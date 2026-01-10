De 10 bästa AI-verktygen för poddare 2026

Att starta en podcast kan vara en spännande resa, men det finns vissa hinder som både erfarna och nybörjare stöter på – tekniska problem, brist på tid för redigering och kreativ blockering, för att nämna några.
Det är där AI-verktygen kommer in och räddar situationen. Dessa AI-verktyg för poddare kan förenkla redigering, transkribering, innehållsskapande och till och med marknadsföring åt dig.
Med det sagt är listan över AI-verktyg som finns tillgängliga för podcastskapare oändlig, och det kan kännas överväldigande att bestämma vilka man ska satsa på. Därför har jag, tillsammans med ClickUp-teamet, sammanställt en beprövad lista över de tio bästa AI-verktygen för podcasting som kommer att berika och förenkla din resa som podcastskapare.
Men först ska vi diskutera de aspekter vi tog hänsyn till när vi valde ut de 10 bästa AI-verktygen för poddare.
Vad bör du leta efter i AI-verktyg för poddare?
Här är de fem faktorerna du måste tänka på när du inför AI-verktyg i din podcastingprocess:
- Uppgiftsautomatisering: Effektivisera tråkiga och tidskrävande delar av podcasting med AI. Kvalitativa AI-verktyg bör ha robust automatisering för att ge kontroll över automatisering av ljudförbättringar, transkribering och innehållsskapande
- Användarvänlighet: Skapa en effektiv produktionsprocess med AI-verktyg som passar din unika innehållsstil. Leta efter verktyg som erbjuder en balans mellan kraftfulla funktioner och ett intuitivt gränssnitt så att du kan få mer gjort snabbare
- Kvalitet och noggrannhet: AI-verktyg för poddare måste kunna förbättra noggrannheten i deras operativa uppgifter, såsom att samordna studioinspelningar, dela manus, redigera podcasttranskriptioner och hantera ekonomisk dokumentation. Undersök verktygets meritlista och recensioner för att verifiera detta
- Anpassning: Jag anser att AI bör ge oss större kontroll över våra redigerings- och kreativa val. Välj AI-verktyg som ger dig ytterligare funktioner med tillräckligt stort utrymme för att göra kreativa justeringar och anpassningar
- Integration och kostnad: Det är viktigt att det AI-verktyg du väljer ryms inom din budget och enkelt kan integreras med befintliga arbetsprocesser. De bästa AI-verktygen är de som erbjuder högt värde till rimliga kostnader
De 10 bästa AI-verktygen för poddare att använda 2024
Här är de tio bästa AI-verktygen för poddare som vi tror kan förändra din arbetsprocess och höja kvaliteten på innehållet,
1. ClickUp
Bäst för heltäckande podcast-hantering
ClickUp är ett kraftfullt produktivitetsverktyg som hjälper dig att skapa den ultimata kommandocentralen för podcasting. Genom många inbyggda funktioner som snabbmeddelanden, dedikerad AI, verktyg för skrivande och målsättning, mallar för innehållskalendrar och över 1000 integrationer kan det underlätta podcasthantering från början till slut, från idéer och brainstorming till publicering i rätt tid, vilket gör det till den självklara podcasthanteringsprogramvaran för dig.
ClickUp är perfekt för både nybörjare och erfarna poddare och erbjuder en centraliserad plattform för att enkelt hantera varje poddavsnitt och projekt. Med huvudfokus på att förenkla arbetsuppgifter gör dess mångsidighet och anpassningsbarhet att du kan skräddarsy det efter dina unika behov.
Två viktiga funktioner för dig, särskilt om du inte arbetar ensam, är ClickUp Goals för att effektivisera idé- och målsättningsprocessen och ClickUp Chat för smidig kommunikation. Med ClickUp Goals kan du skriva ner individuella mål och teammål och koppla dem till dina podd-uppgifter, medan ClickUp Chat möjliggör meddelanden mellan team och till och med direkt taggning.
Säg adjö till fragmenterade arbetsflöden där du använder flera olika AI-verktyg. ClickUps produktledningsprogramvara kan ersätta många andra AI-verktyg för poddare. Den integreras med olika populära poddverktyg och tjänster och blir därmed en komplett lösning för alla dina poddbehov. Du kan koppla ihop din inspelningsprogramvara, dina värdplattformar och dina konton på sociala medier med ClickUp. Den erbjuder till och med molnlagringstjänster för att samla alla dina poddaktiviteter och filer på ett ställe.
Med sina många podcastmallar som är redo att användas med bara några klick gör ClickUp skapandet och hanteringen av poddar oändligt mycket enklare och effektivare.
ClickUp Podcast Planning Template är den perfekta instrumentpanelen för att organisera vad dina lyssnare vill höra, hantera gästkontakter och visualisera hur du kommer att leverera ditt innehåll ända ner till varje poddavsnitt. Oavsett om du just har börjat din poddkarriär eller planerar nästa månads inspelningar och utgivningar – den här mallen ger dig det ramverk du behöver. Det är min personliga favorit bland ClickUps poddmaler.
ClickUp-mallen för poddar hjälper dig att skapa en detaljerad plan för inspelningen av en podd. Den täcker uppgifter som att boka gäster, spela in avsnitt, hantera ljudfiler och till och med följa upp hur långt du har kommit med avsnitten. Denna mall gör det möjligt för dig att effektivt planera och genomföra varje steg i din poddproduktionsprocess
Förutom podcast-hantering har ClickUp även ClickUp Docs, ett inbyggt användarvänligt dokumentations- och redigeringsverktyg som är perfekt för att skriva och redigera poddar i realtid. Det är fullspäckat med funktioner som kapslade sidor, snabblänkar och otaliga formateringsalternativ, tillsammans med en speciell AI-skrivfunktion som hjälper dig att skriva och redigera fängslande och tydliga poddscript.
ClickUp Brain, en kraftfull svit av AI-verktyg, kan hjälpa dig att brainstorma poddidéer, skapa fängslande manus och organisera dina tankar under hela den kreativa processen.
Du kan också använda ClickUp Brain för att skriva ditt manus i ClickUp Docs. Om du dessutom behöver en guide för att skapa ett podcastmanus, så har ClickUp det också.
ClickUp Podcast Script Template är en ClickUp Doc-mall för ett välorganiserat poddavsnitt. Mallen fokuserar på att hjälpa dig att organisera och planera alla aspekter av din podcastproduktion och skriva manus på ett effektivt sätt. Den är utformad för att säkerställa enhetlighet i varje poddavsnitt
Vill du återanvända delar av din podcast och skapa textinlägg av dem? Använd ClickUp Clips för att spela in din skärm direkt i ClickUp. När du har sparat genererar AI-transkriptionsverktyget automatiskt exakt text till videon. Denna funktion gör det enkelt att redigera och återanvända dina poddavsnitt till blogginlägg eller inlägg på sociala medier. Det gör också ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-optimerat.
Som jag sa, med ClickUp kan du komma på idéer, skapa, hantera, följa upp och spela in alla dina poddar från början till slut.
ClickUps bästa funktioner
- Visualisera din podcastprocess och spåra mätvärden från start till mål på ClickUp-instrumentpaneler
- Förenkla och förbättra skapandet och planeringen av poddar med färdiga mallar
- Använd ClickUp Docs för smidig manusskrivning, kreativt innehållsskapande och effektiv dokumentation
- Få podcastidéer, skriv dina manus och mycket mer med ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten
- Skapa en plan för din podcast med detaljerade steg med ClickUp Tasks
- Spela in din podcastskärm med ClickUp Clips och få exakta transkriptioner med hjälp av ClickUp Clips
- Centralisera din podcasting med över 1000 integrationer för inspelningsprogram, värdplattformar, sociala mediekonto och molnlagring
Begränsningar i ClickUp
- Har en något längre inlärningskurva
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 4 000 recensioner)
2. ChatGPT
Bäst för brainstorming och disposition
ChatGPT är en generativ AI-chattbot från OpenAI. Jag har funnit att dess AI-funktioner är perfekta för poddare som vill generera idéer till avsnitt och uppmaningar för att underlätta skapandet av innehåll. Med fokus på kreativt resultat möjliggör dess användarvänliga gränssnitt personliga uppmaningar och genererar idéer till teman och till och med kreativa avsnittstitlar som tillgodoser just dina unika poddbehov.
Med sina intuitiva funktioner för idégenerering och manusförfining är ChatGPT ett av de ledande AI-verktygen för poddare. Det har potential att bli en utmärkt virtuell medarbetare och bollplank för din poddprocess. Det ger också feedback och förslag i realtid för att höja kvaliteten på din podd. Dess omfattande kunskapsbas utökar dina forskningsmöjligheter och sparar tid.
ChatGPT:s bästa funktioner
- Brainstorma kreativa podcastidéer och hitta lösningar på ämnen som du fastnat på
- Strukturera dina poddavsnitt med detaljerade dispositioner med ChatGPT, inklusive diskussionspunkter och övergångar mellan segment
- Skapa idéer till din podcasts dialog, reklamtexter eller intro- och outro-segment
- Skapa fängslande bildtexter för inlägg på sociala medier eller strukturen för din podcasts blogginlägg
Begränsningar för ChatGPT
- Den information som genereras är inte alltid korrekt och måste verifieras
- Resultatet kan ibland kännas robotaktigt och sakna nyanserna i ett naturligt samtal
- Du kan inte använda det för att undersöka aktuella händelser eftersom dess träningsdata endast är uppdaterade till april 2023.
Priser för ChatGPT
- Gratis
- Plus: 20 $/månad per användare
- Team: 30 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av ChatGPT
- G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)
3. Alitu Showplanner
Bäst för planering och förproduktion av podd-ljud
Det AI-drivna verktyget Alitu Showplanner är utvecklat för att underlätta podcastplaneringen. Det hjälper poddare att komma på idéer till avsnitt, organisera innehåll och skapa detaljerade dispositioner.
Jag gillade hur Alitu Showplanner genererar kreativa förslag och rekommenderar relevanta ämnen baserat på din podcastnisch och målgrupp. Det erbjuder också verktyg för att schemalägga utgivningar, organisera segment och gästintervjuer. Med Showplanner kan du spara tid och arbete samtidigt som du skapar podcasts av professionell kvalitet genom att effektivisera produktionsprocessen.
Alitu Showplanners bästa funktioner
- Förenkla och påskynda din marknadsföring och planering av poddar med ett dra-och-släpp-gränssnitt som gör det enkelt att visualisera dina avsnitts struktur
- Lägg till anteckningar, länkar och tidsstämplar till segment i din plan för att hålla informationen organiserad
- Importera ljudklipp eller bakgrundsmusik direkt till din programplan för att bättre planera innehållsflödet
- Exportera din programplan som en PDF-fil eller textbaserad guide för att enkelt kunna slå upp den under inspelningen
Begränsningar i Alitu Showplanner
- Begränsade redigeringsfunktioner för podcast för de importerade ljudklippen i själva Showplanner
- Dess ljudefterbearbetning är inte heltäckande
- Det kan kännas mindre intuitivt än andra visuella planeringsverktyg för icke-linjära podcaststrukturer
Priser för Alitu Showplanner
- Oberoende poddare: 38 $/månad per användare (tilläggspris för värdtjänster)
- Företag: Från 195 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Alitu Showplanner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
4. ContentShake AI
Bäst för SEO-optimering och sammanfattning
ContentShake AI, som presenteras av Semrush i deras App Center, är bäst på att analysera stora datamängder för att generera idéer till avsnitt för specifika nischer och målgrupper med hjälp av AI-algoritmer. Detta redigeringsverktyg för poddar rekommenderar innehållsidéer baserade på populära ämnen, nyckelord och frågor som engagerar lyssnarna.
ContentShake AI hjälper poddare att ligga steget före genom att avslöja konkurrenters poddar och lyssnarpreferenser. Med ContentShake AI kan du snabbt generera idéer, övervinna kreativa blockeringar och producera högkvalitativa avsnitt som engagerar lyssnarna.
De bästa funktionerna i ContentShake AI
- Skapa SEO-optimerade titlar och beskrivningar för att hjälpa din podcast att rankas högre i sökresultaten
- Skapa detaljerade programanteckningar och sammanfattningar från ditt ljud, vilket förbättrar tillgängligheten och gör det lättare för lyssnare att upptäcka programmet
- Extrahera viktiga idéer från dina poddavsnitt för att enkelt skapa inlägg på sociala medier och marknadsföringsmaterial
- Återanvänd ditt podcastinnehåll i blogginlägg för att öka din räckvidd och locka nya lyssnare
Begränsningar för ContentShake AI
- Kan inte garantera SEO-optimering eller helt korrekta sammanfattningar
- Det kan vara mindre effektivt för program med mycket konversation
- Det finns inget gratisabonnemang, bara en kostnadsfri provperiod på sju dagar
Priser för ContentShake AI
- Gratis: Provperiod (i sju dagar)
- Premium: 60 $/månad per användare
ContentShake AI-betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
5. Wondercraft
Bäst för efterproduktion och delning av ljud
Wondercraft använder avancerad AI för att omvandla text till högkvalitativa ljudproduktioner med naturligt klingande AI-röster och anpassningsbara ljudspår.
Podcasters kan omvandla blogginlägg, artiklar och manus till engagerande avsnitt på några minuter. Wondercrafts automatiska ljudredigering, röstkloning och stöd för flera språk hjälper dig att utöka din publik och skapa podcasts med professionellt ljud.
Wondercrafts bästa funktioner
- Skapa korta, uppseendeväckande ljudklipp från din podcast för marknadsföring i sociala medier
- Transkribera ditt ljud snabbt för bättre synlighet och tillgänglighet
- Använd AI-genererade röster för intro och outro eller för att läsa upp sponsormeddelanden
- Omvandla textinnehåll till poddavsnitt med hjälp av text-till-tal-funktioner
Begränsningar i Wondercraft
- AI-genererade röster kan fortfarande ha märkbara skillnader jämfört med mänskliga röster
- Bakgrundsljud eller flera talare kan leda till felaktig transkription
Priser för Wondercraft
- Gratis
- Creator: 34 $/månad per användare för 60 krediter per månad
- Pro: Från 64 $/månad per användare för 150 krediter per månad
- Anpassad plan: Anpassad prissättning
Wondercrafts betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
6. Jasper
Bäst för att skapa innehåll
Jag har använt Jasper, en AI-driven skrivassistent, för att skapa innehåll några gånger. Den kan hjälpa dig att skapa engagerande episodbeskrivningar, programanteckningar, inlägg på sociala medier och marknadsföring för din podcast på några minuter.
Dess AI-algoritmer skapar text baserat på publikens preferenser och befintligt innehåll. Jasper kan också hjälpa dig att brainstorma idéer till avsnitt, skriva manus och utveckla AI-drivna röster för berättarröst och karaktärer. Med Jasper kan du skapa engagerande innehåll och komplettera din kreativitet.
Jasper – de bästa funktionerna
- Brainstorma nya ämnen för poddavsnitt och unika infallsvinklar för ditt innehåll
- Få hjälp med att skriva manus till soloavsnitt eller poddar i intervjuform
- Skapa intressanta programanteckningar och beskrivningar för dina poddavsnitt för att locka lyssnare
- Skapa engagerande inlägg på sociala medier för att marknadsföra ditt nya innehåll
Begränsningar för Jasper
- Kräver noggrann redigering och korrekturläsning eftersom AI-genererad text kan innehålla fel eller felaktigheter
- Månadskostnaderna är ganska höga jämfört med många konkurrenter
- Kräver mycket specifika instruktioner för bästa resultat
- Inget gratisabonnemang, endast en gratis provperiod
Priser för Jasper
- Gratis: Provperiod på sju dagar
- Creator: 34 $/månad per användare
- Pro: 59 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Jasper
- G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)
7. Suno
Bäst för att skapa anpassad podcastmusik
Suno är ett AI-verktyg för musikskapande som hjälper dig att släppa loss din inre musiker. Denna AI-drivna plattform kan skapa en personlig låt just för dig genom att låta dig ange olika musikstilar. Jag hade jättekul när jag testade den med en rad olika låtar!
Suno är perfekt för att komponera en melodi eller hitta rätt tempo. Du kan också bläddra igenom artistprofiler eller Sunos bibliotek med färdiga låtar om du inte är sugen på att ta några större risker.
Sunos bästa funktioner
- Skapa originella intro- och outro-teman för din podcast som passar perfekt till ditt varumärke
- Skapa bakgrundsmusik anpassad efter stämningen och tonen i olika podcastavsnitt
- Anpassa musikens längd, energinivå och instrumentering för ett personligt ljud
- Undvik upphovsrättsproblem med royaltyfri musik som skapats speciellt för dig
Begränsningar i Suno
- Det kan krävas lite experimenterande för att uppnå precis det ljud du har i åtanke
- AI-genererad musik kan ibland sakna nyanserna och komplexiteten hos musik komponerad av människor
- Begränsad kontroll över intrikata musikaliska element eller komplexa arrangemang
Priser för Suno
- Basic: Gratis
- Pro: 10 $/månad per användare
- Premier: 30 $/månad per användare
Betyg och recensioner för Suno
- G2: 4,3/5 (över 250 recensioner)
- Capterra: För få recensioner
8. FineVoice
Bäst för AI-driven röstgenerering och ljudförbättring
FineVoice är en AI-röstgenerator och plattform för innehållsskapande som hjälper poddare att skapa voiceovers, experimentera med olika röststilar och förbättra råinspelningar. Du kan använda dess röstförändringsverktyg för karaktärsdrivna segment eller anonymitet, och dess AI-röstförbättrare för att minska brus, fixa eko och balansera volymen för en renare slutversion.
FineVoices bästa funktioner
- Förbättra ljudet genom att ta bort brus, minska ekon och balansera volymen
- Ändra din röst med AI-verktyg för röstförändring för kreativa inslag eller integritetsskydd
- Skapa AI-röstkommentarer och konvertera text till tal med ett stort röstbibliotek
- Klonera och designa anpassade röster för enhetlig leverans i alla avsnitt
FineVoice begränsningar
- Rösteffekter kan kännas som en gimmick beroende på ditt programformat
- Du kan behöva experimentera för att få precis den ton och realism du vill ha
FineVoice priser
- Gratis
- Basic: 8,99 $/månad
- Pro: 17,99 $/månad
- Enterprise: 47,99 $/månad
FineVoice betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
9. Descript
Bäst för ljudredigering och samarbete
Descript är ett av de mest populära AI-verktygen för poddare och är en AI-driven plattform som förenklar skapandet av poddar. Dess bästa funktion är den automatiska, exakta transkriberingen av ljud till text för redigering. Jag har till och med använt det för att generera transkriptioner från videopoddar och inspelningar av webbinarier.
I princip kan du redigera alla dina ljudfiler genom att redigera transkriptet, precis som ett dokument. Dessutom förbättrar Studio Sound ljudkvaliteten med ett enda klick, och med Overdub kan du skapa realistiska voiceovers med dina egna röster eller AI-röster.
Med Descript kan du ta bort fyllnadsord, korrigera misstag, lägga till musik och ljudeffekter samt skapa avsnitt från grunden med hjälp av AI-genererat innehåll.
Descripts bästa funktioner
- Redigera din podcast genom att redigera ett textutskrift – klipp, klistra in och ordna om ljudet med enkel textredigering
- Förbättra ljudet i din podcast genom att automatiskt ta bort fyllnadsord med några få klick
- Rätta till misstag eller lägg till nytt innehåll med din egen eller en AI-genererad röst med funktionen Overdub
- Bjud in teammedlemmar att samarbeta i projekt i realtid
Begränsningar i Descript
- Användare med traditionell bakgrund inom ljudredigering kan behöva lite tid för att lära sig använda verktygen effektivt
- Vissa avancerade ljudredigeringsfunktioner som proffsen är vana vid kan saknas
Priser för Descript
- Gratis
- Creator: 15 $/månad per användare
- Pro: 30 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Descript
- G2: 4,6/5 (över 450 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)
10. Podpage
Bäst för webbdesign och skapande av poddar
Podpage är en AI-driven plattform för poddare som vill skapa attraktiva och intressanta podcastwebbplatser. Med hjälp av det användarvänliga gränssnittet och anpassningsbara mallar kan du presentera dina avsnitt, berätta dina historier och skapa en visuellt tilltalande kontakt med din publik.
Men det är inte allt. Det jag tyckte var särskilt användbart är hur verktyget gör det enklare för lyssnare att hitta och njuta av poddar. Podpage använder artificiell intelligens för att optimera webbplatsens prestanda, producera SEO-vänligt videoinnehåll och till och med skapa transkriptioner av ljudinnehåll.
Podpages bästa funktioner
- Skapa en podcastwebbplats på några minuter med deras lättanvända webbplatsbyggare
- Spara timmar med automatiska transkriptioner, vilket gör ditt innehåll mer tillgängligt och SEO-vänligt
- Integrera din podcast på din webbplats så att lyssnarna kan njuta av ditt program utan att behöva lämna sidan
Begränsningar för Podpage
- Begränsade alternativ för designanpassning jämfört med andra
- Det kanske inte är idealiskt för komplexa podcastuppsättningar eller specifika behov, såsom flera program eller när företag behöver olika medlemsnivåer
Priser för Podpage
- Basic: 19 $/månad per användare
- Pro: 29 $/månad per användare
- Elite: 59 $/månad per användare
Podpage-betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
Förbättra din upplevelse av att skapa poddar
Oavsett om du är nybörjare eller erfaren poddare har AI-verktyg potential att förändra hur du arbetar med din poddproduktion. Du kan nu skapa poddar av professionell kvalitet som dina lyssnare förtjänar på en bråkdel av den tid det tidigare skulle ha tagit. Jag är övertygad om att de tio AI-verktygen för poddare som presenteras i den här artikeln kan öka din produktivitet och effektivitet.
Med det sagt är den rätta kombinationen av verktyg den som passar just dina behov. Du kan givetvis testa alla verktyg på vår lista, men du kan också välja ClickUp som det mest omfattande AI-verktyget du behöver.