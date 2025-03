10 Alat Peningkatan Berkesinambungan & # 038; Perangkat Lunak Teratas pada tahun 2025

Dengan terus menilai proses dan alur kerja Anda, Anda dapat menentukan area yang rentan dan membuat rencana untuk mengatasinya. Jika Anda tetap berpegang pada hal ini, Anda akan meminimalkan kemacetan, menawarkan produk dan layanan yang berkualitas lebih baik meningkatkan moral organisasi dan karyawan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan.

Hal ini terdengar bagus secara teori, namun bagaimana Anda bisa mewujudkannya? Jawabannya terletak pada alat bantu peningkatan berkelanjutan. Alat-alat ini menawarkan opsi yang kuat untuk menganalisis proses, menetapkan tujuan dan target, mengelola dokumentasi, dan memvisualisasikan alur kerja agar bisnis Anda tetap berjalan.

Di sini, kami akan memperkenalkan Anda pada 10 perangkat lunak peningkatan berkelanjutan terbaik, mendiskusikan kelebihan dan kekurangannya, dan membantu Anda memilih salah satu yang sesuai dengan tujuan dan alur kerja Anda.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alat Peningkatan Berkesinambungan?

Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari setiap alat peningkatan berkelanjutan yang efektif:

Dasbor yang komprehensif : Dasbor harus menampilkan berbagai jenis data dengan cara yang jelas dan terorganisir dengan baik untuk membantu Anda mengidentifikasi masalah terkecil sekalipun dan menindaklanjutinya

: Dasbor harus menampilkan berbagai jenis data dengan cara yang jelas dan terorganisir dengan baik untuk membantu Anda mengidentifikasi masalah terkecil sekalipun dan menindaklanjutinya Opsi otomatisasi tugas : Ini harus memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memungkinkan karyawan Anda untuk fokus pada kegiatan yang membawa nilai lebih bagi perusahaan Anda

: Ini harus memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan memungkinkan karyawan Anda untuk fokus pada kegiatan yang membawa nilai lebih bagi perusahaan Anda Integrasi : Alat ini harus bekerja dengan lancar dengan alat produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi yang populer seperti pemetaan aliran nilai Alat visualisasi : Ini harus menawarkan fitur yang memungkinkan Anda memvisualisasikan proses dan alur kerja, mempelajari lebih lanjut tentang mereka, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan

: Alat ini harus bekerja dengan lancar dengan alat produktivitas, komunikasi, dan kolaborasi yang populer seperti pemetaan aliran nilai Fitur pengaturan tujuan : Fitur ini harus memungkinkan Anda menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai oleh tim Anda

: Fitur ini harus memungkinkan Anda menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai oleh tim Anda Opsi analisis: Platform harus memungkinkan Anda melacak KPI setiap proyek dan menghasilkan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kinerja di masa depan

10 Alat Peningkatan Berkesinambungan Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Kami telah menganalisis berbagai perangkat lunak peningkatan berkelanjutan dan memilih 10 teratas. Alat-alat ini sarat dengan fitur untuk membantu Anda memantau proses perusahaan Anda, melakukan analisis akar masalah dengan mudah, dan memandu tim Anda ke arah yang benar.

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

Sebagai platform produktivitas lengkap, ClickUp fleksibel untuk mendukung berbagai metodologi peningkatan berkelanjutan untuk membantu mengubah cara Anda menjalankan tim proyek.

Langkah pertama dari proses ini adalah mengetahui apa yang sebenarnya perlu Anda tingkatkan, dan Dasbor ClickUp dengan kartu yang dapat disesuaikan sempurna untuk itu. Mereka berfungsi sebagai ruang kontrol untuk mengawasi dan menganalisis bahkan aspek yang paling kecil dari bisnis, proyek, dan tim Anda.

Gunakan Dasbor untuk mengelola Sprint, melakukan penghitungan, menilai dan mengelola beban kerja, mengalokasikan sumber daya, dan memprioritaskan pekerjaan ! Dengan semua opsi ini, pada dasarnya Anda mengukur denyut nadi perusahaan Anda, mengidentifikasi area yang tidak efisien, dan bekerja untuk peningkatan yang berkelanjutan.

Jika Anda tidak ingin membangun Dasbor Anda dari awal, manfaatkan layanan ClickUp Templat Dasbor Manajemen Proyek .

Karena menetapkan tujuan sangat penting untuk menjaga perusahaan Anda tetap di jalur yang benar dan meningkatkan efisiensi , coba Sasaran ClickUp . Tetapkan target dan jadwal yang jelas dan ukur kemajuan Anda untuk menjaga kapal Anda tetap berada di jalur yang benar.

Dengan ClickUp, Anda dapat memvisualisasikan proses di Papan tulis menggunakan beberapa tampilan proyek untuk melihat berbagai hal dengan jelas dari berbagai perspektif, membuat dan mengelola dokumen terkait perusahaan, mengotomatiskan tugas, dan masih banyak lagi!

Fitur terbaik ClickUp

Dasbor untuk gambaran umum tingkat tinggi

Menetapkan dan memantau tujuan

Templat yang mudah digunakan

Papan Tulis yang dapat disesuaikan untuk memvisualisasikan proses

Otomatisasi untuk tugas yang berulang

Beberapa tampilan proyek

Pembuatan dan pengelolaan tugas yang mudah

1.000+ integrasi

Keterbatasan ClickUp

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa mereka mengalami kesulitan menggunakan fitur-fitur otomatisasi

Membiasakan diri dengan berbagai fitur platform yang luas mungkin membutuhkan waktu

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Business Plus : $19/bulan per pengguna

: $19/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga Peringkat dan ulasan ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ ulasan)

: 4.7/5 (8.300+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

2. Kebakaran KPI

Via: Kebakaran KPI KPI Fire membantu Anda dan anggota tim Anda memfasilitasi peningkatan berkelanjutan melalui fitur-fitur yang berfokus pada brainstorming, pemecahan masalah, penyusunan strategi, dan kemampuan beradaptasi

Perangkat lunak eksekusi strategi ini merupakan sumber kebenaran tunggal selama seluruh proses. Anda dapat melihat status, kesehatan, dan jadwal proyek Anda di summary charts, yaitu dasbor yang memberi Anda gambaran umum singkat tentang info penting.

Anda memiliki banyak tampilan lain yang menawarkan info penting tentang status proyek Anda dan memungkinkan Anda mengidentifikasi titik-titik kuat dan lemah, seperti Tampilan Manfaat, Tampilan Daftar, dan Tampilan Garis Waktu.

KPI Fire mendorong keterlibatan karyawan dengan fitur Idea Funnel. Ini adalah tempat untuk mengumpulkan dan mengevaluasi ide untuk mengatasi tantangan dan masalah terkait proyek. Anda dapat memprioritaskan solusi terbaik dan menyesuaikan pendekatan pemecahan masalah yang tepat.

KPI Fire memungkinkan Anda membangun pendekatan dari awal atau menggunakan template alur kerja yang mencerminkan metode standar seperti PDCA, Kaizen, Charter Only, dan DMAIC.

Fitur terbaik KPI Fire

Berbagai fitur curah pendapat dan penyusunan strategi

Berbagai tampilan untuk memantau proyek, termasuk bagan ringkasan

Corong Ide untuk melibatkan karyawan dalam peningkatan berkelanjutan

Pustaka templat alur kerja yang kaya

Keterbatasan KPI Keterbatasan Api

Antarmuka dapat terlihat sederhana bagi sebagian pengguna

Paket harga yang lebih beragam dan transparan akan menjadi nilai tambah

KPI Penetapan harga api

Kontak untuk penetapan harga

Peringkat dan ulasan KPI Fire

GetApp : 4.6/5 (20+ ulasan)

: 4.6/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (20+ ulasan)

3. Jalan Proses

Via: Jalan Proses Apakah alur kerja yang kacau dan miskomunikasi merupakan hal yang biasa terjadi di perusahaan Anda? Anda bisa meninggalkannya di masa lalu jika Anda mengunjungi Process Street!

Platform tanpa kode yang kuat ini memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mengendalikan alur kerja, mengatur proses, dan menyiapkan perusahaan Anda untuk sukses.

Dengan editor seret dan lepas yang mudah digunakan, Process Street memungkinkan Anda membuat alur kerja dan mengatur tugas dalam sekejap. Karena Process Street menggunakan AI, Anda dapat meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan alur kerja yang sesuai dengan perusahaan Anda seperti sarung tangan.

Dengan integrasi bawaan dan AI, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang berulang dan membiarkan karyawan Anda fokus pada aktivitas yang meningkatkan proses bisnis.

Platform ini juga menawarkan fitur analisis yang kuat yang memungkinkan Anda untuk memeriksa setiap bagian dari alur kerja Anda, melacak KPI, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian.

Fitur terbaik Process Street

Berfokus pada manajemen proses

Tanpa kode

Editor seret dan lepas

AI untuk mengotomatiskan alur kerja dan tugas yang berulang

Integrasi bawaan

Opsi analisis yang kuat

Batasan Jalan Proses

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa platform ini relatif mahal

Menguasai fitur-fitur canggih membutuhkan waktu

Proses Penetapan harga Street

Rintisan*: $1.000/tahun

Pro : Mulai dari $5.000/tahun

: Mulai dari $5.000/tahun Perusahaan: Mulai dari $20.000/tahun

Peringkat dan ulasan Process Street

G2 : 4.6/5 (350+ ulasan)

: 4.6/5 (350+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (550+ ulasan)

4. Rever..

Via: Rever Rever dirancang dengan filosofi sederhana: memecahkan masalah, mengurangi biaya, dan meningkatkan proses .

Platform ini memiliki model peningkatan berkelanjutan seperti dashboard real-time di mana Anda dapat melacak aktivitas dan rutinitas, melihat kemajuannya, dan memonitor kinerja tim Anda secara keseluruhan .

Dengan daftar periksa digital, Anda dapat memastikan tim melakukan pekerjaan terbaik mereka. Hal ini sangat cocok untuk Gemba Walks - sebuah metode yang menghubungkan manajemen tingkat atas dengan orang-orang yang berada di lapangan Hal ini memungkinkan Anda untuk lebih memahami proses karyawan Anda dan menemukan cara untuk mengoptimalkannya bersama-sama.

Rever memungkinkan Anda untuk memberikan tugas kepada orang yang tepat dan memantau kemajuan mereka, meminimalkan kemacetan, dan melacak metrik utama.

Salah satu prinsip utama di balik peningkatan berkelanjutan adalah membuat karyawan Anda merasa didengar. Rever mewujudkan hal ini dengan pilihan manajemen ide. Setiap orang bisa memberikan saran, dan Anda bisa memilih yang terbaik dan menemukan cara untuk menerapkannya.

Fitur terbaik Rever

Dasbor waktu nyata

Daftar periksa digital

Opsi penugasan tugas yang kuat

Manajemen ide untuk keterlibatan karyawan

Keterbatasan Rever

Kurangnya opsi kategorisasi ide

Platform terkadang bisa mengalami gangguan

Penetapan harga Rever

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Rever

G2: 4.6/5 (20+ ulasan)

5. The Lean Way

Via: The Lean Way Seperti yang tersirat dalam namanya, alat peningkatan berkelanjutan ini bergantung pada metodologi Lean, yang berfokus pada mengidentifikasi dan menciptakan nilai dengan sumber daya yang lebih sedikit dan menghilangkan pemborosan.

Platform ini membantu Anda melibatkan seluruh organisasi Anda dalam peningkatan berkelanjutan melalui Knowledge Wall. Setiap ruang kerja memilikinya, dan di sinilah Anda dan tim Anda dapat bertukar pikiran, berbagi informasi terbaru dan informasi berharga, berkomunikasi, dan mendiskusikan proyek. Anda bisa memberi like, komentar, menyebut orang, menyematkan postingan, dan menggunakan notifikasi pintar untuk memastikan Anda tidak melewatkan info penting.

Ketika Anda melihat peluang peningkatan, gunakan The Lean Way untuk membuat rencana tindakan dan memberikan tugas kepada anggota tim tertentu. Karena platform ini menawarkan opsi analitik dan pelaporan yang canggih, Anda dapat memantau kemajuan setiap tugas dan memeriksa KPI untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Anda juga dapat menetapkan tujuan dan mengawasi metrik yang relevan.

Dengan widget dan papan yang dapat disesuaikan dari platform ini, Anda dapat menghidupkan data Anda dan memantau peningkatan melalui bagan, grafik, dan tabel.

Fitur-fitur terbaik The Lean Way

Berfokus pada Prinsip-prinsip Lean Dinding Pengetahuan untuk mengimplementasikan peningkatan berkelanjutan

Penetapan tujuan

Widget dan papan yang dapat disesuaikan

Analisis dan pelaporan yang kuat

Keterbatasan The Lean Way

Pengguna baru mungkin perlu waktu untuk membiasakan diri dengan platform

Harga The Lean Way

Untuk 25 pengguna : $20/bulan per pengguna

: $20/bulan per pengguna Untuk 50 pengguna : $18/bulan per pengguna

: $18/bulan per pengguna Untuk 100 pengguna : $15/bulan per pengguna

: $15/bulan per pengguna Untuk 200 pengguna : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Untuk 400 pengguna : $8/bulan per pengguna

: $8/bulan per pengguna Untuk 800 pengguna : $5/bulan per pengguna

: $5/bulan per pengguna Untuk 1.000+ pengguna: hubungi untuk harga

*Semua harga yang tercantum mengacu pada model penagihan tahunan

Peringkat dan ulasan The Lean Way

G2: 4.5/5 (1 ulasan)

6. Q-Optimize

Via: Qmarkets Ingin kendali penuh atas setiap tahap peningkatan berkelanjutan, mulai dari ide hingga mengukur ROI? Q-Optimize bisa menjadi alat yang Anda cari!

Sebagai bagian dari Qmarkets, perangkat lunak manajemen inovasi yang populer, Q-Optimize bekerja dengan membagi perjalanan peningkatan berkelanjutan Anda ke dalam beberapa tahap.

Tahap pertama adalah membuat tantangan perbaikan untuk mengumpulkan saran mengenai perubahan strategi atau titik lemah perusahaan Anda. Yang kedua adalah mengumpulkan dan memberikan suara untuk ide-ide terbaik. Setiap ide dipindai secara otomatis, sehingga tidak ada risiko duplikasi.

Pada tahap ketiga, AI menyaring ide dan meneruskannya ke departemen atau orang yang relevan berdasarkan kategorinya. Ide-ide tersebut kemudian dianalisis, dan ide yang memiliki potensi tertinggi akan disaring.

Tahap keempat adalah mengimplementasikan ide-ide terbaik-Anda membuat dan menetapkan tugas serta melacak prosesnya dengan fitur pengadopsian ide dari platform.

Tahap terakhir melibatkan analisis dan laporan. Di sinilah Anda mengukur ROI untuk setiap strategi peningkatan dan gunakan dasbor intuitif untuk melacak KPI. Q-Optimize memungkinkan Anda mengidentifikasi dan **memberi penghargaan kepada orang dan tim yang berkontribusi paling besar terhadap kesuksesan ide.

Fitur terbaik Q-Optimize

Memungkinkan Anda mengawasi semua tahap peningkatan berkelanjutan

Didukung oleh AI

Mendorong setiap karyawan untuk berkontribusi

Penugasan dan pelacakan tugas yang mudah

Q-Optimize Mengoptimalkan keterbatasan

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa laporan bisa lebih berorientasi pada orang

Harga Q-Optimize

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Q-Optimize

Tidak ada ulasan

7. KaiNexus

Via: KaiNexus KaiNexus adalah perangkat lunak peningkatan berkelanjutan yang berfokus pada kolaborasi. Setiap anggota tim didorong untuk memberikan pendapat mereka dan berkontribusi untuk meningkatkan proses perusahaan.

Pilihan seperti berbagi pengetahuan dan papan manajemen visual memungkinkan Anda dan tim Anda untuk bertukar pikiran, mendiskusikan ide-ide perbaikan, dan memilih yang terbaik.

Anda juga bisa membuat repositori yang berisi cara-cara paling efisien untuk menangani tugas atau proses dan memastikan karyawan Anda tidak keluar jalur.

Repositori ini dilengkapi dengan fungsi pencarian tingkat lanjut, yang berarti Anda dapat menemukan solusi untuk masalah Anda dalam beberapa klik. Fungsi-fungsi ini juga mencegah Anda dan tim Anda memasukkan perbaikan yang sama dua kali.

KaiNexus memungkinkan Anda melihat dampak dan metrik perbaikan Anda secara real-time. Berkat ini, Anda dapat membuat perubahan yang diperlukan dengan cepat dan memastikan kelancaran berlayar melalui perairan perbaikan berkelanjutan yang berbahaya.

Fitur terbaik KaiNexus

Antarmuka yang intuitif dengan berbagai opsi penyesuaian

Papan manajemen visual

Berbagi pengetahuan

Melacak metrik secara real time

Keterbatasan KaiNexus

Beberapa pengguna menyebutkan bahwa pembaruan yang sering dilakukan dapat menyebabkan kebingungan

Beberapa kustomisasi memerlukan menghubungi dukungan pelanggan platform

Harga KaiNexus

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan KaiNexus

G2: 5/5 (5 ulasan)

8. Mengintegrasikan

Via: Mengintegrasikan Integrify bukanlah alat peningkatan berkelanjutan, melainkan platform manajemen alur kerja dan otomatisasi. Namun, alat ini bisa sangat berguna untuk meningkatkan proses bisnis Anda.

Fitur inti Integrify adalah pembangun proses seret dan lepaskan kode rendah. Ini membantu Anda mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan Anda, mulai dari membuang-buang waktu untuk tugas yang berulang-ulang dan mencari tahu Alur kerja CRM untuk menangani kepatuhan dan menentukan struktur manajemen proyek .

Gunakan pembangun untuk menetapkan tugas, memberikan persetujuan, meninggalkan catatan dan komentar, dan bekerja dengan tim Anda secara real time untuk memastikan kolaborasi yang maksimal.

Berkat open API, Anda dapat mengintegrasikan alur kerja Anda dengan komunikasi, akuntansi, kolaborasi, dan disiplin diri aplikasi dan membawa fungsionalitas ke tingkat yang baru. 🪄

Itengrify juga menawarkan opsi pelaporan real-time yang kuat untuk memastikan alur kerja Anda berjalan dengan lancar. Dasbor dan laporan visual membantu Anda mendapatkan wawasan tentang setiap detail dan melihat apakah ada bagian yang perlu diubah.

Integrasikan fitur terbaik

Pembangun proses dengan kode rendah

Mendorong kolaborasi

Pelaporan real-time yang komprehensif

Dasbor dan laporan visual

API terbuka

Mengintegrasikan keterbatasan

Mempelajari cara kerjanya bisa memakan waktu lama

Beberapa pengguna menyatakan bahwa mereka ingin melihat lebih banyak fleksibilitas dalam opsi pelaporan

Mengintegrasikan harga

Hubungi untuk harga

Integrasikan peringkat dan ulasan

G2 : 4.4/5 (30+ ulasan)

: 4.4/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (20+ ulasan)

9. Tampilan rencana

Via: Planview Planview adalah platform portofolio dan manajemen kerja yang dapat memiliki nilai luar biasa untuk peningkatan berkelanjutan. Platform ini mencakup banyak solusi, dan salah satu yang dapat Anda gunakan untuk tujuan peningkatan adalah Planview AdaptiveWork. Platform ini berfokus pada menghubungkan pekerjaan di seluruh tim dan departemen untuk mengatasi tantangan inti.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi area peningkatan, dan Anda dapat melakukannya dengan opsi analitik dan pelaporan Planview. Dasbor, bagan, grafik, dan laporan yang dapat disesuaikan memungkinkan Anda mendapatkan gambaran yang jelas tentang kinerja strategi Anda saat ini dan membantu Anda menemukan strategi yang perlu diulang.

Planview juga menawarkan pilihan perencanaan yang luar biasa, seperti perencanaan skenario. Buat skenario bagaimana-jika untuk memeriksa efek dari perubahan potensial dan melihat apakah perubahan tersebut masuk akal.

Setelah Anda mengimplementasikan perbaikan, Anda dapat melacak keberhasilannya melalui KPI dan visualisasi dan melakukan perubahan (jika perlu) di sepanjang prosesnya.

Fitur-fitur terbaik Planview

Perencanaan skenario

Analisis dan pelaporan yang ekstensif

Pelacakan KPI yang terperinci

Banyak alat visualisasi

Keterbatasan Planview

Beberapa pengguna menganggap harganya terlalu tinggi

Ada kurva pembelajaran yang lebih curam

Harga Planview

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Planview

G2 : 4.1/5 (500+ ulasan)

: 4.1/5 (500+ ulasan) Capterra: 4.2/5 (150+ ulasan)

10. Kotak rencana

Melalui: Planbox Ingin platform fleksibel yang mengutamakan kerja sama tim dan kemudahan penggunaan? Planbox memenuhi semua kebutuhan Anda dan bisa menjadi solusi peningkatan berkelanjutan Anda.

Platform ini membantu Anda dan tim Anda untuk bergabung dan bekerja sama dalam mengatasi masalah yang menghambat perusahaan Anda dan mencegahnya mencapai potensi yang sebenarnya.

Planbox menerapkan pendekatan yang digerakkan oleh tantangan untuk peningkatan berkelanjutan. Anda dan rekan kerja Anda mendiskusikan area potensial untuk perbaikan dan mengubahnya menjadi tantangan. Yang hebat dari platform ini adalah Anda dapat mengundang kolaborator eksternal untuk memberikan ide-ide mereka dan membantu Anda menemukan solusi terbaik.

Planbox menawarkan opsi untuk brainstorming, berkomentar, berdiskusi, dan memberikan suara pada ide. Anda bahkan bisa menyimpan tantangan untuk digunakan kembali di kemudian hari.

Alasan lain Planbox bisa menjadi pilihan yang bijaksana adalah pilihan analisisnya. Anda mendapatkan wawasan terperinci tentang setiap metrik dan memahami apakah solusi Anda sukses atau perlu diubah.

Fitur terbaik Planbox

Berfokus pada kolaborasi melalui tantangan

Menetapkan tantangan itu mudah

Opsi analisis yang sangat baik

Fleksibel dan dapat disesuaikan

Keterbatasan Planbox

Aplikasi seluler menawarkan pengalaman terbatas

Antarmukanya mungkin terlihat ketinggalan zaman bagi sebagian pengguna

Harga Planbox

Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Planbox

G2 : 4.8/5 (30+ ulasan)

: 4.8/5 (30+ ulasan) GetApp: 4.9/5 (20+ ulasan

Naiklah ke Kereta Peningkatan Berkesinambungan

Dalam lanskap perusahaan saat ini, kesuksesan bergantung pada kemampuan beradaptasi dan kemampuan untuk tetap relevan.

Perangkat lunak peningkatan berkelanjutan dapat membantu Anda menemukan titik lemah dalam proses perusahaan Anda dan mengubahnya menjadi keuntungan. Perangkat lunak ini mendukung setiap langkah perjalanan transformasi Anda dan membuatnya tidak terlalu bergejolak. Mulailah dengan ClickUp untuk memanfaatkan alat peningkatan berkesinambungan di seluruh organisasi Anda!