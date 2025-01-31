De 10 bästa anteckningsapparna för Mac 2025

Anteckningsappar kan göra dina arbetsflöden mycket effektivare. Dessa appar förbättrar den tråkiga uppgiften att ta anteckningar så att du enkelt kan skriva ner viktiga punkter från möten, få ner dina kreativa nya produktidéer på papper och hålla koll på ditt teams framsteg.

Men inte alla anteckningsappar fungerar smidigt på dina Apple-produkter. Du behöver anteckningsappar för MacOS för att verkligen få ut det mesta av dessa verktyg. (Tänk på kortkommandon och massor av användbara integrationer!)

Här går vi igenom anteckningsappar för Mac och viktiga funktioner att leta efter. Dessutom presenterar vi de 10 bästa anteckningsapparna för Mac med en beskrivning av vad som gör dem så bra.

Vad är anteckningsappar för Mac?

Anteckningsappar för Mac är inbyggda i Mac-operativsystemet. Det betyder att de är utformade för att integreras med Mac-programvara. Precis som skrivappar för Mac skiljer de sig från verktyg som öppnas i ett webbläsarfönster. De synkroniseras mellan alla Apple-enheter, fungerar i molnet och är byggda för att integreras direkt i Mac-operativsystemet.

Dessa anteckningsappar är bättre för produktiviteten eftersom de är specialutvecklade för Mac-arbetsflöden. Det innebär att du inte får några aviseringar utanför din arbetsyta. Dessutom är det enklare att söka i dina anteckningar utan att öppna webbläsarfönster och bli distraherad.

Det finns flera typer av anteckningsappar för Mac. De sträcker sig från enkla anteckningsverktyg där du kan skriva ner några idéer till kompletta programvaruekosystem som fungerar som projektledningshubbar. ?

Vad ska du leta efter i anteckningsappar för Mac?

Det finns ett stort utbud av anteckningsappar för Mac, vilket ger dig dussintals alternativ att välja mellan. Oavsett om du vill ha en traditionell känsla eller ett kraftfullt verktyg som hanterar allt finns det en app som passar dina behov. ?

Här är vad du ska leta efter i anteckningsappar för Mac:

Smidig organisering : Det är lätt att förlora sig i sina tankar – och att förlora dem i en dåligt organiserad mapp. Leta efter en anteckningsapp som håller ordning på saker och ting på ett sätt som passar dig.

Användbar sökfunktion : Det är meningslöst att ta anteckningar om du inte kan hitta dem senare. Välj en anteckningsapp som erbjuder effektiva sökverktyg.

Snabbt att använda : Välj en anteckningsapp som har ett intuitivt gränssnitt och verktyg som gör att du snabbt kan komma igång.

Snabb laddningstid: Se till att din app laddas snabbt och låter dig ta anteckningar snabbt – bonuspoäng för kortkommandon och verktyg som gör det ännu snabbare.

De 10 bästa anteckningsapparna för Mac att använda

Här är de bästa apparna för att ta anteckningar på en Mac. Från enkla appar med textredigeringsverktyg som är utformade för att skriva ner anteckningar till programvaruhanteringsverktyg – det finns något för alla affärsbehov. ✨

Kom igång med ClickUp Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde efter dina behov.

ClickUp är ett projektledningsverktyg som fungerar smidigt på Mac och andra operativsystem. Det går utöver det vanliga med funktioner för att automatisera uppgifter, skapa anpassade instrumentpaneler och bygga innehållsdatabaser, och dess funktioner är perfekta för dina anteckningsbehov. ?

ClickUps anteckningsblock är ett anpassningsbart verktyg för anteckningar. Använd det för att kommentera projektförslag, skriva checklistor eller göra snabba anteckningar efter ett möte. Det har avancerade redigeringsverktyg och dra-och-släpp-funktioner som gör det enkelt att organisera.

Lägg till rubriker för att dela upp längre anteckningar och använd färgkodning för att markera viktiga fakta. Dessutom kan du förvandla alla anteckningar till uppgifter med förfallodatum, prioriteringar och ansvariga. Och med den inbyggda Chrome-tillägget, skrivbordsappen och mobilappen kan du komma åt dina anteckningar var du än befinner dig.

ClickUp Docs erbjuder ett annat sätt att ta anteckningar. Mer avancerade funktioner som kapslade sidor, inbäddade tabeller och formateringsverktyg låter dig ta enkla anteckningar till nya höjder. Samarbeta med dina kollegor i realtid och hitta enkelt dina anteckningar senare med den intuitiva sökfunktionen.

Behöver du hjälp med att skriva anteckningar? ClickUp AI ger förslag, redigerar ditt arbete och sparar tid med omedelbar sammanfattning. Denna skrivassistentprogramvara genererar också åtgärdspunkter och effektiviserar formateringen för bättre organisation.

ClickUps bästa funktioner

Tusentals mallar, inklusive guider för användning av Docs , organisationsmallar och arbetsflödesmallar, sparar tid när det gäller att hålla koll på din att göra-lista.

Förenkla dokumenthanteringen tack vare wikis, instrumentpaneler och anpassade filter som hjälper dig att hitta allt på några sekunder.

Använd skrivbordsappen på alla dina Apple-enheter, inklusive iPad, iPhone, Mac-datorer och Macbooks.

Med realtidssamarbete kan du arbeta med ditt team för att redigera anteckningar eller integrera dem i ett större uppgiftshanteringssystem.

Det enkla användargränssnittet gör det enkelt att ta anteckningar och organisera dem utan att behöva lära sig något nytt.

Det lättanvända sökverktyget gör att du hittar dina anteckningar och idéer på några sekunder.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp AI finns för närvarande endast tillgängligt i desktop-appen, men mobilversionen kommer snart.

Det är lätt att förstå anteckningsfunktionerna, men det krävs en viss inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner i programvaran.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

📮ClickUp Insight: 49 % av respondenterna i vår undersökning om mötes effektivitet tar fortfarande handskrivna anteckningar – en överraskande trend i en digital era. Detta beroende av penna och papper kan vara en personlig preferens eller ett tecken på att digitala anteckningsverktyg inte är helt integrerade i arbetsflödena. Samtidigt visade en annan undersökning från ClickUp att 35 % av alla människor lägger 30 minuter eller mer på att sammanfatta möten, dela åtgärdspunkter och hålla teamen informerade. 👀 ClickUp AI Notetaker eliminerar denna administrativa börda! Låt AI automatiskt registrera, transkribera och sammanfatta dina möten samtidigt som det identifierar och tilldelar åtgärdspunkter – inga fler handskrivna anteckningar eller manuella uppföljningar behövs! Öka produktiviteten med upp till 30 % genom ClickUps omedelbara mötesreferat, automatiserade uppgifter och centraliserade arbetsflöden.

2. Apple iCloud Notes

via Apple iCloud Notes

Vad är bättre än ett anteckningsverktyg som är utvecklat av Apple för Mac? Apple Notes, som finns tillgängligt i App Store, är en inbyggd Mac-app som gör det enkelt att ta mötesanteckningar och skriva ner viktiga punkter.

Det bästa av allt är att dina anteckningar alltid är uppdaterade tack vare molnlagring. Det betyder att du kan se den senaste versionen av dina idéer på din telefon, även om du skrev ner dem på din Mac-dator.

Apple iClouds bästa funktioner

Med mappar kan du organisera anteckningar efter syfte, mål eller vilken struktur som helst som passar dig.

Med delningsfunktionerna kan du kontrollera åtkomst och behörigheter till dina anteckningar.

Använd sökfunktionen för att hitta idéer och anteckningar, oavsett om du skrev dem i morse eller för två år sedan.

Återställ raderade anteckningar inom 30 dagar med bara två enkla steg

Använd hashtags för att tagga anteckningar för bättre organisation och sökning.

Begränsningar i Apple iCloud

Apple Notes-appen har inte tillgång till anteckningar som lagras i andra appar, som Google eller Yahoo, och det finns inget stöd för markdown.

Appen synkroniseras inte med Windows eller Android, så den passar bäst för användare som endast använder Apple iOS-programvara.

Priser för Apple iCloud

Gratis

Apple iCloud-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Kolla in dessa Apple Notes-mallar!

3. Evernote

via Evernote

Evernote är en populär plattformsoberoende app som har tagit anteckningsvärlden med storm. Oavsett om du är student och använder den för att ta anteckningar i klassrummet, en professionell som utnyttjar den för att organisera ditt team eller någon som använder den för personlig strukturering, så går den långt utöver traditionell anteckning. ✍️

Evernotes bästa funktioner

Skapa och tilldela uppgifter direkt i dina anteckningar för att driva arbetet framåt.

Använd webbklippverktyget för att ta skärmdumpar av webbsidor och göra anteckningar direkt på dem.

Skanna handskrivna anteckningar och viktiga dokument direkt till anteckningsappen för enkel referens.

Integration med Google Kalender hjälper dig att hålla koll och bifoga dina anteckningar till möten, så att du alltid vet var du står.

Begränsningar i Evernote

Gratisversionen är begränsad och betalda abonnemang kan vara dyra för personer som bara behöver ett enkelt anteckningsverktyg.

Du kan dela anteckningar, men det finns inget stöd för samarbete i realtid.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt : 14,99 $/månad

Professional : 17,99 $/månad

För team: Kontakta oss för prisuppgifter

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 100 recensioner)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote

OneNote från Microsoft är ett verktyg som tar enkla anteckningar till nästa nivå. Dela enkelt anteckningar och samarbeta med dina teamkamrater i ett ekosystem. Struktur- och sökverktyg hjälper dig att hålla ordning och gör det enklare än någonsin att hitta dina idéer.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Verktyget ger en pappersliknande känsla, vilket tilltalar traditionalister som längtar tillbaka till tiden med penna och papper.

Prenumerationerna kombinerar anteckningsfunktionerna med verktyg som Excel, PowerPoint, Word och Outline.

Organisera dina anteckningar i avsnitt och sidor så att du aldrig mer tappar bort en viktig idé.

Verktyg som markering, anteckningar och ritning låter dig lägga till mer sammanhang till dina idéer.

Begränsningar i Microsoft OneNote

Det finns ingen offline-lagring, vilket innebär att anteckningar som du gör offline inte synkroniseras förrän du har en internetanslutning. Om du stänger anteckningen innan dess förlorar du alla ändringar du har gjort.

Verktyget har inga exportalternativ, så om du byter till en annan app måste du överföra dina anteckningar manuellt.

Priser för Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : 6,00 $/månad

Microsoft 365 Personal : 6,99 $/månad

Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/månad

Microsoft 365 Family : 9,99 $/månad

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/månad

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $/månad

Betyg och recensioner för Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

5. Slite

via Slite

Slite är ett kunskapsverktyg som drivs av AI. Med det kan du skapa och lagra innehåll, oavsett om det är en företagswiki, anteckningar från teammöten eller introduktionsprocesser och guider. AI-funktionerna översätter, redigerar och formaterar ditt arbete, och de är perfekta för att förenkla, sammanfatta och förkorta innehåll.

Slites bästa funktioner

Skriv in en fråga i sökfunktionen och få ett svar baserat på dina anteckningar och dokument.

AI-insikter markerar anteckningar som behöver granskas, uppdateras eller arkiveras så att dina anteckningar alltid är uppdaterade.

Sammanfoga snabbt anteckningar och ta bort dubbletter

Importera nästan alla typer av dokument från verktyg som Notion, Evernote och andra anteckningsappar tack vare inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR).

Slite-begränsningar

Begränsade export- och importalternativ gör det svårare att flytta anteckningar från andra verktyg.

Den integreras inte särskilt bra med andra appar, så den kan vara för begränsad för organisationer som har en mosaik av arbetsflödesverktyg.

Priser för Slite

Gratis

Standard : 10 $/användare/månad

Premium : 15 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Slite-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

6. Anteckningsböcker för Mac

via Notebooks för Mac

Notebooks för Mac är ett enkelt anteckningsverktyg som ger struktur och organisation åt dina skriftliga tankar. Arkivera dina anteckningar som kapslade böcker och skapa segment för att hålla reda på allt ditt innehåll. ?

Notebooks för Mac – bästa funktionerna

Det visuella gränssnittet gör anteckningsskrivandet roligt.

Import stöder ett brett utbud av filer, inklusive markdown-formatering, HTML och ren text.

Anteckningarna sparas som HTML-filer, vilket minskar komplexiteten och gör verktygen snabbare att ladda.

Enkel synkronisering gör att du kan ansluta den till andra verktyg för effektivare arbetsflöden.

Begränsningar för anteckningsböcker för Mac

Vissa användare har märkt att appen fryser vid laddning, särskilt om du har många anteckningar.

Den nya Dropbox-applikationen kan orsaka att sökfunktionen inte fungerar, men du kan åtgärda problemet med några få steg som supportteamet har beskrivit.

Priser för anteckningsböcker för Mac

Gratis provperiod

Prenumeration: 43,99 dollar

Betyg och recensioner av anteckningsböcker för Mac

G2 : N/A

Capterra: N/A

7. Bear

via Bear

Bear är en anteckningsapp för Apple Mac, iPhone och iPad. Använd den prisbelönta appen för att ta anteckningar, lägga till tabeller, bädda in foton och skapa att göra-listor – allt på ett och samma ställe.

Bear bästa funktioner

Exportera anteckningar i flera format och dela dina anteckningar på det sätt du vill.

Det snygga gränssnittet vann Apple Design Award och är intuitivt att använda.

Säkerhetsfunktioner som krypterade anteckningar skyddar dina data och tankar.

Med OCR-sökfunktionen kan du söka efter text i PDF-filer och bilder.

Bear-begränsningar

Gratisversionen är begränsad, så du måste betala för att få tillgång till alla funktioner.

Det finns ingen integration med tredjepartsprogram, vilket innebär att du bara kan arbeta inuti appen.

Bear-priser

Gratis provperiod : 7 dagars provperiod

Bear Pro: 2,99 $/månad

Bear-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

8. Obsidian

via Obsidian

Obsidian är en helt anpassningsbar anteckningsapp som låter dig komma åt dina tankar både online och offline. Med hundratals plugins och teman kan du skriva dagbok, anteckna och bygga kunskapsdatabaser som passar din stil.

Obsidians bästa funktioner

Använd denna mycket anpassningsbara app som en mini-personlig assistent som vet exakt var all din information är lagrad.

Länka enkelt anteckningar för att skapa kopplingar mellan tankar och projekt.

Plotta kopplingen mellan dina tankar och anteckningar i ett visuellt tilltalande diagram för att få insikt i hur du tänker.

Använd Canvas-funktionen som ett kreativt utrymme för att leka med idéer.

Obsidian-begränsningar

Du måste betala för enkla funktioner, som synkronisering, som ingår i priset för andra verktyg.

Det finns ingen inbyggd samarbetsfunktion, vilket begränsar möjligheterna för företagsteam.

Priser för Obsidian

Personligt bruk : Gratis

Kommersiellt bruk: 50 $/användare/år

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

9. UPDF

via UPDF

UPDF är en online-PDF-redigerare med AI-funktioner. Ladda upp PDF-filer och kommentera, redigera och sammanfatta informationen direkt i enkla anteckningar.

UPDF:s bästa funktioner

Stöd för dussintals format, inklusive HTML, XML och PDF, gör att du kan ladda upp en mängd olika dokument och omvandla dem till anteckningar.

Använd OCR-funktionen för att söka efter text i PDF-filer.

Inbyggd AI gör det snabbare än någonsin att sammanfatta, markera viktiga punkter och skriva anteckningar.

Ett brett utbud av anteckningsverktyg som markeringspennor, former och textrutor förvandlar varje anteckning till ett konstverk.

Begränsningar för UPDF

Användare rapporterar att verktyget ibland är buggigt, vilket saktar ner tankeprocessen.

Trackpad-signaturverktyget är inte intuitivt och kan vara svårt att använda.

UPDF-priser

UPDF Pro årsabonnemang : 59,99 $ faktureras årligen

UPDF Pro Perpetual Plan : 109,99 $ engångsbetalning, livstidsåtkomst

UPDF AI Add-On : 12 $/månad

UPDF Enterprise Plan: 109 $ engångsavgift

UPDF-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (10+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (5+ recensioner)

10. Joplin

via Joplin

Joplin är en öppen källkodsapp för anteckningar som låter dig komma åt ditt arbete var du än befinner dig. Verktyget stöder text, bilder och ljudfiler, vilket tar dina anteckningar till nya höjder och format.

Joplins bästa funktioner

Använd samarbets- och delningsfunktionerna för att arbeta tillsammans med kollegor eller vänner på nya idéer.

Tillägget Firefox och Chrome Clipper förvandlar webbsidor till redigerbara anteckningar.

Med plugins och teman kan du anpassa appen efter dina behov.

Krypteringsfunktioner håller dina anteckningar säkra och skyddar dina tankar från konkurrenter.

Begränsningar i Joplin

Samarbetsfunktionerna fungerar endast på Joplin Cloud.

Har inte avancerade funktioner som OCR eller mobil skanning.

Priser för Joplin

Basic : 2,99 $/månad

Pro : 5,99 $/månad

Teams: 7,99 $/månad

Joplin-betyg och recensioner

G2 : 5/5 (1+ recensioner)

Capterra: N/A

Förbättra dina anteckningar med ClickUp

Välj en av dessa bästa anteckningsappar för Mac och börja effektivisera dina arbetsflöden och ta bättre anteckningar. Med funktioner som samarbete i realtid, enkel delning och säkerhet kan du få hela teamet att delta och slå konkurrenterna när du lanserar nya produkter. Dessutom gör dessa verktyg det enkelt att förenkla ditt privatliv eller organisera dina tankar.

Registrera dig för ClickUp idag och förbättra dina anteckningsprocesser. Skapa uppgifter, lägg till ansvariga och markera prioriteringar direkt i dina anteckningar. Eller sammanfatta viktiga punkter från möten och bygg upp kunskapsbaser på några sekunder – inte timmar – tack vare inbyggd AI. Med dessa verktyg är du redo att ta fram bättre idéer, dela dem med ditt team och vidta åtgärder. ?