De 10 bästa AI-verktygen för poddare 2026

Att starta en podcast kan vara en spännande resa, men det finns vissa hinder som både erfarna och nybörjare stöter på – tekniska problem, brist på tid för redigering och kreativ blockering, för att nämna några.

Det är där AI-verktygen kommer in och räddar situationen. Dessa AI-verktyg för poddare kan förenkla redigering, transkribering, innehållsskapande och till och med marknadsföring åt dig.

Med det sagt är listan över AI-verktyg som finns tillgängliga för podcastskapare oändlig, och det kan kännas överväldigande att bestämma vilka man ska satsa på. Därför har jag, tillsammans med ClickUp-teamet, sammanställt en beprövad lista över de tio bästa AI-verktygen för podcasting som kommer att berika och förenkla din resa som podcastskapare.

Men först ska vi diskutera de aspekter vi tog hänsyn till när vi valde ut de 10 bästa AI-verktygen för poddare.

Här är de fem faktorerna du måste tänka på när du inför AI-verktyg i din podcastingprocess:

Uppgiftsautomatisering: Effektivisera tråkiga och tidskrävande delar av podcasting med AI. Kvalitativa AI-verktyg bör ha robust automatisering för att ge kontroll över automatisering av ljudförbättringar, transkribering och innehållsskapande

Användarvänlighet: Skapa en effektiv produktionsprocess med AI-verktyg som passar din unika innehållsstil. Leta efter verktyg som erbjuder en balans mellan kraftfulla funktioner och ett intuitivt gränssnitt så att du kan få mer gjort snabbare

Kvalitet och noggrannhet: AI-verktyg för poddare måste kunna förbättra noggrannheten i deras operativa uppgifter, såsom att samordna studioinspelningar, dela manus, redigera podcasttranskriptioner och hantera ekonomisk dokumentation. Undersök verktygets meritlista och recensioner för att verifiera detta

Anpassning: Jag anser att AI bör ge oss större kontroll över våra redigerings- och kreativa val. Välj AI-verktyg som ger dig ytterligare funktioner med tillräckligt stort utrymme för att göra kreativa justeringar och anpassningar

Integration och kostnad: Det är viktigt att det AI-verktyg du väljer ryms inom din budget och enkelt kan integreras med befintliga arbetsprocesser. De bästa AI-verktygen är de som erbjuder högt värde till rimliga kostnader

Här är de tio bästa AI-verktygen för poddare som vi tror kan förändra din arbetsprocess och höja kvaliteten på innehållet,

1. ClickUp

Bäst för heltäckande podcast-hantering

Skapa och hantera poddavsnitt effektivt med ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt produktivitetsverktyg som hjälper dig att skapa den ultimata kommandocentralen för podcasting. Genom många inbyggda funktioner som snabbmeddelanden, dedikerad AI, verktyg för skrivande och målsättning, mallar för innehållskalendrar och över 1000 integrationer kan det underlätta podcasthantering från början till slut, från idéer och brainstorming till publicering i rätt tid, vilket gör det till den självklara podcasthanteringsprogramvaran för dig.

ClickUp är perfekt för både nybörjare och erfarna poddare och erbjuder en centraliserad plattform för att enkelt hantera varje poddavsnitt och projekt. Med huvudfokus på att förenkla arbetsuppgifter gör dess mångsidighet och anpassningsbarhet att du kan skräddarsy det efter dina unika behov.

Två viktiga funktioner för dig, särskilt om du inte arbetar ensam, är ClickUp Goals för att effektivisera idé- och målsättningsprocessen och ClickUp Chat för smidig kommunikation. Med ClickUp Goals kan du skriva ner individuella mål och teammål och koppla dem till dina podd-uppgifter, medan ClickUp Chat möjliggör meddelanden mellan team och till och med direkt taggning.

Säg adjö till fragmenterade arbetsflöden där du använder flera olika AI-verktyg. ClickUps produktledningsprogramvara kan ersätta många andra AI-verktyg för poddare. Den integreras med olika populära poddverktyg och tjänster och blir därmed en komplett lösning för alla dina poddbehov. Du kan koppla ihop din inspelningsprogramvara, dina värdplattformar och dina konton på sociala medier med ClickUp. Den erbjuder till och med molnlagringstjänster för att samla alla dina poddaktiviteter och filer på ett ställe.

Med sina många podcastmallar som är redo att användas med bara några klick gör ClickUp skapandet och hanteringen av poddar oändligt mycket enklare och effektivare.

Ladda ner den här mallen Visualisera och genomför en lyckad podcastlansering med ClickUps mall för podcastplanering

ClickUp Podcast Planning Template är den perfekta instrumentpanelen för att organisera vad dina lyssnare vill höra, hantera gästkontakter och visualisera hur du kommer att leverera ditt innehåll ända ner till varje poddavsnitt. Oavsett om du just har börjat din poddkarriär eller planerar nästa månads inspelningar och utgivningar – den här mallen ger dig det ramverk du behöver. Det är min personliga favorit bland ClickUps poddmaler.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-mallen för poddar för att organisera planeringen av din podd snabbt och effektivt.

ClickUp-mallen för poddar hjälper dig att skapa en detaljerad plan för inspelningen av en podd. Den täcker uppgifter som att boka gäster, spela in avsnitt, hantera ljudfiler och till och med följa upp hur långt du har kommit med avsnitten. Denna mall gör det möjligt för dig att effektivt planera och genomföra varje steg i din poddproduktionsprocess

Förutom podcast-hantering har ClickUp även ClickUp Docs, ett inbyggt användarvänligt dokumentations- och redigeringsverktyg som är perfekt för att skriva och redigera poddar i realtid. Det är fullspäckat med funktioner som kapslade sidor, snabblänkar och otaliga formateringsalternativ, tillsammans med en speciell AI-skrivfunktion som hjälper dig att skriva och redigera fängslande och tydliga poddscript.

Skaffa din personliga skrivassistent med bara några rader text med ClickUp Brain

ClickUp Brain, en kraftfull svit av AI-verktyg, kan hjälpa dig att brainstorma poddidéer, skapa fängslande manus och organisera dina tankar under hela den kreativa processen.

Använd ClickUp Docs som ett allt-i-ett-dokumentationsverktyg för att skriva ner tankar, koppla dem till arbetsflöden och göra genomförandet av idéer smidigt.

Du kan också använda ClickUp Brain för att skriva ditt manus i ClickUp Docs. Om du dessutom behöver en guide för att skapa ett podcastmanus, så har ClickUp det också.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för podcastmanus för att enkelt effektivisera skrivprocessen från början till slut.

ClickUp Podcast Script Template är en ClickUp Doc-mall för ett välorganiserat poddavsnitt. Mallen fokuserar på att hjälpa dig att organisera och planera alla aspekter av din podcastproduktion och skriva manus på ett effektivt sätt. Den är utformad för att säkerställa enhetlighet i varje poddavsnitt

Vill du återanvända delar av din podcast och skapa textinlägg av dem? Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm direkt i ClickUp. När du har sparat genererar AI-transkriptionsverktyget automatiskt exakt text till videon. Denna funktion gör det enkelt att redigera och återanvända dina poddavsnitt till blogginlägg eller inlägg på sociala medier. Det gör också ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-optimerat.

Använd ClickUp Clip för omedelbar videoinspelning och ljudtranskription

Som jag sa, med ClickUp kan du komma på idéer, skapa, hantera, följa upp och spela in alla dina poddar från början till slut.

ClickUps bästa funktioner

spåra mätvärden från start till mål på Visualisera din podcastprocess ochfrån start till mål på ClickUp-instrumentpaneler

Förenkla och förbättra skapandet och planeringen av poddar med färdiga mallar

Använd ClickUp Docs för smidig manusskrivning, kreativt innehållsskapande och effektiv dokumentation

Få podcastidéer, skriv dina manus och mycket mer med ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten

Skapa en plan för din podcast med detaljerade steg med ClickUp Tasks

Spela in din podcastskärm med ClickUp Clips och få exakta transkriptioner med hjälp av ClickUp Clips

Centralisera din podcasting med över 1000 integrationer för inspelningsprogram, värdplattformar, sociala mediekonto och molnlagring

Begränsningar i ClickUp

Har en något längre inlärningskurva

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 4 000 recensioner)

2. ChatGPT

Bäst för brainstorming och disposition

via ChatGPT

ChatGPT är en generativ AI-chattbot från OpenAI. Jag har funnit att dess AI-funktioner är perfekta för poddare som vill generera idéer till avsnitt och uppmaningar för att underlätta skapandet av innehåll. Med fokus på kreativt resultat möjliggör dess användarvänliga gränssnitt personliga uppmaningar och genererar idéer till teman och till och med kreativa avsnittstitlar som tillgodoser just dina unika poddbehov.

Med sina intuitiva funktioner för idégenerering och manusförfining är ChatGPT ett av de ledande AI-verktygen för poddare. Det har potential att bli en utmärkt virtuell medarbetare och bollplank för din poddprocess. Det ger också feedback och förslag i realtid för att höja kvaliteten på din podd. Dess omfattande kunskapsbas utökar dina forskningsmöjligheter och sparar tid.

ChatGPT:s bästa funktioner

Brainstorma kreativa podcastidéer och hitta lösningar på ämnen som du fastnat på

Strukturera dina poddavsnitt med detaljerade dispositioner med ChatGPT, inklusive diskussionspunkter och övergångar mellan segment

Skapa idéer till din podcasts dialog, reklamtexter eller intro- och outro-segment

Skapa fängslande bildtexter för inlägg på sociala medier eller strukturen för din podcasts blogginlägg

Begränsningar för ChatGPT

Den information som genereras är inte alltid korrekt och måste verifieras

Resultatet kan ibland kännas robotaktigt och sakna nyanserna i ett naturligt samtal

Du kan inte använda det för att undersöka aktuella händelser eftersom dess träningsdata endast är uppdaterade till april 2023.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ChatGPT

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

3. Alitu Showplanner

Bäst för planering och förproduktion av podd-ljud

via Alitu

Det AI-drivna verktyget Alitu Showplanner är utvecklat för att underlätta podcastplaneringen. Det hjälper poddare att komma på idéer till avsnitt, organisera innehåll och skapa detaljerade dispositioner.

Jag gillade hur Alitu Showplanner genererar kreativa förslag och rekommenderar relevanta ämnen baserat på din podcastnisch och målgrupp. Det erbjuder också verktyg för att schemalägga utgivningar, organisera segment och gästintervjuer. Med Showplanner kan du spara tid och arbete samtidigt som du skapar podcasts av professionell kvalitet genom att effektivisera produktionsprocessen.

Alitu Showplanners bästa funktioner

Förenkla och påskynda din marknadsföring och planering av poddar med ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att visualisera dina avsnitts struktur

Lägg till anteckningar, länkar och tidsstämplar till segment i din plan för att hålla informationen organiserad

Importera ljudklipp eller bakgrundsmusik direkt till din programplan för att bättre planera innehållsflödet

Exportera din programplan som en PDF-fil eller textbaserad guide för att enkelt kunna slå upp den under inspelningen

Begränsningar i Alitu Showplanner

Begränsade redigeringsfunktioner för podcast för de importerade ljudklippen i själva Showplanner

Dess ljudefterbearbetning är inte heltäckande

Det kan kännas mindre intuitivt än andra visuella planeringsverktyg för icke-linjära podcaststrukturer

Priser för Alitu Showplanner

Oberoende poddare: 38 $/månad per användare (tilläggspris för värdtjänster)

Företag: Från 195 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Alitu Showplanner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

4. ContentShake AI

Bäst för SEO-optimering och sammanfattning

via Semrush

ContentShake AI, som presenteras av Semrush i deras App Center, är bäst på att analysera stora datamängder för att generera idéer till avsnitt för specifika nischer och målgrupper med hjälp av AI-algoritmer. Detta redigeringsverktyg för poddar rekommenderar innehållsidéer baserade på populära ämnen, nyckelord och frågor som engagerar lyssnarna.

ContentShake AI hjälper poddare att ligga steget före genom att avslöja konkurrenters poddar och lyssnarpreferenser. Med ContentShake AI kan du snabbt generera idéer, övervinna kreativa blockeringar och producera högkvalitativa avsnitt som engagerar lyssnarna.

De bästa funktionerna i ContentShake AI

Skapa SEO-optimerade titlar och beskrivningar för att hjälpa din podcast att rankas högre i sökresultaten

Skapa detaljerade programanteckningar och sammanfattningar från ditt ljud, vilket förbättrar tillgängligheten och gör det lättare för lyssnare att upptäcka programmet

Extrahera viktiga idéer från dina poddavsnitt för att enkelt skapa inlägg på sociala medier och marknadsföringsmaterial

Återanvänd ditt podcastinnehåll i blogginlägg för att öka din räckvidd och locka nya lyssnare

Begränsningar för ContentShake AI

Kan inte garantera SEO-optimering eller helt korrekta sammanfattningar

Det kan vara mindre effektivt för program med mycket konversation

Det finns inget gratisabonnemang, bara en kostnadsfri provperiod på sju dagar

Priser för ContentShake AI

Gratis: Provperiod (i sju dagar)

Premium: 60 $/månad per användare

ContentShake AI-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

5. Wondercraft

Bäst för efterproduktion och delning av ljud

via Wondercraft

Wondercraft använder avancerad AI för att omvandla text till högkvalitativa ljudproduktioner med naturligt klingande AI-röster och anpassningsbara ljudspår.

Podcasters kan omvandla blogginlägg, artiklar och manus till engagerande avsnitt på några minuter. Wondercrafts automatiska ljudredigering, röstkloning och stöd för flera språk hjälper dig att utöka din publik och skapa podcasts med professionellt ljud.

Wondercrafts bästa funktioner

Skapa korta, uppseendeväckande ljudklipp från din podcast för marknadsföring i sociala medier

Transkribera ditt ljud snabbt för bättre synlighet och tillgänglighet

Använd AI-genererade röster för intro och outro eller för att läsa upp sponsormeddelanden

Omvandla textinnehåll till poddavsnitt med hjälp av text-till-tal-funktioner

Begränsningar i Wondercraft

AI-genererade röster kan fortfarande ha märkbara skillnader jämfört med mänskliga röster

Bakgrundsljud eller flera talare kan leda till felaktig transkription

Priser för Wondercraft

Gratis

Creator: 34 $/månad per användare för 60 krediter per månad

Pro: Från 64 $/månad per användare för 150 krediter per månad

Anpassad plan: Anpassad prissättning

Wondercrafts betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

6. Jasper

Bäst för att skapa innehåll

Jag har använt Jasper, en AI-driven skrivassistent, för att skapa innehåll några gånger. Den kan hjälpa dig att skapa engagerande episodbeskrivningar, programanteckningar, inlägg på sociala medier och marknadsföring för din podcast på några minuter.

Dess AI-algoritmer skapar text baserat på publikens preferenser och befintligt innehåll. Jasper kan också hjälpa dig att brainstorma idéer till avsnitt, skriva manus och utveckla AI-drivna röster för berättarröst och karaktärer. Med Jasper kan du skapa engagerande innehåll och komplettera din kreativitet.

Jasper – de bästa funktionerna

Brainstorma nya ämnen för poddavsnitt och unika infallsvinklar för ditt innehåll

Få hjälp med att skriva manus till soloavsnitt eller poddar i intervjuform

Skapa intressanta programanteckningar och beskrivningar för dina poddavsnitt för att locka lyssnare

Skapa engagerande inlägg på sociala medier för att marknadsföra ditt nya innehåll

Begränsningar för Jasper

Kräver noggrann redigering och korrekturläsning eftersom AI-genererad text kan innehålla fel eller felaktigheter

Månadskostnaderna är ganska höga jämfört med många konkurrenter

Kräver mycket specifika instruktioner för bästa resultat

Inget gratisabonnemang, endast en gratis provperiod

Priser för Jasper

Gratis: Provperiod på sju dagar

Creator: 34 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Jasper

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

7. Suno

Bäst för att skapa anpassad podcastmusik

via Suno

Suno är ett AI-verktyg för musikskapande som hjälper dig att släppa loss din inre musiker. Denna AI-drivna plattform kan skapa en personlig låt just för dig genom att låta dig ange olika musikstilar. Jag hade jättekul när jag testade den med en rad olika låtar!

Suno är perfekt för att komponera en melodi eller hitta rätt tempo. Du kan också bläddra igenom artistprofiler eller Sunos bibliotek med färdiga låtar om du inte är sugen på att ta några större risker.

Sunos bästa funktioner

Skapa originella intro- och outro-teman för din podcast som passar perfekt till ditt varumärke

Skapa bakgrundsmusik anpassad efter stämningen och tonen i olika podcastavsnitt

Anpassa musikens längd, energinivå och instrumentering för ett personligt ljud

Undvik upphovsrättsproblem med royaltyfri musik som skapats speciellt för dig

Begränsningar i Suno

Det kan krävas lite experimenterande för att uppnå precis det ljud du har i åtanke

AI-genererad musik kan ibland sakna nyanserna och komplexiteten hos musik komponerad av människor

Begränsad kontroll över intrikata musikaliska element eller komplexa arrangemang

Priser för Suno

Basic: Gratis

Pro: 10 $/månad per användare

Premier: 30 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Suno

G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: För få recensioner

8. FineVoice

Bäst för AI-driven röstgenerering och ljudförbättring

via FineVoice

FineVoice är en AI-röstgenerator och plattform för innehållsskapande som hjälper poddare att skapa voiceovers, experimentera med olika röststilar och förbättra råinspelningar. Du kan använda dess röstförändringsverktyg för karaktärsdrivna segment eller anonymitet, och dess AI-röstförbättrare för att minska brus, fixa eko och balansera volymen för en renare slutversion.

FineVoices bästa funktioner

Förbättra ljudet genom att ta bort brus, minska ekon och balansera volymen

Ändra din röst med AI-verktyg för röstförändring för kreativa inslag eller integritetsskydd

Skapa AI-röstkommentarer och konvertera text till tal med ett stort röstbibliotek

Klonera och designa anpassade röster för enhetlig leverans i alla avsnitt

FineVoice begränsningar

Rösteffekter kan kännas som en gimmick beroende på ditt programformat

Du kan behöva experimentera för att få precis den ton och realism du vill ha

FineVoice priser

Gratis

Basic: 8,99 $/månad

Pro: 17,99 $/månad

Enterprise: 47,99 $/månad

FineVoice betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

9. Descript

Bäst för ljudredigering och samarbete

via Descript

Descript är ett av de mest populära AI-verktygen för poddare och är en AI-driven plattform som förenklar skapandet av poddar. Dess bästa funktion är den automatiska, exakta transkriberingen av ljud till text för redigering. Jag har till och med använt det för att generera transkriptioner från videopoddar och inspelningar av webbinarier.

I princip kan du redigera alla dina ljudfiler genom att redigera transkriptet, precis som ett dokument. Dessutom förbättrar Studio Sound ljudkvaliteten med ett enda klick, och med Overdub kan du skapa realistiska voiceovers med dina egna röster eller AI-röster.

Med Descript kan du ta bort fyllnadsord, korrigera misstag, lägga till musik och ljudeffekter samt skapa avsnitt från grunden med hjälp av AI-genererat innehåll.

Descripts bästa funktioner

Redigera din podcast genom att redigera ett textutskrift – klipp, klistra in och ordna om ljudet med enkel textredigering

Förbättra ljudet i din podcast genom att automatiskt ta bort fyllnadsord med några få klick

Rätta till misstag eller lägg till nytt innehåll med din egen eller en AI-genererad röst med funktionen Overdub

Bjud in teammedlemmar att samarbeta i projekt i realtid

Begränsningar i Descript

Användare med traditionell bakgrund inom ljudredigering kan behöva lite tid för att lära sig använda verktygen effektivt

Vissa avancerade ljudredigeringsfunktioner som proffsen är vana vid kan saknas

Priser för Descript

Gratis

Creator: 15 $/månad per användare

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Descript

G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

10. Podpage

Bäst för webbdesign och skapande av poddar

via Podpage

Podpage är en AI-driven plattform för poddare som vill skapa attraktiva och intressanta podcastwebbplatser. Med hjälp av det användarvänliga gränssnittet och anpassningsbara mallar kan du presentera dina avsnitt, berätta dina historier och skapa en visuellt tilltalande kontakt med din publik.

Men det är inte allt. Det jag tyckte var särskilt användbart är hur verktyget gör det enklare för lyssnare att hitta och njuta av poddar. Podpage använder artificiell intelligens för att optimera webbplatsens prestanda, producera SEO-vänligt videoinnehåll och till och med skapa transkriptioner av ljudinnehåll.

Podpages bästa funktioner

Skapa en podcastwebbplats på några minuter med deras lättanvända webbplatsbyggare

Spara timmar med automatiska transkriptioner, vilket gör ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-vänligt

Integrera din podcast på din webbplats så att lyssnarna kan njuta av ditt program utan att behöva lämna sidan

Begränsningar för Podpage

Begränsade alternativ för designanpassning jämfört med andra

Det kanske inte är idealiskt för komplexa podcastuppsättningar eller specifika behov, såsom flera program eller när företag behöver olika medlemsnivåer

Priser för Podpage

Basic: 19 $/månad per användare

Pro: 29 $/månad per användare

Elite: 59 $/månad per användare

Podpage-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Förbättra din upplevelse av att skapa poddar

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren poddare har AI-verktyg potential att förändra hur du arbetar med din poddproduktion. Du kan nu skapa poddar av professionell kvalitet som dina lyssnare förtjänar på en bråkdel av den tid det tidigare skulle ha tagit. Jag är övertygad om att de tio AI-verktygen för poddare som presenteras i den här artikeln kan öka din produktivitet och effektivitet.

Med det sagt är den rätta kombinationen av verktyg den som passar just dina behov. Du kan givetvis testa alla verktyg på vår lista, men du kan också välja ClickUp som det mest omfattande AI-verktyget du behöver. Så tveka inte att registrera dig på ClickUp för att testa det!