De 10 bästa verktygen för att hantera och spåra teknisk skuld 2025

Oavsett om det beror på pressen att hinna med sprintdeadlines, tillfälliga lösningar för att hantera akuta problem, tekniska begränsningar som äldre system eller bara brist på expertis, finns det många sätt för teknisk skuld att ackumuleras i din kodbas.

Kortsiktiga lösningar och workarounds kan hjälpa dig att lösa omedelbara utmaningar, men de tenderar att leda till svårigheter på lång sikt – långsammare utveckling, buggar och stora säkerhetsproblem.

Det är därför mjukvaruteam måste skapa ett system för att hantera sin växande tekniska skuld. Det mest praktiska sättet att göra detta är att använda verktyg för teknisk skuld, såsom kodredigerare och AI-kodningsverktyg.

I den här bloggen har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för hantering av teknisk skuld på marknaden. Lär dig mer om deras utmärkande funktioner och hur de kan hjälpa dig att upprätthålla standarden på din kod.

När du överväger ett verktyg för hantering av teknisk skuld för din organisation är det viktigt att se till att det stämmer överens med ditt utvecklingsteams mål, synkroniseras med dina befintliga verktyg för mjukvaruutveckling och är kompatibelt med dina nuvarande arbetsflöden och processer.

Här är några egenskaper som du bör utvärdera för att kunna fatta ett välgrundat beslut:

Omfattande kodanalys : Se till att verktyget erbjuder robusta kodanalysfunktioner såsom kodfel, duplicering och komplexitet så att du kan spåra teknisk skuld effektivt.

Språkstöd : Kontrollera att verktyget för teknisk skuld stöder de programmeringsspråk och plattformar som du använder.

Visualisering och rapportering : Kontrollera om ditt verktyg erbjuder visualiseringsfunktioner, såsom interaktiva instrumentpaneler, : Kontrollera om ditt verktyg erbjuder visualiseringsfunktioner, såsom interaktiva instrumentpaneler, hastighetsdiagram och mer, som hjälper dig att spåra och analysera tekniska skuldmått över tid.

Integrationer : Leta efter verktyg som integreras sömlöst med dina befintliga DevOps-verktyg, versionshanteringssystem, : Leta efter verktyg som integreras sömlöst med dina befintliga DevOps-verktyg, versionshanteringssystem, programvara för automatisering av arbetsflöden , projektledningsverktyg och mer.

Säkerhetsanalys : Förutom att analysera kodens kvalitet, kontrollera om verktyget för teknisk skuld testar koden för säkerhetsproblem och efterlevnadsfrågor så att du kan åtgärda dessa i tid.

Dataskydd och säkerhet: Se till att verktyget följer dataskyddsbestämmelser och branschstandarder för hantering av känslig kod och projektinformation. Det bör ha funktioner som rollbaserad åtkomstkontroll och datakryptering.

Välj framför allt ett tekniskt skuldverktyg som passar ditt teams preferenser, ökar utvecklarnas produktivitet och gör det möjligt för dem att upprätthålla kodkvaliteten.

Det finns gott om verktyg för teknisk skuld på marknaden. Men alla fungerar inte för alla användningsområden. Denna lista analyserar de 10 bästa verktygen för ditt utvecklingsteam för att spåra och mäta kodeffektivitet.

Vi har valt ut dessa verktyg efter flera omgångar av tester och feedback, så att du slipper göra det från grunden. Nu kör vi!

1. ClickUp

ClickUp är en plattform för produktivitet och arbetsplatshantering som kan hjälpa mjukvaruteam att planera sina sprintar, hantera krav och effektivisera felspårning från en enda konsol.

ClickUp är kanske inte ett dedikerat verktyg för hantering av teknisk skuld, men dess anpassningsbara mallar för mjukvaruutveckling, projektledningsfunktioner och AI-drivna kodanalysfunktioner är en gudagåva för mjukvaruteam som vill spåra och hantera teknisk skuld på ett effektivt sätt.

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mall för tekniska skuldregister för att spåra, hantera och minska dina tekniska skulder.

Utvecklingsteam kan börja med att duplicera och anpassa ClickUp Technical Debt Register Template. Denna färdiga projektmall gör det möjligt för utvecklare att registrera och spåra sin tekniska skuld med hjälp av agila metoder och ramverk.

Så här använder du mallen (i fem enkla steg):

Registrera dig på ClickUp (om du inte redan har gjort det) och skapa en arbetsyta för din organisation. Skapa sedan ett utrymme för ditt mjukvaruteam.

Skapa ett separat projekt inom Space för att hantera alla dina tekniska skuldproblem och fynd.

Skapa en prioriteringslista och klassificera skulderna efter prioritet så att du vet när du ska välja vilken skuld du ska ta itu med.

Använd Kanban-tavlan för att få en överblick över alla dina tekniska skulder och deras status.

Registrera nya tekniska skuldfynd som uppgifter och lägg till sammanhang som motivering, allvarlighetsgrad och mer.

Skapa detaljerad dokumentation som strategi, motivering och åtgärdspunkter för komplexa tekniska skulder på ClickUp Docs.

Du kan skapa individuella dokument för varje teknisk skuld som upptäcks i ClickUp Docs och lägga till relevant länk till den uppgiften för att underlätta transparens och samarbete inom dina team.

Tekniska chefer kan också skapa ett huvuddokument som beskriver de grundläggande riktlinjerna för hantering av teknisk skuld i sin organisation. Detta kan standardisera processen, särskilt när organisationer har flera utvecklingsteam.

Analysera kodsnuttar för att hitta logiska luckor, brainstorma idéer för att rensa upp din kod och få statusuppdateringar om din tekniska skuld med ClickUp Brain.

En särskilt användbar funktion för kvalitetskontroller av kod är ClickUp Brain. ClickUp Brain är ett generativt AI-verktyg som kan hjälpa utvecklare att analysera kod för buggar, få förslag på omstrukturering av kod, brainstorma kodförslag och mycket mer.

Team kan också automatisera statusuppdateringar, sammanfatta dokument och projekt samt hitta viktig information via verktyget. Detta gör det till en utmärkt virtuell assistent för utvecklare som vill förbättra sin produktivitet och effektivitet.

ClickUps bästa funktioner

Registrera teknisk skuld: Effektivisera processen för att logga tekniska skuldposter genom att lägga till dem i ett separat projekt i ClickUp eller använda taggar och etiketter.

Övervaka historiska skuldtrender : Visualisera din totala tekniska skuld och spåra trender för att : Visualisera din totala tekniska skuld och spåra trender för att mäta din tekniska skuldkvot över tid.

Dokumentera dina processer: Hantera all dokumentation relaterad till din tekniska skuld, inklusive äldre kod, planer för omstrukturering av din arkitektur och mycket mer.

Brainstorma med AI : Använd ClickUp Brains GenAI-funktioner för att analysera din kod eller hitta lösningar på dina kodningsutmaningar.

Integrera med kodanalysverktyg: ClickUp erbjuder inte inbyggd kodanalys, men kan integreras med kodanalysverktyg. Du kan alltså importera tekniska skuldproblem direkt till ClickUp-uppgifter för bättre spårning.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp Brain är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Vissa användare har rapporterat att inlärningskurvan är något brant.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem per arbetsyta och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. CodeScene

via CodeScene

CodeScene är ett verktyg för kodanalys och visualisering som kontrollerar kvaliteten på din kod och korrelerar dess hälsa med andra faktorer såsom kodtyp, författare och projekt. Detta ger användarna inblick i ditt teams beteendemönster och hur de påverkar din kod.

Du kan till exempel lära dig mer om ditt teams styrkor, såsom deras tekniska kunskap eller systemexpertis, och om du behöver tilldela olika resurser till ett projekt för att förbättra kodens hälsa.

CodeScene erbjuder också insikter om din kodbas övergripande ”arkitektoniska hälsa”. Detta inkluderar mått som kodkoppling och sammanhållning för att identifiera potentiella designfel som bidrar till teknisk skuld.

CodeScenes bästa funktioner

Förstå din kods hälsa per enskild kodare, team eller projekt och få insikt i ditt teams dynamik.

Automatisera kodgranskningar med fördefinierade kvalitetskontroller för att minska utvecklingstiden.

Omstrukturera äldre kod och hantera tekniska skulder enkelt med AI-drivna verktyg för kodomstrukturering.

Begränsningar för CodeScene

Användare rapporterar en brant inlärningskurva som förvärras av en mindre intuitiv användarupplevelse.

CodeScenes betoning på utvecklarnas interaktion med koden kanske inte direkt löser alla tekniska skuldproblem.

Priser för CodeScene

Standard : 20 €/månad per aktiv författare

Pro : 30 €/månad per aktiv författare

Enterprise: Anpassad prissättning

CodeScene-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

3. Perforce

Perforce är en allt-i-ett-plattform för DevOps som gör det möjligt för utvecklingsteam att hantera allt från versionskontroll och kodgranskning till kravhantering och agil projektledning.

Perforce är utformat för stora företag som utvecklar företagsprogramvara och innehåller viktiga lösningar som hantering av applikationslivscykeln, statisk kodanalys och automatisering av IT-infrastruktur, för att nämna några.

Utvecklare kan också logga sin tekniska skuld och spåra statusen för olika problem på Perforce med hjälp av dess agila projektledningsverktyg. Denna kombination av utvecklingsproduktivitet och driftshanteringsfunktioner gör Perforce till ett utmärkt verktyg för stora företag som hanterar komplexa mjukvaruprojekt.

Perforces bästa funktioner

Skapa isolerade kodgrenar för experiment och refaktorisering och skydda din kodbas.

Visualisera din tekniska skuldhanteringsprocess och lägg till mer kontext med hjälp av Gliffy, Perforces diagramverktyg.

Effektivisera alla driftsstrategier och processer (utveckling av nya funktioner, riskbedömning, testning och felsökning) från en enda konsol.

Förstå och hantera historisk teknisk skuld med hjälp av Perforces versionskontrollhistorik och sammanfogningsfunktioner.

Utför en rad olika testaktiviteter, såsom biometriska, kontinuerliga och geologiska skanningar, för att upptäcka problem i ett tidigt skede.

Perforce-begränsningar

Det kan vara långsamt och trögt när man kör komplexa kodskanningar.

Vissa användare rapporterar en brant inlärningskurva på grund av brist på tillräcklig utbildning och resurser.

Kan bli dyrt för små och medelstora organisationer.

Priser för Perforce

Anpassad prissättning

Perforce-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

4. Stepsize AI

via Stepsize AI

Stepsize AI är ett generativt AI-verktyg som hjälper utvecklingsteam att spåra och hantera teknisk skuld mer effektivt. Till skillnad från andra kodanalysverktyg är Stepsize AI en "spårare" som hjälper utvecklare att lista teknisk skuld under ett projekts livscykel och hantera den i varje projekt.

Stepsize AI är känt för sina artificiella intelligensfunktioner, såsom att generera kontextuella rapporter och automatiserade sammanfattningar av teknisk skuld på projektnivå. Det kan också hjälpa ingenjörer att mäta teknisk skuld baserat på insats och påverkan så att de kan prioritera bättre.

Stepsize AI:s bästa funktioner

Få insikter på projektnivå och kommentarer om ditt dataflöde, tekniska skulder och problemspårning.

Generera automatiska uppdateringar om din tekniska skuld och de senaste problemen med hjälp av AI.

Lägg till in-line-kommentarer i din kod för att lägga till sammanhang och hantera tekniska skuldproblem direkt från din kodredigerare.

Integrera med alla populära kodredigerare och ärendehanterare för att synkronisera din tekniska skuld över alla plattformar.

Begränsningar för Stepsize AI

Stöder endast ett begränsat antal programmeringsspråk.

Du måste integrera Stepsize AI med andra kodanalysverktyg för djupgående kodkvalitetstestning och sårbarhetsskanning.

Vissa användare rapporterar att det kan vara komplicerat att integrera Stepsize AI med andra verktyg.

Stepsize AI-prissättning

Team : 29 $/månad per Jira-tavla eller Linear Team

Skräddarsydd installation: 29 $/månad per Jira-tavla eller Linear Team

Stepsize AI-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

5. Sonarqube

via SonarQube

SonarQube är ett öppen källkodsalternativ till kommersiella verktyg för kodtestning och analys. Det stöder mer än 30 programmeringsspråk och erbjuder en mängd olika lösningar för kodanalys och kvalitetshantering för mjukvaruutvecklingsteam.

Viktiga funktioner inkluderar anpassad kodanalys, mätning av teknisk skuld via djupgående kodhälsomätningar (komplexitetspoäng, dupliceringar och mer) och till och med ett hemligt detekteringsverktyg för att förhindra säkerhetsöverträdelser.

SonarQube har också en livlig utvecklingsgemenskap och över 50 plugins som hjälper utvecklare att få svar på sina frågor och bli mer effektiva.

Sonarqube AI:s bästa funktioner

Använd motorn för statisk applikationssäkerhetstestning (SAST) för att köra statisk kodanalys och flagga potentiella problem.

Få precis feedback och praktiska insikter baserade på ditt programmeringsspråk och din utvecklingsstil.

Automatiskt avvisa pipelines som inte överensstämmer med dina fördefinierade kodriktlinjer eller formatering.

Upptäck och åtgärda problem tidigt i utvecklingscykeln genom att integrera SonarQube med din integrerade utvecklingsmiljö (IDE) och dina kontinuerliga leveranspipelines (CD).

Sonarqube AI-begränsningar

Sonarqube har i vissa fall rapporterats generera falskt positiva problemrapporter.

Att konfigurera SonarQube för stora utvecklingsteam kan vara en krävande och tidskrävande process.

Begränsade rapporteringsfunktioner jämfört med liknande verktyg för teknisk skuld.

Sonarqube AI-prissättning

Gratis

Sonar Cloud : Från 11,81 dollar för 100 000 rader kod (faktureras månadsvis)

Developer : Från 160 dollar för 100 000 rader kod (faktureras årligen)

Enterprise : Från 21 600 dollar för 1 miljon rader kod (faktureras årligen)

Data Center: Från 136 600 dollar för 20 miljoner rader kod (faktureras årligen)

Sonarqube AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

6. CAST Highlight

via CAST Highlight

CAST Highlight är ett programvaruverktyg som ger utvecklingsteam en omfattande översikt över kodbasens hälsa och eventuella hinder som kan uppstå.

De viktigaste funktionerna inkluderar en central konsol för att övervaka statusen för alla dina appar, en sårbarhetskontroll för att köra automatiska kodskanningar och flagga problem, samt anpassningsbara instrumentpaneler för att ge djupgående insikter om din kods prestanda.

En särskilt unik funktion i CAST Highlight är dess hållbarhetsanalys. Med data som miljöpoäng, uppskattningar av koldioxidutsläpp och miljöbrister kan du minska din programvaras miljöpåverkan och bli mer energi- och kostnadseffektiv.

CAST Höjdpunkter bästa funktioner

Identifiera svagheter i de öppen källkodsbibliotek som används i din kod och analysera deras potentiella risk för dina applikationer.

Anpassa instrumentpaneler med viktiga mätvärden och få en tydlig bild av din programvaruportföljs hälsa över tid.

Segmentera och prioritera automatiskt applikationer för molnmigrering baserat på affärspåverkan och tekniska överväganden.

Identifiera "gröna brister" i din kod, till exempel att minska dina koldioxidutsläpp eller bli mer energieffektiv.

CAST Highlight-begränsningar

Ej lämpligt för små och medelstora företag.

Vissa användare rapporterar om en "dataöverbelastning" på grund av de ständiga varningarna och aviseringarna.

CAST Highlight-prissättning

Complete : Från 39 000 dollar för 25 appar (faktureras årligen)

Moln : Från 27 000 dollar för 25 appar (faktureras årligen)

SCA : Från 28 000 dollar för 25 appar (faktureras årligen)

Grönt: Från 11 000 dollar för 25 appar (faktureras årligen)

CAST Highlight-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

7. ReSharper

via ReSharper

ReSharper från JetBrains är ett populärt tillägg för kodanalys för . NET-utvecklare. Det används främst i Microsoft Visual Studio och har avancerade funktioner för kodanalys och refaktorisering, strömlinjeformad kodnavigering, intelligent kodkomplettering och mycket mer.

ReSharper förbättrar också IntelliSense-upplevelsen (Visual Studios inbyggda verktyg för kodkomplettering) för . NET-utvecklare genom att ge dem ytterligare funktioner som kontextbaserade kodförslag och automatiska importförslag.

ReSharper bästa funktioner

Omstrukturera kod med inbyggda refaktoringsalternativ och förbättra kodens organisation och läsbarhet.

Kör kodinspektioner och åtgärda potentiella problem med automatiserade snabba lösningsförslag från ReSharper.

Ställ in språkspecifika riktlinjer för kodformatering och standardisera din kodbas.

Använd kodgenereringsåtgärder för att generera egenskaper och överbelastningar och skapa standardkod.

Begränsningar för ReSharper

ReSharper är utformat för . NET-ekosystemet och stöder inte andra utvecklingssystem.

Att köra komplexa kodanalyser kan göra ditt system långsammare.

Vissa användare har rapporterat en inlärningskurva.

Priser för ReSharper

Gratis : ReSharper är gratis för studenter, lärare och gemenskaper.

Organisationer : Från 34,90 $/månad per användare

Individer: Från 13,90 $/månad per användare

ReSharper-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

8. Checkstyle

via Checkstyle

Checkstyle, som introducerades i början av 2000-talet, är ett verktyg för formatering av öppen källkod och statisk kodanalys för Java-projekt. Det kan hjälpa utvecklare att skapa en enhetlig kodningsstil i olika projekt genom att lägga till namngivningskonventioner, blanksteg och mycket mer.

Du kan integrera Checkstyle med dina CI/CD-pipelines och automatisera dina kodgranskningar för att säkerställa att all kod följer fördefinierade regler och riktlinjer. Detta är särskilt fördelaktigt för open source-projekt med många olika bidragsgivare eller små Java-team som behöver en gratis och enkel formateringskontroll.

Checkstyles bästa funktioner

Standardisera formateringen av din kodbas för att säkerställa enkel läsbarhet.

Skapa anpassade regler för att markera formateringsproblem som är specifika för din organisation.

Integrera med IDE:er och få realtidsvarningar om eventuella överträdelser av kodformateringen.

Begränsningar för Checkstyle

Checkstyle stöder endast Java.

Det erbjuder endast grundläggande kodkvalitetskontroller.

Priser för Checkstyle

Gratis att använda

Checkstyle-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (21 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

9. Mend. io

Mend syftar till att effektivisera applikationssäkerheten genom att automatisera processer och förse utvecklare med de verktyg de behöver för att skriva säker kod. Som ett AppSec-verktyg i företagsklass för utvecklings- och säkerhetsteam har Mend unika men kompletterande verktyg för båda funktionerna.

Det erbjuder en serie verktyg som hanterar olika aspekter av applikationssäkerhet, med särskilt fokus på att automatisera uppgifter och minska belastningen på utvecklingsteamen. Några viktiga funktioner är anpassad kodanalys, automatiserad identifiering av risker med öppen källkod och tidig upptäckt av sårbarheter.

Mend. io bästa funktioner

Öka utvecklingshastigheten och kodkvaliteten genom att skanna din kod och hantera skuldproblem i realtid.

Konsolidera dataflöden, slå samman vanliga problem och åtgärda flera sårbarheter genom en enda ändring i koden.

Få tydliga, praktiska steg för hur du kan åtgärda problem och förhindra liknande problem i framtiden.

Initiera regelbundna, automatiserade säkerhetskontroller under hela utvecklingscykeln för att upptäcka sårbarheter tidigt och undvika problem med efterlevnad.

Begränsningar för Mend.io

Mend. io kanske inte är lämpligt för mindre företag, eftersom det endast erbjuder årsabonnemang för minst 25 utvecklare.

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med andra liknande verktyg.

Priser för Mend.io

Mend Renovate : Från 25 000 dollar per år för 100 utvecklare

Mend SCA : Från 18 000 dollar per år för 25 utvecklare

Mend Container : Från 15 000 dollar per år för 100 utvecklare

Mend SAST: Från 18 000 dollar per år för 25 utvecklare

Mend. io betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Ej tillgängligt

10. Teamscale

via Teamscale

Teamscale från CQSE är en plattform för kvalitetshantering av programvara som skapades 2010 av forskare vid Tekniska universitetet i München.

Verktyget är nu känt för sina automatiserade kodanalysfunktioner, såsom kontinuerlig inspektion, anpassningsbara kvalitetsprofiler och säkerhetsanalysfunktioner.

Andra viktiga funktioner i Teamscale är dess breda utbud av programmeringsspråk och ramverk samt omfattande rapporter och instrumentpaneler för att övervaka och hantera teknisk skuldkvot och trender inom kodkvalitet.

Det integreras också med populära system för ärendehantering och produktbacklogg, såsom Jira och GitHub, vilket möjliggör samarbete mellan flera team.

Teamscale bästa funktioner

Analysera data från olika källor som kodförvar, buggspårare och till och med verktyg för kravhantering.

Markera otestade områden i koden och kör regelbundna kvalitetssäkringstester på din kod.

Få detaljerad data och mätvärden om din kods kvalitet, analysera säkerhetsproblem och testa din programvaras arkitektur.

Integrera Teamscale med dina verktyg för samarbete, kodhantering och felspårning för att samordna dina data.

Begränsningar för Teamscale

Teamscale erbjuder inte någon gratisplan eller gratis provperiod för användare.

Inga artificiella intelligensfunktioner är för närvarande tillgängliga.

Priser för Teamscale

Betala efter användning: Från 110 € per användare för fem användare per månad.

Teamscale-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Analysera kod och minska teknisk skuld med ClickUp

Teknisk skuldhantering i din kodbas erbjuder en rad fördelar: du kan förbättra ditt utvecklingsteams hastighet och öka din kods säkerhet. Och det är enkelt att göra med hjälp av smarta tekniska skuldverktyg.

Du kan använda vilket som helst av de verktyg vi listat i den här bloggen, och de kommer garanterat att vara till hjälp för ditt mjukvaruutvecklingsteam.

Vi rekommenderar dock att du provar ClickUp för att börja hantera teknisk skuld.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för arbetsplatshantering med inbyggda verktyg för projektledning, dokumentskapande och teamkommunikation. Det gör det till ett utmärkt verktyg för att spåra teknisk skuld och skapa dokumentation som förklarar API-begränsningar, inkonsekvenser i verksamheten och mycket mer.

Dina team kan också samarbeta direkt inom ClickUp-plattformen med hjälp av olika inbyggda kommunikations- och samarbetsverktyg, såsom ClickUp Whiteboards, Clips, Chat view och mycket mer.

Varför inte prova ClickUp? Registrera dig gratis och upptäck hur ClickUp kan hjälpa dig att förfina din kodbas och öka utvecklarnas produktivitet.