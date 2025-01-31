De 10 bästa programvarorna för produktutveckling 2025 (recensioner och priser)

Är du ansvarig för att skapa världens nästa stora produkt? Oavsett om du arbetar i ett mjukvaruutvecklingsteam som skapar digitala produkter eller i ett tillverkningsteam som bygger fysiska prototyper är produktdesignprocessen ingen enkel uppgift.

Från idé till färdig produkt behöver du ett verktyg som effektiviserar arbetsflödet och ökar produktiviteten i varje utvecklingsfas – utan att hämma teamets kreativitet. ?

Produktutvecklingsprogramvara är ett måste för både fysisk och digital produktutveckling. Men med så många alternativ på marknaden kan det vara svårt att avgöra vilket som är det bästa valet för dina teammedlemmar.

Fortsätt scrolla för att få information om nödvändiga funktioner för produktutvecklingsverktyg och upptäck de 10 bästa mjukvarulösningarna för produktutveckling i år.

Vad ska du leta efter i produktutvecklingsprogramvara?

Pris och användarupplevelse är självklart viktigt, men vi rekommenderar också att du letar efter högkvalitativ produktutvecklingsprogramvara med följande funktioner:

Projektledningsverktyg : Produktutveckling blir mycket enklare om du delar upp allt i tydliga steg. Din plattform bör inkludera verktyg för uppgiftsuppföljning, produktanalys och samarbete som håller ditt team på samma sida. Om du arbetar med programvara är det också bra att leta efter lösningar som är specialiserade på Scrum- eller Produktutveckling blir mycket enklare om du delar upp allt i tydliga steg. Din plattform bör inkludera verktyg för uppgiftsuppföljning, produktanalys och samarbete som håller ditt team på samma sida. Om du arbetar med programvara är det också bra att leta efter lösningar som är specialiserade på Scrum- eller Agile-utvecklingsmetoder

Planeringsverktyg: Bra programvara för roadmapping hjälper dig att nå målet i tid och, helst, inom budget. Bonuspoäng om du hittar ett Bra programvara för roadmapping hjälper dig att nå målet i tid och, helst, inom budget. Bonuspoäng om du hittar ett drag-and-drop-verktyg för roadmapping som sparar ännu mer tid ?

Prototyputveckling och wireframing: Varför separera dina nya produktidéer från ditt arbetsflöde? Istället för att isolera dina designer i Figma eller Sketch, leta efter Varför separera dina nya produktidéer från ditt arbetsflöde? Istället för att isolera dina designer i Figma eller Sketch, leta efter produktledningsverktyg som möjliggör prototyputveckling direkt.

Automatisering: Manuellt arbete är så 2005. Automatisering och Manuellt arbete är så 2005. Automatisering och AI-verktyg effektiviserar arbetsflödena, så att ditt team kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter istället för att skriva hundratals produktbeskrivningar ?️

Kundfeedback: Kundfeedback är alltid viktigt, men det är avgörande inom produktdesign. Välj produktutvecklingsprogramvara som kan integreras med enkätverktyg som Typeform eller SurveyMonkey för att samla in information direkt från slutanvändarna så att du bättre kan förstå kundernas behov.

Dina produktidéer har potential att förändra världen. Befria dig från bördan av manuell spårning genom att använda dessa produktledningsverktyg.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Du jonglerar med flera produkter, projekt och människor. Istället för att hantera allt via en Slack-kanal eller din e-postinkorg, kan du använda en projektledningslösning som ClickUp. Visst, vi är mest kända för uppgiftshantering, men vi erbjuder också mycket värde för produktteam. ✨

Använd ClickUp för att skapa en tydlig produktplan och samordna arbetet med ditt produktutvecklingsteam. Du får ett ramverk för att definiera ansvaret för produktplanen, bygga en produktstrategi, samla in feedback från användare och lansera produkter.

Använd ClickUps mall för produktstrategi för att snabbt skapa en tydlig, hållbar plan som alla kan enas om.

Och du behöver aldrig mer skapa roadmaps från grunden. Välj bara en av ClickUps många färdiga mallar, lägg in dina data och du är redo att sätta igång. ?

Automatisera dokumentationsskrivandet med AI, övervaka framstegen med diagram och sprints och lösa kodningsfel snabbt med ClickUp.

För att spara ännu mer tid kan du be ClickUp AI att fylla i mallen åt dig. Det är världens enda AI som är specifikt anpassad för olika yrkesroller, så den är perfekt även för de mest tekniska produktutvecklingsteamen. ?️

Produktteam kan också dra nytta av ClickUps integrerade ärendehantering, sprintmanagement och realtidsdashboards. Om du arbetar i ett DevOps-team har vi också vad som krävs för att hantera dina arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Behöver du skriva produktbeskrivningar? Ange några riktlinjer och låt ClickUp AI-skrivverktyget sköta resten ?

Prova att brainstorma i realtid med ClickUp Whiteboards, Docs eller Chat-meddelanden.

Oavsett om du vill köra ett Kanban-, Scrum- eller Agile-projekt finns det ett ClickUp-arbetsutrymme för det.

ClickUp kan integreras med verktyg som du redan känner till och uppskattar, inklusive Toggl, Slack, GitLab och Zoom.

Begränsningar för ClickUp

Du behöver ett betalt ClickUp-konto för att få tillgång till ClickUp AI.

ClickUp har många funktioner, så ta dig tid att bekanta dig med plattformen.

ClickUp priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Vissa människor kanske hatar måndagar, men många älskar Monday.com. Det är i första hand en plattform för arbetshantering, men den har separata plattformar för CRM-försäljning och produktutvecklingscykeln. ?‍?

Det är främst anpassat för skapande av digitala produkter, men om du behöver positionera din produkt inom e-handel eller digitala utrymmen kan detta vara något för dig.

Monday.com har många funktioner utanför produktutveckling, så det passar bra om din organisation behöver ett PM-verktyg för flera avdelningar och intressenter, inte bara produktutveckling.

Måndagens bästa funktioner

Skapa en funktionsbacklogg så att du inte tappar bort önskvärda korrigeringar.

Skapa en lanseringsplan så att alla vet vad som händer

Genomför projektretrospektiv för att förbättra framtida initiativ

Kategorisera uppgiftsförloppet med anpassningsbara statusuppdateringar med färgkodning.

Måndagsbegränsningar

Vissa användare säger att det finns en stor inlärningskurva.

Andra säger att de har farhågor om plattformens sekretess- och säkerhetsinställningar.

Måndag prissättning

Gratis för upp till två användare

Grundläggande: 8 USD/månad per användare för tre platser, faktureras årligen

Standard: 10 USD/månad per användare för tre platser, faktureras årligen

Pro: 16 USD/månad per användare för tre platser, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

3. Jira

via Atlassian

Atlassians produktutvecklingsprogramvara Jira är från grunden utvecklad som en PM-lösning för programvaruutveckling. Om du arbetar i ett agilt team kommer Jira att fungera bra för dig direkt – utan behov av finjusteringar.

Använd projektledningsprogramvaran för strategisk planering, spårning av uppdateringar, övervakning av releaseversioner och automatisering av dina arbetsflöden för att bygga bättre programvara på kortare tid. ⭐

Jiras bästa funktioner

Lär dig prioritera projekt genom att se allt i tidslinjevyn.

Spåra alla versioner och releaser i en enkel instrumentpanel

Hämta realtidsrapporter om buggar, eftersläpningar, tidrapportering och mycket mer ?

Utnyttja kodfria automatiseringar för att hantera sårbarheter och problem

Jiras begränsningar

Jira är utvecklat för mjukvaruutveckling, så det är inte meningsfullt att använda detta verktyg om du inte ingår i ett mjukvaruutvecklingsteam.

Flera användare säger att användargränssnittet är förvirrande.

Jira priser

Gratis

Standard: 8,15 $/månad per användare för 10 användare

Premium: 16 USD/månad per användare för 10 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 13 700 recensioner)

4. Wrike

via Wrike

Behöver du ett mångsidigt produktutvecklingsverktyg? Prova Wrike. Denna app fungerar för alla avdelningar och användningsområden, så den är idealisk om du vill ha projektledningsverktyg för allt från produktutvecklingsprocessen till marknadsföring och HR.

Wrikes korrekturarbetsflöden är perfekta för innehållscentrerade produkter som e-böcker eller kurser, medan dess funktioner för projektresursplanering är idealiska för att hantera scheman, team och budgetar. ?

Wrikes bästa funktioner

Hantera projekt antingen i listvy eller som en Kanban-tavla för att se din produktplan.

Wrike integreras med över 400 populära appar

Skapa anpassade förfrågningsformulär, komplett med villkorslogik, för att samla in användbar data.

Samarbeta, granska och godkänn produkter i ett effektivt arbetsflöde

Wrike-begränsningar

Många användare säger att Wrike inte är användarvänligt.

Andra vill ha enklare filter och navigering

Wrike prissättning

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 24,80 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta oss för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

5. Aha!

Precis som Jira är Aha! utformat speciellt för mjukvaruutveckling. Tänk på att du måste lägga till separata prenumerationer för produktplaner (Aha! Roadmaps), kundfeedback (Aha! Ideas), produktinformation (Aha! Notebooks) och utveckling (Aha! Development). Den modulära uppbyggnaden passar inte alla, men kan hjälpa dig att spara några kronor om du bara behöver några få moduler. ?

Aha! bästa funktioner

Skapa visuella produktplaner för att samordna ditt team

Samla in och analysera kunddata för att agera på trender

Skapa en intern kunskapsbank för ditt team, komplett med 100 färdiga mallar för produktledning.

Välj mellan Scrum-, Kanban- eller SAFe-metoder för agil mjukvaruutveckling.

Aha! begränsningar

Kostnaderna blir höga om du vill ha tillgång till alla Aha!-funktioner.

Vissa användare säger att plattformen är förvirrande och svår att navigera i.

Aha! prissättning

Aha! Roadmaps: 59 $/månad per användare, faktureras årligen

Aha! Ideas: 39 $/månad per användare, faktureras årligen

Aha! Notebooks: 9 USD/månad per användare, faktureras årligen

Aha! Develop: 9 $/månad per användare, faktureras årligen

Aha! betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 270 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (510+ recensioner)

6. Bitrix24

via Bitrix24

Bitrix24 är inte bara en produktutvecklingsprogramvara, utan ett heltäckande onlineverktyg för arbetsplatsen. Använd det för teamsamarbete, kunddatahantering, uppgiftshantering, HR, automatisering och till och med för att bygga webbplatser. ?️

Bitrix24:s bästa funktioner

Växla till uppgiftsfokusläge för att effektivisera ditt flöde

Samarbeta på språng med mobilappen Bitrix24

Spåra data om projektmål , anställdas KPI:er och mycket mer.

Samla dina chattar och videokonferensverktyg på ett och samma ställe

Bitrix24:s begränsningar

Bitrix24 saknar produktutvecklingsspecifika funktioner, så det kan vara för generiskt för specialiserade produktteam.

Flera användare säger att mobilappens användbarhet kunde vara bättre.

Bitrix24 priser

Grundläggande: 49 USD/månad för fem användare, faktureras årligen

Standard: 99 $/månad för 50 användare, faktureras årligen

Professional: 199 USD/månad för 100 användare, faktureras årligen

Enterprise: 399 USD/månad för 250 användare, faktureras årligen

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (790+ recensioner)

7. Azure Boards

via Microsoft

Tekniska team, gläd er: Azure kommer med ett gratis produktutvecklingsverktyg. Gå till Azure Boards i ditt Azure-konto för att skapa Kanban-tavlor, spåra programvarubackloggar och skapa anpassade rapporter. ?

Azure Boards bästa funktioner

Planera sprints med dra-och-släpp-funktioner på Kanban- eller Scrum-tavlor

Integrera Azure Boards med GitHub

Anpassa instrumentpaneler för att se teamets framsteg i realtid i varje fas av produktlivscykeln.

Få ut ännu mer av Azure Boards med över 1 000 integrationer

Begränsningar för Azure Boards

Azure Boards är ett gratis verktyg, men du behöver ett Azure-abonnemang för att kunna använda det.

Eftersom det är ett tillägg till Azure är det inte lika robust som andra produktutvecklingsprogram.

Azure Boards prissättning

Gratis

Betyg och recensioner av Azure Boards

G2: 4,4/5 (över 130 recensioner)

Capterra: N/A

8. Trello

via Trello

Oavsett om du skriver programvara eller prototyper för fysiska produkter är Trello ett användbart och intuitivt verktyg som hjälper ditt team att vara produktivt och fokuserat. Denna produktutvecklingsprogramvara började som en Kanban-tavla-app. Idag innehåller den färdiga arbetsflöden för att effektivisera projektledning, onboarding, möten och mycket mer.

Trellos bästa funktioner

Låna en av Trellos mallar för att snabba upp skapandet av tavlor och dokument ?

Länka tredjepartsappar till ditt Trello-konto med Trello Power-Ups

Organisera alla aspekter av din produktvision på ett och samma ställe, inklusive kod, specifikationer och produktplaner.

Växla till tidslinjevy eller Gantt-vy för att visualisera alla projektets milstolpar och deadlines.

Trellos begränsningar

Vissa användare önskar att Trello hade fler alternativ för uppgiftshierarki.

Andra säger att det är svårt att hitta filer och bilagor på flera olika tavlor.

Trello priser

Gratis

Standard: 5 USD/månad per användare, faktureras årligen

Premium: 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 17,50 USD/månad per användare för 50 användare, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

9. Miro

via Miro

Miro är ett annorlunda produktutvecklingsverktyg. Det handlar mindre om projektledning och mer om idégenerering och samarbete. Tänk på det som ett digitalt verktyg för mind mapping och whiteboard för att skapa stora idéer.

Men oroa dig inte – Miro har också projektledningsfunktioner som visar dina uppgifter i tidslinje- eller Kanban-vyer. Det är kanske inte lika robust som andra projektledningsverktyg, men Miros dra-och-släpp-gränssnitt är enkelt och användarvänligt. ?

Miros bästa funktioner

Integrera med Jira, Monday.com, Asana och 130 andra appar.

Spara tid med över 2 500 Miro-mallar

Skapa oändligt många Miro-canvaser för att samla alla dina data på ett ställe.

Skapa anpassade diagram, tabeller och mycket mer med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Miro-begränsningar

Miro är långsamt och otympligt om du arbetar med stora tavlor.

Flera användare säger att mobilappen inte kan hålla jämna steg med stora Miro-tavlor.

Miro priser

Gratis

Startpaket: 8 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 16 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

10. Productific

via Productific

Det här molnbaserade verktyget är kanske inte det största på marknaden, men Productific är ändå ett bra val för team som behöver ett enkelt produktutvecklingsverktyg. Genomför användarundersökningar, skapa omröstningar för att rösta på funktioner och rangordna dina backlog-uppgifter för att göra de mest meningsfulla förändringarna för dina användare. ☑️

Productifics bästa funktioner

Övervaka användningsstatistik för att se användarnas beteende i stor skala

Skapa funktionsomröstningar för att hitta nya funktioner med högt värde.

Skapa ändringsloggar och dela dem med dina kunder så att de vet vad som väntar runt hörnet.

Productific stöder kundråd där du kan interagera med B2B-kunder i privata grupper.

Produktbegränsningar

Productific har inte så många recensioner.

Vissa användare anser att funktionerna inte ger valuta för pengarna.

Productific prissättning

Start-Up: 9 $/månad per produkt, faktureras årligen

Tillväxt: 18 USD/månad per produkt, faktureras årligen

Team: 45 USD/månad per produkt, faktureras årligen

Produktbetyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4/5 (1 recension)

ClickUp: Produktledningsprogramvara som arbetar lika hårt som du

Det finns så många verktyg tillgängliga för att effektivisera dina arbetsflöden, förbättra samarbetet och i slutändan stödja bättre produkter. De 10 verktygen på denna lista hjälper dig att nå målet, men om du vill nå målet med mindre stress och krångel, välj ClickUp. ?

Vi kombinerar mallar, projektledning, samarbete, AI och mycket mer. Säg adjö till att växla mellan olika uppgifter och välkomna ett mer rationellt sätt att designa produkter som förändrar livet.

Förverkliga dina stora idéer, ett steg i taget. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.