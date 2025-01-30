De 10 bästa programvarorna för release notes 2025

Det är avgörande att anpassa de viktigaste delarna av kundernas behov och produktvisionen. Produktlanseringar måste hitta en bra balans mellan båda. Men även den mest genomtänkta lanseringen kan gå obemärkt förbi utan tydliga och detaljerade release notes. Att skriva bra release notes för produkter är en konst, men programvara för release notes kan förenkla processen.

Med det här verktyget kan du registrera och dela information om en produktlansering genom att utnyttja funktioner som centraliserad dokumentation och samarbete. Det effektiviserar kommunikationen, sparar tid och säkerställer att alla, inklusive viktiga intressenter, är på samma sida.

Det är inte lätt att väga för- och nackdelar med olika verktyg för att välja det mest funktionsrika som passar ditt produktledningsteam bäst, särskilt med så många alternativ på marknaden.

Här är en lista över de bästa programvarorna för release notes som hjälper dig att välja den som passar dig bäst.

Vad ska du leta efter i programvara för release notes?

Programvara för release notes är ett ovärderligt verktyg för produktledningsgrupper som hjälper dem att dokumentera de senaste programuppdateringarna, nya funktioner, buggfixar, funktionsförbättringar och mycket mer. Det säkerställer att alla i teamet är uppdaterade om nya förändringar i programvaran.

När du väljer en programvara för release notes bör du överväga följande funktioner innan du investerar:

Användarvänligt gränssnitt: Skaffa ett verktyg för release notes med en Skaffa ett verktyg för release notes med en intuitiv instrumentpanel och tillgängliga funktioner som möjliggör enkel navigering och datadokumentation.

Automatiska aviseringar: Leta efter verktyg som skickar automatiska aviseringar via plattformen och e-post om viktiga förändringar till teammedlemmar och intressenter.

Optimerad hantering av release notes : Välj programvara som automatiserar skapandet, hanteringen och distributionen av release notes.

Insamling av feedback: Välj programvara som gör det möjligt att samla in feedback från användarna för att underlätta kontinuerlig utveckling och öka användarnas nöjdhet med produkten.

Integrationer: Säkerställ kompatibilitet med tredjepartsplattformar för att förbättra kommunikation och samarbete.

Anpassningsalternativ: Sök efter ett verktyg för release notes med anpassningsbara funktioner så att du kan Sök efter ett verktyg för release notes med anpassningsbara funktioner så att du kan skräddarsy processen och mallarna för release notes efter ditt teams specifika behov.

Samarbetsverktyg: Prioritera plattformar som erbjuder robusta samarbetsverktyg som hjälper dig att förbättra teamarbetet och effektivisera kommunikationen.

De 10 bästa programvarorna för release notes att använda 2024

Här är vår noggrant sammanställda lista över de mest effektiva programvarorna för produktreleasenoteringar som varje produktteam måste kolla in:

1. ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt verktyg för att hantera projekt, förbättra arbetseffektiviteten och hjälpa team att hålla ordning. Denna programvara för release notes samlar olika aktiviteter för ett utvecklingsteam, från hantering av uppgifter till effektiv kommunikation och samarbete.

ClickUps projektledningslösning för mjukvaruteam erbjuder smidig hantering från planering, prioritering och design av produkten till lansering och rapportering av projekt.

En av de mest framstående funktionerna i denna produkt är dess förmåga att erbjuda omfattande integrationer (över 1000 och fler tillkommer) som hjälper till att effektivisera samarbetet och öka produktiviteten mellan team och användare.

Utvecklingsteam som vill effektivisera sin process för release notes kan använda den dedikerade ClickUp Release Notes Template för att kommunicera effektivt med kunder, partners och intressenter om produktuppdateringar. Denna mall ger ett tydligt och koncist sätt att sammanfatta förändringar, förbättringar och mycket mer.

Ladda ner den här mallen Se till att ditt team är på samma sida med ClickUp Release Notes Template.

Denna helt anpassningsbara Docs-mall ger dig samma struktur som ClickUps produktteam använder för att skapa och dela release notes internt och externt.

Skapa ett projekt för varje releaseanteckning och tilldela tidsbegränsade uppgifter till specifika ägare. Brainstorma innehållsidéer för releaseanteckningen och skapa den själv eller ta hjälp av den integrerade AI Writer for Work. Den kan automatiskt skapa perfekta releaseanteckningar baserat på de diskussionspunkter och den ton du vill ha med. Du kan sedan använda rich text-redigeraren i Docs för att formatera anteckningen och lägga till användbara metadata som anteckningar.

Med versionsspårning, inbyggda stavnings- och grammatikskontroller och AI i beredskap om du behöver hjälp med att förbättra meningar är release notes inte längre något besvärligt att producera.

ClickUp Brain gör det möjligt för dig att skriva snabbare, skapa release notes, finslipa dina texter, svara på e-post och mycket mer

Förutom att automatisera teknisk dokumentation genom att skapa release notes med ClickUp kan teamen också använda andra kärnfunktioner för att öka personalens produktivitet.

ClickUps bästa funktioner

Anteckna mötesdiskussioner, arbeta med utvecklingsprojektplaner och skapa kravdokument med ClickUp Docs . Redigera filer tillsammans med kollegor i realtid med avancerade redigeringsfunktioner och håll alla uppdaterade med visuella uppdateringar.

ClickUp Docs möjliggör live-redigering i samarbete så att ditt team snabbare kan skapa engagerande release notes

Få tillgång till en rad ClickUp-mallar och välj de som passar ditt teams behov. De erbjuder fördefinierade strukturer för olika projekttyper, uppgifter eller dokument som release notes. Slipp bygga allt från grunden med anpassningsbara mallar – spara tid och ansträngning.

Förbättra teamsamarbetet, brainstorma idéer tillsammans och kommentera dem, oavsett geografiska hinder, med ClickUp Whiteboards . Samla hela teamets kreativitet på en interaktiv duk.

ClickUp erbjuder förenklad whiteboard-samarbete

Strukturera utvecklingsprojekt och utforma strategiska koncept enkelt med Strukturera utvecklingsprojekt och utforma strategiska koncept enkelt med ClickUp Mind Maps . Skapa kopplingar mellan idéer och uppgifter med hjälp av dra-och-släpp-funktioner. Skapa nya arbetsflöden, justera befintliga och förbättra projektorganisationen.

ClickUp erbjuder anpassning av arbetsflöden med hjälp av tankekartor

​​​​ Öka produktiviteten och effektivisera arbetsflödena för ditt utvecklingsteam genom att automatisera redundanta och regelbundna uppgifter. Välj bland ett utbud av färdiga Öka produktiviteten och effektivisera arbetsflödena för ditt utvecklingsteam genom att automatisera redundanta och regelbundna uppgifter. Välj bland ett utbud av färdiga ClickUp Automation eller anpassa dem för att förenkla rutinuppgifter, optimera projektöverlämningar och mycket mer.

Få en omfattande översikt över utvecklingsuppgifter och projekt med Få en omfattande översikt över utvecklingsuppgifter och projekt med ClickUps anpassningsbara Kanban-tavlor . Hantera uppgifter enkelt med dra-och-släpp-funktionen, anpassa sortering och filtrering och optimera ditt Kanban-ramverk för smidig projektledning.

Gruppera uppgifter efter status i tavelvyn med hjälp av ClickUp Kanban-tavlan

Begränsningar för ClickUp

Användarna kan tycka att gränssnittet är förvirrande under de första dagarna.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

2. GitHub Releases

via GitHub

GitHub Releases förenklar lanseringen och distributionen av nya mjukvaruprodukter för utvecklare. Det gör det möjligt för kodare att skriva produktreleasenoteringar och dela dem utan ansträngning. Detta verktyg möjliggör även versionsspårning, ändringshantering och bifogning av releasenoteringar och tillgångar.

Med GitHub Releases kan ditt team skriva release notes manuellt eller generera dem automatiskt med hjälp av en standardmall. Även om de vanligtvis lagras som textfiler utan bilder kan detta verka avskräckande för icke-utvecklare.

Det är ändå ett utmärkt verktyg för att underlätta samarbetet mellan teammedlemmarna och ta emot uppdateringar av release notes. Det sparar en detaljerad projekthistorik, vilket gör det till ett bra alternativ för utvecklare för releasehantering.

GitHub Releases bästa funktioner

Samarbeta med flera personer i ett projekt

Upptäck och analysera sårbarheter i kod med hjälp av rapporterings- och spårningsverktyg

Utnyttja robust versionskontroll för effektiv dokumentation

Automatisera processen för utveckling, testning och lansering av en produkt

Begränsningar för GitHub Releases

Innehåller inga förklarande bilder i release notes, vilket gör det svårt för icke-tekniska användare att förstå allt.

Saknar en korrekt formell struktur för att skriva release notes

Priser för GitHub Releases

Release-funktioner ingår i ditt huvudsakliga GitHub-abonnemang. Priserna för GitHub är följande:

Gratis för alltid

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 21 $/månad per användare

GitHub Releases betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 5000 recensioner)

3. Jira

via Atlassian

Jira är ett mycket anpassningsbart verktyg som är populärt bland utvecklare. Det är känt i branschen för sina funktioner för att skapa release notes, organisera och tilldela uppgifter samt hjälpa team att hålla sig synkroniserade. I Jira kallas en release även för en version.

Dessutom erbjuder Jira andra robusta funktioner för utvecklare, såsom spårning, rapportering och analys. Dessa verktyg hjälper dig att få insikt i utvecklingsprocessen för mjukvaruprodukter, övervaka framsteg och göra ändringar, om det behövs, i den nya produkten.

Jira har ett användarvänligt gränssnitt och innehåller visuella hjälpmedel (skärmdumpar, kodsnuttar och förklaringar) i sina release notes för att hjälpa dig att inte gå vilse längs vägen. Och det bästa av allt? Du hålls uppdaterad med e-postmeddelanden om releaser direkt i appen.

Jira bästa funktioner

Skapa release notes i olika format

Inkorporera stöddokument med release notes

Arbeta parallellt med kollegor på olika projekt och lanseringar

Hantera allt utan problem – från skapande till distribution av release notes.

Jiras begränsningar

Stöder inte delning av konfigurationer mellan utvecklingsprojekt

Kan ibland vara långsam och trög

Det är inte alltid möjligt att anpassa användargränssnittet.

Jira-priser

Gratis för alltid

Standard: 7,16 $/månad per användare

Premium: 12,48 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

4. Confluence

via Atlassian

Confluence kan användas för att skapa olika typer av innehåll, inklusive engagerande release notes.

Du kan också lägga till multimedia och annat dynamiskt innehåll för att göra ditt arbete intressant och professionellt. Dela Office-dokument, bilder, PDF-filer och mer med avancerade samarbetsverktyg.

För effektiv filhantering låter Confluence dig anpassa mallar, få tillgång till omedelbara förhandsgranskningar, aktivera automatisk versionshantering, utföra fulltextsökningar och till och med fästa kommentarer.

Release notes i Confluence följer en typisk punktorienterad metod, där viktiga punkter lyfts fram och länkar till relevant information läggs in där det är möjligt.

Men det intressanta är att release notes innehåller ett avsnitt med "mer information". När du klickar på det får du inblick i tankeprocessen, de små detaljerna som berättar vad som hände i bakgrunden.

Confluence bästa funktioner

Samarbeta och dela idéer med kollegor med hjälp av en whiteboard

Utnyttja versionskontroll för att hantera innehåll efter behov

Organisera stora mängder dokument och få tillgång till dem alla på ett och samma ställe

Använd det breda utbudet av mallar och makron för att snabba upp ditt arbete.

Skydda dokument med anpassningsbar åtkomstkontroll och behörigheter

Begränsningar i Confluence

Export av dokument som PDF-filer kan vara problematiskt.

Textbaserad sökning fungerar inte optimalt

Priser för Confluence

Gratis för alltid

Standard: 4,89 $/månad per användare

Premium: 8,97 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Confluence

G2: 4,1/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3000 recensioner)

5. GitLab Releases

via GitLab

GitLab underlättar skapandet och övervakningen av releaser, tillsammans med release notes, antingen via sitt användargränssnitt eller genom att definiera release-uppgifter inom en CI-pipeline. Detta system genererar enkelt release notes i markdown-format, som sammanfattar alla ändringar mellan tidigare och nuvarande releaser.

Det är en omfattande DevOps-plattform som gör det möjligt för kodare att smidigt navigera genom alla projektuppgifter – från initial produktplanering och källkodshantering till löpande spårning och säkerhetsåtgärder.

GitLab ger ditt team möjlighet att utveckla en kvalitetsmässig mjukvaruprodukt genom att möjliggöra samarbete mellan alla medlemmar under alla utvecklingsfaser, vilket är en stor fördel.

GitLab Releases bästa funktioner

Använd rapporterings-, spårnings-, uppgiftshanterings- och samarbetsfunktioner för att öka produktiviteten.

Automatisera kodbyggande och testning via flera tredjepartsintegrationer

Använd versionskontroll för att begränsa åtkomsten till specifika releaser till behöriga personer.

Begränsningar för GitLab Releases

Innehåller inte många viktiga funktioner i gratisversionen.

Sen respons från supportteamet, enligt vissa användare

Gränssnittet är förvirrande och långsamt för användare som inte är vana vid versionshantering.

Priser för GitLab Releases

Gratis för alltid

Premium: 29 $/månad

Ultimate: Kontakta oss för prisuppgifter

GitLab Releases betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

6. Bitbucket

via Bitbucket

Bitbucket är en plattform utformad för mjukvaruteam för att hantera kod effektivt på ett strukturerat sätt. Dess kärnfunktioner har utvecklats för att underlätta teamsamarbete och integrationer, öka säkerheten, säkerställa skalbarhet och stödja flera språk.

En viktig funktion i Bitbucket-verktyget är Git Changelog. Det automatiserar genereringen av release notes från Bitbucket-servern. Det är AI-drivet, vilket gör analysen av programuppdateringar till en barnlek.

Den extraherar viktig produktutvecklingsrelaterad data, såsom buggfixar, prestandaförbättringar och funktionsjusteringar, och sammanställer dem till insiktsfulla release notes för alla användare.

Bitbuckets bästa funktioner

Säkra obegränsad kod med privat lagring

Upptäck buggar i koden med hjälp av Jira-integration

Utnyttja robusta säkerhetsfunktioner för att skydda informationen

Aktivera e-postmeddelanden när en release skapas

Bitbuckets begränsningar

Har inte ett särskilt intuitivt användargränssnitt

Notifikationsfunktionen är inte särskilt effektiv.

Bitbuckets priser

Gratis för alltid

Standard: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Bitbucket-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

7. Trello

via Trello

Trello, som främst är känt för sin smidiga projektledning, använder en Kanban-tavla som gör det möjligt för användare att skapa projekttavlor, uppgiftslistor och kort för att effektivt övervaka framstegen (från start till slut).

Den har ett användarvänligt gränssnitt, stöder samarbete mellan teammedlemmar på ett briljant sätt och håller allt organiserat, oavsett om det gäller att hantera uppgifter, projekt eller arbetsflöden. Dessutom erbjuder den många andra användbara funktioner som uppgiftsfördelning, förfallodatum, etiketter och kommentarer.

När det gäller att skriva release notes har Trello en AI-driven power-up-funktion som heter Notes and Docs. Användare kan utnyttja den för att skapa detaljerade release notes genom att lägga till filer, bilder, tabeller och mycket mer.

Det bästa med Trellos release notes är att du enkelt kan skapa dem i dina Trello-kort på tavlor. Det innebär att du slipper besväret med att byta verktyg.

Trellos bästa funktioner

Skapa och hantera flera uppgiftslistor enkelt med dra-och-släpp-funktionalitet

Dela release notes med andra genom delade och offentliga anslagstavlor.

Spåra uppgifter och undvik förseningar med hjälp av deadline-funktionen i Trello-kort.

Bifoga bilder, länkar och videor i Trello-kort för att förbättra läsbarheten och förståelsen av uppgifterna.

Exportera release notes i PDF och andra format

Trellos begränsningar

Viktiga funktioner som tidslinjer och kalendrar ingår inte i gratisversionen.

Saknar verktyg för rapportering och tidrapportering

Priser för Trello

Gratis för alltid

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Företag: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

8. Asana

via Asana

Asana är ett annat bra verktyg för utvecklare att överväga när de skriver release notes. Verktyget hjälper team att samarbeta över geografiska gränser och utföra sitt arbete, hantera allt från dagliga uppgifter till större projekt, allt på ett och samma ställe.

Asana har ingen inbyggd release-generator, men du kan använda AI-prompter för att skapa AI-genererade uppgiftsammanfattningar och beskrivningar och infoga dem i ett kombinerat dokument med release notes.

Med integrationen Asana för Slack kan uppgiftsöversikterna hjälpa teamen att hålla sig uppdaterade direkt i Slack. Detta ger dem en kort översikt över uppgiftsförloppet (funktionsuppdateringar, buggfixar etc.) utan att de behöver lämna sin Slack-arbetsyta.

Asanas bästa funktioner

Effektivisera arbetsprocesserna med hjälp av flera integrationer

Samarbeta och kommunicera med kollegor i realtid

Spåra alla användares uppgifter på tavlan som ska uppdateras

Skapa AI-genererade uppgiftsöversikter för release notes

Asanas begränsningar

Inkluderar inte inbyggd funktion för tidrapportering.

Inget inbyggt verktyg för att skapa release notes

Svårt att anpassa, enligt vissa användare

Har begränsad kundsupport

Asanas prissättning

Gratis för alltid

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Enterprise+: Kontakta oss för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

9. Google Docs

via Google Docs

Google Docs, som ingår i Google Workspace, är ännu en mångsidig plattform som vi kan lägga till i vår lista över verktyg för att skapa release notes. Den möjliggör smidigt samarbete för ditt team i realtid.

Med funktioner som textformatering, inbäddade länkar och bilder kan utvecklare effektivt kommunicera nya funktioner, produktförbättringar eller buggfixar i sina produktreleasenoter.

Mallen för release notes i Google Docs förenklar skrivprocessen genom att organisera informationen i kategorier, vilket säkerställer tydlighet. Utvecklare kan anpassa mallen efter specifika projektbehov genom att justera titlar, kategorier och beskrivningar.

En annan viktig funktion i Google Docs är kontrollen av versionshistoriken. Det är en smart funktion som gör det möjligt för användare att spåra tidigare och aktuella ändringar och till och med byta till äldre versioner så ofta som behövs.

Google Docs bästa funktioner

Samarbeta med kollegor i realtid och redigera dokument med funktionsrika redigeringsverktyg.

Spara ditt arbete automatiskt utan att oroa dig för att förlora innehåll

Ställ in åtkomstkontroller och behörigheter för att anpassa åtkomsten till dokument

Begränsningar i Google Docs

Ett begränsat antal mallar att välja mellan

Om du inte specifikt aktiverar offlineåtkomst fungerar dokumenten endast online.

Ingen desktop-app

Priser för Google Docs

Gratis för alltid (ingår även i Google Workspace-abonnemangen)

Betyg och recensioner för Google Docs

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

10. Microsoft Word

via Maxlinear

Microsoft Word är en viktig del av Microsoft Office-paketet och är allmänt erkänd som en förstklassig ordbehandlingsprogramvara. Det är också det senaste tillskottet till vår lista över programvara för release notes.

Det primära syftet med denna programvara är att hjälpa användare att skapa, redigera och formatera textdokument på ett korrekt sätt. När det gäller att skriva detaljerade produktreleasenoter är MS Word känt för att göra ett bra jobb. Programvarans formateringsalternativ kan strukturera releasenoter effektivt genom att införliva element som rubriker, punktlistor och tabeller.

Även om MS Word saknar inbyggda mallar för release notes kan användare ladda ner mallar online och anpassa dem manuellt efter specifika behov. Detta kan ses som en nackdel med att använda MS Word för att skapa release notes, eftersom det innebär att användarna måste göra allt det tunga arbetet själva.

Den erbjuder dock andra anmärkningsvärda funktioner som kompensation, såsom spårning av ändringar, kommentarer och versionshistorik. Dessutom möjliggör MS Words integration med de andra verktygen i Microsoft Office-paketet smidig samverkan och delning av dokument.

Microsoft Words bästa funktioner

Formatera och redigera text enkelt med avancerade redigeringsfunktioner

Använd olika mallar för att skriva olika typer av innehåll

Kom igång enkelt med dess enkla användargränssnitt

Begränsningar i Microsoft Word

Orsakar formateringsproblem när dokument från andra ordbehandlingsverktyg öppnas i MS Word.

Ingen funktion för automatisk sparning

Många användare har rapporterat dataförluster på grund av tekniska problem eller att dokument stängs plötsligt.

Även om det är gratis att börja med blir det så småningom ett dyrt verktyg.

Priser för Microsoft Word

Engångsköp: 159,99 $

Betyg och recensioner för Microsoft Word

G2: 4,7/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Letar du efter inspiration? Här är några utmärkta exempel på release notes!

Gör ClickUp till din favoritprogramvara för release notes

Vi har sammanställt de tio bästa verktygen för att skapa engagerande release notes. För att underlätta din research har vi lyft fram några av deras viktigaste funktioner, begränsningar och relevans baserat på tillförlitliga betyg från recensionsplattformar.

Det kan dock vara ansträngande och tidskrävande att utvärdera varje verktygs fördelar och avgöra om det uppfyller ditt teams behov.

Vill du hoppa över det? Prova ClickUp!

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktutveckling och hantering. Den hjälper till med mjukvaruutveckling, projektledning, skrivande av release notes, marknadsföring och mycket mer.

Med ClickUp behöver du inte oroa dig för att betala för onödiga verktyg bara för att skapa release notes.

Registrera dig gratis på ClickUp för att effektivisera dina uppgifter och öka produktiviteten!