De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Yammer (Viva Engage) 2025

Visste du att du kan öka ditt teams produktivitet med 25 % genom förbättrad kommunikation mellan teammedlemmarna? God kommunikation är det som förvandlar en grupp individer till ett kraftfullt team.

Och med distans- och hybridarbetsplatser som dominerar ekonomin behöver jag onlineverktyg för samarbete som både informerar och engagerar.

Yammer (nu Viva Engage) har varit ett unikt förstahandsval – en social nätverkstjänst skräddarsydd för samarbete inom företag. Men dess tendens att överskölja användarna med aviseringar och en bristfällig sökfunktion gör att det är dags för en uppgradering.

Det är dags att utforska alternativ där teamkommunikationen är smidig och samarbetet är en konstform.

Här presenterar jag 10 förstklassiga alternativ till Yammer och analyserar deras funktioner och priser, eftersom det ska vara lika enkelt att hitta det perfekta verktyget för ditt företag som det är att samarbeta med det.

Vad ska du leta efter i ett alternativ till Yammer?

För att hitta de perfekta alternativen till Yammer bör du identifiera de funktioner som bäst stöder din verksamhet. Jag har listat några viktiga funktioner åt dig:

Funktioner för video- och ljudsamtal: Kristallklara video- och ljudsamtal är eftertraktade funktioner i kommunikationsverktyg. Håll även distribuerade team uppkopplade med pålitlig kommunikation för snabba avstämningar eller virtuella samarbetsmöten.

Dokumentdelning: Välj ett alternativ till Yammer som gör det möjligt för ditt team att samarbeta på filer och dokument i realtid. Leta efter funktioner som versionshantering och enkla delningsalternativ.

Visuellt samarbete: Välj en plattform som går utöver textbaserad kommunikation. Ett bra verktyg bör erbjuda funktioner för visuellt samarbete, såsom delade whiteboardtavlor och interaktiva bilder.

Smarta integrationer: Se till att ditt Yammer-alternativ integreras smidigt med andra viktiga appar. Smidiga kopplingar mellan verktyg gör dig produktiv genom att minska behovet av att växla mellan plattformar.

Säkerhet: Om du ska dela känslig information via ditt verktyg måste det ha robusta säkerhetsåtgärder. Leta efter end-to-end-kryptering, säker fillagring och användarautentiseringsfunktioner för att skydda ditt teams data och upprätthålla sekretessen.

De 10 bästa alternativen till Yammer

Här har jag sammanställt en lista över de 10 bästa, användarvänliga alternativen till Yammer 2024:

1. ClickUp

Dela idéer och memes och samarbeta med dina kollegor via ClickUp Chat.

ClickUp är det överlägsna allt-i-ett-samarbetsverktyget. Från projekt till team täcker det allt under ett tak, inklusive oavbruten kommunikation.

Med sin chatt i realtid centraliserar ClickUp teamkommunikationen och eliminerar kaoset med spridda konversationer. Dela snabbt uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt – allt på ett och samma ställe.

Nämn dina teammedlemmar med hjälp av "@" och tilldela dem kommentarer efter behov.

Använd chattkanaler i realtid, nämn teammedlemmar med @mentions och tilldela kommentarer så att alla är på samma sida.

Dela filer, dokument, videor och mer med dina kollegor direkt i ClickUp-chatten.

ClickUp gör det också möjligt att bädda in webbsidor, kalkylblad, videor och mycket mer direkt i chatten. Alla länkar och bilagor grupperas överskådligt för snabb referens, vilket förbättrar tillgängligheten och håller ditt team organiserat.

Använd dess omfattande dokumenthanterings- och redigeringsfunktioner för tydlig kommunikation och spara tid med /Slash Command-genvägar för effektiv formatering.

ClickUp har tänkt på alla möjliga hinder du kan stöta på. Därför erbjuder det en visuell arbetsyta för hantering av dina tvärfunktionella projekt.

ClickUps mall för tvärfunktionella projekt per avdelning förenklar samarbetet mellan teamen. Organisera dina projekt per avdelning, ställ in uppgiftsberoenden och följ framstegen med visuella verktyg som Gantt-diagram. Använd anpassade statusar, fält och vyer för effektiv projektledning och säkerställ avdelningens framgång.

Hantera dina tvärfunktionella projekt med självförtroende med hjälp av ClickUps mall för tvärfunktionella projekt per avdelning.

ClickUps bästa funktioner

Diskutera och dela länkar och uppdateringar med dina team i realtid med ClickUp Chat.

Dela projektrelaterat innehåll direkt via chatt

Skapa en chattvy som är anpassad efter alla uppgifter eller projekt i ClickUp.

Använd ClickUp Notepad för att göra anteckningar och checklistor

Integrera med olika verktyg som Discord , Google Docs, Dropbox, YouTube, Box och Evernote.

Upptäck en mängd olika projektmallar för olika användningsområden, inklusive kommunikationsmallar.

Använd mobilappar som är kompatibla med både iOS och Android.

Begränsningar i ClickUp

Användare kan behöva initial hjälp för att navigera på plattformen på rätt sätt.

Desktopversionen är mycket bättre än mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

2. Google Workspace

via Google Workspace

Google Workspace, tidigare känt som G Suite, är en uppsättning produktivitetsverktyg som är utformade för teamarbete och samarbete. Även om det inte är en direkt konkurrent till Yammer kan du använda olika Google Workspace-verktyg som värdiga alternativ.

Det bästa är att Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Kalender, Google Docs och mycket mer är integrerat i Google Workspace, så att du kan samarbeta och hantera innehåll med minimal användning av verktyg från tredje part.

Google Workspaces bästa funktioner

Använd Google Docs, Sheets, Slides och Chat för samarbete i realtid.

Håll dina data säkra i molnet med robust säkerhet

Genomför högkvalitativa videokonferenser

Håll dina team uppdaterade med e-postmeddelanden

Begränsningar i Google Workspace

Begränsat lagringsutrymme

Mycket få integrationer med verktyg från tredje part

Priser för Google Workspace

Business Starter: 7,20 $/månad per användare

Business Standard: 14,40 $/månad per användare

Business Plus: 21,60 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (42200+ recensioner)

Capterra: 4,7 (15 200+ recensioner)

3. SharePoint

via SharePoint

Microsoft SharePoint, eller helt enkelt SharePoint, kan vara ett utmärkt verktyg för att samla ditt team och underlätta arbetet.

Det är ett innehållshanteringssystem som hjälper företag med delning och visning av skrivbord, textkommentarer, snabbmeddelanden och redigering av whiteboard. Det samlar projektinformation, filer och uppdateringar, vilket främjar aktivt teamengagemang.

SharePoint är mycket anpassningsbart och kan anpassas till ditt teams unika arbetsflöde och samarbetsstil. Användarna uppskattar att de kan skapa anpassade webbplatser för olika avdelningar eller projekt, vilket gör kommunikationen och samordningen mycket smidigare.

SharePoints bästa funktioner

Lagra dina data i ett stort lagringsutrymme på 1 TB.

Skapa anpassade och underhållna intranätssidor

Möjliggör säker fildelning både inom och utanför din organisation

Håll dig uppdaterad med nyheter baserade på dina preferenser.

Begränsningar i SharePoint

Inte så smidig integration för verktyg som inte är från Microsoft

Gränssnittet kan vara hackigt.

Priser för SharePoint

SharePoint (Plan 1): 5 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad

(*endast priser för årsabonnemang är tillgängliga)

SharePoint-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 8300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5100 recensioner)

4. Slack

via Slack

Slack är en av de mest populära meddelandeapparna för företag där team kan chatta och dela filer, vilket förbättrar den interna kommunikationen och samarbetet.

Det har avancerade funktioner som video- och ljudsamtal, samarbetsytor och organiserade kanaler med diskussionstrådar.

Med Slacks Huddle -funktion kan du ringa samtal till teammedlemmar utan att behöva boka ett formellt möte. Du kan dela skärmar, emoji-reaktioner, filer, länkar och dokument.

Slacks avancerade sökfilter är utmärkta när du vill hitta en gammal fil eller konversation. Integrationen med olika verktyg hjälper till att centralisera arbetet och minimera distraktioner från att byta mellan olika appar. Allt detta gör det till ett av de bästa alternativen till Yammer.

Slacks bästa funktioner

Hitta meddelanden på några minuter med sökfilter

Anslut till en mängd andra verktyg som Hubspot

Videochatta och dela skärmen direkt med Huddle

Skapa privata kanaler

Välj utseende på din arbetsyta med teman och emojis

Slacks begränsningar

Skickar för många aviseringar, vilket gör det överväldigande att använda

Kräver en stark internetuppkoppling, annars blir det långsamt.

Priser för Slack

Gratis

Pro: 8,75 $/månad per användare

Business+: 15 USD/månad per användare

Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Slack

G2: 4,5/5 (32200+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)

5. Cisco Webex

via Cisco Webex

Cisco Webex utmärker sig genom sina dynamiska videokonferenser. Det underlättar samarbete från vilken plats som helst och främjar inkludering och engagemang. De viktigaste funktionerna är brusreducering, animerade reaktioner och dynamiska omröstningar.

Plattformen hanterar också språkbarriärer med realtidsöversättning och uppmuntrar anonymt deltagande. Breakout-rum och flexibilitet när det gäller enheter förbättrar inkluderingen.

Dess AI-drivna funktioner erbjuder personliga insikter och förenklar arbetsflöden med integrationer.

Cisco Webex bästa funktioner

Samarbeta i en säker miljö med avancerad end-to-end-kryptering

Skicka feedback med gester

Integrera via Zapier och lägg automatiskt till Webex-länkar i dina mötesinbjudningar.

Skapa transkriptioner automatiskt från möten

Begränsningar för Cisco Webex

Webinarvärdskap är separat från vanliga videokonferenser.

Problem med video- och ljuddrivrutiner, vilket orsakar tekniska problem och potentiella förseningar av möten

Priser för Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/månad per licens

Webex Suite: 25 USD/månad per licens

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Cisco Webex betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (15100+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 6800 recensioner)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Microsoft Teams är utformat för team som vill hantera uppgifter och samarbeta. Det har gedigna verktyg för online-möten som möjliggör effektivt samarbete, kommunikation i realtid och enkel fildelning via Teams och Channels.

Det är känt för sina förstklassiga webbkonferensfunktioner, som rymmer upp till 300 deltagare med webb- eller ljudinloggningsalternativ, samtalsinspelning och direktsändningar. Ytterligare fördelar inkluderar virtuella bakgrunder, skärmdelning, chattar och undertexter.

Med Microsoft Teams Whiteboards kan du skriva, rita och skissa på en virtuell duk, och ändringarna uppdateras i realtid.

Microsoft Teams bästa funktioner

Skapa gemenskaper med människor som delar samma intressen

Integrera snabbt med andra Microsoft 365-verktyg

Skapa grupprum under möten

Använd digitala whiteboardtavlor för visuellt samarbete och brainstorming

Få 5 GB molnlagring i gratispaketet

Begränsningar i Microsoft Teams

Gränssnittsnavigeringen blir överväldigande med tiden

Begränsad åtkomst för gäster/externa medarbetare

Priser för Microsoft Teams

Teams Essentials: 4 $/månad per användare

Business Basic: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12,50 $/månad per användare

(*endast priser för årsabonnemang är tillgängliga)

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 14 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9300 recensioner)

7. Jostle

via Jostle

Jostle beskriver sig själv som en plattform för medarbetarnas framgång.

Det är utformat som samarbetsprogramvara för att främja kontakter, kommunikation och medarbetarengagemang för en starkare företagskultur. Det är en samlad plattform där företag kan dela nyheter, göra viktiga meddelanden och genomföra feedbackenkäter för ökad produktivitet i teamet.

Jostle ser till att alla i din organisation, oavsett plats eller tidszon, har en central plattform för att få tillgång till relevant information, ta itu med problem och fira framgångar.

Jostles bästa funktioner

Använd omröstningar för att samla in teamets åsikter om viktiga beslut.

Samarbeta och hantera projekt i diskussionsforumet

Organisera filer i ett dokumentbibliotek för enkel sökning

Håll dig informerad med ett aktivitetsflöde

Integrera med Microsoft Office och Google Files

Jostles begränsningar

Begränsad anpassning

Inga trådade diskussioner

Jostle-priser

Brons: Från 5 $/månad per användare

Silver: Från 9 $/månad per användare

Gold: Från 12 USD/månad per användare

Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter

Jostle-betyg och recensioner

G2: 4,5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (70+ recensioner)

8. Simpplr

via Simpplr

Simpplr är en social intranätlösning som förbättrar den interna kommunikationen och bygger upp relationer mellan medarbetarna, vilket gör den till ett utmärkt val för distribuerade arbetsplatser.

Till skillnad från gamla intranät som tar evigheter att installera, kan du komma igång med Simpplr på bara några dagar. Det har den flexibilitet, skalbarhet och säkerhet som seriösa företag kräver av ett socialt nätverk.

Simpplr hjälper dig att undvika onödig överbelastning av aviseringar genom att skräddarsy intranätet utifrån din roll, vilket garanterar en personlig upplevelse.

Simpplrs bästa funktioner

Få personligt anpassat innehåll tack vare smarta kunskapsgrafer

Skapa kampanjer på intranätet och låt dina anställda dela dem på sina sociala nätverk för att nå ut till fler.

Hantera föråldrat innehåll, inaktivera oanvända webbplatser och lyft fram rätt information med AI.

Anpassa och integrera nya och befintliga arbetsflöden med lätthet

Simpplrs begränsningar

Begränsad sökfunktion

Saknar inbyggd kalender, vilket påverkar schemaläggningen.

Priser för Simpplr

Kontakta oss för prisuppgifter

Simpplr-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

9. Workplace

via Workplace

Workplace är utvecklat av Meta och är ett kommunikationsverktyg för säker teamsamarbete via chatt, röstsamtal och grupper.

Den är byggd på Facebooks gränssnitt och har ett nyhetsflöde för uppdateringar, meddelanden och inlägg från hela organisationen. Du kan interagera med inläggen och anpassa dem efter dina önskemål.

Du kan vara värd för livevideosändningar inom ditt team, med interaktiva funktioner som kommentarer, frågor och reaktioner. Du kan också spara videor för att titta på senare.

De bästa funktionerna på arbetsplatsen

Få inlägg översatta till 91 språk för ökad inkludering

Fäst viktiga inlägg högst upp i nyhetsflödet

Skapa grupper för riktad kommunikation

Mät engagemanget med analysverktyg

Integrera med Microsoft 365 och Google Workspace

Begränsningar på arbetsplatsen

Överflöd av aviseringar kan påverka produktiviteten

Användare har rapporterat problem med dataintegritet på grund av skräppost och spam.

Priser för Workplace

Grundpaket: 4 $/månad per person

Förbättrad administratörs- och supporttillägg: 2 $/månad per person

Enterprise live-tillägg: 2 $/månad per person

Betyg och recensioner av arbetsplatser

G2: 4,0/5 (över 1700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1300 recensioner)

10. Salesforce Chatter

via Salesforce Chatter

Salesforce Chatter är ett utmärkt alternativ till Yammer som erbjuder en plats för att dela insikter, föreslå idéer och koppla samman team med värdefull kundfeedback.

Du kan också dela filer och komma i kontakt med experter inom organisationen. Med mobilåtkomst kan du följa team, uppdatera möjligheter och agera på viktiga uppdateringar när som helst och var som helst för optimal effektivitet.

Salesforce Chatters bästa funktioner

Följ personer och dokument för att samarbeta i projekt

Kontrollera frekvensen för e-postaviseringar

Samarbeta privat om känsliga projekt

Integrera med andra sociala medieplattformar som Twitter

Begränsningar i Salesforce Chatter

För många aviseringar kan göra appen störande

Överväldigande att navigera för nya användare

Priser för Salesforce Chatter

För Salesforce-användare: Gratis (som en del av ditt Salesforce-abonnemang)

För icke-Salesforce-användare: 15 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Salesforce Chatter

G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vilket är ditt favoritalternativ till Yammer?

Du har tagit det första steget mot att göra din arbetsplats mer samarbetsinriktad och engagerande. Nu känner du till många alternativ till Yammer, varav vissa erbjuder mycket mer än Yammer.

Jag har sammanställt de bästa alternativen som finns på marknaden just nu. Men om du frågar oss, skulle jag rekommendera ClickUp.

Chatten är bara en av många praktiska funktioner som ClickUp erbjuder. Det är en allt-i-ett-plattform som är skräddarsydd för att hantera projekt och möjliggöra teamsamarbete. Anpassa den efter dina önskemål, välj en mall från biblioteket och låt AI sköta grovjobbet.

Vad är bättre? Du kan få tillgång till de flesta av dessa funktioner gratis. Registrera dig för ClickUp idag!