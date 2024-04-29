Exempel på Radical Candor: Hur förtroende och öppen kommunikation kan förändra arbetet

Som chef är det ditt jobb att se till att arbetet går enligt plan. Du måste också ta hand om dina anställda. Hur hittar du balansen mellan dessa två ofta motstridiga begrepp? ⚖️

Det är vad boken Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity försöker ta reda på. Den är skriven av Kim Scott, som var VD-coach för välkända företag som Dropbox och Twitter.

Radikal uppriktighet är en kommunikationsstil som kombinerar medkänsla och direkthet. Den syftar till att förbättra arbetskulturen och hjälpa ledare att bryta sig loss från destruktiva mönster som hindrar deras teams framsteg.

I den här artikeln beskriver vi de viktigaste begreppen från boken och utforskar deras inverkan på arbetsplatsen. Vi delar också med oss av några exempel på radikal uppriktighet från verkliga livet och ger tips på hur du kan tillämpa dessa insikter i din ledarroll.

Konceptet Radical Candor

För att hjälpa oss att förstå begreppet radikal uppriktighet har Kim Scott utformat en 2×2-matris. Matrisens två axlar är:

Personlig omtanke: Denna egenskap ligger till grund för grundläggande mänsklig anständighet. Den handlar om att förstå, erkänna och värdesätta andra människor och deras känslor. Utmana direkt: Denna egenskap gör det möjligt för en person att ge ärlig feedback till andra samtidigt som man är så direkt och specifik som möjligt.

Nedan utforskar vi var och en av de fyra kvadranterna i matrisen.

1. Manipulativ oärlighet

Manipulativ oärlighet är den minst önskvärda av alla fyra kvadranter. Det innebär oärlig kommunikation – att smickra människor inför dem och tala illa om dem bakom deras rygg. Denna typ av beteende härrör ofta från önskan att vinna popularitetstävlingen eller få en politisk fördel. I vilket fall som helst är det giftigt och representerar undergången för en hälsosam arbetsplatskultur. ☠️

2. Obnoxious Aggression

Vissa ledare fokuserar bara på resultaten utan att tänka på att de talar med en levande människa. Sådana ledare uppvisar vad författaren kallar obehaglig aggressivitet eller frontstabbing. Detta beteende kretsar kring brutal ärlighet utan tecken på medkänsla, vilket i slutändan är kontraproduktivt. Det får personen på andra sidan att känna sig attackerad och hämmar deras motivation. 🙁

3. Förödande empati

På andra sidan matrisen har vi Ruinous Empathy. Detta beteende offrar ärlighet för hjärtlighet. Det beror ofta på rädslan för att såra någon eller önskan att betraktas som en ”bra chef”. En person med denna egenskap ger vaga, förskönande kommentarer eller undviker helt och hållet att ge feedback. Även om detta beteende är tröstande, hindrar det människor från att växa och utveckla sina färdigheter. 🛑

4. Radikal uppriktighet

När du kombinerar personlig omtanke och direkt utmaning får du Radical Candor. Ordet radikal betyder grundlig, som påverkar något i dess grundläggande natur, medan candor är ett annat ord för ärlighet.

Författaren beskriver Radical Candor som feedback som är vänlig, tydlig, specifik och uppriktig. Hon betonar också att det är ett utmärkt sätt att visa att man bryr sig om människor att utmana dem. 🙏

Radikal uppriktighets inverkan på arbetsplatskulturen

Radikal uppriktighet har potential att förändra ett företags kultur och därmed även dess resultat. Här är några fördelar du kan förvänta dig efter att ha bytt till denna kommunikationsmodell:

Starkare relationer: Den främjar öppen kommunikation och bygger förtroende mellan teammedlemmar och chefer. Människor känner sig mer bekväma med att öppna sig och Den främjar öppen kommunikation och bygger förtroende mellan teammedlemmar och chefer. Människor känner sig mer bekväma med att öppna sig och engagerar sig mer i företaget.

Tillväxtorientering: Den flyttar fokus från att peka finger eller skämma bort till att fokusera på tillväxt, vilket är i allas intresse. Den uppmuntrar människor att ge och ta emot konstruktiv feedback.

Förbättrad prestanda: En kultur baserad på genuin omtanke och ärlig kommunikation gör det möjligt för individer, team, avdelningar och företag att blomstra.

Proffstips: Rätt verktyg underlättar effektiv kommunikation och förbättrad prestanda. ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som automatiserar manuella uppgifter, ökar synligheten i arbetet och främjar transparent och effektivt teamarbete.

Samarbete i alla typer av arbete blir enklare med ClickUp.

Nedan delar vi två verkliga berättelser om Radical Candor för att visa dess inflytande på individer och företag.

Radical Candors personliga påverkan: Joes berättelse

Joe Dunn, en evangelist, delade med sig av en historia från när han var en ung projektledare. Som många andra diskuterade han med mjukvaruarkitekten om en uppgift – arkitekten ville göra den långsamt och noggrant, medan Joe ville att han skulle leverera så snart som möjligt. Efter en stunds hård diskussion gick mjukvaruarkitekten därifrån. Joe var säker på att han hade bevisat sin poäng och fått sin vilja igenom, tills han konfronterades av sin chef Jim, som hade lyssnat på diskussionen.

I stället för att berömma hans självförtroende och uthållighet som Joe förväntade sig, fördömde Jim hans tillvägagångssätt. Han förklarade att även om Joe fick saker gjorda, gjorde han det genom att bete sig som en mobbare och gjorde det klart att han måste sluta med detta tillvägagångssätt. 💢

Jim hade tidigare hjälpt Joe i svåra stunder, så Joe hade högt förtroende för honom. Hans ord gjorde stort intryck på Joe och stannade kvar i hans minne under lång tid.

Genom att stödja Joe visade Jim att han bryr sig om honom. Hans omedelbara och ärliga svar var hans sätt att utmana Joe direkt. Denna situation visar hur kraftfull feedback kan vara när den är direkt och backas upp av förtroende.

Radical Candors inverkan på företag: Zenhubs historia

Zenhub är ett företag som är mest känt för sitt agila projektledningsverktyg som förändrade standarderna för modern mjukvaruutveckling. I sin bok Better Software & Stronger Teams delade Zenhub med sig av sina erfarenheter av Radical Candor-metoden.

Företagets interna teknikteam insåg att de hade fastnat i ett rutmönster. De brydde sig alla mycket om sitt arbete men ville inte hamna i konflikter, så de kommenterade bara det positiva och aldrig problemen. Som ett resultat upprepade de samma misstag, vilket kostade dem mycket pengar. 💸

Efter att ha stött på Radical Candor insåg de att de behövde förbättra sina prestationsutvärderingar. De uppgraderade sina befintliga retrospektiva möten efter Sprint för att inkludera uppriktiga samtal om vad som gick fel och vad de borde förbättra i nästa Sprint. De använde strategin starta, sluta eller fortsätt och grundorsaksanalys för att undersöka sina problem och beteenden.

Proffstips: Om du vill implementera dessa tekniker genom mallar för prestationsutvärdering kan du använda ClickUp Start Stop Continue Template och ClickUp Root Cause Analysis Template.

Reflektera över ditt arbete och bestäm den bästa vägen framåt med ClickUps mall Start Stop Continue.

Genom att tillämpa Radical Candor kunde Zenhub-teamet uppnå högre flexibilitet, hantera problem snabbare och förbättra sin mentorprocess. Misstag blev till möjligheter att lära och undervisa. Mindsetförändringen var så tydlig att praktikanterna förbättrade koden för seniora teammedlemmar.

Implementera Radical Candor på arbetsplatsen

En övergång till ett radikalt uppriktigt tankesätt kan inte ske över en natt. Det kräver mycket observation, självreflektion och återhållsamhet. Det måste också ske i hela teamet för att uppnå en betydande effekt. Du bör börja med dig själv och sedan sprida kunskapen när tillfällen att göra det uppstår. 📣

Om du vill tillämpa denna metodik med ditt team kan du göra följande:

Börja inifrån: Nu när du vet vilka ohälsosamma mönster du ska se upp för, försök att känna igen dem i ditt beteende. Förstå varifrån de kommer och lösa de problem som ligger bakom dem. Ändra ditt beteende en situation i taget. Ge dig själv tid att välja dina ord och tänka på konsekvenserna av dem under varje interaktion. Håll regelbunden kontakt med medarbetarna: Träffa teammedlemmarna enskilt varje vecka eller månad för att diskutera framsteg, utbyta konstruktiv feedback och se om det finns några problem som de behöver hjälp med. Vet när du ska ge feedback: Ge feedback när personen har slutfört en uppgift eller ett projekt och under prestationsutvärderingar. Peka ut specifika områden som förtjänar beröm eller kritik. Belöna ansträngningen: Hela poängen med radikal uppriktighet är att förbättra samarbetet inom organisationen. Det är bara möjligt om majoriteten av medarbetarna anammar denna strategi. Beröm alla försök att ge ärlig feedback, oavsett hur små de är.

Vikten av Radical Candor i Agile, DevOps och Scrum

Dagens mjukvaruutvecklingsteam måste vara flexibla för att kunna hålla jämna steg med höga krav, korta deadlines och distansarbetskultur. Det är därför så många av dem idag använder sig av metoderna Agile, Scrum och DevOps. Radical Candor kan vara en kraftfull katalysator för många av deras principer.

I Agile sker iterativ förbättring genom kontinuerlig feedback. Radical Candor innebär direkt och ärlig kommunikation, vilket gör det möjligt för team att lösa problem snabbt, anpassa sig till pågående förändringar och uppnå bästa möjliga resultat. 🥇

Radical Candor stämmer också överens med Scrum-värdena, där förtroende ligger i centrum för båda tillvägagångssätten:

Mod: Scrum-team vågar göra det rätta, och radikalt uppriktig kritik hjälper dem att få fram sitt budskap på ett effektivt sätt.

Respekt: Scrum-teammedlemmarna tror på varandras förmågor. De visar detta genom att bry sig om varandra och vara vänliga när de ger feedback.

Öppenhet: Scrum-team och andra intressenter är öppna om sitt arbete och de utmaningar som uppstår i samband med det.

DevOps-ramverket syftar till att förbättra samarbetet under produktens hela livscykel – från planering till distribution. Specifika team, såsom utveckling och drift, arbetar ofta i silos, vilket leder till allvarliga problem längre fram. De kan bryta denna kommunikationsbarriär med hjälp av Radical Candor.

Som vi har sett i Zenhubs exempel kan denna modell förändra hur agila team och företag arbetar och hjälpa deras anställda att arbeta mer effektivt och självständigt.

Bonusläsning: Utforska begreppen DevOps och Agile i denna guide.

Radikal uppriktighet och att bygga förtroende

Enligt Gallups rapport från 2023 litar endast 23 % av de anställda i USA på ledningen i de organisationer de arbetar för. Lågt förtroende för ledningen och bland teammedlemmarna leder oftast till en spänd atmosfär, frekventa konflikter och hög personalomsättning.

Förtroende är grunden för samarbete. Teammedlemmar som litar på varandra känner sig bekväma med att uttrycka sina farhågor, dela med sig av idéer och ta risker. På så sätt kan de inte bara nå sina mål utan även överträffa dem. 🥅

Förtroende måste dock förtjänas. Här är några tips på vad du kan göra för att bygga förtroende och stärka arbetsrelationer:

Visa, berätta inte: Du måste föregå med gott exempel. Om du vill att teammedlemmarna ska bry sig personligen och utmana dig direkt måste du visa dem hur. Du bör också Du måste föregå med gott exempel. Om du vill att teammedlemmarna ska bry sig personligen och utmana dig direkt måste du visa dem hur. Du bör också be om feedback innan du ger den.

Var inte rädd för att visa dig sårbar: Du bör inte försöka undvika känslor – de är en oundviklig del av den mänskliga erfarenheten. Även om det inte är tillrådligt att dela med sig av för mycket personliga detaljer, bör du vara ärlig om dina känslor och uppmuntra andra att göra detsamma.

Var förstående: Alla försök att vinna förtroende kommer att misslyckas om du inte erkänner att dina anställda har ett liv utanför organisationen. När en personlig händelse, vare sig det är en flytt till en ny plats eller en dödlig sjukdom, hindrar deras förmåga att fokusera på arbetet, måste du visa medkännande uppriktighet.

Uppmuntra självutveckling: Du bör hjälpa medarbetarna att utveckla sina färdigheter och följa sin önskade karriärväg oavsett deras nuvarande jobb.

Radikal uppriktighet i feedback och kommunikation

Enligt Kim Scott bör feedback vara HHIIPP – en förkortning för:

Ödmjukhet: Feedback ska ges på ett vänligt sätt. Du får inte verka högfärdig utan snarare nyfiken och öppen för invändningar. Hjälpsamt: Förklara att du framför allt vill erbjuda stöd och uppmuntra förbättringar. Omedelbart: Även om du bör tänka efter innan du talar, blir feedbacken mer effektiv om du ger den så snart som möjligt. Personligt: Icke-verbal kommunikation kan ge dig en tydligare bild av hur personen tog emot din feedback. Om du arbetar på distans, utnyttja videosamtal. Privat/offentligt: Att ge offentlig beröm väcker starka positiva känslor hos mottagaren och uppmuntrar andra att följa deras exempel. När du kritiserar, gör det privat så att personen inte känner sig obekväm och generad. Icke-personligt: När När du ger feedback till en anställd ska du inte kommentera deras personlighet eller allmänna lämplighet. Var så specifik och tydlig som möjligt. Istället för Du är inkompetent på X kan du säga Denna del av X var inte tillfredsställande eftersom...

Proffstips: Använd ClickUps utvärderingsrapportmall för att samla och organisera dina tankar om anställdas långsiktiga prestationer så att du kan ge effektiv feedback.

Samla information, analysera prestationer och ge effektiv feedback med ClickUps mall för utvärderingsrapport.

De potentiella fallgroparna med Radical Candor

Den mest uppenbara nackdelen med modellen Radical Candor är att den är svår att implementera. Den kräver mycket introspektion och emotionell intelligens, vilket inte är lätt att lära ut. Den måste också implementeras i hela teamet eller organisationen.

Du kan inte förvänta dig att människor plötsligt blir bättre kommunikatörer över en natt. Du bör erbjuda utbildning, träning och stöd för att hjälpa alla att anpassa sig till den nya metoden. Det är också viktigt att öka medvetenheten om potentiella fördomar och lära sig hur man övervinner dem.

Radical Candor är inte en universallösning. Alla kulturer, team och teammedlemmar är inte likadana. Du måste vara flexibel i tillämpningen så att du inte tvingar på den någon som inte känner sig bekväm med den.

När du försöker vara direkt finns det en risk att någon tolkar dina ansträngningar som brutal ärlighet och blir upprörd. I sådana fall är det viktigt att vara lyhörd och förtydliga dina avsikter. Vissa människor behöver mer tid och stöd än andra för att anpassa sig till frekvent och direkt feedback.

Radical Candor är en ständig balansgång. Du måste försöka visa att du bryr dig personligen utan att hamna i Ruinous Empathy och utmana direkt utan att ta till Obnoxious Aggression. När du får feedback kan du finjustera din strategi för att uppnå önskad effekt.

Ett projektledningsverktyg som ClickUp effektiviserar teamhanteringen, så att du kan fokusera på att utveckla dina relationer och din kommunikation. Lär dig hur du kan använda ClickUp för att samarbeta smidigt med ditt team.

Hantera arbetet med ClickUp Tasks

ClickUp fungerar som en allt-i-ett-arbetsplats för dig och ditt team. Dela upp arbetet i uppgifter och deluppgifter, tilldela dem och definiera förväntningarna för varje uppgift i uppgiftsbeskrivningarna. Samla all information om dina teammedlemmar på ett ställe – från betalningsuppgifter och dokumentation till 360°-feedbackresultat.

Ge ditt team all information de behöver för att utföra sina uppgifter i ClickUp Task View.

Visualisera olika aspekter av ditt arbete med över 15 vyer:

Skapa din ClickUp-instrumentpanel med över 50 kort och följ prestandan – från pågående arbete (WIP) till de olika stegen i onboardingprocessen för anställda. 📊

Utvärdera teamets prestanda snabbt med din anpassade ClickUp-instrumentpanel.

Dela idéer med ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är ett utmärkt verktyg för processkartläggning, brainstorming och för att kommunicera stora idéer till ett team. Du kan till exempel introducera konceptet Radical Candor för dina anställda eller skapa relevant intern dokumentation genom att illustrera matrisen på Whiteboard. ✏️

Använd ClickUp Whiteboards för att enkelt förklara konceptet Radical Candor.

Om du vill skapa en wiki där alla teammedlemmar kan lära sig om rätt kommunikationsmetoder, använd ClickUp Docs. Formatera texten så att den blir lättläst och korrekturläsa den med hjälp av ClickUp Brain, plattformens AI-assistent.

Kommunicera med ClickUp Chat-vyn

Även om det helst är bäst att ge feedback personligen eller via videosamtal, kan du använda ClickUps chattvy för snabbare daglig kommunikation. Skapa chattar för alla ändamål, från informella samtal med hela teamet till personliga samtal mellan två personer. Bädda in kalkylblad, webbsidor och andra bilagor som referens. 📎

Använd ClickUps chattvy för att ha enskilda samtal eller gruppdiskussioner med ditt team.

Sätt Radical Candor i verket med ClickUp

Gör implementeringen av Radical Candor till ett av dina nästa HR-mål och låt det förändra ditt teamlednings- och feedbackarbete. Denna metod gör det möjligt för dig att främja öppen kommunikation och bygga förtroende, vilket lägger grunden för ett framgångsrikt samarbete. Om du arbetar i en Agile-, DevOps- eller Scrum-miljö passar Radical Candor perfekt in i dina befintliga rutiner.

Att implementera denna metod är ett ambitiöst projekt, men ClickUp gör det mer genomförbart med sina omfattande samarbetsfunktioner. Prova plattformen gratis och upptäck hemligheterna bakom att vara en grym chef! 🥊