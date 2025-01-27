De 10 bästa Helpjuice-alternativen och konkurrenterna 2025

Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag kan alla företag dra nytta av att spara tid med en välskött kunskapsbas. Helpjuice-programvaruplattformen är ett populärt kunskapsbasverktyg som syftar till att göra just det, genom att effektivisera hur ditt team samlar in kunskap, skapar hjälpartiklar och delar viktig information med varandra och med kunderna.

Helpjuice är dock inte det enda verktyget för kunskapsbaser som finns på marknaden. Om du är ett företag som vill förbättra kundsupporten och den interna informationsdelningen genom en smart och robust kunskapsbas, erbjuder dessa 10 högst rankade alternativ till Helpjuice och Helpjuice-konkurrenter kraftfulla funktioner som är anpassade efter dina behov.

Vad är ett Helpjuice-alternativ?

De bästa Helpjuice-alternativen inkluderar projektledningsplattformar och kunskapshanteringsprogram som kan samla in, distribuera och underhålla viktig företagskunskap precis som Helpjuice gör, om inte bättre.

Intuitiv kunskapsbasprogramvara gör det möjligt för organisationer som din att minska supportkostnaderna genom att tillhandahålla en kund- och teamorienterad kunskapsbas som gör självbetjäningen snabb, effektiv och korrekt.

Helpjuice erbjuder en centraliserad plattform för hantering av de vanligaste frågorna om användning och support i ditt företag, vilket effektiviserar både intern teamsupport och extern kundsupport. Plattformen lovar enkel innehållsskapande och formatering, djupgående dataanalys, anpassningsbara integrationer och inbyggd sökfunktion.

Vad ska du leta efter i Helpjuice-alternativ?

När du utforskar Helpjuice-alternativ bör du ta hänsyn till ditt företags behov och se till att den programvara du väljer uppfyller dem. När du utforskar varje kunskapsplattform bör du leta efter följande viktiga funktioner:

Användarvänlighet: Programvaran bör ha en användarvänlig design som hjälper ditt team att snabbt skapa och använda artiklar i kunskapsbasen.

Kundsupportfunktioner: Verktyget bör ha robusta kundsupportfunktioner direkt från en specifik supportartikel och hantera inkommande supportärenden effektivt.

Brandingalternativ: Det bör finnas ett bra urval av kunskapsbasmallar och anpassningsbara brandingalternativ så att plattformen passar in med din image.

Samarbetsverktyg: De bästa Helpjuice-alternativen har samarbetsfunktioner som gör det enkelt att underhålla din supportinformation, till exempel möjligheten att gemensamt redigera artiklar och lägga till interna kommentarer.

Säkerhetsfunktioner: Plattformen bör ha åtkomstkontroller som låter dig ställa in användarroller, vilket ger dig full kontroll över systemåtkomsten.

Sökfunktioner: Programvaran bör ha kraftfulla sökfunktioner för att hitta svar på specifika supportfrågor, eftersom en stark sökfunktion underlättar kundernas självbetjäning.

Forumfunktioner: Möjligheten att skapa ett communityforum gör att kunderna kan hjälpa sig själva, vilket främjar bättre kundrelationer och ger ytterligare självbetjäningsinnehåll.

De 10 bästa Helpjuice-alternativen att använda

Att välja rätt kunskapsbasprogramvara börjar med att känna till dina alternativ. Denna lista över kunskapsbas- och helpdeskprogramvara representerar några av de bästa på marknaden.

Lagra, organisera och distribuera företagets kunskap med ClickUps breda utbud av verktyg för kunskapsbaser.

ClickUp är en allt-i-ett-programvara för projektledning med omfattande funktioner för skapande och hantering av dokument. Kunskapsbasstöd tillhandahålls via funktionen ClickUp Docs. Dessutom gör ClickUps uppgiftershanteringsfunktioner det möjligt att spåra supportförfrågningar, och dess fokus på samarbete gör det enkelt för teammedlemmar att förbättra kunskapsbasen genom att lämna interna kommentarer.

Du hittar ett bra urval av mallar för kunskapsbaser, samt mallar för andra vanliga affärsuppgifter, vilket gör ClickUp till en komplett lösning för din affärsverksamhet. Utnyttja ClickUp AI för att snabba upp skapandet av kopior och skapa mer engagerande och informativt innehåll.

ClickUps bästa funktioner

Gör det möjligt för teammedlemmar att arbeta tillsammans effektivt med hjälp av samarbetsfunktionerna.

Gör det enkelt att hantera flera projekt samtidigt

Erbjuder avancerad anpassning för att skräddarsy plattformen efter dina behov

Samla alla dina uppgifter, dokument, mål och chattar på ett och samma ställe.

Integreras med över 1 000 verktyg och arbetsappar från tredje part

Begränsningar med ClickUp

Överväldigande användargränssnitt på grund av komplexiteten i funktionerna

Minskad mobilfunktionalitet jämfört med desktopversionen

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI kan köpas till alla betalda abonnemang till ett pris av 5 dollar per arbetsplatsmedlem och intern gäst per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Notion

Via Notion

Notion är ett populärt verktyg för anteckningar och produktivitet, och har användbara funktioner för kunskapshantering. Dessutom kan det spåra projekt och hantera uppgifter, vilket gör det till ett användbart verktyg för kundsupport. Programvaran kan skapa engagerande kunskapsbasartiklar med hjälp av sina funktioner för innehållsskapande, inklusive en rich text-redigerare.

Notions bästa funktioner

Gör det möjligt att centralisera allt ditt arbete och all din kunskap på ett ställe

Anpassar sig efter dina behov, med kraftfulla byggstenar som kan vara så minimala eller komplexa som du behöver.

Underlättar samarbete mellan olika avdelningar, såsom teknik-, design- och produktteam.

Ger tillgång till en livlig community med rikligt med innehåll och lärresurser.

Hantera projekt effektivt med enkel anpassning

Begränsningar i Notion

Notion skulle kunna dra nytta av ett mer funktionsrikt API för tätare anpassade integrationer.

Mobilappen är mindre intuitiv än desktopversionen.

Notion-priser

Gratis

Plus : 8 $/månad per användare

Företag : 15 USD/månad per användare

Enterprise : Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

AI-tillägg: 8 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

3. Guru

Via Guru

Guru är en kunskapshanteringsprogramvara som använder artificiell intelligens (AI) för att automatisera arbetsflöden. Gurus AI-algoritmer kan hjälpa dig att snabbt hitta den information du behöver för att lösa problem. Programvaran kan hjälpa ditt team att skriva bättre innehåll och hitta områden där kunskapsdelningen brister. Resultatet är ett av de mest användarvänliga Helpjuice-alternativen som finns.

Gurus bästa funktioner

Ger omedelbara svar via en AI-driven sökfunktion utan att störa arbetsflödet.

Ger företaget en bas där anställda kan börja dagen med relevant information.

Underlättar snabb skapande av bättre innehåll med hjälp av generativ AI

Underlättar kunskapshantering genom anpassningsbar innehållshierarki

Gurus begränsningar

Analysfunktionen kunde vara bättre.

Webbläsartillägget kan ibland vara buggigt.

Det är svårt att hantera behörigheter för större team.

Guru-prissättning

Gratis

Starter : 5 $/månad per användare

Builder : 10 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Guru-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. Confluence

Via Confluence

Confluence är en applikation för teamarbetsytor som förenar kunskap och samarbete. Confluence är utvecklat av Atlassian, vilket gör att det fungerar sömlöst med Atlassians verktyg, såsom Jira, Trello och Bitbucket, utöver dess integrationsalternativ från tredje part.

Kunskapsbasen har avancerade sökfunktioner som gör det enkelt att hitta innehåll. Mallarna för kunskapsbasen implementerar bästa praxis för att säkerställa effektivt innehållsskapande.

Confluence bästa funktioner

Håll innehållet aktuellt och lättillgängligt med skalbara verktyg som växer i takt med ditt företag.

Skapar en enhetlig plattform för att hålla alla uppdaterade

Erbjuder mallar för olika typer av projekt så att du snabbt kan sätta ihop ditt team.

Rymmer många typer av data och information med flexibla arbetsytor

Begränsningar med Confluence

Redigeraren kan vara mindre intuitiv än den kunde vara.

Priserna är höga för vissa företag.

Alternativen för att anpassa mallar är begränsade.

Priser för Confluence

Teamsamarbete : 10 $/månad

Teamsamarbete + kalendrar : 20 $/månad

Teamsamarbete + frågor och svar : 20 $/månad

Allt inkluderat: 30 $/månad

Confluence-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 3 000 recensioner)

5. Document360

Via Document360

Denna dokumenthanteringsprogramvara erbjuder en robust lösning för att skapa en kunskapsbas. Document360 har omfattande alternativ för innehållshantering, vilket gör att du kan spåra artikelversioner och köra djupgående rapporter. Det kan skapa en intern kunskapsbas för personalen och en offentlig kunskapsbas för kundförfrågningar. Möjligheten att bädda in videor och importera Microsoft Word-dokument gör det enkelt att skapa anpassat innehåll.

Document360:s bästa funktioner

Skapa snabbt en självbetjäningsbaserad kunskapsbas online med hjälp av AI

Skapar en bred variation av dokumentation för kunskapsdelning

Integreras med befintliga helpdesk-, analys-, kommentars- och chattprodukter

Ger en smidig migreringsprocess från andra populära kunskapsbasplattformar.

Skalas smidigt med ditt företag

Begränsningar för Document360

Programvaran skulle kunna dra nytta av mer avancerade anpassningsalternativ.

Det finns en inlärningskurva för användare som inte är bekanta med kunskapsbasprogramvara.

Tredjepartsintegrationer är begränsade

Priser för Document360

Gratis

Standard : 149 $/månad per projekt

Professional : 229 $/månad per projekt

Företag : 399 $/månad per projekt

Enterprise: 599 $/månad per projekt

Betyg och recensioner för Document360

G2 : 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. Zendesk

Via Zendesk

Zendesk är ett av de mest populära verktygen på marknaden och kanske det största namnet inom helpdesk-programvara. Det är en omfattande lösning för kundsupport som förutom en kunskapsbas även erbjuder alternativ för hantering av supportärenden. Zendesk täcker nästan alla aspekter av kundsupport på ett användarvänligt sätt, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till Helpjuice.

Zendesk bästa funktioner

Erbjuder personlig kundservice

Möjliggör personalisering av kundupplevelsen för att främja lojalitet och intäkter

Täcker de flesta efterlevnadskrav för ditt företag med säkerhetscertifieringar

Integreras med appar och verktyg från tredje part

Erbjuder ett rent och intuitivt användarvänligt gränssnitt, så att användarna snabbt kan bli produktiva.

Zendesk-begränsningar

Högre priser jämfört med många av konkurrenterna

Begränsade anpassningsmöjligheter

Ytterligare utgiftskrav för vissa tredjepartsintegrationer

Priser för Zendesk

Endast support (team) : 19 USD/månad per användare

Endast support (Pro): 55 $/månad per användare

Endast support (Enterprise) : 115 USD/månad per användare

Suite Team : 55 $/månad per användare

Suite Growth : 89 $/månad per användare

Suite Pro : 115 USD/månad per användare

Suite Enterprise: 169 $/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 500 recensioner)

7. Help Scout

Via Help Scout

Help Scout samlar alla kundkonversationer i en enda instrumentpanel, vilket gör det enklare att få en översikt över kundförfrågningar. Genom att visa alla konversationer i ett gränssnitt som liknar en inkorg kan flera agenter arbeta med att lösa kundernas frågor. Help Scout fokuserar starkt på kommunikation och har en kunskapsbaserad programvara som kan minska kundernas beroende av supportpersonal.

Help Scouts bästa funktioner

Hantera alla kundkonversationer på en kraftfull plattform som liknar en inkorg.

Erbjuder en livechattfunktion så att du är tillgänglig när kunderna behöver hjälp.

Erbjuder en självbetjäningsfunktion, vilket innebär att kunderna kan hitta svar med hjälp av kunskapsbasverktyg.

Stöder direkt kundkommunikation inom din app med hjälp av appens meddelandefunktion.

Gör det möjligt för personalen att samarbeta kring kunddata och interaktioner med hjälp av samarbetsverktyg.

Begränsningar för Help Scout

Sökfunktionen kunde vara mer robust.

Programvaran skulle kunna dra nytta av fler anpassningsalternativ.

Vissa tredjepartsintegrationer saknas

Help Scout-priser

Standard : 20 $/månad per användare

Plus : 40 $/månad per användare

Pro: 65 $/månad per användare

Help Scout-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,06/5 (över 200 recensioner)

8. Bloomfire

Via Bloomfire

Bloomfire använder AI för att förbättra arbetsflöden. Det har automatiserad taggning, sammanfattning och kategorisering för förbättrad innehållshantering. Den AI-drivna privata kunskapsbasen är en digital kunskapsarbetare som gör det möjligt för anställda att snabbt hitta nödvändig information. Personalen kan söka med hjälp av anpassningsbara filter, vilket gör det enklare att organisera och hitta relevant innehåll.

Bloomfires bästa funktioner

Använder AI för att underlätta sökning och upptäckt av innehåll på olika platser.

Tillhandahåller AI-verktyg som automatiskt kan tagga, sammanfatta och kategorisera innehåll vid uppladdning.

Förbättrar medarbetarnas effektivitet och noggrannhet med funktionen Build-Your-Own Digital Knowledge Worker.

Erbjuder en centraliserad och sökbar plattform för information och insikter

Använder konversations-AI för att föreslå svar från plattformens innehåll

Bloomfires begränsningar

Användargränssnittet kunde vara mer intuitivt.

Mobilupplevelsen är inte lika smidig som desktopversionen.

Sökfunktionen är bristfällig på vissa områden.

Bloomfire-priser

Flex : 25 $/månad per användare

Talla : 460 $/månad för 50 användare

Starter : 1 750 $/månad för 100 användare

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Bloomfire-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

9. Freshdesk

Via Freshdesk

Freshdesk är en helpdesk-lösning som erbjuder omfattande funktioner för kundsupport. Den inbyggda kunskapsbasen fungerar som ett informationsarkiv som möjliggör självbetjäning för kunderna. Förutom att erbjuda kunskapsbaserad support gör det enhetliga arbetsområdet det enkelt att spåra och lösa supportärenden för förbättrad kundservice.

Freshdesks bästa funktioner

Hantera, prioritera och lösa supportärenden effektivt med en enhetlig arbetsyta.

Automatiserar självbetjäning med en skalbar kunskapsbas och anpassade widgets

Optimerar verksamheten och förbättrar produktiviteten med AI-driven automatisering och arbetsflöden

Gör det möjligt för agenter att samarbeta med experter från tvärfunktionella team med hjälp av samarbetsverktyg.

Använder AI-drivna insikter för att proaktivt förfina supportinsatserna och övervaka kvaliteten.

Freshdesks begränsningar

Brist på anpassningsmöjligheter

Högt pris jämfört med liknande konkurrenter

Fördröjningsproblem vid hög belastning

Priser för Freshdesk

Gratis för alltid

Tillväxt : 15 USD/månad per användare

Pro : 49 $/månad per användare

Enterprise: 79 $/månad per användare

Freshdesk-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

10. ProProfs kunskapsbas

Via ProProfs Knowledge Base

Denna kunskapshanteringsprogramvara har omfattande anpassningsalternativ. Med hjälp av AI-drivna skapandeverktyg och ett omfattande utbud av dokumenttypsalternativ hjälper ProProfs Knowledge Base kunderna att hitta den information de behöver. Den integreras med Google Analytics och andra verktyg från tredje part för förbättrad funktionalitet.

ProProfs Knowledge Base – bästa funktioner

Tillhandahåller en AI-driven online-kunskapsbas för självbetjäning för kunder och anställda.

Skapar olika typer av dokument för kunskapsdelning

Integreras med ett stort antal verktyg från tredje part för att utöka funktionaliteten

Erbjuder migreringshjälp, vilket gör det enklare att flytta från andra plattformar.

Levererar djupgående rapportering genom integration med Google Analytics

Begränsningar för ProProfs Knowledge Base

Ett föråldrat eller intetsägande användargränssnitt

Få initiala mallar

Analys- och rapporteringsfunktioner som kunde vara mer robusta

Priser för ProProfs Knowledge Base

Essentials : 1 080 $/år

Premium : 1 440 $/år

Enterprise: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ProProfs Knowledge Base – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (28 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (27 recensioner)

Bygg din kunskapsbas i ClickUp idag

Dessa populära alternativ och konkurrenter till Helpjuice representerar några av de bästa kunskapsbasprogrammen som finns tillgängliga. Vissa alternativ fokuserar uteslutande på kunskapsbasfunktioner, medan andra har en mer robust uppsättning funktioner som integrerar andra viktiga verktyg, såsom fullfjädrade supportärendesystem eller djupgående projektledning.

Om du letar efter en kunskapsstyrningsprogramvara som går utöver att bara bygga en kunskapsbas, registrera dig för ett gratis konto i ClickUp. Förutom att skapa en detaljerad och imponerande kunskapsbas innebär ClickUps allt-i-ett-projektledningsfunktioner att din kunskapsbas integreras med ditt teams projekt och kommunikation för en problemfri upplevelse.