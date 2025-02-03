De 10 bästa alternativen till GetResponse för e-postmarknadsföring 2025

Antalet e-postanvändare globalt uppgår till mer än fyra miljarder år 2024 – mer än hälften av världens befolkning. Det är inte förvånande att företag älskar sina e-postmarknadsföringskampanjer för att sprida sitt budskap.

Åsikterna kan gå isär, men att utforma, schemalägga, lansera och skala e-postmarknadsföringskampanjer är bara möjligt med rätt verktyg.

GetResponse är ett verktyg som marknadsförare använder för e-postmarknadsföringskampanjer eller för att automatisera marknadsföringsaktiviteter.

Landskapet för e-postmarknadsföringsverktyg är dock mycket dynamiskt. Kraven utvecklas och varje bransch och företag har sina specifika behov. GetResponse kanske därför inte tillgodoser allas behov och preferenser.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa alternativen till GetResponse för att tillgodose olika användningsområden och krav. I listan utvärderas varje verktygs funktioner och priser så att du kan hitta det som passar bäst för ditt företag.

Vad ska du leta efter i GetResponse-alternativ?

Vissa verktyg för e-postmarknadsföring erbjuder fler funktioner än andra, men du måste utvärdera ett verktygs användbarhet för dina specifika behov innan du bestämmer dig för det. Innan du bestämmer dig för ett alternativ till GetResponse finns det några saker du måste tänka på.

Sömlös kontaktadministration: Välj ett verktyg som förenklar kontaktadministrationen, integreras med CRM-verktyg och segmenterar kontakterna på egen hand. Djupgående analyser: Din e-postmarknadsföringslösning måste erbjuda djupgående insikter om prenumeranternas beteende, mäta effektiviteten i dina kampanjer och tillhandahålla tillförlitliga ROI-data. Robusta marknadsföringsintegrationer: Se till att verktyget kan integreras med e-handel, sökmotormarknadsföring och andra viktiga appar Allt-i-ett-marknadsföringspaket: Välj ett verktyg som erbjuder landningssidesbyggare, e-handelsintegrationer, SMS-marknadsföring, chatbots och andra avancerade funktioner Schemaläggningsfunktioner: Välj en lösning som låter dig schemalägga dina e-postkampanjer och automatisera leveransen – ett måste för grundläggande Välj en lösning som låter dig schemalägga dina e-postkampanjer och automatisera leveransen – ett måste för grundläggande marknadsföringsautomatisering Samarbetsfunktioner: Leta efter funktioner som gör det möjligt att arbeta i team utan problem. Detta kommer att påskynda planeringen och lanseringen av kampanjer. Prisvärdhet: Välj ett verktyg som passar din budget, men tänk på vilka funktioner som är nödvändiga för den skala du arbetar i.

Slutligen, varför inte prova gratisversionen för att se hur verktyget fungerar och om dess gränssnitt passar dig och ditt team?

De 10 bästa alternativen till GetResponse

1. HubSpot

via Hubspot

HubSpot är en utmärkt allt-i-ett-lösning för företag som vill effektivisera sina marknadsförings- och försäljningsinsatser. Den avancerade marknadsföringsautomatiseringen, CRM-paketet och detaljerade analyser gör det till det perfekta verktyget i din arsenal.

Dessutom hjälper den omfattande listan med anpassningsbara e-postmallar dig att förbättra dina e-postmarknadsföringskampanjer. Användargränssnittet är också ett av de mest intuitiva på denna lista.

HubSpot är ett utmärkt alternativ till GetResponse, särskilt tack vare dess avancerade automatiseringsfunktioner.

HubSpots bästa funktioner

Använd inbyggda verktyg för webbplatsoptimering och analys för att förbättra prestanda och SEO

Dra nytta av över 1000 integrationer mellan CMS-system, befintliga e-postmarknadsföringsplattformar, kommunikationsprogramvara och ERP-lösningar

Få tillgång till försäljnings- och samarbetsverktyg, inklusive ett gratis CRM-system för affärsavslut och leadhantering, som är perfekt för mindre företag

HubSpots begränsningar

Dyra prisplaner jämfört med andra alternativ till GetResponse

Begränsade anpassningsmöjligheter för användare med lägre prisplaner

Det kan vara tidskrävande och komplicerat att lära sig, med tanke på det stora utbudet av funktioner som finns tillgängliga

HubSpot-priser

Gratis

Startpaket: 20 $/månad per användare

Professional: 800 $/månad

Enterprise: 3600 $/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3900 recensioner)

2. MailerLite

via MailerLiter

MailerLite är ett prisvärt och användarvänligt alternativ till GetResponse, som är mest användbart för mindre företag och nystartade företagare.

Förutom ett intuitivt gränssnitt erbjuder MailerLite funktioner som automatisering, dra-och-släpp-e-postbyggare, A/B-testning och avancerad målgruppsanpassning.

Verktygssatsen för e-postmarknadsföring, nyhetsbrev och skapande av landningssidor och webbplatser hjälper dig att förbättra kampanjernas effektivitet och engagemang.

MailerLites bästa funktioner

Få tillgång till anpassningsbara teman och ett omfattande mallbibliotek

Skapa olika typer av e-postmeddelanden med ett dra-och-släpp-redigeringsprogram

Upprätthåll en hög leveransgrad för e-post

Få funktioner för e-postautomatisering även med gratisplanen

Begränsningar för MailerLite

Grundläggande automatiseringsfunktioner, även med högre prisnivåer

Saknar avancerad analys och en dedikerad analysflik

Livechatt-support är begränsad till användare av Advanced- och Enterprise-abonnemang

Priser för MailerLite

Gratis

Växande företag: Från 10 $/månad

Avancerat: Från 20 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

MailerLite-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1900 recensioner)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

ActiveCampaign är ett funktionsrikt alternativ till GetResponse som erbjuder en kombination av e-postmarknadsföringslösningar, CRM, verktyg för marknadsföringsautomatisering och funktioner för försäljningsautomatisering.

Verktyget är en utmärkt funktion för växande företag och använder maskininlärning för att segmentera kontakter och anpassa kampanjer via e-post, meddelanden, chatt och text.

Den utmärkta e-postleveransförmågan och maskininlärningsfunktionerna gör det till ett kraftpaket för marknadsförare.

ActiveCampaigns bästa funktioner

Använd avancerade automatiserade arbetsflöden för att förbättra målgruppsinriktningen

Utnyttja maskininlärningsfunktioner för att optimera e-postens sändningstider

Få funktioner för hantering av försäljningstrattar och konvertering av leads

Nå kunder över olika kanaler med marknadsföringsverktyg som livechatt, SMS-marknadsföring och integration med Facebook Custom Audiences

Fatta datadrivna beslut med omfattande analyser och avancerad rapportering

Begränsningar för ActiveCampaign

Användare rapporterar en brant inlärningskurva, särskilt för användare som endast vill fokusera på e-postmarknadsföring

Ingen gratisplan finns tillgänglig

Priser för ActiveCampaign

Lite: Från 39 $/månad

Plus: Från 70 $/månad

Professional: Från 187 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ActiveCampaign-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2300 recensioner)

via Constant Contact

Constant Contact är en av de äldsta och mest pålitliga e-postmarknadsföringsplattformarna för småföretag.

Constant Contact gör det enklare för team som driver flera kampanjer samtidigt att utforma och lansera kampanjer: Dess drag-and-drop-e-postmallar, ett marknadsförings-CRM och verktyg för marknadsföring i sociala medier kombineras med ett intuitivt användargränssnitt och ett rikt mallbibliotek.

Plattformens omfattande utbud av funktioner hjälper företag att öka sin publik, hantera e-postkampanjer och marknadsföra evenemang.

Constant Contact är också ett av de billigaste alternativen till GetResponse som listas här.

Hantera e-postmarknadsföring, marknadsföringsautomatisering och resultatuppföljning med ett användarvänligt gränssnitt

Utforska kampanjtyper och funktioner under en branschledande 60-dagars provperiod

Erbjuder nischfunktioner för försäljning, hantering av sociala medier och hantering av evenemangsbetalningar

Begränsade alternativ för anpassning och segmentering av e-postmarknadsföring

Betydande prisökning vid större e-postlistor

Begränsade avancerade funktioner i Lite- och Standard-paketen

Lite: 12 $/månad

Standard: 35 $/månad

Premium: 80 $/månad

G2: 4/5 (över 5700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2600 recensioner)

5. Salesforce Marketing Cloud

via Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud är en AI-driven, molnbaserad CRM-plattform som fungerar bra för företag som söker sofistikerade lösningar för marknadsföringsautomatisering.

Plattformen hjälper till att öka kundlojaliteten genom personaliserade e-postkampanjer och kundresor. Funktioner som målgruppssegmentering, lead- och kontoengagemang samt insikter i realtid gör det till ett robust verktyg för stora företag.

Marketing Cloud är det dyraste verktyget på listan. Men det här verktyget har mer att erbjuda än vad man ser vid första anblicken. ✨

Salesforces Marketing Cloud är inte begränsat till e-postmarknadsföringskampanjer; dess holistiska marknadsföringspaket hanterar alla dina marknadsföringsaktiviteter.

Salesforce Marketing Clouds bästa funktioner

Skapa förutsägbara resor och anpassa kundupplevelser med Salesforces AI-teknik, Einstein

Få tillgång till avancerad analys och användarinformation

Integrera en komplett svit av lösningar för marknadsföringsautomatisering med Marketing Cloud

Håll koll på konverteringsprocessen genom uppdateringar i realtid om potentiella kunders aktiviteter

Begränsningar i Salesforce Marketing Cloud

Färre integrationer från tredje part

API-åtkomst och A/B-testning är endast tillgängligt för PRO-användare

Priser för Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: Från 1250 dollar per månad (Professional)

Marketing Cloud Account Engagement: Från 1250 USD per månad (Growth)

Marketing Cloud Personalization: Från 108 000 dollar per år (Growth)

Betyg och recensioner av Salesforce Marketing Cloud

G2: 4/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 400 recensioner)

6. Moosend

via Moosend

Moosend är en prisvärd plattform för e-postmarknadsföring och automatisering. Även om dess funktioner inte är lika omfattande som andra, hjälper Moosends listhanterings- och segmenteringsalternativ marknadsförare att förfina sin målgruppsanpassning.

Plattformen förenklar e-postmarknadsföring med funktioner som dra-och-släpp-verktyg för e-post, landningssidor och formulär samt automatisering av arbetsflöden. Du kan också använda de cirka 75 e-postmallarna för att snabbt starta kampanjer.

Moosends bästa funktioner

Få ett användarvänligt gränssnitt med alla nödvändiga funktioner för grundläggande e-postmarknadsföringskampanjer

Använd AI-drivna optimeringar för att hålla dina e-postmeddelanden engagerande och interaktiva i alla kampanjer

Moosends begränsningar

Den prenumerationsbaserade prissättningen är opraktisk för företag med en stor lista men som sällan genomför e-postkampanjer.

Saknar en mobilapp för hantering av e-postkampanjer

Moosends priser

30 dagars gratis provperiod

Pro: 9 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Moosend-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 190 recensioner)

7. Drip

via Drip

Drip är ett verktyg för marknadsföringsautomatisering som erbjuder robusta e-postredigeringsfunktioner, prenumeranthantering och automatiserade arbetsflöden för e-postmarknadsföring.

Plattformen är praktisk för e-handelsvarumärken som använder Shopifys plattform. Du kan snabbt starta kampanjer med funktioner som en visuell e-postautomatiseringsbyggare, kontaktsegmentering och ett bibliotek med färdiga automatiseringar.

Analyspanelen är en bonus: Du kan få insikter och vidta nästa steg baserat på data som filtreras från dina kampanjer.

Drips bästa funktioner

Skräddarsydda för e-handelsföretag med funktioner och integrationer som hjälper till att driva konverteringar

Integrerat med Shopify, Magento och WooCommerce

Få information via anpassningsbara instrumentpaneler med detaljerad kundinformation

Skapa och lansera marknadsföringskampanjer med hjälp av ett visuellt automatiseringsverktyg

Begränsningar för Drip

Komplexa prisplaner baserade på storleken på e-postlistan

Det kan bli dyrt för en stor kontaktbas

Förstagångsanvändare kan tycka att gränssnittet är förvirrande

Drip-prissättning

14 dagars gratis provperiod

39 $/månad för 2500 kontakter

289 $/månad för 20 000 kontakter

Anpassade priser för mer än 170 000 kontakter

Drip-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (190 recensioner)

8. AWeber

via AWeber

AWeber är en enkel men kraftfull plattform för e-postmarknadsföring och marknadsföringsautomatisering.

Det skiljer sig från sina konkurrenter med unika funktioner: AMP-e-post, ett arkiv för hostade meddelanden, popup-formulär, webbpush-meddelanden, ett omfattande bibliotek med stockbilder och en Canva-driven e-postbyggare.

Plattformen erbjuder också robusta analyser, A/B-testning och anpassningsbara mallar.

Detta alternativ till GetResponse är också ett utmärkt val för nya företag. Du kan köpa en domän och skapa en webbplats för ditt företag direkt i verktyget.

AWeber bästa funktioner

Arbeta i en Team Hub för team- och kundhantering

Integrera över 1000 plattformar som Shopify, WordPress och Patron

Använd färdiga mallar för försäljningssidor

Skapa e-postmeddelanden med AI-driven skrivhjälp och Canva

Uppnå bättre engagemang hos målgruppen via webbpushmeddelanden

Öka räckvidden genom utskick och interaktiva e-postmeddelanden

AWeber-begränsningar

Kräver integrationer från tredje part för att stödja SMS-aviseringar

Användare som har avslutat sin prenumeration räknas in i din månatliga kvot

AWeber-priser

Gratis

Lite: Från 12,50 $/månad

Plus: Från 20,00 $/månad

Obegränsat: 899 $/månad

Aweber-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 620 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 290 recensioner)

9. Omnisend

via Omnisend

Omnisend är en allt-i-ett-plattform för omnikanalmarknadsföring. Den riktar sig främst till e-handelsföretag och hjälper till att automatisera e-post, SMS och push-meddelandekampanjer.

Omnisend är känt för sin användarvänlighet och förmåga att snabbt skapa varumärkesanpassade e-postmeddelanden som går att handla från.

Plattformen erbjuder robust automatisering, segmenteringsfunktioner och fördefinierade arbetsflöden för olika stadier av kundresan som plattformen erbjuder.

Omnisends bästa funktioner

Skapa e-postmeddelanden med en intuitiv dra-och-släpp-redigerare

Läs djupgående kampanjrapporter som använder avancerad analys

Använd färdiga arbetsflöden, e-postmallar och integreringar av rabattkoder

Få produkt- och kategorirekommendationsrapporter för att rikta in dig på högvärdiga kunder med stark köpintention

Få alla avancerade funktioner och obegränsad lagring av kontakter även med gratispaketet

Integrera SMS-marknadsföring via en enkel anmälningsprocess

Omnisends begränsningar

Har inte samma marknadsföringsfördelar utanför e-handelsföretag

Användare har rapporterat dålig leveransbarhet för e-post

Plattformen erbjuder inte stöd för flera språk.

Omnisend-priser

Gratis

Standard: Från 16 $/månad

Fördel: Från 59 $/månad

Omnisend-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

10. Campaign Monitor

via Campaign Monitor

Om du vill skapa visuellt tilltalande och engagerande e-postmeddelanden kommer denna mångsidiga plattform för e-postmarknadsföring och marknadsföringsautomatisering att vara till stor hjälp.

Campaign Monitor förenklar skapandet av skräddarsydda kundresor och erbjuder djupgående e-postanalyser med kraftfulla funktioner som segmentering för personlig, riktad kommunikation.

Campaign Monitor fokuserar på att tillhandahålla analys av kampanjresultat och användarupplevelser. Detta hjälper dig att anpassa och förbättra dina e-postmarknadsföringskampanjer.

Campaign Monitors bästa funktioner

Hantera och skicka e-postkampanjer med stora volymer

Använd en kodfri drag-and-drop-e-postbyggare

Förbättra målgruppens engagemang genom att integrera SMS i din e-postkampanj

Utnyttja automatiserade e-postmeddelanden som utlöses av specifika kundinteraktioner

Begränsningar för Campaign Monitor

Begränsade anpassningsmöjligheter

Saknar inbyggda funktioner för delning på sociala medier

Samarbete kring e-postkampanjer kan vara besvärligt

Priser för Campaign Monitor

Gratis

Lite: Från 11 $/månad

Essentials: Från 19 $/månad

Premier: Från 149 $/månad

Campaign Monitor-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 690 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (480+ recensioner)

Även om huvudfokus har legat på verktyg med specifika funktioner för e-postmarknadsföring och marknadsföringsautomatisering, är det också viktigt att överväga plattformar som förbättrar hanteringen av marknadsföringskampanjer.

ClickUp utmärker sig inom detta område, särskilt för marknadsföringsteam som behöver robusta projektledningsfunktioner.

Skapa och hantera framgångsrika reklamprojekt med en marknadsföringsplan

ClickUp för marknadsföringsteam är en heltäckande lösning som hjälper marknadsföringsteam att planera, genomföra och följa upp sina e-postkampanjer.

ClickUp är inte en konventionell e-postmarknadsföringsplattform, men erbjuder unika funktioner som ger ett organiserat ramverk för att hantera olika aspekter av marknadsföringsprojekt, inklusive e-postrelaterade uppgifter.

Du kan förbättra din e-postmarknadsföring och effektivisera arbetsflöden med ClickUps mallar för e-postmarknadsföring och innehållskalender.

Samordna effektivt med ditt team, förenkla planeringen av ditt innehåll och spårningen av e-postens prestanda, och effektivisera dina arbetsflöden för e-postmarknadsföring med ClickUp-mallen för e-postmarknadsföringskampanjer.

Organisera och hantera kampanjer utan ansträngning, schemalägg innehåll, spåra resultat och förenkla kommunikationen med ditt team med hjälp av ClickUps kraftfulla verktyg.

Skala upp dina e-postkampanjer med ClickUp AI

Säg adjö till skrivkramp!

E-postmarknadsföring på ett enkelt sätt med ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistant skapar engagerande, felfritt e-postinnehåll åt dig. Spara tid och öka din kreativa produktion med idégenerering, ramverksskapande och komplett utkastskapande.

ClickUp AI Writing Assistant hjälper dig att skriva bättre e-postmeddelanden på kortare tid.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla inkommande e-postmeddelanden till detaljerade uppgifter på ett smidigt sätt med automatiserad uppgiftsskapande

Automatisera e-postutskick baserat på anpassade fält, formulärinlämningar eller specifika händelser.

Centralisera e-posthanteringen inom plattformen för att hantera uppgifter och kommunikation

Förbättra teamsamarbetet och projektuppföljningen med omfattande samarbetsverktyg

Omvandla brainstorming-sessioner till genomförbara planer med ClickUp Whiteboards

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Det erbjuder inte någon dedikerad plattform för automatisering av e-postmarknadsföring eller funktioner för automatisering av SMS.

Det krävs en viss inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta Kontakta säljteamet för en anpassad plan

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3000 recensioner)

Projektledning i toppklass med ClickUp

När du utforskar alternativen till GetResponse kommer du att upptäcka behovet av att effektivisera dina e-postkampanjer och marknadsföringsflöden.

Överväg att använda ClickUp för att förbättra ditt arbetsflöde för e-postmarknadsföring.

ClickUps funktioner för e-posthantering och kommunikation integreras sömlöst med dess projektledningsfunktioner. Tack vare plattformens förmåga att förbättra teamsamarbete och kommunikation kommer dina e-postmarknadsföringskampanjer att kunna lanseras snabbare.

Är du redo att skapa e-postkampanjer som ger resultat? Registrera dig för ClickUp idag.