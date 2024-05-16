Hur hanterar och undviker man teknisk skuld i Scrum?

Under en arbetsdag fattar mjukvaruutvecklingsteam dussintals beslut som innebär komplexa avvägningar. Varje programmeringsspråk du väljer, integrationskod du skriver eller automatiseringsverktyg du tar i bruk kommer att få konsekvenser i framtiden.

Dessa konsekvenser kallas teknisk skuld. I den traditionella vattenfallsmodellen för mjukvaruutveckling var teknisk skuld extremt vanligt förekommande. Agila Scrum-metoder har utvecklat processer för att minimera dem.

I det här blogginlägget går vi in på detaljerna om varför teknisk skuld uppstår och hur du kan undvika den i dina projekt.

Förstå teknisk skuld i Scrum

Traditionella mjukvaruutvecklingsprocesser byggde på mycket långsiktiga projekt som tog år att genomföra. När projektet väl var klart hade marknaden förändrats, kundernas krav hade utvecklats och tekniken i sig hade blivit föråldrad, vilket skapade teknisk skuld.

Vad är teknisk skuld?

Teknisk skuld avser kostnaden för extra omarbetning som orsakas av att man väljer en rimlig, kortsiktig lösning istället för en bättre metod som skulle ta längre tid.

I grund och botten är det som att ta en genväg nu, vilket kan påskynda utvecklingen på kort sikt men ofta leder till ökade kostnader senare eftersom skulden måste "betalas av" genom att åtgärda problem som uppstår till följd av den initiala kompromissen.

Vad är ett exempel på teknisk skuld?

Det enklaste exemplet på en befintlig teknisk skuld är när utvecklare med snäva deadlines kör ut kod till produktion utan att genomföra noggranna kodgranskningar och tester. När funktionen lanseras kommer den att vara buggig, oanvändbar eller, i värsta fall, utgöra en säkerhetsrisk.

Hur hjälper Scrum till med teknisk skuld?

Som svar på ineffektiviteten i vattenfallsmetoden uppstod den agila Scrum-modellen för mjukvaruutveckling.

Scrum-projektlednings processer är utformade för att hantera teknisk skuld.

Produktbackloggen fokuserar på att skapa tydlighet kring kraven.

Definitioner av användarberättelser kräver fullständiga acceptanskriterier

Scrum masters och produktägare ägnar tid i varje sprint åt att betala av teknisk skuld.

Kodgranskningsprocesser är utformade med tanke på att betala av teknisk skuld.

Trots alla ansträngningar är teknisk skuld oundviklig. Låt oss se varför.

Vad orsakar teknisk skuld i Scrum?

Det finns ett antal interna och externa faktorer som orsakar teknisk skuld i Scrum-mjukvaruutvecklingsprojekt. Några av de vanligaste orsakerna är:

Marknads-/teknikutveckling

Med tiden kan tekniken bli föråldrad och marknadens behov kan förändras. Det innebär att de val du gjorde tidigare kan behöva omarbetas. Detta är naturligt och Scrum-team förväntar sig detta som en del av sin agila mjukvaruutvecklingsresa.

Alla orsaker är dock inte naturliga.

Rusa för att hinna med deadlines

Scrum-team arbetar i sprints av fast längd, som vanligtvis varar i 1–2 veckor. Pressen att slutföra tilldelade uppgifter inom dessa snäva tidsramar kan leda till teknisk skuld genom att teammedlemmarna tvingas välja snabbare, mindre optimala lösningar.

Otillräcklig definition av färdig

Definitionen av färdig (DoD) är en viktig artefakt i Scrum. Den beskriver acceptanskriterierna för att en uppgift ska anses vara slutförd. Scrum-team definierar detta tydligt redan innan de lägger till en uppgift i sprinten.

Otillräckliga definitioner orsakar dock ofta kodskuld. Om DoD till exempel inte kräver prestandatestning kan teamet ignorera prestandaproblem som kräver betydande insatser för att åtgärda senare.

Inkrementella förändringar utan helhetsplanering

Inkrementella uppdateringar möjliggör snabb leverans av nya funktioner, men kan ibland leda till bristande helhetsdesign eller planering. För att öka hastigheten kan teamen använda mjukvaruutvecklingsmallar som inte fångar helheten.

Varje del av programvaran utvecklas och läggs till stegvis, vilket inte alltid tar hänsyn till hela systemets arkitektur. Med tiden kan detta resultera i en fragmenterad arkitektur som är ineffektiv, svår att underhålla och fylld med kompatibilitetsproblem.

Uppskjuten refaktorisering

I det iterativa tillvägagångssättet finns det alltid en nästa iteration för att korrigera eller förbättra den befintliga implementeringen. Detta tankesätt kan leda till att nödvändig refaktorisering skjuts upp i felaktig förhoppning om att du kan hantera det senare.

När du bygger fler funktioner ovanpå otillräckligt omarbetad kod ökar komplexiteten och kostnaden för att göra ändringar, vilket bidrar till den tekniska skulden.

Även i Scrum-projekt kan olika former av teknisk skuld uppstå baserat på samarbetet mellan affärs-, teknik- och kundrelationsteam. Denna tekniska skuld kan få betydande konsekvenser.

Vilka är effekterna av teknisk skuld i Scrum?

Den direkta konsekvensen av teknisk skuld är att den skapar en motsvarande finansiell skuld i form av omarbetningar, tid och kompetenta resurser. De indirekta effekterna av teknisk skuld är dock många och betydligt mer förödande.

Minskad utvecklingshastighet: Agila team som plågas av teknisk skuld lägger mer tid på att fixa buggar och lösa problem från tidigare sprintar än på att arbeta med nya funktioner. Detta innebär färre timmar för att bygga nya funktioner och långsammare leveranstider totalt sett.

Ökad komplexitet: När den tekniska skulden ackumuleras blir kodbasen mer komplex och svårare att hantera. Varje gång något behöver ändras måste utvecklaren lägga tid på att reda ut komplexiteten innan några korrigeringar kan göras.

Utbildningskostnader: En komplex kodbas ökar den kognitiva belastningen på befintliga teammedlemmar, vilket gör det svårt att göra snabba och effektiva förändringar. Dessutom kräver det att Scrum-team lägger mer tid på att introducera nya teammedlemmar.

Dålig mjukvarukvalitet: Teknisk skuld påverkar mjukvarukvaliteten avsevärt genom att minska underhållsbarheten, öka sannolikheten för buggar och försämra den övergripande prestandan.

Teknisk rykte: Om ditt produktteam måste ständigt omarbeta koden för att betala av teknisk skuld kan ditt rykte som teknisk organisation ta stor skada. Detta kan också påverka din förmåga att attrahera nya talanger.

För att undvika dessa utmaningar och helt enkelt bygga bättre programvara för världen måste du minimera – om inte helt eliminera – teknisk skuld. Så här gör du.

Strategier för att minimera och hantera teknisk skuld

Några av de enklaste och mest effektiva sätten att minimera teknisk skuld är att skapa konsekventa processer. En gratis projektledningsprogramvara kan vara till stor hjälp här. Så här fungerar det.

1. Genomför grundliga kodgranskningar

Kodgranskning är en process där en kollega granskar koden som skrivits av en teammedlem för att säkerställa kvalitetsstandarder. Vanligtvis är det en senior kollega eller en teknisk chef som utför kodgranskningar.

Kodtäckning och granskningsprocesser minskar teknisk skuld genom att säkerställa efterlevnad av kodningsstandarder och identifiera problem tidigt innan de slås samman med huvudkodbasen.

Ett projektledningsverktyg som ClickUp kan hjälpa dig att genomföra detta utan ansträngning. ClickUps anpassade statusar gör det möjligt för dig att lägga till "kodgranskning" i arbetsflödet.

Skapa anpassade statusar i ClickUp för att övervaka och spåra teknisk skuld.

ClickUp Automations låter dig automatiskt tilldela uppgifter till kodgranskning när kodningen är klar. Du kan också använda ClickUp Checklists för att säkerställa att alla acceptanskriterier är uppfyllda.

Om du är osäker på var du ska börja, här är ClickUps agila Scrum-hanteringsmall, ett helt anpassningsbart ramverk för att leverera projekt med färre fel och kväva teknisk skuld i sin linda.

2. Automatisera kvalitetskontroller av kod

Framväxten av AI, tillsammans med mogna testautomatiseringsmetoder, har stor potential att eliminera teknisk skuld. Att använda kodfria appar bidrar till exempel till att minska manuell kodning, vilket minskar risken för buggar.

Du kan också använda AI-kodverktyg och kodredigerare för att:

Identifiera kodfel

Se rekommenderade alternativ för felen.

Kontrollera efterlevnaden av bästa praxis

Lägg till kommentarer och dela kunskap mellan teammedlemmarna.

Kodgranskningar och automatisering spelar en avgörande roll i förskjutningen av kvalitetsprocesser. Om en utvecklare till exempel identifierar en potentiell säkerhetsbrist i en ny autentiseringsfunktion kan de åtgärda bristen innan den blir en del av programvaran, vilket förhindrar kostsamma framtida korrigeringar och säkerhetsrisker.

ClickUp Brain kan ytterligare förbättra din effektivitet genom att påskynda dina Scrum-projektledningsuppgifter. Med ClickUps AI Knowledge Manager och AI Project Manager kan du ställa frågor, få svar och automatisera uppgifter på nolltid.

Få svar och insikter i realtid på dina frågor med ClickUp Brain

3. Gör teknisk skuld transparent

Kalla saker för vad de är. Markera tydligt tekniska skulder i ditt projektledningssystem så att dessa frågor får den uppmärksamhet och de resurser som krävs under sprintplaneringen.

ClickUps flexibla programvara för uppgiftshantering gör det möjligt att markera en uppgift som en funktion, ett fel, en milstolpe eller feedback. Genom att kategorisera ditt arbete på rätt sätt kan du fatta bättre prioriteringsbeslut.

Anpassa namngivningskonventioner och uppgiftstyper med ClickUp

4. Skapa insyn i teknisk skuld

Produktägaren ska alltid kunna svara på frågan: Så, vad är vår tekniska skuld?

För att göra det behöver du ha en tydlig och detaljerad överblick över dina uppgifter. ClickUps projektledningsprogramvara är utformad för att ge dig den friheten. Med över 35 ClickApps och över 15 vyer kan du skräddarsy uppgiftshantering, felspårning och visualisering av arbetsflöden på det sätt som fungerar bäst för dig.

Du kan också skapa en anpassad vy för tekniska skulduppgifter, komplett med en egen instrumentpanel för att övervaka framstegen.

Välj den anpassade vy som bäst passar dina behov med ClickUp

5. Involvera produktägaren

Produktägarens roll är avgörande för att överbrygga klyftan mellan affärskrav och teknisk genomförande. De har störst inflytande över beslut om när och hur mycket teknisk skuld som ska hanteras i varje sprint.

Som mjukvaruutvecklingsteam ska du samarbeta nära med produktägaren. Hjälp dem att:

Förstå omfattningen och konsekvenserna av teknisk skuld.

Kommunicera med affärsintressenter

Säkra nödvändiga åtaganden och budgetar

Bygg system för att eliminera framtida teknisk skuld.

ClickUps mall för tekniska skulder är ett kraftfullt verktyg för att hantera hela verksamheten. Denna helt anpassningsbara mall fungerar som en huvudbok för att dokumentera, hantera, mäta och åtgärda alla tekniska skulder.

Hantera all din teknisk skuld med ClickUps mall för registrering av teknisk skuld.

6. Fastställ processer för att betala av teknisk skuld

Datainsamling: Inom varje uppgift samlar du in detaljerade beskrivningar av teknisk skuld, inklusive dess ursprung, påverkan och potentiella lösningar, vilket underlättar ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera dessa frågor.

Planering: Under sprintmötena ska du planera för att hantera och lösa teknisk skuld med samma noggrannhet som nya funktioner eller buggfixar.

Omstrukturera koden regelbundet: Planera in regelbunden omstrukturering för att konsolidera och effektivisera kodbasen.

Låt oss till exempel säga att ett utvecklingsteam märker att flera funktioner i deras applikation använder liknande kod för att hämta användardata från databasen. De kommer att omstrukturera dessa funktioner genom att skapa en enda verktygsfunktion som hanterar databasanrop, som alla andra funktioner kan använda. Detta förenklar kodbasen och gör den lättare att underhålla och mindre felbenägen.

Befria dig från teknisk skuld med ClickUp

Varje projektrelaterat beslut har sina för- och nackdelar. Att optimera för kortsiktiga fördelar skapar långsiktig teknisk skuld. Även team som är väl medvetna om detta tvingas ibland att fatta suboptimala beslut.

Att hantera teknisk skuld i Scrum-projekt är därför en kontinuerlig och iterativ process. Det är en integrerad del av varje sprintplaneringsprocess. ClickUps projektledningsprogramvara förstår detta. Den är fylld med flexibla och anpassningsbara funktioner och AI-verktyg som varje Scrum-team behöver.

Prova ClickUp gratis idag!

Vanliga frågor om teknisk skuld

1. Vad orsakar teknisk skuld i Scrum?

Teknisk skuld i Scrum kan uppstå till följd av föränderliga marknader, brådska att hinna med sprintdeadlines, vilket leder till snabba lösningar istället för hållbara lösningar. Otillräckliga definitioner av färdighet som inte inkluderar strikta kvalitetskontroller kan också bidra till att skulden ackumuleras.

Från kundens sida kan frekventa förändringar i krav och prioriteringar leda till omarbetningar och inkonsekvenser i kodbasen.

2. Vad händer när den tekniska skulden ökar i Scrum?

När den tekniska skulden ökar i Scrum minskar utvecklingshastigheten eftersom du lägger mer tid på att fixa buggar och hantera gamla problem än på nya funktioner.

Detta leder ofta till lägre produktkvalitet, risk för projektmisslyckande och påfrestningar på teamets moral, eftersom medlemmarna kan känna sig överväldigade av den växande eftersläpningen av underhållsuppgifter.

3. Hur undviker man teknisk skuld i agila projekt?

För att undvika teknisk skuld i agila projekt bör du se till att följa en omfattande definition av färdigställande som inkluderar kvalitetsstandarder som kodgranskning och testning.

Prioritera regelbunden refaktorisering och avsätt tid för att hantera teknisk skuld i sprintplaneringen. Upprätthåll dessutom en tydlig och kontinuerlig kommunikation inom teamet och med intressenterna för att hantera förväntningar och prioriteringar på ett effektivt sätt.