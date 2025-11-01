Zapier Agentic AI: 8천 개 앱을 아우르는 자율 자동화

키 요약

Zapier의 에이전트는 목표 지향적 자율 /AI 시스템을 활용해 워크플로우를 자동화합니다.

8,000개 이상의 앱을 통합하여 수작업을 줄이고 생산성을 높입니다.

민감한 작업 수행 시 인간 승인 체크포인트로 통제력을 확보하세요.

사용량 기반 요금제는 예상치 못한 비용을 피하기 위해 꼼꼼한 워크플로우 테스트가 필요합니다.

Zapier에서 Agentic AI를 제공하나요?

네. Zapier는 2025년 1월 전용 에이전틱 AI 제품인 에이전트(Agent)를 출시했습니다. 이 자율 시스템은 단계별 지시 없이도 8,000개 이상의 통합 앱에서 복잡한 작업을 플랜하고, 위임하며, 실행합니다.

Zapier의 기존 트리거-액션 워크플로우와 달리, 에이전트는 목표 지향적 팀원처럼 기능합니다. 비즈니스 목표를 부여받으면 에이전트는 이를 하위 작업으로 분할하고, 필요 시 다른 에이전트를 동원하며, 전체 기술 스택을 아우르며 일합니다.

이 시스템은 Zapier의 기존 보안 제어, 감사 로그 및 역할 기반 권한을 그대로 계승하여 거버넌스 프레임워크를 재구축할 필요가 없습니다.

실제로 어떻게 일하나요?

Zapier 에이전트는 /AI 추론과 Zapier의 광범위한 앱 커넥터를 결합한 계층적 아키텍처를 통해 일을 조정합니다.

핵심에는 모델 컨텍스트 프로토콜이 자리 잡고 있습니다. 이는 외부 AI 시스템이 원시 데이터베이스 자격 증명이나 API 키를 노출하지 않고도 Zapier의 통합 기능과 상호작용할 수 있도록 하는 보안 미들웨어 계층입니다.

에이전트를 구성할 때 목표를 정의하고 관련 데이터 소스를 할당하며, 민감한 작업에 대한 인간 승인 체크포인트 같은 안전 장치를 설정합니다.

아래 테이블은 핵심 워크플로우 구성 요소를 해당 비즈니스 기능에 지도합니다:

핵심 구성 요소 비즈니스 기능 작업 플랜 수립 오브젝트를 분석하고 실행 단계를 차트로 나타냅니다 하위 작업 위임 업무를 전문 에이전트나 잽으로 자동 일합니다 데이터 검색 앱이나 웹 검색에서 실시간 컨텍스트를 가져옵니다 인간 개입형 검수 고위험 작업 전 승인을 위한 일시 중지

실행 과정에서 에이전트는 CRM에서 고객 데이터를 쿼리하고, Gmail에서 이메일 초안 작성한 후, 발송 전에 Slack 승인을 요청할 수 있습니다.

첫 번째 접근 방식이 실패하면 시스템은 중단하지 않고 대체 로직으로 재시도합니다. 이러한 끈질김은 단 한 번의 오류 후 포기하는 취약한 AI 어시스턴트와 Zapier 에이전트를 차별화합니다.

이 차이가 중요한 이유는 실제 워크플로우가 완벽한 시나리오를 따르는 경우가 드물기 때문입니다. 즉각적으로 적응하는 에이전트는 지속적인 인력 개입 필요성을 줄여줍니다.

실제 적용 사례는 어떻게 보일까요?

수동적인 잠재고객 조사와 후속 이메일 작업에 파묻힌 마케팅 팀을 상상해 보세요. 한 사용자가 Zapier 에이전트를 설정하여 CRM의 신규 리드를 모니터링하고, 웹 조사를 통해 각 기록을 보강하며, 맞춤형 아웃리치 시퀀스를 트리거하도록 했습니다.

이 워크플로우는 세 명의 파트타임 연구원 역할을 없애면서도 실제로 리드 물량을 증가시켰습니다. 문제에서 성과로 이어지는 주요 과정을 살펴보겠습니다:

수작업이 필요한 반복 작업(리드 조사, 데이터 입력, 이메일 후속 조치)을 식별하세요. 명확한 오브젝트와 관련 앱 접근 권한을 설정하여 Zapier 에이전트를 구성하세요. 초기 실행을 모니터링하고 필요에 따라 프롬프트나 승인 단계를 조정하세요. 실시간 CRM 업데이트와 신속한 응답 주기로 지속적인 자동화를 실현하세요.

문서화된 사례 하나에서 주간 리드가 270건에서 400건으로 증가했으며(48% 증가), 해당 기업은 연구 인력 비용으로 월 2,500달러를 절감할 것으로 추정했습니다.

Slate의 다른 팀은 단 한 달 만에 2,000명의 유망 고객을 확보했으며, 인력을 추가하지 않고도 이메일 응답률을 거의 50%에 달하게 했습니다.

이러한 결과는 기존에는 인력 확충으로만 확장 가능했던 운영 방식을 혁신할 수 있는 에이전틱 AI의 잠재력을 보여줍니다.

Zapier의 차별점은 무엇인가요?

Zapier는 2025년 말 기준 약 8,000개 앱과 450개 이상의 AI tools와 연동되는 가장 광범위하게 연결된 AI 오케스트레이션 플랫폼으로 자부합니다.

이러한 폭넓은 기능 덕분에 에이전트는 단일 통합 인터페이스를 통해 서로 다른 시스템 간 작업(CRM 데이터 가져오기, 이메일 발송, 데이터베이스 업데이트)을 조정할 수 있어 자동화 프로젝트를 좌초시키는 tool 과다 현상을 줄여줍니다.

이 플랫폼은 신뢰와 통제를 중시하며, 역할 기반 접근 권한, 상세한 감사 로그, 민감한 작업에 대한 인적 승인 워크플로우를 제공합니다.

키 강점과 장단점은 다음과 같습니다:

• 광범위한 통합 라이브러리로 CRM, 생산성 도구, 클라우드 스토리지 및 전문 분야 tools를 아우릅니다. • 초기 도입자들의 검증된 생산성 벤치마크(리드 생성 48% 증가, 월별 인건비 수천 달러 절감). SOC 2 Type II, SOC 3, GDPR 준수를 기본으로 한 엔터프라이즈급 보안. • 기본 Zaps보다 학습 곡선이 가파르며, 신중한 프롬프트 엔지니어링과 반복 작업이 필요함. • 워크플로우가 높은 작업량을 소비할 경우 사용량 기반 요금이 급격히 상승할 수 있음.

이처럼 강력한 기능과 복잡성 사이의 균형은 기대치를 설정합니다. 반복적인 설정에 익숙한 팀은 상당한 가치를 잠금 해제할 수 있지만, 플러그 앤 플레이 수준의 간편함을 기대하는 팀은 온보딩 과정에서 마찰을 겪을 수 있습니다.

통합 및 생태계 적합성

Zapier 에이전트는 8,000개 이상의 애플리케이션과 30,000개 이상의 사전 정의된 작업을 아우르는 회사 통합 계층 위에 위치합니다.

각 에이전트는 연결된 모든 앱의 이벤트로 트리거될 수 있으며, Slack 메시지 전송부터 Salesforce 레코드 업데이트, Notion 콘텐츠 게시까지 전체 카탈로그에 걸쳐 작업을 수행할 수 있습니다.

앱 커넥터를 넘어 에이전트는 웹 검색 및 문서 검색 기능을 기본 탑재하여 Google Drive, Box 또는 공개 웹 소스에서 실시간 데이터를 추출해 의사 결정에 활용할 수 있습니다.

아래 테이블은 키 플랫폼 유형의 통합 방식을 보여줍니다:

플랫폼 유형 통합의 본질 CRM 및 마케팅 tools 리드 스코어링, 리드 강화, 리드 아웃리치를 자동화합니다 생산성 제품군 문서, 일정, 작업 목록을 동기화합니다 클라우드 스토리지 컨텍스트 또는 승인을 위해 파일을 검색하고 업데이트합니다 커뮤니케이션 앱 Slack을 통해 업데이트 게시 또는 인간 승인 요청

Zapier는 파트너 API와 모델 컨텍스트 프로토콜도 제공하여 개발자가 에이전트를 프로그래밍 방식으로 트리거하거나 외부 AI 프레임워크가 Zapier 커넥터를 보안을 유지하면서 활용할 수 있도록 합니다.

이러한 개방성 덕분에 Zapier는 LangChain, OpenAI 또는 다른 툴체인으로 구축하든 상관없이 모든 AI 에이전트 아키텍처의 실행 레이어로 위치합니다.

기업 구매자에게 이 유연성은 플랫폼을 완전히 교체하지 않고도 에이전트가 맞춤형 내부 시스템과 공존할 수 있음을 의미합니다.

구현 타임라인 및 변경 관리

에이전틱 AI 도입은 일반적으로 단계적 접근 방식을 따릅니다. 팀은 통제된 파일럿 운영으로 시작하여 실제 피드백을 바탕으로 구성을 개선한 후, 감독을 유지하면서 점진적으로 확장합니다.

Zapier CEO는 대부분의 고객이 하루 이내에 첫 AI 워크플로우를 가동하지만 지속적인 값 창출을 위해서는 반복적 개선과 체계적 관리가 필요하다고 노트했습니다. 다음 도입 단계를 고려해 보세요:

값 높은 단일 사용 사례와 소규모 사용자 그룹으로 파일럿을 시작하세요. 활동 대시보드를 통해 에이전트 활동을 모니터링하고 이해관계자 피드백을 수집하세요. 파일럿 결과를 바탕으로 프롬프트, 승인 단계 및 데이터 접근 정책을 조정하세요. 추가 부서로 확대 적용하며, IT 및 규정 준수 팀이 보안 설정들을 검토하도록 보장하십시오. 지속적인 성과 평가를 구축하여 에이전트의 편차나 부적합한 행동을 포착하세요.

일반적인 이해관계자에는 워크플로우를 정의하는 운영 관리자, 접근 제어를 시행하는 IT 관리자, ROI를 추적하는 비즈니스 리더 등이 포함됩니다.

키는 자율성과 감독의 균형입니다. Zapier는 인간이 개입하는 점검 포인트를 지원하므로, 에이전트는 민감한 작업을 실행하기 전에 일시 중지하고 Slack을 통해 승인을 요청할 수 있습니다.

이러한 유연성 덕분에 팀은 통제력을 희생하지 않고도 적극적으로 자동화를 추진할 수 있습니다. 도입이 확산됨에 따라 커뮤니티의 의견은 무엇이 효과적인지, 무엇이 아직 개선이 필요한지에 대한 현실적인 점검을 제공합니다.

커뮤니티 반응 및 초기 사용자 평가

초기 피드백은 기대감과 성장통을 동시에 보여주며, 보드 전반에 걸쳐 다소 다양한 의견이 제시되고 있습니다.

한 레딧 사용자는 "기존 Zaps보다 일량이 더 많다"고 노트했습니다. 다른 사용자는 MCP 통합을 칭찬하며"MCP 사용이 훌륭하다. 강력 추천한다"고 말했습니다. 세 번째 관찰자는 "아직 베타 단계지만 빠르게 진화 중이다"라며 성숙도를 예측했습니다.

사용자들은 실용적인 전략도 강조했습니다. 한 테스터는 실행 간 컨텍스트를 Zapier 테이블과 인터페이스에 저장해 불필요한 작업 호출을 줄이고 테스트 주기를 원활하게 할 것을 권장했습니다.

일반적인 의견으로는 Zapier 에이전트는 안정적인 데이터 작업 조율에는 탁월하지만, 개방형 추론 작업에는 더 정교한 접근이 필요하다는 점입니다.

그 미묘한 차이가 중요합니다: 에이전트를 범용 사고 도구로 여기지 말고, 워크플로우를 동기화하고 강화하는 의존성 중간 소프트웨어로 대하십시오. 그러면 기대치 불일치를 피할 수 있습니다.

로드맵 및 생태계 Outlook

Zapier의 단기적 초점은 파트너 온보딩 간소화와 리드 자동화 워크플로우 강화에 맞춰져 있습니다.

2025년 말까지 회사는 솔루션 파트너 프로그램을 확대할 플랜입니다. 기업 환경에서 에이전트를 구현하는 에이전시 및 컨설턴트를 위한 tools를 구축할 예정입니다.

2026년에는 온프레미스 커넥터, 확장된 AI 파트너십(450개 tools를 넘어 1,000개 plus로 확대), 모델 컨텍스트 프로토콜을 통한 세분화된 거버넌스 제어에 대한 지속적인 투자 등 더 심화된 기업 기능을 기대하세요.

한 분석가는 이 같은 전망을 제시했습니다: "Zapier는 기업 AI 오케스트레이션의 중추 신경계 역할을 위치하고 있습니다."

이 비전은 관리자가 비즈니스 프로세스를 평이한 영어로 설명하면 플랫폼이 필요한 자동화 및 에이전트를 자동으로 구성하는 미래를 제시합니다.

커뮤니티의 의견도 이와 같은 방향과 일치하며, 베타 버전이 안정성 보장이 포함된 GA 제품으로 성숙해감에 따라 완전 자율 주행 워크플로우가 실현될 것으로 기대하고 있습니다.

Zapier Agentic AI 비용은 얼마인가요?

Zapier는 AI 기능에 별도 요금을 부과하지 않고 작업량 기준으로 에이전트 가격을 책정합니다. 이는 에이전트형 AI 솔루션을 판매하는 많은 기업들의 가격 정책과 매우 유사한 방식입니다. Free Plan을 포함한 모든 플랜에는 에이전트 및 AI 기능 이용 권한이 포함됩니다.

프로페셔널 플랜은 월 $19.99(연간 결제 기준)부터 시작하며 750개의 작업을 포함합니다. 팀 플랜은 월 $69까지 확장되어 2,000개의 작업을 제공하며 공유 작업 공간을 추가합니다. 엔터프라이즈 플랜은 Zapier와 직접 협의해야 하며, 맞춤형 작업 할당량, SAML SSO, 우선 지원 서비스를 잠금 해제합니다.

모든 3단계 요금제에는 진행하여 빨라지는 업데이트 주기와 프리미엄 앱 통합 기능에 대한 확장된 접근 권한이 포함됩니다.

이 구조 하에서는 작업 소비량이 핵심 변수가 됩니다. 각 에이전트 작업은 하나의 작업으로 계산되므로, 과도한 자동화는 사용량을 플랜 한도를 빠르게 초과하게 할 수 있습니다.

에이전트 테스트 중 소비된 작업은 할당량에 포함되지 않으며, 작업량이 급증할 경우 Zapier는 애드온 작업 번들을 제공합니다. 그러나 사용량 기반 모델은 예상치 못한 요금을 피하기 위해 모니터링이 필요합니다.

공격적인 에이전트 프로그램을 시작하는 조직은 초기부터 팀 또는 기업 등급을 예산에 반영하여 반복 및 확장을 위한 충분한 여유를 확보해야 합니다.

마무리하며

Zapier 에이전트가 반복 일로 꽉 막힌 달력을 해결합니다: 데이터 입력, 시스템 간 업데이트, 매번 동일한 패턴으로 진행되는 조사 작업 등. 팀은 인간 판단이 필요한 프로젝트에 그 시간을 되찾습니다.

하지만 작업 크레딧은 대부분의 조직이 예상하는 것보다 빠르게 소진됩니다. 에이전트의 모든 작업은 하나의 크레딧을 소모하므로, 서류상으로는 간단해 보이는 워크플로우도 월 할당량을 며칠 만에 소진할 수 있습니다.

에이전트는 지시사항이 실제 비즈니스 목표를 벗어난 경우에도 완벽하게 실행합니다. 이는 잘못된 설정이 두 배의 비용을 초래함을 의미합니다: 낭비된 작업과 낭비된 결과물입니다.

안전한 방법은 짜증 나고 반복적인 프로세스 하나를 골라 에이전트를 할당하는 것입니다. 30일간 운영한 후 작업량 측정기를 확인하고, 팀이 실제로 부담이 줄었다고 느끼는지 점검하세요.

계산이 일이라면, 거기서 확장하세요. 계산이 맞지 않는다면, 피해는 제한되고 학습 비용은 저렴합니다.