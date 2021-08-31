ClickUp과 Salesforce를 통합하는 방법

예전에는 영업 팀이 직접 방문하거나 전화번호부를 뒤져서 콜드 콜을 하는 방식이 일반적이었지만, 오늘날에는 상황이 좀 더 정교해졌습니다. 이제 영업 활동은 대부분 고객 관계 관리(CRM) 도구에서 이루어집니다.

리드가 들어오면 새로운 영업 기회가 CRM에 입력됩니다. 거기서 영업 프로세스의 키 부분을 나타내는 여러 단계와 작업으로 나뉩니다.

그때부터 일이 조금 어려워질 수 있습니다.

영업은 단절된 상태에서 이루어지지 않습니다. 일부 업무는 필연적으로 회사 내의 다른 부서와 팀이 참여하게 됩니다.

예시:

법률 팀이 참여하는 NDA 양식 또는 계약서 검토 또는 서명

IT 또는 전담 보안 팀의 도움을 받아 보안 검토 제공

개발 팀이 범위와 검토를 진행해야 하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다

지원팀의 도움을 받아 체험판 사용 기간 동안 문제나 버그를 해결하세요

이는 영업 팀에서 진행하는 여러 부서의 업무 중 일부에 불과합니다.

왜 그게 도전 과제일까요?

일반적인 협업 문제 외에도, 다른 팀들은 CRM을 사용하지 않습니다. 즉, 이러한 공유 작업을 할당, 모니터링 및 협업하기 위한 시스템이 필요합니다.

이를 위해 몇 가지 옵션이 있습니다.

먼저, 회의, 채팅 및 이메일을 사용하여 임시로 작업을 수행할 수 있습니다. 여기에는 여러 도구에서 작업을 복사하여 붙여넣기 하는 작업도 포함됩니다. 영업 팀에서 일하는 사람이라면 누구나 이것이 만족스럽지 못한 해결책이라는 것을 알고 있습니다.

정보의 출처를 찾기 위해 회의에 몇 시간을 소비하거나, 여러 위치에서 진행 중인 작업을 처리하기 위해 하루의 절반을 낭비할 수도 있습니다. 거래 성사의 속도가 키가 되는 영업 팀에게 이는 큰 장애물입니다. 영업 팀은 잠재 고객에게 빠르고 원활한 프로세스를 제공해야 하기 때문입니다. 끝없는 이메일 스레드의 함정은 말할 것도 없습니다.

두 번째 옵션은 모든 것을 하나의 도구로 수행하는 것입니다.

ClickUp은 CRM에서 찾을 수 있는 대부분의 기능을 제공합니다.

CRM을 보관할 스페이스를 만들고, 구축의 좋은 기준이 되는 "CRM"이라는 폴더 템플릿을 추가할 수 있습니다. ClickUp의 다양한 보기 기능을 통해 고객 데이터를 보는 방식을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

예를 들어, 테이블 보기를 사용하여 모든 계정 정보를 한눈에 볼 수 있고, 보드 보기를 사용하여 영업 파이프라인에서 클라이언트를 추적할 수 있습니다.

ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하면 리드 상태, 회사 크기, 전화 번호, 이메일, LTV 등 필수적인 CRM 필드를 추적할 수 있습니다. 또한 ClickUp을 사용하면 클라이언트와의 커뮤니케이션, 영업 보고, 강력한 데이터베이스 구축에 필요한 모든 것을 기본으로 제공합니다.

ClickUp을 CRM으로 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.

ClickUp은 훌륭한 솔루션이지만, 특히 대규모 기업에서는 외부 CRM이 더 적합한 경우가 있습니다. 또한 Salesforce와 같은 CRM을 사용하는 파트너, 대행사 또는 클라이언트와 함께 일해야 하는 경우도 있습니다.

이러한 상황에서는 옵션 3: ClickUp의 강력한 통합을 사용할 수 있습니다.

ClickUp을 Salesforce와 통합하는 방법에는 Unito와 Zapier의 두 가지가 있습니다.

두 통합 기능의 세부 사항을 다음과 같이 정리했습니다.

Salesforce + ClickUp을 Unito와 통합하세요

Unito는 ClickUp, Salesforce, HubSpot 및 25개 이상의 다른 앱으로 구성된 목록에서 계속 추가되는 가장 중요한 업무 도구들을 심층적으로 양방향 통합합니다. 이러한 통합은 코드가 필요하지 않으므로 누구나 몇 분 만에 새로운 워크플로우를 설정할 수 있습니다.

Unito의 ClickUp-Salesforce 통합을 사용하면 원활한 교차 기능 협업을 위해 필요한 모든 필드를 포함하는 Salesforce와 ClickUp 작업 간의 양방향 흐름을 만들 수 있습니다.

이러한 흐름은 특정 정보를 필터링하고, 도구 간 필드 매핑을 사용자 지정하는 등 사용자의 정확한 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.

Unito의 통합은 실시간으로 작동하므로 두 도구에서 정보가 항상 최신 상태로 유지됩니다.

실제 적용 사례

Salesforce에서 일하고 있지만 영업 작업을 관리할 더 나은 솔루션을 찾고 있다고 상상해보세요. 여러 계정에 여러 작업이 연결되어 있어, 이들을 모두 관리하기 쉬운 할 일 목록으로 통합하고 싶을 수 있습니다.

ClickUp에 수동으로 복사하여 붙여넣기 하는 대신, 간단한 Unito 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

먼저 Unito에 가입해야 합니다. 2주 동안 완전 무료로 사용해 볼 수 있습니다. 로그인 후 흐름을 구축하기 시작하세요.

관리하는 계정 중 하나를 나타내는 Salesforce 프로젝트를 선택한 다음 ClickUp에서 "할 일 목록" 프로젝트를 선택하세요. 두 도구를 모두 인증하고 Unito가 업데이트할 수 있도록 액세스 권한을 제공해야 합니다.

완료되면 흐름 방향을 선택할 수 있습니다. 정보가 도구 간에 오가기를 원하는 경우, 양방향 흐름으로 유지하세요.

다음으로, Salesforce에서 자신에게 할당된 작업만 ClickUp으로 가져오도록 규칙을 설정합니다. 여기에서 사용 사례에 맞게 정보의 흐름을 제한하거나 개방할 수 있습니다.

동기화할 작업을 결정한 후에는 해당 작업에서 공유할 정보를 결정할 수 있습니다.

모든 필드를 그대로 가져오고 싶으신가요, 아니면 일부만 가져오고 싶으신가요?

예를 들어, 기밀 클라이언트 정보는 Salesforce에 남겨두고 싶을 수 있습니다. 또한 전체 워크플로우가 양방향으로 작동하더라도 특정 필드만 한 방향으로만 동기화하기로 결정할 수도 있습니다.

필드를 매핑한 후 워크플로우를 시작하세요. Salesforce에서 해당 계정과 관련된 새로운 작업이 할당되면 ClickUp의 할 일 목록에 해당 작업이 생성됩니다.

기한을 포함한 모든 작업 정보는 한 도구에서 변경되면 다른 도구로도 동기화됩니다. 이 프로세스를 여러 클라이언트 계정에서 반복하여 모든 Salesforce 작업을 한 곳에서 자동으로 통합할 수 있습니다.

이것은 개인적인 사용 사례이지만, Unito는 팀 간 협업에 사용될 때 진가를 발휘합니다. 예를 들어, 다음과 같은 것이 가능합니다.

Salesforce에서 바로 ClickUp의 해당 팀에 잠재적인 계약 또는 보안 문제를 에스컬레이션하세요

Salesforce에 클라이언트 요청이 등록되면 ClickUp에서 제품 팀을 위한 작업을 자동으로 생성합니다

중요한 클라이언트 갱신 작업을 귀하와 청구 팀간에 동기화하여 지속적인 커뮤니케이션을 유지하고 이탈로 이어질 수 있는 장애 요소를 방지하십시오

Salesforce를 떠나지 않고도 ClickUp에서 마케팅 팀에 자료 요청을 할 수 있습니다

다음은 Unito가 여러 부서의 협업을 가속화하고, 시간 소모적인 회의와 정보 복사-붙여넣기를 없애는 몇 가지 예시입니다. 주요 작업 정보가 팀과 도구 간에 자동으로 전달되므로 영업 주기를 단축할 수 있습니다.

Zapier로 Salesforce + ClickUp 통합

Unito는 여러 도구에서 협업을 위해 양방향 정보 흐름이 필요한 경우에 유용하지만, Zapier는 하루 중 많은 시간을 소모하는 일부 바쁜 작업을 자동화하는 쉬운 방법입니다.

Zapier는 수천 개의 커넥터를 갖춘 자동화 플랫폼으로, ClickUp과 Salesforce는 그 중 일부에 불과합니다. Zaps는 간단한 트리거 및 응답 시스템을 사용하여 작동합니다. 즉, "x가 발생하면 y를 수행"합니다

새로운 작업 생성 대신 클라이언트 전화 및 연락에 집중하고 싶다면 Zapier가 도와드리겠습니다.

실제 적용 사례

Zapier는 다른 사람들이 이미 만든 레시피인 미리 만들어진 "Zaps"를 사용하기 때문에 설정이 쉽습니다.

ClickUp과 Salesforce의 경우, Salesforce에서 생성된 모든 기회에 대해 새로운 ClickUp 작업을 생성하는 인기 있는 Zap이 있습니다.

이 기능을 사용하려면 Zapier에 가입한 다음 ClickUp 및 Salesforce를 인증하기만 하면 됩니다.

그런 다음 자동화에 사용할 Salesforce 트리거를 선택하세요.

다음으로, ClickUp에서 원하는 결과를 선택하세요.

마지막으로, 앱 간에 교환할 데이터를 선택하세요.

이 작업이 완료되면 Zap을 켜고 작업이 자동으로 진행되는 것을 확인할 수 있습니다. 다른 트리거를 기반으로 유사한 Zap을 만들 수도 있습니다.

Salesforce에 새 레코드가 추가되면 ClickUp에 작업 댓글을 게시하세요

Salesforce에서 새로운 발신 메시지가 수신되면 ClickUp 작업에 체크리스트를 만듭니다

Salesforce에서 특정 레코드 필드가 업데이트되면 ClickUp 하위 작업을 생성합니다

Zapier가 작고 반복적인 작업을 처리하는 동안 귀하는 업무 완료에 집중하세요.

Unito와 Zapier를 언제 사용해야 하나요?

Unito를 사용해야 하는 경우:

ClickUp과 Salesforce 간에 정보를 주고받기를 원합니다

팀 간의 교차 기능 협업을 활성화하고 싶으신가요?

여러 필드를 동시에 동기화하고 특정 방식으로 필드를 지도에 표시하고 싶을 때

Zapier를 사용하세요:

새로운 리드 또는 기회가 ClickUp에서 작업 생성을 자동으로 트리거하기를 원합니다

개인적인 반복 작업으로 인해 업무가 지연되는 것을 제거하고 싶으신가요?

맞춤형 솔루션이 아닌 사전 구축된 솔루션을 원합니다

ClickUp을 통해 (영업) 팀의 역량이 강화됩니다

CRM이 ClickUp의 강력한 기능을 넘어서는 기능이 필요한 경우, Unito 및 Zapier Salesforce 통합은 팀과 도구 간 협업 또는 자동화를 지원하는 강력한 솔루션을 제공합니다.

최근 웨비나에서 ClickUp의 강력한 CRM 기능과 Unito의 원활한 Salesforce 통합을 자세히 소개했습니다.

여기에서 "ClickUp과 Unito로 영업 주기 최적화"를 주문형으로 시청하세요!