De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Yammer (Viva Engage) 2025

Visste du att du kan öka ditt teams produktivitet med 25 % genom förbättrad kommunikation mellan teammedlemmarna? God kommunikation är det som förvandlar en grupp individer till ett kraftfullt team.
Och med distans- och hybridarbetsplatser som dominerar ekonomin behöver jag onlineverktyg för samarbete som både informerar och engagerar.
Yammer (nu Viva Engage) har varit ett unikt förstahandsval – en social nätverkstjänst skräddarsydd för samarbete inom företag. Men dess tendens att överskölja användarna med aviseringar och en bristfällig sökfunktion gör att det är dags för en uppgradering.
Det är dags att utforska alternativ där teamkommunikationen är smidig och samarbetet är en konstform.
Här presenterar jag 10 förstklassiga alternativ till Yammer och analyserar deras funktioner och priser, eftersom det ska vara lika enkelt att hitta det perfekta verktyget för ditt företag som det är att samarbeta med det.
Vad ska du leta efter i ett alternativ till Yammer?
För att hitta de perfekta alternativen till Yammer bör du identifiera de funktioner som bäst stöder din verksamhet. Jag har listat några viktiga funktioner åt dig:
- Funktioner för video- och ljudsamtal: Kristallklara video- och ljudsamtal är eftertraktade funktioner i kommunikationsverktyg. Håll även distribuerade team uppkopplade med pålitlig kommunikation för snabba avstämningar eller virtuella samarbetsmöten.
- Dokumentdelning: Välj ett alternativ till Yammer som gör det möjligt för ditt team att samarbeta på filer och dokument i realtid. Leta efter funktioner som versionshantering och enkla delningsalternativ.
- Visuellt samarbete: Välj en plattform som går utöver textbaserad kommunikation. Ett bra verktyg bör erbjuda funktioner för visuellt samarbete, såsom delade whiteboardtavlor och interaktiva bilder.
- Smarta integrationer: Se till att ditt Yammer-alternativ integreras smidigt med andra viktiga appar. Smidiga kopplingar mellan verktyg gör dig produktiv genom att minska behovet av att växla mellan plattformar.
- Säkerhet: Om du ska dela känslig information via ditt verktyg måste det ha robusta säkerhetsåtgärder. Leta efter end-to-end-kryptering, säker fillagring och användarautentiseringsfunktioner för att skydda ditt teams data och upprätthålla sekretessen.
De 10 bästa alternativen till Yammer
Här har jag sammanställt en lista över de 10 bästa, användarvänliga alternativen till Yammer 2024:
1. ClickUp
ClickUp är det överlägsna allt-i-ett-samarbetsverktyget. Från projekt till team täcker det allt under ett tak, inklusive oavbruten kommunikation.
Med sin chatt i realtid centraliserar ClickUp teamkommunikationen och eliminerar kaoset med spridda konversationer. Dela snabbt uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt – allt på ett och samma ställe.
Använd chattkanaler i realtid, nämn teammedlemmar med @mentions och tilldela kommentarer så att alla är på samma sida.
ClickUp gör det också möjligt att bädda in webbsidor, kalkylblad, videor och mycket mer direkt i chatten. Alla länkar och bilagor grupperas överskådligt för snabb referens, vilket förbättrar tillgängligheten och håller ditt team organiserat.
Använd dess omfattande dokumenthanterings- och redigeringsfunktioner för tydlig kommunikation och spara tid med /Slash Command-genvägar för effektiv formatering.
ClickUp har tänkt på alla möjliga hinder du kan stöta på. Därför erbjuder det en visuell arbetsyta för hantering av dina tvärfunktionella projekt.
ClickUps mall för tvärfunktionella projekt per avdelning förenklar samarbetet mellan teamen. Organisera dina projekt per avdelning, ställ in uppgiftsberoenden och följ framstegen med visuella verktyg som Gantt-diagram. Använd anpassade statusar, fält och vyer för effektiv projektledning och säkerställ avdelningens framgång.
ClickUps bästa funktioner
- Diskutera och dela länkar och uppdateringar med dina team i realtid med ClickUp Chat.
- Dela projektrelaterat innehåll direkt via chatt
- Skapa en chattvy som är anpassad efter alla uppgifter eller projekt i ClickUp.
- Använd ClickUp Notepad för att göra anteckningar och checklistor
- Integrera med olika verktyg som Discord, Google Docs, Dropbox, YouTube, Box och Evernote.
- Upptäck en mängd olika projektmallar för olika användningsområden, inklusive kommunikationsmallar.
- Använd mobilappar som är kompatibla med både iOS och Android.
Begränsningar i ClickUp
- Användare kan behöva initial hjälp för att navigera på plattformen på rätt sätt.
- Desktopversionen är mycket bättre än mobilappen.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 USD/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI är tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)
2. Google Workspace
Google Workspace, tidigare känt som G Suite, är en uppsättning produktivitetsverktyg som är utformade för teamarbete och samarbete. Även om det inte är en direkt konkurrent till Yammer kan du använda olika Google Workspace-verktyg som värdiga alternativ.
Det bästa är att Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Kalender, Google Docs och mycket mer är integrerat i Google Workspace, så att du kan samarbeta och hantera innehåll med minimal användning av verktyg från tredje part.
Google Workspaces bästa funktioner
- Använd Google Docs, Sheets, Slides och Chat för samarbete i realtid.
- Håll dina data säkra i molnet med robust säkerhet
- Genomför högkvalitativa videokonferenser
- Håll dina team uppdaterade med e-postmeddelanden
Begränsningar i Google Workspace
- Begränsat lagringsutrymme
- Mycket få integrationer med verktyg från tredje part
Priser för Google Workspace
- Business Starter: 7,20 $/månad per användare
- Business Standard: 14,40 $/månad per användare
- Business Plus: 21,60 $/månad per användare
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Google Workspace
- G2: 4,6/5 (42200+ recensioner)
- Capterra: 4,7 (15 200+ recensioner)
3. SharePoint
Microsoft SharePoint, eller helt enkelt SharePoint, kan vara ett utmärkt verktyg för att samla ditt team och underlätta arbetet.
Det är ett innehållshanteringssystem som hjälper företag med delning och visning av skrivbord, textkommentarer, snabbmeddelanden och redigering av whiteboard. Det samlar projektinformation, filer och uppdateringar, vilket främjar aktivt teamengagemang.
SharePoint är mycket anpassningsbart och kan anpassas till ditt teams unika arbetsflöde och samarbetsstil. Användarna uppskattar att de kan skapa anpassade webbplatser för olika avdelningar eller projekt, vilket gör kommunikationen och samordningen mycket smidigare.
SharePoints bästa funktioner
- Lagra dina data i ett stort lagringsutrymme på 1 TB.
- Skapa anpassade och underhållna intranätssidor
- Möjliggör säker fildelning både inom och utanför din organisation
- Håll dig uppdaterad med nyheter baserade på dina preferenser.
Begränsningar i SharePoint
- Inte så smidig integration för verktyg som inte är från Microsoft
- Gränssnittet kan vara hackigt.
Priser för SharePoint
- SharePoint (Plan 1): 5 USD/användare per månad
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad
(*endast priser för årsabonnemang är tillgängliga)
SharePoint-betyg och recensioner
- G2: 4,0/5 (över 8300 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 5100 recensioner)
4. Slack
Slack är en av de mest populära meddelandeapparna för företag där team kan chatta och dela filer, vilket förbättrar den interna kommunikationen och samarbetet.
Det har avancerade funktioner som video- och ljudsamtal, samarbetsytor och organiserade kanaler med diskussionstrådar.
Med Slacks Huddle -funktion kan du ringa samtal till teammedlemmar utan att behöva boka ett formellt möte. Du kan dela skärmar, emoji-reaktioner, filer, länkar och dokument.
Slacks avancerade sökfilter är utmärkta när du vill hitta en gammal fil eller konversation. Integrationen med olika verktyg hjälper till att centralisera arbetet och minimera distraktioner från att byta mellan olika appar. Allt detta gör det till ett av de bästa alternativen till Yammer.
Slacks bästa funktioner
- Hitta meddelanden på några minuter med sökfilter
- Anslut till en mängd andra verktyg som Hubspot
- Videochatta och dela skärmen direkt med Huddle
- Skapa privata kanaler
- Välj utseende på din arbetsyta med teman och emojis
Slacks begränsningar
- Skickar för många aviseringar, vilket gör det överväldigande att använda
- Kräver en stark internetuppkoppling, annars blir det långsamt.
Priser för Slack
- Gratis
- Pro: 8,75 $/månad per användare
- Business+: 15 USD/månad per användare
- Enterprise Grid: Kontakta oss för prisuppgifter
Betyg och recensioner av Slack
- G2: 4,5/5 (32200+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 23 000 recensioner)
5. Cisco Webex
Cisco Webex utmärker sig genom sina dynamiska videokonferenser. Det underlättar samarbete från vilken plats som helst och främjar inkludering och engagemang. De viktigaste funktionerna är brusreducering, animerade reaktioner och dynamiska omröstningar.
Plattformen hanterar också språkbarriärer med realtidsöversättning och uppmuntrar anonymt deltagande. Breakout-rum och flexibilitet när det gäller enheter förbättrar inkluderingen.
Dess AI-drivna funktioner erbjuder personliga insikter och förenklar arbetsflöden med integrationer.
Cisco Webex bästa funktioner
- Samarbeta i en säker miljö med avancerad end-to-end-kryptering
- Skicka feedback med gester
- Integrera via Zapier och lägg automatiskt till Webex-länkar i dina mötesinbjudningar.
- Skapa transkriptioner automatiskt från möten
Begränsningar för Cisco Webex
- Webinarvärdskap är separat från vanliga videokonferenser.
- Problem med video- och ljuddrivrutiner, vilket orsakar tekniska problem och potentiella förseningar av möten
Priser för Cisco Webex
- Webex Free
- Webex Meet: 14,50 $/månad per licens
- Webex Suite: 25 USD/månad per licens
- Företag: Kontakta oss för prisuppgifter
Cisco Webex betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (15100+ recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 6800 recensioner)
6. Microsoft Teams
Microsoft Teams är utformat för team som vill hantera uppgifter och samarbeta. Det har gedigna verktyg för online-möten som möjliggör effektivt samarbete, kommunikation i realtid och enkel fildelning via Teams och Channels.
Det är känt för sina förstklassiga webbkonferensfunktioner, som rymmer upp till 300 deltagare med webb- eller ljudinloggningsalternativ, samtalsinspelning och direktsändningar. Ytterligare fördelar inkluderar virtuella bakgrunder, skärmdelning, chattar och undertexter.
Med Microsoft Teams Whiteboards kan du skriva, rita och skissa på en virtuell duk, och ändringarna uppdateras i realtid.
Microsoft Teams bästa funktioner
- Skapa gemenskaper med människor som delar samma intressen
- Integrera snabbt med andra Microsoft 365-verktyg
- Skapa grupprum under möten
- Använd digitala whiteboardtavlor för visuellt samarbete och brainstorming
- Få 5 GB molnlagring i gratispaketet
Begränsningar i Microsoft Teams
- Gränssnittsnavigeringen blir överväldigande med tiden
- Begränsad åtkomst för gäster/externa medarbetare
Priser för Microsoft Teams
- Teams Essentials: 4 $/månad per användare
- Business Basic: 6 $/månad per användare
- Business Standard: 12,50 $/månad per användare
(*endast priser för årsabonnemang är tillgängliga)
Betyg och recensioner av Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (över 14 600 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 9300 recensioner)
7. Jostle
Jostle beskriver sig själv som en plattform för medarbetarnas framgång.
Det är utformat som samarbetsprogramvara för att främja kontakter, kommunikation och medarbetarengagemang för en starkare företagskultur. Det är en samlad plattform där företag kan dela nyheter, göra viktiga meddelanden och genomföra feedbackenkäter för ökad produktivitet i teamet.
Jostle ser till att alla i din organisation, oavsett plats eller tidszon, har en central plattform för att få tillgång till relevant information, ta itu med problem och fira framgångar.
Jostles bästa funktioner
- Använd omröstningar för att samla in teamets åsikter om viktiga beslut.
- Samarbeta och hantera projekt i diskussionsforumet
- Organisera filer i ett dokumentbibliotek för enkel sökning
- Håll dig informerad med ett aktivitetsflöde
- Integrera med Microsoft Office och Google Files
Jostles begränsningar
- Begränsad anpassning
- Inga trådade diskussioner
Jostle-priser
- Brons: Från 5 $/månad per användare
- Silver: Från 9 $/månad per användare
- Gold: Från 12 USD/månad per användare
- Platinum: Kontakta oss för prisuppgifter
Jostle-betyg och recensioner
- G2: 4,5 (över 190 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recensioner)
8. Simpplr
Simpplr är en social intranätlösning som förbättrar den interna kommunikationen och bygger upp relationer mellan medarbetarna, vilket gör den till ett utmärkt val för distribuerade arbetsplatser.
Till skillnad från gamla intranät som tar evigheter att installera, kan du komma igång med Simpplr på bara några dagar. Det har den flexibilitet, skalbarhet och säkerhet som seriösa företag kräver av ett socialt nätverk.
Simpplr hjälper dig att undvika onödig överbelastning av aviseringar genom att skräddarsy intranätet utifrån din roll, vilket garanterar en personlig upplevelse.
Simpplrs bästa funktioner
- Få personligt anpassat innehåll tack vare smarta kunskapsgrafer
- Skapa kampanjer på intranätet och låt dina anställda dela dem på sina sociala nätverk för att nå ut till fler.
- Hantera föråldrat innehåll, inaktivera oanvända webbplatser och lyft fram rätt information med AI.
- Anpassa och integrera nya och befintliga arbetsflöden med lätthet
Simpplrs begränsningar
- Begränsad sökfunktion
- Saknar inbyggd kalender, vilket påverkar schemaläggningen.
Priser för Simpplr
- Kontakta oss för prisuppgifter
Simpplr-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)
9. Workplace
Workplace är utvecklat av Meta och är ett kommunikationsverktyg för säker teamsamarbete via chatt, röstsamtal och grupper.
Den är byggd på Facebooks gränssnitt och har ett nyhetsflöde för uppdateringar, meddelanden och inlägg från hela organisationen. Du kan interagera med inläggen och anpassa dem efter dina önskemål.
Du kan vara värd för livevideosändningar inom ditt team, med interaktiva funktioner som kommentarer, frågor och reaktioner. Du kan också spara videor för att titta på senare.
De bästa funktionerna på arbetsplatsen
- Få inlägg översatta till 91 språk för ökad inkludering
- Fäst viktiga inlägg högst upp i nyhetsflödet
- Skapa grupper för riktad kommunikation
- Mät engagemanget med analysverktyg
- Integrera med Microsoft 365 och Google Workspace
Begränsningar på arbetsplatsen
- Överflöd av aviseringar kan påverka produktiviteten
- Användare har rapporterat problem med dataintegritet på grund av skräppost och spam.
Priser för Workplace
- Grundpaket: 4 $/månad per person
- Förbättrad administratörs- och supporttillägg: 2 $/månad per person
- Enterprise live-tillägg: 2 $/månad per person
Betyg och recensioner av arbetsplatser
- G2: 4,0/5 (över 1700 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 1300 recensioner)
10. Salesforce Chatter
Salesforce Chatter är ett utmärkt alternativ till Yammer som erbjuder en plats för att dela insikter, föreslå idéer och koppla samman team med värdefull kundfeedback.
Du kan också dela filer och komma i kontakt med experter inom organisationen. Med mobilåtkomst kan du följa team, uppdatera möjligheter och agera på viktiga uppdateringar när som helst och var som helst för optimal effektivitet.
Salesforce Chatters bästa funktioner
- Följ personer och dokument för att samarbeta i projekt
- Kontrollera frekvensen för e-postaviseringar
- Samarbeta privat om känsliga projekt
- Integrera med andra sociala medieplattformar som Twitter
Begränsningar i Salesforce Chatter
- För många aviseringar kan göra appen störande
- Överväldigande att navigera för nya användare
Priser för Salesforce Chatter
- För Salesforce-användare: Gratis (som en del av ditt Salesforce-abonnemang)
- För icke-Salesforce-användare: 15 USD/användare per månad
Betyg och recensioner av Salesforce Chatter
- G2: 4,1/5 (över 900 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
Vilket är ditt favoritalternativ till Yammer?
Du har tagit det första steget mot att göra din arbetsplats mer samarbetsinriktad och engagerande. Nu känner du till många alternativ till Yammer, varav vissa erbjuder mycket mer än Yammer.
Jag har sammanställt de bästa alternativen som finns på marknaden just nu. Men om du frågar oss, skulle jag rekommendera ClickUp.
Chatten är bara en av många praktiska funktioner som ClickUp erbjuder. Det är en allt-i-ett-plattform som är skräddarsydd för att hantera projekt och möjliggöra teamsamarbete. Anpassa den efter dina önskemål, välj en mall från biblioteket och låt AI sköta grovjobbet.
Vad är bättre? Du kan få tillgång till de flesta av dessa funktioner gratis. Registrera dig för ClickUp idag!