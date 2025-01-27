De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Agile CRM 2025

Det är nästan omöjligt att bygga upp en konkurrenskraftig verksamhet idag utan en solid strategi för kundrelationshantering (CRM).

Det finns många olika CRM-verktyg på marknaden som har utvecklats för att möta den växande efterfrågan inom alla branscher. Ett av de största namnen i branschen är Agile CRM, men det passar inte alla.

Dessa 10 bästa Agile CRM-alternativ erbjuder specifika funktioner och specialiserade verktyg som passar dina unika affärsbehov, med ett utmärkt alternativ för varje budget.

Vad är Agile CRM?

Agile CRM är en populär molnbaserad CRM-produkt (customer relationship management) som är utvecklad för små och medelstora företag.

Det samlar försäljning, marknadsföring och serviceledning på en enda plattform. På så sätt kan företag automatisera marknadsföringskampanjer, hantera försäljningsmöjligheter och leverera bättre kundsupport. Team använder automatisering av arbetsflöden, hantering av säljteam och rapporteringsverktyg som skalar väl med företagets tillväxt.

Vad ska du leta efter i Agile CRM-alternativ?

När du letar efter det bästa Agile CRM-alternativet för din budget och organisation, tänk på hur var och en av följande CRM-funktioner relaterar till dina specifika, unika affärsbehov:

Försäljningsautomatisering: Effektiva Agile CRM-alternativ måste erbjuda Effektiva Agile CRM-alternativ måste erbjuda försäljningsautomatiseringsfunktioner som är minst lika robusta som de som erbjuds av Agile CRM.

Marknadsföringsautomatisering: På samma sätt bör det CRM-system du väljer erbjuda kraftfulla verktyg för att automatisera På samma sätt bör det CRM-system du väljer erbjuda kraftfulla verktyg för att automatisera marknadsföringskampanjer , precis som Agile CRM.

Kundsupport: Dålig kundsupport är ett avgörande hinder när du byter CRM-system och överför stora mängder data.

Prisvärdhet: Agile CRM:s priser är kända för att vara konkurrenskraftiga, och de bästa alternativen till Agile CRM erbjuder också prisvärda priser.

Skalbarhet: Ett bra alternativ måste kunna skalas efter ditt företags behov så att du inte behöver byta lösning senare.

Gratisversion: En gratisversion eller provperiod låter dig utvärdera programvaran innan du bestämmer dig, och de bästa gratis CRM-programvarorna bör fortfarande ge dig tillgång till kraftfulla En gratisversion eller provperiod låter dig utvärdera programvaran innan du bestämmer dig, och de bästa gratis CRM-programvarorna bör fortfarande ge dig tillgång till kraftfulla Agile-verktyg.

De 10 bästa alternativen till Agile CRM

Vi har sammanställt en lista över några av de bästa verktygen på marknaden. Använd listan för att begränsa dina val och snabbt hitta en lösning som passar din organisation.

Ersätt Agile CRM med ClickUps kundrelationsspårning, automatisering av uppgifter och projektledning.

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för produktivitet som stöder Agile-metoder. Agile-funktionaliteten inkluderar ett flexibelt uppgiftshanteringssystem som anpassar sig till populära metoder som Scrum och gör det möjligt att dela upp komplexa uppgifter i hanterbara enheter.

ClickUp CRM tillför denna flexibilitet till kundrelationshantering. Programvaran gör det enkelt att hantera kundinformation och interaktioner inom samma arbetsyta som relaterade projekt.

Det gör att du kan spåra leads, kundförfrågningar, feedback, felrapporter och mycket mer. De anpassade fälten gör det också möjligt för säljare och marknadsföringsteam att lagra kundspecifika data.

Plattformen innehåller en stor samling mallar som underlättar onboarding. Dessa inkluderar CRM-mallar, Agile-mallar och mallar som täcker nästan alla affärsbehov.

ClickUps bästa funktioner

Erbjuder en enda plattform för Agile projektledning , försäljningsprocesshantering och kundsupport.

Funktioner för samarbete i realtid gör det möjligt för säljteam att hantera kundrelationer på ett bättre sätt.

Avancerade funktioner hjälper dig att automatisera marknadsföringskampanjer och effektivisera försäljningsprocesser.

Tillhandahåller AI-verktyg som hjälper säljpersonalen att skapa mer övertygande budskap till kunderna.

Integreras med populära sociala medieplattformar för ökat engagemang på webben

Erbjuder omfattande anpassningsmöjligheter för att passa nästan alla affärsbehov eller arbetsflöden.

Begränsningar med ClickUp

Vissa användare önskar att mobilappen hade fler funktioner.

Det finns en inlärningskurva för nya användare när de lär sig alla funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. HubSpot CRM

Via HubSpot

HubSpot CRM är en användarvänlig plattform som integreras med HubSpots omfattande produktserie. Tillsammans erbjuder de en heltäckande lösning för marknadsföring, försäljning, service och webbplatshantering.

Den kostnadsfria versionen av deras CRM erbjuder grundläggande funktioner som passar små till medelstora företag. HubSpot är också ett bra val när skalbarhet är en prioritet. Med premiumtillägg kan ditt företag öka funktionaliteten i takt med sina behov.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Allt-i-ett-CRM som kombinerar marknadsföringsautomatisering, säljautomatisering och kundtjänstfunktioner

Den kostnadsfria versionen gör det möjligt för småföretag att komma igång med e-postmarknadsföring, leadhantering och hantering av försäljningspipeline.

Avancerade verktyg för marknadsföringsautomatisering möjliggör automatisering av marknadsföringskampanjer som är anpassade efter kundernas beteende.

Realtidsinsikter om försäljningsmöjligheter och webbbesökare hjälper företag att hantera kundinteraktioner.

Skalbar för växande företag genom att tillåta obegränsat antal användare och obegränsat antal kontakter

Serviceautomatisering effektiviserar kundsupporten för att ytterligare förbättra kundrelationerna.

Begränsningar med HubSpot CRM

Den kostnadsfria versionen har begränsade anpassningsmöjligheter.

Rapporteringsverktygen är inte lika robusta som vissa av de andra alternativen.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Startpaket: 20 $/månad

Professional: 1 600 $/månad

Enterprise: 5 000 USD/månad

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)

3. Zoho CRM

Via Zoho

Zoho CRM är en del av Zoho-applikationssviten, som erbjuder en lång lista med funktioner för företag i alla storlekar. Den är välkänd för sina anpassningsmöjligheter. Till exempel gör multikanalsupport det möjligt för ditt företag att kommunicera med kunder via e-post, telefon, livechatt och sociala medier.

CRM-systemet integreras inte bara med över 40 applikationer i Zoho-sviten, utan erbjuder även stöd för integrationer från tredje part.

Zoho CRMs bästa funktioner

Erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för försäljningsautomatisering och kundrelationshantering.

Avancerad marknadsföringsautomatisering för att hantera kundinteraktioner och automatisera marknadsföringskampanjer

Stöder flera pipelines för hantering av försäljningsprocessen

Realtidsanalyser ger säljteamet användbara insikter om säljprocessen.

Integreras med sociala medier för att interagera med och spåra potentiella kunder över olika försäljningskanaler

Begränsningar i Zoho CRM

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med alternativen.

Vissa integrationer kan vara svåra att konfigurera.

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 14 $/månad per användare

Professional: 23 $/månad per användare

Enterprise: 40 $/månad per användare

Ultimate: 52 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 000 recensioner)

4. EngageBay

Via EngageBay

EngageBay integrerar marknadsföring, försäljning och servicefunktioner i sitt CRM-system. Programvaran är främst utformad för småföretag och nystartade företag och ger dem en kraftfull men lättanvänd lösning som hjälper dem att börja utforska fördelarna med ett bra CRM-system.

Funktionerna inkluderar e-postmarknadsföring, leadgenerering och kundservice, så du får en allt-i-ett-lösning för det väsentliga inom kundrelationshantering.

EngageBays bästa funktioner

Erbjuder en enda plattform för att hantera kundinteraktioner, försäljningsverksamhet och marknadsföringsprocesser.

Erbjuder avancerade verktyg för marknadsföringsautomatisering för hantering av försäljningspipelines och automatisering av marknadsföringskampanjer.

Funktioner för försäljningsautomatisering hjälper säljteam att schemalägga möten och spåra försäljningsmöjligheter på ett enklare sätt.

Lead management-verktyg samlar in och bearbetar leads från webbformulär eller andra webbengagemangspunkter.

E-postmarknadsföringsfunktioner möjliggör personlig kundkommunikation

EngageBays begränsningar

Användare har rapporterat om tillfälliga tekniska problem som stör arbetsflödena.

Mobilappen är inte lika funktionell som desktopversionen.

EngageBay-priser

Gratis

Basic: 11,04 $/månad per användare

Tillväxt: 42,49 $/månad per användare

Pro: 67,99 $/månad per användare

EngageBay-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 550 recensioner)

5. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 kombinerar CRM, projektledning och webbplatsbyggande i en och samma plattform. Den är känd för sina funktioner som möjliggör och uppmuntrar samarbete inom team. Den har verktyg för kommunikation, uppgiftshantering och CRM, vilket gör att den kan tillgodose ett brett spektrum av affärsbehov.

Genom denna omfattande uppsättning funktioner ger Bitrix24 en helhetsbild av företagets verksamhet.

Bitrix24:s bästa funktioner

Erbjuder samarbete för säljteam, projektledning och kundrelationshantering på en och samma plattform.

Har Kanban-tavlor för flera försäljningspipelines för att underlätta hanteringen av försäljningspipelines i hela företaget.

Funktioner för marknadsföringsautomatisering gör det enklare att utforma komplexa marknadsföringskampanjer.

Kommunikationsverktyg i realtid, inklusive chatt och videokonferenser, hjälper säljteam och kundsupportteam.

Automatisering av arbetsflöden effektiviserar affärsverksamheten och försäljningsprocesserna

Bitrix24:s begränsningar

Små företag kan tycka att programvaran är mer komplex än vad de behöver.

Vissa användare rapporterar att de behöver lägga mycket tid på att lära sig plattformen på grund av dess komplexitet.

Bitrix24-priser

Gratis

Basic: 49 $/månad för fem användare

Standard: 99 $/månad för 50 användare

Professional: 199 $/månad för 100 användare

Enterprise: 399 $/månad för 250 användare

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (750+ recensioner)

6. Keap

Via Keap

Keap, tidigare känt som Infusionsoft, är en CRM- och marknadsföringsautomatiseringsplattform utformad för småföretag som vill växa. Den erbjuder funktioner för kundhantering, e-postmarknadsföring och e-handel.

Dessa tjänster förstärks av Keaps robusta automatiseringsfunktioner, som hjälper till att ytterligare effektivisera kundinteraktionerna. Du kan automatisera allt från kunduppföljningar till kundbetalningsprocesser, vilket sparar tid för upptagna entreprenörer och små team.

Keaps bästa funktioner

Erbjuder omfattande funktioner för automatisering av försäljning och marknadsföring för företag av alla storlekar.

CRM-verktyg förbättrar kundsupporten genom att spåra kundinteraktioner och historik.

Intuitiva verktyg för hantering av försäljningspipeline hjälper säljare att prioritera och hantera affärer.

E-postmarknadsföring och webbformulär förbättrar leadgenerering och leadvård

Avancerade funktioner för automatisering av marknadsföringskampanjer sparar tid och pengar för företaget.

Keaps begränsningar

Den omfattande funktionsuppsättningen har en brant inlärningskurva.

Kampanjbyggaren är inte så intuitiv som vissa kunder skulle önska.

Keaps prissättning

Pro: 199 $/månad

Max: 289 $/månad

Ultimate: 349 $/månad

Keap-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 1 200 recensioner)

7. Salesforce Sales Cloud

Via Salesforce

Salesforce Sales Cloud är en del av den större Salesforce-plattformen, som är ett av de mest erkända Agile CRM-alternativen på marknaden. Plattformen är känd för sin skalbarhet, sitt stora ekosystem och sin höga anpassningsbarhet.

Det är utformat för att hantera försäljningsprocessen, inklusive alla kundinteraktioner. Användarna drar också nytta av omfattande affärsanalyser som drivs av avancerade AI-funktioner för förbättrade insikter.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Erbjuder ett robust CRM-system för effektiv hantering av kundrelationer

Avancerade verktyg för marknadsföringsautomatisering och försäljningsautomatisering hjälper dig att skapa bättre marknadsföringskampanjer.

Realtidsanalyser ger säljteam insikter för förbättrad hantering av säljprocesser.

Avancerade funktioner stöder komplexa försäljningsprocesser och affärsverksamhet

Integreras sömlöst med populära sociala medieplattformar för att passa en mängd olika marknadsförings- och försäljningsstrategier.

Begränsningar i Salesforce Sales Cloud

Kostnaden ökar snabbt när du lägger till flera anpassningar och ytterligare moduler.

Denna programvara är komplex och kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Startpaket: 25 $/månad per användare

Professional: 80 $/månad per användare

Företag: 165 $/månad per användare

Obegränsat: 330 $/månad per användare

Unlimited+: 500 $/månad per användare

Salesforce Sales Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 17 000 recensioner)

8. Pipedrive

Via Pipedrive

Pipedrive är en CRM-plattform som främst fokuserar på försäljningshantering. Den hjälper små och medelstora företag att hålla koll på sina försäljningsprocesser.

Plattformen lägger stor vikt vid enkelhet och användbarhet, vilket gör den till ett populärt val för användare som är nya inom CRM. Det visuella gränssnittet för pipelinehantering ger dig till exempel en överskådlig bild av alla dina olika affärer och deras status.

Pipedrives bästa funktioner

Användarvänlig CRM-programvara förbättrar hanteringen av försäljningspipeline och optimerar försäljningsprocessen.

Realtidsinsyn i försäljningstratten gör det möjligt för säljare att hantera sina försäljningsmöjligheter på ett bättre sätt.

Minskar den administrativa bördan för säljteam med avancerade automatiseringsfunktioner

E-postmarknadsföring hjälper dig att vårda leads och kommunicera effektivt med potentiella kunder.

Erbjuder ett intuitivt gränssnitt för hantering av flera försäljningspipelines, vilket gör det idealiskt för stora försäljningsverksamheter.

Automatisering av arbetsflöden hjälper företag att hantera sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser.

Pipedrives begränsningar

Vissa användare med komplexa försäljningsprocesser ville ha fler funktioner

Rapporteringsfunktionerna är inte så robusta som vissa kunder skulle önska.

Pipedrive-priser

Essential: 14,90 $/månad

Avancerat: 27,90 $/månad

Professional: 49,90 $/månad

Power: 64,90 $/månad

Företag: 99 $/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

9. Freshworks CRM

Via Freshworks

Freshworks CRM, tidigare känt som Freshsales, är ett användarvänligt men kraftfullt CRM-system som kombinerar försäljnings- och marknadsföringsautomatisering. Freshworks är känt för sin användarvänlighet och sitt rena gränssnitt och är ett populärt tillskott till Freshworks produktserie (som det integreras perfekt med).

Tillsammans erbjuder dessa verktyg en tillgänglig men omfattande uppsättning verktyg för företag. Företagsanvändare kan utveckla en strategisk plan och implementera den på en enda plattform.

De bästa funktionerna i Freshworks CRM

Kombinerar försäljnings-CRM och marknadsföringsautomatisering för en heltäckande lösning för kundrelationshantering.

Visuella försäljningspipelines och automatiseringsfunktioner gör hanteringen av försäljningspipelines mycket enklare.

Realtidsanalyser hjälper säljteam att bättre förstå kundbeteendet och optimera sina säljstrategier.

E-postmarknadsföringsverktyg förbättrar marknadsföringskampanjer och leadhantering

Begränsningar med Freshworks CRM

Begränsade anpassningsmöjligheter jämfört med vissa andra CRM-lösningar

Vissa användare tycker att vissa tredjepartsintegrationer är klumpiga och förvirrande.

Priser för Freshworks CRM

Gratis (för upp till tre användare)

Tillväxt: 15 USD/månad per användare

Pro: 39 $/månad per användare

Företag: 69 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

10. Nutshell

Via Nutshell

Nutshell är en CRM- och e-postmarknadsföringsplattform riktad till småföretag som behöver en enkel och effektiv lösning för att hantera kundrelationer. Den erbjuder automatisering av försäljningsprocessen, pipelinehantering och verktyg för prestationsspårning.

En utmärkande fördel med plattformen är dess användarvänlighet. Den gör det möjligt för säljteam att komma igång snabbt med endast minimal utbildning.

Nutshells bästa funktioner

Erbjuder en enkel CRM-lösning med funktioner för försäljningsautomatisering.

Verktyg för hantering av säljprocessen ger en tydlig visualisering av säljprocesserna.

E-postmarknadsföringsverktyg möjliggör personaliserade kampanjer och bättre leadhantering.

Realtidsuppföljning av försäljningsmöjligheter hjälper säljteam att agera snabbt och effektivt.

Automatiseringsfunktioner effektiviserar försäljningsverksamheten och minskar tiden som läggs på repetitiva uppgifter.

Användarvänligt gränssnitt säkerställer en smidig övergång för säljare

Begränsningar i Nutshell

Vissa recensenter skulle vilja se mer omfattande rapporteringsverktyg.

Mobilappen har inte lika många funktioner som desktopversionen.

Priser för Nutshell

Grundpaket: 16 $/månad per användare

Pro: 42 $/månad per användare

Power AI: 52 $/månad per användare

Företag: 67 $/månad per användare

Nutshell-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 400 recensioner)

Börja din resa mot bättre kundrelationshantering

Ett bra CRM-system är en av de bästa investeringarna du kan göra i ditt företag. Kundrelationer kan vara avgörande för ditt företags framgång, så alla verktyg som förbättrar dessa relationer ger dig en konkurrensfördel.

Som ett av de bästa alternativen till Agile CRM banar ClickUp väg för utmärkt kundrelationshantering och omfattande produktivitetsfunktioner som kommer att effektivisera alla delar av din verksamhet.

Är du redo att revolutionera ditt arbetsflöde? Prova ClickUp gratis idag och upptäck smidig kundrelationshantering tillsammans med kraftfulla produktivitetsfunktioner.