De 10 bästa Wufoo-alternativen och konkurrenterna 2025

Känner du dig redo att lämna Wufoo? Den digitala världen är full av konkurrenter, och vi har sökt igenom landskapet för att ge dig en lista över de bästa Wufoo-alternativen 2024. Dessa plattformar är utformade med innovativa funktioner, smidig användbarhet och snygga designer som gör datainsamling till en lek. ?

Oavsett om du är en erfaren proffs eller en nybörjare inom entreprenörskap är vi säkra på att det finns något på vår lista som passar dig. Från intuitiv design till avancerade funktioner – säg adjö till det tråkiga arbetet med att skapa formulär och välkomna det perfekta Wufoo-alternativet som förvandlar tristess till glädje.

Vad är Wufoo?

Wufoo är ett onlineverktyg för formulärskapande som låter dig skapa och designa anpassade formulär för olika användningsområden. Oavsett om du behöver en enkät för kundfeedback eller marknadsundersökning, ett registreringsformulär för en virtuell workshop eller en enkel e-handelskassa, har Wufoo vad du behöver.

Via Wufoo

Det är utformat för att vara enkelt och kombinerar dra-och-släpp-funktionalitet med ett bibliotek med användbara mallar. Du behöver inte vara någon teknisk expert för att skapa onlineformulär och onlineenkäter. ?‍♂️

Wufoo förenklar insamling och hantering av data online. Om du vill samla in information utan att behöva bekymra dig om kodning eller monotona pappersformulär kan Wufoo – eller ett Wufoo-alternativ – vara rätt formulärskapare för dig.

Vad ska du leta efter i ett Wufoo-alternativ?

Här är några saker att tänka på när du letar efter alternativ till Wufoo:

Användarvänlighet : Funktionalitet är viktigt, så leta efter programvara med en intuitiv design som gör det möjligt för ditt team att skapa onlineformulär utan omfattande utbildning.

Anpassning : Leta efter programvara med många mallar att välja mellan – bonuspoäng om mallarna kan anpassas efter din organisations behov för att skapa enkäter eller genomföra marknadsundersökningar.

Integrationsmöjligheter : Direktintegration med verktyg som ditt team redan använder är ett plus. Behöver du kompatibilitet med CRM-programvara som Hubspot eller Salesforce? Tänk på detta när du letar efter rätt lösning.

Datarapportering : Funktionerna för datainsamling visar formulärinlämningar, slutförandegrader och användarbeteende, vilket gör att du kan generera insikter och fatta datadrivna beslut utifrån onlineformulär.

Samarbetsfunktioner : Om du vill att ditt team ska kunna arbeta med formulär i realtid bör du leta efter en undersökningsprogramvara med samarbetsfunktioner som gör detta möjligt.

Formulärlogik : Denna funktion, som ofta kallas : Denna funktion, som ofta kallas villkorslogik , ändrar formulärets beteende eller utseende baserat på användarens val eller inmatningar.

Skalbarhet: Tänk på plattformar som hanterar ett stort antal formulärinlämningar utan att kompromissa med hastigheten och som erbjuder uppgraderingar för att stödja din organisation när den växer ?

De 10 bästa Wufoo-alternativen att använda

Ta del av vår lista över de bästa alternativen till Wufoo. Dessa plattformar har ett brett utbud av lösningar som omdefinierar användarvänligheten och förbättrar hur du skapar formulär och samlar in data.

Dyk in och hitta den perfekta matchningen för din digitala verktygslåda.

Skapa smartare formulär i ClickUp med villkorslogik för att effektivisera processen – oavsett hur komplex den är.

ClickUp går bortom traditionell uppgiftshantering med sin innovativa funktion Form View, som erbjuder ett dynamiskt sätt att samla in och organisera information direkt i ditt arbetsflöde. Med kraftfulla automatiseringar som du själv kontrollerar kan du omvandla formulärsvar till spårbara uppgifter för att förbättra processer eller automatisera uppgifter. Och funktioner som villkorslogik innebär att dessa formulär anpassar sig efter svaren, vilket ger dig mer värdefull data att arbeta med.

Att skapa formulär med anpassade fält är enklare än någonsin med formulärmallar. Och anpassningsmöjligheterna är oändliga, med olika fält, statusar och vyer tillgängliga. Oavsett om du hanterar ett team, spårar kundprojekt eller samlar in feedback, uppgraderar ClickUp dina organisatoriska förmågor.

ClickUps bästa funktioner

Villkorliga logikfunktioner gör att dina formulär kan anpassas efter användarens inmatningar, vilket gör informationsinsamlingen mer intelligent.

ClickUp Forms integreras med andra verktyg i din teknikstack så att viktig information används effektivt i hela din organisation.

När data har samlats in omvandlar ClickUp automatiskt informationen till uppgifter eller deluppgifter, tilldelar dem till rätt personer och lägger till förfallodatum när det behövs.

Spara tid med mallar som är utformade för att göra formulärskapandet smidigt och enkelt.

Anpassa formulärfält för att samla in precis den information du behöver och som är mest användbar för ditt team.

Begränsningar för ClickUp

Med ett stort utbud av funktioner kan vissa användare uppleva att det finns en viss inlärningskurva.

Vissa funktioner, som ClickUp AI, är endast tillgängliga med ett betalt abonnemang.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Jotform

via Jotform

Jotform effektiviserar skapandet av webbformulär med många anpassningsalternativ för både nybörjare och experter. Denna plattform erbjuder avancerade funktioner som betalningsintegrationer och inställningar för autosvar.

Detta alternativ till Wufoo-formulär lägger tonvikten på säkerhet och ser till att all insamlad data skyddas. ?

Jotforms bästa funktioner

Formulären använder villkorliga logiska frågetyper, så ditt formulär anpassas och ändras utifrån respondentens svar.

Välj bland tusentals formulärmallar

Erbjuder mer än 150 integrationer

Enkel användargränssnitt som är lätt att förstå

Säkerhetsfunktionerna följer HIPAA

Jotforms begränsningar

Vissa användare upplever att det begränsade antalet formulärinlämningar i gratisversionen är begränsande, och planerna inkluderar endast 1 användare.

Det är inte alltid enkelt att exportera data från onlineenkätverktyget.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons: 34 $/månad

Silver: 39 $/månad

Gold: 99 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 450 recensioner)

Capterra: 4,7 (1 660+ recensioner)

3. Formstack

via Formstack

Formstack lovar att automatisera otaliga arbetsflöden och leverera en smidig digital upplevelse med sin programvara för automatisering av arbetsflöden. Plattformens styrka ligger i dess förmåga att samla in data, lagra den och analysera den utan att behöva specialiserade tekniska kunskaper, vilket förbättrar användarupplevelsen.

Denna onlineformulärskapare och undersökningsprogramvara passar lika bra för småföretag som för blomstrande företag.

Formstacks bästa funktioner

Bädda in formulär på din webbplats, dela dem enkelt på sociala medier eller via e-postmarknadsföring.

Integrationer med Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce och över 260 programvaror från tredje part.

Användare rapporterar att det är användbart för medarbetarengagemang som ett organisatoriskt stödverktyg.

Att skicka påminnelser till kunder är en barnlek

Formulärskapandet är smidigt, oavsett om du skapar en onlineenkät, justerar formulärfält eller lägger till elektroniska signaturer.

Formstacks begränsningar

Användare rapporterar att aviseringar till kunder ibland är överdrivna och orsakar förvirring.

Kundsupporten kan vara ojämn jämfört med vissa andra undersökningsprogram.

Formstack-priser

Formulär: 50 $/månad

Paket: 66 $/månad

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 100 recensioner)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkey

SurveyMonkey sticker ut i världen av onlineundersökningsverktyg med sina funktioner som är skräddarsydda för djupgående datainsamling. Onlineundersökningsverktyget har en intuitiv design som möjliggör snabb skapande av onlineundersökningar och detaljerad analys av svaren, vilket gör det till ett förstahandsval för organisationer som söker data för att driva sin strategi – allt med minimalt krångel.

SurveyMonkeys bästa funktioner

Användarna berömmer dess djupgående analyser och hur de ökar datadrivna beslut.

Ingen eller mycket liten fördröjning eller anslutningsproblem

Formulärskapandet är enkelt och effektivt, vilket sparar tid och pengar för din organisation.

Ett bibliotek med mallar och möjlighet att anpassa med företagets varumärke

Exportera data enkelt på begäran med ett onlineverktyg för enkäter

SurveyMonkeys begränsningar

Priserna kan vara dyra för småföretag eller ideella organisationer.

Användarna skulle vilja se mer synkronisering i realtid med Google Sheets, Excel eller Airtable-verktyg.

Priser för SurveyMonkey

Team Advantage: 25 $/månad per användare

Team Premier: 75 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

SurveyMonkey-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 18 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (9 880+ recensioner)

5. Cognito Forms

via Cognito Forms

Cognito Forms erbjuder en blandning av funktionalitet och användarvänlighet. Detta Wufoo-alternativ är känt för sina funktioner som skapar en balans mellan att vara tillräckligt robust för att entusiasmera utvecklare och tillräckligt enkelt för nybörjare att använda. Det är ett förstahandsval för organisationer som söker en lösning för datainsamling som förbättrar interaktionen med kunder och teammedlemmar. ?

Cognito Forms bästa funktioner

Komplett bibliotek med formulärmallar att välja mellan, såsom kontakt- och beställningsformulär, ansökningsformulär, enkäter och frågesporter, kundserviceformulär och mycket mer.

Säker betalningsintegration med Square, Stripe eller PayPal

Datasäkerheten överträffar branschstandarderna

Skapa formulär som passar specifika arbetsflöden och processer utan att behöva lära dig kod eller komplexa formler.

Responsiv kundsupport

Begränsningar för Cognito Forms

Användare rapporterar att vissa funktioner är svåra att hitta och använda, och att det ofta krävs en videohandledning för att förstå dem.

HIPAA-kompatibilitet medför en extra kostnad som kan vara hög för vissa företag som letar efter undersökningsprogramvara.

Priser för Cognito Forms

Gratis (begränsat till 1 användare)

Pro: 15 $/månad (begränsat till 2 användare)

Team: 35 $/månad (max 5 användare)

Enterprise: 99 $/månad (begränsat till 20 användare)

Cognito Forms betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (75+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)

6. 123FormBuilder

via 123FormBuilder

123FormBuilder är perfekt för företag av alla storlekar och erbjuder en mängd lättanpassade mallar som tillgodoser olika behov. Med dess drag-and-drop-formulärskapare kan du skapa professionella formulär på nolltid, även utan teknisk bakgrund. Detta Wufoo-alternativ ger dig de verktyg du behöver för att samla in, analysera och agera på de data du samlar in för att driva ditt företag framåt och nå projektmålen.

123FormBuilders bästa funktioner

Tusentals anpassningsbara mallar som kan anpassas till alla branscher

Dussintals integrationer med verktyg som ditt team kanske redan använder

Radikal enkelhet i formulärskapandet: dra, släpp, namnge, klart!

Det är enkelt och smidigt att dela formulär

Du kan använda HTML- och CSS-kod för ännu mer detaljerad anpassning av formulär.

123FormBuilders begränsningar

Vissa formulär har begränsade anpassningsmöjligheter.

Användarna tycker att redigeringsfunktionerna i den anpassade planen är mindre intuitiva.

Priser för 123FormBuilder

Gratis (begränsat till 1 användare)

Gold: 32 $/månad

Platinum: 39 $/månad

Diamond: 79 $/månad

Enterprise: Från 199,99 $/månad

123FormBuilder betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

7. Typeform

via Typeform

Typeform erbjuder en rad funktioner, inklusive ett plugin som integreras sömlöst med WordPress för att förbättra standardkontaktformulär. Med möjligheten att hantera filuppladdningar sticker Typeform ut som ett solidt alternativ till Google Forms och Wufoo, särskilt om du vill ge dina formulär lite personlighet. Och med det kostnadsfria alternativet kan användare utforska tjänsten innan de bestämmer sig för ett mer funktionsrikt abonnemang. ✨

Typeforms bästa funktioner

Anslut dina formulär till en av många tillgängliga integrationer (t.ex. Zapier, Slack eller Google Analytics).

Massor av mallar, från utvärderingsformulär och leadgenerering till nöjdhetsundersökningar, frågesporter och omröstningar.

Med användarvänliga designverktyg behöver du inte offra form eller funktion.

Formulären är lätta att använda på olika plattformar, från mobila enheter som Android och iOS till stationära datorer.

Avancerade frågetyper som flervalsfrågor, öppna frågor och betygsskala samlar in varierande feedback och ger undersökningarna en extra dimension.

Begränsningar för Typeform

Inget offline-läge för insamling av data

Begränsad villkorslogik kan göra det svårt att uppnå komplexa förgreningar i enkäter.

Priser för Typeform

Gratis

Basic: 25 $/månad (begränsat till 1 användare och 100 svar/månad)

Plus: 50 $/månad (begränsat till 3 användare och 1 000 svar/månad)

Företag: 83 $/månad (begränsat till 5 användare och 10 000 svar/månad)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Typeform

G2: 4,5/5 (690+ recensioner)

Capterra: 4,7 (790+ recensioner)

8. SurveySparrow

via SurveySparrow

SurveySparrow förvandlar enkäthantering till en konstform med sin CSS-anpassningsfunktion, som gör att du kan skapa den perfekta enkäten som speglar ditt varumärkes estetik.

SurveySparrow fokuserar på att skapa en dialog snarare än att bara samla in data och hjälper din organisation att skapa kontakt med respondenterna så att de känner sig hörda och uppskattade. Och med insiktsfulla analyser kan du omvandla information till praktiska insikter.

SurveySparrows bästa funktioner

En mängd olika frågetyper för att enkelt samla in data

Gör dina enkäter mer visuellt intressanta med bilder, gif-bilder, videor och emoticons.

Anpassa alla aspekter av enkätens teman, inklusive bakgrund, knappar, färgpalett och typsnitt.

Med funktionen för ledningsdashboard är det enkelt att se vad som fungerar och inte fungerar i en undersökning.

Använd verktyget för offlineundersökningar för att samla in data offline och synkronisera den med din databas när du ansluter till Wi-Fi.

SurveySparrows begränsningar

Trots ett användarvänligt gränssnitt kräver vissa funktioner extra tid för att man ska bli helt bekant med deras möjligheter.

Programvaran kan vara buggig.

Priser för SurveySparrow

Basic: 19 $/månad (2 500 svar/år)

Starter: 39 $/månad (15 000 svar/år)

Företag: 79 $/månad (50 000 svar/år)

Professional: 249 $/månad (100 000 svar/år)

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (1 890+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

9. PandaDoc

via PandaDoc

Från offerter till kontrakt och mycket mer – PandaDocs användarvänliga programvara förenklar skapandet av felfria dokument. Med avancerade funktioner som e-signaturer och integrerade betalningssystem effektiviserar detta Wufoo-alternativ dokumentflödet och ökar produktiviteten. Förändra hur ditt team skapar, hanterar och signerar digitala dokument. ?

PandaDocs bästa funktioner

Skapa dokument som matchar ditt företags varumärke genom att anlita en designer

Erbjuder en plattform för elektroniska signaturer som är så pålitlig att vissa användare har bytt från DocuSign till PandaDoc API.

Med över 750 färdiga mallar och ett dra-och-släpp-gränssnitt kan du skapa kontrakt, offerter och praktiskt taget alla typer av formulär för datainsamling på några minuter, inte timmar.

Integrationer med verktyg som din organisation redan använder, inklusive Word, Zoho, Square och Dropbox.

Underteckna och bestyrk dokument juridiskt 100 % online med statligt godkänd programvara

Begränsningar för PandaDoc

Det kan vara svårt för nya användare att lära sig

Vissa funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

PandaDoc-priser

Gratis provperiod: 14 dagar

Essentials: 19 $/månad (begränsat till 2 användare)

Företag: 49 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 050 recensioner)

10. Paperform

via Paperform

Paperform är ett av de mest stilfulla Wufoo-alternativen och en idealisk lösning för kreatörer som vill kombinera funktionalitet med estetik. Använd det för att enkelt skapa anpassade onlineformulär som ser ut som en naturlig förlängning av ditt varumärke.

Skapa frågeformulär, frågesporter, undersökningar, beställningsformulär och massor av användbara sidor med precis varumärkesdesign. Och med formulärlogik anpassas frågetyperna efter svaren.

Paperforms bästa funktioner

Direktintegration med MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit och mer

Skapa formulär som automatiserar arbetsflöden, tar emot betalningar och innehåller frågelogik för en skräddarsydd upplevelse.

Hundratals mallar som hjälper dig att komma igång eller inspirerar dig att skapa anpassade formulär.

Inbyggda analysverktyg ger dig värdefull information för att förbättra prestanda och analysera kunder.

Alla planer har ett obegränsat antal formulär.

Begränsningar för pappersformulär

Det finns begränsningar i formulärskapandet med lägre nivåer av abonnemang.

Personlig branding är endast tillgängligt på dyrare nivåer.

Priser för Paperform

Gratis provperiod: 14 dagar

Essentials: 20 $/månad (begränsat till 1 användare)

Pro: 40 $/månad (begränsat till 1 användare)

Agentur: 135 $/månad (begränsat till 5 användare, 5 $/månad per ytterligare användare)

Betyg och recensioner av Paperform

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 80 recensioner)

Hitta de bästa Wufoo-alternativen för ditt team

Vi har gått igenom de bästa Wufoo-alternativen som finns tillgängliga för dig och ditt team att välja mellan, och alla erbjuder unika fördelar för din datainsamling. Ett förstklassigt val, med en uppsättning produktivitetsverktyg som tar ditt teams effektivitet till nya höjder, är ClickUp. ?

Vår stora anpassningsförmåga skiljer oss från mängden – vi erbjuder en anpassningsbar upplevelse som tillgodoser ditt teams unika arbetsflöde och rytm. Vår kostnadsfria plan är ett kraftpaket i sig, och våra avancerade funktioner på betalda nivåer kommer att förstärka din organisations potential ännu mer. Så vad väntar du på? Registrera dig för ClickUp – det är gratis för alltid.