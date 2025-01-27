De 10 bästa alternativen till Whatfix 2025 (recensioner och priser)

Bra programvara är bara bra om människor använder den. Och det är där en utmärkt digital adoptionsplattform (DAP) kan hjälpa till. En digital adoptionsplattform kan hjälpa nya användare att lära sig hur man använder nya digitala produkter, inklusive applikationer och webbplatser.

Organisationer kan använda en DAP för att skapa steg-för-steg-guider, interaktiva handledningar och support i realtid. Med en digital adoptionsplattform kan du bidra till att minska introduktionstiden, öka användarnas produktivitet och förbättra engagemanget.

En av de mest populära plattformarna för digital adoption är Whatfix. Men det är inte det enda alternativet på marknaden. Även om det kan vara ett bra alternativ för vissa, kan Whatfix kostnad och komplexitet göra att vissa team letar efter alternativ till Whatfix. Om det är du, är detta de tio bästa alternativen till Whatfix som du bör överväga att använda 2024.

Vad ska du leta efter i Whatfix-alternativ?

Letar du efter en lämplig plattform för digital adoption för din organisation? Det finns några viktiga frågor du bör ställa dig själv när du granskar de olika DAP:erna som finns på marknaden:

Är den lätt att använda? Många Whatfix-alternativ gör det möjligt för användare med begränsade tekniska kunskaper att skapa guider och handledningar. Leta efter en digital adoptionsplattform med ett dra-och-släpp-verktyg och ett intuitivt gränssnitt för att implementera DAP utan mycket kodning.

Vilka funktioner erbjuder den? Se till att DAP kan leverera de funktioner du behöver, såsom interaktiva genomgångar, vägledning i appen eller uppgiftslistor i appen. Kontrollera att det finns många anpassningsalternativ så att du kan anpassa DAP till ditt arbetsflöde.

En av de mest fördelaktiga delarna av att arbeta med en DAP är de rapporter och analyser du kan få från den. Användaranalyser kan visa dig vad användarna har svårt med i införandeprocessen och hur du kan förbättra användarnas onboarding.

Kan den integreras med befintliga verktyg? Ju mer en digital adoptionsplattform kan integreras med andra verktyg i din teknikstack, desto bättre. Detta kan hjälpa dig att ansluta till dina CRM-system, marknadsföringsverktyg och kommunikationsappar. Leta efter DAP:er med förinstallerade integrationer eller ett flexibelt API.

Är det kostnadseffektivt? Många Whatfix-alternativ erbjuder skalbara prisplaner baserade på dina månatliga användare. Se till att du känner till den totala kostnaden för att använda den digitala adoptionsplattformen och kontrollera att den passar din budget. Ta hänsyn till förväntad tillväxt och hur det kan påverka prisplanerna i framtiden.

Många av Whatfix-alternativen i följande lista erbjuder kostnadsfria provperioder eller demonstrationer. Utnyttja dessa erbjudanden när du kan. Det är ett utmärkt sätt att testa en digital adoptionsplattform och se om den är rätt verktyg för användarintroduktion för din organisation.

De 10 bästa alternativen till Whatfix att använda

1. UserGuiding

Via UserGuiding

UserGuiding är en plattform för användarintroduktion och digital adoption som hjälper organisationer att förbättra användarnas adoption av deras applikationer och webbplatser. Den kodfria plattformen låter dig snabbt skapa handledningar, och organisationer kan anpassa innehållet med sin egen branding. Sammantaget är UserGuiding en användarvänlig, funktionsrik DAP som passar organisationer av alla storlekar.

UserGuidings bästa funktioner

Realtidsanalyser visar hur användarna interagerar med ditt introduktionsmaterial, så att du enkelt kan spåra mätvärden som användarnas slutförandegrad, tid på sidan och annat användarbeteende för att förbättra introduktionsupplevelsen.

Dynamiskt innehåll gör det möjligt att anpassa användarupplevelsen baserat på faktorer som användarens plats, enhet eller till och med jobbtitel.

En praktisk mobilapp som låter dig skapa och hantera interna eller kundrelaterade onboarding-flöden när du är på språng.

Begränsningar för UserGuiding

Om du inte har mycket erfarenhet av programvara kan implementeringen innebära en brant inlärningskurva.

Priser för UserGuiding

Grundläggande plan: 89 $/månad, faktureras årligen

Professionell plan: 389 $/månad, faktureras årligen

Företagsplan: 689 $+/månad, faktureras årligen

UserGuiding-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

2. Userpilot

Via Userpilot

Userpilot är en annan DAP med ett utmärkt utbud av funktioner som hjälper organisationer att förbättra mjukvaruadoptionen och övervaka användarnas beteende på webbplatser. Den flexibla DAP:en gör det enkelt att utveckla innehåll för flera produkter. Du kan också skapa material för användarintroduktion genom dess byggfunktioner.

Userpilots bästa funktioner

Den mobilanpassade designen säkerställer att användarupplevelsen är optimerad för mobila användare, vilket är utmärkt för dem som skapar onboarding-flöden för mobila appar och enheter.

Utmärkta A/B-testfunktioner gör att du kan skapa grundläggande användarsegment och utveckla olika onboarding-flöden för att se vad som fungerar bäst för olika kunder.

Lättanvända integrationsalternativ så att du kan ansluta till din favorit-CRM-programvara. Få en helhetsbild av kundupplevelsen så att du tidigt kan identifiera problemområden och risker för kundbortfall.

Begränsningar för Userpilot

Integrations- och anpassningsmöjligheterna är begränsade, så se till att det fungerar med din teknikstack innan du bestämmer dig.

Priser för Userpilot

Startpaket: 299 $/månad

Tillväxt: 499 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Userpilot-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

3. WalkMe

Via WalkMe

WalkMe är ett omfattande alternativ till Whatfix som kan hjälpa till att öka användarnas acceptans av nya programvaror och webbplatser. Du kan skapa interaktiva genomgångar för att hjälpa användarna att utföra specifika uppgifter eller lära sig om en applikations funktionalitet.

WalkMe kan också fungera som en självbetjäningsbaserad kunskapsbank, där användarna själva kan hitta lösningar på problem utan att överbelasta ditt kundsupportteam.

WalkMes bästa funktioner

Med hjälp av startprogram och överlägg kan användarna snabbt komma åt genomgångar, kunskapsbaser och supportalternativ utan att behöva navigera genom flera skärmar.

Integreras med populära verktyg som CRM-applikationer, marknadsföringsverktyg och mer, så att du kan utbyta data smidigt och hantera användarinteraktioner på ett bättre sätt.

Smarta interaktiva genomgångar kan anpassas efter användaren, beroende på deras specifika roller eller vad de vill göra inom plattformen.

WalkMe-begränsningar

Rapporteringen är begränsad jämfört med andra alternativ.

Priser för WalkMe

Kontakta oss för prisinformation

WalkMe-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (340+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

4. Intro. js

Intro. js är ett av de enda open source-alternativen till Whatfix som finns. Det är ett lättviktigt alternativ till några av de mer omfattande alternativen på denna lista.

Intro.js används ofta av utvecklare och produktteam för att skapa interaktiva produktpresentationer och genomgångar av webbapplikationer. Intro.js är dessutom en av de mer kostnadseffektiva digitala adoptionslösningarna som kan hjälpa dig att förbättra användarnas produktivitet och engagemang.

Introduktion. js bästa funktioner

Superanpassningsbart Whatfix-alternativ, så att du enkelt kan ändra utseendet och känslan på turerna för att matcha din organisations varumärke.

Utmärkt för att skapa innehåll för användarintroduktion för mobila enheter, eftersom det enkelt anpassar sig till enheter och skärmar i alla storlekar.

Gör det möjligt att skapa interaktiva turer med animerade element, verktygstips, hotspots och mycket mer, så att du kan gå bortom ett statiskt överlägg för att fånga användarnas uppmärksamhet och öka deras engagemang.

Introduktion. js-begränsningar

Erbjuder inte många av de funktioner som finns i andra digitala adoptionsplattformar på denna lista.

Stor inlärningskurva om du inte är bekväm med kodningsspråk

Intro. js-prissättning

Gratis för personligt bruk, men du måste köpa en kommersiell licens för appar, webbplatser och plugins.

Starter: 9,99 $ för en livstidslicens för ett projekt

Företag: 49,99 $ för en livstidslicens för fem projekt

Premium: 299,99 $ för en livstidslicens för obegränsat antal projekt

Intro. js betyg och recensioner

N/A

5. Appcues

Via Appcues

Appcues är ett molnbaserat alternativ till Whatfix, som är utmärkt för distansarbetande team och team på olika platser. Det erbjuder en drag-and-drop-byggare för att skapa onboarding-flöden för anställda och onboarding-processer för användare utan kodningskunskaper.

Appcues erbjuder också utmärkta djupgående analysfunktioner för att spåra användarengagemang, funktionsanvändning och produktanvändning. Den personaliserade produktupplevelsen gör också mycket för att hålla användarna engagerade och bidra till att minska deras onboardingtid.

Appcues bästa funktioner

Den utlöser produktupplevelser baserade på användarbeteende, såsom sidvisningar, åtgärder eller användarattribut, för att säkerställa att användarna får relevanta onboarding-flöden när de behöver dem.

Avancerade analysfunktioner gör det möjligt för dig att spåra användarengagemang och identifiera hur användarna interagerar med din produkt, vilket kan hjälpa dig att fatta smartare datadrivna beslut i framtiden.

Bra verktyg som slideouts, tooltips och hotspots kan göra användarna mer engagerade och lära dem om nya funktioner och alternativ på din plattform.

Alla är mobilvänliga.

Appcues begränsningar

Onboarding-dokumentationen är begränsad, så du kan behöva leta runt för att hitta svar.

Appcues prissättning

Essentials: 249 $/månad, betalas årligen

Tillväxt: 879 $/månad betalas årligen

Företag: Kontakta oss för prisinformation

Appcues betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

6. Stonly

Via Stonly

Stonly är en lösning för onboarding av anställda och digital adoption som fokuserar på personlig vägledning och support. Plattformen använder AI-verktyg för att hjälpa organisationer att skapa effektivare onboarding-flöden. Med en drag-and-drop-byggare och en mobil-först-strategi är det en mångsidig lösning för utbildning av anställda och produktadoption.

Stonly bästa funktioner

Det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att skapa visuellt tilltalande produktupplevelser och onboarding-flöden.

AI-drivna insikter analyserar användarbeteende och ger datastödd feedback för att optimera din strategi för digital adoption.

Prediktiva analysfunktioner kan hjälpa dig att identifiera områden där användare kan ha svårt att använda din produkt, så att du kan skapa proaktiva guider för att förhindra frustration.

Stonly begränsningar

Saknar anpassningsalternativ som vissa användare kan tycka är viktiga

Stonly-prissättning

Småföretag: 249 $/månad

Företag: Kontakta oss för information om anpassade priser

Stonly-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (110+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

7. Userlane

Via Userlane

Userlane är en användarvänlig plattform för produktadoption. Den har ett datadrivet tillvägagångssätt för användaradoption. Med hjälp av intelligenta påminnelser och uppmaningar skapar Userlane vägledning i appen för att lära användarna om funktioner och arbetsflöden. Som ett av de bästa alternativen till Whatfix är det ett praktiskt verktyg för användarutbildning och vägledning på skärmen.

Userlanes bästa funktioner

Proaktiv vägledning på skärmen kan identifiera potentiella hinder eller områden där användare historiskt sett har haft svårt. Därefter kan den ge vägledning för att minska potentiell frustration.

Userlane skapar användbara insikter från realtidsdata, så att du vet var du behöver förbättra onboarding-upplevelsen och optimera din strategi för digital adoption.

Kan enkelt skalas upp i takt med företagets tillväxt, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för företag av alla storlekar som fokuserar på att öka kundernas framgång på lång sikt.

Begränsningar för Userlane

Rapporterings- och analysalternativen är begränsade.

Priser för Userlane

Kontakta oss för information om anpassade priser

Userlane-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (45+ recensioner)

8. Intercom

Via Intercom

Intercom är en plattform för användarintroduktion som fokuserar på AI-driven konversationsbaserad kundsupport. De konversationsbaserade supportfunktionerna gör det möjligt för organisationer att leverera personliga meddelanden till användare baserat på deras behov, vilket förbättrar kundernas framgång och minskar supportkostnaderna. Det är ett utmärkt sätt att hjälpa användare att lösa problem utan att belasta interna system.

Intercoms bästa funktioner

Ställ in aviseringar baserade på sammanhang och användaruppmaningar, ta ett proaktivt grepp om kundsupporten och minska risken för kundbortfall.

Handlingsbara insikter ger dig kundfeedback och användardata i realtid så att du kan reagera snabbare på problem och optimera användarens onboarding.

Integreras med många av de appar och program som redan finns i din teknikstack så att du kan dela data och få en mer holistisk bild av kundresan.

Begränsningar för Intercom

Användarna säger att de skulle vilja ha fler sätt att sortera och hantera flera chattar.

Priser för Intercom

Essential: 39 dollar per plats och månad

Avancerad: 99 $ per plats och månad

Expert: 139 dollar per plats och månad

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

9. Pendo

Via Pendo

Pendo sticker ut bland andra Whatfix-alternativ tack vare sin förmåga att förena användarintroduktion och teknisk support. DAP hjälper organisationer att förstå användarbeteende och underlättar användaradoption genom vägledning i appen, analysfunktioner och insamling av användarfeedback.

Pendo bästa funktioner

Med Pendo kan du skapa robust vägledning i appen, inklusive meddelanden i appen, genomgångar och verktygstips som hjälper nya användare att navigera bland funktionerna i din digitala plattform.

Utmärkt insamling av feedback hjälper organisationer att samla in insikter och förslag från användare, vilket i kombination med produktanalyser kan hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om framtida produktutveckling.

Möjliggör segmentering av användare baserat på beteende eller egenskaper, så att du kan rikta meddelanden till dem utifrån deras behov.

Begränsningar med Pendo

Kan vara ett av de dyrare alternativen på denna lista.

Pendo-priser

Gratis för upp till 500 aktiva användare per månad

Kontakta oss för information om anpassade priser

Pendo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (210+ recensioner)

10. Gainsight

Via Gainsight

Gainsight är en DAP som fokuserar på integration av kundrelationshantering (CRM). Denna integration låter dig se kundupplevelsen holistiskt och spåra interaktioner och trender för att bättre informera dina kundframgångsteam. Med sin utmärkta analys kan Gainsight hjälpa dig att förutsäga användarbeteende, reagera proaktivt på problem och öka mjukvaruadoptionen och retentionen.

Gainsights bästa funktioner

Automatisera kundengagemanget genom att skicka personliga produktrekommendationer, trigga påminnelser i appen eller automatisera supportinteraktioner.

Funktionen för beteendeanalys ger dig realtidsdata om användarna, vilket hjälper organisationer att identifiera mönster och sedan segmentera användarna utifrån deras behov, så att de kan anpassa sina onboarding-funktioner och upplevelser.

Sömlös integration med populära CRM-plattformar hjälper dig att spåra kundinteraktioner från början till slut och förstå hur du bäst når ut till och stödjer dina kunder.

Begränsningar för Gainsight

Rapportskapandet är inte särskilt intuitivt, så det kan ta tid att få fram den information du behöver.

Gainsight-prissättning

Kontakta oss för information om anpassade priser

Gainsight-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (40+ recensioner)

Effektivisera din onboarding: SOP:er, uppgifter och formulär blir enkla med ClickUp

Letar du efter fler alternativ till Whatfix? Lägg till ClickUp i listan.

ClickUp är mest känt som ett omfattande projektledningsverktyg, men erbjuder också kraftfulla funktioner som du kan använda för att förbättra användarupplevelsen. Du kan använda det i alla dina affärsverksamheter som ersättning för eller komplement till IT-dokumentationsprogramvara, kommunikationsplaneringsverktyg och mycket mer.

ClickUp Docs kan hjälpa dig att skapa en centraliserad kunskapsbank för onboarding-material. Du kan skapa, lagra och hantera standardrutiner (SOP) för din digitala plattform eller hantera ett robust bibliotek med programvarudokumentation. Dela dina SOP med nya användare så att de alltid har tillgång till den senaste informationen när de behöver den.

Håll alla på rätt spår med ClickUp-uppgifter. Använd uppgifter för att skapa anpassade onboarding-flöden som guidar nya användare genom din webbplats eller app steg för steg.

Du kan tilldela uppgifter till specifika användare och ställa in uppgifter så att de slutförs automatiskt baserat på vissa åtgärder. Det är ett utmärkt sätt att säkerställa att nya användare är på rätt spår och att ingenting missas.

Förbättra din insamling av feedback med ClickUp Form-vyn. Skapa anpassade formulär som skickas till nya användare så att du kan samla in data om deras onboarding-upplevelse. Det är ett bra sätt att identifiera områden som kan vara förvirrande eller avgöra hur du kan förbättra onboarding-processen och se till att den är anpassad efter dina kunders behov.

Är du redo att se hur ClickUp kan hjälpa dig med din användarintroduktion? Börja med den kostnadsfria mallen för kundintroduktion.

Anpassa ditt arbetsflöde och skapa en digital adoptionsprocess som förbättrar onboarding. Med bättre onboarding kan du uppnå snabbare adoptionshastigheter, ökad användarnöjdhet och förbättrad produktanvändning.

Förse dina kunder med den kunskap de behöver för att kunna använda din produkt på ett framgångsrikt sätt. Börja redan idag genom att registrera dig för ett gratis ClickUp-konto.