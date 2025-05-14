De 10 bästa IFTTT-alternativen för att automatisera uppgifter 2025

Har du någonsin önskat att ditt arbete skulle sköta sig själv? Verktyg som If This, Then That (IFTTT) hotar inte ditt jobb, men de gör definitivt din arbetsdag enklare. Denna specialiserade integrations- och automatiserade uppgiftsapp gör det enkelt att koppla ihop appar som normalt inte fungerar bra tillsammans, vilket effektiviserar dina arbetsflöden och minskar manuellt arbete.

Men IFTTT är inte något för alla. Så vilka alternativ finns det?

Läs den här guiden för att lära dig mer om magin med appar som IFTTT, vad du bör leta efter i programvara för automatisering av arbetsflöden och de bästa IFTTT-alternativen 2024.

Power Automate – Djupgående integration med Microsoft 365 och företagssystem

LlamaLab Automate – Android-automatisering med flödesbaserad skriptning

Make – Visuell automatiseringsbyggare för komplexa arbetsflöden

LeadsBridge – Fokus på marknadsföring och CRM-integrationer

Notion/Automate. io – Kodfri automatisering för affärsverktyg

Celigo – Integrationer på företagsnivå med AI-driven automatisering

Zoho Flow – Kopplar samman Zoho-appar och verktyg från tredje part

Workato – AI-driven automatisering för företag

Integrately – Automatisering med ett klick med över 8 000 appar ClickUp tar automatiseringen ett steg längre med: ClickUp Automations – Ställ in triggers, villkor och åtgärder för smidiga arbetsflöden

ClickUp-integrationer – Koppla ihop appar enkelt för enhetlig arbetshantering

ClickUp Brain – Automatisera skapandet av uppgifter, insikter och sammanfattningar

Vad är IFTTT?

IFTTT är ett populärt automatiseringsverktyg som låter dig skapa applets som automatiserar åtgärder mellan olika appar som normalt inte fungerar tillsammans. Om du har haft svårt att få dina Google Drive-, Gmail- och Apple-enheter att fungera bra tillsammans finns det en IFTTT-applet för det. ?

Verktyg som IFTTT gör det möjligt att automatisera flödet av data, överlämningar och triggers mellan plattformar. Du kan skapa en egen applet eller välja bland hundratals färdiga applets.

Skapa applets för att automatiskt lägga till SurveyMonkey-leads till ditt CRM-system, tacka följare på sociala medier eller avaktivera ditt smarta säkerhetssystem när du kommer hem från jobbet.

Vad ska du leta efter i IFTTT-alternativ?

Om du letar efter alternativ till IFTTT vill du ha något som ersätter IFTTT:s integrationer, men med några fler användbara funktioner. Vi rekommenderar att du väljer funktioner som:

Användarvänligt gränssnitt : Automatiseringsverktyg måste vara mycket intuitiva. Välj plattformar utan kodning som låter dig dra och släppa för att nå framgång. Det är också bra att välja en lösning som är kompatibel med Windows-, Android- och Apple-enheter så att du inte behöver oroa dig för kompatibilitet mellan olika enheter.

Anpassning: De flesta IFTTT-alternativ tillåter någon form av anpassning, även om du kanske måste betala extra för denna funktion. Leta efter plattformar med färdiga appmallar för att påskynda automatiseringsprocessen.

Automatisering av arbetsflöden : Automatiseringar för Alexa och smarta lampor är coola, men det är bäst att använda verktyg som automatiserar ditt faktiska arbete. De bästa alternativen till IFTTT täcker en rad affärsprocesser, inklusive HR, försäljning, marknadsföring och kundservice.

Enkel åtkomst: Med mobilappar är det enkelt att ställa in triggerbaserade automatiseringar när du är på språng. Så länge du använder en molnbaserad plattform kan du hantera dina automatiseringar både på kontoret och när du är på språng.

De 10 bästa alternativen till IFTTT att använda 2024

Är du redo att automatisera din dag? Kolla in dessa IFTTT-alternativ för att arbeta i ljusets hastighet.

1. Zapier

Zapier är ett populärt alternativ till IFTTT som erbjuder ett imponerande antal kvalitetsintegrationer och automatiseringar. Skapa anpassade arbetsflöden med flera verktyg i dess dra-och-släpp-byggare, eller skapa dina egna appar utan kod. Med rätt Zapier-konfiguration får du tillgång till anpassade dashboards för leadgenerering, onboarding och kundportaler.

Zapier bästa funktioner

Skapa Zapier-anslutningar för att lagra, uppdatera och agera på dina data med Zapier Tables.

Skapa en anpassad AI-chatbot

Kombinera verktyg som OpenAI med dina befintliga appar

Konvertera datum, valuta och text automatiskt till dina önskade format

Zapier begränsningar

Vissa användare säger att det är svårt att redigera Zaps efter att man har skapat dem.

Flera användare säger att antalet automatiserade uppgifter som ingår i varje prenumeration inte är tillräckligt.

Zapier priser

Gratis plan för 100 uppgifter per månad

Starter: 19,99 $/månad för 750 uppgifter

Professional: 49 $/månad för 2 000 uppgifter

Team: 69 $/månad för 2 000 uppgifter

Företag: Kontakta för prisuppgifter

Zapier betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 700 recensioner)

2. Power Automate

Använder ditt team enbart Microsoft-produkter? Power Automate är Microsofts alternativ till IFTTT, som kombinerar lågkodsfunktioner och AI för mycket omfattande automatiseringar. Det är inte lika användarvänligt som andra IFTTT-alternativ, men Microsoft Power Automate passar utmärkt för mer tekniska team som behöver mycket specifika funktioner.

Power Automate bästa funktioner

Använd Copilot AI för att skapa, redigera eller utöka automatiseringar

Robotiserad processautomation (RPA) automatiserar äldre legacy-system

Digital processautomation (DPA) automatiserar alla tjänster som körs antingen lokalt eller i molnet.

Skapa dina egna anpassade Power Automate-arbetsflöden eller välj bland färdiga mallar.

Power Automate begränsningar

Power Automate är en del av Microsofts ekosystem, så det är bara logiskt att använda det om du arbetar uteslutande med Microsoft-produkter.

Vissa användare önskar att plattformen var integrerad med fler appar.

Power Automate priser

Power Automate Premium: 15 USD/månad per användare

Power Automate Process: 150 USD/månad per bot

Power Automate betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

3. LlamaLab Automate

Låt dig inte luras av det gulliga namnet: LlamaLab erbjuder ett ganska robust (och gratis) alternativ till IFTTT. Det har inte lika många funktioner, men det är perfekt om du vill ha en automatiseringsapp utan alla extrafunktioner.

Skapa visuella processer i ett flödesschema-liknande gränssnitt som levereras med 380 byggstenar från start. ?

LlamaLab Automate bästa funktioner

Integrera appar via plug-in-API:er eller HTTP och webhooks

Kopiera andra användares färdiga flöden för att öka produktiviteten

Integrera LlamaLab Automate med din telefon för att hantera foton, spela in ljud och video eller skicka textmeddelanden – automatiskt.

LlamaLab har förmågan att aktivera triggers baserat på hundratals villkor, inklusive tid på dygnet eller din plats.

LlamaLab Automate begränsningar

Den är endast tillgänglig för Android-enheter.

Du kan endast rapportera problem via Reddit eller LlamaLabs forum.

LlamaLab Automate priser

Gratis

LlamaLab Automate betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Skapa

Make är en kodfri visuell plattform för processautomatisering. De har skapat ett av de mest intuitiva verktygen på marknaden, så om du vill ha en låg inträdesbarriär kan detta vara IFTTT-alternativet för dig.

Skapa oändliga dra-och-släpp-arbetsflöden som fungerar i realtid eller enligt ett fördefinierat schema med denna förenklade plattform.

Gör bästa funktioner

White label Makes plattform för att erbjuda automatisering till dina egna kunder eller klienter

Make levereras med tusentals färdiga appar, men du kan också anpassa dina egna.

Lägg till villkorssatser för att optimera arbetsflöden

Är du rädd för att saker och ting ska gå snett? Ställ in ett alternativt arbetsflöde ifall en av dina triggers inte fungerar.

Gör begränsningar

Vissa användare önskar att Make erbjöd priser på en glidande skala istället för per operation.

Andra säger att Make behöver bättre supportdokumentation

Skapa prissättning

Gratisversion

Core: 9 $/månad för 10 000 operationer, faktureras årligen

Pro: 16 $/månad för 10 000 operationer, faktureras årligen

Team: 29 $/månad för 10 000 operationer, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Görbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 350 recensioner)

5. LeadsBridge

LeadsBridge är en annan typ av automatiseringsverktyg. Det fokuserar mer på din CRM-plattform (customer relationship management) och kopplar den till olika leadkällor, från din webbplats till sociala medier.

Alla avdelningar kommer inte att dra nytta av detta, men det är en enorm tidsbesparing för sälj-, kundtjänst- och marknadsföringsteam som ofta arbetar i Salesforce eller HubSpot.

LeadsBridges bästa funktioner

Omdirigera automatiskt anpassade målgrupper från ditt CRM-system

Integrera spårningsdata online och offline

Begär en anpassad integration från LeadsBridge om de inte har den anslutning du behöver.

LeadsBridge har fler branschspecifika integrationer, som Oracle och MySQL, än andra IFTTT-alternativ.

Begränsningar för LeadsBridge

LeadsBridge är specifikt utvecklat för reklam, marknadsföring och försäljning, så om det inte är något för dig kommer du troligen inte att få ut något av plattformen.

Vissa användare rapporterar långa fördröjningar mellan dataöverföringar.

LeadsBridge priser

Gratis

Starter: 22 $/månad för 800 leads, faktureras årligen

Pro: 60 $/månad för 2 000 leads, faktureras årligen

Företag: 999 USD/månad för anpassade leads, faktureras årligen

LeadsBridge-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

6. Notion/Automate. io

Notion har förvärvat Automate.io för att öka värdet på sitt allt-i-ett-imperium inom projektledning och anteckningar. Automatisera tråkiga uppgifter med projektöverlämningar, databashantering och mer för att minska krånglet och öka värdeskapandet.

Notion/Automate. io bästa funktioner

Automate.io har över 200 integrationer.

Skapa återkommande mallar för att automatiskt generera databasposter utan mänsklig inblandning.

Skapa automatiserade arbetsflöden i Notion och gör dem tillgängliga i din instrumentpanel med ett tryck på en anpassningsbar knapp.

Använd hubbmallar för att samla all din automatiseringsdokumentation, appar och mer på en enda Notion-sida.

Begränsningar för Notion/Automate. io

Notions automatiseringar är begränsade jämfört med andra IFTTT-alternativ.

Flera användare säger att Notion behöver bättre dokumentation för automatiseringar.

Notion/Automate. io priser

Gratis

Plus: 8 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 15 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Notion/Automate. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

7. Celigo

Celigo erbjuder en integrationsplattform som tjänst (iPaaS) för företag. Detta IFTTT-alternativ kombinerar AI och automatiseringsteknik för nästan alla användningsfall och är utformat på ett sätt som är tillgängligt även för personer utan teknisk kunskap.

Celigos bästa funktioner

Kolla in Celigo Integration Marketplace för färdiga integrationsappar och mallar.

Celigo har säkerhet på företagsnivå, inklusive enkel inloggning (SSO).

Celigo är utformat för användare utan IT-kunskaper, men gör det även möjligt för tekniskt kunniga användare att ansluta anpassad kod.

Spara tid genom att återanvända integrationsresurser

Celigos begränsningar

Vissa användare säger att Celigo har svårt att hantera stora datamängder.

Andra säger att EDI- och FTP-transaktioner är lite omständliga.

Celigo priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Celigo-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

8. Zoho Flow

Zoho har en imponerande svit av affärsprogramvara, men du kan lägga till Zoho Flow till ditt abonnemang om du vill ha integrationer och automatisering. Skicka leads från din lista över följare på sociala medier till ditt CRM, skapa automatiskt Zendesk-ärenden när en Shopify-kund har ett problem eller ping din team på Slack när det finns en ny Asana-uppgift – möjligheterna är oändliga. ?

Zoho Flow bästa funktioner

Använd Zoho drag-and-drop-byggaren för att skapa sofistikerade triggsekvenser.

Välj från ett bibliotek med färdiga flöden

Behöver du något mer anpassat? Skriv kod i Zohos eget språk, Deluge, för att skapa avancerade arbetsflöden.

Visa en centraliserad logg över varje automatiseringshistorik

Zoho Flow begränsningar

Vissa användare önskar att det fanns fler handledningar och instruktionsguider.

Andra säger att deras anslutningar är instabila

Zoho Flow priser

Standard: 10 USD/månad per organisation, faktureras årligen

Professional: 24 USD/månad per organisation, faktureras årligen

Zoho Flow betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

9. Workato

Om du vill balansera högteknologiska integrationer med automatiseringsverktyg med låg kod, välj Workato. Detta IFTTT-alternativ låter dig välja mellan färdiga, nybörjarvänliga arbetsflödesappar eller anpassade appar och bots. ?

Workatos bästa funktioner

Workato Copilots är AI-verktyg som hjälper dig att skapa starkare automatiseringsrecept och kopplingar.

Använd AI och ML för att mobilisera bots som kan hantera allt som triggerbaserad automatisering inte klarar av.

Använd Workforce Apps för att skapa anpassade appar utan kod

Välj från ett bibliotek med över 1 200 färdiga anslutningar.

Workatos begränsningar

Flera användare säger att Workato har svårt att hantera stora företagsintegrationer.

Andra säger att plattformen faktiskt kräver en hel del kodning.

Workato priser

Kontakta oss för prisuppgifter

Workato betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

10. Integrately

Integrately är nykomlingen, men detta alternativ till IFTTT har redan fått folk att prata. Med över 8 miljoner möjliga kombinationer för mer än 1 100 appar är Integrately idealisk för en rad olika användningsfall. Här finns inte möjligheten att skapa anpassade anslutningar, men det kan vara en fördel om du arbetar i ett icke-tekniskt team med grundläggande behov.

Integratelys bästa funktioner

Använd Smartconnect för att automatiskt ansluta dina appar med ett klick

Om du har problem med din integration erbjuder Integrately support via livechatt.

Ser du någon integration som saknas? Meddela Integrately så lägger de till ditt förslag i listan över önskade funktioner.

Integrera dina formulär, e-postleverantör, projektledningslösning och mer med Integratelys enkla installation.

Integratelys begränsningar

Även om Integrately marknadsför sig som ett verktyg för icke-tekniker, säger många användare att man behöver programmeringskunskaper för att felsöka anslutningsproblem.

Andra användare säger att de önskar att Integrately hade bättre felmeddelanden.

Integrately priser

Gratis

Startpaket: 19,99 $/månad, faktureras årligen

Professional: 39 $/månad, faktureras årligen

Tillväxt: 99 $/månad, faktureras årligen

Företag: 239 $/månad, faktureras årligen

Integrately-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (580+ recensioner)

Capterra: N/A

De 10 IFTTT-alternativen som listas här kommer att göra mycket av det tunga arbetet åt dig, men de kan inte göra allt för ditt företag. Du är fortfarande ansvarig för att utföra det faktiska arbetet, och det tar mycket tid och resurser.

När du behöver ett verktyg som förenklar din arbetsdag ännu mer, välj ClickUp. Vår allt-i-ett-produktivitetsarbetsplats fungerar hand i hand med automatiseringslösningar för att spara tid under din arbetsdag. ✨

Spåra alla dina uppgifter i ClickUp-uppgifter. Skapa hierarkier och beroenden för varje uppgift och koppla samman chattar, filer, dokument och mer utan att behöva lämna ClickUp.

Kom igång med ClickUp Tasks Visa, lägg till, tilldela eller kommentera beroenden direkt i en ClickUp-uppgift.

Om du är ute efter automatiseringar har vi dem också. Välj bland över 100 ClickUp-automatiseringar för att ändra uppgiftsstatus, tilldela projekt eller skapa mallar. Du har också friheten att skapa anpassade automatiseringar, om det passar dig bättre.

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar över olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

ClickUp AI fungerar utmärkt med automatiseringar. Vår AI är världens enda rollspecifika AI-verktyg som är skräddarsytt för din roll och dina uppgifter. Berätta bara för AI:n vem du är och vad du arbetar med, så gör robotarna grovjobbet åt dig. Lita på AI-verktyget för att skriva e-postmeddelanden, generera kundsupportrapporter, sammanfatta text eller redigera kopior.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

ClickUp har många användbara funktioner, så det kan ta lite tid för nybörjare att lära sig plattformen.

ClickUp priser

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Effektivisera din dag med en allt-i-ett-plattform för automatisering

Vi älskar vår teknikstack, men den här tekniken passar inte alltid ihop. IFTTT-alternativ är en utmärkt lösning för att överbrygga klyftan mellan appar, även om de inte är den perfekta lösningen. Du måste fortfarande hoppa mellan plattformar, målspårningsprogramvara och uppgiftshantering för att utföra ditt faktiska arbete.

Är det inte dags att samla allt på en enda plattform? ClickUp kombinerar uppgifter, projekt, dokument, mallar, automatiseringar och mycket mer på ett och samma ställe. Man kan säga att vi är ett komplett paket. ?

Men du behöver inte lita blint på oss. Skapa ett ClickUp-arbetsutrymme gratis för att se vår plattform i aktion. Prova själv: Registrera dig för ClickUp nu.