanhanget går förlorat i långa trådar. En grundare kan spela in en uppdatering av roadmapen, en produktchef kan gå igenom en specifikation och supporten kan skicka en välformulerad förklaring till kunden – allt med samma smidiga flöde.

Looms bästa funktioner

Inspelning med ett klick: Börja spela in din skärm, kamera eller båda med ett enda klick från ett webbläsartillägg

Videoredigering: Klipp inspelningar och lägg till uppmaningar till handling utan att behöva ett separat redigeringsverktyg

Insikter om tittarna: Se vem som har tittat på din video och hur mycket de har tittat

Loom begränsningar

Gratisversionen begränsar videolängden och antalet videor

Inte idealiskt för tvåvägskommunikation i realtid

Priser för Loom

Starter: Gratis

Företag: 15 $/användare/månad

Business + AI: 20 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Loom

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Loom?

En Capterra-användare säger:

Loom är väldigt enkelt att använda. Du kan öppna det direkt från skärmen och snabbt börja spela in. Jag gillar dess designfunktioner.

13. Zapier (Bäst för startups som vill automatisera repetitiva arbetsuppgifter mellan olika appar med AI-stödda arbetsflöden)

Varje ny lead i ditt CRM måste läggas till i ditt e-postmarknadsföringsverktyg, varje ny kund behöver en rad i ditt kalkylblad och varje supportärende behöver en Slack-notis. Denna manuella datainmatning kan ta upp flera timmar av din vecka.

Zapier automatiserar arbetsflöden mellan appar utan att kräva kodning. För startups innebär detta att du kan koppla samman dina olika verktyg så att data flödar automatiskt. Skapa en ”Zap” som aktiveras när något händer i en app (t.ex. när ett nytt formulär skickas in) och automatiskt utför åtgärder i andra appar (lägg till i CRM, skicka ett Slack-meddelande, skapa en uppgift).

Zapier stöder tusentals appar, vilket gör det till limmet som håller ihop din teknikstack. Zaps i flera steg hanterar komplexa arbetsflöden, och filter säkerställer att automatiseringar endast körs när specifika villkor är uppfyllda.

Zapiers bästa funktioner

Automatiserade arbetsflöden (Zaps): Koppla ihop utlösande händelser i en app med åtgärder i en annan app

Flerstegs-Zaps: Koppla ihop flera åtgärder i ett enda automatiserat arbetsflöde

Filter och vägar: Lägg till villkorslogik så att Zaps endast körs när specifika kriterier är uppfyllda

Begränsningar i Zapier

Kan bli dyrt när antalet uppgifter (automatiserade körningar) ökar

För att felsöka misslyckade Zaps måste man förstå hur triggers och åtgärder fungerar

Priser för Zapier

Gratis: 100 uppgifter/månad

Starter : 29,99 $/månad

Professional : 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Zapier

G2 : 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

En G2-användare säger:

Zapier gör automatisering enkelt, även för den som saknar teknisk bakgrund. Det gjorde det möjligt för mig att koppla ihop flera plattformar (som TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms och Google Sheets) så att vår leadhantering blev mycket snabbare och mer organiserad. När Zaps väl är konfigurerade körs de pålitligt i bakgrunden och sparar oss mycket manuellt arbete.

14. Deel (Bäst för rekrytering och löneadministration för globala team)

Deel förenklar global rekrytering genom att hantera löner, regelefterlevnad och avtal för internationella uppdragstagare och anställda. För startups som bygger distribuerade team fungerar Deel som en officiell arbetsgivare (EOR) och hanterar lokal regelefterlevnad så att du kan anställa internationellt utan att behöva etablera juridiska enheter i varje land.

Betala uppdragstagare i deras lokala valuta, hantera skatteavdrag automatiskt och skapa avtal som uppfyller varje lands arbetsrättslagstiftning. Deels självbetjäningsplattform gör internationell rekrytering lika enkel som inhemsk rekrytering.

Deels bästa funktioner

Employer of Record (EOR): Anställ heltidsanställda internationellt utan att behöva etablera lokala bolag

Hantering av underleverantörer: Betala underleverantörer globalt med automatiserad fakturering och regelefterlevnad

Sköt entreprenörsverksamheten smidigt: Skapa lokalanpassade entreprenörsavtal, hantera fakturor och utgifter samt betala i över 150 valutor med inbyggd hantering av skattedokument

Begränsningar för Deel

Hantera komplexa specialfall inom löneadministration, såsom undantag från lokala skatter, kontraktsändringar och betalningar utanför löneperioden

Stötte på anpassningsbegränsningar för mycket specifika lönearbetsflöden jämfört med lokala löneadministratörer

Priser för Deel

Entreprenörer : 49 $/entreprenör/månad

EOR : 599 $/anställd/månad

Contractor of Record: 325 $/entreprenör/månad

Betyg och recensioner för Deel

G2 : 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Deel?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Deel är hur smidigt och stressfritt hela processen är. Betalningarna går snabbt, avgifterna är rimliga och allt fungerar helt enkelt. Appen är mycket användarvänlig och gör det enkelt att ta emot betalningar över gränserna utan onödigt krångel. Sammantaget eliminerar den mycket av den friktion som vanligtvis uppstår vid internationell löneutbetalning.

15. Semrush (Bäst för sökordsanalys och SEO-optimeringsstrategier)

Semrush är en omfattande plattform för SEO och digital marknadsföring som hjälper nystartade företag att undersöka sökord, analysera konkurrenter, granska sin webbplats och följa rankningar.

För startups som satsar på organisk tillväxt tillhandahåller Semrush den data som behövs för att skapa en effektiv SEO-strategi.

Plattformens sökordsanalys visar sökvolym, svårighetsgrad och relaterade termer, medan webbplatsgranskningar identifierar tekniska SEO-problem. Dessutom avslöjar den konkurrentanalys som plattformen stöder vad som fungerar för andra i din bransch, och ”positionsspårning” övervakar dina framsteg över tid.

Semrushs bästa funktioner

Sökordsanalys: Hitta sökord med hög sökvolym och låg konkurrens att rikta in dig på med ditt innehåll

Webbplatsgranskning: Identifiera och åtgärda tekniska SEO-problem som påverkar dina rankningar

Konkurrentanalys: Se vilka sökord konkurrenterna rankas för och vilket innehåll som driver deras trafik

Begränsningar i Semrush

Dyrt för nystartade företag i ett tidigt skede med snäva budgetar

Vissa funktioner kan kännas överväldigande om du bara behöver grundläggande SEO

Priser för Semrush

Starter : 199 $/månad

Pro+ : 299 $/månad

Avancerat: 549 $/månad

Semrushs betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Semrush?

En G2-användare säger:

För mig personligen är marknadsinsikterna det mest värdefulla. Även om jag alltid tar det med en viss skepsis är det oerhört värdefullt att ha ett sätt att jämföra och mäta vår prestation mot marknaden och förstå var våra konkurrenter vinner (eller förlorar).

Skapa en startup-stack som är smidig och stöder skalbarhet med ClickUp

När du växer är den största risken att verktygen blir för många. Fler inloggningar, fler flikar, fler ställen där uppdateringar går förlorade. Stacken växer, men hastigheten sjunker.

ClickUp hjälper dig att hålla verksamheten smidig genom att samla det viktigaste arbetet på ett ställe. Uppgifter, dokument, kunskap, dashboards och AI samsas, så att planering, genomförande och uppdateringar hänger ihop utan att du ständigt behöver byta sammanhang. När ditt arbetssystem är samlat kan dina övriga verktyg fokusera på det de gör bäst.

Håll din stack enkel. Håll ditt team i rörelse. Börja bygga på ClickUp. ✅