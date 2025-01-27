De 10 bästa Helpjuice-alternativen och konkurrenterna 2025

Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag kan alla företag dra nytta av att spara tid med en välskött kunskapsbas. Helpjuice-programvaruplattformen är ett populärt kunskapsbasverktyg som syftar till att göra just det, genom att effektivisera hur ditt team samlar in kunskap, skapar hjälpartiklar och delar viktig information med varandra och med kunderna.
Helpjuice är dock inte det enda verktyget för kunskapsbaser som finns på marknaden. Om du är ett företag som vill förbättra kundsupporten och den interna informationsdelningen genom en smart och robust kunskapsbas, erbjuder dessa 10 högst rankade alternativ till Helpjuice och Helpjuice-konkurrenter kraftfulla funktioner som är anpassade efter dina behov.
Vad är ett Helpjuice-alternativ?
De bästa Helpjuice-alternativen inkluderar projektledningsplattformar och kunskapshanteringsprogram som kan samla in, distribuera och underhålla viktig företagskunskap precis som Helpjuice gör, om inte bättre.
Intuitiv kunskapsbasprogramvara gör det möjligt för organisationer som din att minska supportkostnaderna genom att tillhandahålla en kund- och teamorienterad kunskapsbas som gör självbetjäningen snabb, effektiv och korrekt.
Helpjuice erbjuder en centraliserad plattform för hantering av de vanligaste frågorna om användning och support i ditt företag, vilket effektiviserar både intern teamsupport och extern kundsupport. Plattformen lovar enkel innehållsskapande och formatering, djupgående dataanalys, anpassningsbara integrationer och inbyggd sökfunktion.
Vad ska du leta efter i Helpjuice-alternativ?
När du utforskar Helpjuice-alternativ bör du ta hänsyn till ditt företags behov och se till att den programvara du väljer uppfyller dem. När du utforskar varje kunskapsplattform bör du leta efter följande viktiga funktioner:
- Användarvänlighet: Programvaran bör ha en användarvänlig design som hjälper ditt team att snabbt skapa och använda artiklar i kunskapsbasen.
- Kundsupportfunktioner: Verktyget bör ha robusta kundsupportfunktioner direkt från en specifik supportartikel och hantera inkommande supportärenden effektivt.
- Brandingalternativ: Det bör finnas ett bra urval av kunskapsbasmallar och anpassningsbara brandingalternativ så att plattformen passar in med din image.
- Samarbetsverktyg: De bästa Helpjuice-alternativen har samarbetsfunktioner som gör det enkelt att underhålla din supportinformation, till exempel möjligheten att gemensamt redigera artiklar och lägga till interna kommentarer.
- Säkerhetsfunktioner: Plattformen bör ha åtkomstkontroller som låter dig ställa in användarroller, vilket ger dig full kontroll över systemåtkomsten.
- Sökfunktioner: Programvaran bör ha kraftfulla sökfunktioner för att hitta svar på specifika supportfrågor, eftersom en stark sökfunktion underlättar kundernas självbetjäning.
- Forumfunktioner: Möjligheten att skapa ett communityforum gör att kunderna kan hjälpa sig själva, vilket främjar bättre kundrelationer och ger ytterligare självbetjäningsinnehåll.
De 10 bästa Helpjuice-alternativen att använda
Att välja rätt kunskapsbasprogramvara börjar med att känna till dina alternativ. Denna lista över kunskapsbas- och helpdeskprogramvara representerar några av de bästa på marknaden.
1. ClickUp
ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning med omfattande funktioner för skapande och hantering av dokument. Kunskapsbasstöd tillhandahålls via funktionen ClickUp Docs. Dessutom gör ClickUps uppgiftershanteringsfunktioner det möjligt att spåra supportförfrågningar, och dess fokus på samarbete gör det enkelt för teammedlemmar att förbättra kunskapsbasen genom att lämna interna kommentarer.
Du hittar ett bra urval av mallar för kunskapsbaser, samt mallar för andra vanliga affärsuppgifter, vilket gör ClickUp till en komplett lösning för din affärsverksamhet. Utnyttja ClickUp AI för att snabba upp skapandet av kopior och skapa mer engagerande och informativt innehåll.
ClickUps bästa funktioner
- Gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta tillsammans effektivt med hjälp av samarbetsfunktionerna.
- Gör det enkelt att hantera flera projekt samtidigt
- Erbjuder avancerad anpassning för att skräddarsy plattformen efter dina behov
- Samla alla dina uppgifter, dokument, mål och chattar på ett och samma ställe.
- Integreras med över 1 000 verktyg och arbetsappar från tredje part
Begränsningar med ClickUp
- Överväldigande användargränssnitt på grund av komplexiteten i funktionerna
- Minskad mobilfunktionalitet jämfört med desktopversionen
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter
- ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Notion
Notion är ett populärt verktyg för anteckningar och produktivitet, och har användbara funktioner för kunskapshantering. Dessutom kan det spåra projekt och hantera uppgifter, vilket gör det till ett användbart verktyg för kundsupport. Programvaran kan skapa engagerande kunskapsbasartiklar med hjälp av sina funktioner för innehållsskapande, inklusive en rich text-redigerare.
Notions bästa funktioner
- Gör det möjligt att centralisera allt ditt arbete och all din kunskap på ett ställe
- Anpassar sig efter dina behov, med kraftfulla byggstenar som kan vara så minimala eller komplexa som du behöver.
- Underlättar samarbete mellan olika avdelningar, såsom teknik-, design- och produktteam.
- Ger tillgång till en livlig community med rikligt med innehåll och lärresurser.
- Hantera projekt effektivt med enkel anpassning
Begränsningar i Notion
- Notion skulle kunna dra nytta av ett mer funktionsrikt API för tätare anpassade integrationer.
- Mobilappen är mindre intuitiv än desktopversionen.
Notion-priser
- Gratis
- Plus: 8 $/månad per användare
- Företag: 15 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
- AI-tillägg: 8 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)
3. Guru
Guru är en kunskapshanteringsprogramvara som använder artificiell intelligens (AI) för att automatisera arbetsflöden. Gurus AI-algoritmer kan hjälpa dig att snabbt hitta den information du behöver för att lösa problem. Programvaran kan hjälpa ditt team att skriva bättre innehåll och hitta områden där kunskapsdelningen brister. Resultatet är ett av de mest användarvänliga Helpjuice-alternativen som finns.
Gurus bästa funktioner
- Ger omedelbara svar via en AI-driven sökfunktion utan att störa arbetsflödet.
- Ger företaget en bas där anställda kan börja dagen med relevant information.
- Underlättar snabb skapande av bättre innehåll med hjälp av generativ AI
- Underlättar kunskapshantering genom anpassningsbar innehållshierarki
Gurus begränsningar
- Analysfunktionen kunde vara bättre.
- Webbläsartillägget kan ibland vara buggigt.
- Det är svårt att hantera behörigheter för större team.
Guru-prissättning
- Gratis
- Starter: 5 $/månad per användare
- Builder: 10 USD/månad per användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Guru-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)
4. Confluence
Confluence är en applikation för teamarbetsytor som förenar kunskap och samarbete. Confluence är utvecklat av Atlassian, vilket gör att det fungerar sömlöst med Atlassians verktyg, såsom Jira, Trello och Bitbucket, utöver dess integrationsalternativ från tredje part.
Kunskapsbasen har avancerade sökfunktioner som gör det enkelt att hitta innehåll. Mallarna för kunskapsbasen implementerar bästa praxis för att säkerställa effektivt innehållsskapande.
Confluence bästa funktioner
- Håll innehållet aktuellt och lättillgängligt med skalbara verktyg som växer i takt med ditt företag.
- Skapar en enhetlig plattform för att hålla alla uppdaterade
- Erbjuder mallar för olika typer av projekt så att du snabbt kan sätta ihop ditt team.
- Rymmer många typer av data och information med flexibla arbetsytor
Begränsningar med Confluence
- Redigeraren kan vara mindre intuitiv än den kunde vara.
- Priserna är höga för vissa företag.
- Alternativen för att anpassa mallar är begränsade.
Priser för Confluence
- Teamsamarbete: 10 $/månad
- Teamsamarbete + kalendrar: 20 $/månad
- Teamsamarbete + frågor och svar: 20 $/månad
- Allt inkluderat: 30 $/månad
Confluence-betyg och recensioner
- G2: 4,1/5 (över 3 500 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)
5. Document360
Denna dokumenthanteringsprogramvara erbjuder en robust lösning för att skapa en kunskapsbas. Document360 har omfattande alternativ för innehållshantering, vilket gör att du kan spåra artikelversioner och köra djupgående rapporter. Det kan skapa en intern kunskapsbas för personalen och en offentlig kunskapsbas för kundförfrågningar. Möjligheten att bädda in videor och importera Microsoft Word-dokument gör det enkelt att skapa anpassat innehåll.
Document360:s bästa funktioner
- Skapa snabbt en självbetjäningsbaserad kunskapsbas online med hjälp av AI
- Skapar en bred variation av dokumentation för kunskapsdelning
- Integreras med befintliga helpdesk-, analys-, kommentars- och chattprodukter
- Ger en smidig migreringsprocess från andra populära kunskapsbasplattformar.
- Skalas smidigt med ditt företag
Begränsningar för Document360
- Programvaran skulle kunna dra nytta av mer avancerade anpassningsalternativ.
- Det finns en inlärningskurva för användare som inte är bekanta med kunskapsbasprogramvara.
- Tredjepartsintegrationer är begränsade
Priser för Document360
- Gratis
- Standard: 149 $/månad per projekt
- Professional: 229 $/månad per projekt
- Företag: 399 $/månad per projekt
- Enterprise: 599 $/månad per projekt
Betyg och recensioner för Document360
- G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)
6. Zendesk
Zendesk är ett av de mest populära verktygen på marknaden och kanske det största namnet inom helpdesk-programvara. Det är en omfattande lösning för kundsupport som förutom en kunskapsbas även erbjuder alternativ för hantering av supportärenden. Zendesk täcker nästan alla aspekter av kundsupport på ett användarvänligt sätt, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till Helpjuice.
Zendesk bästa funktioner
- Erbjuder personlig kundservice
- Möjliggör personalisering av kundupplevelsen för att främja lojalitet och intäkter
- Täcker de flesta efterlevnadskrav för ditt företag med säkerhetscertifieringar
- Integreras med appar och verktyg från tredje part
- Erbjuder ett rent och intuitivt användarvänligt gränssnitt, så att användarna snabbt kan bli produktiva.
Zendesk-begränsningar
- Högre priser jämfört med många av konkurrenterna
- Begränsade anpassningsmöjligheter
- Ytterligare utgiftskrav för vissa tredjepartsintegrationer
Priser för Zendesk
- Endast support (team): 19 USD/månad per användare
- Endast support (Pro): 55 $/månad per användare
- Endast support (Enterprise): 115 USD/månad per användare
- Suite Team: 55 $/månad per användare
- Suite Growth: 89 $/månad per användare
- Suite Pro: 115 USD/månad per användare
- Suite Enterprise: 169 $/månad per användare
Zendesk-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 5 500 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 3 500 recensioner)
7. Help Scout
Help Scout samlar alla kundkonversationer i en enda instrumentpanel, vilket gör det enklare att få en översikt över kundförfrågningar. Genom att visa alla konversationer i ett gränssnitt som liknar en inkorg kan flera agenter arbeta med att lösa kundernas frågor. Help Scout fokuserar starkt på kommunikation och har en kunskapsbaserad programvara som kan minska kundernas beroende av supportpersonal.
Help Scouts bästa funktioner
- Hantera alla kundkonversationer på en kraftfull plattform som liknar en inkorg.
- Erbjuder en livechattfunktion så att du är tillgänglig när kunderna behöver hjälp.
- Erbjuder en självbetjäningsfunktion, vilket innebär att kunderna kan hitta svar med hjälp av kunskapsbasverktyg.
- Stöder direkt kundkommunikation inom din app med hjälp av appens meddelandefunktion.
- Gör det möjligt för personalen att samarbeta kring kunddata och interaktioner med hjälp av samarbetsverktyg.
Begränsningar för Help Scout
- Sökfunktionen kunde vara mer robust.
- Programvaran skulle kunna dra nytta av fler anpassningsalternativ.
- Vissa tredjepartsintegrationer saknas
Help Scout-priser
- Standard: 20 $/månad per användare
- Plus: 40 $/månad per användare
- Pro: 65 $/månad per användare
Help Scout-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)
- Capterra: 4,06/5 (över 200 recensioner)
8. Bloomfire
Bloomfire använder AI för att förbättra arbetsflöden. Det har automatiserad taggning, sammanfattning och kategorisering för förbättrad innehållshantering. Den AI-drivna privata kunskapsbasen är en digital kunskapsarbetare som gör det möjligt för anställda att snabbt hitta nödvändig information. Personalen kan söka med hjälp av anpassningsbara filter, vilket gör det enklare att organisera och hitta relevant innehåll.
Bloomfires bästa funktioner
- Använder AI för att underlätta sökning och upptäckt av innehåll på olika platser.
- Tillhandahåller AI-verktyg som automatiskt kan tagga, sammanfatta och kategorisera innehåll vid uppladdning.
- Förbättrar medarbetarnas effektivitet och noggrannhet med funktionen Build-Your-Own Digital Knowledge Worker.
- Erbjuder en centraliserad och sökbar plattform för information och insikter
- Använder konversations-AI för att föreslå svar från plattformens innehåll
Bloomfires begränsningar
- Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.
- Mobilupplevelsen är inte lika smidig som desktopversionen.
- Sökfunktionen är bristfällig på vissa områden.
Bloomfire-priser
- Flex: 25 $/månad per användare
- Talla: 460 $/månad för 50 användare
- Starter: 1 750 $/månad för 100 användare
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
Bloomfire-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)
9. Freshdesk
Freshdesk är en helpdesk-lösning som erbjuder omfattande funktioner för kundsupport. Den inbyggda kunskapsbasen fungerar som ett informationsarkiv som möjliggör självbetjäning för kunderna. Förutom att erbjuda kunskapsbaserad support gör det enhetliga arbetsområdet det enkelt att spåra och lösa supportärenden för förbättrad kundservice.
Freshdesks bästa funktioner
- Hantera, prioritera och lösa supportärenden effektivt med en enhetlig arbetsyta.
- Automatiserar självbetjäning med en skalbar kunskapsbas och anpassade widgets
- Optimerar verksamheten och förbättrar produktiviteten med AI-driven automatisering och arbetsflöden
- Gör det möjligt för agenter att samarbeta med experter från tvärfunktionella team med hjälp av samarbetsverktyg.
- Använder AI-drivna insikter för att proaktivt förfina supportinsatserna och övervaka kvaliteten.
Freshdesks begränsningar
- Brist på anpassningsmöjligheter
- Högt pris jämfört med liknande konkurrenter
- Fördröjningsproblem vid hög belastning
Priser för Freshdesk
- Gratis för alltid
- Tillväxt: 15 USD/månad per användare
- Pro: 49 $/månad per användare
- Enterprise: 79 $/månad per användare
Freshdesk-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 2 500 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)
10. ProProfs kunskapsbas
Denna kunskapshanteringsprogramvara har omfattande anpassningsalternativ. Med hjälp av AI-drivna skapandeverktyg och ett omfattande utbud av dokumenttypsalternativ hjälper ProProfs Knowledge Base kunderna att hitta den information de behöver. Den integreras med Google Analytics och andra verktyg från tredje part för förbättrad funktionalitet.
ProProfs Knowledge Base – bästa funktioner
- Tillhandahåller en AI-driven online-kunskapsbas för självbetjäning för kunder och anställda.
- Skapar olika typer av dokument för kunskapsdelning
- Integreras med ett stort antal verktyg från tredje part för att utöka funktionaliteten
- Erbjuder migreringshjälp, vilket gör det enklare att flytta från andra plattformar.
- Levererar djupgående rapportering genom integration med Google Analytics
Begränsningar för ProProfs Knowledge Base
- Ett föråldrat eller intetsägande användargränssnitt
- Få initiala mallar
- Analys- och rapporteringsfunktioner som kunde vara mer robusta
Priser för ProProfs Knowledge Base
- Essentials: 1 080 $/år
- Premium: 1 440 $/år
- Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter
ProProfs Knowledge Base – betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (28 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (27 recensioner)
Bygg din kunskapsbas i ClickUp idag
Dessa populära alternativ och konkurrenter till Helpjuice representerar några av de bästa kunskapsbasprogrammen som finns tillgängliga. Vissa alternativ fokuserar uteslutande på kunskapsbasfunktioner, medan andra har en mer robust uppsättning funktioner som integrerar andra viktiga verktyg, såsom fullfjädrade supportärendesystem eller djupgående projektledning.
Om du letar efter en kunskapsstyrningsprogramvara som går utöver att bara bygga en kunskapsbas, registrera dig för ett gratis konto i ClickUp. Förutom att skapa en detaljerad och imponerande kunskapsbas innebär ClickUps allt-i-ett-projektledningsfunktioner att din kunskapsbas integreras med ditt teams projekt och kommunikation för en problemfri upplevelse.