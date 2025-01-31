De 10 bästa alternativen till Google Trends för marknadsförare 2025

Det är svårt att hänga med i nya trender och förutsäga vad människor kommer att gilla härnäst.

Google Trends är utmärkt för att hitta viktiga sökord. Det hjälper dig att upptäcka vad som är populärt och visar toppar och dalar för heta ämnen, vilket gör det enklare att planera ett innehållskalender för ditt varumärke.

Google Trends har dock sina begränsningar. Du behöver ofta kombinera det med ytterligare programvara, såsom SEO-verktyg och marknadsföringstrendsökningar, för att få mer omfattande data, olika sökordsinsikter och trendande ämnen över olika plattformar och branscher.

Du måste känna till sökordsanalys och trender för att kunna bygga en solid marknadsföringsstrategi. Det är viktigt att inte bara förlita sig på Google Trends för att täcka alla aspekter av din marknadsföringsplan.

Här är vår lista över de 10 bästa alternativen till Google Trends för marknadsförare 2023. Vi har noggrant granskat dem med avseende på pris, funktioner, recensioner och noggrannhet.

Vad ska du leta efter i alternativ till Google Trends?

När du väljer ett alternativ till Google Trends bör du ta hänsyn till dessa viktiga faktorer. Här är en detaljerad guide som du kan ta del av:

Datadiversitet: Leta efter plattformar som går utöver grundläggande söktrender och erbjuder insikter från olika källor över flera plattformar och branscher.

Uppdateringar i realtid: Sök efter verktyg som erbjuder data i realtid eller som uppdateras ofta för att hålla jämna steg med snabbt föränderliga trender och målgruppens intressen.

Omfattande analyser: Välj alternativ som erbjuder djupgående analyser, så att du kan analysera data, identifiera mönster och förutsäga trender.

Anpassningsalternativ: Välj plattformar som möjliggör anpassning, så att du kan skräddarsy sökningar och analyser efter dina specifika behov.

Noggrannhet och tillförlitlighet: Se till att alternativet tillhandahåller noggranna och tillförlitliga data från Google Trends, vilket minimerar potentiella felaktigheter i trendanalysen.

De 10 bästa alternativen till Google Trends

1. Mention.com

via Mention

Mention.com är ett verktyg för övervakning i realtid som är perfekt för att spåra specifika sökord på olika sociala medieplattformar, forum, bloggar och nyhetswebbplatser.

Det håller koll på varumärkeskännedom, kundernas åsikter och engagemang för specifika sökord och ämnen. Förutom spårning hjälper Mention.com dig att nå ut till din målgrupp på sociala medier och publicera innehåll för att öka din närvaro på sociala medier.

Nämn de bästa funktionerna:

Realtidsdata för en rad olika mätvärden: Övervaka och spåra plötsliga upp- och nedgångar i förekomsten av sökord på webben och få insikter om användarengagemang och närvaro i sociala medier.

Analys av dina konkurrenter: Förstå de strategier som dina konkurrenter använder och få insikter om deras närvaro och engagemang i sociala medier för att ligga steget före med detaljerad konkurrensanalys.

Hantering av sociala kanaler : Organisera, schemalägg och analysera dina sociala kanaler utan ansträngning med hjälp av en redaktionell kalender för flera kanaler.

Onlineövervakning av varumärken: Använd Mentions Använd Mentions varumärkeshanteringsfunktioner för att mäta ryktesstatistik, identifiera mediasamarbeten, proaktivt övervaka och hantera kriser samt stärka din varumärkesstrategi.

Begränsningar för omnämnanden:

Vissa standardfunktioner saknas: Funktioner som att samla in historiska data efter att ha skapat en boolesk sökning finns inte.

Sökningen är begränsad : På grund av otillräckliga sökinställningar finns det en betydande risk att viktiga omnämnanden missas.

Föråldrat gränssnitt: Användarna tycker att gränssnittet är klumpigt enligt dagens standarder.

Pris:

Individuell plan: 49 $/månad per användare

Professionellt abonnemang: 99 $/månad per användare

Pro Plus: 179 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Omnämn betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

2. Similarweb

via Similarweb

Similarweb hjälper företag, marknadsanalytiker och marknadsförare att upptäcka möjligheter, identifiera risker och fatta datadrivna beslut utan större besvär.

Det håller koll på kundbeteenden, analyserar marknadstrender och ger insikter i dina konkurrenters marknadsföringsstrategier. Det identifierar till och med de sökord och det innehåll som presterar bäst.

Den nyligen uppgraderade v3-plattformen ökar prestandan ännu mer, vilket gör analysen snabbare och mer exakt.

Similarwebs bästa funktioner:

Omfattande trafikdata: Se trafikdata för alla webbplatser som har över 10 000 besök per månad. Få en överblick över din webbplats onlineprestanda med mätvärden som avvisningsfrekvens, sidor per besök och genomsnittlig besökstid.

Analys av flera plattformar: Få en djupgående trafikanalys kategoriserad efter kanaler, inklusive jämförande diagram som e-post kontra annonser, sociala medier kontra sökningar och segmentering baserad på region, åldersgrupper och demografi.

Chrome-tillägg: Visar webbplatstrafikdata för valfri webbplats under specifika tidsperioder och ger realtidsrankningar för sidor eller webbplatser direkt från din webbläsare.

Regional filtrering och tillväxtmått: Få insikter om en webbplats geografiska prestanda och få tillgång till detaljerad statistik om primära trafikkällor och tillväxtstrategier, visuellt representerade genom procenttal, grafer och cirkeldiagram.

Similarwebs begränsningar:

Begränsat datafönster: Similarwebs kostnadsfria tillägg är begränsat till att endast visa data från de senaste sex månaderna.

Noggrannheten är inte den bästa: Även om mätvärdena ger riktningsnoggrannhet, ger de kanske inte exakta absoluta volymsiffror.

Nivåbegränsad funktionsuppsättning: Flera avancerade funktioner är låsta bakom de dyrare nivåerna.

Similarwebs prissättning:

Individuell plan: Kostnadsfri

Professionell plan: Anpassad prissättning

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Similarweb-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

3. Buzzsumo

via BuzzSumo

Buzzsumo är ett mångsidigt verktyg för innehållsmarknadsföring som hjälper dig med olika marknadsföringsstrategier, från outreach och upptäckt till forskning och övervakning.

Utnyttja den omfattande journalistdatabasen med 700 000 aktiva yrkesverksamma, med 330 000 profiluppdateringar per månad, för att komma i kontakt med inflytelserika personer som visar starkt socialt engagemang.

Dess AI-pitchingverktyg garanterar mer nischade resultat, vilket gör att du snabbt kan skriva relevanta pitchar. Du får tillgång till realtidstrender, virala berättelser och åtta miljarder artiklar från hela världen, vilket underlättar generering av innehållsidéer och djupgående analyser som spänner över 15 minuter till fem år.

BuzzSumo bästa funktioner:

AI-driven skribent: Skriv effektfulla pitchar snabbare med Buzzsumos inbyggda Skriv effektfulla pitchar snabbare med Buzzsumos inbyggda AI-pitchverktyg för att utveckla pitchidéer och skapa texter som tilltalar din målgrupp.

Omfattande upptäcktsmöjligheter: Få tillgång till ett arkiv med över 8 miljarder webbartiklar för inspiration och värdefulla insikter.

Djupgående övervakning: Använd Buzzsumos spårningsverktyg för att noggrant spåra omnämnanden, trender och uppdateringar och få insikter om konkurrenterna för att ligga steget före i kapplöpningen.

Verktyg för bättre innehållsstrategi och planering: Upptäck och filtrera innehåll baserat på publikens engagemang och populära ämnen.

BuzzSumo-begränsningar:

Hög prisstruktur: Användare tycker att Buzzsumo är dyrt.

Noggrannhetsproblem: Funktionen Topic Explorer är inte särskilt användbar eller noggrann, eftersom den tenderar att visa alla ord i ett enda fönster.

Ibland irrelevanta omnämnanden: Ibland saknar omnämnanden och aviseringar från Buzzsumo specificitet.

Priser för BuzzSumo:

Individuell: 199 $/månad per användare

För byråer: 299 $/månad för fem användare

Paket: 499 $/månad för 10 användare

Enterprise: 999 $/månad för 30 användare

BuzzSumo-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

4. Exploderande ämnen

via Exploding Topics

Exploding Topics skannar webben för att hitta trender inom olika kategorier. Upptäck trender och kommande produkter innan resten av marknaden får nys om dem.

Exploding Topics överträffar Google Trends genom att låta dig undersöka och upptäcka nya trender som du kanske inte känner till. Allt du behöver göra är att välja ett område som intresserar dig och låta verktyget sköta resten.

Exploding Topics bästa funktioner:

Intelligent trendanalys: Upptäck kommande och snabbt växande trender mer än ett år innan de når marknaden med hjälp av en intelligent algoritm för trendidentifiering som utnyttjar miljontals datapunkter.

Omfattande analys: Lär dig mer om de mest populära sökningarna, konversationerna och omnämnandena på internet.

Bred tidslinje: Få tillgång till och analysera historiska data som sträcker sig upp till 15 år tillbaka eller så sent som tre månader tillbaka, samtidigt som du får omedelbara trendvarningar i realtid.

API-åtkomst: Fördjupa dig i kommande trender inom olika sektorer såsom SaaS, finans, hälsa, affärer, DTC, edtech, CPG och mycket mer.

Begränsningar för Exploding Topics:

Ibland felaktigt: Den höga variansen bland trenderna leder ofta till missvisande tillväxtmått.

Ingen sammanfattning : Visar endast trenderna utan någon information om trenden.

Ingen anpassning: Har minimal anpassningsbarhet och saknar integration med flera lösningar för webbläsarens startsida.

Priser för Exploding Topics:

Individuell plan: 39 $/månad per användare

Investerarplan: 99 $/månad per användare

Affärsplan: 299 $/månad per användare

Exploding Topics betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

5. Keywordtool. io

via Keywordtool

Keywordtool är ett smidigt verktyg som automatiskt hittar de bästa sökorden med hjälp av Google Autocomplete.

Det är ett kraftfullt alternativ till Google Trends och Google Keyword Planner, eftersom den kostnadsfria versionen av detta sökordsverktyg kan generera mer än 750 förslag på långa sökord för bara ett sökord. Det är ovärderligt för innehållsmarknadsförare och innehållsskapande.

Keywordtool. io bästa funktioner:

Inget krångel med att logga in: Kom igång med att generera sökord direkt utan att slösa tid på att skapa ett konto.

Fokus på tillförlitlighet: Fokusera på att generera sökord med Keywordtools robusta algoritm, som fungerar felfritt 99,9 % av tiden.

Oöverträffade resultat: Generera mer än 750 långsvansade sökord direkt. Få tillgång till sökordsförslag från riktiga användares sökningar för att skapa innehåll, optimera sökmotorer, betala per klick-annonsering eller andra marknadsföringsaktiviteter.

Internationell SEO-support: De betalda abonnemangen täcker alla Googles domäner och språk och erbjuder exakta siffror för sökvolym, kostnad per klick och konkurrensdata för Google Ads i 192 länder, 50 236 specifika platser och 46 språk.

Begränsningar för Keywordtool.io:

Inte den mest datakorrekt: Datakorrektheten skulle kunna förbättras, eftersom det ibland förekommer avvikelser mellan Googles sökvolymdata och andra sökordsresultat.

Nivåbegränsade funktioner: Vissa viktiga funktioner, såsom sökvolym, är begränsade till de dyrare nivåerna.

Dyrt: De betalda abonnemangen är inte de mest kostnadseffektiva på marknaden.

Priser för Keywordtool.io:

Gratisversion: Tillgänglig

Pro Plus: 79 $/månad per användare

Pro Basic: 69 $/månad per användare

Pro Business: 159 $/månad för 10 användare

Keywordtool. io betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: 4,5/5 (30+ recensioner)

6. Treendly

via Treendly

Treendly är ett annat mångsidigt och kapabelt verktyg som sammanställer och ger detaljerad information om nya och utvalda trender.

Det har alla funktioner du kan förvänta dig av ett verktyg för sökordsanalys 2023. Utforska omedelbart trender och säsongsvariationer för alla ämnen eller sökord i olika regioner.

Treendlys samlade fallstudier ger värdefulla insikter om hur trender fungerar inom specifika branscher.

Treendlys bästa funktioner:

Trendkurering: Skapa och hantera din exklusiva trendsamling enkelt i instrumentpanelen med uppdateringar i realtid.

Branschövervakning: Identifiera blomstrande och nedgångna branscher inom en specifik tidsram för att fatta välgrundade, datadrivna beslut och finjustera din SEO-strategi.

Smarta förslag på relaterade sökord: Utforska relaterade sökord som människor söker efter på populära webbplatser relaterade till alla ämnen av intresse.

Trendprognoser: Använd prediktiva algoritmer som utnyttjar segmentering av kundernas åsikter och analys av marknadstrender för att göra noggranna prognoser om hur en trend kommer att utvecklas under de kommande månaderna.

Treendlys begränsningar:

Begränsad startplan: Startplanen erbjuder begränsade funktioner.

Ingen möjlighet att komma åt anpassade rapporter: Grundläggande användare har ingen möjlighet att komma åt anpassade rapporter.

Dyrt jämfört med konkurrenterna: Inte det mest plånboksvänliga alternativet på marknaden.

Treendlys priser:

Gratis plan: Tillgänglig

Startpaket: 49 $/månad per användare

Företagsplan: Anpassad prissättning

Treendly-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

7. Yandex

via Yandex

Yandex är ett verktyg som ursprungligen riktade sig till den ryska publiken, men som nu har erövrat den globala marknaden. Det utökar tjänsterna för sökordsforskning och tillhandahåller statistik för sökord eller fraser som söks.

Yandex listar också liknande sökningar som andra har gjort på samma ord eller fras. Det visar det förväntade antalet visningar som ett varumärke kan få genom att använda ordet som sökord.

Yandex sökordsstatistik utmärker sig genom sin förmåga att visa sökordsstatistik över olika regioner.

Yandex bästa funktioner:

Flerspråkigt stöd: Yandex Search stöder flera språk, vilket gör det möjligt för användare att söka på olika språk.

Sökförslag: Det erbjuder sökresultat i realtid när användarna skriver in sina sökfrågor, vilket förbättrar sökprocessen genom att påskynda och förfina resultaten.

Regionsspecifika resultat: Yandex erbjuder sökordsstatistik för olika regioner, vilket gör att du kan rikta dig till dina kunder geografiskt på ett effektivt sätt.

Indexeringsalgoritm: Yandex använder en intern indexeringsalgoritm som ger mer relevanta resultat, vilket skiljer det från andra verktyg för sökordsanalys.

Yandex begränsningar:

Bristande integritet : Yandex saknar ett privat läge, vilket hindrar användarna från att hålla sina sökresultat konfidentiella.

Mindre relevans: Vissa användare klagar på att sökresultaten för Yandex-nyckelord är mindre relevanta jämfört med andra verktyg, såsom Google Trends.

Mindre användarvänligt: En annan nackdel med att använda Yandex för sökordsforskning är att det är mindre användarvänligt jämfört med andra verktyg.

Yandex-priser:

Gratis

Yandex-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

8. Trend Hunter

via Trend Hunter

Trend Hunter utmärker sig genom att identifiera aktuella trender, särskilt inom fysiska produkter. Det låter dig dyka in i de senaste onlinetrenderna på plattformar som TikTok, Instagram och Twitter.

Till skillnad från Google Trends sökordsbaserade forskning fungerar Trend Hunter inte på samma sätt, utan gör det möjligt att söka efter de senaste trenderna. Varje dag erbjuder den många innovativa idéer, virala nyheter och insikter om popkulturen.

Trend Hunters bästa funktioner:

Trendidentifiering: Identifiera och utnyttja de senaste trenderna för att integrera dem i dina marknadsföringsstrategier.

Resultat från flera plattformar: Trend Hunter identifierar och visar trender på olika applikationer som Instagram, Twitter, TikTok etc.

Upptäcktsverktyg: Ta en titt på de populära marknadsföringstrender som olika varumärken använder sig av.

Enorm trenddatabas: Förse dig med en omfattande trenddatabas från hela världen.

Trend Hunters begränsningar:

Ingen sökordsanalys: Även om det anses vara en ersättning för Google Trends, tillåter det inte sökordsanalys för att identifiera nyckeltermer.

Ingen specifik forskning: Trend Hunter låter dig endast söka efter allmänna trender som pågår på marknaden och ger dig inte detaljerad information om sökordsstatistik.

Trend Hunter-priser:

Gratis plan: Tillgänglig

Pro: 199 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trend Hunter-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

9. Semrush

Via Semrush

Semrush är en favorit bland online-marknadsförare och hyllas som en mångsidig marknadsföringsplattform som ger dig tillgång till olika verktyg för innehållsstrategier.

En av de mest uppskattade funktionerna i Semrush är dess rankningsspårningsfunktion, som gör det möjligt för företag att övervaka sidrankningar och spåra konkurrenters innehåll.

Det erbjuder en rad olika abonnemang för att få tillgång till de mest relevanta funktionerna.

Semrushs bästa funktioner:

Konkurrentanalys: Semrush utmärker sig genom att erbjuda konkurrentbevakning och ge värdefulla insikter för att utforma effektiva marknadsföringsstrategier.

Anpassade planer: Programvaran erbjuder även anpassade planer för företag med unika behov.

Rankningsspårning: Övervaka sidrankningar och skapa effektiva marknadsföringsstrategier med funktionen för rankningsspårning.

Semrushs begränsningar:

Komplexitet: Semrush är användarvänligt, men kan överväldiga användare som saknar teknisk kunskap på grund av dess många funktioner.

Pris: Med sin omfattande uppsättning funktioner kan Semrush leda till att personer utan teknisk expertis betalar för funktioner som de kanske inte kommer att använda.

Dyrt jämfört med konkurrenterna: Semrush kan vara ett dyrare verktyg att använda jämfört med andra liknande verktyg som finns tillgängliga till ett lägre pris.

Semrush-priser:

Pro: 129,95 dollar per månad

Guru: 249,95 dollar per månad

Företag: 499,95 dollar per månad (anpassade planer tillgängliga)

Semrush-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 1800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

10. Insider Intelligence

via Insider Intelligence

Insider Intelligence, som drivs av Business Insider och eMarketer, levererar trendinformation inom olika branscher. Det ger tillgång till verktyg för trendprognoser och innehåller ett bibliotek med innehåll som omfattar expertintervjuer, infografik, artiklar och rapporter.

Insider Intelligence är en extraordinär resursbas där du kan hitta och använda innehåll som uppfyller dina krav.

Insider Intelligence bästa funktioner:

Tillgång till omfattande resurser: Få tillgång till en rad resurser och nyhetsartiklar.

Trendprognoser: Förutom att tillhandahålla nyhetsbrev om trender visar detta verktyg även trendprognoser som du kan använda i dina marknadsföringsstrategier.

Regelbundna uppdateringar: Insider Intelligence skickar ut trendrapporter varje dag för att hålla dig uppdaterad om de senaste förändringarna.

Omfattande täckning: Tillhandahåller data som visar de senaste trenderna inom olika branscher och kategorier.

Insider Intelligence-begränsningar:

Trendspecifikt : Insider Intelligence fokuserar mer på de senaste trenderna än på statistik för sökordsforskning.

Ibland irrelevant: Det går inte att förneka att Insider Intelligence kan leverera resultat som inte är direkt relevanta för de önskade resultaten.

Dyrt: Informationen som hämtas via Insider Intelligence kan hittas med hjälp av andra : Informationen som hämtas via Insider Intelligence kan hittas med hjälp av andra marknadsföringsverktyg till en relativt lägre kostnad.

Insider Intelligence-priser:

Anpassad prissättning

Insider Intelligence-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Otillräckligt antal betyg

SEO- och marknadsanalysverktyg är utan tvekan ovärderliga för varumärken. Men har du övervägt plattformar som ClickUp? ClickUp utmärker sig inom projektledning och AI-assistans, vilket avsevärt förbättrar verksamheten och ökar produktiviteten för företag som ditt.

ClickUp samlar dina team för att planera, följa upp och samarbeta kring alla projekt – allt på ett och samma ställe.

ClickUp AI-integration i Google Docs

När du använder Google Docs hjälper ClickUps AI dig att förfina din text utifrån dina behov – oavsett om det handlar om att förenkla eller göra texten mer komplex, infoga text eller minska innehållet efter behov.

Förutom att förfina befintliga texter hjälper ClickUp dig att skapa utkast till e-postmeddelanden och blogginlägg, vilket sparar tid.

ClickUp AI översätter också språk, korrekturläser stavning och grammatik och genererar lukrativa idéer för att övervinna skrivkramp.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa texter, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp Projektledning

ClickUp skapar live-dashboards och sammankopplade arbetsflöden för snabbare och effektivare samarbete. Det hjälper dig att effektivisera planering och hantering av innehåll, vilket frigör tid och optimerar innehållsrelaterade uppgifter.

Organisera ditt arbete, hantera projekt och automatisera återkommande uppgifter med ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Gen AI-stöd: Skapa högkvalitativt innehåll med hjälp av AI

Inbyggd korrekturläsare: Aktivera stavningskontroll, grammatik och översättning inom ClickUp-plattformen.

Innehållshanterare: Förenkla projektledning och planering med Förenkla projektledning och planering med ClickUp innehållshantering

Idéstöd: Ge kreativa innehållsidéer och skapa strategier

Gör det bättre: Förfina texten så att den blir mer engagerande och förenklad med Förfina texten så att den blir mer engagerande och förenklad med ClickUp-marknadsföring.

Utveckla strategier och genomför marknadsföringskampanjer med ClickUp.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningstid: Vissa användare upplever att det är svårt att lära sig de avancerade funktionerna.

Priser för ClickUp

Det finns fyra olika prisplaner baserade på teamstorlek och funktionskrav:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Revolutionera ditt arbetsflöde bortom Google Trends med ClickUp

När vi utforskar de olika alternativen till Google Trends framträder ClickUp som ett kraftfullt verktyg för marknadsförare.

Dess mångfacetterade AI-funktioner omdefinierar produktiviteten genom att erbjuda förfinade kopieringsförslag, underlätta skapandet av innehåll och effektivisera samarbetsflöden. ClickUp håller inte bara jämna steg, utan driver dig mot effektiviserade processer, effektiv innehållshantering och snabbare samarbete – och omformar i slutändan hur du navigerar och erövrar den digitala sfären under 2023 och framåt.