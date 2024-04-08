Hur du anställer en digital marknadsföringschef till ditt team: Den ultimata guiden

Den digitala marknadsföringsmarknaden kommer att uppgå till 1099,33 miljarder dollar år 2032. Oavsett om du äger ett nystartat företag eller ett större företag är digital marknadsföring avgörande för att bygga upp en solid närvaro online.

Fram till nyligen klarade sig de flesta småföretag eller nystartade företag med en generalist som skötte allt som hade med marknadsföring att göra – men så är det inte längre. Kundernas förväntningar utvecklas, konkurrensen är hård och behovet av personliga upplevelser ökar ständigt, vilket har gjort digital marknadsföring mer komplex.

Om du vill anställa en digital marknadsföringschef men inte är säker på hur du ska gå tillväga, kan vi hjälpa dig.

Använd denna guide för att lära dig hur du anställer en digital marknadsföringschef – en som är tillräckligt skicklig för att tillföra verkligt värde (och avkastning) till dina marknadsföringsinsatser.

Varför anställa en digital marknadsföringschef?

Att anställa en digital marknadsföringschef är avgörande för din organisations marknadsföringsframgång. Här är varför:

Kreativ touch: De bidrar med kreativa idéer till marknadsföringskampanjer och hjälper dig att öka din sociala räckvidd, samtidigt som de har dina kunder och organisationens intressen i åtanke.

Tekniska färdigheter : Som grundare eller teamledare kan du inledningsvis hantera de allmänna aspekterna av marknadsföringen. Men när ditt företag växer behöver du personer med specifika färdigheter. Tack vare sin : Som grundare eller teamledare kan du inledningsvis hantera de allmänna aspekterna av marknadsföringen. Men när ditt företag växer behöver du personer med specifika färdigheter. Tack vare sin specialiserade marknadsföringsutbildning är digitala marknadsföringschefer skickliga inom ett brett spektrum av tekniska marknadsföringsfärdigheter (t.ex. sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring, PPC, engagemang i sociala medier, e-postmarknadsföring och innehållsmarknadsföring).

Bästa praxis inom marknadsföring : De är medvetna om de senaste marknadsföringstrenderna och hjälper dig att hålla dina marknadsföringsstrategier i framkant och i linje med dina fastställda KPI:er.

Mångsidighet : De bidrar med andra kompetenser, såsom marknadsföringsplanering, medieinköp, storytelling, konverteringsoptimering, analys och mätning, och så vidare.

Kundengagemang: Digitala marknadsförare är skickliga på att engagera kunder via nya och befintliga digitala marknadsföringskanaler.

Vanliga färdigheter och kvalifikationer att leta efter hos en digital marknadsföringschef

De färdigheter och kvalifikationer som passar bäst för din företags digitala marknadsföringschef beror på de mål du vill att hen ska arbeta mot. Här är dock några standardfärdigheter att leta efter när du anställer en frilansande eller heltidsanställd digital marknadsförare.

Kom ihåg att de flesta marknadsförare är kompetenta inom vissa av dessa områden, tillräckligt bra för att klara sig inom några fler, men inte särskilt erfarna inom vissa. Återigen, ditt marknadsföringsmål hjälper dig att prioritera de färdigheter som din digitala marknadsföringschef måste ha:

Marknadsföringsstrategi : Genomföra konkurrentanalyser, studera marknadsutmaningar och engagera sig i strategisk planering för att utveckla en kontextuell : Genomföra konkurrentanalyser, studera marknadsutmaningar och engagera sig i strategisk planering för att utveckla en kontextuell marknadsföringsplan och, i förlängningen, en datastödd marknadsföringsstrategi.

Analys och rapportering : Utnyttja rätt datadrivna : Utnyttja rätt datadrivna digitala marknadsföringsverktyg för att övervaka prestanda, samla in värdefulla insikter och driva strategier.

Kundundersökningar och fokus : Förmåga att förstå din målgrupp och befintliga kunder på djupet och utforma den mest effektiva strategin för att attrahera, engagera och behålla dem.

Innehållsmarknadsföring: Visa talang för att skriva korta och långa texter som tilltalar målgruppen, skapa och hantera innehåll som en tillgång och koppla ihop innehåll och kunder.

SEO : Kännedom om alla aktuella SEO-taktiker och strategier för att förbättra rankningen av ditt innehåll och hjälpa din målgrupp att hitta dig online lättare.

Pay-Per-Click-annonser : Ha en djupgående förståelse för betald marknadsföring, särskilt Google- och sociala medieannonser.

Digital strategi : Kunskap om hur man utvecklar en fullfjädrad digital marknadsföringsstrategi för att stärka varumärkets närvaro online, inklusive inbound- och e-postmarknadsföring, organisk social marknadsföring, reklam och mycket mer.

Webbutveckling : Grundläggande kunskaper om webbplatsutveckling och förmåga att göra förbättringar av webbplatsen när det behövs.

Grafisk design: Att ha ett öga för design och estetik och kunna vägleda teamet om vad som ser bra ut är en bonus.

Vi har listat de mest populära tekniska och funktionella färdigheterna för digitala marknadsförare, men hur är det med mjuka färdigheter? En digital marknadsföringschef måste ha följande egenskaper:

En flexibel och nyfiken inställning : Marknadsförare måste hålla sig à jour med förändrade marknadstrender, nya kundbeteenden och dussintals olika typer av digitala marknadsföringsverktyg som utgör en marknadsföringsstack. Att vara tillräckligt flexibel för att kunna agera snabbt och ha nyfikenheten att ställa frågor kommer att vara till stor nytta för dem.

En tillväxtorienterad inställning: Tekniken inom digital marknadsföring förändras snabbt, särskilt nu när AI har gjort sitt intåg. En marknadsförare bör vara ivrig att lära sig och vidareutbilda sig på alla möjliga sätt. Det kan handla om att läsa böcker, lyssna på poddar, anmäla sig till workshops/onlinekurser osv.

Samarbete: Marknadsföring är ett lagarbete. Din digitala marknadsföringschef måste kunna samarbeta nära med många team och intressenter, och att kunna göra det på ett bra sätt är en viktig mjuk kompetens för alla marknadsförare.

Kommunikation: Marknadsföring handlar om att kommunicera – med befintliga kunder, målkunder, interna och externa intressenter och andra i marknadsföringsteamet. En marknadsföringschef bör ha utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor. Vi skulle till och med gå så långt som att säga att detta är en icke-förhandlingsbar egenskap för denna roll.

Multitasking: Marknadsföringschefer har alltid mycket att göra, från e-postkampanjer till produktlanseringar och influencer-marknadsföring till innehållsskapande. Multitasking är den superkraft som hjälper dem att hantera allt utan att tappa fokus.

Hur du anställer en digital marknadsföringschef till ditt team i 6 steg

Nu när vi har gått igenom grunderna är det dags att gå vidare till hur man anställer en digital marknadsföringschef.

Här är några experttips som du kan inkludera i din rekryteringsstrategi:

Steg 1: Ha dina affärsmål i åtanke

Som vi nämnde tidigare varierar marknadsförares kompetens inom flera områden, och du bör välja de som är mest relevanta för dina aktuella marknadsföringsbehov. Om du till exempel vill öka trafiken till din webbplats och generera fler inkommande leads bör du fokusera på att anställa någon som är duktig på innehållsmarknadsföring och SEO. Om du har problem med konverteringar kan du behöva någon som kan hjälpa dig att förbättra konverteringsgraden för e-post och CRO (konverteringsoptimering) för webbplatsen.

Steg 2: Skriv en detaljerad arbetsbeskrivning för den lediga tjänsten

Skriv din jobbeskrivning noggrant och inkludera följande element:

Detaljerad rollbeskrivning

Omfattande lista över arbetsuppgifter och ansvarsområden

Nödvändiga (och önskvärda) certifieringar samt färdigheter

Eftersom vi lever i en algoritmers era bör du också inkludera relevanta nyckelord (t.ex. marknadsföring, digital marknadsföring, sociala medier, marknadsföringschef, kommunikation, grafisk design, marknadsföring i sociala medier osv. ) och optimera jobbeskrivningen för sökmotorer.

När du förbereder texten, glöm inte att också lägga till något om:

Ditt företag och din produkt eller tjänst: Bakgrund, tillväxthistoria, ”varför”

Information om standardförmåner för anställda och lönespann om du har ett sådant.

Allt som kandidaten bör veta innan de kommer på intervju hos dig, till exempel om rollen är på distans eller hybrid, om det är en individuell bidragande roll eller en teamledarroll etc.

Steg 3: Använd rätt plattformar och kanaler för rekryteringen

Att bygga ett A-team sker inte över en natt. Använd en kombination av kanaler och plattformar för att rekrytera rätt. Här är några tips:

Titta på befintlig talang i företaget som kan ha de entreprenörs- och ledarskapsfärdigheter som krävs eller som kan vidareutbildas för att passa rollen som digital marknadsförare.

Marknadsför jobbannonsen på ditt varumärkes sociala medieplattformar för att locka talanger med hög potential.

Använd riktade annonser och specialiserade jobbportaler , och utnyttja LinkedIn-grupper och Slack-communityn som är relaterade till marknadsföring eller din bransch.

Starta ett rekommendationsprogram inom organisationen och erbjud belöningar eller incitament till befintliga anställda som rekommenderar kandidater till tjänsten. Rekommendationer från personalen är ofta en bra källa till kvalificerade kandidater.

Sök på karriärwebbplatser efter kandidater med omfattande erfarenhet och kompetens.

Publicera jobbannonsen på LinkedIn, Indeed, Glassdoor och alla branschspecifika webbplatser du känner till.

Steg 4: Investera i HR-programvara

Förenkla rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling

Även om du inte har ett dedikerat HR-team eller rekryterare för att utöka ditt team kan du använda en allt-i-ett-HR-programvara som ClickUp för att hantera anställningsprocessen på ett effektivt sätt.

Här är en snabb sammanfattning av användbara ClickUp-funktioner:

AI-driven rekrytering : Om du letar efter AI Writer for Work erbjuder förslag och användbara AI-prompter för rekryterare, vilket gör det enkelt för dig eller ditt team att skriva en engagerande jobbeskrivning och interagera med potentiella kandidater. : Om du letar efter AI-verktyg för rekrytering behöver du inte leta längre än ClickUp. ClickUp Brains erbjuder förslag och användbara AI-prompter för rekryterare, vilket gör det enkelt för dig eller ditt team att skriva en engagerande jobbeskrivning och interagera med potentiella kandidater.

Sökandehantering : En annan funktion som kan vara användbar är ClickUps : En annan funktion som kan vara användbar är ClickUps system för sökandehantering, som hjälper dig att hantera ansökningsprocessen från början till slut. Detta inkluderar att organisera kandidater och ansökningar, skicka e-postmeddelanden etc. Du kan också använda automatisering och mallar i ClickUp för att smidigt flytta kandidater genom rekryteringsprocessen.

Onboarding: En bra onboarding-upplevelse är en del av din rekryteringsprocess, eller borde vara det. ClickUps : En bra onboarding-upplevelse är en del av din rekryteringsprocess, eller borde vara det. ClickUps onboarding-programvara hjälper dig att leverera den bästa onboarding-upplevelsen genom att effektivisera utbildningen av nyanställda med spårbara uppgifter, dokument och kommentarer för feedback och samarbete. Dina kandidater kommer att kunna komma igång snabbare och börja göra avtryck tidigare!

När du intervjuar en digital marknadsförare bör du täcka fyra aspekter: kompetens och kvalifikationer, erfarenhet, mjuka färdigheter och kulturell passform. Beroende på hur din intervjuprocess är strukturerad kan olika personer täcka dessa aspekter, eller så kan du täcka dem alla i en omgång.

Här är ändå några saker du kan försöka täcka för var och en av dessa fyra aspekter:

Kompetens och kvalifikationer

Fråga om deras erfarenhet av digitala marknadsföringsverktyg och relevanta färdigheter (om du till exempel behöver en marknadsförare med inriktning på kundförvärv, kontrollera deras kunskaper om Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console och andra verktyg).

Försök att förstå deras syn på strategiutveckling, kampanjplanering och projektledning.

Erfarenhet

Prata med dem om deras tidigare roller för att förstå om de har arbetat i samarbete eller tvärfunktionellt, om de har ledat andra och vilka utmaningar de har mött och övervunnit.

Förstå hur deras erfarenhet hittills kan stämma överens med vad du söker. Ha dock inte en fast uppfattning om hur många års erfarenhet som är nödvändigt för rollen. Du kan gå miste om en högt kvalificerad kandidat med mindre erfarenhet som skulle kunna göra bra ifrån sig i rollen.

Mjuka färdigheter

Vi har tidigare talat om några viktiga mjuka färdigheter för en digital marknadsföringschef. Använd en del av intervjutiden till att ta reda på hur varje kandidat klarar sig när det gäller dessa önskvärda färdigheter. Du kan göra detta med situationsfrågor och genom att fråga om deras intressen.

Du kan till exempel bedöma deras inställning till utveckling och lärande genom att fråga vilka böcker de läser, vilka andra källor de använder för att lära sig och om de nyligen har vidareutbildat sig på något sätt.

Kulturell passform

Du kanske hittar en utmärkt kandidat, men det kanske inte fungerar om personen inte passar in i din organisations kultur. Kulturfrågan är ofta den svåraste att lösa, men också en av de viktigaste.

Fundera över vad kulturell passform betyder för dig och din organisation, och ställ beteendefrågor för att få fram relevanta egenskaper hos kandidaten.

För att få en bra start kan du använda intervjumallar för att strukturera din intervjusprocess bättre, eliminera fördomar och hitta rätt person för din organisation.

Steg 6: Se din rekryteringsprocess som liknande din kundreseprocess

Din kandidatrejsa skiljer sig inte från din kundresa. Detta är de typiska stegen i en kandidatrejsa från början till slut:

Övervägande: Fokus ligger på att erbjuda en smidig ansökningsprocess och ge insikt i företagets arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och förmåner för anställda.

Preferens: Det viktigaste är att differentiera organisationen genom att lyfta fram unika försäljningsargument, såsom karriärutvecklingsprogram, en stödjande arbetskultur eller innovativa projekt, för att övertyga kandidaterna att välja din organisation framför andra.

Anställning: I detta skede effektiviseras urvalsprocessen med hjälp av effektiv kommunikation, tydliga förväntningar och en positiv kandidatupplevelse.

Engagemang: Att effektivt introducera nyanställda är den snabbaste vägen till engagemang, eftersom de då får de verktyg, resurser och det stöd som krävs för att lyckas.

Lojalitet : I detta skede handlar det om att skapa en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar medarbetarnas engagemang genom kontinuerlig feedback och erkännande.

Förespråkande: Det sista steget är att ge medarbetarna möjlighet att bli ambassadörer för varumärket genom att bygga upp en relation med dem och uppmuntra dem att dela med sig av sina positiva erfarenheter på sociala medier, recensionssajter och så vidare.

Fyra mallar för rekrytering av digital marknadsföringschef som du inte får missa

Nu när vi har diskuterat hur man anställer en digital marknadsföringschef ska vi se hur du kan göra det utan att öka din arbetsbelastning. Anställningschefer kan halvera sitt arbete om det finns en lämplig mall som förkortar deras att göra-lista.

Vi lyfter fram fyra anställningsmallar som du kan använda för att påskynda din anställningsprocess och följa kandidaterna på ett smidigt sätt:

1. En mall för att effektivisera – och visualisera – din rekryteringsprocess

ClickUps mall för rekrytering av kandidater är utformad för att hjälpa dig att följa och hantera rekryteringsprocessen.

Slipp gissa dig fram till rätt kandidat för ditt digitala marknadsföringsteam med ClickUps mall för rekrytering av kandidater.

Denna mall är utmärkt för:

Utvärdera kandidater med hjälp av anpassningsbara betygsskalan och säkerställ en rättvis anställningsprocess.

Organisera checklistor, förfallodatum och påminnelser

Jämför sökande med hjälp av spårningstavlor och interaktiva tabeller

ClickUps mall för urvalsmatris för rekrytering är utformad för att hjälpa dig att organisera och följa upp rekryteringsprocessen för nya medarbetare.

Den största nackdelen med rekrytering är att man måste gå igenom tusentals kandidater på en gång. ClickUps mall för rekryteringsmatris underlättar rekryteringsprocessen genom att du kan:

Kategorisera och spåra jobbansökningar

Utvärdera CV och kandidatdata utifrån kriterier som kompetens, kvalifikationer, erfarenhet etc.

Fatta snabba och objektiva anställningsbeslut

3. En mall för att förändra din talangrekryteringsprocess

ClickUps mall för rekrytering och anställning erbjuder ett omfattande verktygsset som är utformat för att förändra din talangrekryteringsprocess.

Du kan förenkla din rekryteringsprocess med ClickUps mall för rekrytering och anställning, som erbjuder användbara funktioner som:

Enkla jobbannonser

Effektiv kandidatspårning

Standardiserade intervjuskattningskort

Effektiva ansökningsformulär

4. En mall för att planera och organisera din rekryteringsprocess

Skaffa ClickUps mall för anställningschecklista

Man säger att du har vunnit halva slaget om din introduktionsprocess går smidigt.

För att underlätta processen kan du använda ClickUps mall för anställningschecklista.

Denna mall ger en 360-graders översikt över rekryteringsuppgifterna för att hjälpa dig att:

Definiera – och dokumentera – dina förväntningar på rekryteringen

Skapa ett effektivt arbetsflöde för rekrytering av nya kandidater

Håll koll på varje steg i rekryteringsprocessen, från sourcing till onboarding.

Skapa förutsättningar för framgång för nyanställda digitala marknadsföringschefer

Förutom en peptalk och en effektiv isbrytarsession behöver din nyanställda verktyg för att snabbt komma in i teamets arbetsrutiner.

Marknadsföringsprogramvaran ClickUp har en rad innovativa funktioner och en uppsättning AI-verktyg som hjälper din nyanställda digitala marknadsföringschef att komma igång.

ClickUp Brain kopplar samman dina uppgifter, dokument, medarbetare och företagets kunskap med AI

Få din nyanställdes kreativitet att flöda

AI-verktyg och kunskapsbaser kan hjälpa din nyanställda att komma igång snabbt. Prova ClickUpBrain, ett AI-verktyg som hjälper marknadsförare att ta fram kampanjidéer, innehållsbeskrivningar, bloggar, fallstudier, e-postmeddelanden och mycket mer. Ditt marknadsföringsteam kan dra nytta av AI-verktyg som tagits fram av experter och som finns tillgängliga i ClickUp Brain:

Få omedelbara, korrekta svar baserade på kontextuellt arbete inom – och kopplat till – ClickUp

AI Knowledge Manager : Gör det möjligt för dig att ställa frågor och få svar från dina dokument, uppgifter och projekt i ClickUp.

AI-projektledare: Fungerar som en sidekick som automatiserar dina projekt och följer upp framstegen med AI-rapporter i realtid om dina uppgifter, dokument och medarbetare.

AI Writer for Work: Hjälper ditt team att skapa innehåll och svara direkt med en personlig assistent som är tillgänglig dygnet runt.

Använd ClickUp Brains AI Writer for Work för att skriva en fallstudie blixtsnabbt

Hjälp dem att skapa digitala marknadsföringskampanjer på några minuter

Oavsett om det gäller en nyanställd eller en långvarig medarbetare kan det vara kaotiskt att hantera marknadsföringskampanjer i flera kanaler. Med några färdiga mallar undviker du att små detaljer faller mellan stolarna och ger teamet möjlighet att snabbt genomföra kampanjer och skapa innehåll på några minuter.

Här är några ClickUp-mallar som marknadsförare älskar:

ClickUps mall för marknadsföringsteam

Organisera alla i ditt marknadsföringsteam genom samarbetsflöden och dokumentdelning med ClickUp Marketing Teams Template.

ClickUp Marketing Teams Template hjälper marknadsförare att visualisera hela sin marknadsföringsprocess på ett och samma ställe. Den hjälper till att hålla ordning på teamets olika uppgifter, följa upp tidsplaner och definiera ansvariga. Den tillhandahåller också prestationsmått och analyser för varje kampanj.

ClickUp-mall för marknadsföringsplan

Uppnå marknadsföringsframgångar utan ansträngning med ClickUps mall för marknadsföringsplaner.

Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för att planera, följa upp och optimera dina marknadsföringskampanjer på ett och samma ställe.

Med denna mall kan du enkelt:

Sätt upp uppnåeliga marknadsföringsmål

Organisera uppgifterna i genomförbara steg för att nå målen.

Spåra framsteg med inbyggda mätvärden och analyser

ClickUp-mall för digital marknadsföringsrapport

Samla in, analysera och dela viktiga insikter om digital marknadsföringsprestanda med hjälp av denna mall från ClickUp.

ClickUps mall för digital marknadsföringsrapport hjälper dig att spåra och rapportera alla dina kampanjer på ett och samma ställe. Mallen innehåller visualiseringar för att mäta den totala prestandan och detaljerade analyser som hjälper dig att identifiera framgångar och möjligheter. Den ger också uppdateringar i realtid för dina viktigaste marknadsföringsmål.

Gör det möjligt för den nyanställde att snabbt förverkliga sina idéer

Din digitala marknadsföringschef kommer att vilja bevisa sin duglighet med konkreta idéer redan från dag ett. Här hjälper ClickUps marknadsföringsprogramvara teamet att:

Koppla deras marknadsföringsplaner direkt till uppgifter och driv dem framåt

Se marknadsföringsstrategidokument, brainstorming och kampanjkalendrar i realtid tillsammans med teamets dagliga arbete.

Samarbeta över olika marknadsföringsarbetsflöden med hjälp av ClickUp Docs ClickUp Whiteboards och Proofing-verktyg, och se till att teamet arbetar som en enhet i varje steg på vägen.

Se tidslinjer och visualisera måluppfyllelsen med hjälp av ett visuellt ClickUp-dashboard som sätter in uppgifter i sitt sammanhang i relation till din roadmap och dina marknadsföringsplaner.

Det är enklare än någonsin att anställa rätt digital marknadsförare

Genom att automatisera din rekryteringsprocess kan du engagera de bästa talangerna, organisera kandidater, ansökningar och kontakter, spara tid med mallar och förbättra kvaliteten på dina anställningar.

ClickUp är ett HR-verktyg som hanterar kandidaterna i din rekryteringsprocess åt dig, enkelt introducerar nyanställda och förbereder dina nya digitala marknadsföringschefer för företagets marknadsföringsmål från dag ett. Registrera dig gratis idag!