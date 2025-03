10 Alat Pengembangan Aplikasi & # 038; Perangkat Lunak Terbaik pada tahun 2025

Semakin banyak orang yang bergantung pada perangkat seluler, sehingga meningkatkan permintaan untuk membangun aplikasi yang fungsional dan andal. Penelitian dari eMarketer menunjukkan bahwa pengguna menghabiskan sekitar 90% dari waktu penggunaan ponsel pintar mereka untuk aplikasi. Namun, proses pengembangan aplikasi yang rumit membuat beberapa perusahaan ragu untuk meluncurkan aplikasi iOS dan Android mereka sendiri.

Jika Anda sedang dalam proses membuat aplikasi seluler Anda sendiri aplikasi bisnis atau membutuhkan solusi yang lebih baik untuk membantu tim Anda membuat aplikasi seluler yang sukses, ada banyak pilihan alat yang dapat diandalkan untuk pengembang aplikasi seluler yang tersedia saat ini. Alat-alat ini dapat menyederhanakan proses pengembangan, mengatur jadwal dan sumber daya, serta membantu Anda mengirim lebih cepat.

Dalam artikel ini, kami akan fokus pada alat pengembangan aplikasi seluler terbaik untuk memastikan rilis aplikasi yang cepat dan bebas dari kesalahan. Anda juga akan belajar tentang manfaat menggunakan program-program ini dan menemukan cara-cara untuk mempercepat siklus pengembangan. ⚡️

Apa yang Membuat Alat Pengembangan Aplikasi Seluler yang Baik?

Ada beberapa karakteristik utama yang membuat alat pengembangan aplikasi seluler yang baik. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih aplikasi untuk bisnis Anda:

Antarmuka yang mudah digunakan : Perangkat lunak pengembangan aplikasi harus mudah digunakan dengan antarmuka intuitif yang menyederhanakan proses pengembangan

: Perangkat lunak pengembangan aplikasi harus mudah digunakan dengan antarmuka intuitif yang menyederhanakan proses pengembangan Kompatibilitas platform : Alat pengembangan aplikasi yang baik harus mendukung berbagai platform seperti iOS, Android, dan aplikasi web

: Alat pengembangan aplikasi yang baik harus mendukung berbagai platform seperti iOS, Android, dan aplikasi web Kemampuan untuk disesuaikan : Alat ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik tim dan bisnis Anda

: Alat ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik tim dan bisnis Anda Kemampuan debugging dan pengujian : Alat tersebut harus memiliki debugging, pengujian, dan kemampuan jaminan kualitas sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan masalah serta memfasilitasi pengembangan aplikasi seluler yang cepat

: Alat tersebut harus memiliki debugging, pengujian, dan kemampuan jaminan kualitas sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan masalah serta memfasilitasi pengembangan aplikasi seluler yang cepat Aman : Alat pengembangan aplikasi yang baik harus stabil dan dapat diandalkan, dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk memastikan data pelanggan dan perusahaan Anda tetap pribadi dan terlindungi

: Alat pengembangan aplikasi yang baik harus stabil dan dapat diandalkan, dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk memastikan data pelanggan dan perusahaan Anda tetap pribadi dan terlindungi Integrasi dengan layanan pihak ketiga : Alat aplikasi seluler harus memiliki kemampuan integrasi dengan layanan pihak ketiga dan API untuk menyediakan fitur dan fungsi tambahan

: Alat aplikasi seluler harus memiliki kemampuan integrasi dengan layanan pihak ketiga dan API untuk menyediakan fitur dan fungsi tambahan Fitur manajemen proyek dan kolaborasi tim: A alat manajemen proyek dapat membantu pengembang melacak tugas dan tenggat waktu, memberikan tugas kepada anggota tim, dan memantau kemajuan secara real-time, sementara fitur kolaborasi tim dapat memfasilitasi kolaborasi asinkron di antara tim, memungkinkan mereka untuk bekerja bersama dengan lebih efisien dan efektif

Sekarang setelah Anda mengetahui apa yang harus dicari dalam alat pengembangan aplikasi seluler, berikut ini 10 opsi terbaik yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan guna membantu Anda meluncurkan aplikasi yang sukses!

10 Alat Pengembangan Aplikasi Terbaik di Tahun 2024

Pada bagian ini, kami akan membahas 10 alat pengembangan aplikasi seluler terbaik untuk berbagai platform, tujuan, dan bisnis.

1. ClickUp #### Terbaik untuk manajemen proyek yang gesit, kolaborasi tim, pelacakan bug, dan masalah

Visualisasikan dan kelola peta jalan produk Anda di Tampilan Garis Waktu ClickUp

ClickUp adalah salah satu alat yang paling dikenal saat ini. Ini alat manajemen proyek lengkap menawarkan ratusan fitur canggih dan platform yang dapat disesuaikan sepenuhnya untuk memberikan alat yang dibutuhkan oleh setiap tim di berbagai industri untuk mengelola semua pekerjaan mereka, meningkatkan kolaborasi lintas fungsi, melacak proyek, menyederhanakan alur kerja, dan banyak lagi.

Karena ClickUp sepenuhnya dapat disesuaikan, tim dari semua ukuran, mulai dari wirausahawan hingga usaha kecil, agensi, perusahaan besar, dan semua orang di antaranya, dapat mengonfigurasi platform agar sesuai dengan kebutuhan, alur kerja, dan preferensi mereka yang unik. Hal ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki alur kerja yang kompleks, tim jarak jauh, mitra eksternal, dan perusahaan yang ingin meningkatkan bisnis mereka. ClickUp menawarkan fleksibilitas dan fungsionalitas yang Anda butuhkan untuk membawa tim dan bisnis Anda ke tingkat berikutnya.

Untuk pengembangan aplikasi, ClickUp dapat membantu Anda menyederhanakan seluruh siklus pengembangan dengan pusat kerja all-in-one yang menyatukan kerja tim, alat, dan pengetahuan lintas fungsi ke dalam satu tempat. Dengan fitur-fitur seperti Agile Board dan Sprint Lists, ClickUp memudahkan tim pengembangan untuk merencanakan dan mengelola proyek, melacak kemajuan pekerjaan, dan mengatur alur kerja dengan lebih efisien. Lihatlah apa yang bisa Anda lakukan di ClickUp:

Bangun peta jalan produk Anda : Rencanakan pekerjaan Anda dari waktu ke waktu atau buat peta jalan visual dengan tampilan Garis Waktu dan berkolaborasi di peta jalan di Dokumen ClickUp, Papan Tulis, atau tampilan khusus pilihan Anda

: Rencanakan pekerjaan Anda dari waktu ke waktu atau buat peta jalan visual dengan tampilan Garis Waktu dan berkolaborasi di peta jalan di Dokumen ClickUp, Papan Tulis, atau tampilan khusus pilihan Anda Mengelola backlog sprint : Membangun, mengotomatiskan, dan mengelola sprint dengan cara Anda dan dapatkan visibilitas ke setiap tugas

: Membangun, mengotomatiskan, dan mengelola sprint dengan cara Anda dan dapatkan visibilitas ke setiap tugas pelacakan bug dan masalah pelacakan : Gunakan gaya proyek apa pun seperti bagan Agile, Scrum, atau Gantt untuk mendukung kebutuhan tim Anda, dan dapatkanTemplat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp untuk memberi Anda pendekatan terstruktur untuk mengelola bug dan masalah - ini menawarkan gambaran umum yang terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik tentang cacat dan membantu tim untuk menyelesaikannya lebih cepat

: Gunakan gaya proyek apa pun seperti bagan Agile, Scrum, atau Gantt untuk mendukung kebutuhan tim Anda, dan dapatkanTemplat Pelacakan Bug dan Masalah ClickUp untuk memberi Anda pendekatan terstruktur untuk mengelola bug dan masalah - ini menawarkan gambaran umum yang terkonsolidasi dan terorganisir dengan baik tentang cacat dan membantu tim untuk menyelesaikannya lebih cepat Otomasi : Mengotomatiskan alur kerja dengan resep yang sudah dibuat sebelumnya atau membangun otomatisasi kustom Anda sendiri

: Mengotomatiskan alur kerja dengan resep yang sudah dibuat sebelumnya atau membangun otomatisasi kustom Anda sendiri Integrasi yang mulus : Hubungkan ClickUp ke lebih dari 1.000 aplikasi kerja, termasuk GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma, dan banyak lagi

: Hubungkan ClickUp ke lebih dari 1.000 aplikasi kerja, termasuk GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma, dan banyak lagi Kelola sumber daya : Lihat beban kerja tim Anda untuk mengalokasikan pekerjaan secara efektif dan menghindari kelelahan atau penundaan

: Lihat beban kerja tim Anda untuk mengalokasikan pekerjaan secara efektif dan menghindari kelelahan atau penundaan Lihat kemajuan proyek dengan Tonggak sejarah : Memudahkan untuk mengidentifikasi bagian penting dari proyek apa pun dengan Tonggak pencapaian. Indikator-indikator utama ini ditampilkan dalam huruf tebal dengan ikon berlian agar semua orang tetap selaras dengan target-target utama

: Memudahkan untuk mengidentifikasi bagian penting dari proyek apa pun dengan Tonggak pencapaian. Indikator-indikator utama ini ditampilkan dalam huruf tebal dengan ikon berlian agar semua orang tetap selaras dengan target-target utama Melacak kemajuan waktu nyata dengan Dasbor: Bangun dasbor khusus dan dapatkan gambaran umum tingkat tinggi dari semua pekerjaan Anda, pantau kemajuan, dan kelola kemacetan dengan lebih efisien

Melacak dan memantau tugas, sumber daya, dan kemajuan proyek dalam tampilan Dasbor ClickUp

Kemampuan analitik dan pelaporan ClickUp yang canggih membantu tim pengembangan mengidentifikasi perubahan, pembaruan, dan hambatan yang dapat menghambat kemajuan proyek dan meningkatkan produktivitas mereka.

Secara keseluruhan, ClickUp merupakan salah satu alat pengembangan aplikasi seluler terbaik yang ada saat ini karena membantu merampingkan proses sehari-hari dan menyederhanakan kolaborasi tim untuk mempermudah tim pengembangan perangkat lunak untuk tetap fokus pada tujuan mereka sambil tetap selaras dengan tujuan bisnis.

Fitur terbaik

Lebih dari 15 tampilan khusus : Lihat pekerjaan Anda, cara Anda - Papan, Daftar, Bagan Gantt, Garis Waktu, dan banyak lagi. Tampilan yang mudah diikuti ini memungkinkan anggota tim untuk mendapatkan gambaran umum yang cepat dari proses pengembangan aplikasi

: Lihat pekerjaan Anda, cara Anda - Papan, Daftar, Bagan Gantt, Garis Waktu, dan banyak lagi. Tampilan yang mudah diikuti ini memungkinkan anggota tim untuk mendapatkan gambaran umum yang cepat dari proses pengembangan aplikasi Platform yang dapat dikustomisasi sepenuhnya: Konfigurasikan ClickUp agar sesuai dengan kebutuhan, alur kerja, dan preferensi Anda, tambahkan Bidang Khusus dan ClickApps untuk mempersonalisasi setiap bagian ClickUp dan menyesuaikan pengaturan seiring dengan perkembangan bisnis Anda

Konfigurasikan ClickUp agar sesuai dengan kebutuhan, alur kerja, dan preferensi Anda, tambahkan Bidang Khusus dan ClickApps untuk mempersonalisasi setiap bagian ClickUp dan menyesuaikan pengaturan seiring dengan perkembangan bisnis Anda Rangkaian lengkap alat manajemen proyek : Dokumen ClickUp untuk dokumentasi, Papan Tulis Digital untuk perencanaan strategi, Peta Pikiran untuk curah pendapat, Dasbor untuk pelaporan waktu nyata, dan banyak lagi

: Dokumen ClickUp untuk dokumentasi, Papan Tulis Digital untuk perencanaan strategi, Peta Pikiran untuk curah pendapat, Dasbor untuk pelaporan waktu nyata, dan banyak lagi Aplikasi seluler : Akses pekerjaan Anda kapan saja dari mana saja dengan aplikasi seluler ClickUp; tersedia di aplikasi iOS dan Android, desktop, dan sebagai ekstensi Chrome

: Akses pekerjaan Anda kapan saja dari mana saja dengan aplikasi seluler ClickUp; tersedia di aplikasi iOS dan Android, desktop, dan sebagai ekstensi Chrome Platform yang aman : ClickUp telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, ISO 27017, dan ISO27018- sertifikasi standar keamanan tertinggi untuk data pelanggan dalam perangkat lunak

: ClickUp telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001, ISO 27017, dan ISO27018- sertifikasi standar keamanan tertinggi untuk data pelanggan dalam perangkat lunak Perpustakaan templat: Dapatkan lebih dari 1.000 templat yang dapat disesuaikan untuk setiap kasus penggunaan, termasukTemplat Pengembangan Perangkat Lunak ClickUp dibuat untuk tim Produk, Desain, Teknik, dan QA

Keterbatasan

Mungkin ada kurva pembelajaran karena jumlah fitur yang tersedia

Harga

Paket Gratis Selamanya : Tersedia versi gratis yang kaya fitur

: Tersedia versi gratis yang kaya fitur Tak Terbatas : $7 per anggota/bulan

: $7 per anggota/bulan Bisnis : $12 per anggota/bulan

: $12 per anggota/bulan Perusahaan: Hubungi untuk harga

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.7/5 dari 6.634 ulasan

: 4.7/5 dari 6.634 ulasan Capterra: 4.7/5 dari 3.634 ulasan ### 2. Kobiton

Terbaik untuk otomatisasi pengujian

Jalankan produk perangkat lunak Anda di perangkat seluler dan simulator sungguhan Kobiton adalah alat pengujian perangkat lunak yang menawarkan akses ke pengujian tanpa skrip dan berkelanjutan untuk pengujian seluler pengembang aplikasi . Dengan menggunakan suite mereka, pengguna dapat merilis aplikasi dengan lebih cepat dan bebas dari kesalahan. Selain itu, Kobiton menyediakan alat pengembangan aplikasi seluler untuk menjalankan produk perangkat lunak Anda di perangkat seluler dan simulator yang sebenarnya.

Fitur terbaik

Pengujian perangkat nyata: Membantu penguji untuk mencapai aplikasi seluler yang sukses dan hasil yang lebih akurat dengan mempertimbangkan konfigurasi unik perangkat

Membantu penguji untuk mencapai aplikasi seluler yang sukses dan hasil yang lebih akurat dengan mempertimbangkan konfigurasi unik perangkat Integrasi: Menghubungkan Kobiton ke kerangka kerja pengujian populer seperti Selenium, Espresso, XCUI, dan lainnya, sehingga Anda dapat menggunakan rangkaian pengujian yang sudah ada

Menghubungkan Kobiton ke kerangka kerja pengujian populer seperti Selenium, Espresso, XCUI, dan lainnya, sehingga Anda dapat menggunakan rangkaian pengujian yang sudah ada Berbasis Cloud : Platform ini berbasis cloud, menjadikannya tambahan yang sempurna untuk tim jarak jauh mana pun. Hal ini juga memungkinkan skalabilitas dalam hal jumlah perangkat

: Platform ini berbasis cloud, menjadikannya tambahan yang sempurna untuk tim jarak jauh mana pun. Hal ini juga memungkinkan skalabilitas dalam hal jumlah perangkat Rangkaian analisis: Fitur ini menghasilkan laporan yang membantu Anda mengidentifikasi pola dalam data pengujian. Dengan menggunakan log ini, tim Anda dapat menemukan akar masalah dan mengatasinya

Fitur ini menghasilkan laporan yang membantu Anda mengidentifikasi pola dalam data pengujian. Dengan menggunakan log ini, tim Anda dapat menemukan akar masalah dan mengatasinya Kobiton Dapatkan perangkat metrik: Ini adalah add-on yang mengotomatiskan pengumpulan metrik dari Kobiton Cloud. Perlu diingat bahwa ini Ekstensi Chrome untuk pengembang tidak dibuat oleh Kobiton. Oleh karena itu, Anda akan menemukannya di Toko Web Chrome dengan nama pengembang lain

Keterbatasan

Kobiton adalah seperangkat alat pengembangan aplikasi seluler tingkat lanjut untuk Android dan iOS yang dirancang untuk para pembuat kode berpengalaman. Oleh karena itu, pengembang yang belum berpengalaman mungkin akan kesulitan menavigasi berbagai fitur yang kompleks

Harga

Mulai dari $75 per bulan untuk tim yang lebih kecil

Akselerasi dengan harga $390 untuk fungsi otomatisasi pengujian

Skala untuk pengujian berkelanjutan, dan harganya bisa dinegosiasikan

Enterprise digunakan untuk merampingkan siklus pengembangan, harganya bisa dinegosiasikan

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.2/5 dari 15 ulasan

: 4.2/5 dari 15 ulasan Capterra: 4.3/5 dari 22 ulasan

3. Expo Go

Terbaik untuk aplikasi React Native

Menguji aplikasi React Native dengan Expo Go Expo Go adalah sebuah platform untuk menguji aplikasi React Native. Dengan menggunakan teknologi ini, Anda dapat membuat aplikasi mobile native dengan lebih cepat dan mudah. Ini menawarkan seperangkat instrumen yang mempersingkat waktu ke pasar untuk aplikasi React Native.

Fitur terbaik

Pengetahuan tentang pengkodean mobile native tidak diperlukan saat menggunakan Expo Go : Tanpa platform ini, Anda akan membutuhkan keahlian kode khusus OS untuk menyempurnakan aplikasi Anda untuk Android dan iOS

: Tanpa platform ini, Anda akan membutuhkan keahlian kode khusus OS untuk menyempurnakan aplikasi Anda untuk Android dan iOS Pembaruan yang mulus : Daripada menunggu persetujuan dari penerbit, Anda bisa menerapkan pembaruan tanpa hambatan. Dengan menggunakan Expo Go, toko aplikasi dapat mendorong pembaruan kapan saja

: Daripada menunggu persetujuan dari penerbit, Anda bisa menerapkan pembaruan tanpa hambatan. Dengan menggunakan Expo Go, toko aplikasi dapat mendorong pembaruan kapan saja Akses ke API asli : Memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan fitur perangkat yang disertakan dalam versi SDK. API tersedia dalam bundel dan dapat dengan mudah diintegrasikan.

: Memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan fitur perangkat yang disertakan dalam versi SDK. API tersedia dalam bundel dan dapat dengan mudah diintegrasikan. Sumber terbuka : Pengembangan aplikasi seluler sumber terbuka ini perangkat lunak secara terus menerus diperbarui oleh komunitas kontributor yang terus berkembang

: Pengembangan aplikasi seluler sumber terbuka ini perangkat lunak secara terus menerus diperbarui oleh komunitas kontributor yang terus berkembang Expo Go juga dapat digunakan sebagai aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan proyek mereka di perangkat seluler dan membaginya dengan orang lain

Keterbatasan

Kelemahan umum yang ditunjukkan oleh para pengembang adalah kurangnya visibilitas. Pada dasarnya, Anda mentransfer proyek Anda ke aplikasi yang secara otonom menambahkan kode untuk meluncurkannya ke kedua sistem operasi

Harga

Paket Produksi adalah $99 per bulan dan cocok untuk proyek yang lebih kecil dengan kurang dari 20.000 pengguna bulanan

Tingkat Enterprise untuk aplikasi yang lebih besar dengan kurang dari 200.000 pengguna bulanan dan biaya $999 per bulan

Produk dengan lebih dari 200.000 pengguna bulanan harus menanyakan tentang biaya individual

Ulasan dan peringkat pelanggan

Toko aplikasi : 4.2/5 dari 636 ulasan

: 4.2/5 dari 636 ulasan Google Play: 3.4/5 dari 8.535 ulasan

4. Kode Studio Visual

Terbaik untuk pengembangan web

Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang ringan untuk Windows, macOS, dan Linux Visual Studio Code adalah editor kode sumber yang tangguh namun ringan untuk Windows, macOS, dan Linux. Platform ini terdiri dari alat pengembangan aplikasi web yang mendukung berbagai bahasa, termasuk JavaScript, Node.js, dan TypeScript untuk membantu Anda membuat aplikasi. Bahasa pemrograman tambahan seperti Python, PHP, Go, Java, C#, dan C++ dapat digunakan melalui ekstensi.

Fitur terbaik

Intelli-Sense : Fitur yang mengidentifikasi kode yang tidak lengkap dan mengisi kekosongannya

: Fitur yang mengidentifikasi kode yang tidak lengkap dan mengisi kekosongannya Kemandirian platform : Memungkinkan pengguna membangun aplikasi web untuk ketiga sistem operasi utama: Windows, Linux, dan macOS

: Memungkinkan pengguna membangun aplikasi web untuk ketiga sistem operasi utama: Windows, Linux, dan macOS Didukung oleh GitHub : Visual Studio Code dapat menarik sumber daya dari repositori untuk mempercepat proses pengkodean

: Visual Studio Code dapat menarik sumber daya dari repositori untuk mempercepat proses pengkodean Mengomentari kode: Membantu pengembang untuk melacak baris mereka dan mengingat setiap perubahan yang mereka buat

Membantu pengembang untuk melacak baris mereka dan mengingat setiap perubahan yang mereka buat Dukungan web : Memberikan bantuan berkelanjutan untuk aplikasi web. Bahkan setelah rilis, Visual Studio Code akan membantu Anda memelihara aplikasi Anda

Keterbatasan

Pengguna Visual Studio Code menyatakan bahwa alat ini menyediakan plugin yang terbatas dibandingkan dengan editor kode lainnya

Harga

Platform ini gratis untuk digunakan

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.7/5 dari 1.984

: 4.7/5 dari 1.984 Capterra: 4.8/5 dari 1.456

5. CodeRunner

Terbaik untuk pengembangan aplikasi macOS

Menulis, menguji, dan men-debug kode dengan CodeRunner CodeRunner adalah editor kode untuk macOS yang menyediakan platform untuk menulis, menguji, dan men-debug kode. CodeRunner adalah bagian penting dari toolkit Anda, menawarkan fitur pengeditan tingkat lanjut dan sistem file yang murni, dan secara luas digunakan untuk membangun aplikasi seluler untuk iOS.

Fitur terbaik

Penyelesaian kode : Fitur ini lebih dari sekadar satu kata dan menawarkan akses ke berbagai saran yang sesuai dengan konteksnya

: Fitur ini lebih dari sekadar satu kata dan menawarkan akses ke berbagai saran yang sesuai dengan konteksnya Debugging cerdas : Memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang jelas. Pengguna dapat menetapkan breakpoint saat sistem menjalankan kode untuk mendeteksi kesalahan dan ketidakkonsistenan

: Memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang jelas. Pengguna dapat menetapkan breakpoint saat sistem menjalankan kode untuk mendeteksi kesalahan dan ketidakkonsistenan Fungsi kesalahan langsung : Memungkinkan pengguna menerima umpan balik saat mereka menulis kode

: Memungkinkan pengguna menerima umpan balik saat mereka menulis kode Manajer proyek bawaan : Membantu pengembang untuk mengatur file dengan lebih cerdas untuk memfasilitasi navigasi yang lebih lancar

: Membantu pengembang untuk mengatur file dengan lebih cerdas untuk memfasilitasi navigasi yang lebih lancar Dukungan multi-bahasa: Memungkinkan Anda menggunakan lebih dari 25 bahasa pemrograman, termasuk yang terdepan, seperti PHP, Go, Java, dll.

Keterbatasan

Meskipun merupakan salah satu alat terbaik untuk pengembangan aplikasi seluler untuk proyek kecil atau menengah, CodeRunner tidak cukup kuat untuk mengerjakan tugas-tugas besar dengan beberapa ribu baris kode

Harga

Lisensi produk ditawarkan dengan satu kali pembayaran sebesar $19,99

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2: 4.4/5 dari 21 ulasan

6. Kubernetes

Terbaik untuk aplikasi dalam kontainer

Membangun dan menggunakan aplikasi cloud-native secara lebih efisien dan cepat dengan Kubernetes

Di antara alat yang relevan lainnya untuk mengembangkan aplikasi seluler, Kubernetes adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola kontainer dan mengotomatiskan proses pengembangan. Dengan menggunakan platform ini, Anda dapat membangun dan menggunakan aplikasi cloud-native dengan lebih efisien dan cepat. Manfaatkan penskalaan otomatis dan alokasi penyimpanan cerdas untuk menciptakan solusi yang stabil dan berkinerja tinggi.

Fitur terbaik

Penskalaan otomatis : Mendistribusikan sumber daya (CPU, RAM, dll.) sesuai dengan kebutuhan aplikasi, tanpa upaya manual

: Mendistribusikan sumber daya (CPU, RAM, dll.) sesuai dengan kebutuhan aplikasi, tanpa upaya manual Penyembuhan mandiri : Terdiri dari serangkaian fitur yang memungkinkan sistem mempertahankan kondisi yang diinginkan. Fitur-fiturnya termasuk restart otomatis, replikasi, dan penskalaan

: Terdiri dari serangkaian fitur yang memungkinkan sistem mempertahankan kondisi yang diinginkan. Fitur-fiturnya termasuk restart otomatis, replikasi, dan penskalaan Manajemen siklus hidup : Memungkinkan rollback dan jeda penerapan jika terjadi kesalahan

: Memungkinkan rollback dan jeda penerapan jika terjadi kesalahan Kemampuan untuk bekerja dengan infrastruktur yang berbeda, termasuk di lokasi, cloud publik, dan cloud pribadi membuat sistem menjadi fleksibel

Penyeimbangan beban : Memungkinkan pemerataan lalu lintas di antara semua kontainer dan sistem untuk mencegah kelebihan beban

Keterbatasan

Meskipun Kubernetes merupakan alat pengembangan aplikasi seluler untuk semua platform, namun ada beberapa kelemahan. Hambatan terbesar saat menggunakan platform ini adalah migrasi dari aplikasi non-kontainer ke kontainer. Proses yang panjang dan rumit ini mungkin menghalangi Anda untuk menggunakan perangkat lunak ini

Harga

Biaya akhir tergantung pada penyedia cloud, jumlah node, dan faktor lainnya. Hubungi tim Kubernetes untuk mengetahui biaya untuk aplikasi Anda

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.6 /5 dari 97 ulasan

: 4.6 /5 dari 97 ulasan TrustRadius: 8.9/10 dari 153 ulasan

7. Sobat

Terbaik untuk adopsi CI/CD

Menerapkan perubahan secara manual dan mengotomatiskan proses dengan aplikasi Buddy Buddy adalah platform yang tepat untuk bisnis yang menerapkan perubahan secara manual dan ingin mengotomatiskan proses ini. Menawarkan alat pengembangan aplikasi seluler untuk rilis otomatis, alat ini memungkinkan Anda untuk memperkenalkan perubahan kecil tanpa membuang waktu berminggu-minggu. Dengan mengadopsi prinsip CI/CD (Continuous Integration and Continuous Deployment), Anda dapat menerapkan aplikasi seluler hanya dalam waktu 12 detik.

Fitur terbaik

Penerapan tanpa waktu henti : Memberi pengguna kemampuan untuk membuat perubahan pada aplikasi saat masih berjalan

: Memberi pengguna kemampuan untuk membuat perubahan pada aplikasi saat masih berjalan Navigasi yang intuitif dan otomatisasi CI/CD : Memungkinkan pengguna untuk mengatur alur kerja mereka dalam hitungan menit

dan : Memungkinkan pengguna untuk mengatur alur kerja mereka dalam hitungan menit Paralelisme : Memungkinkan kinerja simultan dari beberapa komputasi. Menjalankan proses secara bersamaan mempercepat pengembangan dan penerapan

: Memungkinkan kinerja simultan dari beberapa komputasi. Menjalankan proses secara bersamaan mempercepat pengembangan dan penerapan Ketersediaan berbagai API : Memungkinkan integrasi dengan kemajuan teknologi terbaru seperti Kubernetes dan Docker

: Memungkinkan dengan kemajuan teknologi terbaru seperti Kubernetes dan Docker Pengujian kompatibilitas: Memungkinkan Anda memastikan aplikasi akan berjalan dengan lancar di berbagai perangkat dan browser

Keterbatasan

Banyak pengguna mengungkapkan rasa frustrasi mereka dengan desain UX/UI yang berlebihan karena banyaknya fitur yang tersedia. Jika Anda baru mengenal alat otomatisasi untuk pengembangan aplikasi seluler, Anda mungkin perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari proses navigasi

Harga

Versi Gratis menyediakan lima proyek dan cache 500 MB

Tingkat Pro tersedia dengan harga $75 per bulan

Paket Hyper berharga $200 per bulan

Paket Enterprise seharga $35 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.7/5 dari 178 ulasan

: 4.7/5 dari 178 ulasan Capterra: 4.8/5 dari 150 ulasan

8. Xcode 14

Terbaik untuk aplikasi seluler iOS

Xcode 14 adalah Lingkungan Pengembangan (IDE) terintegrasi untuk aplikasi iOS

Adapun alat pengembangan aplikasi iOS asli, Xcode 14 mengambil posisi terdepan. Lingkungan Pengembangan Terpadu (IDE) untuk aplikasi iOS ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk membuat aplikasi seluler asli. Mulai dari pengembangan dan pengujian hingga pengiriman ke toko aplikasi, Xcode 14 merupakan bagian integral dari proses tersebut.

Fitur terbaik

Penyelesaian kode : Salah satu fitur terbaru yang memungkinkan programmer menulis kode lebih cepat dengan memilih saran

: Salah satu fitur terbaru yang memungkinkan programmer menulis kode lebih cepat dengan memilih saran Pembangun antarmuka : Membantu pengembang untuk mendesain antarmuka pengguna tanpa pengkodean (coba ini Alat pengkodean AI )

: Membantu pengembang untuk mendesain antarmuka pengguna tanpa pengkodean (coba ini Alat pengkodean AI ) Korektor kesalahan otomatis : Memberi tahu pembuat kode secara instan tentang kesalahan mereka dan memungkinkan mereka untuk memperbaikinya dengan pintasan keyboard

: Memberi tahu pembuat kode secara instan tentang kesalahan mereka dan memungkinkan mereka untuk memperbaikinya dengan pintasan keyboard Katalog aset yang komprehensif : Memfasilitasi yang terorganisir dengan baikpenyimpanan awan dari file dan gambar Anda

: Memfasilitasi yang terorganisir dengan baikpenyimpanan awan dari file dan gambar Anda Simulator bawaan : Menawarkan seperangkat alat yang siap digunakan untuk men-debug dan menguji aplikasi Anda

Keterbatasan

Xcode 14 adalah platform pengembangan aplikasi asli yang khusus untuk produk Apple. Meskipun merupakan alat yang sangat membantu untuk iOS dan macOS, alat ini tidak dapat diterapkan pada sistem operasi lain

Harga

Xcode 14 tersedia untuk pengembang Apple secara gratis, tetapi biaya untuk bergabung dengan program pengembang adalah $99 per tahun

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2 : 4.2/5 dari 933 ulasan

: 4.2/5 dari 933 ulasan Capterra: 4.5/5 dari 39 ulasan

9. Studio Android

Terbaik untuk aplikasi Android

Mengembangkan, menguji, dan merilis aplikasi dengan Android Studio

Sama seperti Xcode, Android Studio adalah bagian dari alat pengembangan aplikasi seluler iOS, Android Studio adalah sebuah IDE untuk aplikasi Android. Platform ini menggabungkan fitur-fitur untuk mengembangkan, menguji, dan merilis aplikasi.

Fitur terbaik

Emulator : Dengan menggunakan alat pengembangan aplikasi Android ini, Anda dapat menguji produk Anda di Emulator yang berperilaku persis seperti perangkat Android yang sebenarnya

: Dengan menggunakan alat pengembangan aplikasi Android ini, Anda dapat menguji produk Anda di yang berperilaku persis seperti perangkat Android yang sebenarnya Pengeditan kode : Android Studio juga menawarkan alat pengeditan kode yang menyarankan baris kode yang sesuai

: Android Studio juga menawarkan alat pengeditan kode yang menyarankan baris kode yang sesuai Templat kode : Tersedia dalam set fitur

: Tersedia dalam set fitur Mendukung Kotlin : Sistem ini mendukung Kotlin , bahasa resmi Android

: Sistem ini mendukung , bahasa resmi Android Fitur fleksibel: Rangkaian yang sangat fleksibel memungkinkan Anda membuat aplikasi ponsel cerdas untuk setiap ukuran layar dan jenis perangkat

Keterbatasan

Meskipun Android Studio memberikan akses ke alat yang berguna untuk mengembangkan aplikasi seluler, namun ada beberapa kekurangan. Masalah umum yang sering dialami oleh para pembuat aplikasi adalah peningkatan penggunaan RAM. Memanfaatkan memori tambahan dapat menghambat proses pengembangan, terutama jika Anda membangun menggunakan perangkat yang lebih tua

Harga

Meskipun Android Studio gratis untuk digunakan, lisensi pengembang Android akan dikenakan biaya satu kali pembayaran sebesar $25

Penilaian

G2 : 4.5/5 dari 543 ulasan

: 4.5/5 dari 543 ulasan Capterra: 4.6/5 dari 85 ulasan

10. Charles Proxy

Terbaik untuk debugging

Memeriksa lalu lintas HTTP antara perangkat dan internet dengan Charles Proxy Charles Proxy adalah seperangkat alat pengembangan aplikasi yang memungkinkan penguji memeriksa lalu lintas HTTP antara perangkat dan internet. Informasi ini membantu pengguna menelusuri jenis-jenis kesalahan dan mengidentifikasi akar masalahnya. Hasilnya, Anda dapat meningkatkan kinerja aplikasi seluler atau web Anda.

Fitur terbaik

Proksi SSL : Fitur yang memungkinkan penguji men-debug konten sesi HTTPS mereka

: Fitur yang memungkinkan penguji men-debug konten sesi HTTPS mereka Pembatasan bandwidth : Ini adalah praktik pembatasan kecepatan yang disengaja. Dengan mensimulasikan latensi dan bandwidth pengguna rata-rata, Anda dapat meningkatkan pengalaman pelanggan.

: Ini adalah praktik pembatasan kecepatan yang disengaja. Dengan mensimulasikan latensi dan bandwidth pengguna rata-rata, Anda dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Konfigurasi otomatis peramban : Memungkinkan penguji untuk menguji berbagai browser tanpa mengubah pengaturan

: Memungkinkan penguji untuk menguji berbagai browser tanpa mengubah pengaturan Menguji kesalahan jaringan : Membantu pengembang mengoptimalkan kinerja dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik

: Membantu pengembang mengoptimalkan kinerja dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik Alat bantu otomatisasi: Ini dapat berguna untuk mengeksekusi skrip dan aturan tanpa upaya manual apa pun

Keterbatasan

Desain UI/UX cukup rumit untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakannya

Harga

Lisensi ini dijual dengan satu kali pembayaran sebesar $50

Ulasan dan peringkat pelanggan

G2: 4.3/5 dari 28 ulasan

Manfaat Alat Pengembangan Aplikasi Seluler

Bagaimana alat pengembangan aplikasi seluler dapat membantu bisnis Anda dan membuatnya lebih efisien? Bergantung pada platformnya, Anda bisa mendapatkan berbagai manfaat, mulai dari optimalisasi manajemen hingga otomatisasi pengujian.

Mari kita lihat manfaat paling penting dari penggunaan alat bantu untuk pengembang aplikasi.

1. Menghemat waktu

Siklus hidup pengembangan adalah proses kompleks yang membutuhkan banyak pemain dan investasi yang besar. Mengapa tidak setidaknya menghilangkan tugas-tugas yang membosankan dan rutin seperti mendeteksi kesalahan?

Saat ini, Anda bisa menemukan aplikasi untuk apa saja, termasuk hal yang biasa operasi pengembangan . Misalnya, Anda dapat mendelegasikan memantau aplikasi ke platform analisis aplikasi yang akan mengidentifikasi masalah dan melaporkannya dengan cepat. Alat pengembangan aplikasi dapat memiliki fitur mulai dari melacak masalah dan analisis metrik hingga penyelesaian kode.

2. Kolaborasi yang ditingkatkan dengan tim jarak jauh

Banyak perusahaan mengejar pendekatan Penambahan staf TI untuk mempekerjakan pengembang dari luar negeri untuk mengurangi biaya. Namun, berkolaborasi dengan tim jarak jauh bisa jadi cukup menantang. Alat pengembangan aplikasi seluler dapat membantu Anda untuk mengelola proyek dari jarak jauh, memberikan tugas, melacak kemajuan, dan bertukar umpan balik.

3. Peningkatan produktivitas

Manfaat penting lainnya adalah peningkatan produktivitas melalui mengotomatisasi dan mengoptimalkan berbagai tugas . Sebagai contoh, untuk mengurangi beban kerja tim QA, perusahaan menggunakan alat pengembangan aplikasi seluler untuk pengujian dan debugging.

Anda juga dapat meningkatkan efisiensi dengan membuat satu basis kode untuk iOS dan Android secara bersamaan. Di masa lalu, bisnis harus menyewa Pengembang Kotlin dan pembuat kode Swift secara terpisah untuk membangun aplikasi native.

Namun sekarang, Anda dapat menggunakan platform yang akan secara otomatis menyempurnakan kode agar dapat digunakan di kedua sistem operasi seluler. Oleh karena itu, Anda dapat membuat aplikasi seluler lintas platform dan hibrida dan menghemat banyak waktu. Selain itu, Anda dapat mempercepat waktu pengiriman ke pasar aplikasi seluler.

Optimalkan Pengembangan Aplikasi Seluler Anda dengan ClickUp

Membangun, menguji, dan memelihara aplikasi seluler bisa menjadi proses yang panjang dan berliku. Tetapi dengan alat pengembangan aplikasi seluler yang baik di tumpukan teknologi Anda, Anda dapat menyederhanakan proses pengembangan, meningkatkan kolaborasi, dan menyederhanakan alur kerja untuk memungkinkan Anda mengirimkan aplikasi seluler yang sukses.

Anda dapat membebaskan tim Anda dari tanggung jawab besar dengan mengotomatiskan dan merampingkan tugas-tugas tertentu untuk memfasilitasi pengembangan aplikasi seluler yang cepat. Sebagai gantinya, mereka dapat fokus pada konsep yang lebih kreatif dan kompleks serta mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat.

Manajemen proyek untuk pengembangan aplikasi adalah proses yang membosankan, tetapi dapat disederhanakan dengan ClickUp. Lihat daftar lengkap Fitur-fitur ClickUp untuk meningkatkan manajemen alur kerja Anda dan menerapkan aplikasi lebih cepat. Gratis untuk memulai-rencanakan, buat, dan kirim lebih cepat dengan ClickUp!

Penulis Tamu:

vitalii Makhov, CEO di perangkat Lunak DOIT sebuah perusahaan IT Staff Augmentation. Tim DOIT Software sangat bersemangat dalam membangun sistem yang berani dan memecahkan tantangan bisnis untuk startup, perusahaan produk, dan agensi digital