De 10 bästa Slab-alternativen och konkurrenterna 2025

Om du någonsin har letat igenom ett stort antal spridda dokument för att hitta en viktig uppgift, vet du hur viktigt det är att ha en kunskapsbas. Den håller ditt företags information om kunder, produkter och affärsprocesser organiserad och tillgänglig.

För att skapa denna kunskapsbas förlitar sig många på Slab, en kunskapsbasprogramvara som hjälper dig att skapa och redigera dokument i samarbete med flera användare.

Men om du någonsin har brottats med Slabs begränsade integrationer eller önskat dig mer användarvänliga funktioner är du inte ensam. Slab kanske inte kan hantera komplexiteten i din verksamhet, så du behöver alternativ som kan klara av det.

I den här artikeln har vi listat de 10 bästa Slab-alternativen för dig. Vi går igenom deras funktioner, väger för- och nackdelar och tolkar priserna för att hjälpa chefer som du i jakten på den perfekta lösningen för kunskapshantering.

Vad ska du leta efter i Slab-alternativ?

Det perfekta verktyget måste passa dina affärsbehov, så här är några viktiga funktioner att leta efter när du utvärderar olika Slab-alternativ.

Felfri sökfunktion: En idealisk En idealisk programvara för kunskapshantering bör erbjuda en intuitiv sökupplevelse, så att du snabbt kan hitta det du behöver med omedelbara förslag medan du skriver. Detta är avgörande om ditt företag har supportagenter som behöver snabb tillgång till information under samtal. En kraftfull sökfunktion sparar både tid och ansträngning

Teamsamarbete: Att bygga upp en kunskapsbas är ett teamarbete. Därför måste ditt kunskapshanteringssystem möjliggöra teamsamarbete med definierade roller.

Smarta integrationer: Att välja Slab-alternativ som fungerar bra med de verktyg som ditt team redan använder kommer att bidra till en snabbare implementering.

Säkerhetskopiering och återställning: Tänk dig att du förlorar flera månaders arbete på grund av ett misstag eller dataförlust. Välj ett Slab-alternativ med robust säkerhetskopiering och återställning för ökad säkerhet

Kraftfullt feedback-system: Ett mångsidigt verktyg för kunskapshantering bör möjliggöra anpassade formulär eller integration av tredjepartsverktyg för att samla in viktig feedback från användarna.

De 10 bästa Slab-alternativen att använda

När du har bestämt dig för vilka funktioner som är nödvändiga för att ditt företag ska fungera bra, välj från vår lista över Slab-alternativ för att hitta det som passar dig bäst.

1. ClickUp

Skriv, redigera och samarbeta med kollegor i ett enda dokument med ClickUp Docs

ClickUp är vårt förstahandsval, och det är inte bara vi som säger det – team över hela världen älskar det också!

ClickUp är ett komplett projektledningsverktyg och samarbetsutrymme där team kan planera, organisera och arbeta tillsammans utan ansträngning, särskilt när de bygger upp en solid kunskapsbas. Och i centrum för detta ligger ClickUp Docs.

Skapa högst anpassningsbara wikis och kunskapsbaser med ClickUp Docs

ClickUp Docs

Docs är den ultimata guiden för dokumenthantering och samarbete, och har tagit sin plats bland världens högst rankade verktyg för både stora och små team.

Med ClickUp Docs har du ett obegränsat antal sidor, och funktionen Relationships förenklar filhanteringen genom att länka relaterade uppgifter till dess sidor och sedan tagga användare för enkel sökbarhet.

Du kan också dela sidor privat eller offentligt. Det här alternativet ger extra säkerhet mot oönskade redigeringar. Men stjärnan i showen är ClickUp AI i Docs, som gör skrivandet enklare och snabbare med förslag i realtid.

ClickUps Docs har avancerade formateringsalternativ, inklusive flera stilar och textjustering för att täcka bilder och undertexter. Skapa visuellt tilltalande dokument med denna WYSIWYG-redigerare. Dessutom förenklar funktioner som kapslade sidor och formateringsalternativ ditt arbete.

Skapa mångsidiga dokument och wikis som är anpassade efter dina behov. Oavsett om det gäller roadmaps eller en kunskapsbas finns det inget du inte kan göra med Docs.

Du och ditt team kan arbeta på samma dokument samtidigt och koppla Docs till arbetsflöden för enkel integration. ClickUp Docs – med sina funktioner för samarbete och anpassningsmöjligheter – är ett oumbärligt verktyg för effektiv projektledning och samarbete, särskilt när dokumentation är en viktig del av smarta arbetsflöden.

Skapa ett 30-minutersdokument på 30 sekunder med ClickUp AI

ClickUp AI

Men det är inte allt! Samarbeta med ClickUp AI och skapa kunskapsbaser utan att behöva lägga hela dagen på det.

Med över hundra verktyg som tillgodoser olika roller och användningsfall sammanfattar det diskussioner, genererar åtgärdspunkter och förbättrar kommunikationens tydlighet, allt på en gång.

Använd ClickUp Wiki Template om du föredrar en mer färdiglösning för att skapa wikis

ClickUp-mallar

Om du föredrar att börja med en mall kommer ClickUp inte att göra dig besviken. ClickUp Wiki-mallen är ett smidigt verktyg för att skapa och underhålla din kunskapsbas. Använd den för att spara tid på installation, så att ditt team kan skapa wikis, SOP:er och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Skapa vackra dokument och wikis med rich text-redigering i ClickUp Docs.

Skissa innehåll, skapa sammanfattningar och spara tid med ClickUp AI

Hantera enkelt flera dokument med relationer och anpassade åtkomsträttigheter

Redigera dokument med dina teammedlemmar i realtid

Gör anteckningar och skapa checklistor med ClickUp Notepad

Utforska ett bibliotek med projektmallar för olika situationer, inklusive mallar för wiki och kunskapsbaser

Sortera och hitta dokument enkelt på några sekunder

Anslut smidigt till andra verktyg som Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote och många fler

Använd mobilappar för både iOS- och Android-system

Begränsningar för ClickUp

Användare kan behöva lite hjälp i början för att kunna använda plattformen på rätt sätt

Mobilappen är inte lika bra som desktopversionen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

2. Nuclino

via Nuclino

Nuclino är ett snabbt alternativ till Slab som fokuserar på hastighet och prestanda.

Dess enkla, distraktionsfria användargränssnitt garanterar snabba interaktioner utan irriterande laddningsfördröjningar.

Samarbetet flyter smidigt med uppdateringar i realtid och en effektiv versionshistorik.

Nuclino har dock sina begränsningar. Vissa användare saknar avancerade funktioner från mer kraftfulla plattformar, medan andra klagar på prisstrukturen.

Nuclinos bästa funktioner

Gör redigering och spårning enkelt med samarbete i realtid

Anslut till över 40 verktyg som Airtable, Slack och Microsoft Teams

Använd AI-drivna verktyg för att skriva utkast till innehåll, förbättra läsbarheten och skapa sammanfattningar

Skapa interna länkar genom att skriva ”@”.

Nuclinos begränsningar

Ingen åtkomstkontroll för enskilda mappar och sidor

Begränsade funktioner för textredigering

Nuclinos priser

Gratis

Standard: 5 $/användare per månad

Premium: 10 $/användare per månad

Standardplanen kommer med en kostnadsfri provperiod på 14 dagar.

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (70+ recensioner)

3. Google Docs

via Google Docs

Google Docs är inte avsett för en dedikerad kunskapsbas. Men det kan fungera som ett alternativ till Slab tack vare den nya uppdateringen för dokumentlänkar.

Den här uppdateringen låter dig koppla ihop dokument och skapa en provisorisk wiki i Google Drive. Om ditt team redan är väl förtrogna med Googles verktyg är det enkelt att byta från Slab.

Även om Google Docs inte har alla Slabs funktioner kan det vara ett bra kompromissalternativ för enkel dokumentsamarbete.

Google Docs bästa funktioner

Låt många personer arbeta på samma dokument samtidigt genom samarbete i realtid

Skapa wikis i det välbekanta Google-ekosystemet

Gör åtkomsten enkel med alternativ för både offentlig och privat dokumentdelning

Förhindra oavsiktliga uppdateringar genom skrivskyddat läge

Begränsningar i Google Docs

Ingen variation av mallar för kunskapsbaser

Kan vara förvirrande, vilket får människor att leta efter alternativ

Priser för Google Docs

Gratis

Business Starter: 6 $/användare per månad

Business Standard: 12 $/användare per månad

Business Plus: 18 $/användare per månad

Google Docs ingår i Google Workspace-prisplanerna

Betyg och recensioner av Google Docs

G2: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 28 000 recensioner)

4. Zoho Learn

via Zoho Learn

Det som utmärker Zoho Learn (tidigare känt som Zoho Wiki) är dess enkelhet och prisvärdhet. Detta verktyg för kunskapshantering är utformat för små kreativa och marknadsföringsteam, utbildare och team med begränsad budget.

Zoho Learn skapar en hubb där team kan dela sin kunskap genom att organisera arbetsuppgifter, anpassa portaler och ge uppdateringar i realtid. Säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda data med anpassningsbar sidåtkomst.

Zoho Learn saknar dock lagringsutrymme och stöder inte många användare. Om ditt företag växer och du planerar att anställa fler personer är detta verktyg kanske inte det bästa alternativet, och du bör överväga andra Slab-alternativ.

Zoho Learns bästa funktioner

Behåll versioner av samma dokument för att enkelt kunna spåra ändringar

Anpassa verktygets utseende och känsla efter ditt varumärke

Använd widgets för att skapa innehåll snabbt

Skydda privata och känsliga data från obehörig åtkomst

Begränsningar för Zoho Learn

Kan inte hämta viktig information från uppladdade dokument

Begränsat lagringsutrymme

Priser för Zoho Learn

Gratis

Express: 1 $/månad per användare

Professional: 3 $/månad per användare

Zoho Learn-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Notion

via Notion

Notion utmärker sig genom att kunna göra lite av allt – ta anteckningar, hantera projekt och skapa att göra-listor. Avancerade funktioner som databaser och tidslinjer gör det till ett utmärkt verktyg för komplexa projekt som att skapa wikis.

Även om Notion ser enkelt ut är det ett kraftfullt verktyg med många anpassningsbara mallalternativ och roliga funktioner som memes och emojis.

Men Notions flexibilitet kan vara en nackdel. Det är mer avsett för personlig kunskapshantering än smidig teamsamarbete.

Notions bästa funktioner

Anpassa dina filer enkelt med alternativ som innehållsförteckning, rubriker, brödtext, punktlistor, växlingsknappar och kodsnuttar

Arbeta tillsammans med dina teammedlemmar för att redigera ett dokument samtidigt och tagga varandra med frågor och kommentarer

Använd AI-verktyg för att sammanfatta innehåll, identifiera viktiga punkter och redigera automatiskt

Organisera dina projektuppgifter på det sätt du vill med hjälp av Kanban- eller tidslinjevyer

Anslut smidigt med Slack, Jira, GitHub, GitLab och Zapier

Begränsningar i Notion

Nya användare kan känna sig överväldigade av alla anpassningsalternativ

Mobilappen kan ta längre tid att ladda, vilket vissa användare har noterat.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Notion AI är tillgängligt för en extra kostnad på 10 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

6. Confluence

via Atlassian

Confluence är en del av Atlassian-familjen, tillsammans med Jira och Trello. Det är ett populärt verktyg för kunskapshantering som är känt för att förbättra den interna kommunikationen.

Confluence är utmärkt för brainstorming och dokumentation av processer. Det är ett favoritverktyg bland befintliga användare av andra Atlassian-verktyg.

Trots dess rikedom tycker vissa användare att det är överväldigande och söker efter alternativ. Det har en brantare inlärningskurva, särskilt för nybörjare. Även om anpassningsmöjligheterna är användbara kan det vara svårt att navigera för vissa.

Confluence bästa funktioner

Använd kalkylblad och kodarkiv för att redigera och bädda in innehåll

Använd AI-verktyg för innehållsskapande som ChatGPT, Copywriter och Wordsmith för snabba innehållsuppgifter

Automatisera repetitiva uppgifter i flera dokument

Begränsningar i Confluence

Vissa användare tycker att sökfunktionen är problematisk för stora företag, eftersom det kan vara svårt att hitta specifika dokument.

Bristande flexibilitet när det gäller dokumentformat, tabellarrangemang och hantering av kunskapsbaser

Priser för Confluence

Gratis

Standard: 6,05 $/månad per användare

Premium: 11,55 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (3700+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3270+ recensioner)

7. Guru

via Guru

Guru är ett AI-drivet verktyg för kunskapshantering som hämtar information från alla dina kunskapskällor. Det är en företagsökmotor, intranät och wiki på en och samma plattform.

Guru är utformat för snabb kunskapsutbyte och har en kraftfull sökfunktion, kontextuella förslag och versionskontroll – perfekt för interna kunskapsbaser inom företag. Integration med verktyg som Slack, Salesforce och Microsoft Teams förbättrar dess samarbetsfunktioner.

Gurus AI-förslag är visserligen kraftfulla, men kan ibland missa målet.

Gurus bästa funktioner

Skapa och hantera kunskapskort enkelt och låt användarna lägga till kommentarer och frågor

Få tillgång till dina kunskapskort via Chrome-tillägget

Få exakta svar på komplexa frågor när verktyget skannar kunskapsbasen och ansluter externa verktyg

Guru-begränsningar

Vissa användare har påpekat att användarupplevelsen skulle kunna förbättras, särskilt när det gäller kort.

Brist på djup i mappstrukturerna

Guru-prissättning

Gratis provperiod i 30 dagar

Byggare: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Guru-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1590+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

8. Document360

via Document360

Dokumentation ska inte vara förvirrande, och teamet på Document360 förstår det väl.

Dess användarvänliga gränssnitt förenklar kunskapscentralisering, samarbete och förstklassig dokumentation, vilket hjälper dig att skapa kunskapsbaser, tekniska dokument, mötesanteckningar och mycket mer.

Med sömlös integration av tredjepartsprogram är Document360:s instrumentpanel ett visuellt nervcentrum. Dess blockredigerare effektiviserar skapandet av innehåll, och anpassningsmöjligheterna gör det möjligt att finjustera. Du kan skapa vilken dokumentation som helst med dessa funktioner och spåra allt från företagsinformation till personalintroduktioner och vanliga frågor från kunder.

Den enda nackdelen är kostnaden; Document360-abonnemangen är dyra jämfört med andra Slab-alternativ.

Document360:s bästa funktioner

Skapa innehåll med den interna kunskapsbasportalen, som har användarvänliga verktyg för hantering och granskning

Visa relevanta dokument offentligt för kundsupport eller dela dem privat inom teamet via den externa kunskapsbaswebbplatsen.

Bädda in en widget på din webbplats eller produkt för användarfrågor när som helst med Knowledge Base Assistant

Integrera din kunskapsbas med favoriter som Zendesk, Intercom och Google Analytics

Begränsningar för Document360

Brist på grundläggande funktioner som inbyggd stavningskontroll, korrekt språköversättning och samtidig redigering

Kräver anpassad kodning för att justera design och layouter

Priser för Document360

Gratis

Standard: 149 $/månad per projekt

Professional: 299 $/månad per projekt

Företag: 399 $/månad per projekt

Enterprise: 599 $/månad per projekt

Privat hosting: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (190+ recensioner)

9. Gitbook

via Gitbook

Gitbook är ett kunskapsbaserat verktyg som är särskilt utformat för teknikteam för att dela kunskap och förenkla dokumentation. Dess AI-först-strategi extraherar enkelt delbar kunskap från Slack-meddelanden och befintliga dokument.

GitBook, som ursprungligen skapades för utvecklare och SaaS-designers, stöder rik text, programmeringsspråk och visuella tillgångar, vilket möjliggör smidig kunskapshantering.

Det är dock kanske inte det idealiska verktyget om du inte är utvecklare.

Gitbooks bästa funktioner

Spåra, jämför, slå ihop och återställ ändringar på varje sida på ett enkelt sätt

Använd interaktiva kommentarer och diskutera med ditt team

Få säker åtkomst via olika autentiseringsplattformar och enkel inloggning för kunder och partners

Håll dig informerad med aviseringar om nytt innehåll, viktiga ändringar eller förändringar i dokumentens synlighet

Håll dig synkroniserad med kodbaser som Git

Gitbooks begränsningar

Begränsad anpassning

Utmaningar vid export av olika filformat

Gitbook-priser

Personligt: Gratis plan för alltid

Plus: 6,70 $/månad per användare

Pro: 12,50 $/månad per användare + 82,50 $ i månatlig plattformsavgift

Företag: Anpassad prissättning

Gitbook-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. TaskQue

via TaskQue

TaskQue är ett onlineverktyg för uppgiftshantering och intern kunskapshantering som ökar produktiviteten. Även om det inte är ett dedikerat verktyg för kunskapshantering, spelar det en avgörande roll i kunskapshanteringen genom att förenkla hanteringen av projekt- och teamarbetsbelastning.

Du kan till exempel använda TaskQue för att tilldela uppgifter relaterade till skapandet av kunskapsbaser till rätt teammedlemmar.

Dessutom förenklar TaskQues automatisering av arbetsflöden utvecklingsprocessen för kunskapsbasen, vilket garanterar en smidig resa från granskning till publicering.

TaskQues bästa funktioner

Automatisera kunskapsbaserade uppgiftsfördelningar för ökad produktivitet

Få en komplett översikt över alla uppgifter på ett ögonblick

Underlätta kommunikation och samarbete inom uppgiftsgränssnittet för uppdaterade wikis

Hantera och tilldela resurser för optimerat arbetsflöde

Begränsningar för TaskQue

Vissa tredjepartsintegrationer kan störa arbetsflödena

Begränsade kunskapsbasfunktioner

Priser för TaskQue

Grundläggande: Gratis

Företag: 5 $/månad per användare

TaskQue-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Har du hittat ditt perfekta Slab-alternativ?

Om Slabs integrations- och anpassningsutmaningar sliter på dig är det dags att uppgradera.

Vi har visat dig de bästa Slab-alternativen som finns på marknaden. Men om vi skulle välja åt dig skulle vi föreslå samarbetsplattformen ClickUp för alla dina behov inom kunskapsbashantering.

Förutom att förenkla din kunskapshanteringsprocess är ClickUp också utmärkt för projektledning. Anpassa det efter dina önskemål, använd smarta mallar och låt AI göra grovjobbet. Det bästa av allt? Det erbjuder ett gratis abonnemang för alltid. Registrera dig idag!