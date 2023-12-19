De 10 bästa lösenordshanterarna 2025 (recensioner och priser)

Med så mycket av våra liv online idag är cybersäkerhet ett verkligt problem. Ett komprometterat lösenord och efterföljande dataintrång kan få allvarliga konsekvenser.

För att skydda alla våra personuppgifter krävs dock en mängd lösenord – och experter på onlinesäkerhet säger att varje lösenord måste vara unikt.

Så hur ska vi kunna hålla reda på dem alla? ?

Svaret är lösenordshanterare online.

Lösenordshanterare fungerar genom att erbjuda en central plats där du kan lagra alla dina lösenord. Du kan sedan ställa in ett huvudlösenord som ger dig tillgång till allt. ?

Det är förståeligt att du kanske känner dig lite nervös över att samla alla dina lösenord på ett ställe. Därför delar vi med oss av de bästa lösenordshanterarna – inklusive gratisalternativ – för att skydda dina data och ge dig sinnesro. ?

Vi kommer också att föreslå ett verktyg som kan effektivisera alla andra aspekter av din vardag – för att få tillgång till dina data är bara början.

Vad ska du leta efter i lösenordshanterare?

Även om lösenord bara är en aspekt av datasäkerhet är de oerhört viktiga eftersom de är porten till dina onlinekonton.

Webbläsare som Firefox, Chrome, Opera och Safari erbjuder alla sätt att lagra dina lösenord, och MacOS erbjuder en lösenordshanterare som heter Keychain Access. Men de är helt enkelt inte lika effektiva som specialutvecklade lösenordshanterare.

Med det i åtanke är detta några av de funktioner och egenskaper som de flesta lösenordshanterare har gemensamt:

Möjlighet att kryptera, lagra och säkra lösenord

Lösenordsgeneratorer som snabbt skapar nya lösenord åt dig

Funktioner som hjälper dig att skapa starka lösenord och varnar dig om du av misstag använder samma lösenord igen.

Varningar när ditt lösenord kan ha komprometterats

Valet att välja bort funktionen för automatisk ifyllning av lösenord

Webbläsartillägg eller appar som låter dig hantera dina lösenord på alla dina enheter och operativsystem.

Säkerhetsfunktioner som multifaktorautentisering

Ett intuitivt användargränssnitt så att du enkelt kan komma åt dina data

De 10 bästa lösenordshanterarna att använda 2024

Är du redo att hitta den bästa lösenordshanteraren för ditt team? Upptäck fördelarna och nackdelarna med varje verktyg, tillsammans med betyg och recensioner, så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

1. Bitwarden

via Bitwarden

Bitwarden är en plattformsoberoende lösenordshanterare som sparar dina känsliga data på ett säkert sätt och hanterar dina inloggningar. Den låter dig också generera obegränsat antal lösenord och passerkoder på så många enheter du vill. Säkerhetsfunktionerna inkluderar nollkunskap, end-to-end-kryptering, omfattande efterlevnad och säkerhetsgranskningar av tredjepart av dess öppen källkodsprogramvara.

Medan gratisversionen ger dig ett säkert lösenordsvalv, inkluderar det prisvärda Premium-abonnemanget nödåtkomst, hälsorapporter för valvet och Bitwarden-autentiseringsappen. Detta gör att du kan verifiera din identitet när du genomför tvåfaktorsautentisering på webbplatser eller i appar.

Bitwardens bästa funktioner

Få tillgång till lösenordsfri autentisering med biometrisk verifiering, engångskod eller säkerhetsnyckel.

Använd denna lösenordshanterare i din webbläsare, på din dator eller på din mobila enhet.

Synkronisera dina privata data mellan alla dina enheter

Dela lösenord och annan privat information på ett säkert sätt med Bitwarden Send.

Bitwarden begränsningar

Vissa användare säger att funktionen för delning av lösenord inte är så säker som den kunde vara.

Användargränssnittet skulle behöva uppdateras.

Bitwarden prissättning

Gratis

Premium: Mindre än 1 dollar/månad för 2 användare

Familjer: 3,33 $/månad för upp till 6 användare

Teams Starter: 20 $/månad för upp till 10 användare

Företag: 6 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Bitwarden betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

2. KeePass

via KeePass

KeePass är en gratis lösenordshanterare som använder öppen källkod för att lagra alla dina lösenord, så att du bara behöver komma ihåg ett lösenord för att få tillgång till resten. Du kan ställa in påminnelser för att uppdatera dina lösenord regelbundet och systemet lagrar också din lösenordshistorik för att undvika att du återanvänder dem.

KeePass bästa funktioner

Använd KeePass på över 45 språk ?

Du kan gärna själv granska källkoden för att försäkra dig om att den är säker.

Anpassa lösenordshanteraren efter dina personliga behov med hjälp av en rad olika plugins.

Använd skrivbordsappen på Microsoft Windows, MacOS eller Linux, eller lägg till webbläsartillägg till Chrome, Firefox eller Edge.

KeePass begränsningar

Användarvänlighet är inte en prioritet, så du behöver viss teknisk expertis för att konfigurera det.

Vissa experter anser att KeePass kan vara sårbart för hackare.

KeePass prissättning

Gratis

KeePass betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 570 recensioner)

3. Dashlane

via Dashlane

Med lösenordshanteraren Dashlane kan du spara dina lösenord, passerkoder och betalningsinformation och sedan hämta dessa uppgifter var du än befinner dig. Funktionen för automatisk ifyllning fyller bekvämt i dina personuppgifter och inloggningsuppgifter.

Denna lösenordshanterare inkluderar även VPN och övervakning av dark web, som automatiskt skannar efter tecken på att något av dina konton kan ha komprometterats. ?

Dashlanes bästa funktioner

Migrera enkelt information från andra lösenordshanterare

Du kan komma åt den här lösenordshanteraren från vilken enhet eller plattform som helst.

Använd tilläggen för de flesta större webbläsare.

Dela lösenord på ett säkert sätt och återkalla åtkomsten enkelt var du än befinner dig om det behövs.

Dashlanes begränsningar

Det finns ingen desktop-applikation.

Planerna Friends & Family och Starter erbjuder inte VPN för planmedlemmar.

Dashlanepriser

Premium: 4,99 $/månad per användare

Vänner & familjeplan : 7,49 $/månad för upp till 10 användare

Starter (för team): 20 $/månad för upp till 10 användare

Företag: 8 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Dashlane betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 240 recensioner) För Dashlane Business

4. LogMeOnce

via LogMeOnce

LogMeOnce-plattformen erbjuder lösenordsfri lösenordshantering. Du kan använda en selfie, en PIN-kod, ett fingeravtryck eller ett biometriskt ansikts-ID för att logga in istället för ett lösenord – men du kan också använda ett lösenord om du föredrar det.

Med gratisversionen kan du lagra ett obegränsat antal unika lösenord på så många enheter du vill. De betalda abonnemangen sparar också dina kreditkortsuppgifter på ett säkert sätt och ger dig en viss mängd krypterat lagringsutrymme, beroende på vilket abonnemang du väljer. ?

LogMeOnce bästa funktioner

Skydda din känsliga information med multifaktorautentisering

Spara tid och besvär med funktionen för automatisk ifyllning.

Synkronisera dina data mellan MacOS, Windows, Linux, Android och iOS.

Begränsningar för LogMeOnce

Den kostnadsfria Premium-versionen erbjuder inte nödåtkomst eller multifaktorautentisering.

Det finns många funktioner, vilket kan vara överväldigande i början.

Priser för LogMeOnce

Premium: Gratis

Professional: 2,50 $/månad per användare

Ultimate (Personligt): 3,25 $/månad per användare

Familj: 4,99 $/månad för upp till 6 användare

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 7 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LogMeOnce-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (17 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (130 recensioner)

5. 1Password

via 1Password

1Password är utformat för privatpersoner, familjer och globala arbetsgrupper och använder fullständig kryptering för att skydda dina lösenord, passord och andra privata uppgifter. Den säkra funktionen för automatisk ifyllning sparar tid när du fyller i formulär och hjälper dig också att logga in hos andra leverantörer, som Google eller Apple.

A Secret Key erbjuder ett extra säkerhetslager och tredjepartsgranskningar säkerställer att eventuella hot upptäcks tidigt och hanteras snabbt. ?

1Passwords bästa funktioner

Be lösenordsgeneratorn att skapa komplexa lösenord

Använd 1Password offline eller online

Håll dina data säkra när du är på resande fot med hjälp av reseläget, som tar bort dina valv från dina enheter innan du passerar en internationell gräns och sedan återställer dem efteråt med ett enda klick ✈️

Integrera med andra verktyg som Microsoft, Google Workspace och GitHub.

1Password begränsningar

Det är inte lätt att importera dina lösenord från ett annat verktyg.

Vissa användare rapporterar att funktionen för automatisk ifyllning inte alltid fungerar smidigt.

1Password prissättning

Privatpersoner: 2,99 $/månad per användare

Familjer: 4,99 $/månad för upp till 5 användare

Teams Starter Pack: 19,95 $/månad för upp till 10 användare

Företag: 7 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

1Password betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

6. RoboForm

via RoboForm

RoboForm marknadsför sig som en lösenordshanterare av nästa generation. Den genererar starka och unika lösenord åt dig, sparar dem och loggar snabbt in dig nästa gång du besöker webbplatsen.

Denna lösenordshanterare skannar också webben och varnar dig om något av dina lösenord har komprometterats. ?

RoboForm bästa funktioner

Fyll snabbt i formulär med hjälp av dina sparade uppgifter

Använd RoboForm-autentiseraren för 2FA-autentisering på andra webbplatser.

Dela dina lösenord på ett säkert sätt samtidigt som du skyddar dina data från nyfikna ögon.

Använd RoboForm på iPhone- och Android-enheter samt i webbläsare.

RoboForm begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget ger dig tillgång till endast en enhet.

Användargränssnittet är inte så intuitivt som det kunde vara.

RoboForm prissättning

Gratis

Premium: 1,99 $/månad per användare

Familj: 3,98 $/månad för upp till 5 användare

1-årigt företagsabonnemang: 39,95 $/år per användare

3-årigt företagsabonnemang: 33,95 $/år per användare

5-årigt företagsabonnemang: 29,95 $/år per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

RoboForm betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 recension)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

7. NordPass

via NordPass

NordPass är en lättanvänd ”digital livsmanager” som genererar och sparar lösenord och låter dig dela dem på ett säkert sätt. Den sparar också dina kreditkortsuppgifter och fyller i formulär automatiskt åt dig. ?

Denna lösenordshanterare stöder flera typer av multifaktorautentisering och ger en betrodd vän eller familjemedlem tillgång till ditt konto i en nödsituation.

NordPass bästa funktioner

Njut av bekvämligheten med lösenordsfria passnycklar

Ta reda på om dina data har komprometterats med Data Breach Scanner.

Lagra annan information som Wi-Fi-lösenord eller ditt personnummer på ett säkert sätt.

Använd NordPass på din dator, mobila enhet eller webbläsare via ett webbläsartillägg.

NordPass begränsningar

Det kostnadsfria alternativet är ganska begränsat.

Vissa användare rapporterar att den automatiska ifyllningen av lösenord inte alltid fungerar.

NordPass prissättning

Gratis

1 års premium: 1,69 $/månad per användare

2 års premium: 1,29 $/månad per användare

1-årigt familjeabonnemang: 2,99 $/månad för upp till 6 användare

2-årigt familjeabonnemang: 2,49 $/månad för upp till 6 användare

1-åriga team: 1,99 $/månad per användare

2-åriga team: 1,79 $/månad per användare

1 års prenumeration för företag: 3,99 $/månad per användare

2-årigt företagskontrakt: 3,59 $/månad per användare

1-årigt företagskontrakt: 4,50 $/månad per användare

2-årigt företagskontrakt: 4,10 $/månad per användare

NordPass betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

8. Enpass

via Enpass

Med Enpass kan du spara dina lösenord där du vill, oavsett om det är OneDrive, Dropbox, Google Drive, iCloud eller offline på din egen enhet. Du kan skapa separata valv för dina personuppgifter, arbetsdata och familjeinformation. ?

Synkroniseringen sköts av tredjepartstjänster och eftersom dina data inte lagras på Enpass servrar behöver du inte oroa dig för att de ska hackas.

Enpass bästa funktioner

Kontrollera regelbundet gamla och utgångna lösenord med hjälp av funktionen för lösenordsgranskning.

Använd en av mallarna för att lagra olika typer av information, till exempel dina kreditkortsuppgifter, försäkringsdokument eller pass.

Betala månadsvis eller gör en engångsbetalning för livstidsåtkomst.

Använd Enpass på Windows, macOS, Linux eller din mobila enhet.

Begränsningar för Enpass

Användargränssnittet skulle behöva uppdateras.

Bedömningen av lösenordets styrka kan vara lite överdriven, förutsatt att den högsta styrkan alltid krävs.

Priser för Enpass

Privatperson: 1,19 $/månad per användare

Familj: 2,39 $/månad för upp till 6 användare

Engångskostnad: 99,99 $/månad per användare

Business Starter: 8,49 $/månad för upp till 10 användare

Business Standard: 2,99 $/månad per användare

Företag: 3,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Enpass

G2: 4,6/5 (25 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (3 recensioner)

9. Keeper

via Keeper

Keeper är en lösenordshanterare som också lagrar annan information, såsom konfidentiella filer eller ditt företags kritiska infrastruktur. Den fungerar bra för privat bruk, familjer eller företag.

Zero-trust- och zero-knowledge-arkitekturen säkerställer att din information alltid är säker men ändå lätt att hämta när du behöver den, även om du är offline.

Keeper bästa funktioner

Automatisera lösenordsrotation för att minska risken ytterligare.

Gör en dark web-skanning för att ta reda på om ditt lösenord har komprometterats.

Utnyttja resursbiblioteket, som innehåller utbildning i hur man använder Keeper ?

Om du uppfyller kraven kan du dra nytta av 50 % rabatt för studenter och 30 % rabatt för militärer, räddningspersonal, sjuksköterskor, läkare och sjukhusanställda.

Keeper-begränsningar

Funktionen för automatisk ifyllning fungerar inte alltid perfekt.

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt för icke-tekniskt kunniga användare.

Keeper-priser

Personligt: 2,92 $/månad per användare

Familj: 6,25 $/månad för upp till 5 användare

Business Starter: 2 $/månad per användare

Företag: 3,75 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Keeper

G2: 5,0/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (470+ recensioner)

10. LastPass

via LastPass

Denna lösenordshanterare sparar ett obegränsat antal lösenord och kan generera lösenord. Den fyller också i formulär automatiskt och låter dig dela dina lösenord med andra på ett säkert sätt. ?

Den lättanvända administratörspanelen hjälper dig att hålla koll på lösenordssäkerheten för din familj eller ditt företag.

LastPass bästa funktioner

Kom åt dina lösenord oavsett om du är online eller offline

Lagra alla typer av digitala register, såsom programvarulicenser och Wi-Fi-information.

Håll dina data säkra med multifaktorautentisering i Premium- och Business-paketen.

Uppgradera enkelt till nästa kontonivå när ditt företag växer.

LastPass begränsningar

Det kostnadsfria abonnemanget tillåter endast åtkomst från en enhet.

Ett säkerhetsintrång 2022 skadade företagets trovärdighet, men sedan dess har de förbättrat säkerheten.

LastPasspriser

Gratis

Premium: 3 $/månad per användare

Familjer: 4 $/månad för upp till 6 användare

Team: 4 $/månad per användare

Företag: 7 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

LastPass betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Kolla in dessa alternativ till LastPass!

Att säkerställa åtkomst till sparade lösenord är viktigt, men det är bara en aspekt av hanteringen av din känsliga information. Du behöver en omfattande projektledningsplattform för att få en helhetsbild och ett smidigt arbetsflöde för dagliga uppgifter. Det är där ClickUp kommer in.

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som ökar produktiviteten och förbättrar teamsamarbetet på alla nivåer.

Starta ditt projekt med hjälp av ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för att brainstorma och kartlägga din process. Använd sedan dessa anteckningar för att utarbeta en slutgiltig projektledningsplan som inkluderar omfattning och leverabler, milstolpar och tidsplaner, samt viktiga resurser och potentiella risker. Programvara för projektsamarbete gör det enkelt att samarbeta med andra under hela processen. ?️

När projektet är igång kan du hantera alla dina egna uppgifter och få en tydlig översikt över ditt teams framsteg med den inbyggda programvaran för uppgiftshantering.

Samarbeta med ditt team på dokument i realtid eller asynkront. Spara sedan de ClickUp Docs-dokument du skapar på plattformen så att du alltid kan hitta det du behöver.

Visa alla aspekter av ditt projekt i det format du önskar, till exempel som en lista, ett Gantt-diagram, en tavla eller i tabellvy.

Proffstips: Du kan använda tabellvyn för att spara dina lösenord och använda AI-lösenordsgeneratorn för säkra, unika lösenord. ?

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Clickup AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Mobilappen har ännu inte samma funktionalitet som desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Skydda dina känsliga data och få sinnesro

Att skydda dina data från hackare är ett måste i dagens onlinevärld. Du kan spara dina lösenord i ett kalkylblad eller låta din webbläsare hantera dem. Men dedikerade lösenordshanterare är mycket säkrare. ?

När du har valt den lösenordshanterare som passar dig bäst kan du optimera resten av ditt arbetsflöde med ClickUp. Du får produktivitets- och projektledningsverktyg som stöder alla aspekter av ditt arbete.

Registrera dig gratis hos ClickUp idag.