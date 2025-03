10 Alternatif Microsoft Office Terbaik pada tahun 2025

Beberapa hari, dunia seakan-akan berjalan hanya dengan dokumen. Ada dokumen untuk berbagi informasi, dokumen untuk melakukan perhitungan, dokumen untuk memetakan proses dan dokumen ke berkolaborasi dalam proyek dan masih banyak lagi. 📚

Syukurlah banyak dari dokumen-dokumen tersebut sekarang sudah dalam bentuk elektronik-dunia membutuhkan semua pohon yang bisa kita dapatkan saat ini!

Apakah Anda bekerja di kantor atau tidak, ada kemungkinan besar Anda perlu membuat beberapa jenis dokumen setiap hari.

MS Office mungkin pernah menjadi pilihan default (terutama jika Anda bekerja di lingkungan perusahaan), tetapi sekarang ada banyak pilihan lain yang bekerja sama baiknya-atau lebih baik. Mereka juga dapat menghemat uang Anda.

Untuk membuka mata Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan tersebut, kami menghadirkan 10 alternatif Microsoft Office terbaik di tahun 2024. 👀

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Microsoft Office?

Pertama, pertimbangkan seberapa kompleks pekerjaan yang Anda lakukan. Apakah Anda membutuhkan fitur-fitur canggih atau hanya fitur-fitur dasar? Mungkin Anda bahkan lebih menyukai fungsionalitas yang sederhana dan polos karena itu bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa menyulitkan. 🛠️

Maka perhatikan fitur-fitur ini:

Antarmuka pengguna yang jelas dan intuitif, sehingga Anda dapat dengan cepat memulai dan menjalankannya

Kemampuan untuk mengelola berbagai jenis file, misalnya, aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word (.doc dan .docx), spreadsheet seperti Excel (.xls dan .xlsx), dan format presentasi seperti PowerPoint (.ppt dan .pptx)

Otomatisasi alur kerja alat untuk meningkatkan produktivitas Anda, misalnya, memungkinkan Anda membuat tugas dari dalam dokumen

Kompatibilitas dengan perangkat seluler sehingga Anda bisa bekerja dari mana saja

Penyimpanan awan, sehingga Anda dan tim Anda dapat mengakses pembaruan terbaru secara real time, membuat berbagi file dan manajemen tim sederhana

10 Alternatif Microsoft Office Terbaik untuk Digunakan pada Tahun 2024

Mungkin Anda sedang mencari cara baru untuk bekerja dengan dokumen tim Anda secara online. Atau mungkin Anda ingin membuat klien terkesan dengan presentasi sehingga Anda bisa memenangkan proyek freelance baru. 🤩

Apa pun situasi Anda, sekarang Anda tahu lebih banyak tentang apa yang Anda cari, jadi mari jelajahi beberapa alternatif Microsoft Office terbaik yang ada sekarang.

Ciptakan kesan yang luar biasa saat Anda menggunakan ClickUp untuk menulis, mengedit, dan berkolaborasi pada semua dokumen Anda

ClickUp adalah aplikasi berbasis cloud alat produktivitas yang juga berfungsi sebagai alternatif Microsoft Office gratis. Ini sangat mudah disesuaikan sehingga Anda bisa mengaturnya agar sesuai dengan alur kerja Anda. Selain itu, antarmuka seret dan lepas membuatnya sangat ramah pengguna.

Gunakan salah satu dari beberapa templat atau ClickUp AI untuk memulai, atau buat dokumen Anda sendiri dari awal. Anda dapat menyimpan dokumen yang sering Anda gunakan sebagai templat ke menghemat waktu nanti. Kemudian kategorikan dokumen Anda sehingga Anda dapat dengan mudah mencarinya dan menambahkannya di mana saja di ruang kerja Anda yang masuk akal.

Berbagi file dan kolaborasi waktu nyata sangat mudah dengan ClickUp. Setelah Anda membuat Dokumen ClickUp anda bisa menghubungkannya ke alur kerja untuk mendapatkan masukan dari tim Anda.

Deteksi dan pengeditan kolaboratif, menambahkan komentar, dan menyematkan tautan di dalam ClickUp Documents

Menandai anggota tim dan menugaskan mereka item tindakan sehingga tidak ada yang lolos dari pengawasan. Sangat mudah untuk mengelola izin sehingga Anda dapat mempertahankan kendali atas privasi dokumen dan hak pengeditan.

ClickUp juga sangat baik untuk manajemen proyek, manajemen kantor dan manajemen alur kerja . Dengan alat yang membantu Anda memvisualisasikan garis waktu dan beban kerja tim, pada dasarnya ini adalah rangkaian produktivitas yang mendukung Anda di setiap level. ✨

Fitur terbaik ClickUp:

Buat Dokumen ClickUp dengan berbagai pilihan gaya

Anda dan tim Anda dapat dengan mudah mengedit dokumen bersama-sama untuk membuatnya menjadi sempurna

Memformat dokumen dengan mudah sehingga terlihat sangat profesional

Mengonversi teks dari dokumen menjadi tugas yang dapat Anda lacak

Migrasi lintas platform - misalnya, dari Ruang Kerja Google asana, Excel, atau Monday.com-dan integrasi dengan alat bantu seperti Zoom, Slack, dan Dropbox sangat mudah

Keterbatasan ClickUp:

Versi gratisnya tidak memberi Anda akses ke fitur-fitur canggih seperti analitik atau jadwal proyek, tetapi mudah untuk meningkatkan ke versi berbayar yang menyediakan fitur-fitur tersebut

Ada begitu banyak fitur sehingga perlu beberapa saat untuk mempelajari cara menggunakan semuanya

Harga ClickUp:

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $5/bulan per pengguna

$5/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Business Plus: $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga ClickUp AI tersedia di semua paket berbayar dengan biaya $5 per anggota Workspace per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2: 4.7/5 (8.200+ ulasan)

4.7/5 (8.200+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.700+ ulasan)

2. LibreOffice

melalui LibreOffice Alternatif Microsoft Office ini berevolusi dari OpenOffice yang asli. Ini adalah paket perkantoran sumber terbuka gratis, dibangun dengan etos berbagi dan kolaborasi. Dengan pengolah kata, ditambah fungsi spreadsheet, basis data, dan presentasi, antara lain, alat perkantoran ini dirancang untuk membantu Anda dengan mudah membuat dokumen yang profesional dan terstruktur dengan baik.

Versi terbaru ini memiliki peningkatan pada mode gelap sehingga Anda dapat menyesuaikan kecerahan antarmuka, kemampuan untuk menyertakan tabel data dalam bagan, dan kinerja serta kompatibilitas yang lebih baik secara keseluruhan. 🙌

Fitur-fitur terbaik LibreOffice:

Antarmuka pengguna sangat bersih dan mudah digunakan

Kompatibel dengan dokumen Word, Excel, dan PowerPoint, serta Open Document Format (ODF)

Anda bisa mengekspor ke berbagai macam format yang berbeda, termasuk file PDF

Dibangun di atas perangkat lunak sumber terbuka dan gratis, sehingga Anda bisa menggunakannya, membagikannya, dan memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan unik Anda

Keterbatasan LibreOffice:

Tidak menawarkan dukungan teknis kecuali Anda membeli solusi berbasis LibreOffice dari salah satu mitra mereka

Tidak ada program email bawaan seperti Outlook saat ini, jadi tidak bisa sepenuhnya menggantikan Microsoft Office

Harga LibreOffice:

Gratis dengan donasi opsional

Peringkat dan ulasan LibreOffice:

G2: 4.3/5 (250+ ulasan)

4.3/5 (250+ ulasan) Capterra: 4.3/5 (2.000+ ulasan)

3. Kantor WPS

melalui Kantor WPS Kingsoft WPS Office adalah alat kolaborasi yang dirancang untuk membuat dan mengedit dokumen pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi dengan mudah. Alat ini menginspirasi kreativitas sekaligus memungkinkan Anda melacak perubahan yang Anda atau orang lain lakukan pada dokumen Anda. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengedit, menggabungkan, memisahkan, atau mengonversi file PDF.

Baik saat Anda membuat laporan, rencana proyek, resume, jadwal kerja, atau pidato utama, pilihlah dari beberapa kategori templat gratis sehingga Anda tidak perlu membuat format dokumen dari awal.

Fitur terbaik WPS Office:

Kompatibel dengan Microsoft Office dan Google Docs

Gratis untuk diunduh di berbagai sistem operasi, termasuk Windows, MacOS, iOS, Android, dan Linux

Bekerja dari mana saja di PC, laptop, tablet, atau ponsel-terutama jika Anda memiliki versi Pro, yang bisa digunakan hingga sembilan perangkat secara bersamaan

Lindungi keamanan data Anda dengan mengatur dan mengedit izin data

Versi PC mendukung 13 bahasa, sedangkan versi seluler mendukung 46 bahasa

Keterbatasan WPS Office:

Paket office gratis ini menggunakan iklan untuk membantu menutupi biaya, yang dapat mengganggu saat Anda mencoba bekerja

Jika Anda menginginkan fitur yang lebih canggih dan penyimpanan yang lebih besar, Anda perlu membayar paket Pro atau Enterprise

Harga WPS Office:

WPS Standar: Gratis

Gratis WPS Pro: $23,99 untuk 6 bulan atau $35,99 per tahun

$23,99 untuk 6 bulan atau $35,99 per tahun WPS Enterprise: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan WPS Office:

G2: 4.4/5 (260+ ulasan)

4.4/5 (260+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (1.300+ ulasan)

4. Ruang Kerja Google

melalui Ruang Kerja Google Awalnya disebut G Suite, alternatif Microsoft Office ini adalah alat produktivitas dan kolaborasi berbasis web. Ini adalah versi bisnis dari Gmail, yang dirancang untuk semua orang mulai dari perorangan hingga perusahaan tingkat perusahaan. Ini termasuk dasbor analitik sehingga Anda dapat melihat bagaimana Google Workspace sedang digunakan dan mengonfigurasi pengaturan keamanan.

Semua paket memberikan Anda akses ke Google Docs, Spreadsheet, dan Slide, plus Google Drive dan Gmail, dan Anda juga bisa menyiapkan email khusus untuk bisnis Anda. Kemudian, seiring dengan meningkatnya biaya paket, Anda akan mendapatkan lebih banyak penyimpanan per pengguna, lebih banyak peserta per konferensi video, keamanan yang lebih baik, dan dukungan teknis yang lebih baik. ✨

Fitur terbaik Google Workspace:

Anda dapat menyimpan dan berbagi file kantor Anda secara online agar mudah diakses dari browser web apa pun

Google Workspace menawarkan keamanan yang lebih baik dan integrasi yang lebih canggih daripada Gmail

Halaman yang dapat dibagikan dapat diintegrasikan dengan Google Kalender untuk menyimpan dokumen rapat Anda di satu tempat

Untuk bisnis, penyimpanan gabungan per pengguna dapat dibagikan ke banyak pengguna

Dukungan tersedia 24/7

Keterbatasan Google Workspace:

Berbasis web, jadi jika koneksi internet Anda tidak stabil, Anda tidak bisa bekerja secara offline

Anda hanya bisa menautkan satu domain per paket, jadi jika Anda memiliki banyak domain, Anda harus membeli paket tambahan dan masuk ke masing-masing domain secara terpisah

Harga Google Workspace:

Uji Coba Gratis: Selama 14 hari

Selama 14 hari Paket Individu: $9,99 per bulan (diskon tersedia dengan komitmen 1 tahun)

$9,99 per bulan (diskon tersedia dengan komitmen 1 tahun) Pemula Bisnis: $6/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun)

$6/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun) Business Standard: $12/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun)

$12/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun) Business Plus: $18/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun)

$18/bulan per pengguna (diperlukan komitmen 1 tahun) Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan Google Workspace:

G2: 4.6/5 (40.500+ ulasan)

4.6/5 (40.500+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (14.600+ ulasan)

5. Kantor Calligra

melalui Kantor Calligra Alternatif Microsoft Office gratis ini merupakan paket perkantoran dan paket seni grafis, dan teknologi grafisnya berjalan di seluruh aplikasi yang berbeda. Aplikasi ini juga merupakan perangkat lunak sumber terbuka dan gratis.

Calligra Words, aplikasi pengolah kata, menyertakan fitur penerbitan desktop sehingga Anda bisa membuat dokumen yang indah dengan menggunakan seret dan lepas. Gunakan plug-in untuk menambahkan grafik dan efek baru ke presentasi Calligra Stage Anda, dan bahkan alat bantu kalkulasi dan spreadsheet Spreadsheet memungkinkan Anda membuat diagram alir dan peta pikiran. 🤩

Fitur terbaik Calligra Office:

Sangat mudah untuk menambahkan grafik ke dokumen mana pun agar terlihat bagus

Pilih dari berbagai templat untuk berbagai kasus penggunaan atau buat format Anda sendiri

Daftar formula yang komprehensif memungkinkan Anda untuk membuat formula Anda sendiri di Spreadsheet

Antarmuka pengguna sangat responsif sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat

Bahkan ada alat manajemen proyek untuk proyek sedang hingga besar

Keterbatasan Calligra Office:

Beberapa pengguna merasa bahwa fitur-fiturnya terlalu terbatas untuk benar-benar menggantikan paket office sumber terbuka lainnya

Perangkat lunak ini tidak diperbarui sesering beberapa alternatif gratis lainnya untuk opsi Microsoft Office

Harga Calligra Office:

Gratis dengan donasi opsional

Peringkat dan ulasan Calligra Office:

G2: Belum ada peringkat atau ulasan

Belum ada peringkat atau ulasan Capterra: Belum ada peringkat atau ulasan

6. Apple iWork

Melalui Apple Aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi Apple iWork secara kreatif disebut Pages, Numbers, dan Keynote. Tidak mengherankan, ketiga aplikasi ini dirancang untuk digunakan di berbagai produk Apple, termasuk Mac, iPhone, dan iPad, serta di web melalui iCloud.com . Namun, Anda dapat membuka, mengedit, dan mengekspor dokumen dengan format file seperti .doc, .xlsx, dan .pptx. 📚

Rangkaian templat membantu Anda membuat dokumen yang kuat, profesional, dan indah, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dan kolaborasi menjadi mudah dengan melacak perubahan, sorotan, dan obrolan terintegrasi dengan anggota tim Anda yang lain.

Fitur terbaik Apple iWork:

Antarmuka pengguna sangat bersih dan enak dipandang

Sangat mudah untuk menggunakan grafik bawaan alat desain untuk membuat dokumen yang menarik perhatian

Jika Anda bekerja di iPad, Anda dapat menambahkan catatan dan ilustrasi menggunakan Apple Pencil Anda

Mentransfer pekerjaan Anda di antara perangkat Apple sangatlah mudah

Keterbatasan Apple iWork:

Setiap orang yang mengerjakan dokumen harus menggunakan Apple iWork

Jika Anda membuka dokumen iWork di Microsoft Office, Anda harus memeriksa ketidakkonsistenan pemformatan atau karakter yang hilang

Harga Apple iWork:

**Versi gratis untuk siapa saja yang memiliki akun iCloud

Peringkat dan ulasan Apple iWork:

G2: 4.3/5 untuk Apple Numbers (140+ ulasan)

4.3/5 untuk Apple Numbers (140+ ulasan) Capterra: Belum ada peringkat atau ulasan

7. Dropbox Paper

melalui Dropbox PaperDropbox Paper adalah alat pengeditan Dropbox. Alat ini memfasilitasi kolaborasi waktu nyata dengan tim Anda melalui komentar dan memungkinkan Anda untuk memberikan tugas dari dalam dokumen.

Desain yang bersih dan sederhana memudahkan pembuatan dokumen. Anda juga dapat menyematkan berbagai file, termasuk Google Maps, klip SoundCloud, video YouTube, dan GIF untuk menyampaikan maksud Anda dan membuat dokumen Anda lebih menarik-kemudian secara otomatis mengubahnya menjadi presentasi. 🤩

Fitur terbaik Dropbox Paper:

Anda mendapatkan akses hanya dengan membuat akun Dropbox-bahkan akun gratis pun bisa digunakan

Pilihlah dari berbagai templat untuk memulai, termasuk rencana proyek, ruang curah pendapat, rencana media sosial, dan catatan rapat

Atur semuanya dengan agenda rapat, notulen, dan langkah selanjutnya di satu tempat

Anda bisa mengunduh dokumen untuk digunakan secara offline seperti Microsoft Word

Keterbatasan Dropbox Paper:

Anda memerlukan akun Dropbox untuk mendapatkan akses ke Dropbox Paper-Anda bisa mendapatkan akun dengan penyimpanan hingga 2GB secara gratis

Beberapa pengguna merasa bahwa format dan tata letak proyek agak terbatas dibandingkan dengan Office Suite

Harga Dropbox Paper:

Uji Coba Gratis: Selama 30 hari untuk paket Standard, Advanced, dan Professional

Selama 30 hari untuk paket Standard, Advanced, dan Professional Plus: $9,99/bulan untuk satu pengguna, 2TB (ketika ditagih setiap tahun)

$9,99/bulan untuk satu pengguna, 2TB (ketika ditagih setiap tahun) Standard: $15/bulan per pengguna untuk tim kecil yang terdiri dari minimal tiga orang, 5TB (ditagih setiap tahun)

$15/bulan per pengguna untuk tim kecil yang terdiri dari minimal tiga orang, 5TB (ditagih setiap tahun) Family: $16,99/bulan untuk hingga enam pengguna, 2TB (saat ditagih setiap tahun)

$16,99/bulan untuk hingga enam pengguna, 2TB (saat ditagih setiap tahun) Advanced: $24/bulan per pengguna untuk tim yang terdiri dari minimal tiga pengguna, dengan ruang tak terbatas (saat ditagih setiap tahun)

$24/bulan per pengguna untuk tim yang terdiri dari minimal tiga pengguna, dengan ruang tak terbatas (saat ditagih setiap tahun) Profesional: $16,58/bulan untuk satu pengguna (pekerja lepas), 3TB (saat ditagih setiap tahun)

$16,58/bulan untuk satu pengguna (pekerja lepas), 3TB (saat ditagih setiap tahun) Perusahaan: Hubungi untuk harga, dapat disesuaikan dengan ruang tak terbatas

Peringkat dan ulasan Dropbox Paper:

G2: 4.1/5 (4.400+ ulasan)

4.1/5 (4.400+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

8. Apache OpenOffice

via Apache OpenOffice Alternatif Microsoft Office gratis ini adalah perangkat lunak perkantoran sumber terbuka yang digunakan oleh jutaan pengguna. Ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun, sering kali melalui permintaan pengguna. 👀

Dengan aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi yang biasa, di antaranya, aplikasi ini menyimpan data dalam Open Document Format (ODF) standar, tetapi masih dapat bekerja dengan file dari sebagian besar paket perangkat lunak perkantoran lainnya.

Fitur-fitur terbaik Apache OpenOffice:

Mudah digunakan karena bekerja seperti program perkantoran lainnya dan memiliki sebagian besar fitur yang sama

Dapat digunakan di hampir semua komputer dan dalam berbagai bahasa

Benar-benar gratis dan dapat digunakan dengan cara apa pun yang Anda inginkan

Keterbatasan Apache OpenOffice:

Jika Anda juga menggunakan Microsoft Office Suite, Anda mungkin kadang-kadang mengalami beberapa masalah kompatibilitas

Beberapa pengguna merasa antarmukanya sedikit ketinggalan zaman dan perlu ditingkatkan

Harga Apache OpenOffice:

Gratis (walaupun Anda dapat memberikan sumbangsih dengan menyumbangkan waktu untuk bekerja pada sistem ini jika Anda memiliki keahlian dalam pengembangan perangkat lunak)

Peringkat dan ulasan Apache OpenOffice:

G2: 4.3/5 (300+ ulasan)

4.3/5 (300+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (450+ ulasan)

9. OfficeSuite

via OfficeSuite OfficeSuite sesuai dengan namanya-sebuah paket alat perkantoran yang umum digunakan. Selain aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan presentasi, alternatif Microsoft Office ini juga menawarkan fungsionalitas email dan kalender.

Berkolaborasi pada dokumen dengan tim Anda menggunakan sorotan, komentar, gambar, dan melacak perubahan. Dan dengan editor PDF khusus, Anda bisa menggunakan fitur-fitur canggih untuk melengkapi formulir, mengatur izin pengeditan, menggunakan tanda tangan digital, dan mengunci file dengan kata sandi-atau mengonversinya ke format file lain. 🙌

Fitur terbaik OfficeSuite:

Buat file baru Anda dari pilihan templat yang mudah digunakan

OfficeSuite sepenuhnya kompatibel dengan Microsoft Office dan Google Docs, serta format Open Document

Aplikasi ini dapat digunakan di Windows, Android, dan iOS, dan Anda dapat menyinkronkan dokumen di berbagai platform

Terintegrasi dengan layanan awan seperti OneDrive, Google Drive, dan DropBox

Keterbatasan OfficeSuite:

Tidak ada alat kolaborasi langsung untuk bekerja dengan tim Anda secara real-time

Fungsi temukan dan ganti agak terbatas dibandingkan dengan alternatif untuk opsi Microsoft Office dalam daftar ini

Harga OfficeSuite:

Uji Coba Office Suite Gratis: Selama tujuh hari untuk paket Personal dan Family

Selama tujuh hari untuk paket Personal dan Family Personal: $39,99/tahun untuk satu pengguna

$39,99/tahun untuk satu pengguna Keluarga: $ 59,99/tahun untuk 6 pengguna

$ 59,99/tahun untuk 6 pengguna Bisnis: $3,99/per bulan per pengguna

$3,99/per bulan per pengguna Bisnis Ekstra: $6,99/per bulan per pengguna (dengan editor PDF tingkat lanjut)

$6,99/per bulan per pengguna (dengan editor PDF tingkat lanjut) Rumah & Bisnis 2024: $99,99 untuk satu pengguna (pembelian satu kali)

Peringkat dan ulasan OfficeSuite:

G2: 4.5/5 (30+ ulasan)

4.5/5 (30+ ulasan) Capterra: 4.0/5 (20+ ulasan)

10. Kantor Polaris

via Kantor Polaris Polaris Office memungkinkan Anda untuk melihat, mengedit, dan berbagi dokumen pengolah kata, slide, dan spreadsheet di peramban dan membantu Anda mengelola file PDF dengan mudah. Pilih dari berbagai gaya untuk membuat dokumen Anda terlihat rapi dan profesional, berkolaborasi dengan tim Anda, dan melacak perubahan saat Anda bekerja.

Fungsionalitas AI yang baru-baru ini ditambahkan membuat alternatif Microsoft Office ini menjadi lebih baik, mendukung Anda untuk bekerja lebih cerdas dan membuat konten dengan lebih mudah. 🙌

Fitur terbaik Polaris Office:

Sangat sederhana dan mudah digunakan

Polaris Office dapat digunakan di PC dan perangkat seluler

Templatnya bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan Anda

Menawarkan fitur keamanan untuk melindungi dokumen penting

Produk ini selalu berkembang, dan fitur-fitur baru ditambahkan setiap minggu

Keterbatasan Polaris Office:

Kapasitas penyimpanannya agak terbatas, yang bisa membuat frustrasi

Jika Anda menggunakan versi gratis, Anda akan melihat iklan untuk meyakinkan Anda agar meningkatkan ke versi berbayar

Harga Polaris Office:

Polaris Office Smart (cloud): $39,99/tahun untuk sembilan perangkat

$39,99/tahun untuk sembilan perangkat Polaris Office Pro (cloud): $59,99/tahun untuk 15 perangkat plus lebih banyak penyimpanan

$59,99/tahun untuk 15 perangkat plus lebih banyak penyimpanan Windows atau MacOS (PC): $79,99 untuk satu PC (pembelian seumur hidup)

$79,99 untuk satu PC (pembelian seumur hidup) iOS (seluler): $39,99 (pembelian seumur hidup)

$39,99 (pembelian seumur hidup) Polaris Office Bisnis: $83,88/tahun untuk beberapa perangkat

Peringkat dan ulasan Polaris Office:

G2: 4.2/5 (20 ulasan)

4.2/5 (20 ulasan) Capterra: 4.4/5 (16 ulasan)

Mulai Mengelola Pekerjaan dengan Alternatif Microsoft Office

Ketika Anda bekerja dengan dokumen setiap hari, Anda memiliki pilihan. Anda bisa menggunakan opsi default untuk dokumen kantor Anda atau Anda bisa mempertimbangkan alternatif Microsoft Office. Jika Anda memilih yang terakhir, Anda bahkan dapat menghemat uang, sambil tetap mendapatkan semua fungsionalitas yang Anda butuhkan. 🙌

Untuk menentukan pilihan, tentukan fitur spesifik dan tingkat kerumitan yang Anda butuhkan, lalu teliti pilihan Anda untuk melihat apa yang ditawarkannya.

Ketika Anda mencari alternatif Microsoft Office yang bisa melakukan hampir semua hal yang Anda butuhkan, ClickUp adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah solusi lengkap yang mendukung Anda dalam segala hal, mulai dari membuat, mengedit, dan berbagi dokumen, hingga mengelola alur kerja yang dihasilkan dari semua itu - dan masih banyak lagi.

Pilih ClickUp hari ini dan buat hidup Anda lebih mudah setiap hari. ✨