Hur man optimerar marknadsföringseffektiviteten (MER)

Hur stor är din marknadsföringsbudget?

Och hur mycket försäljning har det resulterat i?

Förhållandet mellan dessa två – total intäkt och total marknadsföringsbudget – är din marknadsföringseffektivitet. För alla marknadsförare, företagare eller byråer som vill optimera sina utgifter är marknadsföringseffektivitetsgraden (MER) en viktig måttstock.

MER visar tydligt om dina marknadsföringsaktiviteter är lönsamma. I det här blogginlägget ska vi se hur.

Vad är marknadsföringseffektivitetsgraden (MER)?

Marknadsföringseffektivitetsgraden (MER) är förhållandet mellan din totala försäljning och dina totala marknadsföringskostnader. Ju högre MER, desto bättre effektivitet.

MER = Total intäkt/totala marknadsföringskostnader

Om du till exempel har spenderat 120 000 dollar på reklam och marknadsföring och gjort en försäljning på 900 000 dollar, är din MER 900 000/120 000 = 7,5. Det betyder att du tjänar 7,5 gånger så mycket på dina marknadsföringsutgifter.

Om du tror att du redan gör ROI-beräkningar har du rätt. Alla marknadsföringsteam beräknar avkastningen på sina investeringar (ROI) på olika sätt.

Avkastning på annonsutgifter (ROAS) mäter intäkterna som genereras för varje dollar som spenderas på annonser.

Kundens livstidsvärde (CLV) mäter hur mycket intäkter som genereras per kund under hela den tid som kunden köper från dig.

SaaS-företag använder kundretentionsgrad (CRR), vilket är andelen kunder som fortfarande är kunder hos ett företag vid slutet av en given period.

Även om alla dessa är bra mått, mäter de inte effektiviteten i marknadsföringsinsatserna i sin helhet. ROAS fokuserar till exempel på kanalvis och total annonsutgift. Kundens livstidsvärde omfattar flera år.

Marknadsföringseffektiviteten svarar på en enda, mycket viktig fråga: Genererar alla våra marknadsföringsinsatser tillsammans positiva intäkter?

MER:s roll i digital marknadsföring

Till skillnad från traditionella kanaler som tv- eller tryckt reklam har digital marknadsföring medfört möjligheten att samla in och analysera data för att optimera resultaten. Du kan gå in på detaljerna i varje rubrik eller varje vanity-URL i din kampanj.

Denna fixering vid detaljerna bör också översättas till en förståelse för den totala effekten av dina insatser. Även om din sociala annons kanske fungerar bäst, hur kan vi veta att remarketing-sökannonserna inte har påverkat kunden?

Det är här MER spelar en avgörande roll.

360-gradersvy: Marknadsföringseffektivitetsgraden mäter resultatet av alla marknadsföringsaktiviteter sammantaget. Den tar hänsyn till alla direkta och indirekta marknadsföringsinsatser som gjorts under året.

Resultatdriven: Till skillnad från kostnad per klick, kostnad per lead etc., som bara är ledande mått, tar MER hänsyn till företagets slutresultat. Det ger en tydlig och enhetlig bild av KPI:er för marknadsföring och försäljning för företagsledare.

Affärsinriktat: MER höjer marknadsföringens KPI:er från kundförvärv/engagemang till avkastningen i dollar för varje marknadsföringsåtgärd. Marknadsföringschefer kan säga "så här mycket pengar tjänade vi", vilket är mycket mer övertygande än "så här många personer klickade på vår sökannons".

Eliminerar problem med attribution: Alla marknadsföringsteam har konflikter kring attribution – SEO, sökmotoroptimering, sociala medier och evenemang vill alla ta åt sig äran för en lead/försäljning. I verkligheten går ingen kund en rak, kort väg genom en enda kanal.

MER eliminerar denna konflikt genom att fokusera på den totala effektiviteten istället för enskilda bidrag. Det gör också beräkningen av MER mycket enklare. Låt oss titta på hur vi gör det steg för steg.

Hur du beräknar ditt teams marknadsföringseffektivitetskvot

MER består av två delar: intäkter och utgifter. Hur exakt din MER-beräkning blir beror på hur fullständiga och korrekta uppgifterna om dessa två delar är. Börja där.

1. Summera dina intäkter

Intäkterna bör omfatta alla intäkter som kan hänföras till marknadsföring, från direkta försäljningssiffror till indirekta intäktsströmmar som ökad varumärkeskännedom som leder till försäljning.

Om du dock hade försäljning från direkt hänvisning till VD:n, kan det hända att den inte kan hänföras till marknadsföring och därför inte inkluderas.

2. Summera dina kostnader

På utgiftssidan bör du ta hänsyn till alla kostnadsposter som är relaterade till marknadsföring. Reklamkostnader är den enklaste utgiften, men överväg noga om du vill inkludera marknadsföringsteamets löner, kostnader för verktyg, sponsring, tjänster från tredje part etc.

3. Gör beräkningarna

Dela nu den totala intäkten med de totala utgifterna. Det här är den enkla delen. Om din totala intäkt är 800 000 och utgifterna är 500 000 är din MER 800 000/500 000 = 1,6.

Avancerade beräkningar direkt i ClickUp

Om du använder ett verktyg som ClickUp för att hantera dina marknadsföringsprojekt är denna beräkning mycket enkel att göra direkt i samma fönster. Med ClickUps avancerade formelfunktioner kan du göra beräkningar när du behöver!

Är 1,6 en tillräckligt bra MER? För att svara på det behöver du mer information.

4. Analysera resultaten

I teorin indikerar en högre MER en mer effektiv marknadsföringsstrategi, vilket tyder på att dina marknadsföringsinsatser leder till betydande intäkter. Omvänt kan en lägre MER signalera behovet av en omvärdering av strategin.

Vad som är högt och lågt beror dock på flera faktorer, till exempel:

Försäljningscykel: Om din försäljningscykel är tre månader är det meningslöst att beräkna din MER varje månad – insatserna kommer inte att motsvara försäljningen under samma period.

Tidigare resultat: Har du ökat din MER sedan förra mätperioden? Om ja, så går det bra för dig.

Branschstandarder: MER är inte ett universellt mått där 5 är bra och 2 är dåligt. Ett bra resultat inom SaaS kanske inte är tillräckligt bra inom e-handel. Det är därför viktigt att förstå bransch- och geografiska standarder.

En sak är dock säker: om din MER är lägre än 1 betyder det att du spenderar mer än du tjänar. Detta är bra i de flesta scenarier.

5. Få praktiska insikter

Analysen av MER handlar inte bara om att konstatera om kvoten är hög eller låg, utan också om att förstå vad dessa siffror betyder för ditt företags marknadsföringshälsa och effektivitet. Använd MER i kombination med andra mätvärden.

Använd kompletterande mätvärden: Utnyttja ROAS och kundens livstidsvärde för att få ett bättre sammanhang. MER ger den totala marknadsföringseffektiviteten, men ROAS ger dig ROI för enbart reklamkanalen. Du kan optimera dina utgifter genom att se ROAS som ett mätvärde som rullas in i din MER.

Beakta bidragande faktorer: Fundera över hur olika reklamkampanjer och kundkontaktpunkter påverkar MER. En kampanj i sociala medier kan till exempel ge högre intäkter än en tryckt annons. Kundkontaktpunkter som direkta förfrågningar kan leda till mycket högre konverteringsgrader än tillfälliga webbplatsbesök. Lägg märke till avvikelserna i dina data. Ta hänsyn till dessa avvikelser också.

Gå in på detaljerna: Zooma in på måtten kostnad per åtgärd (CPA) och kostnad per tusen visningar (CPM). CPA är kostnaden för att skaffa en kund som utför en specifik åtgärd, till exempel att göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev. CPM är kostnaden per tusen visningar.

Använd MER som en översiktsbild av din marknadsföringseffektivitet och CPA/CPM som detaljerade uppgifter. Om din CPA är hög för en specifik åtgärd – till exempel om det kostar mer att registrera sig för ett nyhetsbrev än att delta i ett webbinarium – optimera din marknadsföringsbudget därefter.

MER är av flera skäl ett utmärkt mått, men det är inte utan utmaningar. Låt oss se vilka de är och hur man kan övervinna dem.

Utmaningar som påverkar marknadsföringseffektiviteten negativt

Beräkningen och tillämpningen av MER medför en rad unika utmaningar, till exempel följande.

Datakvalitet: Felaktiga eller ofullständiga data kan kraftigt snedvrida din MER, vilket kan leda till felaktiga beslut. Om du till exempel förbiser indirekta marknadsföringskostnader kan det ge en förvrängd bild av effektiviteten.

Verksamhetens omfattning: MER är ett högnivåmått. Det innebär att det måste ta hänsyn till alla marknadsföringsinsatser och kostnader. I en organisation som spenderar miljontals dollar på dussintals marknadsföringskanaler kan viktig information falla mellan stolarna, vilket påverkar MER negativt.

Förändrad marknadsdynamik: Faktorer som säsongsvariationer, ekonomiska förändringar och förändrat konsumentbeteende kan alla påverka effektiviteten i en specifik marknadsföringskampanj, vilket i sin tur påverkar MER.

Attributionsmodeller: Den modell du väljer – till exempel första klick, sista klick eller multitouch – kan påverka MER. Om du till exempel använder första klick som attributionsmodell och din försäljningscykel är 12 månader lång, kommer resultaten av dina insatser inte att synas under den aktuella tidsperioden.

Kortsiktigt fokus: MER är inte lämpligt för vecko- eller månadsöversikter. Den totala effektiviteten i marknadsföringsinsatserna förändras inte dagligen. Genom att fokusera för mycket på kortsiktiga vinster kan teamen använda MER på ett sätt som inte är avsett.

Integrera offline-insatser: MER kombinerar alla marknadsföringsinsatser. Men alla marknadsföringsaktiviteter är inte lika. För företag som använder en blandning av online- och offline-marknadsföringsstrategier kan det påverka beräkningen av MER om man inte fångar upp hela spektrumet av dessa insatser.

Trots dessa utmaningar kan organisationer mäta, spåra och förbättra MER för bättre resultat. Så här gör du.

Förbättra din marknadsföringseffektivitet

Det bästa sättet att förbättra marknadsföringseffektiviteten är att gå tillbaka till grunderna och stärka varje aktivitet.

Förbättra kundengagemanget

En engagerad kund är en köpande kund. För att förbättra MER bör du investera i att förbättra kundengagemanget i alla kanaler. Det kan handla om att skapa innehåll på sociala medier som håller kundens intresse uppe eller att genomföra utbildningswebinarier för att bygga upp en gemenskap.

Förbättra kundens livstidsvärde

MER beräknas vanligtvis för en specifik period. För att beräkna MER för första kvartalet 2024 dividerar du till exempel den totala intäkten från januari till mars 2024 med de totala marknadsföringskostnaderna för samma period. Du kan mäta MER över tid genom att inkludera kundretention och intäkter från befintliga kunder.

Förstå och tillämpa bästa praxis för användning av MER

Några av de vanligaste bästa metoderna är:

Bygg system för att spåra alla marknadsföringsinsatser och resultat

Samla in marknadsföringsrelaterade data med hjälp av verktyg för kundrelationshantering och projektledning.

Säkerställ marknadsföringsdatas noggrannhet genom att tilldela ansvaret till en marknadsföringsmedarbetare/ett marknadsföringsteam.

Använd rätt riktmärken för att utvärdera prestanda på MER

Använd mätvärdet för att få en helhetsbild och inte för detaljerad analys.

Använd prediktiv analys och A/B-testning med MER

MER är ett utmärkt mått som visar hur effektiva dina insatser är, men det hjälper inte särskilt mycket när det gäller att optimera dina investeringar. MER är till exempel värdelöst om du vill bestämma vilken kanal du ska prioritera, eftersom det inte alls tar hänsyn till attribuering.

MER är dock ett utmärkt sätt att utforma din marknadsföringsmix för att förbättra de övergripande resultaten. Här kan prediktiv analys och A/B-testning vara till stor hjälp.

Prediktiv analys för scenarioplanering: Låt oss säga att din marknadsföringsmix består av 30 % sökning, 30 % sociala medier och 40 % partnerskap. Om denna mix skapar 4x MER kan du använda prediktiv analys för att simulera scenarier med olika kombinationer för att optimera resultaten.

A/B-testning: Om du inte är redo att investera stora summor i verktyg för prediktiv analys kan du prova enkel A/B-testning. Använd två olika marknadsföringsmixar under två olika perioder och mät MER. Optimera utifrån vilket alternativ som ger högre MER.

Glöm inte den traditionella visdomen: De mest effektiva marknadsföringskampanjerna är de som påverkar den potentiella kunden. Använd personalisering och relationsmarknadsföring för att komma närmare din målgrupp. Testa effekten av dessa kampanjer på din MER och satsa extra på de bästa genom att utnyttja verktyg för marknadsföringsautomatisering.

Varför bry sig om MER inte hjälper ledare att fatta specifika beslut om budgetfördelning eller kanaleffektivitet? Låt oss ta reda på det.

MER i marknadsföringsstrategi och planering

Marknadsföringseffektivitetsgraden är ett strategiskt mått, inte ett operativt. Den spelar en avgörande roll för att belysa helheten. Den erbjuder en utgångspunkt från vilken marknadsföringsteamen kan zooma in på sina problem eller hitta möjligheter till optimering.

Börja med MER

Börja med marknadsföringseffektivitetsgraden under dina kvartals-/årsöversyner eller ledningsmöten. Använd den för att visa marknadsföringens direkta inverkan på intäkterna.

Jämför med dina tidigare marknadsföringsresultat och branschstandarder. Om du ligger långt ifrån riktmärket, granska noggrant och identifiera orsaken.

Använd det för att visa tillväxt

Särskilt i nystartade företag och småföretag spelar marknadsföring en enorm roll för att få verksamheten att växa. Använd MER för att visa tillväxt – en liten förbättring av MER kan innebära en stor ökning av intäkterna.

Om du till exempel hade marknadsföringskostnader på 100 000 dollar förra året och intäkter på 400 000 dollar, är din MER 4. I år kan även en ökning av MER med en procentenhet leda till en intäktsökning på 100 000 dollar.

Detta kan vara särskilt effektivt för att mäta produktiviteten hos marknadsföringsbyråer. Den byrå som levererar högre MER är helt klart det bättre valet.

Planera din marknadsföringsvision

Som en följd av detta kan du också planera dina marknadsföringsinsatser utifrån din MER. Om vi använder samma exempel som ovan och din nuvarande MER är 4 och ditt marknadsföringsmål är 800 000 dollar i intäkter, behöver du en marknadsföringsbudget på 200 000 dollar.

Se det som en summa av dess delar

För att uppnå en bra MER måste alla processer vara effektiva, inklusive reklam, SEO, sociala medier, partnerskap, teamets prestanda och mycket mer. När du känner till din totala MER kan du zooma in på effektivitetsmått för var och en av dina faktorer/kanaler.

Vi har diskuterat alla viktiga idéer och processer kring MER. Innan vi avslutar ska vi diskutera några åtgärder du kan vidta redan idag för att optimera din marknadsföringseffektivitet.

Hur du optimerar MER och når dina marknadsföringsmål

Vi har upprepade gånger sagt att för att få tillförlitliga mätvärden behöver du data av god kvalitet. Lägg grunden för detta med ett robust projektledningsverktyg som ClickUp.

Samla all din marknadsföringsinformation, såsom uppgifter, kampanjer, mål, teammedlemmar och arbetsbelastning, för att få en fullständig överblick. Vanligtvis använder team olika verktyg för uppgiftshantering, CRM-system, appar för måluppföljning etc. för specifika ändamål. Att samla all denna information kan bli besvärligt.

Ett omfattande verktyg som ClickUps arbetsyta för marknadsföringsteam möjliggör allt detta och mycket mer.

Omvandla teamarbete till data med ClickUp

Flera organisationer använder också ClickUp som sitt CRM-system, vilket ger dem tillgång till kundrelationsdata.

Planera dina marknadsföringsinsatser

MER påverkas av två faktorer: ditt teams produktivitet och avkastningen på marknadsföringsbudgeten. Spåra båda direkt i ClickUp.

ClickUp Workload-vy för resursallokering

Workload View är din programvara för hantering av marknadsföringsresurser som gör att du kan se pågående arbete, produktivitet och tillgänglighet.

Kalendervyn visar kampanjernas livscykel.

Projektöversikten ger insyn i statusen för alla pågående aktiviteter.

Om du inte vet var du ska börja kan du använda någon av dessa mallar för marknadsföringsplaner som utgångspunkt.

Implementera effektiv marknadsföring

Gör din marknadsföring effektiv med ett omfattande projektledningsverktyg. Byråer och marknadsföringsteam över hela världen använder ClickUp för att skapa och genomföra effektiva marknadsföringskampanjer.

ClickUp Mål och uppföljning av framsteg

Dela upp dina projekt i arbetsytor, mappar, uppgifter och deluppgifter för att hålla ordning.

Tilldela användare uppgifter för bättre ansvarsskyldighet. ClickUps uppgifter har också en inbyggd chattfunktion som gör det möjligt för team att samarbeta kontextuellt.

Håll fokus på dina mål med ClickUp Goals . Spåra dina framsteg för att hålla teamet fokuserat på det som är viktigt.

Eliminera onödigt arbete med marknadsföringsautomatiseringsverktyg som ClickUp Automations

Du kan också skriva dina kreativa briefs på ClickUp Docs och dela dem med dina byråer och konsulter som du vill!

Håll koll på prestandan

Få rapporter i realtid om din marknadsföringseffektivitet med ClickUp Dashboard. Anpassa den efter dina behov. Klicka på de olika elementen på instrumentpanelen för att zooma in på rapporterna.

Rika insikter med ClickUp Dashboard

Vanliga frågor om marknadsföringseffektivitetsgraden

1. Vad är en bra marknadsföringseffektivitetskvot?

Som en allmän tumregel kan allt över tre betraktas som en bra marknadsföringseffektivitetskvot. Detta kan dock variera avsevärt beroende på organisationens storlek, plats, bransch, marknadsföringsbudget etc.

2. Hur beräknas marknadsföringseffektiviteten?

Marknadsföringseffektiviteten beräknas som förhållandet mellan de totala intäkterna från marknadsföringen och de totala marknadsföringskostnaderna. En lägre MER innebär att teamen behöver optimera marknadsföringsutgifterna.

3. Vad är effektivitet i marknadsföringsprocessen?

Effektiviteten i marknadsföringsprocessen är avkastningen den kan ge för varje investerad dollar. Det primära målet för en marknadsföringsledare är att maximera effektiviteten för att optimera intäktsresultaten.

Förbättra dina marknadsföringsresultat med ClickUp

För alla växande organisationer är marknadsföring en av de största utgifterna. Ändå ignoreras ofta det direkta sambandet mellan intäkter och marknadsföringskostnader.

Marknadsföringschefer fokuserar ofta på kostnad per klick, kostnad per åtgärd, kampanjresultat osv. , men de missar ofta helheten, dvs. den totala marknadsföringseffektiviteten, eftersom det är en komplex beräkning.

Det behöver inte vara så!

När du använder ClickUp som projektledningsverktyg för dina marknadsföringsinitiativ samlar du organiskt in de data som behövs för att beräkna MER. Vad mer? Du kan använda den avancerade kalkylatorn för att göra dina beräkningar eller låta ClickUp Dashboard göra det åt dig. Effektivisera din marknadsföring och optimera din effektivitet. Prova ClickUp gratis idag.