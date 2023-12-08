De 10 bästa böckerna om tillväxthackning för att skala upp ditt företag

Har influencers på sociala medier övertygat dig om att du kan hacka dig till omedelbar affärsframgång? Har du upprepade gånger fått höra att growth hacking är lösningen på alla dina problem?

Vi beklagar att vi måste göra dig besviken!

Growth hacking är varken en mirakelkur eller bara ännu ett modeord. Det är en kombination av kostnadseffektiva strategier och taktiker som några av världens största företag har använt för att uppnå snabb men hållbar tillväxt.

Airbnb växte till exempel exponentiellt genom att utnyttja Craigslists nätverkseffekter och användarbas i sina tidiga skeden. Idag är företaget värderat till svindlande 80 miljarder dollar!

Den goda nyheten? Du kan också göra det! Dan Martell, grundare av Clarity, en on-demand-tjänst för expertrådgivning till startups, anser att ”Growth Hacking är mer en inställning än ett verktyg”.

Vi har 10 rekommendationer på böcker om tillväxthackning som hjälper dig att anamma detta perspektiv för att skala upp ditt företag och uppnå exponentiell tillväxt. 📚

1. Growth Hacker Marketing av Ryan Holiday

I Growth Hacker Marketing använder Ryan Holiday exempel på några av de bästa moderna produkterna, såsom Dropbox, Facebook och Instagram, för att bryta traditionella stereotyper om hur man marknadsför produkter.

Att sälja till en liten grupp av utvalda early adopters istället för att marknadsföra till alla fungerade till exempel utmärkt för Dropbox. Deras demovideo riktade sig specifikt till Digg-communityn, som de visste skulle vara rätt målgrupp för deras produkt. Deras satsning gav resultat, och inom 24 timmar hade deras väntelista vuxit från 5 000 till 75 000 personer!

Denna bok är full av nya idéer och taktiker för tillväxthackare. Om du vill förstå kraften i en MVP, även kallad Minimum Viable Product, eller hitta rätt matchning mellan din produkt och vad marknaden vill ha, är denna bok en game-changer.

Holiday handlar om att använda data för att styra dina beslut: prova olika saker, se vad som fungerar och fortsätt att justera. Han framhåller också idén att få människor att prata om din produkt (viralitet och mun till mun) är en viktig nyckel till framgång.

Growth Hacker Marketing är en vägkarta för alla som vill växa snabbt i den vilda världen av digital marknadsföring – det är en av de bästa böckerna om tillväxthackning som finns.

2. Hooked: How to Build Habit-Forming Products av Nir Eyal

Om du skapar produkter är Hooked: How to Build Habit-Forming Products av Nir Eyal ett måste. Denna bok om tillväxthackning avslöjar hemligheterna bakom hur man skapar produkter som fastnar, baserat på insikter från psykologin. 🧠

Eyal delar upp skapandet av vanebildande produkter i fyra steg:

Trigger: där produkten utlöser användarens handling

Åtgärd: det beteende som vidtas för att nå nästa fas av belöning.

Variabel belöning: den oförutsägbara tillfredsställelse som användarna får

Investering: där användarna ger något tillbaka till produkten, till exempel sin tid och/eller sitt engagemang.

Kort sagt uppmuntrar boken till kritiskt tänkande, är grundligt recherchad och faktabaserad och visar dig hur du skapar något som får användarna att komma tillbaka för mer.

3. Lean Analytics: Använd data för att bygga ett bättre startup-företag snabbare av Alistair Croll och Benjamin Yoskovitz

Har du någonsin längtat efter en vägkarta för att starta ett framgångsrikt startup-företag? Glöm komplicerade teorier och lita på Lean Analytics av Alistair Croll och Benjamin Yoskovitz.

Sammanfattning i en mening: Lär dig hur du använder dina data för att ta ditt startup-företag från idé till produkt-marknad-anpassning och vidare.

Författarna introducerar begreppet ”lean analytics”, eller att fokusera på den enda mätvärdet som är viktigt för ditt företag. 🥇

På så sätt kan du lösa alla startups största problem: validera problemet, hitta rätt kunder och bestämma vad du ska bygga och hur du ska tjäna pengar på det.

Boken är skriven av Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) och Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant) och beskriver praktiska, beprövade steg för att ta ditt startup-företag från initial idé till produkt/marknadsanpassning och vidare.

Boken innehåller över 30 fallstudier och baseras på ett års intervjuer med över hundra grundare och investerare. Det är en av de få böckerna om growth hacking som är en ovärderlig, praktisk guide för alla som arbetar med Lean Startup.

4. Hacking Growth: How Today’s Fastest-Growing Companies Drive Breakout Success av Sean Ellis och Morgan Brown

Det som gör Hacking Growth till den främsta boken om growth hacking är att innehållet kommer direkt från Sean Ellis, som myntade begreppet growth hacking!

Tillsammans med Morgan Brown dyker han djupt in i berättelser om hur några av de mest lönsamma företagen nådde toppen. Tänk på Airbnb, Facebook, LinkedIn och Uber.

Det handlar inte bara om teorier; boken beskriver också en steg-för-steg-plan för tillväxt. Den täcker beprövade metoder och processer för vart och ett av de fyra tillväxtstadierna: förvärv, aktivering, retention och monetarisering.

Genom att läsa den här boken kommer du att förstå allt från att upptäcka möjligheter till snabb tillväxt till att använda data för att göra användarna mer lojala och få dem att stanna kvar.

5. Smartcuts: How Hackers, Innovators, and Icons Accelerate Success av Shane Snow

Hela livet har vi fått lära oss att följa reglerna. Vad händer när man bryter mot dem? ”Genväg” ses ofta som ett fult ord.

I Smartcuts vänder Shane Snow på tanken att framgång måste komma långsamt och stadigt.

Boken presenterar berättelser om människor som inte följde den "traditionella" vägen men ändå lyckades nå framgång. Snow analyserar deras strategier och betonar kraften i "lateralt tänkande" – att hitta kreativa och icke-linjära sätt att övervinna utmaningar och nå mål snabbare.

Han delar också med sig av några förbisedda tips för att påskynda tillväxten, bland annat att hitta en mentor att samarbeta med och att sikta på tiofaldiga förbättringar istället för stegvisa förändringar.

Oavsett om du strävar efter karriärutveckling, innovation eller affärsframgång är Smartcuts en bok om tillväxthackning som uppmuntrar dig att ständigt ifrågasätta de vanliga råden och staka ut din egen väg. Det handlar om att arbeta smartare, inte bara hårdare, och att ta väl övervägda risker för att påskynda din resa mot framgång.

6. Produktledd tillväxt: Hur man bygger en produkt som säljer sig själv av Wes Bush

Trött på att läsa långa managementböcker som är torra och fulla av jargong? 🥱

Recensioner hävdar att Wes Bushs bok är "lika fängslande som en bra roman". Den är kort, enkel och sammanhängande när den förklarar en viktig aspekt av affärsverksamhet – att glömma de gamla sätten att sälja.

Bush är själv en auktoritet inom produktledd tillväxt, som medvärd för podcasten ”Product-led podcast” och skaparen av kursen ”Product-led 6-week course”.

Han är expert på att förklara produktdriven tillväxt på ett lättförståeligt sätt: din produkt är inte bara något du säljer, den är huvudattraktionen. Det är inte försäljning eller marknadsföring som driver viktiga affärsresultat, utan din produkt.

Bush ger också tillräckligt med exempel för att stödja strategierna som nämns i boken och visar hur företag som Slack, Hotjar och Dropbox utnyttjade freemium-modeller, rekommendationsincitament och viral adoption för att driva produktledd tillväxt.

Han talar också om att skapa en fantastisk användarupplevelse, smart produktdesign och att bygga något som kunderna inte kan få nog av. Om du letar efter en bok om tillväxthackning som är lätt att förstå och hjälper dig att uppnå explosiv kundtillväxt, är Product-Led Growth precis vad du behöver.

7. The Paper Plane Plan av Ross Davies

Vill du inte läsa om vad growth hacking är, utan hellre om hur det fungerar?

Ha anteckningsblock och penna till hands, för du kommer att vilja ta anteckningar. ✏️📔

The Paper Plane Plan ger en steg-för-steg-guide till hur du väljer, implementerar och skalar de mest effektiva tillväxthackarna för B2B-tjänsteföretag. Boken baseras på Davies egna erfarenheter av att driva en framgångsrik designbyrå och testa olika marknadsföringsexperiment.

Dessutom får du en inblick i hur han växte sitt företag med minst 50 % per år under fem år med hjälp av dessa tekniker.

Boken riktar sig till entreprenörer, marknadsförare och företagare som vill växa sina tjänsteföretag snabbare och smartare.

Här är några saker du kommer att lära dig:

Hur du genererar fler leads och ökar försäljningen

Hur du skapar ett unikt värdeerbjudande och en övertygande historia för ditt varumärke

Hur du utnyttjar sociala medier, e-postmarknadsföring och innehållsmarknadsföring för att bygga förtroende

Hur du optimerar din webbplats och dina landningssidor för konverteringar och SEO

Hur du automatiserar och outsourcar dina marknadsföringsuppgifter och förbättrar dina processer

The Paper Plane Plan passar både nybörjare och experter, eftersom den täcker både grunderna och avancerade strategier för tillväxthackning.

8. Ready, Set, Growth Hack av Nader Sabry

Är du nybörjare när det gäller begreppet growth hacking? Ready, Set, Growth är en bra startpunkt.

Vem kan vara en bättre tillväxtrådgivare än någon som har samlat in 120 miljoner dollar genom att hacka sig igenom startup-världen?

Som entreprenör och strateg har Nader Sabry under de senaste 25 åren samlat på sig omfattande erfarenhet av att starta företag, skaffa kapital och bemästra growth hacking.

I denna bok drar han nytta av dessa erfarenheter för att lära dig hur du kan tillämpa growth hacking-mentaliteten på alla typer av organisationer – start-ups, företag eller myndigheter.

Sabry presenterar en steg-för-steg-guide som hjälper alla med liten eller ingen kunskap att tiodubbla sina organisationers tillväxt. Han hjälper läsarna att identifiera sina tillväxtutmaningar, experimentera med olika tillväxthacks och skala upp dem.

Han visar också hur man kan använda principerna för asymmetrisk krigföring för att övervinna starkare konkurrenter eller motståndare. Om du behöver hjälp med att skapa rätt tankesätt och kultur i din organisation är detta den bästa boken om tillväxthackning för dig.

9. Traction av Gabriel Weinberg och Justin Mares

Vi har alla hört talas om att 90 % av alla nystartade företag misslyckas. Har du någonsin funderat på varför?

Svaret finns i titeln på boken Traction av Gabriel Weinberg och Justin Mares. Ja, nystartade företag misslyckas på grund av bristande dragkraft, det vill säga deras oförmåga att hitta nya kunder.

Denna bok om tillväxthackning är en effektiv guide till marknadsföring för nystartade företag som är obligatorisk på många universitet. Vissa hävdar att den borde finnas i bokhyllan hos alla grundare av nystartade företag. Varför? Istället för vaga teorier ger författarna dig en gedigen marknadsföringsplan med liten risk för misslyckande.

De introducerar ”Bullseye Framework”, en steg-för-steg-metod för att testa olika marknadsföringskanaler och avgöra vilka som ger verkliga resultat. Med 19 kanaler, från traditionell marknadsföring till onlineplattformar, är Traction ett verktyg för tillväxt för start-up-grundare och marknadsförare.

Boken innehåller också berättelser från intervjuer med grundare av framgångsrika företag som Reddit, Hubspot och Wikipedia, där deras viktigaste strategier för att få kunder lyfts fram.

I slutändan är det "dragkraft som trumfar allt", hävdar författarna. Tillväxt handlar om att experimentera, testa och hitta det som fungerar bäst för ditt företag.

10. The Startup Growth Book av Andrew Lee Miller

Vill du inte drunkna i skulder för att marknadsföra ditt företag? Läs den här boken.

The Startup Growth Book av Andrew Lee Miller lär entreprenörer och marknadsförare hur de kan växa sina företag utan att spendera en förmögenhet på betald reklam.

Boken täcker över 50 beprövade sätt att skala upp organiskt med hjälp av 10 olika kanaler. Den utforskar PR, sökmotoroptimering, e-postmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier, influencer-marknadsföring och andra tekniker som är lika effektiva, om inte mer, än att lägga tusentals kronor på annonsering. 💰💸

Millers bok baseras på hans 15 års erfarenhet av att hantera tillväxt för nystartade företag, däribland fem företag som uppnådde mångmiljonvinster.

The Startup Growth Book är perfekt för alla som vill lära sig moderna tekniker från en mästare inom bootstrapped marketing och growth hacking. Millers arbete med denna bok har gjort den till en av de bästa böckerna om growth hacking inom organisk tillväxtmarknadsföring.

Growth Hacking med ClickUp

Det finns en anledning till att startup-världen är besatt av growth hacking. Det ger företag en tydlig konkurrensfördel och driver på en explosionsartad tillväxt. Men att bara läsa böcker om growth hacking kommer inte att ge din organisation dessa fördelar.

Du behöver ett verktyg som hjälper dig att omsätta denna kunskap i praktiska resultat och uppnå dina affärsmål.

ClickUps funktioner för tillväxtfokuserade team

Visualisera virtuella brainstorming-sessioner med ditt team med hjälp av ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template.

När du utvecklar och levererar produkter låter ClickUp dig fokusera på tillväxt utan att kompromissa med kvaliteten. Det är en mycket anpassningsbar, allt-i-ett-plattform för produktledning som hjälper dig att effektivisera alla dina projekt och stöder din tillväxtresa som ingen annan.

Här är några av de bästa funktionerna i ClickUp för att hacka dig fram till snabb men ändå skalbar tillväxt:

ClickUp Goals: Med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg håller Med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg håller ClickUp Goals produktteam med hög tillväxt alltid på rätt spår. Du kan inte bara övervaka framstegen med numeriska, monetära, sant/falskt-mål och uppgiftsmål, utan också organisera och dela mål som du vill.

ClickUp-uppgifter: Uppgifter i ClickUp förenklar samarbete och förenklar samarbete och hantering av arbetsflöden i flera steg . Hierarkistrukturen organiserar komplexa projekt i hanterbara uppgifter och deluppgifter, vilket säkerställer att ditt team levererar i tid och minimerar projektbegränsningar.

Använd den här mallen för att lista och visualisera din tillväxtplan.

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som till exempel fallstudier.

ClickUp AI: Önskar du att en assistent kunde ta över vissa uppgifter så att du kan fokusera på att ta fram strategier för tillväxthackning? Möt Önskar du att en assistent kunde ta över vissa uppgifter så att du kan fokusera på att ta fram strategier för tillväxthackning? Möt ClickUp AI . Maximera din produktivitet genom att anpassa ClickUP AI efter dina behov – från brainstormingpartner till skrivassistent, den kan göra allt.

Över 800 000 team i alla storlekar har lyckats skala upp sin tillväxt med hjälp av ovanstående ClickUp-funktioner, däribland Finastra.

Kund i fokus: Hur ClickUp accelererade GTM och tillväxt för Finastra

Finastra är det största renodlade mjukvaruföretaget inom finansiella tjänster och betjänar över åtta tusen finansinstitut. Med ett team på över 120 anställda som hanterar efterfrågan och har till uppgift att driva företagets tillväxt stod Finastra inför en vanlig utmaning – fragmenterade GTM-planer som hindrade deras synlighet och hämmade tillväxten.

Så vad gjorde de? De ingick ett samarbete med ClickUp!

Utmaningen

Med GTM-planer spridda över olika format och arkiv i olika geografiska områden och affärsenheter kämpade Finastras marknadsföringsteam med inkonsekventa kampanjer och bristande transparens i realtid.

De tillbringade timmar i möten och samlade in isolerade (och ibland föråldrade) data för att kommunicera viktiga uppdateringar till intressenterna.

Lösningar med ClickUp

ClickUps användbarhet, automatisering och analys hjälpte Finastra att lösa sina mest akuta utmaningar med ett enda verktyg.

Konsekventa datainmatningar: ClickUps mallar gav Finastras GTM-team ett enkelt och enhetligt sätt att hålla reda på sina aktiviteter. Varje enhet har nu en konsekvent arbetsyta och mappstruktur för att lagra sin information. Detta hjälper dem att förbereda sig för projekt snabbare och samla in konsekventa data för att köra analyser.

Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Anpassade vyer för varje region och affärsenhet : ClickUp-vyerna gjorde det möjligt för Finastras team att visualisera uppgifter och projekt på det sätt som var mest användbart för dem. Deras marknadsföringsteam kan till exempel nu dela intressentspecifika vyer för att säkerställa 100 % transparens och uppdateringar i realtid om tillväxtmarknadsföringsinitiativ.

Smidigare samarbete : Tack vare ClickUp Automations får alla GTM-enheter push-meddelanden om ändringar och uppdateringar i olika marknadsföringsplaner, så att alla är på samma sida.

Synlighet för ledningen med anpassade dashboards: ClickUp Dashboards hjälper Finastras team att leverera en samlad översikt över projektets framsteg till vice verkställande direktörerna för varje affärsenhet.

Finastras samarbete med ClickUp har visat sig vara fördelaktigt, eftersom ClickUps verktyg och funktioner effektiviserar samarbetet, förbättrar effektiviteten och ger en enhetlig approach till GTM-strategier inom Finastras olika affärsenheter.

Om du också vill hacka tillväxt på ett praktiskt och beprövat sätt, kolla in ClickUp idag!