Hur man hanterar tiden med monotasking

Som marknadsförare brukade jag vara stolt över att vara en multitasker. Att jonglera med strategiarbete, innehållsskapande, drift och analys kändes som det ultimata beviset på effektivitet. Men sanningen var att jag drunknade i ett hav av öppna flikar och halvfärdiga projekt.

En särskilt mardrömslik dag sticker ut. Jag skrev ett blogginlägg – ett viktigt inlägg för en kommande kampanjlansering. Men min koncentration var splittrad. Min inkorg exploderade av meddelanden, uppdateringar från sociala medier blinkade på min skärm och min telefon surrade av inkommande meddelanden. Det ständiga bytet av sammanhang gjorde att jag kände mig överväldigad och benägen att göra fel, och mitt skrivande led.

I det kaotiska ögonblicket insåg jag att min multitasking-strategi inte gjorde mig produktiv; den överbelastade mitt arbetsminne och hindrade mig från att leverera kvalitetsarbete. Jag var ständigt på jakt efter att hinna ikapp, vilket gick ut över både noggrannhet och kreativitet. Det var dags för en förändring.

Det var då jag snubblade över begreppet monotasking. Att omfamna monotasking innebar att prioritera djup koncentration framför den illusion av produktivitet som multitasking ofta ger.

Det innebar att jag helt och hållet ägnade mig åt en uppgift i taget, fördjupade mig i dess komplexitet och stängde ute alla distraktioner som krävde min uppmärksamhet.

I den här artikeln delar jag med mig av mina erfarenheter av monotasking och hur det hjälpte mig att återta min tid och sinnesro i en värld som ständigt kräver båda.

Vad är monotasking?

Monotasking, eller singeltasking, är att ägna all sin uppmärksamhet åt en enda uppgift utan att låta sig distraheras.

Det hjälper dig att producera arbete av högre kvalitet eftersom du är helt engagerad i ditt arbete. Det lindrar också den mentala stressen av att ständigt byta fokus, vilket gör att du kan göra mer under korta, intensiva perioder av koncentrerat arbete.

Monotaskingens historia

Även om vise män, konstnärer, poeter och lärare kanske praktiserade monotasking redan i antiken, började den akademiska diskussionen om detta begrepp först i slutet av 1900-talet. När forskare lyfte fram ineffektiviteten och de kognitiva kostnaderna som är förknippade med multitasking, framträdde monotasking som ett kraftfullt motargument.

Några noterbara exempel är:

1. I sin bok Flow: The Psychology of Optimal Experience (1990) talade Mihaly Csikszentmihalyi om att uppnå ”flow”, ett ”tillstånd där människor är så engagerade i en aktivitet att ingenting annat verkar spela någon roll. ” För att uppnå flow föreslog han att man skulle sätta upp realistiska mål som stämmer överens med ens färdigheter och helt koncentrera sig på en enda aktivitet, dvs. monotasking som vi kallar det idag.

Ett kännetecken för en person som har kontroll över sitt medvetande är förmågan att fokusera uppmärksamheten efter behag, att vara omedveten om distraktioner, att koncentrera sig så länge det krävs för att uppnå ett mål, och inte längre. Och den som kan göra detta brukar njuta av det normala vardagslivet.

2. I en artikel från 2001 med titeln Executive Control of Cognitive Processes in Task Switching fann psykologerna Rubinstein, Meyer och Evans att vår hjärnas ”exekutiva kontroll” fungerar i två steg: ”målskifte” (att besluta att göra en sak istället för en annan) och ”regelaktivering” (att ändra reglerna för det vi gör).

Dessa steg hjälper oss att växla mellan uppgifter utan att vi ens märker det, vilket är ganska praktiskt. Problemet uppstår när växlingen mellan uppgifter kolliderar med vad vi behöver göra för att arbeta effektivt och säkert.

Även om det kan verka som att det bara tar en bråkdel av en sekund att byta mellan olika uppgifter, så blir det mycket tid som går förlorad när vi ständigt hoppar mellan olika uppgifter, vilket minskar produktiviteten.

Multitasking kan verka som ett tidsbesparande tillvägagångssätt. Men de korta mentala pauser som uppstår när vi växlar mellan olika uppgifter kan ta upp till 40 procent av vår produktiva tid.

Dessa forskare och många andra inom psykologi, neurovetenskap och produktivitetsstudier har bidragit till förståelsen, forskningen och förespråkandet av monotasking. Om du vill förstå monotaskingens ursprung och tillämpningar mer ingående har vi ett tips till dig.

Lästips: Deep Work av Cal Newport

I sitt banbrytande verk Deep Work, som publicerades 2016, hävdar Cal Newport att i en värld full av distraktioner, såsom sociala medier och ständig uppkoppling, blir förmågan att koncentrera sig djupt på uppgifter alltmer sällsynt och värdefull.

via Amazon

Han definierar djuparbete som en professionell aktivitet som utförs i ett tillstånd av distraktionsfri koncentration som pressar dina kognitiva förmågor till deras gränser. Djuparbete är nära besläktat med monotasking, som också kräver intensiv fokusering på mer än en uppgift för att producera resultat av högre kvalitet.

Boken betonar att djuparbete blir allt viktigare i dagens kunskapsbaserade ekonomi, där högkvalitativt arbete och snabb inlärning är avgörande för framgång. Arbetstagare som kan utföra djuparbete konsekvent kommer att lyckas, medan de som inte kan det kommer att hamna på efterkälken.

Newport talar om de fyra reglerna för djup koncentration: Regel nr 1: Arbeta intensivt. Fokusera intensivt på en uppgift under en längre period och minimera distraktioner.

Regel nr 2: Omfamna tristessen. Newport föreslår att du, för att träna din hjärna för djupt arbete, måste vänja dig vid tristess och undvika att söka distraktioner när du känner dig uttråkad.

Regel nr 3: Sluta med sociala medier. Newport förespråkar att man minimerar eller eliminerar användningen av sociala medier, som slösar tid och tenderar att vara en stor källa till distraktion.

Regel nr 4: Töm på ytliga uppgifter . Denna regel uppmuntrar individer att minska ytliga arbetsuppgifter (uppgifter som inte kräver kognitiv ansträngning, logistiska uppgifter) för att skapa mer ledig tid för djupgående arbete.

Newport hävdar att att konsekvent ägna sig åt djuparbete leder till högre produktivitet, bättre kvalitet på arbetet och snabbare inlärning av nya färdigheter.

Kärnkomponenter i monotasking

Hur går man från multitasking till monotasking? Här är vad jag har lärt mig av erfarenhet och genom att integrera de väsentliga elementen i monotasking i mina arbetspass:

Prioritering av uppgifter

Jag skapar en arbetsordning baserad på prioritet och deadlines. Det hjälper mig att snabbt identifiera de mest brådskande uppgifterna som kräver odelad uppmärksamhet. Jag håller dem högst upp på min att göra-lista och arbetar med dem först på dagen, så att mina ansträngningar ger önskad effekt.

Tidshantering

Jag föredrar att avsätta en specifik tidsram för varje uppgift och dela upp den i små tidsblock. Denna metod hjälper mig att hålla koll på deadlines utan att distraktioner tar överhanden.

Rätt miljö

Monotasking kräver en miljö utan onödigt buller, digitala aviseringar och avbrott. För mig fungerar mitt avskilda kontor eller arbetsrum bäst, med dörren stängd och mina mobila enheter undanplockade.

Varför?

Att känna till ”varför” bakom varje handling ger mig övertygelsen att förbli fokuserad på uppgiften. Om jag till exempel förbereder riktlinjer för mitt team att följa, är mitt ”varför” att förbättra teamets arbetskvalitet och effektivitet.

Mental förberedelse

Som multitasker som blivit monotasker måste jag förbereda mig mentalt för att komma in i rätt sinnesstämning. Så här gör jag: Jag sätter mig tyst i några minuter, utvärderar uppgiftens betydelse, skapar en mental karta över hur jag vill gå tillväga och sätter igång.

Ta pauser

Det är viktigt att ta regelbundna pauser för att vila och ladda batterierna. När jag är hemma gillar jag att promenera i min terrass trädgård eller ta en snabb promenad runt kontoret för att få lite frisk luft de dagar jag arbetar på kontoret.

Reflektion och anpassning

Jag går igenom mina uppgifter varje vecka för att utvärdera min produktivitet och identifiera förbättringsmöjligheter. Monotasking är ofta svårt eftersom jag är så van vid att jonglera mellan olika uppgifter, men dessa självutvärderingar hjälper mig att se saker i rätt perspektiv.

Jag kommer att gå igenom de tips, strategier och verktyg som har hjälpt mig att utveckla vanan att monotaska. Men innan det vill jag gärna dela med mig av den positiva skillnad som monotasking har gjort i mitt liv.

Fördelarna med monotasking

Multitasking är en produktivitetsdödare. En studie har visat att hög multitasking i media (t.ex. att växla mellan flera appar och sociala medieplattformar samtidigt) kan minska densiteten i den grå substansen i den främre cingulära cortexregionen i hjärnan, som reglerar empati och emotionell kontroll.

Att bygga upp din förmåga till monotasking har många fördelar. Det kommer att bli några initiala problem, men det är ett litet pris att betala för att bygga upp en hälsosam vana som kommer att berika ditt liv.

Håll distraktioner borta: En studie från Stanford University visade att personer som multitaskar i mindre intensiva medier är mindre benägna att distraheras. De kan lätt undvika att påverkas av yttre stimuli som inte har med deras uppgift att göra.

Ökad produktivitet: Om jag ägnar min fulla uppmärksamhet åt en uppgift kan jag utföra den snabbare och mer effektivt. Jag behöver inte slösa tid på att växla mellan olika uppgifter, vilket ofta tär på min energi och koncentration.

Bättre kvalitet på arbetet: När jag är helt uppslukad av en uppgift och ger den min odelade uppmärksamhet får jag mer tid att utforska dess djup, vilket resulterar i genomtänkta och högkvalitativa resultat. Monotasking stimulerar också min kreativitet, eftersom jag får mentalt utrymme att utforska idéer och lösningar utan avbrott.

Minskad stress: Att arbeta med en uppgift i taget hjälper mig att eliminera den mentala röran som uppstår när jag försöker balansera flera uppgifter med lika stor ansträngning. Utan distraktioner från konkurrerande krav som drar mig i olika riktningar kan jag enkelt slutföra mitt arbete.

Förbättrad kognitiv funktion: Monotasking förbättrar koncentrationen och den kognitiva prestationen genom att minimera den kognitiva belastningen. Den ihållande fokuseringen på en enda uppgift förbättrar minnet och informationsbearbetningen, vilket leder till bättre minnesförmåga och förståelse. Efter att ha praktiserat monotasking i flera år har jag kunnat finslipa mina problemlösningsförmågor och kan nu lätt anpassa mig till komplexa inlärningsmiljöer.

Tips för effektiv monotasking

Det viktigaste för att monotasking ska fungera för dig är din inställning. Var beredd att lägga ner hårt arbete för att hålla fokus på en uppgift och gör ditt bästa för att motstå frestelsen att kolla din telefon eller byta till en annan uppgift.

Här är några tips, taktiska metoder och dagliga vanor som har hjälpt mig att göra monotasking till en integrerad och produktiv del av min vardag. Prova dem själv, lägg till din egen touch och planera dina arbetsdagar mer effektivt.

1. Börja i liten skala

När jag började öva på monotasking upplevde jag en kraftig produktivitetsnedgång under de första dagarna. Det kändes omöjligt att hålla fokus, och bara tanken på att fortsätta med uppgiften under en längre period gjorde mig ångestfylld. Det tog ett tag innan jag insåg mitt misstag – jag försökte slutföra gigantiska uppgifter inom mycket korta tidsfrister.

Så jag tog tillfället i akt och planerade min arbetssession kring en liten men svår uppgift i taget, med rimliga tidsramar. Det var en vändpunkt. Att börja i liten skala gjorde det lättare för mig att komma igång med uppgiften, bygga upp fokus över tid och gradvis bygga upp momentum för att kunna hålla mig koncentrerad under längre perioder.

Om jag till exempel måste skapa en fallstudie för mitt företag börjar jag med att testa vattnet istället för att dyka rakt in. Det kan innebära att prata direkt med kunder, samla in sekundära data från våra kunder eller granska omdömen från tidigare kunder.

Efter att ha uppskattat hur lång tid det kan ta sätter jag en lämplig deadline för mig själv. Idén är enkel – överbelasta inte dig själv!

Tips i korthet: Arbeta med små men effektiva uppgifter i början för att bygga upp momentum.

Sätt upp en rimlig tidsplan för att slutföra uppgiften

Gör detta varje dag för att göra monotasking till en vana

2. Ha en dedikerad arbetsplats

Under årens lopp har jag kommit fram till följande om mina arbetsvanor: även om jag kan arbeta var som helst, behöver jag min egen lilla hörna för att kunna göra mitt jobb. Hemma har jag skapat en särskild arbetsplats med allt jag behöver inom räckhåll – från mina favoritprylar och kontorsmaterial till de godaste snacksen och min HydroJug. När jag arbetar på resande fot skapar jag en provisorisk arbetsplats på hotellrummet.

Varför gör jag detta när jag istället kunde njuta av att arbeta från min säng? Jo, jag kommer omedelbart in i arbetsläge vid mitt skrivbord. När jag sitter vid skrivbordet behöver jag inte övertyga mig själv om att sitta ner och fokusera på monotasking – allt flyter på som en naturlig process. Jag försöker också hålla skrivbordet så städat och minimalistiskt som möjligt för att undvika visuell röra som distraherar mig.

Tips i korthet: Ha en separat arbetsplats om du arbetar hemifrån

Ha det viktigaste till hands så att du inte behöver lämna ditt skrivbord i onödan.

Håll ditt skrivbord och dina digitala enheter fria från röran

3. Skapa en prioriterad uppgiftslista

I början av veckan skapar jag en detaljerad uppgiftslista i min uppgiftshanteringsapp. Denna lista innehåller alla små och stora åtgärder som jag vill utföra under veckan.

Vissa av dessa uppgifter har hög prioritet. Jag markerar alla mina uppgifter med hög, medel eller låg prioritet. Jag tar bara två till tre högprioriterade uppgifter per dag för att upprätthålla kvaliteten. Denna uppdelning hjälper mig också att fokusera på de viktigaste och mest effektfulla uppgifterna först, så att jag inte hindrar framstegen i vårt arbetsflöde.

Under de senaste åren har jag bytt till ClickUps digitala anteckningsblock istället för pennor och papper. Jag använder det som mitt andra hjärna – från att skapa uppgiftslistor och ordna dem efter prioritet till att skriva ner mina plötsliga tankar, allt sker i appen.

Konvertera alla ClickUp Notepad-anteckningar till spårbara ClickUp-uppgifter med förfallodatum, ansvariga, prioriteringar och mer.

När jag har slutfört en uppgift bockar jag av den på listan och går vidare till nästa. Det är ett enkelt verktyg, men det gör en enorm skillnad för hur jag organiserar min schemaläggning!

4. Avsätt tid för olika uppgifter

Kalla mig produktivitetsnörd, men jag älskar att organisera min kalender med specifika tidsblock avsatta för olika uppgifter i ett tidsplaneringsverktyg.

Jag försöker till exempel göra de mest utmanande delarna av jobbet, som att brainstorma nya idéer, göra research och skriva, under första halvan av dagen, eftersom det är då jag är som mest produktiv. För dagliga standup-möten med mitt team eller kundmöten föredrar jag eftermiddagar. Kvällarna reserverar jag för att granska mitt teams arbete, analysera kampanjresultat och dokumentera vinster och förluster.

Enligt Pomodoro-tekniken sätter jag upp 25–30 minuters block för varje uppgift, följt av en kort paus. Under dessa korta sessioner fokuserar jag helt på en enda uppgift, och pauserna är mycket effektiva för att förhindra utbrändhet.

ClickUps PomoDone-integration är en av mina favoriter – jag kan starta en timer från valfri ClickUp-uppgift eller direkt från PomoDone-tillägget.

Jag är också en stor förespråkare av Cal Newports teori om ”deep work”. Jag uppmuntrar mina team att avsätta två till fyra timmar i sina scheman för att ägna sig åt deep work. En annan metod som har hjälpt oss är att ha mötesfria fredagar – att hålla en hel dag fri från distraktioner för att odla vanan att monotaska.

5. DND och digital detox

Under mina fokuserade arbetspass har jag min mobiltelefon och surfplattor i stör ej-läge. På min stationära och bärbara dator stänger jag av aviseringar på alla kommunikationsappar. Jag återvänder till dessa appar under mina Pomodoro-pauser för att se vad mitt team har för sig.

En annan strategi som har hjälpt mig är att minimera mina digitala interaktioner (särskilt sociala medier) om de inte är relaterade till arbetet. Jag älskar också att göra en fullständig digital detox då och då, något som liknar en mindre intensiv version av Bill Gates ”think weeks”, för att få klarare tankar och bättre fokus. Ja, jag känner FOMO när jag eliminerar distraktioner, men lugnet i att sitta ensam med mina tankar är oslagbart!

Populära användningsområden och exempel på monotasking

Monotasking handlar inte bara om att ta itu med en uppgift i taget. Dess tillämpningar sträcker sig långt och brett.

Visste du till exempel att monotasking överensstämmer med mindfulness-principerna genom att uppmuntra medvetenhet om nuet under en enskild uppgift?

Och det är inte heller någon ny trend. Populära personer inom näringslivet, idrotten och till och med litteraturen har i åratal praktiserat koncentrerat arbete för att nå toppen av sina karriärer.

Medan Bill Gates tog sig "tankeveckor", checkade J. K. Rowling, en förespråkare för djupt, fokuserat arbete, enligt uppgift in på ett hotellrum för att avsluta Harry Potter-serien. Denna isolering underlättade hennes förmåga att monotask och helt fördjupa sig i den kreativa processen. Oprah Winfrey betonar också vikten av fokuserad uppmärksamhet under intervjuer. Hon stänger av ljudet på sin telefon och håller ögonkontakt för att fullt ut engagera sig i den intervjuade, vilket skapar utrymme för en mer meningsfull konversation.

Slutsatsen? Du befinner dig i elitföretag när du monotaskar!

Utmaningar med monotasking

Som vanlig multitasker som anpassar sig till single-tasking är det inte alltid en dans på rosor.

Här är några utmaningar vi kan möta i vårt dagliga liv när vi monotaskar och de lösningar jag har tagit fram för att få saker och ting att fungera:

Yttre distraktioner

Det finns alldeles för många yttre stimuli som försöker distrahera mig – en ny e-postmeddelande som dyker upp och lockar mig att öppna det, ett sms som blinkar med en begäran om ett snabbt samtal från en kollega, eller mina katter och hundar som stirrar på mig och undrar varför jag inte leker med dem.

Tja, jag har ingen lösning på det sista. Jag tar bara en paus och leker apport i några minuter innan jag hoppar tillbaka in. Det är inte jag som bestämmer reglerna här, det är de.

Men för de två första typerna har jag tagit fram några snabba sätt att hantera dem.

Hur jag motverkar det: Jag begränsar tillgången så att distraktionerna inte kommer i närheten av mig. Hur? Genom att stänga av aviseringar på alla enheter under en viss tid, ha min telefon i flygplansläge (och oftast utom synhåll) och hitta en arbetsplats där ingen stör mig (mina husdjur är självklart ett undantag).

Känner du dig överväldigad?

När jag i bakhuvudet vet att jag har en lång lista med saker att göra idag, känns det överväldigande att fokusera på en enda uppgift. Oavsett hur mycket jag försöker arbeta på blogginlägget som ska publiceras imorgon, påminner min hjärna mig hela tiden om de uppgifter som väntar:

Jag måste diskutera en kommande kampanj med marknadsföringsteamet, jag måste granska och slutföra nästa månads innehållskalender, och åh, jag måste också handla mat den här veckan!

... och tack vare dessa oönskade interna popup-fönster känner jag mig utmattad snabbare än jag borde.

Hur jag motverkar det: Jag försöker skriva ner mina påträngande tankar på papper eller i min att göra-lista-app för att få bort dem från huvudet. De är nedskrivna, jag kommer inte att glömma dem – försäkrar jag mig själv. Det här tricket fungerar nästan omedelbart, men när det inte gör det använder jag en prioriteringsmatris för att sortera mina uppgifter efter vad som är brådskande, inte brådskande, viktigt och inte viktigt. Det hjälper mig att bestämma vilka uppgifter jag ska arbeta med omedelbart, schemalägga för senare, delegera till mitt team eller stryka från min lista.

Att bli drabbad av ”Du gör inte tillräckligt”-bacillen

När jag är uppslukad av en tidskrävande uppgift och flera andra uppgifter väntar på att bockas av på min lista, griper en plötslig tankegång tag i mig.

Gör jag tillräckligt? Jag har så mycket att göra och så lite tid! Hur ska jag hinna med allt om jag fastnar i en uppgift?

Usch. Nu är jag stressad och har tappat koncentrationen helt.

Hur jag hanterar det: Jag försöker övertyga mig själv om ett annat tankesätt. Istället för att fokusera på att fastna i en uppgift, omformulerar jag det till att göra framsteg, en uppgift i taget. Du kan inte klättra uppför trappan om du inte sätter foten på det allra första trappsteget, säger jag till mig själv. Vanligtvis hjälper denna peptalk. Annars skriver jag ner alla mikrouppgifter som jag har slutfört hittills. Om min uppgift till exempel är att skapa en innehållsbeskrivning för ett blogginlägg, skulle mikrouppgifterna eller deluppgifterna vara att komma på ämnen, hitta nyckelord, undersöka relevant innehåll som referens och skapa en disposition. Det får mig omedelbart att känna mig nöjd med min produktivitet.

Hur man implementerar monotasking i ClickUp

Ett verktyg som har hjälpt mig att göra monotasking till en viktig del av mitt liv är ClickUp. Det finns många appar för tidsplanering och fokusering, men ingen passar mitt arbetsflöde lika bra som ClickUp.

Det hjälper mig att uppnå mina mål för tidshantering, förbättra mina färdigheter i uppgiftshantering, anpassa min fokuseringstid till min dagliga schemaläggning och samarbeta med mitt team, allt på samma plattform. Jag behöver inte jonglera mellan flera appar, så det blir inget byte mellan olika uppgifter.

Så här använder jag ClickUp för att implementera monotasking:

Hantering av tid och uppmärksamhet

Ställ in start- och slutdatum, spåra hur mycket tid jag lägger på en uppgift, lägg till anteckningar för sammanhanget och få insikter om min (och mitt teams) produktivitet med med ClickUps tidshanteringsfunktion.

Lägg till tidsuppskattningar för varje uppgift och driv ditt projekt framåt på ett smidigt sätt.

Visualisera dina dagliga, veckovisa eller månatliga uppgifter med ClickUps kalendervy . Planera och dela uppgifter med den snabba dra-och-släpp-funktionen, boka möten och skapa färgkodade block för olika uppgifter. . Planera och dela uppgifter med den snabba dra-och-släpp-funktionen, boka möten och skapa färgkodade block för olika uppgifter.

Synkronisera mina ClickUp-uppgifter med kalendern och tidrapporteringsapparna i min teknikstack (t.ex. Google Kalender) och hantera mitt schema bekvämt från en enda plattform. (t.ex. Google Kalender) och hantera mitt schema bekvämt från en enda plattform.

Håll distraktioner borta med fokusläget i ClickUp Docs. Sidans fokusläge döljer sidofältet, så att jag kan hålla blicken fäst på den text jag arbetar med, och blockfokusläget minskar opaciteten för annan text och annat innehåll i mitt dokument, så att jag kan koncentrera mig på det stycke jag skriver. Sidans fokusläge döljer sidofältet, så att jag kan hålla blicken fäst på den text jag arbetar med, och blockfokusläget minskar opaciteten för annan text och annat innehåll i mitt dokument, så att jag kan koncentrera mig på det stycke jag skriver.

Håll fokus på det du skriver med Block Focus Mode i ClickUp Docs.

Ändra förfallodatumet för en försenad uppgift som blockerar andra, och låt ClickUp automatiskt justera förfallodatumen för de beroende uppgifterna.

När jag vill organisera mina arbetstimmar på ett mer strukturerat sätt använder jag mallar för tidsblockering. Till exempel hjälper ClickUps mall för daglig tidsblockering mig att anpassa mitt schema efter mina mest produktiva timmar och hålla mig fokuserad på en prioriterad uppgift i taget.

Ladda ner den här mallen Sätt upp tidsblock, skriv upp dagliga uppgiftslistor, prioritera dina uppgifter och avsätt tid för att skriva dagbok med ClickUps mall för daglig tidsplanering.

Denna anpassningsbara mall låter mig:

Avsätt en specifik tid för varje uppgift

Analysera vilka uppgifter jag behöver göra omedelbart, vilka som kan vänta och vilka jag kan delegera med hjälp av prioriteringsmatrisen .

Förhindra utmattning genom att noggrant uppskatta den tid som krävs för att slutföra en uppgift

Visualisera hela min uppgiftslista för dagen på ett ögonblick

Sätt av tid för att pausa och reflektera över min dag

Ramverket fungerar både för personligt bruk och för att hantera mitt teams dagliga scheman. På dagar när jag har många samarbetsuppgifter att utföra hjälper den här mallen mig att tilldela återkommande uppgifter till teammedlemmar, lägga till en varaktighet för varje uppgift och ställa in anpassade kategorier, såsom Idégenerering, skrivande eller redigering.

Skapa påminnelser var som helst i mitt arbetsområde med bilagor, datum och återkommande scheman. Jag ställer också in med bilagor, datum och återkommande scheman. Jag ställer också in ClickUp-påminnelser för specifika kommentarer inom en uppgift för att komma ihåg var jag ska följa upp viktiga konversationer.

Uppgiftshantering

Jag har anpassat vårt ClickUp-arbetsutrymme så att det passar mitt arbetsflöde genom att ställa in anpassade statusar och fält (till exempel har våra skrivprojekt ofta statusar som "Brainstorming", "Research", "Skrivande" och "Slutgiltigt utkast").

Utforma din arbetsplats på ditt sätt med anpassade statusar för ClickUp-uppgifter och mål.

Lägg till prioriteringar för att markera uppgifter baserat på om de är brådskande, höga, normala eller låga prioriteringar.

Ordna dina uppgifter efter prioritet och lägg tid på arbete som ger resultat med ClickUp.

Koppla samman relaterade uppgifter för att förstå sambandet mellan dem, hitta gemensamma resurser, följa framstegen och eliminera flaskhalsar, till exempel genom att koppla en bloggskrivningsuppgift till SEO-optimering.

Koppla ihop liknande eller beroende uppgifter för att upprätthålla sammanhållningen och hantera relevanta resurser på ett och samma ställe.

Dela upp mina dagliga, veckovisa eller månatliga mål i mindre delmål med ClickUp Goals. Jag kan sätta upp tydliga tidsplaner, tilldela uppgifter till en eller flera teammedlemmar och Jag kan sätta upp tydliga tidsplaner, tilldela uppgifter till en eller flera teammedlemmar och hålla koll på mina uppgifter med automatisk framstegsspårning.

Fokusera på dina kort- och långsiktiga mål med ClickUp Goals.

Anteckningar

Ta anteckningar, skapa dagliga uppgiftslistor och skriv ner slumpmässiga tankar eller idéer som dyker upp i huvudet med ClickUp Notepad . Jag kan dra och släppa objekt eller placera dem under varandra för att skapa en visuell hierarki (till exempel lägga till "Genomför SME-intervju" som ett underordnat objekt under "Skriv blogginlägg") och förvandla dessa anteckningar till åtgärdspunkter/uppgifter med bara några få klick. . Jag kan dra och släppa objekt eller placera dem under varandra för att skapa en visuell hierarki (till exempel lägga till "Genomför SME-intervju" som ett underordnat objekt under "Skriv blogginlägg") och förvandla dessa anteckningar till åtgärdspunkter/uppgifter med bara några få klick.

Skriv ner snabba anteckningar och idéer i ClickUp Notepad

... och detta är bara toppen av isberget. Som ett verktyg utformat för att främja fokuserat arbete stöder de flesta av ClickUps funktioner monotasking. När du väl har byggt upp vanan kan du utforska appen på djupet och upptäcka fler funktioner för att minimera distraktioner, spara tid och förbättra kvaliteten på ditt arbete.

Monotasking – min väg till produktivitet och excellens

Monotasking har gett mig möjlighet att hantera min tid och produktivitet. Det är därför jag ofta rekommenderar det till mina teammedlemmar som kämpar för att hålla takten.

Genom att fokusera på en sak i taget har jag upptäckt att jag klarar av mina uppgifter med en nyfunnen klarhet och effektivitet. Det handlar inte bara om att kryssa av rutor snabbare, utan om att göra saker bättre.

Monotasking har en listig förmåga att frigöra min kreativitet och problemlösningsförmåga, vilket får mig att undra varför jag någonsin brydde mig om multitasking från första början. Jag njuter av att trycka på pausknappen för distraktioner och vara närvarande i ögonblicket, i mitt flow.

Teknik får ofta dåligt rykte för att vara distraherande, men med programvara som ClickUp kan jag behålla min laserfokuserade koncentration och konsekvent hålla mina deadlines. Prova ClickUp själv och se hur din produktivitet ökar!