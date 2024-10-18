De 10 bästa CRM-systemen för distributörer för att hantera grossistverksamhet 2025

Handel är en dynamisk bransch, och grossistdistributörer är ryggraden i leveranskedjorna. Du vet att effektiv programvara för kundrelationshantering (CRM) är ett måste – men vilken är bäst?

CRM för grossistdistribution kan hjälpa dig att förbättra din verksamhet, effektivisera din försäljningsprocess och ta din grossistverksamhet till nya höjder. 🙌

Följ med oss när vi utforskar det bästa CRM-systemet för distributörer och alla som behöver programvaruverktyg för att hantera kunder och produkter på ett bekvämt, centraliserat ställe.

Vad ska du leta efter i ett CRM-system för distributörer?

Det kan vara svårt att välja det bästa CRM-systemet för ditt distributionsföretag bland dussintals alternativ. Tänk på dessa viktiga faktorer för att säkerställa en smidig verksamhet i din grossistdistributionsverksamhet:

Realtidsfunktioner : Leta efter en CRM-mjukvarulösning som ger omedelbar insikt i din försäljningsprocess, kundinteraktioner och lagerhantering.

Användarvänliga instrumentpaneler : Fokusera på ett försäljnings-CRM som gör det enkelt för dina teammedlemmar att få tillgång till mätvärden, moduler och andra viktiga funktioner

Projektledningsfunktioner: Välj ett verktyg som kombinerar 📈 Välj ett verktyg som kombinerar CRM och projektledning för att hjälpa ditt företag att blomstra på dagens marknad

Anpassningsbara verktyg: Hitta ett CRM-system med anpassningsbara verktyg för ditt företags unika behov. Från leadhantering till försäljningsautomatisering – du vill ha en CRM-lösning som du kan konfigurera efter dina behov

Marknadsföringsintegration: Leta efter verktyg som integrerar Leta efter verktyg som integrerar programvara för marknadsföringsautomatisering och skapar en helhetssyn på kundengagemang

Om vi har missat några funktioner som passar dina affärsmål, notera dem nu. Prioritera framför allt vad ditt företag behöver för sin unika CRM-strategi.

De 10 bästa CRM-systemen för distributörer att använda

Dessa CRM-programvarulösningar kan förbättra e-postmarknadsföring, kundsupport, kontaktadministration och mycket mer för ditt distributionsföretag.

Från prognoser till uppföljning har dessa avancerade CRM-verktyg allt som behövs för att hålla jämna steg med distributionsbranschen, så att du inte känner att du måste jonglera för många saker samtidigt. 🤹

Hantera kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från valfri enhet.

ClickUp CRM är det bästa SaaS-valet för grossistdistribution och allt-i-ett-projektledning. Men ClickUp är inte bara den bästa CRM-programvaran. Det är den ledande kostnadsfria projektledningsprogramvaran som erbjuder en strömlinjeformad, molnbaserad plattform för uppgiftshantering.

ClickUps AI-verktyg för CRM erbjuder allt du behöver för att stärka ditt distributionsföretag med datadrivna insikter. 💡

Använd över 100 intuitiva AI-verktyg för att förbättra dina affärsprocesser. ClickUp AI kan skapa utkast till inlägg på sociala medier, e-postkampanjer, mötesanteckningar och mycket mer på några sekunder.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

Vill du ha mer? Inga problem. ClickUp Automations kan minska tiden du lägger på tråkiga processer och datainmatning, så att du får mer tid att avsluta affärer.

Förbättra samarbetet mellan ditt säljteam, organisera kunddata och öka lönsamheten i varje led av försäljningscykeln. 💰

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbara instrumentpaneler låter dig fokusera på det som är viktigt och gör det enklare för dina team att navigera i sitt CRM-arbetsflöde.

Sömlös integration med över 1 000 andra appar och verktyg från tredje part gör att du kan samla allt på ett ställe.

Över 1 000 gratis mallar för viktiga funktioner som uppgiftshantering, försäljningskalkylblad och mallar för kommunikationsplaner för att effektivisera det dagliga arbetet.

Webbläsartillägget är kompatibelt med Chrome, Firefox och Edge; desktop-appen är kompatibel med Microsoft, Linux och Mac; mobilappen är kompatibel med Android och iOS.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva med så många funktioner, men det löses med gratis videohandledning och omfattande FAQ.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang (men du får fortfarande tillgång till hundratals gratis CRM-verktyg med abonnemanget Free Forever).

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Zoho CRM

via Zoho CRM

Zoho CRM är en omfattande CRM-programvara som gör det enklare för grossister att hantera och optimera kundinteraktioner. Den användarvänliga plattformen erbjuder funktioner som leadhantering, försäljningsautomatisering och analys.

Zoho CRMs bästa funktioner

Omnikanal-närvaro gör det enklare för supportteam att interagera med kunder via rätt kanal med rätt budskap.

Med automatiseringsverktyg kan du sätta dina marknadsföringskampanjer, kundkontakter och arbetsflöden på autopilot.

Detaljerade analyser ger insikter som hjälper dig att förbättra kundlojaliteten, mäta försäljningsaktiviteter i realtid och effektivisera försäljningsprognoser 📌

Integration med över 800 appar via Zoho Marketplace för att göra livet enklare för alla.

Begränsningar för Zoho CRM

Vissa recensioner nämner behovet av ett förbättrat användargränssnitt.

Anpassade funktioner kräver användning av programmeringsspråk, vilket kan vara ett hinder för vissa säljteam.

Zoho CRM priser

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Enterprise: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 500 recensioner)

3. Freshsales

via Freshworks

Freshworks erbjuder en serie lösningar för kundengagemang och affärsproduktivitet som kallas Freshsales. Använd den för ditt distributionsföretags säljare för att förbättra säljhantering, kundsupport och mycket mer. ⚒️

Freshsales bästa funktioner

Få tillgång till flera försäljningsverktyg som är utformade för att hjälpa småföretag att öka sin omsättning och produktivitet.

AI CRM-funktioner förbättrar kundupplevelsen med insikter om kundbeteendet i din app och på din webbplats.

Automatiseringsfunktioner gör att du kan sätta uppgiftsgenerering, aviseringar och mycket mer på autopilot.

Integrationer med populära verktyg som Mailchimp och Trello hjälper till att samla allt på ett ställe.

Begränsningar för Freshsales

Användarrecensioner nämner svårigheter att hitta kundinformation som tidszoner och plats.

Vissa recensenter rapporterar problem med buggar och brist på funktioner i gratispaketet.

Freshsales prissättning

Gratis: Gratis för 1–3 användare

Tillväxt: 18 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Företag: 83 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales

G2: 4,5/5 (över 7 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

4. HubSpot

via HubSpot

HubSpot är ett populärt CRM-system för tjänsteföretag som erbjuder programvara för marknadsföring, service, försäljning och webbplatsbyggande. Använd det för att hantera och vårda leads, automatisera dagliga uppgifter och få insikter om kundinteraktioner för att effektivisera kundrelationshanteringen. 🤝💲

HubSpots bästa funktioner

Integration med populära verktyg som QuickBooks, e-post, Zerys och mycket mer.

Automatiseringar sätter leadgenerering, e-postmarknadsföring och leadspårning på autopilot.

Spåra och hantera försäljningsleads, affärsmöjligheter och affärer genom varje steg i kundens livscykel.

Analysverktyg gör det enkelt att spåra mätvärden och analysera försäljningsresultat med detaljerade insikter.

HubSpot-begränsningar

Vissa användarrecensioner säger att tillägg kan vara för dyra för företag med begränsad budget.

Enligt recensioner saknas vissa funktioner jämfört med liknande CRM-programvara (t.ex. möjligheten att välja flera kontrakt samtidigt).

HubSpot prissättning

Startpaket: 20 $/månad

Professional: 890 $/månad

Enterprise: 3 600 USD/månad

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 900 recensioner)

5. Creatio

via Creatio

Creatio är ett annat utmärkt exempel på CRM-programvara för automatisering av affärsprocesser och allt du behöver för att öka kundnöjdheten. Förse dina säljare med verktyg för att öka produktiviteten, driva marknadsföringsinsatser och ta ditt grossistdistributionsföretag till en ny nivå. 🤸

Creatios bästa funktioner

Plattformen gör det enkelt att automatisera arbetsflöden och CRM för distributörer och grossister utan några kodningskunskaper.

Färdiga automatiseringar effektiviserar marknadsföringskampanjer och leadhantering.

Heltäckande hantering av försäljningsprocessen ger dig en 360-graders överblick över din tillväxt, leadgenerering, distribution och mycket mer.

Tredjeparts chatbot och inbyggda livechattfunktioner samverkar för en effektiv kommunikationslösning.

Begränsningar för Creatio

Användare rapporterar att vissa integrationer kan vara svåra och kräver utveckling.

Enligt vissa användarrecensioner saknar analysverktyget funktioner som finns i andra CRM-verktyg (t.ex. exportfunktioner och beräknade variabler).

Creatio priser

Tillväxt: 25 USD/månad per användare

Enterprise: 55 USD/månad per användare

Obegränsat: 85 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för Creatio

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

6. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en CRM-plattform med verktyg som är utformade för att förbättra hanteringen av försäljningsprocessen. Använd den för att automatisera uppgifter, spåra affärer, förbättra kundupplevelsen och få värdefulla insikter för att uppnå framgångsrika försäljningsresultat. 🎯

Pipedrives bästa funktioner

Försäljningsrapporter i realtid ger dig insikt i din försäljningstratt för bättre målsättning, prognoser och beslut om teamövervakning.

Försäljningsautomatisering hjälper dig att komma i kontakt med potentiella kunder och förenkla alla steg i din försäljningsprocess.

Leadhanteringsfunktioner som kvalificering och prioritering hjälper ditt säljteam att dra nytta av varje möjlighet.

Pipelinehantering hjälper till att öka konverteringsgraden med intuitiva verktyg som färgade markeringar för att markera affärer som behöver uppmärksammas.

Begränsningar i Pipedrive

Vissa användare rapporterar att integrationen med verktyg från tredje part kan vara förvirrande för icke-tekniska teammedlemmar.

Enligt recensioner eliminerar befintliga automatiseringar inte behovet av repetitiv datainmatning.

Pipedrive prissättning

Essential: 21,90 $/månad per användare

Avancerat: 37,90 $/månad per användare

Professional: 59,90 $/månad per användare

Kraft: 74,90 $/månad per användare

Enterprise: 119 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

7. EngageBay

via EngageBay

EngageBay är en allt-i-ett-CRM-svit för marknadsföring, försäljning och serviceautomatisering. Använd den för att effektivisera marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, förbättra din kundonboarding och förenkla din kundsupportprocess.

EngageBays bästa funktioner

Få tillgång till dussintals marknadsföringsverktyg som är utformade för att förenkla e-postkampanjer, försäljningsautomatisering, leadgenerering och mycket mer 📩

Förbättra kundinteraktionerna med kontaktinformationshantering, automatiserad uppföljning och en effektiv helpdesk-funktion.

Projektledningsfunktioner som kalendrar och milstolpsuppföljning håller ditt team på rätt spår.

Förenkla hanteringen av ärenden, eskalering och uppgiftskapande med fördefinierade automatiseringar för att förbättra dina kundtjänstprocesser.

EngageBays begränsningar

Användare rapporterar att det saknas felsökningsguider och vanliga frågor för vanliga problem.

Mallalternativen är begränsade och saknar ofta dra-och-släpp-funktionalitet.

EngageBay prissättning

Gratis

Basic: 14,99 $/månad per användare

Tillväxt: 64,99 $/månad per användare

Pro: 119,99 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

EngageBay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 600 recensioner)

8. Salesforce

via Salesforce

Salesforce är ett ledande CRM-system för grossistdistribution med verktyg för att förbättra marknadsföringskampanjer och mycket mer. Använd det för att hjälpa dina serviceteam att komma i kontakt med kunderna och få praktiska insikter om användarupplevelsen för att driva på fortsatt tillväxt. 🌱

Salesforce bästa funktioner

Sales AI erbjuder dussintals verktyg som är utformade för att utnyttja kunddata och förstärka din påverkan.

Analysverktyg ökar prognosernas noggrannhet, utökar din försäljningspipeline och förbättrar ditt resultat.

Sömlös integration med ledande projektlednings- och marknadsföringsverktyg för att samla allt på en enda plattform.

Handlingsbara insikter i realtid hjälper ditt säljteam att avsluta affärer snabbare och förbättra hanteringen av säljprocessen.

Salesforce begränsningar

Vissa funktioner är inte intuitiva och kan vara förvirrande att navigera i.

Vissa användare rapporterar om frekventa buggar och krascher, vilket leder till förlorat arbete.

Salesforce prissättning

Startpaket: 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

Professional: 80 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: 165 USD/månad per användare, faktureras årligen

Obegränsat: 330 USD/månad per användare, faktureras årligen

Unlimited+: 500 USD/månad per användare, faktureras årligen

Salesforcebetyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

9. Metod

via Method

Method är en anpassningsbar CRM-plattform som är utformad för sömlös integration med QuickBooks. Det gör det enkelt att synkronisera betalningar, fakturor och kundinformation mellan plattformarna. 🌻

Method bästa funktioner

Tvåvägssynkronisering med QuickBooks och Xero kan förhindra kostsamma missöden och hålla ditt säljteam informerat.

Med onlinebetalningsportaler kan du hantera kreditkortsbetalningar och upprätthålla ett positivt kassaflöde.

Automatisering hjälper till att förhindra flaskhalsar och låter ditt säljteam fokusera på viktiga uppgifter.

Kundportaler förbättrar kundupplevelsen och gör det möjligt för kunderna att visa och uppdatera sin information.

Metodbegränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar om brist på anpassningsfunktioner för att personalisera vyer och göra plattformen mer effektiv för olika säljteam.

Buggar kan störa funktionaliteten och det kan ta tid att åtgärda dem.

Metod prissättning

Kontaktadministration : 25 USD/månad per användare, faktureras årligen

CRM Pro: 44 USD/månad per användare, faktureras årligen

CRM Enterprise: 74 USD/månad per användare, faktureras årligen

Metodbetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 90 recensioner)

10. NetSuite

via Oracle NetSuite

Oracle NetSuites molnbaserade affärsprogramvara levereras med ERP-, CRM- och e-handelsverktyg. Det är ett populärt CRM-system för grossister och återförsäljare. Använd det för att förbättra kundrelationerna och öka leadgenereringen från en enhetlig plattform som är lätt för dina marknadsföringsteam att navigera. 🕹️

NetSuite bästa funktioner

Automatiseringar sparar tid genom att hantera manuella processer som bokföring, drift och lagerhantering.

ERP-verktyg gör det enkelt att hantera flera dotterbolag, organisationer och juridiska enheter från en enda plattform.

Analysverktyg gör det enklare att övervaka lagernivåer, leverera order i tid, förbättra kundnöjdheten och minimera lagerkostnaderna.

Bokföringsverktyg ger en fullständig bild av din ekonomiska utveckling och ditt kassaflöde.

NetSuite begränsningar

Vissa användarrecensioner rapporterar om otydliga felmeddelanden och långsam respons från kundtjänsten.

Användarna kan möta en brant inlärningskurva när de ska lära sig plattformen.

NetSuite prissättning

NetSuite tillhandahåller inte offentlig prisinformation. Företag betalar årliga licensavgifter baserade på kostnaden för kärnplattformen, valfria moduler och antalet användare, plus en engångsavgift för installation. Kontakta NetSuites säljteam för information om anpassade offerter.

NetSuitebetyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 400 recensioner)

Sätt igång med strategisk tillväxt nu

Det är lättare att hitta det bästa CRM-systemet för distributörer och återförsäljare när du väljer bland de allra bästa. 🏆

Välj förstklassiga lösningar som tillgodoser branschspecifika behov och erbjuder funktioner som lagerhantering och orderspårning. När du har valt en plattform kan du fokusera på att optimera din försäljningspipeline för ökad effektivitet.

Med ett användarvänligt gränssnitt och robusta CRM-funktioner kan ClickUp optimera försäljningspipelines och effektivisera din distribution och detaljhandel. Registrera dig hos ClickUp nu för en smidig, kostnadsfri upplevelse.