25 agila spel för att öka teamets prestanda och samarbete

Agil mjukvaruutveckling omfattar iterationer, anpassning och människor framför processer. Effektivt genomförande är avgörande, men även kultur och engagemang spelar en viktig roll. Agila team som samarbetar effektivt tenderar att överträffa konkurrenterna.

Men att bygga upp relationer, förtroende och samstämmighet kräver arbete. Det är här agila spel kommer till nytta.

Dessa spel skapar möjligheter till lärande, feedback och nöje i snabba omgångar. De kan fungera som isbrytare vid standups eller som komplexa simuleringar för att lösa akuta problem. Att spela tillsammans frigör kreativitet, förbättrar den psykologiska tryggheten och ger teamet energi.

Vi har därför tagit fram 25 agila spel som erbjuder praktiska och roliga sätt att stärka teamdynamiken och öka den agila kompetensen.

Gör dig redo att ge energi åt dina teammöten och planeringssessioner!

Vad är agila spel?

Agila spel är korta, lekfulla teamaktiviteter som används i agil mjukvaruutveckling för att stimulera samarbete, lyfta fram insikter och driva på förbättringar.

Agila spel uppmuntrar till experiment, feedback och anpassning i en psykologiskt trygg miljö. De hjälper agila team och projektledare att förbättra teamets prestanda och främja teambuilding.

Till skillnad från vanliga teambuildingaktiviteter fokuserar agila spel på nyanserna och utmaningarna i att arbeta i en agil miljö. De hjälper ditt team att förstå och tillämpa viktiga agila begrepp som iterativ utveckling, kontinuerlig feedback och adaptiv releaseplanering.

Fördelar med agila spel och workshops för teambuilding

Att spela agila spel uppmuntrar till diskussion, aktivt lyssnande och samarbete mot gemensamma mål. Spel kan därmed bidra till att bygga starkare agila mjukvaruutvecklingsteam genom följande:

Förbättrad kommunikation: Agila spel bryter ner barriärer och uppmuntrar till öppen dialog och tydligare kommunikation mellan teammedlemmarna. De låter ditt team uttrycka idéer och feedback i en psykologiskt trygg miljö, vilket leder till förbättrad förståelse och samarbete.

Högre moral och engagemang: Agila spel lyfter lagandan genom att införa ett element av glädje och tävling, vilket leder till ett team som är ivrigt att bidra och delta.

Förbättrade problemlösningsförmågor: Dessa spel presenterar scenarier som kräver snabbt tänkande och anpassningsförmåga. På så sätt lär sig teamen att tänka kreativt och tillsammans utveckla praktiska lösningar, vilket förbättrar deras problemlösningsförmåga.

Stärkt teamkänsla: Agila spel skapar gemensamma upplevelser som bidrar till att stärka banden mellan teammedlemmarna. Dessa gemensamma upplevelser är avgörande för att bygga upp förtroende och förståelse inom teamet.

Förstärkta agila principer: Genom spel internaliserar teammedlemmarna viktiga Genom spel internaliserar teammedlemmarna viktiga agila begrepp som iterativ utveckling, flexibilitet och kontinuerlig förbättring. Denna förstärkning hjälper till att integrera agila metoder i teamets dagliga rutin.

Förbättrad inlärningsupplevelse: Agila spel ger en praktisk och rolig hands-on-inlärningsupplevelse. Denna metod hjälper teammedlemmarna att behålla agila koncept mer effektivt än traditionella undervisningsmetoder.

Kan du inte vänta med att börja implementera agila spel? Vänta lite och kolla in den här listan över de mest lämpliga situationerna för att införliva agila spel.

Optimala situationer för att implementera agila spel

Agila teambuilding-spel passar olika situationer inom den agila mjukvaruutvecklingscykeln, till exempel:

Under sprintplanering: Agila spel är ett utmärkt sätt att inleda en Agila spel är ett utmärkt sätt att inleda en sprintplaneringssession . De hjälper till att värma upp teamet, främja kreativitet och uppmuntra till ett samarbetsinriktat tänkesätt som är viktigt för effektiv sprintplanering.

I retrospektiver: Retrospektiver efter sprintar har stor nytta av agila spel. De erbjuder en avslappnad miljö där teamen kan diskutera vad som fungerade, vad som inte fungerade och hur de kan förbättra processerna.

I teambuilding-sessioner: Teambuilding-sessioner är perfekta tillfällen att genomföra agila spel. Dessa sessioner syftar till att stärka teamkänslan. Spel är ett roligt sätt att göra det på.

I problemlösningsmöten: När ditt team står inför en utmaning kan agila spel hjälpa till med kreativ problemlösning och uppmuntra nytänkande.

När du introducerar nya teammedlemmar: Agila spel kan hjälpa nyanställda teammedlemmar att känna sig inkluderade och förstå Agila spel kan hjälpa nyanställda teammedlemmar att känna sig inkluderade och förstå teamdynamiken på ett stressfritt sätt.

För att bryta monotoni och rutin: Agila team fastnar ibland i sina dagliga uppgifter. Dessa spel kan vara en uppfriskande omväxling som ger teamet ny energi.

Innan viktiga milstolpar i projektet: Att genomföra agila spel före viktiga milstolpar kan hjälpa till att samordna teamets fokus, ge dem ny energi och säkerställa att alla är överens om Att genomföra agila spel före viktiga milstolpar kan hjälpa till att samordna teamets fokus, ge dem ny energi och säkerställa att alla är överens om projektets mål.

Genom att välja rätt tillfälle för dessa spel kan agila team maximera fördelarna, vilket leder till förbättrad prestanda, bättre kommunikation och ett mer sammanhållet team.

Om du använder ClickUp som din projektledningsplattform kan du enkelt integrera agila processer i dina arbetsflöden. Denna integration hjälper ditt team att tillämpa insikterna och färdigheterna från spelen i sina dagliga uppgifter och projekt.

25 agila spel för att förbättra lagarbete och samarbete

Här är en lista med 25 agila spel som är utformade för att förbättra lagarbete, moral och engagemang inom agila team.

1. Kanban Pizza Game

Kanban Pizza Game är en rolig, praktisk aktivitet som är utformad för att lära team om Kanban-systemet. Genom att simulera en pizzatillverkningsprocess lär sig varje teammedlem viktiga Kanban-principer som visualisering av uppgifter, arbetsflödeshantering och begränsning av pågående arbete.

Börja med att dela in deltagarna i grupper om 4–5 personer som pizzabagerier. Ge sedan varje grupp ett bord med kolumnerna Backlog, Make, Bake och Deliver. Grupperna får också klisterlappar som representerar pizzabeställningar.

I den första omgången tar teamen emot beställningar från backloggen och går igenom processkolumnen. Endast en WIP-gräns (work-in-progress) på en pizza per kolumn är tillåten, och kunderna blir arga om beställningen tar mer än tre minuter.

I den andra omgången lägger du till en kolumn med namnet ”Expedite” efter kolumnen ”Bake” och teamen prioriterar brådskande order i ”Expedite”. När du går vidare till omgång tre ökar du WIP-gränsen till två per kolumn och lägger till fler order för att simulera belastning.

Målet är att optimera pizzatillverkningen genom att tillämpa Kanban-strategier.

Teamen kan överföra dessa lärdomar till verkliga sprintar genom att skapa digitala Kanban-tavlor i ClickUp Board View.

Använd ClickUp för att tillämpa Kanban-principerna på dina projektarbetsflöden.

2. Agil klocka

Spelet Agile Clock är utformat för att fördjupa förståelsen för Agile Manifestos 12 principer. Det utmanar teamen att uttrycka dessa principer på ett koncist sätt, vilket förfinar deras förståelse för agila koncept och förbättrar teamkommunikationen.

Teamen måste representera var och en av de 12 principerna i Agile Manifesto inom en begränsad tidsram. De kan göra detta genom att sammanfatta varje princip i några få ord eller en enkel bild på en post-it-lapp och skapa en "klocka" där varje princip placeras på olika "timmar". Övningen betonar effektiv kommunikation, snabbt tänkande och en djup förståelse för agila värden.

Genom att integrera dessa lärdomar med ClickUp Goals kan du följa och justera i realtid, och omsätta de färdigheter du lärt dig från spelet till praktiska projektledningsfärdigheter.

Spåra dina sprintar och projektets totala framsteg i ClickUp Goals.

3. Matris för påverkan och insats

Spelet Impact & Effort Matrix är en strategisk aktivitet som används i agila miljöer för att hjälpa team att prioritera uppgifter.

Deltagarna listar potentiella uppgifter eller funktioner och placerar dem sedan i en matris baserat på deras uppskattade inverkan och den insats som krävs för att slutföra dem. Övningen uppmuntrar teamen att kritiskt fundera över var de ska fokusera sina resurser för att uppnå maximalt värde.

ClickUps mall för prioriteringsmatris kan ytterligare hjälpa team att visualisera och organisera dessa prioriteringar, vilket leder till förbättrad projektplanering och genomförande samt sammanhållning i teamet.

Använd en färdig prioriteringsmatris för att prioritera uppgifter tillsammans med dina kollegor i ClickUp.

4. Uppskattningsspel

Estimation Game är en agil övning som syftar till att förbättra ett teams förmåga att uppskatta den tid och de resurser som behövs för olika uppgifter. Detta spel är avgörande i agila projekt, särskilt för sprintplanering och backlog grooming, där noggranna uppskattningar är nyckeln till framgångsrik projektleverans.

Målet är att nå enighet om varje uppgifts uppskattning genom diskussion och samarbete mellan varje teammedlem i distansarbetsgrupper, vilket främjar en bättre förståelse för uppgiftens komplexitet och resursfördelning.

Med hjälp av Time Estimates ClickApp kan teamen ange uppskattningar för hur lång tid enskilda uppgifter tar. Baserat på dessa uppskattningar kan de bättre planera den tid som krävs för hela projektet. För stora uppgifter med flera ansvariga kan du också ange olika tidsuppskattningar för varje person.

Utnyttja ClickUps många funktioner för att göra dina agila spel interaktiva och effektiva.

5. Designsprinter

Design Sprints är strukturerade brainstormingsessioner som syftar till snabb problemlösning och prototyputveckling inom agila Scrum-team.

Processen omfattar vanligtvis fem faser. Teamen börjar med att förstå problemet, sedan brainstormar de en rad lösningar (Diverge), begränsar sig till de mest genomförbara (Converge), bygger prototyper och testar slutligen dessa med riktiga användare.

Den iterativa karaktären hos detta spel uppmuntrar till ständig förfining och agilt tänkande. Med hjälp av ClickUp Sprints Template kan team planera, genomföra och granska varje fas av designsprinten och integrera dessa agila metoder i sina projektarbetsflöden.

Ställ in sprints på några minuter med ClickUp

6. Fyra stegs skiss

Four-Step Sketch är ett agilt spel som fokuserar på snabb idéskapande och gemensam problemlösning. Det uppmuntrar ett Scrum-team att snabbt visualisera lösningar på givna problem eller utmaningar, vilket främjar innovativt tänkande och kreativa designfärdigheter i den agila produktionsprocessen.

Processen består av fyra steg: skissa idén individuellt, dela och diskutera skisserna inom teamet, kombinera och förfina idéerna och slutligen skapa en enhetlig lösning.

ClickUp Whiteboards är ett utmärkt verktyg för detta ändamål. De gör det möjligt för teammedlemmarna att brainstorma, skissa och dela idéer i en dynamisk miljö. Dessutom kan du omvandla dina idéer till ClickUp-uppgifter direkt från dina Whiteboards. Det blir också enklare att lägga till sammanhang till ditt arbete eftersom Whiteboards kan länkas till filer, dokument och mer inom ClickUp.

Initiera den fyra steg långa skissen på ClickUp-instrumentpanelen.

7. Stoppa, starta, fortsätt

Stop Start Continue är ett agilt retrospektivt spel som är utformat för att främja kontinuerlig förbättring inom team. Det uppmuntrar till öppen feedback och konstruktiv dialog, med fokus på att identifiera metoder som bör stoppas, startas eller fortsättas för bättre projektresultat.

Processen består av tre steg. Först reflekterar varje teammedlem individuellt och listar de metoder eller processer som de tycker att teamet bör sluta med, börja med och fortsätta med. Därefter delas dessa idéer och diskuteras gemensamt. Slutligen enas teamet om specifika åtgärder som ska vidtas i varje kategori (sluta, börja, fortsätta) för framtida projekt eller sprintar.

Proffstips: Använd ClickUp SSC-mallen för att organisera, spåra och implementera dessa insikter, vilket leder till konkreta förbättringar i dina agila metoder.

Använd SSC-mallen på Clickup för att starta dina Stop-Start-Continue-sessioner.

8. Agile Jeopardy

Agile Jeopardy är ett frågespel som är utformat för att förstärka och testa ett Scrum-teams förståelse för agila principer och metoder. Det är ett engagerande sätt att säkerställa att teammedlemmarna är i linje med agila metoder och kan återkalla viktiga begrepp på ett effektivt sätt.

Teamen tävlar om att svara på frågor om utvalda agila ämnen och får poäng för rätt svar och eventuellt förlorar poäng för felaktiga svar. Detta format uppmuntrar till lärande i en rolig och konkurrenspräglad miljö.

Förstärk och testa teamets förståelse för agila principer genom detta engagerande frågespel. Skapa och hantera frågespelets innehåll tillsammans med ClickUp Docs och förvandla det till en dynamisk och interaktiv inlärningsupplevelse som är mer än bara ett spel. Använd Docs för att underhålla en frågespelwiki med inbäddade sidor och formateringsalternativ som kan återanvändas av olika team.

ClickUp Docs är mer än bara ett redigeringsprogram för dokument – använd Docs för agila frågesporter.

9. Produktlåda

Spelet Product Box hjälper team att bättre förstå och kommunicera sitt produkters värdeerbjudande. Det uppmuntrar innovation och kundfokuserat tänkande genom att låta teammedlemmarna designa en "låda" för sin produkt.

Teamen diskuterar och beslutar vad som ska ingå i deras låda, vilket simulerar den agila produktionsprocessen där man definierar och prioriterar produktfunktioner baserat på kundfeedback och marknadsförbarhet.

Använd ClickUp för produktutveckling för att utöka värdet av denna övning bortom spelet. Visa upp produktdesign i vackra dokument, brainstorma idéer med hjälp av ClickUp Mind Maps och Whiteboards, och planera din produktplan med ClickUp Product Roadmap Template!

10. Speed Boat

Speed Boat är ett agilt retrospektivt spel som hjälper team att identifiera faktorer som påskyndar eller hindrar deras framsteg.

Börja med att rita en motorbåt på en whiteboard eller ett stort papper. Ge varje teammedlem klisterlappar och pennor.

Deltagarna skriver ner problem som bromsar teamet på individuella klisterlappar – ett problem per lapp. De placerar klisterlapparna på ritningen av motorbåten som ”ankare” som tynger ner den.

Sedan diskuterar teamet varje problem och hur det ska lösas. Du kan ta bort anteckningar eller ”ankare” från båten när lösningar identifieras och båten fångar mer ”vind”.

Genom att dokumentera och följa upp dessa diskussioner med hjälp av ClickUp SWOT-analysmallen säkerställer du att ditt team tillämpar de insikter som de fått från spelet i faktiska projekt. Detta leder till förbättrad prestanda för Scrum-teamet.

Införliva viktiga insikter i din strategi med hjälp av ClickUps kostnadsfria mall för SWOT-analys.

11. Spindelväv

Spiderweb är en teambuildingövning som går ut på att skapa ett fysiskt nät som symboliserar teamets sammankoppling och beroende. Den är särskilt effektiv för att illustrera hur varje teammedlems bidrag är avgörande för projektets totala framgång.

Kopplingarna och beroendena kan översättas till ClickUp Mind Maps för att tydligt visa hur varje teammedlems arbete bidrar till det övergripande projektet.

Det uppmuntrar till fortsatt erkännande av varje persons roll i teamet och främjar en samarbetsmiljö, i linje med agila principer om lagarbete och kollektivt ansvar.

12. Agilt kulspetsspel

Det agila kulspelsleken lär teamen om agila produktionsprocesser och vikten av självorganisering. Den demonstrerar principerna om flöde, processeffektivitet och kontinuerlig förbättring.

Teamen passar bollar för att simulera en arbetsflödesprocess och lär sig om flaskhalsar och hur man optimerar verksamheten. Målet är att få så många bollar som möjligt genom systemet i tre sprintar.

Det finns några regler att tänka på:

Bollen måste börja och sluta hos samma person.

Bollen måste ha passerat alla i teamet.

Bollen måste vara i luften

Det kan inte vidarebefordras till personen bredvid dem.

Om bollen tappas räknas den inte.

Spelet betonar vikten av lagarbete, kommunikation och iterativa processförbättringar.

13. Punktröstning

Dot Voting är en enkel men effektiv retrospektiv teknik som används i den agila metodiken. Den är särskilt användbar för att prioritera idéer, problem eller lösningar.

Teamet börjar med att brainstorma och lista idéer, problem eller förbättringar på en tavla eller i ett delat dokument. Varje teammedlem får sedan ett begränsat antal ”prickar” (röster) som de kan fördela mellan de listade punkterna.

De kan placera alla sina prickar på en punkt eller sprida dem över flera. De punkter som får flest prickar prioriteras för diskussion och åtgärder. Denna process hjälper teamet att gemensamt identifiera och enas om de viktigaste fokusområdena.

Teamen kan sedan skapa uppgifter för varje högprioriterad punkt och använda ClickUps funktioner för att tilldela, spåra och uppdatera deras framsteg. Detta säkerställer att insikterna från retrospektivet omsätts i handling, i linje med agila principer om kontinuerlig förbättring och teamdrivet beslutsfattande.

14. Marshmallow-utmaningen

Målet i detta agila spel är att bygga den högsta fristående strukturen med hjälp av spagettistänger, tejp, snöre och en marshmallow. Men det finns en hake: du har begränsad tid på dig och marshmallown måste placeras högst upp.

Aktiviteten uppmuntrar teamen att snabbt ta fram prototyper, testa sina strukturer och iterera utifrån vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Spelet fångar den agila inställningen att lära genom handling. Och den korta tidsramen främjar kreativitet under press.

Du kan behandla spelet som ett projekt och dokumentera teamens strategier och resultat med hjälp av ClickUp Retrospectives Template, vilket hjälper teamen att tillämpa lärdomarna i det dagliga projektarbetet.

Dokumentera ditt teams strategi och följ upp resultaten med den kostnadsfria mallen ClickUp Retrospectives.

15. Lean Coffee

Lean Coffee är en öppen mötesform där ett team demokratiskt väljer och utforskar diskussionsämnen.

Deltagarna samlas och föreslår diskussionsämnen genom att skriva ner dem på post-it-lappar eller kort. Dessa ämnen prioriteras sedan genom en omröstning i gruppen. Formatet uppmuntrar till aktivt deltagande och säkerställer att de mest relevanta och angelägna frågorna tas upp.

Genom att använda ClickUp-listor för att organisera och prioritera diskussionsämnen säkerställer du att samtalen blir produktiva och i linje med teamets mål.

Listor, tavlor, kalendrar... Organisera dina uppgifter som du vill i ClickUp.

16. Iterationsspelet

Iterationsspelet är en agil övning som fokuserar på principen om iterativ utveckling. Det lär teamen värdet av att göra små, kontinuerliga förbättringar av en produkt eller process, vilket återspeglar ett kärnkoncept i agila metoder.

Teamen arbetar med ett projekt eller en uppgift i flera korta iterationer, där varje iteration syftar till att förbättra den föregående. Spelet innefattar ofta en enkel, repeterbar uppgift, vilket gör det möjligt för teamen att se effekten av iterativa förändringar och vikten av feedback för att forma det slutliga resultatet.

17. Scrum-simulering med LEGO

Scrum-simulering med LEGO är ett engagerande och praktiskt spel som lär ut grunderna i Scrum-metodiken med hjälp av LEGO-klossar. Denna övning är särskilt effektiv för att illustrera Scrum-ramverket, roller och ceremonier på ett konkret och interaktivt sätt.

Teamen använder LEGO-klossar för att simulera Scrum-processen, från sprintplanering till granskning. Teammedlemmarna tar på sig roller som Scrum Master och Development Team och lär sig om samarbete, iteration och inkrementell utveckling i en rolig miljö.

Planera och följ upp varje sprint med hjälp av ClickUp Agile Scrum Management Template, som erbjuder en digital motsvarighet till den fysiska LEGO-simuleringen och kombinerar praktiskt lärande med praktisk tillämpning.

Simulera scrum-miljön med ClickUps kostnadsfria mall för agil scrum-hantering.

18. Namnleken

Namnleken är en enkel men effektiv aktivitet som är utformad för att förbättra teamkänslan och minnesförmågan. Den är särskilt fördelaktig för nya team eller team med nya medlemmar, eftersom den hjälper till att bryta isen och skapa en känsla av samhörighet och kamratskap.

I det här spelet försöker en antecknare skriva ner en ström av information, såsom namn, mål och utmaningar, som kommer in från flera källor samtidigt. Källorna är teammedlemmarna, och varje medlem turas om att vara antecknare.

Utmaningen ökar i takt med att fler namn och fakta läggs till, vilket kräver att deltagarna är uppmärksamma och kommer ihåg mer information. Detta spel är utmärkt för att utveckla lyssningsförmågan och hjälpa teammedlemmarna att lära känna varandra bättre.

Använd ClickUp Tasks på ett kreativt sätt för att lagra och referera till dessa namn och fakta. Det är ett utmärkt verktyg för att förstärka information och främja kamratskap i teamet.

ClickUp Tasks är otroligt effektivt för att spåra dina prioriteringar och åtgärdspunkter.

19. Crazy Eights

Crazy Eights är ett agilt brainstorming- och idéspel som uppmuntrar till snabb idégenerering. Det används ofta i design thinking och agila workshops för att stimulera kreativiteten och utforska ett brett spektrum av lösningar.

Varje deltagare får ett papper uppdelat i åtta sektioner. De har åtta minuter på sig att skissa eller skriva ner åtta olika idéer, en minut per idé. Fokus ligger på kvantitet framför kvalitet, vilket uppmuntrar till nytänkande.

ClickUps tidsregistreringsfunktioner kan användas i liknande brainstorming-sessioner för att säkerställa tidsbegränsad idégenerering. Idéer från Crazy Eights kan registreras i ClickUp, antingen som uppgifter, i Docs eller på Whiteboards, för vidare utveckling och implementering.

Denna metod hjälper till att omvandla snabb, kreativ brainstorming till genomförbara projektuppgifter, i linje med agila metoder som fokuserar på iterativ och kollaborativ utveckling.

Spåra tid för uppgifter i olika stadier av deras framsteg på ClickUp Tasks.

20. Kartläggning av användarberättelser

User Story Mapping hjälper team att känna empati med användarna och förstå deras behov. Det är en samarbetsprocess som hjälper team att skapa ett användarfokuserat ramverk för produktutveckling, vilket säkerställer att den slutliga produkten överensstämmer med kundernas krav.

Processen innebär att organisera användarberättelser längs en tidslinje eller ett arbetsflöde, identifiera beroenden och prioritera uppgifter baserat på användarvärde. Denna kartläggning hjälper teamen att förstå helheten och fatta välgrundade beslut om vad som ska byggas först.

ClickUps mall för användarberättelser är ett samarbetsverktyg för att skapa, dela och vidareutveckla dessa användarberättelser, vilket säkerställer att användarnas behov står i centrum för projektplanering och genomförande.

Spela in och analysera användarberättelser för din produkt med ClickUps kostnadsfria mall.

21. Penny-spelet

Detta spel visar begreppet batchstorlek och dess inverkan på arbetsflödet i produktionssystem. Det är särskilt effektivt för att lära team om effekterna av begränsningar av pågående arbete och optimering av processflöden.

Spelet spelas i omgångar, var och en med olika regler för hur pennies kan överföras. Teamen hanterar pennies (eller liknande små föremål) i olika batchstorlekar och lär sig om effektivitet och processflöde.

Målet är att slutföra uppgiften så snabbt som möjligt och belysa hur olika tillvägagångssätt påverkar den totala effektiviteten och genomströmningen.

Använd ClickUp för agila team för att förbättra arbetsflöden utifrån dina behov, samarbeta på ett och samma ställe och anpassa uppgifter. Det gör att ditt team kan få överblick och snabba på utvecklingen.

22. Agile Bingo

Agile Bingo är ett lekfullt sätt att förstärka agila koncept och metoder. Det förvandlar inlärningsprocessen till en engagerande aktivitet som främjar en djupare förståelse för agila koncept i en avslappnad miljö.

Skapa bingokort med termer som "MVP", "Retrospektiv", "Användarberättelse" etc. och förbered en lista med definitioner för varje term. Turas om att dra definitioner och läsa upp dem högt.

Teammedlemmarna markerar matchande termer på sina kort. Den som först fyller en rad, kolumn eller diagonal – eller fyller hela kortet – ropar ”Bingo!” och vinner.

23. De icke-musikaliska stolarna

Non-Musical Chairs är ett diskussionsbaserat agilt spel som fokuserar på öppen kommunikation och teamdynamik. Till skillnad från sin musikaliska motsvarighet fokuserar detta spel på dialog och reflektion, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för agil teambuilding och problemlösning.

I den här aktiviteten sitter teammedlemmarna i en cirkel med en stol mindre än antalet deltagare. När musiken stannar, istället för att springa efter en stol, delar den person som står kvar med sig av sina tankar om ett förutbestämt ämne relaterat till teamets prestanda eller dynamik.

Efter spelet kan ClickUp Form View hjälpa till att dokumentera insikter, feedback och åtgärdspunkter från dessa diskussioner, vilket hjälper teamen att följa framstegen och göra nödvändiga justeringar.

Starta en undersökning för att samla in feedback med hjälp av anpassningsbara formulär på ClickUp.

24. Tornbyggande

Engagera teamen i en kreativ och strategisk övning där de ska bygga det högsta tornet med begränsade resurser.

Övningen kräver kreativitet, strategi och effektiv kommunikation när teammedlemmarna beslutar hur de bäst ska använda sina resurser för att uppnå målet. Det är en övning i att balansera ambition med praktiskhet, som uppmuntrar teamen att tänka innovativt samtidigt som de hanterar begränsningar.

Med hjälp av ClickUp för projektledning kan team planera sina byggstrategier, granska sina tillvägagångssätt efter aktiviteten och tillämpa dessa lärdomar för att förbättra teamarbetet och projektledningsfärdigheterna.

Spåra teamets OKR:er i realtid på en enda ClickUp-instrumentpanel.

25. Empati-kartläggning

Empathy Mapping är ett effektivt spel för att förstå användarnas perspektiv och behov. Det är en samarbetsaktivitet som fokuserar på att bygga empati för målgruppen, vilket är avgörande för användarcentrerad produktutveckling.

Processen innefattar brainstorming och diskussioner om användarupplevelser, behov och motivationer, för att sedan organisera dessa insikter i en empati-karta. Denna övning uppmuntrar teamen att sätta sig in i användarnas situation, vilket främjar en djupare förståelse för användarnas behov och beteenden.

ClickUps whiteboardmall för empati-kartor erbjuder en samarbetsyta för att skapa, dela och utveckla dessa empati-kartor, och integrera dessa värdefulla användarinsikter i teamets projektplanering och utvecklingsprocess.

Starta en övning i empati med ett enda klick med ClickUps mall för empati-whiteboard.

Gör lärande och förbättring roligt med agila spel

Att använda dessa 25 agila spel för ditt teams lärande är mer än bara ett roligt tidsfördriv. Det är ett strategiskt steg mot att bygga ett starkare, mer sammanhållet och högpresterande agilt team.

Varje spel, med sitt unika fokus och sina unika lärandemål, kommer att förbättra olika aspekter av agilt teamarbete, från att förbättra kommunikation och problemlösningsförmåga till att främja en kultur av kontinuerlig förbättring och samarbete.

ClickUp är den perfekta plattformen för att förverkliga dessa spel i en verklig kontext. Oavsett om du spårar framsteg i Kanban Pizza Game med hjälp av Board View, organiserar diskussioner från Lean Coffee med Lists eller reflekterar över teamdynamiken med mallen Stop Start Continue, förbättrar ClickUp effektiviteten i varje spel.

Använd dessa agila spel som en katalysator för tillväxt och låt ClickUp vara din partner i denna resa mot kontinuerlig förbättring.

