10 gratis mallar för kompetensmatriser i Excel och ClickUp

Vad kännetecknar en bra ledare? Att göra vad som krävs för att säkerställa att varje medlem i teamet lyckas. 🎉

Bra företagsledare vet att det är viktigt att investera i varje medarbetares tillväxt och utveckling. Hur? Genom att se till att individerna inte stagnerar i sin karriär, utan ständigt förvärvar nya färdigheter och konsekvent ökar sin kompetensnivå.

En kompetensmatris är ett verktyg som används av HR-team och avdelningschefer för att registrera, övervaka och i slutändan förbättra de specifika kompetenser som varje medlem i teamet har. En kompetensmatris skapar ett rutnät över varje medlem i avdelningen eller projektet, följt av de kompetenser som krävs för deras respektive position. Med tiden kan en kompetensmatris användas för att förbättra rekryteringsprocesser, resursfördelning samt utbildning och utveckling. 👏👏

Undrar du hur man skapar en kompetensmatris? Fortsätt läsa. Om du vill skapa en kompetensmatris behöver du inte börja från scratch. Nedan går vi igenom vad en kompetensmatris är, vad som kännetecknar en bra mall och 10 mallar för kompetensmatriser som du kan använda i ditt företag. 📚

Vad är en kompetensmatrismall?

Enkelt uttryckt kartlägger en kompetensmatris vilka kompetenser ditt team behöver för att lyckas. Personalansvariga och avdelningschefer använder ofta kompetensmatriser för att visuellt visa vilka kompetenser som krävs, finns och saknas i varje projekt. 👍

En kompetensmatris (ibland kallad kompetensmatris) skapar ett rutnät med de nödvändiga färdigheterna eller egenskaperna som krävs för varje avdelning eller projekt. Även om varje kompetensmatris varierar beroende på din unika organisation, kan en exempelmall lista en medlem av ditt team för varje kolumn och de önskade färdigheterna för varje rad. Utifrån detta kan teamledare snabbt identifiera kompetensluckor inom organisationen.

Du kan hitta en betald mall för kompetensmatris i de flesta programvaruplattformar för medarbetarövervakning. Eller så kan du hitta många gratis mallar online som du kan ladda ner. Ladda bara ner mallen till Excel, Word eller ett annat verktyg, anpassa kompetensuppsättningarna efter din organisation och uppdatera den regelbundet för att övervaka medarbetarnas framsteg.

Vad kännetecknar en bra kompetensmatrismall?

De bästa mallarna för kompetensmatriser hjälper din organisation att bättre fördela uppgifter och ansvar mellan teammedlemmarna. Rätt mall ska vara lätt att förstå, lätt att uppdatera och ge en 360-graders översikt över styrkor och kompetensmöjligheter för varje avdelning. 👊

Med rätt kompetensmatris är företagsledningen bättre rustad att:

Fatta bättre anställningsbeslut: En kompetensmatris är ett viktigt En kompetensmatris är ett viktigt verktyg för personalhantering . Om en viss kompetens saknas i hela ditt team kan det vara ett tecken på att du behöver anställa någon ny.

Genomför ny utbildning: Om en viss kompetens endast finns hos några få teammedlemmar kan det vara ett tillfälle att öka era möjligheter till lärande och utveckling. Överväg att anordna en lunch och lär-dag eller en intern utbildningsdag för att få teammedlemmarna att komma ikapp.

Erbjud befordringar: Om du hittar en viss teammedlem vars kompetensnivå är mer avancerad än sina kollegors, kan denne vara bättre lämpad för en ledande befattning.

Tilldela uppgifter och ansvar: Låt oss se sanningen i ögonen – människor tycker om att utföra uppgifter där de utmärker sig. Genom att analysera varje teammedlems mjuka och tekniska färdigheter kan du tilldela uppgifter utifrån individuella styrkor.

Effektivisera prestationsutvärderingar: Prestationsutvärderingar är till nytta för både chefer och underordnade. Rätt kompetensmatris kan hjälpa teammedlemmarna att förstå vilka färdigheter de bör arbeta med.

Sätt upp individuella mål: För att hjälpa medarbetarna att finslipa sina färdigheter kvartal efter kvartal kan du använda en kompetensmatris för att För att hjälpa medarbetarna att finslipa sina färdigheter kvartal efter kvartal kan du använda en kompetensmatris för att sätta upp mål som är tillämpliga för varje position.

10 mallar för kompetensmatriser att använda

Letar du efter en mall för kompetensmatris för att fördjupa dig i varje teammedlems styrkor? För att få en visuell representation av varje avdelnings kompetens kan du överväga att använda dessa mallar.

1. ClickUp-mall för kompetensmatris

Ladda ner denna mall Mät varje teammedlems kompetensnivå med denna mall för kompetensmatris från ClickUp.

Letar du efter ett otroligt enkelt sätt att spåra varje teammedlems kompetens? ClickUp Board Skills Matrix Template har en lättförståelig layout med en rad för varje teammedlem. Varje kolumn är reserverad för en kompetens som du vill spåra, till exempel ledarskap, finansiell kompetens eller riskhantering.

Om en anställd visar sig vara kompetent inom en viss färdighet, markera bara den kolumnen med en bock. Du kan enkelt byta ut anställdas namn för att återspegla nyanställningar eller lägga till, byta ut eller ta bort färdigheter för att bäst återspegla behoven i varje avdelning.

2. ClickUp-utbildningsmatrismall

Ladda ner denna mall Utvärdera aktuella kompetensuppsättningar i ditt team med ClickUps mall för utbildningsmatris.

Vill du skapa ett effektivt utbildningsprogram? ClickUps utbildningsmatrismall gör det enkelt att hantera, logga och övervaka ditt teams kompetens. Genom att använda mallen regelbundet kan du effektivisera dina utbildnings- och utvecklingsprogram.

Med mallen för utbildningsmatris kan du spåra mjuka och hårda färdigheter för varje medarbetare. Varje rad har utrymme för att skriva in medarbetarens namn, roll, avdelning och individuella färdigheter. Roller och avdelningar är färgkodade, medan styrkorna erbjuder ett lättförståeligt rankningssystem.

Du kan skapa anpassade vyer för att få en översiktlig bild av medarbetarnas prestationer. Dessutom kan du skapa anpassade statusar för att markera uppgifter som slutförda, inte längre aktuella för företaget eller under granskning.

3. ClickUp-mall för kompetenskartläggning

Ladda ner denna mall Be marknadsförare att betygsätta sina färdigheter med hjälp av det anpassade formuläret i ClickUp Skill Mapping Template.

Om du vill att ditt företag ska fungera smidigt måste du para ihop rätt personer med rätt uppgifter. Hur gör man det? Genom att förstå var deras styrkor ligger.

Med ClickUps mall för kompetenskartläggning kan du identifiera, spåra och kartlägga varje anställds unika kompetens. Lista helt enkelt varje teammedlem (grupperade efter avdelning) och ge dem en ranking mellan ett och fem baserat på deras kunskaper inom varje given kompetens. När mallen är ifylld kan du identifiera kompetensluckor för varje individ och för avdelningen som helhet.

Med tiden kan mallen för kompetenskartläggning hjälpa dig att fatta bättre beslut om anställning, utbildning och möjligheter till kompetensutveckling.

4. ClickUp-mall för bemanningsmatris

Ladda ner denna mall Fatta strategiska anställningsbeslut och ge dina anställda de befordringar de förtjänar med hjälp av denna bemanningsmatrismall från ClickUp.

Ska du skala upp ditt företag till nästa nivå? Innan du anställer en ny teammedlem måste du veta vilka kompetensområden du vill lägga till i din arsenal.

ClickUps mall för bemanningsmatris specificerar de färdigheter som krävs för varje enskild roll. För varje position skapar du helt enkelt en lista över önskade egenskaper. Därifrån kan du markera varje specifik färdighet, vilket ger ledningen en visuell bild av vilka färdigheter som saknas inom varje avdelning.

Personalmatrisen erbjuder ett rutnät där du kan lista varje roll, följt av arbetsbeskrivning, avdelning och erforderliga färdigheter. Byt helt enkelt ut varje anpassat fält eller skapa ditt eget unika färgkodningssystem som passar ditt företag bäst.

5. ClickUp-mall för teknisk kompetensmatris

Ladda ner denna mall Håll koll på ditt teams tekniska expertis med ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Att hålla koll på tekniska färdigheter är avgörande för alla företags tillväxt – särskilt när det gäller IT-, teknik- eller produktledningsavdelningar. Om du vill förändra din rekryteringsprocess eller interna utbildning bör du använda ClickUps mall för teknisk kompetensmatris.

Denna mall för kompetensmatris hjälper team att navigera i komplexiteten inom talanghantering. Varje avdelning får en rad som är dedikerad till varje anställd. Varje kolumn fokuserar sedan på en viss kompetens, såsom mjukvaruutveckling, kodningsspråk, testprocedurer eller felsökning.

Mallen erbjuder utrymme för att skapa din egen färdighetsklassificering, där varje färdighet rankas från ett till fyra. Om en person är expert inom ett visst område, skriv fyra. Om någon är nybörjare, skriv ett.

Mallen färgkodas automatiskt utifrån din rangordning och ger en översiktlig bild av ditt teams tekniska kompetens.

6. ClickUp IT-kompetensmatrismall

Ladda ner denna mall Spåra alla IT-kompetenser med ClickUps mall för IT-kompetensmatris.

Varje IT-avdelning behöver rätt mix av färdigheter och expertis för att lyckas. Med IT-färdighetsmatrismallen från ClickUp kan du spåra ditt teams styrkor, svagheter och luckor i tekniska färdigheter.

Denna tabell ger en visuell representation av expertisnivån för varje person inom din IT-avdelning. För att lägga till en ny kompetens, gå till vyn Skill Board, klicka på plustecknet och lägg sedan till expertisområdet. Du kan visa och utvärdera kompetensen hos ditt team som helhet eller fördjupa dig i varje individ i din avdelning.

7. Excel-mall för kompetensmatris från AIHR

via AIHR

Letar du efter ett enkelt sätt att utvärdera och hantera ditt teams kompetens? Kompetensbedömningar hjälper företagsledningen att investera i medarbetarnas utveckling, fatta smarta anställningsbeslut och fördela resurser till varje projekt.

Med denna enkla Excel-mall för kompetensmatris från AIHR kan din organisation enkelt hålla sin kompetenshantering uppdaterad. Skriv bara varje anställds namn högst upp i kolumnerna och tilldela en kompetens till varje rad. Registrera sedan varje teammedlems kunskaper och intresse för varje kompetens.

8. Excel-mall för kompetensmatris från AG5

via AG5

Att följa upp medarbetarnas kompetens behöver inte vara en komplicerad process. Med denna kostnadsfria mall från AG5 kan du enkelt följa upp medarbetarnas hårda och mjuka kompetens.

Kompetensmatrisen kan laddas ner i formaten Excel, Microsoft Word och PDF. Ladda ner den i det format du föredrar och fyll sedan i namnen på teammedlemmarna och deras tillgängliga kompetenser. Mallen har en inbyggd färgpalett där varje individ rankas med en av följande statusar: ingen kunskap, nybörjare, självständig, expert eller utbildare.

9. Excel-mall för kompetensmatris från Skilltree

via Skilltree

Här är en annan mall som inte kräver någon kompetensmatrisprogramvara och som kan användas direkt i Excel. Dessutom är den gratis att ladda ner.

Denna Excel-mall från Skilltree innehåller allt du behöver för att göra en kompetensgapanalys av ditt företag. Ange bara förnamn, efternamn och roll för varje anställd, samt önskade mjuka och hårda kompetenser. Varje anställd får en egen rad där du enkelt kan registrera kompetensnivåer för varje kompetens du analyserar.

Mallen ger en översikt över styrkor och kompetensbrister för varje projekt eller avdelning. Vid kvartalsvisa utvärderingsmöten kan medarbetarna fylla i den som ett verktyg för självutvärdering, eller så kan cheferna dokumentera kompetensnivåer för att tilldela uppgifter, bevilja befordringar eller utse projektledare.

10. Excel-mall för kompetensmatris från CIToolkit

via CIToolkit

Kompetensmatriser kan vara ett ovärderligt kommunikationsverktyg mellan anställda och avdelningschefer. En kompetensmatris kan enkelt identifiera luckor i anställdas utbildning, certifieringar eller utbildning för hela teamet. Utifrån detta kan företagsledningen omarbeta introduktionsprocessen, främja högre utbildning eller till och med erbjuda utbildning på plats.

För att komma igång kan du ladda ner Excel-mallen för kompetensmatris från CIToolkit. Med denna enkla mall kan du utvärdera kompetenserna hos hela ditt team. Skriv bara in namnen på teammedlemmarna i den vänstra kolumnen och lägg till en kompetens i början av varje rad.

Matrisen kan enkelt anpassas efter ditt företags behov. Utifrån den kan du omstrukturera dina utbildningsbehov för att hjälpa dina anställda att förvärva nya kompetenser.

Investera i medarbetarutveckling med hjälp av ClickUps kompetensmatrismallar

Ditt företags framgång beror på varje enskild medarbetares framgång. Använd en kompetensmatrismall för att säkerställa att medlemmarna i ditt team finslipar de kompetenser de behöver. 🤩

En kompetensmatrismall är ett viktigt verktyg för teamledning som används av HR-personal och teamledare. Genom att registrera varje anställds kunskaper inom hårda och mjuka färdigheter kan du fatta bättre anställningsbeslut, förbättra introduktionen av nya medarbetare och se till att ingen i teamet blir överbelastad.

För att börja använda en kompetensmatrismall, använd ClickUp. Med ClickUp kan du enkelt byta ut anpassade fält, växla mellan olika vyer och slutligen anpassa din mall så att den passar din organisation. Dessutom får du mer än en kompetensmatrismall med en komplett uppsättning projektledningsfunktioner, över 1 000 integrationer, 100 MB lagringsutrymme, obegränsat antal uppgifter och gratis funktioner för alltid.

Prova ClickUp idag.