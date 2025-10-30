정리 정돈을 위한 Free 사용자 이름 및 비밀번호 템플릿

우리 모두 그런 경험이 있습니다—로그인 화면을 바라보며, 분명히 비밀번호를 알고 있다고 생각했는데… 알고 보니 기억나지 않았던 순간 말이죠.

심리학자 옐레나 미르코비치가 완료한 매우 흥미로운 연구에 따르면, 사람들이 비밀번호를 잊어버리는 이유는 기억하기 쉬움과 보안이 종종 상충하기 때문입니다.

사용자들은 개인 정보를 기반으로 한 취약한 비밀번호를 만들거나 여러 계정에 재사용하는 강력한 비밀번호를 만드는 경우가 많은데, 두 경우 모두 위험한 습관입니다. 이 딜레마의 해결책은 간단합니다—비밀번호 템플릿을 사용하면 됩니다.

이 문서들은 모든 비밀번호와 로그인 정보를 한곳에 체계적으로 정리하는 데 도움이 됩니다.

이 글에서는 업무 및 개인 용도로 활용할 수 있는 최고의 무료 인쇄용 비밀번호 템플릿을 소개합니다.

주요 비밀번호 템플릿 한눈에 보기

최고의 비밀번호 템플릿 요약 테이블은 다음과 같습니다:

무료 비밀번호 템플릿 다운로드란 무엇인가요?

비밀번호 템플릿은 미리 설계된 문서(주로 Excel이나 Google 스프레드시트 같은 스프레드시트)로, 웹사이트, 앱, 온라인 계정의 모든 로그인 정보를 안전한 장소에 체계적으로 정리하고 추적하는 데 도움을 줍니다.

비밀번호 템플릿에는 사용자 이름, 비밀번호, URL, 때로는 보안 질문이나 노트를 입력할 수 있는 필드가 포함됩니다. 이를 통해 개인용으로 모든 비밀번호를 체계적인 형식으로 추적할 수 있어 암기하거나 재사용할 필요가 줄어듭니다.

사용 방법:

✅ 체계적인 형식으로 비밀번호를 정리하고 저장할 수 있도록 제공합니다

✅ 비밀번호 보호 기능으로 보안을 갖춘 장소에 저장 가능

✅ 모든 로그인 정보에 대한 중앙 집중식 접근을 지원합니다

✅ 다양한 계정과 카테고리에 대한 맞춤형 지원을 제공합니다

✅ 비밀번호 관리자의 간편한 인쇄용 대안을 제공합니다

좋은 비밀번호 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 비밀번호 템플릿은 강력하면서도 기억하기 쉬운 비밀번호를 생성하는 데 도움이 되어야 합니다.

다음과 같은 방법을 활용해 보세요:

비밀번호는 최소 12~15 문자 이상으로 설정하세요.

대문자, 소문자, 번호, 특수문자를 혼합하여 사용하세요

"123456"과 같은 뻔한 패턴이나 쉽게 추측할 수 있는 비밀번호는 피하세요.

서로 다른 계정에는 항상 다른 비밀번호를 사용하세요

본인만 기억할 수 있지만 다른 사람은 추측할 수 없는 패스프레이즈를 사용해 보세요

10가지 최고의 무료 비밀번호 템플릿

다양한 계정에서 모든 비밀번호를 안전하게 추적하고 체계적으로 관리할 수 있도록 도와주는 최고의 무료 비밀번호 템플릿 10가지 다운로드를 소개합니다.

1. ClickUp 목록 템플릿

개인 계정, 일, 클라이언트에 걸쳐 늘어나는 로그인 정보 목록을 관리하는 것은 금세 혼란스러워질 수 있습니다.

ClickUp 목록 템플릿은 별도의 비밀번호 관리 프로그램 없이도 체계적으로 비밀번호를 정리할 수 있는 구조화된 시스템을 제공합니다. 또한 중요도와 우선순위에 따라 비밀번호를 분류하고 정리하는 데 도움을 줍니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

복잡한 로그인 정보를 체계적이고 접근하기 쉬운 목록으로 정리하세요

계정을 은행, 비즈니스 tools, 소셜 미디어 또는 클라이언트별로 분류하세요

정기적인 보안 점검 및 갱신 알림을 위한 반복 목록을 생성하세요

민감한 계정은 맞춤형 태그나 라벨로 우선순위 지정하세요

접근 권한을 제어하면서 팀원과 목록을 공유하세요

✨ 권장 대상: 모든 비밀번호를 체계적으로 우선순위화하고 추적할 방법이 필요한 프리랜서, 프로젝트 관리, 소규모 비즈니스 소유자.

👀 재미있는 사실: "비밀번호(password)" 라는 단어는 컴퓨터가 아닌 군사 분야에서 처음 사용되었습니다. 군인들은 검문소를 통과하기 위한 구두 코드로 이를 사용했습니다.

2. ClickUp 자산 관리 템플릿

민감한 데이터, 구독 또는 라이선스를 관리할 때는 비밀번호를 디지털 자산으로 취급하는 것이 중요합니다. ClickUp 자산 관리 템플릿은 자산 추적을 중앙화하여 자격 증명 분실이나 라이선스 갱신 누락과 같은 오류를 방지합니다.

또한 자산 사용 현황을 추적하고 간트 차트를 통해 모든 데이터를 보기 위해 데이터베이스에 비밀번호를 체계적으로 저장하고 관리하는 데 도움을 줍니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

로그인 정보, 라이선스 키, 갱신 날짜 및 노트를 하나의 검색 가능한 데이터베이스에 기록하세요.

사용 내역 추적, 소유권 할당 및 라이선스 상태 모니터링

tool 유형, 구독 수준 또는 팀 사용량에 따라 자산을 분류하세요.

접근 제어 옵션을 통해 민감한 정보를 보안을 유지하면서 저장하세요

갱신, 자산 감사 또는 규정 준수 검토를 위한 보고 생성

✨ 권장 대상: 비밀번호, 소프트웨어 라이선스, 로그인 데이터를 관리하고자 하는 IT 관리자, 비즈니스 소유자, 팀 리더.

사내 모든 부서 간 프로젝트 관리가 훨씬 수월해졌습니다. 신규 프로젝트가 들어오면 즉시 모든 티켓을 생성해주는 템플릿을 활용할 수 있습니다. 뿐만 아니라 각 담당자에게 자동으로 일이 배정되므로 누가 어떤 일을 수행해야 하는지에 대한 혼란이 사라졌습니다.*

3. ClickUp 지식베이스 템플릿

많은 조직들이 데이터 유출 위험에 자주 노출됩니다. LinkedIn과 Ticketmaster 같은 대기업들도 피해자가 되어, 50만 건 이상의 고객 정보가 다크 웹에 노출된 사례가 있습니다.

ClickUp 지식 기반 템플릿은 자격 증명을 추적하고 민감한 비즈니스 정보를 보호함으로써 보안 침해를 방지하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿에는 FAQ 및 지식 문서 섹션이 미리 구성되어 있어, 회사 내에서 비밀번호와 최고의 실행 방식을 저장, 정리 및 공유하기 쉽습니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

자격 증명 저장소 기능을 통해 체계적인 지식 라이브러리를 구축하세요.

자주 묻는 질문(FAQ), 표준 운용 절차 (SOP), 정책 및 시스템 가이드를 위한 전용 섹션을 설정하세요.

중앙 집중화된 리소스로 접근 및 업데이트 정보를 팀에게 공유하세요.

신규 입사자를 위한 온보딩 자료 및 참고 문서를 제공하십시오.

민감한 정보에 대한 보안하고 검색 가능한 기록을 유지하세요

✨ 적합 대상: 내부 또는 클라이언트 대상 사용을 위한 비밀번호, 표준 운용 절차 (SOP), 접근 지침을 문서화할 중앙 집중식 hub를 찾는 팀, IT 관리자 및 운영 관리자.

ClickUp의 기능들이 어떻게 협업하여 궁극적인 지식 관리 경험을 제공하는지 보여주는 간단한 비디오입니다:

4. ClickUp SOP 템플릿

팀이 로그인 자격 증명을 관리할 명확한 프로세스가 부족할 경우 보안 취약점과 혼란은 피할 수 없습니다. 바로 이 점에서 표준 운용 절차 (SOP)가 비밀번호 관리 프로세스와 절차에 있어 일관성과 효율성을 보장할 수 있습니다.

ClickUp SOP 템플릿은 비밀번호 관리 워크플로우를 중앙 집중화하고 중요한 접근 지점을 보호하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿을 사용하면 체크리스트로 프로세스를 자동화하고, 조직 전체에 걸쳐 비밀번호 관리의 통일성을 확보하며, 부서 간 협업을 개선할 수 있습니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

계정 접근 설정, 업데이트 및 취소에 대한 워크플로우를 정의하세요.

팀 전반에 걸친 비밀번호 관리를 위한 상세한 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하세요.

반복되는 보안 작업 및 검토를 위한 내장된 체크리스트를 활용하세요

클라이언트 온보딩 또는 팀 전환 절차를 표준화하세요

✨ 권장 대상: 비밀번호, 계정 접근 및 민감한 인증 정보 관리를 위한 표준화되고 반복 가능한 시스템이 필요한 비즈니스 소유자, 운영 관리자 및 팀 리더.

ClickUp 인사이트: 직장인은 일 관련 정보를 찾는 데 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지는 데 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 적절한 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 통찰력과 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 일할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

5. ClickUp 계정 관리 템플릿

전 세계적으로 52억 개가 넘는 소셜 미디어 계정이 존재하는 가운데, 대부분의 비즈니스는 인식하는 것보다 훨씬 많은 계정과 로그인 정보를 관리하고 있습니다. 클라이언트 포털, 팀 tools, 구독 플랫폼 등 이러한 세부 정보를 한 곳에서 관리하면 급한 상황에서 허둥대는 일을 크게 줄일 수 있습니다.

ClickUp 계정 관리 템플릿을 사용하면 모든 계정 정보를 한 곳에서 관리할 수 있어, 더 이상 흩어진 노트나 잊어버린 인증 정보로 고민할 필요가 없습니다. 이 템플릿은 비밀번호 공유 기능을 통한 클라이언트 온보딩 프로세스 설계와 모든 데이터를 고유한 카테고리와 폴더로 체계적으로 정리하는 데도 도움을 줍니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

계정 인증 정보를 한곳에 체계적으로 수집, 저장 및 관리하세요

클라이언트 접근, 구독 정보 및 업데이트 알림을 추적하세요

자격 증명과 계정 노트를 함께 관리하여 온보딩을 간소화하세요

팀 권한 및 접근 제어를 통해 민감한 정보를 보안하세요

계정 변경 및 업데이트를 기록하여 커뮤니케이션을 간소화하세요.

✨ 이상적인 대상: 고객 계정을 체계적으로 정리하고 자격 증명을 안전하게 관리할 수 있는 간편한 방법이 필요한 계정 관리자, 클라이언트 서비스 팀, 소유자.

6. Vertex42의 엑셀 비밀번호 목록 템플릿

Vertex42 제공

Vertex42의 엑셀 비밀번호 목록 템플릿은 간단하고 인쇄 가능한 비밀번호 관리 도구를 선호하는 사용자에게 편리함을 제공합니다.

이 엑셀 기반 템플릿을 사용하면 로그인 정보 목록을 깔끔하고 체계적으로 관리할 수 있으며, 항상 비밀번호 보안을 유지하는 데 필요한 중요한 팁이 미리 포함되어 있습니다. 엑셀과 PDF 형식으로 모두 이용 가능합니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 이름, 비밀번호, 웹사이트 및 노트를 체계적인 테이블에 기록하세요

오프라인 참조 및 백업을 위해 비밀번호 목록을 인쇄하세요.

개인 또는 비즈니스 요구에 따라 열이나 카테고리를 맞춤형으로 설정하세요.

빠른 접근을 위해 입력을 알파벳순 또는 카테고리별로 정리하세요

보안을 유지하면서 중앙 집중화된 기록을 유지하며 오프라인으로 저장할 수 있습니다.

✨ 권장 대상: 홈이나 사무실에 안전하게 보관할 수 있는 인쇄 가능한 비밀번호 목록을 원하는 일반 사용자 및 소규모 비즈니스 소유자.

👀 재미있는 사실: 1932년 마르크스 형제 영화 에서 그루초는 비밀 술집에 들어가려다 암호를 묻습니다. 여러 번 틀린 후, 그는 마침내 "Swordfish(황새치)"라는 정답을 맞히는데, 이는 영화 내내 반복되는 개그가 됩니다. 인터넷이 등장하기 훨씬 전인 이 장면은 비밀번호로 접근을 통제하는 개념을 풍자했습니다. 이는 비밀번호가 거의 한 세기 동안 실용적이면서도 우스꽝스러운 존재였음을 보여줍니다.

7. Vertex42의 엑셀 비밀번호 로그 템플릿

Vertex42 제공

미국인의 60%가 여러 계정에 동일한 비밀번호를 재사용한다고 인정하며, 이는 자격 증명 도용 및 무차별 대입 공격의 쉬운 목표가 됩니다. 이는 너무 많은 비밀번호를 기억해야 하는 어려움에서 비롯된 위험한 습관입니다.

Vertex42의 엑셀 비밀번호 로그 템플릿은 모든 인증 정보를 한 곳의 보안 장소에 기록할 수 있는 신뢰할 수 있는 방법을 제공하여 위험한 비밀번호 재사용을 극복하도록 도와줍니다.

계정별 로그인 정보를 추적할 수 있는 두 개의 워크시트가 사전 설정되어 제공되며, 세로 및 가로 방향 모두 지원됩니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 이름, 비밀번호, 웹사이트 이름 및 맞춤형 노트를 하나의 파일에 기록하세요

선호도에 따라 세로 또는 가로 레이아웃 중에서 선택하세요.

오프라인 사용을 위해 로그를 인쇄하거나 기기에 보안을 갖춘 로컬 사본을 보관하세요.

비밀번호를 카테고리, 계정 유형 또는 보안 수준별로 분류하고 정리하세요.

편집 가능한 열로 업데이트 및 변경 사항을 추적하세요

✨ 권장 대상: 필요 시 보안을 유지하고 업데이트할 수 있는 엑셀 기반 인쇄용 비밀번호 로그를 선호하는 프리랜서, 홈 사용자 및 소규모 비즈니스 소유자.

8. TemplateLab의 비밀번호 키퍼

TemplateLab을 통해

온라인 계정의 숫자가 늘어남에 따라 비밀번호를 재사용하고 싶은 유혹이 생기지만, 이는 보안을 위협합니다.

TemplateLab의 비밀번호 관리기는 개인 및 공유 계정 인증 정보를 하나의 인쇄 가능한 시트에서 관리할 수 있는 간편한 솔루션을 제공합니다. 이 템플릿은 PDF 등 다양한 형식으로 제공되며, Adobe Photoshop, Microsoft Word, PowerPoint 등의 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 이름, 비밀번호, 웹사이트 이름 및 계정 노트를 하나의 문서에 목록으로 정리하세요.

개인 또는 업무용 비밀번호를 중앙 집중화된, 쉽게 참조할 수 있는 형식으로 보관하세요.

필요할 때 빠르게 접근할 수 있도록 인쇄하여 보안을 위해 안전하게 보관하세요.

단일하고 신뢰할 수 있는 기록으로 반복적인 비밀번호 재설정을 방지하세요.

개인, 팀 또는 가족 사용에 맞게 레이아웃을 맞춤형으로 설정하세요

✨ 적합 대상: 개인, 프리랜서, 사무실 팀 등 여러 개인 또는 일 관련 계정을 관리하기 위해 기본적인 인쇄용 비밀번호 목록이 필요한 분들.

👀 재미있는 사실: 고대 로마 군인들은 야간 순찰 중 아군과 적군을 구분하기 위해 "암호어(watchwords)"라 불리는 비밀 구호를 사용했습니다.

9. 템플릿.net의 비밀번호 재설정 추적기

템플릿.net의 비밀번호 재설정 추적기는 IT 팀과 관리자가 재설정 요청 및 보안 프로토콜을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 추적기는 모든 요청을 기록하여 책임성을 유지하고 보안 절차를 강화하는 데 도움을 줍니다. 또한 웹사이트의 AI 에디터 tool에서 편집할 수 있으며, 사용자는 개인적 및 업무적 용도로 이 템플릿을 다운로드하거나 인쇄할 수 있습니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

비밀번호 재설정 요청을 날짜, 사용자 ID 및 상태와 함께 기록하세요.

모든 요청에 대한 검증 단계를 추적하고 후속 조치를 보장하세요.

감사 추적 및 보안 검토를 위한 완료됨 내역을 기록하세요.

내부 사용 및 책임 소재를 위한 중앙 집중식 로그를 유지하세요.

부서 간 비밀번호 관리 워크플로우 개선

✨ 권장 대상: 비밀번호 재설정 요청을 추적하고 사용자 전반의 비밀번호 보안을 강화할 전용 시스템이 필요한 IT 지원팀, 사무실 관리자 및 관리자

10. 템플릿.net의 사용자 이름 및 비밀번호 시트

템플릿.net의 사용자 이름 및 비밀번호 시트는 공유 자격 증명을 관리하는 소규모 팀을 위한 간결한 솔루션입니다.

흩어진 노트 문제로 인한 접근 문제를 감수할 필요 없이, 이 간단한 시트로 내부 시스템이나 tools의 사용자명과 비밀번호를 체계적으로 관리하세요. 웹사이트 내장 AI 에디터 도구를 통해 완전히 맞춤 설정 및 편집이 가능합니다.

✅ 이 템플릿을 사랑하게 될 이유

사용자 이름, 비밀번호 및 계정 노트를 하나의 문서에 목록으로 정리하세요

공유 사무실 tools, 내부 시스템 또는 클라이언트 포털에 사용하세요.

인쇄하여 접근이 통제된 환경에서 보안을 유지하며 보관하십시오.

시간이 지남에 따라 자격 증명이 변경되면 입력을 업데이트하고 수정하세요.

팀 접근을 위한 단일 정보 출처의 제공자로 하여 혼란을 줄이세요

✨ 적합 대상: 내부 계정 접근 관리를 위해 간단하고 인쇄 가능한 사용자명 및 비밀번호 템플릿이 필요한 소규모 팀, 사무실 관리자 및 IT 담당자.

ClickUp Password Game: 무료 템플릿으로 비밀번호 관리 수준을 한 단계 업그레이드하세요

우리 모두 그런 경험이 있습니다: 올바른 비밀번호를 맞추려고 잘못된 비밀번호를 계속 입력하다가 결국 몇 시간 동안 계정이 블록되는 상황 말이죠.

어느 시점에서는 체계 없이 모든 비밀번호를 관리하는 것이 오히려 보안 침해 위험과 시간 낭비를 증가시킨다는 사실을 인정하는 것이 현명합니다.

다양한 옵션과 다른 웹사이트들 중에서 ClickUp의 템플릿은 유연성, 내장 협업 기능, 그리고 단순한 비밀번호 관리 이상의 방대한 항목을 처리할 수 있는 능력으로 두각을 나타냅니다.

상세한 비밀번호 추적기를 만들거나 접근을 위한 표준 운용 절차 (SOP)를 구축하려는 경우, ClickUp의 즉시 사용 가능한 템플릿으로 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요.

잊어버린 비밀번호를 찾아 헤매는 번거로움을 끝낼 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!