Jira vs ServiceNow: En detaljerad jämförelse

Jira och ServiceNow är välkända namn inom ärendehantering och tjänsteleverans. Båda servicedesksystemen erbjuder verktyg för att effektivisera affärsprocesser, främja samarbete och förbättra tjänsteeffektiviteten.

Fördelarna med en ITSM-plattform är lätta att föreställa sig: Den kan hjälpa IT-team att snabbt upptäcka och hantera incidenter, registrera ändringsförfrågningar, släppa produkt- eller tjänsteuppgraderingar och förbättra tjänsternas effektivitet och leverans.

Det är dock svårt att välja bara ett alternativ, och du vill vara helt säker på ditt val innan du lägger ner arbete på att implementera en plattform. För att hjälpa dig att fatta ett strategiskt beslut presenterar vi en jämförelse mellan Jira och ServiceNow som analyserar styrkorna och svagheterna hos varje ITSM-plattform.

Vi delar också med oss av alternativ som lovar nästa nivå av IT-service.

Vad är Jira?

Jira Service Management-instrumentpanel via Atlassian

Jira är en programvara för problem- och projektuppföljning som utvecklats av Atlassian. Den var ursprungligen utformad för att hjälpa agila mjukvaruutvecklingsteam, men har utvecklats för att tillgodose olika branschkrav. Team inom många branscher använder Jira för att planera, följa upp och hantera sina arbetsflöden och processer.

Bland de många produkter och tjänster som erbjuds är Jira Service Management ett verktyg för IT-tjänstehantering (ITSM). Jira Service Management, tidigare känt som Jira Service Desk, kopplar samman utvecklare, IT- och affärsteam för snabbare måluppfyllelse.

Priser för Jira Service Management

Månadspriset för molnbaserad distribution av Jira Service Management för ett team med tre agenter är enligt följande:

Gratis: 0 $

Standard: 22,05 dollar per agent

Premium: 49,35 dollar per agent

Företag: Anpassad prissättning

Vad är ServiceNow?

ServiceNow är en omfattande plattform för att hantera kundupplevelser, förbättra cybersäkerheten, öka medarbetarnas upplevelse och omvandla digitala verksamheter. Enkelt uttryckt är det ett produktivitetsverktyg som hjälper team att uppnå affärsmål.

Precis som Jira erbjuder ServiceNow en rad olika produkter och tjänster. För att uppnå jämförbarhet i vår jämförelse mellan ServiceNow och Jira kommer vi i denna blogg att fokusera på IT Service Management-produkten (ITSM) från ServiceNow. ServiceNow IT Service Management har flera funktioner som liknar Jira Service Management.

Priser för ServiceNow IT Service Management

Anpassad prissättning

Jira vs ServiceNow: Jämförelse av funktioner

Både ServiceNow och Jira Service Management har vissa funktioner gemensamt. Samtidigt har de också distinkta funktioner som är typiska för en specifik plattform. Vi kommer att jämföra båda funktionerna utifrån likheter och skillnader för att göra denna jämförelse mellan Jira och ServiceNow så omfattande som möjligt.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Gemensamma funktioner

Låt oss börja med likheterna. Dessa inkluderar:

Begäran om hantering

Ett typiskt arbetsflöde för serviceförfrågningar via Manage Engine

Både ServiceNow ITSM och Jira Service Management har funktioner för hantering, bearbetning och uppfyllande av förfrågningar från anställda, användare eller kunder. De viktigaste gemensamma elementen är:

Servicekatalog : Användare eller kunder kan välja från detta bibliotek med fördefinierade produkter och tjänster.

Användarportal : En användarvänlig, självbetjäningsportal där användare kan söka efter lösningar eller skicka in och spåra sina serviceförfrågningar.

Kategorisering och prioritering : Klassificering av förfrågningar baserat på brådskandehet, typ eller andra kriterier för att underlätta effektiv hantering.

Automatisering av arbetsflöden : Automatisering av uppgifter med konfigurerbara arbetsflöden med nödvändiga steg och godkännanden.

Spårning och rapportering: En mekanism för att spåra statusen för förfrågningarna och rapportera om den övergripande prestandan för hanteringen av förfrågningar.

De har också AI-drivna verktyg – en chatbot inbyggd i användarportalerna för ServiceNow ITSM och virtuella agenter integrerade i Jira Service Management-lösningen. Dessa utnyttjar tekniker som NLP (Natural Language Processing) och Natural Language Understanding (NLU) för att leverera konversationsintelligens i hanteringen av förfrågningar.

Incidenthantering

Ett typiskt arbetsflöde för incidenthantering via Tech Target

Incidenthantering innefattar en strukturerad serie ITSM-processer för att identifiera, logga, prioritera och lösa oväntade störningar. Båda plattformarna har dedikerade verktyg för att hantera incidenter effektivt. Dessa inkluderar:

Identifiering och loggning av incidenter : Användare kan logga incidenter via flera kanaler, såsom e-post, självbetjäningsportaler etc., för att samla in information relaterad till incidenten, såsom dess natur eller inverkan.

Kategorisering och prioritering : Alla incidenter kräver inte samma uppmärksamhet. Därför klassificerar den här funktionen incidenter utifrån deras natur, påverkan på verksamheten och andra parametrar. Incidenter med hög prioritet tilldelas automatiskt för att mildra deras påverkan.

Samarbete och kommunikation : Dessa verktyg gör det möjligt för IT-team att samarbeta och kommunicera för att påskynda incidenthanteringen. De kan också använda dessa samarbets- och kommunikationsverktyg för att informera och utbilda kunder eller intressenter.

Hantering av incidentflöden : Konfigurerbara arbetsflöden definierar hela incidenthanteringscykeln, från initial registrering till utredning, diagnos och lösning. De ger struktur åt incidenthanteringen och hjälper till att tilldela uppgifter eller spåra incidenter på ett effektivt sätt.

SLA-hantering: Servicenivåavtal (SLA) säkerställer att incidenter löses inom en fördefinierad tidsram och enligt servicekvalitetsstandarder.

ServiceNow ITSM tar incidenthantering till nästa nivå med AIOps-integration för att minska incidenter med hjälp av inbyggd maskininlärning och kontextuell hjälp för att lösa incidenter med minimal fördröjning.

Problemhantering

Ett problem är en samling återkommande incidenter via Science Soft

Medan incidenthantering fokuserar på en specifik händelse och dess snabba och effektiva lösning, utvärderar problemhantering den bakomliggande orsaken till återkommande incidenter och underliggande problem. Problemhantering i Jira Service Management och ServiceNow ITSM omfattar följande viktiga aspekter:

Problemidentifiering : Upptäck mönster av återkommande incidenter eller betydande problem som kan tyda på ett djupare problem. Automatiserade övervakningssystem, incidentanalyser och användare bidrar ofta till problemregistrering och identifiering.

Grundorsaksanalys : IT-proffs genomför en grundlig undersökning för att identifiera grundorsaken till ett problem. En sådan undersökning kan innebära tvärfunktionellt samarbete, mångfacetterade diagnostiska verktyg, detaljerad dokumentation etc. för att hitta grundorsaken.

Databas med kända fel : Denna databas innehåller en lista över kända fel och deras lösningar. Den fungerar som en kontextuell : Denna databas innehåller en lista över kända fel och deras lösningar. Den fungerar som en kontextuell kunskapsbas och ett enda registersystem för supportteam att snabbt identifiera och hantera incidenter kopplade till ett problem.

Integration av förändringshantering: Eftersom problemlösning kan leda till förändringar i IT-miljön eller arbetsflödena, säkerställer förändringshanteringen att sådana förändringar genomförs på ett kontrollerat och samordnat sätt för att minimera riskerna.

Utöver ovanstående erbjuder Jira Service Management lösningar med hjälp av Atlassian-produkter som Confluence.

Förändringshantering

Ett typiskt arbetsflöde för förändringshantering via ServiceNow

Förändringshantering är en väldefinierad process för planering, implementering och kontroll av IT-system eller tjänsteförändringar. Effektiv förändringshantering tillför flexibilitet och anpassningsförmåga till IT-utvecklingsprocessen, vilket i sin tur påverkar slutprodukten eller tjänsten.

Här är vad Jira Service Management och ServiceNow ITSM erbjuder inom ramen för förändringshantering:

Skapa ändringsbegäran : Användare, IT-proffs eller serviceteam kan skicka in en ändringsbegäran genom att föreslå modifieringar av IT-tjänster, system, applikationer och konfigurationer. Begäran kommer att innehålla information såsom orsaken till ändringen, huvudsyftet, potentiell påverkan etc.

Arbetsflöden för godkännande av ändringar : Anpassningsbara arbetsflöden som guidar ändringsförfrågningar genom fördefinierade steg som inlämning, granskning, godkännande och implementering för att behandla dem på ett kontrollerat sätt. Det säkerställer också att ändringsförfrågan har erhållit nödvändiga tillstånd före implementering.

Konsekvensanalys : Serviceteam utför konsekvensanalyser för att utvärdera de potentiella effekterna och konsekvenserna på befintliga system, konfigurationer och system för att möjliggöra riskbedömning och planering.

Releasehantering: Båda plattformarna stöder : Båda plattformarna stöder releaseplanering och -hantering för samordnad och kontrollerad release av storskaliga eller flerstegsförändringar.

Utöver detta erbjuder ServiceNow distinkta och omfattande funktioner för förändringshantering, vilket vi kommer att diskutera i avsnittet om skillnaderna mellan Jira Service Management och ServiceNow ITSM.

Konfigurationshanteringsdatabas

En CMDB innehåller omfattande information om olika CI:er via Pink Elephant

Konfigurationshanteringsdatabas (CMDB) är ett centraliserat arkiv för alla konfigurationselement (CI) i IT-infrastrukturen. En sådan enhetlig, gemensam plattform ger en helhetsbild av alla IT-tillgångar och deras detaljer.

CMDB stöder ITSM-processer med hjälp av följande funktioner:

Konfigurationsobjekt : CI:er är register över enskilda objekt i IT-infrastrukturen, såsom programvaruapplikationer, nätverksenheter, servrar etc.

Relationskartläggning : Innehåller information om hur två olika CI:er är relaterade till varandra.

Konsekvensanalys : Utvärderar den potentiella påverkan av förändringar eller incidenter på olika CI:er inom miljön.

Spårning av beroenden : Identifierar beroenden mellan olika CI:er för att illustrera deras inbördes kopplingar.

Versionshantering och historik : Håller reda på alla ändringar och sparar en historik över konfigurationer.

Integration med affärsprocesser: Integration av CMDB med olika affärsprocesser stöder arbetsflöden och aktiviteter som förändringshantering, incidenthantering, problemhantering, servicekartläggning etc.

Både ServiceNow ITSM och Jira Service Management har en robust CMDB för att skapa en enda källa till information. Det är dock värt att notera att CMDB endast är tillgängligt i Premium- och Enterprise-planerna för Jira-programvaran.

Tillgångshantering

Följ bästa praxis för ITAM för att hålla koll på alla dina tillgångar via ITSM Docs

ServiceNow ITSM och Jira Service Management erbjuder tillgångshantering för systematisk spårning, optimering och underhåll av företags IT-tillgångar under hela deras livscykel. Effektiv tillgångshantering hjälper organisationer att bli lönsamma, produktiva, kostnadseffektiva och kompatibla genom följande funktioner:

Asset discovery : Identifiera och katalogisera alla IT-tillgångar, inklusive hårdvaruenheter, programvaruapplikationer och konfigurationer.

Lagerhantering : Underhåll ett centraliserat lager av IT-tillgångar för övervakning. Databasen håller också reda på detaljer såsom ägarskap, plats och äganderätt till tillgången.

Konfigurationshantering : Hantera konfigurationer av IT-tillgångarna för att säkerställa att de uppfyller organisationens krav och standarder.

Hantering av programvarulicenser : Övervaka och hantera programvarulicenser för att säkerställa efterlevnad, optimera användningen och minska riskerna.

Livscykelhantering: Spåra tillgången under hela dess livscykel, från anskaffning till avyttring eller utrangering. Sådan information kan också vara ovärderlig för att optimera användningen av tillgångar och utföra regelbundet underhåll.

Återigen, Asset Management är endast tillgängligt i Premium- och Enterprise-planerna för Jira-programvaran.

Kunskapshantering

Kunskapshantering handlar om att upptäcka värde som kan användas och återanvändas via Invgate

Jira Service Management och ServiceNow ITSM utnyttjar kunskapsstyrningsfunktioner för att stärka användare och serviceteam. Det innebär att man systematiskt skapar, organiserar och delar information och insikter med hjälp av ett centraliserat arkiv för dokumentation, lösningar, artiklar etc.

De viktigaste funktionerna inkluderar:

Skapande av kunskapsbas : Skriv, skapa och sammanställ kunskapsartiklar med hjälp av en inbyggd redigerare för att dokumentera bästa praxis, problemlösningar och felsökningssteg med hjälp av alla intressenter.

Organisering av innehåll : Organisera alla kunskapsartiklar i logiska kategorier och ämnen för att underlätta navigering, sökning och hämtning.

Versionskontroll : Använd versionshantering för att spåra ändringar i kunskapsartiklarna och säkerställa att informationen är korrekt, relevant och uppdaterad.

Samarbete och bidrag : Involvera olika team för att arbeta tillsammans med att skapa eller förbättra kunskapsartiklar för att främja en miljö med kontinuerlig förbättring.

Självbetjäning: Integrera kunskapsbasen med självbetjäningsportaler för att ge användare och kunder möjlighet att hitta lösningar på egen hand och minska antalet supportärenden.

Båda plattformarna utnyttjar teknik som AI och ML för att göra kunskap tillgänglig, tillgänglig och begriplig.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management: Noterbara skillnader

Bortsett från likheterna, låt oss undersöka hur ServiceNow ITSM och Jira Service Management skiljer sig åt.

Förändringshantering (Vinnare: ServiceNow ITSM)

Vi har redan pratat om förändringshanteringsfunktionerna i Jira Service Management och ServiceNow ITSM.

Jira Service Management erbjuder de typiska funktionerna – ändringsbegäranden, riskbedömning, godkännanden, automatisering, spårning av distribution, ändringsplaner och ändringskalender. ServiceNow ITSM har dock en mer detaljorienterad approach för att genomföra ändringar. Här är en översikt över vad du kan förvänta dig:

Ändringsframgångspoäng : En numerisk poäng baserad på vilka låg riskändringar som kan automatiseras för snabb och effektiv ändringshantering.

Change Advisory Board : Inrätta en arbetsgrupp för Change Advisory Board (CAB) för att diskutera och besluta om förändringar med hög risk.

Riskinformation : ML-baserade algoritmer för att göra datadrivna riskprognoser samtidigt som förändringar hanteras.

Samtidig förändringshantering: Koordinera eller visa förändringar med hjälp av en interaktiv tidslinjekalender för att schemalägga avbrott, underhållsscheman och planerade förändringar.

Sådana funktioner gör att ServiceNow ITSM ligger ett steg före Jira Service Management.

Implementering av artificiell intelligens (Vinnare: ServiceNow ITSM)

Både Jira Service Management och ServiceNow ITSM utnyttjar AI-verktyg i viss utsträckning. Den förstnämnda använder Atlassian Intelligence, tillgängligt på Atlassian Marketplace, för att integrera proprietära och OpenAI-tekniker. Den senare använder Now Assist, ett generativt AI-verktyg, för att underlätta IT-tjänstehantering, kundtjänsthantering, HR-tjänsteleverans och mycket mer.

Naturligtvis är Now Assists omfattning och tillämplighet bredare än Atlassian Intelligence. Som en generativ AI-lösning kan Now Assist hjälpa till med sammanfattning av ärenden, skapande av innehåll och kodutveckling. På så sätt stärker de samtidigt agenter, anställda, kunder och utvecklingsgrupper.

Däremot hanterar den AI-drivna virtuella agenten på Jira Service Management främst kundfrågor och löser problem. Detta ger ServiceNow en fördel jämfört med Jira Service Management.

Enterprise Service Management (Vinnare: Jira Service Management)

Var för sig är Jira Service Management och ServiceNow ITSM kraftfulla och lika kapabla lösningar för hantering av företagstjänster. De kan vara användbara för multimodal verksamhetshantering över olika affärsteam – HR, ekonomi, juridik, marknadsföring, kundservice etc.

För att upprätthålla denna mångsidighet erbjuder de färdiga moduler för olika tjänsteområden så att kunderna kan utöka sina möjligheter. Den enhetliga plattformen ger enhetlighet i hanteringen av affärsverksamheten, oavsett team eller avdelning.

Jira Service Management är dock det bästa valet för organisationer som följer agila metoder eller DevOps-praxis. Det hjälper också Jira Service Management att integreras sömlöst med det större Jira-ekosystemet för att täcka fler produkter och tjänster från Atlassian Marketplace för smidigare projektledning.

Användarvänlighet (Vinnare: Jira Service Management)

För att jämföra användarvänligheten hos Jira Service Management och ServiceNow ITSM vände vi oss till olika tredjepartswebbplatser för recensioner för att få förstahandserfarenheter. Som referens har vi använt Gartner, G2 och Capterra för en välgrundad och informerad bedömning. Vi valde filtret "användarvänlighet" eller "användargränssnitt", där det fanns tillgängligt, för att få en uppfattning om inlärningskurvan.

Recensenter på Gartner hyllade ServiceNow ITSM för dess användarvänlighet, medan Jira Service Management fick relativt blandade recensioner, även om de lutade åt det positiva hållet.

På G2 var ServiceNow ITSM-användarna i stort sett nöjda med användargränssnittet, men vissa uttryckte problem och kallade det komplext och svårt att navigera. För användargränssnittet i Jira-programvaran var responsen på G2 överväldigande positiv.

Slutligen får ServiceNow ITSM mycket kritik från recensenter på Capterra, främst på grund av inlärningskurvan och bristen på intuitivitet i användargränssnittet. Å andra sidan vinner Jira Service Management kundernas gunst på Capterra.

Jira ITSM-verktyget verkar vara mer användarvänligt och lättanvänt än motsvarigheten ServiceNow.

Prissättning (Vinnare: Jira Service Management)

Jira Service Management är en klar vinnare, med tanke på hur ITSM-lösningen öppet och transparent har visat sina priser och planer. Även om ServiceNow ITSM lovar att skräddarsy sin offert beroende på organisationens storlek, krav etc., kvarstår faktumet att plattformen inte avslöjar några detaljer om priser och planer.

Och så vinner Jira i detta ITSM-utrymme.

Integrationer och anpassningar (Vinnare: Oavgjort)

Jira Service Management integreras sömlöst med Atlassians ekosystem och andra tredjepartsplattformar och applikationer.

Du kan besöka Atlassian Marketplace och välja det tredjepartsverktyg du föredrar. Det erbjuder också anpassningsmöjligheter för att skapa kundarbetsflöden, skärmar, intagsformulär etc. Som en utvecklarvänlig plattform gör Jira sin dokumentation och API lättillgänglig för anpassning och integration.

ServiceNow ITSM är lika fullspäckat med integrationer tack vare sina inbyggda anslutningar till företagssystem och kompatibilitet med tredjepartsplattformar. ServiceNow Store är en marknadsplats för appar och integrationer.

Den främsta USP för ServiceNow ITSM ligger i dess förmåga att erbjuda anpassning med låg kod. Genom att göra utvecklingsmiljön mer visuell och interaktiv demokratiserar ServiceNow ITSM utvecklingsprocessen.

Med så jämförbara prestanda är det svårt att välja en vinnare.

Community-support och ekosystem (Vinnare: Oavgjort)

Både Jira och ServiceNow har en blomstrande gemenskap av användare och experter.

ServiceNow-communityn har över 560 000 medlemmar och nästan 2,5 miljoner inlägg. Communityn är vidare indelad i produkthubbar, branschgrupper och användardiskussioner för snabb navigering.

Jira har en Atlassian-community som betjänar hela Atlassians produktsortiment, inklusive Jira Service Management. Du kan ställa frågor, delta i diskussioner och lära dig mer genom artiklar och videor.

Eftersom båda communityn aktivt engagerar sig med användarna finns det ingen klar vinnare mellan ServiceNow ITSM och Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow på Reddit

Slutligen tog vi till Reddit för att förstå vad slutanvändarna tycker om Jira och ServiceNow.

Här är en omskriven version av vad vi fann om Jira på ITIL-underavdelningen:

”Den uppgraderade Jira Service Desk, nu Jira Service Management, har åtgärdat den tidigare begränsningen genom att erbjuda inbyggd ITIL-kompatibilitet och strömlinjeformade processer. Den är gratis för små team och stödjer enkla justeringar, men har begränsade rapporteringsfunktioner och komplexa inställningar för mer avancerade konfigurationer. Man kan dock hantera detta med specialiserad expertis. ”

Någon som har använt Jira i fem år hade följande att säga om verktyget på IT Managers sub:

”Efter att ha använt Jira Service Management för IT och kundservice kan jag konstatera att plattformen är extremt mångsidig, särskilt när det gäller automatisering. Trots några begränsningar i tidsbaserade funktioner jämfört med dyrare alternativ, hanterar Jira effektivt flera funktioner inom ett enda projekt med hjälp av anpassade arbetsflöden och ärendetyper. Den enda större nackdelen är att varje projekt endast har en e-postadress kopplad till sig, men det finns en lösning på det. Jag skulle rekommendera det framför programvara som ServiceNow och Zendesk. ”

När en användare publicerade en fråga på sysadmin-subreddit om varför människor använder ServiceNow ITSM, var den mest populära kommentaren följande:

”För att jag måste, och nej, det måste jag inte!

Det kräver enormt mycket tid, pengar och expertis, och sedan ytterligare tid för underhåll, för att konfigurera det så att det blir användbart. Tyvärr händer detta alldeles för sällan! De enda personer jag träffar som tycker att det är bra är de som bestämde sig för att köpa det!

När du jämför de två kommer du att upptäcka att Jira Service Manager är populärt främst på grund av sin kostnadseffektivitet.

Användarna uppskattar också den flexibilitet som Jira Service Management tillför verksamheten. Kostnaden är ett stort hinder för att införa ServiceNow ITSM, och det passar kanske bara stora företag som har budget och kapacitet att avsätta dedikerade resurser för att hantera ServiceNow.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till ServiceNow och Jira

Nu när vi har tittat noga på ITSM-lösningen är det dags att utforska alternativen till Jira Service Management och ServiceNow ITSM.

Låt oss presentera ClickUp – ett kraftfullt verktyg för projektledning och produktivitet med funktioner för IT-tjänstehantering. Här är en översikt över dess många funktioner som utökar dessa möjligheter:

Rika, interaktiva instrumentpaneler

Få värdefulla insikter från ClickUps omfattande och engagerande dashboards

ClickUp har omfattande och interaktiva instrumentpaneler som gör det möjligt för service- och utvecklingsgrupper att få en överblick över projektet och dess viktigaste mätvärden. Med över 50 widgets för att anpassa ClickUp-instrumentpanelen är det en enda plattform för att få meningsfulla insikter. Skapa din instrumentpanel på ditt sätt!

Flera projektvyer

Visualisera ditt projekt på det sätt du vill med ClickUp

Med ClickUp kan du visa ditt projekt på flera olika sätt. Från Gantt-diagram till tidslinjer, tavelvyer och kalendrar – dessa olika projektvyer anpassas efter IT-teamets och andra intressenters varierande krav. Heterogeniteten ger ITSM mångsidighet.

Handlingsbara intagsformulär

Interaktiva intagsformulär på ClickUp som du kan anpassa

Eftersom begäranhantering är en integrerad del av ITSM-affärsprocesser förenklar ClickUp den med hjälp av praktiska intagsformulär. Med ClickUp Form View kan du skapa anpassningsbara formulär för att samla in specifik information relaterad till dina ITSM-arbetsflöden. Genom att ge struktur, sammanhang och koherens åt inkommande begäranden gör ClickUp begäranhantering, ärendehantering och incidenthantering mycket enklare.

Automatisering av arbetsflöden

Konfigurera regelbaserad automatisering på ClickUp

ClickUp Automation stärker ITSM-team genom att ta hand om repetitiva och rutinmässiga uppgifter. Sådan automatisering minskar beroendet av mänskliga agenter, minskar manuellt arbete och ökar produktiviteten och effektiviteten. Du kan skräddarsy automatiseringen av arbetsflödet genom att definiera utlösande åtgärder, regelbaserade villkor och andra variabler för att säkerställa att rutinmässiga processer, godkännanden och aviseringar utförs utan problem.

ClickUp AI

Skapa IT-produktkrav på några sekunder med ClickUp AI

ClickUp AI använder artificiell intelligens och maskininlärning för att göra dataanalys, trendidentifiering, prediktiv analys etc. smartare och mer datadriven. Förutom att hantera potentiella problem, optimera resurshanteringen och förbättra tjänstens prestanda har ClickUp AI generativa AI-funktioner som utvidgar dess räckvidd bortom ITSM.

Mallbibliotek

Ladda ner den här mallen ITSM-mallar för team som vill komma igång

ClickUp har ett omfattande mallbibliotek som innehåller färdiga, konfigurerbara mallar för vanliga ITSM-arbetsflöden och processer. Sådana ITSM-mallar från ClickUp är en utmärkt utgångspunkt för företag, eftersom de inte längre behöver skapa arbetsflöden, uppgifter eller projekt från grunden. Gör bara de nödvändiga justeringarna och låt ClickUp sköta resten.

Se även: Mallar för kundprofiler

Med sina omfattande och värdefulla funktioner ligger ClickUp långt före Jira och ServiceNow. Plattformen har alla rätt egenskaper – den har fler funktioner än Jira och kan stärka ITSM-team.

Å andra sidan erbjuder det mer transparent (och prisvärd) prissättning än ServiceNow, vilket gör det tillgängligt för små och medelstora företag. Så kom igång med ClickUp för att ge dina ITSM-team en extra boost!