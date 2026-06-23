Brain²: 다가오는 물결

Brain²를 발표하게 되어 매우 기쁩니다.

오늘, 저희는 AI 기능에 획기적인 변화를 가져올 업데이트를 출시합니다. 이는 ClickUp Brain이 처음 출시된 이래 가장 큰 업그레이드이며, 이를 통해 지식 근로자들이 이룰 수 있는 일의 지평이 완전히 달라질 것이라고 확신합니다.

Brain²는 이제 최신 프런티어 모델을 기반으로 하며, 여러분의 일 컨텍스트 그래프와 긴밀하게 연동된 최첨단 에이전트입니다. 마치 회사에 천재들로 구성된 군단을 고용한 듯한 느낌을 줍니다.

적절한 도구와 맥락이 주어지면 프론티어 모델이 지식 업무에서 얼마나 뛰어난 성과를 내는지, 솔직히 말해 정말 놀라울 정도입니다. 이제 프로젝트 관리, 개인 관리, 심층 연구, 문서 편집, 프레젠테이션 등 온갖 종류의 작업이 단번에 해결됩니다.

이 에이전트는 지식 업무의 방식을 근본적으로 변화시키고, 팀의 생산성을 (말 그대로!) 100배나 높여줄 것으로 기대합니다.

여러분이 마음에 들어하실 만한 몇 가지 기능:

컨텍스트 엔진: ClickUp만의 독보적인 강점

다른 AI 도구들은 모든 대화를 제로 상태에서 시작합니다. “프로젝트에 대해 말씀해 주세요.” “목표는 무엇입니까?” “이해관계자는 누구입니까?” 마치 기억상실증 환자와 대화하는 것과 같습니다.

Brain²는 이미 알고 있습니다. 깊이 있게.

작업, 문서, 채팅, 스프레드시트, 회의, 화이트보드, 대시보드. 모든 작업 영역이 하나의 컨텍스트 엔진으로 흐릅니다. Brain²는 누가 어떤 작업을 담당하고 있는지, 2주 동안 진전이 없는 작업은 무엇인지, 어제 디자이너가 채팅에서 무슨 말을 했는지, 그리고 이 모든 것이 어떤 OKR과 연계되어 있는지 파악합니다.

“출시 준비는 어떻게 되어 가나요?”라고 물으실 때, 별도의 브리핑 자료를 제공할 필요가 없습니다. Brain² 자체가 바로 그 브리핑 자료입니다.

그리고 이 효과는 누적됩니다. 매일 여러분의 일을 더욱 완벽하게 이해해 나갑니다. 3개월이 지나면, 마치 팀에서 가장 뛰어난 인재와 브레인스토밍을 하는 듯한 느낌을 받게 될 것입니다.

프론티어 에이전트: 스택

Brain²는 단일 모델이 아닙니다. 모든 최첨단 모델을 아우르며, 각 작업이 가장 적합한 모델로 배정되도록 최적화된 라우팅 기능을 갖추고 있습니다. 심층 추론과 글쓰기를 위한 Claude 모델, 빠른 생성 및 대규모 워크플로우를 정밀하게 실행하는 GPT, 멀티모달 처리를 위한 Gemini 등이 있습니다. 사용자가 직접 선택할 필요는 없습니다. 그냥 요청하기만 하면 됩니다.

하지만 모델만으로는 충분하지 않습니다. Brain²는 또한 다음을 활용합니다:

1,000개 이상의 도구와 기술: 필요할 때 즉시 활용할 수 있는 패키지화된 전문 지식은 물론, MCP를 통해 그 밖의 모든 기능도 이용 가능합니다.

사용자 맞춤형 메모리: Brain은 사용자의 기준과 선호하는 작업 방식을 학습하며, 다른 AI 도구에서 메모리를 가져올 수 있으므로 매번 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

샌드박스 기반 연산: 실제 데이터에 실제 코드를 적용하여 계산을 수행하고, 검증된 결과를 반환합니다.

손을 대지 않아도 되는 자동화: 반복되는 워크플로우가 스스로 실행되는 파이프라인으로 변모합니다

업무 그래프: 사용자의 작업, 문서, 채팅, 의사결정 정보를 수집하여 AI가 첫날부터 귀사의 업무 환경을 파악할 수 있도록 합니다.

기업급 신뢰성: RBAC, 작업 공간 격리, 감사 추적. 누가 무엇을 볼 수 있는지 엄격히 준수하는 AI

모델 × 도구 × 컨텍스트 × 컴퓨팅 × 자동화 = 여러분의 작업 공간에 구축된 에이전트 인력.

지식 업무: 그냥 잘 작동합니다

도약적인 발전. 업무 시간을 채우는 일상적인 작업들을 처음부터 끝까지 처리해 드립니다:

심층 연구: 다양한 출처의 정보를 조사하여 종합하고 인용합니다. 전체 작업 공간 데이터는 물론 실시간 웹 정보와 연결된 앱까지 손끝에서 바로 확인할 수 있으며, 이를 체계적으로 정리하여 즉시 활용할 수 있도록 제공합니다. ClickUp 컨텍스트 엔진은 작업 공간의 지식을 AI가 쉽게 활용할 수 있도록 효율적으로 요약하고 압축하여, 비용을 절감하면서도 결과물의 품질을 향상시킵니다.

프로젝트 관리: 플랜, 업데이트, 상태 보고서. 초안 작성부터 실행까지. Brain²가 '속도가 18% 떨어졌다'고 말할 때, 이는 실제 데이터를 바탕으로 철저한 분석을 수행하고 그 결과를 제시한 것입니다.

나만의 개인 비서: 예전에는 아침 시간 전체를 잡아먹던 번거로운 업무들. 이메일 분류, 달력 관리, 후속 조치. 이제 모두 처리해 드립니다.

프레젠테이션: “목요일 전사원 회의용 프레젠테이션 자료를 만들어 줘.” 실제 타이포그래피, 스마트한 색상 팔레트, 눈살을 찌푸리게 하지 않는 애니메이션. 템플릿을 고르는 동안에도 이미 완료되었습니다.

다자간 협업: 인간 + 에이전트, 하나의 스레드

Brain²는 단순히 앱에 덧붙여진 사이드바가 아닙니다. Brain²는 팀이 이미 작업하고 있는 바로 그 스레드 안에서 작동합니다. 어떤 화면에서든 팀원과 협업하듯이, 어디서든 Brain에 태그를 달 수 있습니다. PM이 질문을 던지면, 엔지니어가 이를 받아 Brain²가 데이터를 수집해 수정안을 작성하고, 디자이너가 확인합니다. 단 한 번의 대화로, 맥락을 전환할 필요가 없습니다.

백그라운드 에이전트는 연중무휴 24시간 가동되며, CRM을 모니터링하고, 버그를 분류하며, 주간 보고서를 생성합니다. 사용자가 요청할 때까지 기다리지 않고, 사용자가 필요로 하기 전에 중요한 정보를 먼저 제시합니다.

MCP를 통해 무엇이든 연결하세요

Google Drive, GitHub, Salesforce, Datadog, Amplitude, Gmail, Google 캘린더 및 MCP를 지원하는 기타 모든 서비스. 이제 탭 #47 대신 여러분의 작업 공간이 유일한 정보의 원천이 됩니다.

저희 개발팀에서는 이 에이전트를 내부적으로 사용하고 있으며, 이를 통해 분석 데이터를 쿼리하고 공유하는 방식이 완전히 달라졌습니다.

개인적인 소감: 다가올 물결

우리가 왜 이토록 기대에 부풀어 있는지 솔직히 말씀드리겠습니다. AI는 이미 소프트웨어 엔지니어링의 판도를 완전히 바꿔 놓았습니다. AI 도입이 산업 전반으로 확산되면서 이 분야의 전문성은 영원히 달라졌습니다. AI를 활용하는 개발자들은 단순히 조금 더 뛰어난 수준이 아닙니다. 그들이 달성할 수 있는 성과 면에서 근본적으로 다른 차원의 존재입니다.

다른 모든 지식 근로자들도 같은 곡선을 따라가고 있지만, 단지 시점이 조금 앞선 것뿐입니다. 마케팅, 법무, 회계, 금융 서비스, 홍보, 운영 분야까지. 변화의 물결이 다가오고 있습니다.

저희가 Brain²를 개발한 이유는 ClickUp이 인간과 에이전트가 협업하는 운영 체제를 위한 이상적인 기반이라고 믿기 때문입니다. 모든 것이 한곳에 모여 있고, 하나의 컨텍스트 엔진을 통해, 이미 귀사를 잘 알고 있는 단일 에이전트 인력이 지원합니다. “이 일에 도움이 있었으면 좋겠다”는 생각과 “이미 완료됨”이라는 결과 사이의 간격이 단 몇 초로 좁혀지고 있습니다.

이는 우리가 지금까지 목격한 것 중 가장 획기적인 생산성 잠금 해제입니다. 그리고 이제 막 시작일 뿐입니다.

Brain²는 지금 바로 이용하실 수 있습니다.