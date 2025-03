10 Hal Terbaik 3 Alternatif untuk Manajemen Tugas di Tahun 2025

Ada tiga hal yang kami sukai dari Things 3: Antarmuka penggunanya yang bersih, beberapa integrasi kalender, dan terdengar seperti trilogi film monster klasik-Ada yang pernah menonton Things 1 dan 2? 🧟‍♀️

Namun, bahkan hal-hal favorit kami pun memiliki kekurangan, tidak terkecuali Things 3. Aksesibilitas, harga, fungsionalitas secara keseluruhan, dan kurangnya fitur kolaborasi menyisakan banyak hal yang perlu diperbaiki pada Things 3.

jadi, apa yang Anda lakukan?

Anda mencari alternatif yang dapat mengisi setiap celah fitur-dan kemudian beberapa. Dan kami di sini untuk membantu!

Dengan semua aplikasi produktivitas di luar sana, mencari di tempat lain bisa sangat membingungkan. Kami akan membantu Anda memilah-milah pilihan Anda dengan daftar singkat sembilan alternatif Things 3 terbaik ini.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Things 3?

Things 3 hanya tersedia dalam ekosistem Apple, yang berarti Anda memerlukan Mac, iPhone, atau iPad untuk menggunakannya. Dan karena tidak ada aplikasi berbasis web, Anda hanya bisa mengakses daftar tugas Anda dari perangkat Anda-bukan dari perangkat apa pun yang memiliki akses internet.

Mencatat catatan dengan cepat, memformat dengan pengeditan yang kaya, dan mengubah entri menjadi tugas yang dapat dilacak yang dapat Anda akses dari mana saja

Meskipun tidak ada biaya berlangganan berkelanjutan untuk Things 3, tidak ada versi gratis dari aplikasi ini. Selain itu, Anda harus membayar biaya terpisah untuk setiap perangkat iOS Anda ($49,99 untuk menambahkannya ke Mac, $19,99 untuk menambahkannya ke iPad, dan $9,99 untuk menambahkannya ke iPhone atau Apple Watch, dengan total keseluruhan $80).

Juga tidak ada fitur kolaborasi, jadi aplikasi ini lebih cocok digunakan untuk perorangan daripada tim. Bahkan individu yang mencoba merencanakan liburan pantai dengan teman-teman mereka mungkin perlu mencari di tempat lain untuk membuat semua orang sepaham. 🏝️

Saat kami mencari alternatif terbaik untuk Things 3, kami menginginkan aplikasi yang memiliki kekuatan serupa tetapi dengan lebih sedikit kekurangan. Berikut daftar fungsi dan fitur yang harus dimiliki oleh setiap aplikasi yang bagus aplikasi daftar yang harus dilakukan harus menawarkan:

Desain yang ramah pengguna

Templat daftar tugas untuk penyiapan cepat

Aplikasi web

Fitur kolaborasi

Paket gratis atau terjangkau

10 Hal Terbaik 3 Alternatif untuk Digunakan pada Tahun 2024

Ini adalah beberapa alternatif Things 3 favorit kami. Meskipun tidak ada yang hadir dalam kemasan kertas cokelat yang diikat dengan tali, kesembilan aplikasi ini menawarkan kombinasi yang kuat dari fitur-fitur yang tercantum di atas dan menyertakan opsi untuk pengguna iOS, Android, dan Microsoft.

1. ClickUp

Buat daftar tugas yang jelas dan multifungsi untuk mengelola ide dan pekerjaan Anda dengan mudah dari mana saja dengan Daftar Periksa Tugas ClickUp

ClickUp bukan hanya alat manajemen tugas, namun juga sebuah kotak peralatan. 🛠️

Sementara aplikasi daftar tugas dibuat untuk individu dan alat manajemen proyek dibuat untuk tim, ClickUp dibuat untuk keduanya. Fitur-fiturnya yang canggih dapat mengakomodasi proyek dengan berbagai ukuran. Jadi, apakah Anda mencoba mengatur pencarian apartemen atau peluncuran produk, ClickUp dapat membantu Anda menyelesaikannya.

Platform ini memiliki ruang kreatif, seperti Papan Tulis ClickUp dan Dokumen, tempat Anda bisa bertukar pikiran tentang ide-ide Anda, dan papan proyek tempat Anda bisa membuat Daftar Periksa Tugas dan menugaskan mereka ke anggota lain.

Dengan antarmuka pengguna yang intuitif yang mencakup fungsionalitas seret dan lepas dan ratusan fitur manajemen tugas dinamis seperti Tag, Daftar Periksa, dan Bidang Khusus, Anda dapat mengatur alur kerja sesuai keinginan Anda. Dan dengan aplikasi desktop, berbasis web, dan seluler ClickUp untuk iPhone atau Android, Anda akan memiliki akses ke pekerjaan Anda ke mana pun Anda pergi.

Fitur terbaik

Perpustakaan Templat ClickUp dengan lebih dari 1.000 sumber daya yang telah dibuat sebelumnya untuk kasus penggunaan apa pun termasukTemplat Manajemen Tugas danTemplat Menyelesaikan Pekerjaan untuk mengatur Daftar tugas Anda dengan cepat

Dokumen ClickUp sangat ideal untuk bertukar pikiran dan mengatur Tugas ClickUp . Jika Anda menggunakan metode Getting Things Done (GTD) untuk manajemen tugas, Docs akan membantu Anda tetap terorganisir selama fase pengumpulan ide

Fitur kolaborasi memungkinkan Anda untuk memberikan tugas dan tanggal jatuh tempo kepada orang lain. Anda juga bisa saling memberikan komentar, mengobrol, dan mengedit dokumen

Pelacakan waktu bawaan membantu Anda memvisualisasikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berbagai tugas dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang tanggal jatuh tempo di masa depan

Integrasi memudahkan untuk menghubungkan daftar tugas ClickUp Anda ke aplikasi Apple, Outlook, atau Google Kalender Anda

Keterbatasan

Karena ClickUp memiliki begitu banyak fitur yang dapat disesuaikan, mungkin ada kurva pembelajaran untuk pengguna pertama kali

Tidak semua fitur ClickUp tersedia pada paket gratis

Harga

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7 per pengguna per bulan

$7 per pengguna per bulan Bisnis: $12 per pengguna per bulan

$12 per pengguna per bulan Perusahaan: Harga khusus

Peringkat dan ulasan

G2: 4.7/5 (8.350+ ulasan)

4.7/5 (8.350+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.720+ ulasan)

2. Alur kerja

melalui Alur kerja Moto Workflowy adalah, "cara yang lebih sederhana untuk mengatur pekerjaan Anda." Kesederhanaan sejauh ini merupakan kekuatan terbesar Workflowy.

Aplikasi manajemen tugas ini memungkinkan Anda untuk membuat daftar poin bertingkat, sehingga Anda bisa mengatur tugas-tugas induk ke dalam satu daftar, lalu memecah setiap poin menjadi subtugas dengan menambahkan daftar bertingkat di bawah tugas utama.

Anda bisa terus memecah poin-poin menjadi sarang-sarang lebih lanjut, sehingga Anda bisa menambahkan subtugas, sub-sub-tugas, sub-sub-sub-tugas, dan seterusnya.

Workflowy tersedia sebagai aplikasi web, aplikasi desktop untuk Windows, MacOS, dan Linux, dan aplikasi seluler untuk iOS atau Android.

Fitur terbaik

Desain yang sederhana membuat aplikasi ini sangat mudah digunakan tanpa kurva pembelajaran atau waktu startup

Fitur kolaborasi yang intuitif memungkinkan Anda untuk mengundang siapa pun ke daftar Anda dengan membagikan tautan, dan Anda dapat memberikan izin hanya-lihat atau editor kepada setiap kolaborator Anda

Keterbatasan

Workflowy memiliki opsi pemformatan yang terbatas, yang bisa membuatnya lebih sulit untuk membedakan tugas-tugas Anda secara sekilas

Antarmuka pengguna tidak berupa tunjuk-dan-klik seperti banyak aplikasi lain dalam daftar ini, dan Anda mungkin perlu mempelajari berbagai pintasan papan ketik untuk menggunakan platform ini secara efektif

Harga

Dasar: Gratis

Gratis Pro: $ 4,99 per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.4/5 (20+ ulasan)

4.4/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (10+ ulasan)

3. Tugas Google

melalui Google TasksBoard Jika Anda sudah terbiasa dengan Google Workspace, maka Tugas Google dapat dengan mudah disesuaikan dengan alur kerja Anda yang sudah ada.

Meskipun dulu pengguna mengeluh bahwa Google Tasks tidak memiliki beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh daftar tugas lain (seperti sinkronisasi dengan aplikasi kalender Anda), pembaruan terbaru telah menyertakan peningkatan besar. Jadi, aplikasi ini benar-benar mewujudkan mantra "Jika pada awalnya Anda tidak berhasil...". 🏅

Sekarang, tugas apa pun yang Anda dapatkan melalui Gmail, janji temu yang Anda tambahkan ke Kalender Google, atau pengingat yang Anda atur melalui Asisten Google akan ditambahkan ke aplikasi Tugas secara real-time. Jadi, Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah aplikasi. 🏓

Sekarang, saat Anda membuka Google Tasks, Anda akan melihat semua tugas harian Anda di satu tempat. Karena dibuat oleh Google, ini adalah aplikasi yang bagus untuk pengguna Android, tetapi mereka juga menawarkan aplikasi untuk iOS dan desktop.

Fitur terbaik

Jika Anda sudah berada dalam ekosistem Google, sinkronisasi real-time dengan aplikasi Google lainnya memudahkan Anda untuk mengatur semua tugas Anda di satu tempat

Fitur berbagi yang mirip dengan berbagi di Google Docs memungkinkan Anda mengundang orang lain untuk melihat atau mengedit daftar Anda

Papan Kanban memungkinkan Anda melacak kemajuan daftar tugas atau mengatur daftar tugas berdasarkan tema

Keterbatasan

Google Tasks jelas merupakan aplikasi daftar tugas dan bukan alat manajemen proyek. Tidak ada kalender manajemen proyek dan fitur-fiturnya tidak cukup canggih untuk mengatur proyek yang kompleks

Jika Anda menggunakan lebih dari satu akun Google, seperti akun pekerjaan dan pribadi yang terpisah, Anda tidak akan bisa melihat semua daftar tugas di satu tempat. Anda harus memeriksa setiap akun Google yang terkait dengan akun Tugas secara terpisah

Harga

**Gratis

Peringkat dan ulasan

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

4. 2Do

melalui 2Lakukan 2Do adalah aplikasi daftar tugas yang kaya fitur dengan antarmuka pengguna yang bahkan dikagumi oleh para desainer.

Bahkan dengan kemampuan untuk menyortir, memfilter, menandai, menambahkan lokasi, mengatur rentang tanggal, dan mengedit batch, salah satu hal yang paling mengesankan dari 2Do adalah ia dapat memasukkan banyak fungsi ke dalam tata letak yang bersih. 🧹

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat daftar tugas sederhana atau sejenisnya Things 3, Anda dapat menggunakannya untuk mengimplementasikan Menyelesaikan Sesuatu (GTD), rencana produktivitas di mana Anda menangkap ide dan memprioritaskan pekerjaan Anda .

2Do memasarkan dirinya sebagai pengelola tugas pribadi, dan jelas dibuat untuk produktivitas individu, bukan produktivitas tim. Aplikasi ini diperuntukkan bagi serigala-serigala penyendiri di dunia ini. 🐺

Aplikasi ini juga terbaik untuk pengguna Mac. Platform ini dimulai sebagai aplikasi daftar tugas untuk Mac dan perangkat iOS saja, tetapi sekarang juga tersedia sebagai aplikasi Android. Versi desktop masih hanya tersedia di MacOS.

Fitur terbaik

Notifikasi berbasis lokasi akan mengingatkan Anda akan tugas-tugas, seperti "membeli bahan makanan" atau "mengambil cucian," kapan pun tugas tersebut berada di dekat Anda dan mudah diselesaikan

Fitur penjadwalan tingkat lanjut memudahkan Anda mengatur tugas berulang pada frekuensi berapa pun yang Anda inginkan

Pencarian lanjutan berarti Anda dapat merencanakan beberapa proyek dan ratusan tugas secara bersamaan, tanpa kehilangan jejak satu pun

Keterbatasan

Model harga untuk 2Do sangat mirip dengan model harga untuk Things 3, yang berarti tidak ada versi gratis. Anda akan membayar biaya satu kali dan memiliki akses untuk menginstal program ini hingga lima perangkat

Tidak ada fitur kolaborasi, jadi Anda tidak bisa mengundang orang lain untuk mengedit daftar atau memberikan tugas

Harga

**Lisensi Pengguna Tunggal: $49,99

Lisensi Multi-Pengguna: $149,99

Peringkat dan ulasan

G2: 3.5/5 (2+ ulasan)

3.5/5 (2+ ulasan) Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

5. Hilang

via Hilang Jika gamifikasi adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan diri Anda untuk melakukan sesuatu, kami mengerti. Kita semua terkadang membutuhkan sedikit motivasi ekstra. Aplikasi Gone memberikan motivasi tersebut dengan bertindak seperti penghitung waktu mundur dalam permainan produktivitas. ⏱️

Setelah Anda menambahkan item yang harus dilakukan, item tersebut hanya tersedia dalam daftar Anda selama 24 jam sebelum menghilang. Selesaikan semua tugas Anda untuk memenangkan hari.

Anda akan mendapatkan notifikasi ketika tugas akan hilang sehingga Anda dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Dan di akhir minggu, Anda akan mendapatkan skor yang menunjukkan persentase tugas yang telah Anda selesaikan dalam waktu 24 jam. Sistem ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang seberapa banyak yang dapat Anda selesaikan dalam sehari dan membantu Anda berkembang lebih kuat manajemen beban kerja keterampilan saat Anda pergi.

Fitur terbaik

Elemen gamifikasi aplikasi ini dapat memotivasi Anda untuk menyelesaikan lebih banyak tugas

Desain daftar periksa yang sederhana mudah digunakan tanpa kurva pembelajaran

Garis waktu 24 jam membantu Anda berkonsentrasi pada tugas harian Anda dan menghindari terlalu memaksakan diri

Keterbatasan

Gone hanya tersedia sebagai aplikasi seluler untuk perangkat iOS. Aplikasi ini tidak tersedia untuk desktop atau Android, dan Anda hanya bisa mengaksesnya dari iPhone atau iPad-bukan dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet

Tugas yang hilang dapat menyebabkan beberapa item daftar tugas Anda terlewatkan atau membuat Anda harus memasukkan ulang item beberapa kali sebelum menyelesaikannya

Harga

**Gratis

Peringkat dan ulasan

G2: Tidak ada ulasan yang tersedia

Tidak ada ulasan yang tersedia Capterra: Tidak ada ulasan yang tersedia

6. Akiflow

via Akiflow Aplikasi ini diperuntukkan bagi para supertasker di luar sana. 🦸

Sebanyak perangkat lunak penjadwalan tugas karena merupakan daftar tugas, Akiflow membantu Anda melacak daftar tugas dan kalender Anda secara bersamaan. Ini juga terintegrasi dengan alat manajemen proyek lainnya-seperti ClickUp, Asana, Trello, Jira, dan Todoist-sehingga Anda bisa mengimpor tugas-tugas Anda dari berbagai platform dan menggunakan Akiflow untuk mengatur, memprioritaskan, dan menjadwalkan setiap tugas.

Aplikasi ini adalah pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan perincian yang sangat rinci dari hari-hari mereka. Aplikasi ini tersedia sebagai aplikasi web atau aplikasi desktop untuk Mac atau Windows. Aplikasi seluler untuk iOS dan Android saat ini sedang dalam pengujian beta.

Fitur terbaik

Pemblokiran waktu memungkinkan Anda untuk menyeret dan melepaskan item dari daftar tugas ke kalender untuk menjadwalkan setiap tugas secara instan

Fitur kotak masuk dan kalender menyederhanakan proses pengumpulan dan penjadwalan tugas dengan menampilkan daftar tugas dan kalender Anda secara berdampingan

Integrasi memungkinkan Anda mengimpor tugas dari aplikasi yang paling sering digunakan, seperti Slack, Gmail, Notion, dan ClickUp, sehingga Anda bisa menghemat waktu untuk menyusun daftar tugas

Keterbatasan

Meskipun ada uji coba gratis selama tujuh hari, tidak ada paket gratis, dan tarif bulanannya lebih mahal dibandingkan aplikasi daftar tugas lainnya

Banyak pengguna merasa fitur-fiturnya bekerja lebih baik untuk manajemen tugas daripada manajemen proyek sehingga Anda mungkin memerlukan alat yang berbeda jika Anda merencanakan proyek tim yang kompleks

Harga

Paket Bulanan: $24,99 per bulan

$24,99 per bulan Paket Tahunan: $14,99 per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 5/5 (30+ ulasan)

5/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (50+ ulasan)

7. Yang Harus Dilakukan Microsoft

melalui Yang Harus Dilakukan Microsoft Pada tahun 2015, Microsoft membeli Wunderlist, salah satu aplikasi daftar tugas yang paling populer saat itu. Mereka mengambil fitur-fitur utama Wunderlist, mengintegrasikannya ke dalam Microsoft To Do dan menghentikan aplikasi pertama demi To Do, yang terintegrasi ke dalam ekosistem Microsoft 365.

Jadi, jika semua yang Anda lakukan berjalan melalui ekosistem tersebut, maka Microsoft To Do akan cocok secara simbiosis dengan alur kerja Anda.

Program ini bekerja dengan baik dengan Perencana Microsoft dan Outlook, dan secara otomatis akan menambahkan tugas yang diberikan di Planner atau email yang ditandai di Outlook ke daftar tugas Anda. Dan meskipun aplikasi ini mungkin paling masuk akal untuk pengguna 365, aplikasi ini juga tersedia untuk iOS atau Android.

Fitur terbaik

Tata letak aplikasi ini sangat mirip dengan perencana harian sehingga Anda dapat memvisualisasikan hari Anda dan minggu depan dalam format yang sudah dikenal

Mudah untuk menjadwalkan tugas yang berulang, bahkan dengan jadwal khusus

Anda dapat berkolaborasi dalam tugas dengan menugaskan item ke orang lain dari langsung di dalam To Do atau dari dalam Microsoft Planner

Keterbatasan

Meskipun To Do memiliki beberapa opsi untuk menyesuaikan tata letak visual aplikasi, pilihannya terbatas dan banyak pengguna mengeluh bahwa tidak ada fitur pemformatan tingkat lanjut yang memadai

Tidak ada tampilan kalender bawaan, jadi Anda hanya bisa melihat tugas-tugas Anda dalam format daftar

Harga

**Gratis

Peringkat dan ulasan

G2: 4.4/5 (60+ ulasan)

4.4/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.750+ ulasan)

8. Taskade

via TaskadeTaskade berada di antara aplikasi manajemen tugas pribadi dan aplikasi manajemen proyek tim-dengan fitur-fitur yang berada di antara keduanya. 🤸‍♂️

Ini adalah pilihan yang bagus untuk pengguna super individual atau untuk tim kecil. Tetapi tim besar mungkin merasa bahwa fitur-fiturnya tidak cukup kuat.

Jika Anda adalah seseorang yang sering melihat daftar tugas Anda dari perangkat seluler, maka Anda akan menyukai desain aplikasi asli Taskade. Aplikasi ini berjalan dengan cepat dan memiliki opsi untuk widget yang bisa membantu Anda memvisualisasikan daftar tugas dan kemajuan proyek Anda.

Aplikasi seluler tersedia untuk iOS atau Android. Ada juga aplikasi desktop untuk Mac, Windows, dan Linux, dan ekstensi peramban untuk Chrome, Firefox, dan Edge.

Fitur terbaik

Taskade memudahkan untuk mengelola tugas-tugas profesional dan pribadi Anda dalam satu aplikasi dengan area terpisah untuk setiap bagian dari kehidupan Anda

Fitur kolaborasinya tidak hanya mencakup kemampuan untuk memberikan tugas kepada rekan satu tim, tetapi juga fitur panggilan video dalam aplikasi yang memungkinkan Anda melakukan obrolan tatap muka

Aplikasi ini memiliki fitur pencatatan yang kuat untuk curah pendapat dan dokumentasi, atau untuk tahap pengambilan gambar dari proses Getting Things Done Anda

Kemampuan menguraikan untuk mengelola tugas

Keterbatasan

Taskade hanya menawarkan beberapa integrasi, jadi Anda harus menambahkan sebagian besar tugas Anda secara manual, daripada mengimpornya secara otomatis

Banyak pengguna menyatakan bahwa mereka ingin melihat lebih banyak opsi kustomisasi dan mengatakan kalau antarmukanya terasa berantakan

Harga

**Gratis

Pemula: $4 per bulan

$4 per bulan Plus: $8 per bulan

$8 per bulan Pro: $19 per bulan

$19 per bulan Bisnis: $49 per bulan

$49 per bulan Ultimate: $99 per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.7/5 (25+ ulasan)

4.7/5 (25+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (45+ ulasan)

9. Pencatat tugas

via Todoist Untuk aplikasi manajemen tugas yang sederhana, bersih, dan terorganisir, Todoist adalah opsi yang mudah digunakan.

Anda dapat membuat daftar periksa harian dasar atau Anda bisa menambahkan beberapa proyek dan membuat daftar periksa terpisah untuk masing-masing proyek. Ada fitur berbagi yang sederhana. Dan Anda bisa mengundang orang lain ke proyek Anda dan mendelegasikan tugas-tugas Anda ke anggota keluarga atau anggota tim.

Aplikasi ini bekerja dengan berbagai strategi produktivitas pribadi, termasuk GTD dan teknik Pomodoro. Meskipun Anda juga bisa menggunakannya untuk mengatur proyek tim sederhana, aplikasi ini merupakan alat manajemen tugas yang lebih baik daripada alat manajemen proyek.

Todoist tersedia sebagai aplikasi desktop untuk Mac, Windows, atau Linux, aplikasi seluler untuk iOS atau Android, dan ekstensi peramban untuk Chrome, Firefox, Edge, dan Safari.

Fitur terbaik

Perintah bahasa alami memungkinkan Anda untuk membuat tugas baru atau jadwal berulang khusus hanya dengan mengetikkan apa yang ada di kepala Anda

Fitur Proyek memungkinkan Anda untuk membuat daftar tugas untuk kehidupan kerja, kehidupan pribadi, dan kategori lainnya Fitur Karma memungkinkan Anda melacak produktivitas Anda secara visual dengan grafik dan bagan yang menunjukkan tingkat penyelesaian tugas Anda



Keterbatasan

Pengingat tidak tersedia pada paket gratis

Integrasi yang terbatas menyulitkan untuk terhubung ke email, kalender, atau aplikasi pencatatan Anda

Harga

Paket Pemula/Pemula: Gratis

Gratis Paket Pro: $4 per bulan

$4 per bulan Paket Bisnis: $6 per anggota per bulan

Peringkat dan ulasan

G2: 4.4/5 (760+ ulasan)

4.4/5 (760+ ulasan) Capterra: 4.6/5 (2.250+ ulasan)

10. Centang Centang

melalui CentangCentang TickTick adalah aplikasi manajemen tugas populer yang membantu individu dan tim untuk tetap terorganisir dan produktif. Dengan TickTick, pengguna bisa membuat daftar tugas, mengatur pengingat, menjadwalkan tugas, dan berkolaborasi dengan orang lain.

Fitur terbaik

Built-in Pengatur waktu Pomodoro Pengingat untuk jadwal bersama dengan peringatan berbasis lokasi

Tersedia untuk iOS (iPhone & iPad) dan Android

Keterbatasan

Tidak ada sinkronisasi kalender asli

Opsi integrasi terbatas

Versi gratisnya terbatas hanya untuk 99 tugas (kami berharap setidaknya ada angka bulat 😏)

Harga

Paket Dasar dapat ditingkatkan menjadi Paket Premium dengan harga $27,99 per tahun

Peringkat dan ulasan

Capterra: 4.8/5 (80+ ulasan)

4.8/5 (80+ ulasan) G2: 4.5/5 (80+ ulasan)

Temukan Hal yang Tepat untuk Menggantikan Hal 3

Mereka mengatakan bahwa hal-hal terbaik dalam hidup ini gratis, dan Anda bisa mulai menggunakan ClickUp-salah satu alternatif Things 3 yang terbaik-secara gratis sekarang juga.

Dengan ClickUp, Anda memiliki kekuatan untuk mengatur ruang kerja Anda sesuai keinginan Anda. Anda bisa membuat daftar tugas terpisah untuk kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, dan Anda bisa mengatur daftar tugas untuk memenuhi tujuan jangka panjang.

Selain itu, lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk memandu Anda menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan momen-momen penting dalam hidup. Jadi, apakah Anda sedang menutup rumah pertama Anda, merencanakan pernikahan Anda, atau mengatur kalender konten untuk blog Anda, ClickUp akan membantu Anda mengetahui semua yang perlu Anda lakukan dan menyelesaikannya.

Ini adalah aplikasi yang sempurna untuk merencanakan hal-hal kecil, hal-hal besar, dan semua hal di antaranya. Coba ClickUp secara gratis hari ini .