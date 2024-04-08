Slack vs. Monday – vilket samarbetsverktyg är bäst?

Det är en utmaning att samarbeta mellan flera team samtidigt som man hanterar närmande deadlines och sprinttidslinjer.

Även om det finns hundratals samarbetsverktyg att välja mellan är Slack och Monday (monday.com) två som sticker ut.

Slack är lätt att använda och gör samarbetet till en barnlek. Samtidigt är Monday ett utmärkt verktyg för projektledning och planering.

Är det överdrivet att använda dem tillsammans? Kan det ena ersätta det andra? Finns det något annat verktyg som kan ersätta båda?

Gör dig redo för den ultimata jämförelsen mellan Slack och Monday.com. En genomgång av vad de erbjuder i form av funktioner, priser, support och mer. Och vilket som är bäst för samarbete.

Låt oss börja med en översikt över Slack.

Vad är Slack?

via Slack

Slack är en molnbaserad app för teamkommunikation som gör det möjligt för dig att samarbeta med ditt team när, var och hur det passar dig bäst. Den integreras med tusentals andra appar, vilket gör den till en mångsidig app för teamsamarbete.

Slack förenklar teamkommunikationen. Använd det för att:

Chatta i realtid via inbjudningsbara kanaler eller direktmeddelanden

Skicka ljud-/videoklipp

Dela filer

Prata via livevideo- eller ljudsamtal (via huddles) och mycket mer.

Nedan följer en fullständig översikt över Slacks viktigaste funktioner och hur de kan hjälpa dig att uppnå dina kommunikationsmål.

Slack-funktioner

1. Kommunikation i realtid

Slack erbjuder flera kommunikationsalternativ, inklusive direktchatt, projektfokuserade, delade kanaler och live-ljud- eller videosamtal. Använd interaktiva element som reaktioner, emojis, GIF:ar och @mentions för att krydda konversationerna.

via Slack

2. Canvas för samarbete och automatisering av arbetsflöden

Canvas hjälper projektledare att organisera, sammanställa, samarbeta och dela information från ett enda ställe.

Slack fungerar även som ett projektledningsverktyg med Canvas. Skapa en anpassad canvas för allt du arbetar med – mötesanteckningar, projekt eller checklistor – och dela den sedan i lämplig Slack-kanal för att samarbeta med dina kollegor.

Canvas är till exempel lämpligt för att skapa mötesagendor i förväg. Använd det för att lägga till/redigera diskussionsämnen, skapa åtgärdspunkter, använda @-omnämnanden för att lägga till deltagare eller tilldela dem uppgifter direkt.

via Slack

Det bästa av allt är att Slack Canvases har ett förinställt mallgalleri. Välj mellan mallar för introduktion av nya medarbetare, produktinformation och veckovisa synkroniseringar – så att du aldrig behöver börja från scratch.

via Slack

3. Appar och integrationer

Slack integreras ytterligare med dina favoritappar för samarbete och produktivitet. Hitta över 2600 appar i Slacks appkatalog, inklusive de flesta livsviktiga verktyg som Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail och mycket mer.

Dessutom kan du skapa anpassade appar med hjälp av Slack API:er.

Använd till exempel appar som Polly för att genomföra roliga omröstningar eller frågesporter över olika kanaler. Tryck på [/] för att starta appen när som helst under konversationerna.

via Slack

4. Work-Flow Builder (automatisering)

Om du trodde att Slack bara var ännu ett meddelandeverktyg, vänta och se! 🍺

Slack har banbrytande automatiseringsmoduler som fungerar med enkla dra-och-släpp-funktioner (ingen kodning krävs). Använd dem för att snabbt omvandla vardagliga processer till automatiserade arbetsflöden.

via Slack

Att använda Slack Canvas för asynkron stand-up gör teamkommunikationen smidigare, särskilt om medarbetarna arbetar i olika tidszoner eller har fullspäckade scheman. Så här fungerar det.

Skapa en särskild canvas i Slack specifikt för stand-up-möten. Dela uppdateringar så att alla är på samma sida.

Skapa ett standardformat för uppdateringar: täck viktiga framsteg, framgångar, utmaningar och planer. Håll det kortfattat men omfattande.

Publicera uppdateringar när det passar varje teammedlem. Lägg till punktlistor eller korta beskrivningar och bidra när det passar deras schema.

Kolla in och kommentera varandras uppdateringar i canvasen och främja samarbete trots olika arbetstider.

Canvas blir en dokumentation av allas framsteg, en användbar resurs för att spåra tidigare uppdateringar och upprätthålla en gemensam förståelse för pågående arbete.

Ställ in påminnelser för att regelbundet kontrollera canvasen så att uppdateringar ses och besvaras i tid.

Anpassa formatet eller canvasstrukturen utifrån feedback från teamet för att säkerställa att det är effektivt för att samla in information och främja teamwork.

Kommunicera effektivt, samarbeta bättre och håll dig informerad om pågående uppgifter, samtidigt som du anpassar dig efter olika scheman och tidszoner.

via Slack

Med Slacks kodfria arbetsflödesbyggare kan du automatisera processer med hjälp av funktioner, villkor och utlösare. Skapa anpassade miniatyrappar (Slack-bots) med hjälp av Slack API.

Pluspoäng till Slacks utvecklingsverktyg! De förenklar utvecklingsprocesserna med praktiska online-resurser och dokument.

Slacks prissättning

Gratis för alltid

Pro : 8,75 $/månad per användare

Business+ : 12 $/månad per användare

Enterprise Grid: Anpassad prissättning

Vad är Monday?

Monday.com, även känt som Monday, är ett omfattande verktyg för projektledning och samarbete. Dess anpassningsbarhet gör det till ett oumbärligt verktyg för projektledning och effektivisering av arbetsflöden.

Till skillnad från Slack är plattformen mer inriktad på ledning än enbart samarbete. Arbeta med intuitiva instrumentpaneler, uppgiftshanteringstavlor och anpassningsbara arbetsflöden.

via Monday

Monday har också en dedikerad appmarknad för widgets och tredjepartsappar. Använd den för att utöka och förbättra Monday WorkOS-funktionerna.

Monday-funktioner

1. Lätt att använda

Vi tycker att monday.com:s WorkOS är visuellt tilltalande och intuitivt att använda. Det är enkelt att hantera projekt med dra-och-släpp- och klicka-och-klart-verktyg – utan att behöva koda.

Du kan till exempel enkelt dra och släppa objekt, widgets, bilder och teammedlemmar på din instrumentpanel för att lägga till dem på ett ögonblick.

Justera samma instrumentpanel med resurshanteringswidgets som tidsspårning, arbetsbelastningsindikatorer etc.

via Monday

Enkelt, eller hur?

Dessutom kan du välja bland Mondays omfattande galleri med över 200 färdiga mallar så att du aldrig behöver börja från scratch.

via Monday

2. Samarbete

Monday.coms WorkDocs utmärker sig inom samarbete med sina intuitiva funktioner som uppdateringar i realtid, fildelning och smidig kommunikation.

Samarbeta i realtid, dela kommentarer direkt och interagera med medarbetarna – allt i ett dokument. Gå bortom samarbete och förvandla din text till åtgärdspunkter på valfri monday.com-tavla för att hålla igång arbetet smidigt.

via Monday

3. Ledning

Arbeta med anpassningsbara instrumentpaneler och tavlor som erbjuder olika vyer som Kanban, kalender, tidslinje, Gantt-diagram och mycket mer. Oavsett vad ditt team, projekt eller företag behöver har Monday något som passar dig.

via Monday

Lägg till över 30 anpassade widgets för att få en helhetsbild av projektet – inklusive widgets för tidrapportering, arbetsflöde och prestationsmätning.

via Monday

4. Appar och integrationer

Monday.com har en robust appkatalog med över 200 appar från tredje part, inklusive kommunikation, marknadsföring, ERP, CRM och mycket mer. Hitta integrationer till populära appar som Slack, Google Kalender, MailChimp, HubSpot och andra verktyg.

5. Automatisering och arbetsflöden

Monday's WorkOS erbjuder en användarvänlig arbetsflödesbyggare utan kod med över 200 fördefinierade automatiseringsmallar som bonus. Använd dem eller skapa anpassad automatisering för att trigga arbetsflöden baserat på händelser, åtgärder eller funktioner.

via Monday

Priser för Monday

Gratis för alltid

Grundläggande : 8 $/månad per användare

Standard: 10 USD/månad per användare

Fördel: 16 dollar/månad per användare

Företag: anpassad prissättning

Slack vs Monday.com: Jämförelse av funktioner

Om du är här vet du att både Slack och Monday har imponerande samarbetsfunktioner.

Monday utmärker sig dock för sina anpassnings- och hanteringsverktyg, medan Slack är enkelt och utmärker sig inom teamkommunikation.

Kolla in den här tabellen för en snabb översikt över de viktigaste skillnaderna mellan de två.

Slack Monday Chatt i realtid ✅ ❌ Fildelning ✅ ✅ Dashboards ❌ ✅ Automatisering ✅ ✅ Integrationer ✅ ✅ Visualiseringar ❌ ✅ Spårning och analys ❌ ✅ Anpassningar ❌ ✅ Mallar ❌ ✅ Bot Framework ✅ ❌ Mobilapp ✅ ✅

Låt oss gräva djupare i deras kärnfunktioner för att hitta den ultimata samarbetsprogramvaran.

Funktion nr 1. Teamkommunikation

Låt oss vara ärliga: Projektledare kämpar för att hålla teamen på samma sida. E-post är bra, men de flesta e-postplattformar har nästan inga integrationer.

Låt oss se hur Monday.com och Slack står sig när det gäller att främja teamkommunikation.

Slack

Slack passar bättre som en avancerad meddelandeplattform. Verktyget låter dig kommunicera med olika team på alla fronter – chatt, ljud- och videosamtal.

Skapa kanaler för att sprida information eller skicka direktmeddelanden till personer. Ännu bättre är att privata utrymmen fungerar som säkra diskussionsforum för att kommunicera avdelningsmeddelanden och uppföljningar.

via Slack

Monday

Monday WorkOS har dock ingen inbyggd chattfunktion (än så länge).

Men ja, du kan kommunicera offentligt på diskussionsforum. Det innebär att du inte kan skicka privata meddelanden till en användare.

Monday har dock möjligheten att kommunicera offentligt via diskussionsforum. Hitta interaktiva element som @-omnämnanden, emojis, anteckningar och mer för att kommentera och kommunicera effektivt inom uppgiftskorgen.

Vinnare: Slack är en klar vinnare för oss när det gäller realtidsmeddelanden och kommunikationsfunktioner.

Funktion nr 2. Samarbete

När det gäller Monday vs Slack har båda sina unika funktioner för att samarbeta i projekt.

Låt oss se vem som har det bästa.

Slack

Slack, som är mer av en meddelandeapp, erbjuder Canvases för teamsamarbete.

Canvases är utan tvekan bra! Men de behöver anpassas och ha viktiga funktioner.

Mer eller mindre kommer du att uppleva det som ett anteckningsverktyg där du kan lägga in viktig information, dela filer, bädda in videor och redigera tillsammans med andra intressenter.

Skapa automatiserade arbetsflöden för att begära support, skicka in godkännanden eller rapportera problem – inom ramen för arbetsytan.

Använd till exempel Slacks Canvas-mall ”Incident Summary” för att lyfta fram problem, begära prioriterade åtgärder och ställa frågor genom att nämna rätt personer i Canvas.

via Slack

Monday

Monday erbjuder däremot Workdocs för att samarbeta och genomföra idéer från ett enda dokument. Transkribera möten, markera viktiga punkter och tagga teammedlemmar för att tilldela mötesagendor direkt.

via Monday

Bädda in tavlor, instrumentpaneler, bilder, videor och mycket mer direkt i arbetsdokument. Det bästa är att alla komponenter synkroniseras och uppdateras automatiskt medan du arbetar.

Vinnare: Båda verktygen erbjuder unika samarbetsfunktioner, så det blir oavgjort! 🤝

Funktion nr 3. Hantering

Det är svårt att hitta både samarbets- och hanteringsfunktioner i ett och samma verktyg. Låt oss se hur Slack och Monday hanterar projektledning.

Slack

Slack är främst utformat för teamkommunikation. Men möjligheten att skapa privata kanaler, grupper och kanvaser underlättar teamhanteringen. Med det sagt förväntar vi oss inte att Slack ska hantera komplexa projekt.

Monday

Även om monday.com är sämre än Slack när det gäller realtidskommunikation, hanterar det uppgifter, arbetsflöden och projekt väl.

Monday har många hanteringsfunktioner, inklusive anpassningsbara tavlor och vyer som hjälper dig att centralisera allt ditt arbete. Dela tavlor mellan team för bättre samarbete!

via Monday

Glöm inte att Mondays intuitiva instrumentpaneler kan anpassas helt med widgets – utan en enda rad kod. Hitta widgets för realtidsuppföljning, översikt över arbetsbelastning och analys av teamets prestanda under ett och samma tak.

via Monday

Vinnare: Monday är vinnaren i denna kategori tack vare sina omfattande hanteringsfunktioner och verktyg.

Funktion nr 4. Appar och integrationer

När du jonglerar mellan olika projekt och avdelningar vet du aldrig vilka appar du kan behöva vid ett visst tillfälle. Lyckligtvis har både monday.com och Slack en rad integrationer med tredjepartsprogram.

I Slack vs monday.com, vem vinner i denna kategori? Låt oss ta reda på det.

Slack

Slack har en appkatalog med över 2 000 branschledande appar och programvaror.

Verktyget erbjuder dessutom anpassade API:er, så att du kan skapa anpassade appar som integreras med dina interna system och processer.

Monday

Monday erbjuder integrationer med över 200 tredjepartsappar från olika kategorier, inklusive, men inte begränsat till, kommunikation, produktivitet, CRM och mer.

Vinnare: Båda samarbetsverktygen erbjuder kraftfulla, obegränsade integrationer. Och så har vi ännu en oavgjord match! 🤝

Funktion nr 5. Automatisering och arbetsflöden

Båda plattformarna erbjuder enkel automatisering utan kodning. Automatisera vad som helst med hjälp av enkla dra-och-släpp-byggstenar – från enkla till komplexa arbetsflöden.

Dessutom har båda plug-and-play-anslutningar som gör det enkelt att integrera andra appar.

Så vad är skillnaden? Låt oss ta reda på det.

Slack

Slack har ett robust bot-ramverk som gör att du kan bygga anpassade bots.

Använd dem för att automatisera monotona uppgifter och arbetsflöden, till exempel att automatiskt tilldela uppgifter och skicka uppdateringar och påminnelser till kanaler.

Monday

Monday erbjuder däremot färdiga automatiseringsmallar som underlättar utvecklingen av arbetsflöden. Välj mellan över 200 olika automatiseringsrecept och mallar.

Vinnare: Tack vare Mondays förinställda automatiseringsmallar är det enkelt att skapa arbetsflöden. Därför anser vi att Monday är vinnaren i denna kategori.

Slack vs. Monday. com på Reddit

Vi tog debatten om det bästa samarbetsverktyget till Reddit. Och gissa vad! Vi hittade några användarrecensioner från verkliga livet.

När vi till exempel sökte på Monday vs Slack på Reddit tyckte många användare att det var svårt att få med viktiga aktörer eller teammedlemmar i dina uppdateringar och arbetsflöden.

”Visst, det är jättebra för att spåra tid och pengar som spenderas på projekt och för att skapa fakturor. Men det gör det väldigt svårt att inkludera frilansare, kunder, partners och andra viktiga externa personer i dina uppdateringar och arbetsflöden. Tyvärr finns det ingen API- eller SaaS-lösning som kan åtgärda det faktum att Monday inte fungerar bra med kalkylblad.”

Slack var omtyckt av de flesta användare för sitt användarvänliga gränssnitt, sina integrationsmöjligheter och kommunikationsfunktioner.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till (Slack vs. Monday.com)

Utforska ClickUp för att hantera ditt teamsamarbete med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Monday och Slack – båda har vissa begränsningar. Vill du ha ett verktyg som har allt? Byt till ClickUp!

ClickUp är din allt-i-ett-app för att hantera uppgifter, dokument, chatt, mål och mycket mer på ett och samma ställe. Oavsett om du är student, småföretagare eller projektledare som vill samarbeta, är ClickUp utformat för att ta teamsamarbetet till nästa nivå.

ClickUp erbjuder projektledningsverktyg som liknar Monday och realtidskommunikation som liknar Slack.

Tror du inte på oss? Ta en titt på ClickUps samarbetsfunktioner.

1. Inbyggd chattfunktion

ClickUp Chat är ett praktiskt verktyg för att dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta smidigt i farten – allt du behöver är en pålitlig internetuppkoppling.

Precis som Slack låter ClickUps chattfunktion dig skapa olika utrymmen eller chattgrupper vid sidan av projekt. Aktivera rollbaserad åtkomst för att kontrollera vem som kan se konversationer och hålla samtalen privata så länge du vill.

Ännu bättre, använd @mentions och tilldela kommentarer direkt för att meddela medlemmar om meddelanden i realtid.

Dela enkelt uppdateringar, länkar och reaktioner och samla viktiga konversationer med chattvyn i ClickUp.

2. ClickUp AI

via ClickUp AI

ClickUp AI revolutionerar teamsamarbetet. Med AI på din sida kan du fokusera på det som är viktigt och låta AI hantera andra monotona uppgifter, såsom:

Utarbeta projektbeskrivningar

Skapa tidsplaner för projekt

Skapa sammanfattningar för uppdateringar av uppgifter

Skapa åtgärdspunkter och deluppgifter

Redigera och formatera innehåll på några sekunder

Idéer till strategier för projektmarknadsföringskampanjer

via ClickUp AI

Jämförelsevis slår ClickUp Monday när det gäller AI-assistans.

Här är varför:

Monday.coms AI är begränsad till dess Sales CRM. Använd AI högst för att sammanfatta text i Word-dokument.

ClickUp använder däremot AI för projektplanering, skapande av åtgärdspunkter, deluppgifter och flytande skrivande. Använd våra AI-mallar för bättre projektledning och teknik.

3. Projektledning

ClickUps projektledningsfunktion erbjuder över 10 anpassningsbara vyer, vilket gör projektplanering och projektledning enklare och snabbare.

Se till att alla är på samma sida och i linje med projektets mål med hjälp av ClickUps mall för projektledningshandbok.

Använd whiteboards och tankekartor för att planera dina projekt, idéer och uppgifter med hjälp av visuella översikter. ClickUp erbjuder ett omfattande galleri med mallar för projektledning för tankekartor och planering.

Dessutom fungerar ClickUps intuitiva instrumentpanel som ett kontrollcenter för ditt projekt. Härifrån kan du spåra och hantera utvecklingssprintar och resurser i realtid. Använd anpassade diagram, widgets och datavisualiseringselement för att ytterligare anpassa instrumentpanelen efter ditt projekts behov.

Låt oss vara ärliga: team älskar Slacks användargränssnitt för kommunikation. Och eftersom det är så, låter ClickUp Slack-integrationen dig samarbeta på projekt utan att lämna Slack.

Använd ClickUp-Slack-integrationen för att enkelt skapa ClickUp-uppgifter i Slack

Byt till ClickUp: ditt allt-i-ett-samarbetsverktyg

Istället för att jonglera mellan Slack och Monday-alternativ, välj ett verktyg som kombinerar samarbets-, kommunikations- och hanteringsfunktioner i en enda plattform.

Varför inte prova ClickUp idag? – Det är gratis att komma igång!