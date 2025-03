10 Alternatif yang Akan Dilakukan Microsoft dan Pesaing di Tahun 2025

Apakah Anda seorang pengoptimal berbasis tugas yang sedang mencari manajemen tugas alat bantu? Microsoft To Do adalah pilihan yang sudah tidak asing lagi, tetapi banyak aplikasi pencatatan lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dalam dunia produktivitas, tidak ada satu alat yang cocok untuk semua, dan itulah mengapa kami memberikan Anda pilihan alat lainnya. Daftar ini menampilkan alternatif Microsoft To Do terbaik di tahun 2024, yang masing-masing menghadirkan perpaduan fitur yang unik.

Siap menemukan pesaing Microsoft To Do yang tepat untuk membantu Anda menjadi lebih produktif ? Mari kita selami.

Apa yang Harus Anda Cari di Microsoft Untuk Melakukan Alternatif?

Saat Anda menjelajahi dunia peretasan produktivitas aplikasi daftar tugas, dan alat bantu manajemen tugas, perhatikan lebih dari sekadar daya tarik estetika. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang perlu diingat:

Integrasi yang lancar: Di era digital yang saling terhubung ini, kekuatan sebuah alat sering kali terletak pada kemampuannya untuk bekerja secara harmonis dengan alat lainnya. Pengelola tugas yang terbaik akan berintegrasi secara mulus dengan aplikasi favorit Anda, memusatkan data Anda dan menyelamatkan Anda dari peralihan antar platform yang membosankan. Kecakapan integrasi ini mengubah perangkat lunak yang bagus menjadi pembangkit tenaga listrik produktivitas yang sangat baik dan dipersonalisasi sehingga Anda dapat bekerja lebih cepat Antarmuka yang mudah digunakan: Kesederhanaan adalah kecanggihan tertinggi, terutama terkait alat teknologi. Antarmuka pengguna yang bersih dan intuitif dapat memberikan pengalaman manajemen proyek yang lebih sukses daripada sebuah tugas. Sangat penting untuk memilih aplikasi daftar tugas yang memberdayakan Anda untuk menangkap ide, membuat dan mengelola tugas, dan mengatur semua data dengan mudah tanpa perlu mendalami manual pengguna atau dokumentasi teknis pertama

Kemampuan kolaborasi: Pekerjaan saat ini sering kali melibatkan upaya kolektif. Aplikasi daftar tugas yang ideal memungkinkan Anda untuk berbagi dan berkolaborasi dalam tugas-tugas dengan lancar dengan anggota tim lainnya. Fitur kolaboratif membuat tim Anda tetap sinkron dan membantu menjaga agar tugas tidak terlewatkan. Kemampuan untuk berkomunikasi, mendelegasikan, dan melacak kemajuan dalam platform yang sama dapat meningkatkan produktivitas tim Anda dan menumbuhkan ritme kerja yang sehat

Berkolaborasi dengan klien atau tim internal secara lebih efektif dengan Papan Tulis virtual untuk memicu inovasi

Ingat, alat manajemen tugas terbaik adalah alat yang sesuai dengan alur kerja Anda dan membantu Anda tetap terorganisir dan efisien dengan cara yang senyaman mungkin.

10 Aplikasi Microsoft To Do Terbaik yang Akan Digunakan Pesaing di Tahun 2024

Berikut ini adalah alat manajemen tugas dan daftar tugas favorit kami untuk mendokumentasikan, mengelola, dan (bagian favorit kami!) mencoret daftar tugas yang mengganggu.

1. ClickUp

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

Tidak ada diskusi tentang alat produktivitas tidak akan lengkap tanpa ClickUp.

Lebih dari sekadar aplikasi daftar tugas , ClickUp adalah platform terpadu untuk semua pekerjaan Anda. Tugas ClickUp memungkinkan Anda mengubah proyek yang menakutkan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, cocok untuk penggemar produktivitas tunggal dan banyak pengguna.

Dengan ClickUp, kolaborasi waktu nyata sangat mudah, memastikan Anda dan tim Anda selalu berada di halaman yang sama. Ditambah lagi, opsi kustomisasinya memungkinkan Anda menyesuaikan ruang kerja dengan kebutuhan Anda.

Fitur terbaik ClickUp

Merangkul pemetaan proses dengan daftar tugas yang dapat disusun secara bersarang yang memudahkan untuk memecah satu tugas menjadi tindakan yang lebih kecil

Sinkronkan daftar tugas Anda di desktop, ponsel cerdas, atau tablet Anda

Memformat berbagai tugas Anda agar lebih mudah untuk melihat sekilas apa yang perlu Anda selesaikan

Menugaskan tugas kepada orang lain untuk membuat daftar tugas Anda menjadi alur kerja tim

Lihat lusinan templat daftar tugas seperti templat rencana kerja dan banyak lagi!

Seret dan letakkan tugas untuk menyusun ulang daftar tugas Anda dengan cepat dengan cepat

Status khusus memungkinkan Anda menentukan tahapan perkembangan tugas yang sesuai dengan alur kerja Anda

Gunakan pelacakan waktu bawaan untuk memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas

Rencanakan hari-hari Anda secara efektif dengan kalender terintegrasi

Keterbatasan ClickUp

Semua fiturnya mungkin tampak berlebihan bagi pengguna baru

Opsi kustomisasi memerlukan sedikit kurva pembelajaran untuk mengeksploitasi sepenuhnya

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tidak Terbatas : $5/bulan per pengguna

: $5/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Bisnis Plus : $19/bulan per pengguna

: $19/bulan per pengguna Perusahaan: Hubungi untuk harga

Peringkat dan ulasan ClickUp:

G2 : 4.7/5 (3.000+ ulasan)

: 4.7/5 (3.000+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

2. Tugas Google

via Tugas Google Google Tasks menonjol sebagai aplikasi yang mudah digunakan. Aplikasi ini terintegrasi dengan Gmail dan Kalender Google sebagai pengelola tugas yang sederhana namun ampuh.

Dengan Google Tasks, Anda dapat dengan mudah membuat proyek, mendokumentasikan proses bisnis, mengatur pengingat, dan melacak tugas-tugas penting serta tanggal jatuh tempo, menjadikannya alat yang sempurna bagi pengguna yang mendambakan kesederhanaan.

Fitur terbaik Google Tasks

Mengonversi email menjadi tugas langsung dari kotak masuk Gmail Anda

Melihat tugas dan mengelolanya dengan mudah di dalam Kalender Google dan Google Dokumen Anda

Memecah tugas baru menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola

Mengakses tugas Anda di mana saja dari berbagai platform, termasuk ponsel cerdas Anda

Keterbatasan Google Tasks

Tidak memiliki fitur canggih seperti pelacakan waktu dan visualisasi kemajuan

Fitur kolaborasi yang minim membuatnya kurang cocok untuk proyek berbasis tim yang tidak menggunakan Kalender, Dokumen, atau Spreadsheet Google (coba ini Alternatif Google Tasks !)

Harga Google Tasks

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Tasks:

G2 : 4.2/5 (10+ ulasan)

: 4.2/5 (10+ ulasan) Capterra: 4.8/5 (1.000+ ulasan)

3. Any.do

Melalui Any.do Any.do adalah aplikasi produktivitas serbaguna dan perangkat lunak manajemen tugas yang dikenal dengan desainnya yang indah dan antarmuka yang ramah pengguna. Alternatif untuk Microsoft To Do ini menyediakan fitur-fitur utama seperti kalender terintegrasi, daftar belanjaan, dan perencana harian yang membuat manajemen tugas Anda efisien.

Baik Anda pengguna individu atau bagian dari tim yang mencakup pemangku kepentingan eksternal, Any.do menawarkan cara yang mulus untuk mengatur dan mengelola tugas Anda.

Fitur terbaik Any.do

Atur daftar belanja Anda dengan kategori yang diurutkan secara otomatis

Mulailah hari Anda dengan rencana yang jelas, memprioritaskan tugas untuk produktivitas maksimum

Menambahkan tugas dengan cepat menggunakan perintah suara

Mengelola daftar dan memberikan tugas kepada siapa saja

Keterbatasan Any.do

Beberapa pengguna mungkin merasa sistem pengingatnya agak rumit untuk dikelola

Versi gratisnya agak terbatas dalam hal fungsionalitas dibandingkan dengan aplikasi daftar tugas lainnya

Harga Any.do

Pribadi: Gratis

Premium : $3/bulan per pengguna

: $3/bulan per pengguna Tim: $5/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Any.do:

G2 : 4.1/5 (100+ ulasan)

: 4.1/5 (100+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

4. Evernote

melalui EvernoteEvernote lebih dari sekadar pengelola tugas dan aplikasi daftar tugas-ini adalah aplikasi pencatatan komprehensif yang dapat mengelola semua daftar tugas Anda secara efektif. Evernote adalah salah satu alternatif paling kuat untuk Microsoft To Do.

Evernote unggul dalam menyimpan semua jenis informasi-dari catatan teks sederhana hingga halaman web dan file PDF-dan dapat menjadi alat yang ampuh untuk individu dan tim.

Fitur terbaik Evernote

Menambahkan tugas, lampiran, rekaman suara, dan kotak centang langsung ke dalam catatan atau daftar tugas Anda

Menyimpan artikel, penelitian, dan halaman web yang berguna langsung dari browser Anda

Gunakan atau sesuaikan templat untuk pencatatan dan manajemen tugas yang efisien

Mencari teks di dalam gambar atau catatan tulisan tangan

Keterbatasan Evernote

Tidak ada fitur manajemen proyek khusus seperti bagan Gantt atau pelacakan waktu

Kumpulan fiturnya yang sangat banyak bisa jadi membingungkan bagi pengguna baru

Harga Evernote

**Gratis

Pribadi : $10,83/bulan per pengguna

: $10,83/bulan per pengguna Profesional: $14,17/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Evernote

G2 : 4.4/5 (1.000+ ulasan)

: 4.4/5 (1.000+ ulasan) Capterra: 4.4/5 (8.000+ ulasan)

5. Hal-hal

via Hal-hal Things adalah aplikasi manajemen tugas dan daftar tugas yang dirancang untuk pengguna Apple. Aplikasi ini menyediakan antarmuka yang bersih dan intuitif, memungkinkan Anda untuk mengelola tugas dengan mudah. Keajaibannya terletak pada kesederhanaannya, menjadikannya ideal untuk penggunaan pribadi atau tim kecil yang menghargai kemudahan penggunaan daripada kekayaan fitur.

Hal-hal fitur terbaik

Kategori yang berbeda membantu Anda fokus pada tugas-tugas yang mendesak

Atur tugas Anda dalam urutan berurutan atau berdasarkan prioritas

Langsung beralih ke proyek atau area Anda dengan beberapa penekanan tombol

Lihat acara kalender Anda di samping daftar tugas Anda

Keterbatasan

Hanya tersedia untuk perangkat macOS dan iOS, sehingga membatasi aksesibilitas lintas platform-terutama bagi mereka yang mengelola tugas-tugas Outlook

Tidak ada alat kolaborasi yang efektif, yang mungkin menjadi kelemahan bagi tim

Harga Things

Mac : pembelian satu kali seharga $49,99

: pembelian satu kali seharga $49,99 iPad : $19,99 satu kali pembelian

: $19,99 satu kali pembelian iPhone: $9,99 satu kali pembelian

Peringkat dan ulasan Things

G2 : 4.4/5 (20+ ulasan)

: 4.4/5 (20+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (100+ ulasan)

6. Google Keep

Melalui Google KeepGoogle Keep bersinar dalam kesederhanaannya. Sebagai aplikasi pencatatan yang mudah, aplikasi ini memungkinkan Anda mencatat ide, membuat daftar tugas, dan mengatur pengingat. Jika Anda sudah menggunakan rangkaian produk Google, Google Keep akan terintegrasi dengan mulus ke dalam alur kerja Anda.

Fitur terbaik Google Keep

Mengatur catatan dan tugas kelompok Anda agar mudah ditemukan dengan folder dan label berwarna

Mendiktekan pemikiran Anda dengan cepat dan menyalinnya dengan Asisten Google

Diingatkan tentang tugas saat Anda berada di lokasi tertentu

Berbagi tugas dan berkolaborasi pada catatan dengan orang lain secara real-time

Keterbatasan Google Keep

Tidak ada fitur manajemen tugas tingkat lanjut seperti subtugas atau pelacakan waktu

Opsi pemformatan yang terbatas dibandingkan dengan aplikasi lain

Anda harus mencari di tempat lain untuk mengelola tugas Outlook dengan Microsoft To Do

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

7. Toodledo

via ToodledoToodledo adalah alat produktivitas tangguh yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Alat ini mencakup beberapa aspek produktivitas, mulai dari tugas dan catatan tempel hingga kebiasaan dan kalender. Fitur-fiturnya yang fleksibel membuatnya cocok untuk individu, tim, dan bisnis dari semua ukuran.

Fitur terbaik Toodledo

Lacak dan kembangkan kebiasaan Anda bersamaan dengan tugas harian Anda

Berbagi dan mengedit tugas dengan kolega atau anggota keluarga

Sesuaikan ruang kerja Anda agar sesuai dengan alur kerja yang Anda sukai

Sempurna untuk perencanaan proyek yang kompleks dan curah pendapat

Keterbatasan Toodledo

Antarmukanya mungkin terasa agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan Microsoft To Do dan aplikasi lainnya

Kurva pembelajaran yang lebih curam karena kekayaan fitur dan kemampuan penyesuaiannya

Harga Toodledo

Gratis

Standar : $3,99/bulan per pengguna

: $3,99/bulan per pengguna Plus : $5,99/bulan per pengguna

: $5,99/bulan per pengguna Bisnis: Hubungi Toodledo untuk harga

Peringkat dan ulasan Toodledo

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (70+ ulasan)

8. Tugas Staf Pusat

melalui HubstaffHubstaff Tugas adalah sebuah perangkat lunak manajemen proyek solusi yang ideal untuk tim dari semua ukuran. Dibangun berdasarkan filosofi Agile, Hubstaff merupakan salah satu alternatif terbaik untuk Microsoft karena menawarkan fitur-fitur canggih seperti papan Kanban dan standup otomatis yang mendorong kolaborasi tim dan memastikan alur kerja yang lancar.

Hubstaff Tasks fitur terbaik

Gunakan sprint untuk memecah proyek Anda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola

Pastikan tidak ada detail tugas yang terlewatkan dengan daftar periksa terperinci

Jaga tim Anda tetap sinkron dan lacak kemajuan dengan standup otomatis

Visualisasikan jadwal proyek Anda dan sesuaikan sesuai kebutuhan dengan tampilan garis waktu

Batasan Tugas Hubstaff

Tidak memiliki fitur pelaporan tingkat lanjut dalam versi gratis

Meskipun terintegrasi dengan Hubstaff, pelacakan waktu tidak dibangun langsung ke dalam Tasks

Harga Hubstaff Tasks

**Gratis

Pemula : $5,83/bulan per pengguna

: $5,83/bulan per pengguna Pro: $8,33/bulan per pengguna

Perusahaan: Hubungi Hubstaff untuk harga

Peringkat dan ulasan Hubstaff Tasks

G2 : 4.3/5 (400+ ulasan)

: 4.3/5 (400+ ulasan) Capterra: 4.5/5 (10+ ulasan)

9. Quire

via Quire Quire adalah alat bantu manajemen tugas yang menarik secara visual yang dirancang untuk tim kreatif. Struktur pohonnya yang unik memungkinkan Anda memecah banyak tugas menjadi subtugas, sehingga mengelola proyek yang kompleks menjadi lebih sederhana. Kesederhanaan dan antarmuka yang intuitif membuatnya menyenangkan untuk digunakan.

Fitur terbaik Quire

Gunakan subtugas untuk mengatur tugas dengan rapi

Gunakan papan visual seperti Kanban untuk memahami alur kerja Anda guna mengidentifikasi kemacetan

Bagikan, delegasikan, dan diskusikan komentar tugas dengan tim Anda

Terus mengerjakan tugas Anda meskipun tanpa koneksi internet

Keterbatasan yang diperlukan

Integrasi terbatas dengan alat dan layanan eksternal

Tidak ada fitur pelacakan waktu bawaan

Harga Quire

**Gratis

Profesional: $7,65/bulan per pengguna

$7,65/bulan per pengguna Premium: $13,95/bulan per pengguna

$13,95/bulan per pengguna Perusahaan: $19,95/bulan per pengguna

Peringkat dan ulasan Quire

G2 : 4.6/5 (60+ ulasan)

: 4.6/5 (60+ ulasan) Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

10. Checkvist

via Checkvist Checkvist adalah pengelola tugas minimalis yang berfokus pada daftar tugas yang berpusat pada keyboard. Aplikasi ini menarik bagi para pengguna yang lebih menyukai pintasan teks dan keyboard daripada antarmuka grafis untuk mengelola proyek dan mengatur tugas. Kesederhanaan dan kecepatan Checkvist membuat daftar tugas dan alat kolaborasi Anda tetap efisien dan bebas dari kekacauan untuk mengelola proyek dengan lebih baik.

Fitur terbaik Checkvist

Menavigasi dan mengelola tugas Anda sepenuhnya melalui keyboard

Mengatur tugas dan subtugas dalam struktur bertingkat

Memformat catatan dan komentar tugas Anda dengan mudah

Berbagi dan mendelegasikan tugas dengan tim Anda

Keterbatasan Checkvist

Antarmuka minimalis berbasis teks untuk aplikasi daftar tugas mungkin tidak menarik bagi semua pengguna

Tidak memiliki alat bantu visual seperti papan Kanban atau bagan Gantt

Harga Checkvist

Gratis

Pro : $39/tahun

: $39/tahun Tim Pro: $69/tahun

Peringkat dan ulasan Checkvist

G2 : 4.2/5 (3+ ulasan)

: 4.2/5 (3+ ulasan) Capterra: 4.9/5 (50+ ulasan)

Memilih Mitra Produktivitas Anda untuk Beralih dari Microsoft To Do

Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman langsung saat memilih alternatif Microsoft To Do terbaik untuk kebutuhan Anda. Jadi, cobalah alat bantu lainnya dan lihat mana yang cocok dengan gaya kerja Anda yang unik.

Mulailah dengan menjelajahi Fitur Tugas ClickUp . Kami merancang fitur Tasks yang inovatif untuk beradaptasi dengan kebutuhan spesifik Anda, mengubah cara Anda mengelola daftar tugas. ClickUp lebih dari sekadar aplikasi daftar tugas-ini adalah platform komprehensif yang kami buat untuk membantu Anda bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras.

Selain itu, jika Anda memulai perjalanan produktivitas atau mencari pendekatan baru untuk mengelola proyek, fitur Templat Daftar Tugas Harian patut dikunjungi. Ini adalah sumber daya yang dirancang untuk menyusun hari Anda, mengakomodasi banyak kebutuhan.

Ingat, kunci produktivitas yang lebih baik terletak pada pemilihan alat yang tepat yang sesuai dengan gaya kerja dan kebutuhan Anda. Dengan ClickUp, Anda tidak hanya memilih alternatif alat bantu yang bagus-Anda memilih mitra yang berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas Anda. Saatnya mengambil langkah selanjutnya!