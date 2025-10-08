Salesforce Agentic AI 솔루션 설명

많은 기업들이 /AI를 도입하고 맞춤형 고객을 위한 창의적인 솔루션을 제공하고 있지만, Salesforce는 그중에서도 두드러집니다.

Salesforce Agentforce는 기업이 데이터 분석, 의사 결정, 영업 팀·서비스·마케팅 전반의 작업 수행을 수행하는 자율 AI 에이전트를 배포할 수 있도록 지원함으로써 디지털 노동의 개념을 재정의합니다.

Atlas 추론 엔진과 데이터 클라우드 기반으로 구축된 통합 생태계를 통해 기업 자동화에 혁신적인 접근 방식을 제공합니다.

먼저, Salesforce가 실제로 에이전트형 AI를 제공합니까?

키 요약

Salesforce Agentforce는 비즈니스 운영 전반에 자율 AI를 적용합니다.

지능형 의사 결정 자동화를 위해 Atlas 추론 엔진을 활용합니다.

Data Cloud는 통합된 제로 카피 기업 데이터 통합을 제공합니다.

모듈식 에이전트형 AI 아키텍처를 통한 포괄적인 모니터링 및 보안.

Salesforce는 에이전틱 AI를 제공하나요?

네, Salesforce는 Agentforce 플랫폼을 통해 에이전트형 AI를 제공합니다. Salesforce Agentforce는 기업이 대규모로 자율 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있게 하는 디지털 노동 플랫폼입니다.

2024년 9월 출시 및 2025년 6월 업데이트된 에이전트포스는 아틀라스 추론 엔진, 데이터 클라우드, 사전 구축된 액션, 그리고 로우코드 에이전트 빌더를 결합하여 영업 팀, 서비스, 마케팅 워크플로우 전반에서 데이터를 분석하고, 의사결정을 내리며, 작업을 실행할 수 있는 에이전트를 구현합니다.

이 포괄적인 제품군은 Salesforce를 단순한 챗봇을 넘어 진정한 디지털 워커를 제공하는 기업용 에이전트형 AI 분야의 선두주자로 위치시킵니다.

이제 이 정교한 시스템이 내부적으로 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

주요 기능 개요: Salesforce Agentic Suite

Salesforce Agentic Suite는 통합 에이전트 개발 및 배포 플랫폼을 제공하기 위해 여러 기술 구성 요소를 통합합니다.

각 기능은 서로를 기반으로 구축되어 자율 운영을 위한 통합 생태계를 조성합니다.

기능 상세 정보 플래너 및 오케스트레이션 모듈형 플래너, 액션 셀렉터, 리플렉션 모듈을 갖춘 Atlas 추론 엔진 메모리 및 컨텍스트 저장소 CRM, ERP 및 타사 데이터에 대한 제로 카피 액세스를 제공하는 통합 데이터 레이어, 데이터 클라우드 Tool 호출 salesforce 흐름, MuleSoft, Slack 및 MCP 서버와의 커넥터를 통해 100개 이상의 사전 구축된 액션 제공 가드레일 및 정책 Tool 화이트리스트, 출력 검증기, 신원 태그를 통한 설계상 안전한 아키텍처 가시성 및 모니터링 단계별 추적, 메트릭, OpenTelemetry 지원을 제공하는 지휘 센터

이 포괄적인 기능 세트를 통해 기업은 기존 비즈니스 시스템과 원활하게 통합되는 생산 환경에 바로 투입 가능한 에이전트를 구축할 수 있습니다.

Salesforce Agentforce가 내부에서 어떻게 일하는지를 설명합니다

Salesforce Agentforce의 기술 아키텍처는 자율 에이전트 기능을 제공하기 위해 함께 일하는 6개의 통합 계층을 통해 운영됩니다.

Atlas 추론 엔진은 모듈식 오케스트레이션을 통해 작업 시퀀스를 플랜합니다* 액션 셀렉터는 사용 가능한 커넥터 라이브러리에서 적합한 tools를 선택합니다* data Cloud는 제로 카피 액세스로 통합된 기업의 데이터를 제공합니다 사전 구축된 액션으로 Salesforce 흐름, MuleSoft 및 타사 서비스 호출 가능 가드레일(Guardrails)은 tool 허용 목록과 출력 검증기를 통해 규정 준수를 강제합니다* 지휘 센터는 단계별 추적을 통해 실시간 성과를 모니터링합니다

이러한 계층적 접근 방식은 에이전트가 복잡한 비즈니스 시나리오에 대해 추론할 수 있도록 하면서도 기업 수준의 보안 및 관측 가능성 기준을 유지합니다.

가격 및 라이선싱: Salesforce의 Agentic AI 요금 정책

Salesforce Agentforce 가격은 공개되지 않았으며, 독립형 제품으로 판매되기보다는 Einstein 1 및 Customer 360 플랜에 포함될 가능성이 높습니다.

해당 기업은 일반적으로 초기 테스트를 위한 무료 개발자 조직을 제공하지만, Agentforce 기능은 체험판에서 한도가 있을 수 있습니다.

예상 가격 모델은 에이전트당 실행 비용과 데이터 클라우드 사용량 요금을 결합하며, 파트너 커넥터는 별도의 구독이 필요할 수 있습니다.

2025년 6월 업데이트에서는 추가 비용 명시 없이 지휘 센터, 100개 이상의 신규 액션, MCP 커넥터를 도입했습니다.

이러한 통합 접근 방식은 Salesforce가 광범위한 플랫폼 생태계 전반에 에이전트 기능을 통합하려는 전략을 반영합니다.

Salesforce Agentic AI의 키 강점과 핵심적 한계점

Salesforce Agentforce는 에이전트형 AI 시장에서 차별화된 여러 강력한 장점을 보여줍니다.

아틀라스 추론 엔진은 정교한 모듈식 플랜 수립 기능을 제공하며, 통합된 데이터 클라우드는 기업 시스템에 대한 제로 카피 접근을 통해 데이터 사일로를 제거합니다.

로우코드 에이전트 빌더는 에이전트 생성을 누구나 쉽게 할 수 있게 하며, 지휘 센터는 세부적인 단계 추적을 통해 기업 수준의 관측 가능성을 제공합니다.

그러나 Atlas 추론 엔진의 독점적 특성으로 인해 오픈 프레임워크에 비해 투명성과 맞춤형 측면에서 한도가 있을 수 있습니다.

또한 파트너 MCP 서버에 대한 의존성은 통합 타임라인을 지연시킬 수 있으며, 초기 단계의 생태계는 여전히 성숙이 필요합니다.

데이터는 Salesforce 생태계 내에 잠겨 있어 외부 데이터베이스 접근을 위해서는 MuleSoft 또는 타사 커넥터가 필요합니다.

기술적 결정을 내릴 때는 이러한 한도를 플랫폼의 강점과 신중하게 비교 검토해야 합니다.

8단계로 시작하는 Salesforce Agentic AI 활용 가이드

첫 번째 Salesforce 에이전트를 구축하려면 여러 플랫폼 구성 요소에 걸쳐 체계적인 플랜과 구성이 필요합니다.

대부분의 팀은 이 체계적인 접근 방식을 따라 2~4주 이내에 초기 배포를 완료합니다.

등록*하여 Einstein 1 액세스 권한이 부여된 Salesforce 개발자 조직을 이용하세요 기존 CRM 및 ERP 시스템에 대한 데이터 클라우드 연결을 구성하세요* 저코드 Agent Builder 인터페이스를 활용하여 에이전트 워크플로우를 설계하세요* 100개 이상의 커넥터 라이브러리에서 사전 구축된 액션을 선택하세요 신원 관리를 통해 가이드레일 및 규정 준수 정책을 구현하세요* 샌드박스 환경에 에이전트를 배포하여 초기 테스트를 수행하세요* 지휘 센터 관측 가능성 대시보드를 통해 성과를 모니터링하세요* 성공적인 에이전트를 적절한 거버넌스 통제 하에 생산 환경으로 확장하세요*

이 구현 타임라인은 적절한 테스트 및 거버넌스 프로토콜을 준수하면서 실제 생산 환경 배포를 위한 현실적인 경로를 제공합니다.

Salesforce Agentic AI 로드맵 및 경쟁 Outlook

세일즈포스는 에이전트형 AI 역량에 대한 투자를 지속하며, Anthropic Claude, Gemini, AI21 등 추가 대규모 언어 모델(LLM) 통합을 플랜 중입니다.

향후 로드맵 항목에는 강화된 에이전트 메모리 및 플랜 기능이 함께 2026년에 도입될 예정인 보다 상세한 가격 구조가 포함됩니다.

30개 이상의 파트너 MCP 서버로 확장된 개방형 생태계는 Agentforce가 AWS Bedrock AgentCore 및 Microsoft Agent Framework와 경쟁할 수 있는 위치에 있습니다.

자주 묻는 질문

에이전트포스 에이전트는 단순한 쿼리 응답을 넘어 비즈니스 시스템 전반에서 자율적 조치를 수행합니다. 플랜 수립과 의사 결정을 위해 아틀라스 추론 엔진을 활용합니다.

Salesforce 플랫폼에 기본적으로 구축된 Agentforce는 Data Cloud를 통해 기존 데이터에 접근하고 Salesforce 흐름 및 MuleSoft 커넥터를 통해 원활하게 작업을 실행합니다.

에이전트 빌더는 기본 에이전트를 위한 로우코드 인터페이스를 제공하지만, 복잡한 구현에는 프로코드 개발 및 프롬프트 엔지니어링 전문성이 필요할 수 있습니다.

네, AgentExchange 마켓플레이스를 통해 AWS, Box, Google Cloud, PayPal, Stripe 통합을 포함한 MCP 서버 및 파트너 커넥터를 통해 가능합니다.

지휘 센터는 단계별 추적, 성과 메트릭, OpenTelemetry 통합을 제공하여 상담원의 행동과 결과를 종합적으로 모니터링합니다.

다음 단계 및 실행 체크리스트

Salesforce Agentforce는 정교한 추론 능력, 포괄적인 데이터 통합, 강력한 관측 기능을 갖춘 자율 AI 에이전트를 배포하기 위한 성숙하고 기업 환경에 적합한 플랫폼을 제공합니다.

이 플랫폼의 강점은 Salesforce와의 원활한 통합과 로우코드 접근성에 있지만, 기업들은 벤더 종속성 문제와 외부 시스템 통합 복잡성을 신중히 평가해야 합니다.

평가를 진행하려면 다음 필수 작업을 완료하세요: