Apa Itu IBM Agentic AI dan Bagaimana Ia Dapat Membantu Anda Bekerja Lebih Efisien?

Setiap minggu, tim operasional kehilangan waktu berjam-jam untuk mengoordinasikan tugas-tugas di antara alat-alat yang terputus.

Setelah melihat tiga analis rantai pasokan secara manual mencocokkan data dari enam platform berbeda, saya mulai melacak berapa banyak waktu yang terbuang dalam proses serah terima rutin.

Kemampuan AI Agentic baru IBM menjanjikan untuk mengembalikan waktu yang hilang dengan membiarkan agen otonom menangani koordinasi.

Panduan ini akan memandu Anda melalui apa yang sebenarnya ditawarkan IBM, cara kerjanya, dan apakah cocok dengan infrastruktur Anda.

Poin Penting

IBM’s agentic AI mengotomatisasi alur kerja dengan koordinasi multi-agen yang sadar konteks.

AgentOps menerapkan kebijakan dan memantau perilaku agen secara real-time.

Konektor pra-bangun mengurangi waktu integrasi di antara sistem legacy dan modern.

Apakah IBM Menyediakan Agentic AI?

IBM memperkenalkan kemampuan AI agentik yang komprehensif pada Oktober 2025 di konferensi TechXchange-nya, menempatkan watsonx Orchestrate sebagai inti dari strategi perusahaan otonomnya.

Platform ini menyertakan lebih dari 500 alat pra-bangun dan agen khusus domain dari IBM dan mitra pihak ketiga.

Berbeda dengan skrip otomatisasi tunggal, Orchestrate dilengkapi dengan AgentOps, lapisan observabilitas dan tata kelola bawaan yang menyediakan pemantauan real-time dan penegakan kebijakan untuk memastikan agen beroperasi dengan andal dan aman.

IBM menggambarkan peluncuran ini sebagai pergeseran dari otomatisasi tugas ke otonomi sejati, di mana agen-agen membuat keputusan yang sadar konteks dan menjalankan alur kerja multi-langkah tanpa pengawasan manusia yang terus-menerus.

Bagaimana Sebenarnya Cara Kerjanya?

Watsonx Orchestrate beroperasi sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan sumber data, logika bisnis, dan model AI Anda menjadi alur kerja otonom.

Ketika pengguna atau sistem memicu suatu tugas, Orchestrate akan mengarahkan tugas tersebut ke agen yang sesuai, yang akan menginterpretasikan permintaan menggunakan pemahaman bahasa alami, mengambil konteks yang diperlukan dari aplikasi terhubung, menjalankan tindakan yang diperlukan, dan mengembalikan hasil yang terstruktur.

Platform ini mendukung baik tugas agen tunggal maupun orkestrasi multi-agen, di mana beberapa agen khusus bekerja sama untuk menyelesaikan proses kompleks seperti quote-to-cash atau triase insiden.

Komponen Utama dan Fungsinya

Komponen Fungsi Bisnis AgentOps Pemantauan real-time, jejak audit, penegakan kebijakan Integrasi Langflow Pembuat agen tanpa kode dengan fitur seret dan lepas untuk non-pengembang Kit Pengembangan Agen Python/OpenAPI SDK untuk pembuatan agen kustom Intelegensi Jaringan Deteksi dan penyelesaian anomali secara otonom dalam jaringan telekomunikasi Granite LLMs Model dasar IBM yang mendukung proses pengambilan keputusan agen

Arsitektur modular ini memungkinkan Anda memulai dengan agen yang sudah dibangun sebelumnya untuk tugas-tugas umum, lalu memperluas platform dengan logika kustom seiring dengan perkembangan kebutuhan Anda.

Lapisan tata kelola berjalan secara paralel, mendeteksi pelanggaran kebijakan atau perilaku yang tidak terduga sebelum mencapai sistem produksi.

Bagaimana Ini Berfungsi dalam Praktiknya?

Sebuah retailer menengah mengimplementasikan agen Orchestrate untuk menangani proses rekrutmen kandidat di 1.900 lokasi toko. Sebelum otomatisasi, manajer franchise menghabiskan tiga jam per minggu untuk menyaring pelamar secara manual, menyusun email, dan menjadwalkan wawancara.

Agen ini kini menganalisis CV, mencocokkan ketersediaan, menyusun pesan pribadi, dan memesan slot wawancara langsung ke kalender. Seluruh proses selesai dalam waktu kurang dari tiga menit.

Alur kerja ini mencerminkan pola yang umum di pasar AI agentik, di mana pengadopsi awal memprioritaskan hasil cepat dalam proses yang sudah terdefinisi dengan baik sebelum beralih ke otomatisasi end-to-end.

Perbedaan utama terletak pada cara pesaing menangani tata kelola dan kedalaman integrasi.

Apa yang Membedakan IBM?

IBM membawa puluhan tahun pengalaman dalam arsitektur perusahaan ke dalam Agentic AI, yang tercermin dalam penekanannya pada tata kelola, keamanan, dan kompatibilitas dengan mainframe.

Sementara pemain baru fokus pada kecepatan dan kemudahan implementasi, IBM merancang Orchestrate untuk organisasi yang membutuhkan jejak audit lengkap, akselerator kepatuhan, dan kemampuan untuk menghubungkan agen langsung ke sistem warisan seperti IBM Z.

Kerangka kerja Agent Connect yang terbuka pada platform ini memungkinkan pengembang mengintegrasikan alat AI eksternal atau agen kustom menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (API) standar, menghindari ketergantungan pada vendor tertentu sambil tetap mempertahankan pemantauan terpusat.

Keunggulan Utama dan Kompromi

AgentOps menyediakan transparansi siklus hidup yang memenuhi persyaratan audit di industri yang diatur.

Agen yang kompatibel dengan mainframe dapat menjalankan transaksi di sistem IBM Z tanpa memerlukan middleware.

Kompleksitas pengaturan awal mungkin memperlambat adopsi dibandingkan dengan alternatif SaaS yang ringan.

Harga disesuaikan dengan jumlah instance agen, yang dapat menjadi mahal pada volume tinggi.

Kekuatan platform ini menarik bagi perusahaan yang memprioritaskan keandalan dan kepatuhan daripada eksperimen cepat.

Memahami perbedaan ini menjadi landasan untuk mengevaluasi bagaimana Orchestrate dapat terintegrasi ke dalam lanskap teknologi yang sudah ada.

Integrasi & Kesesuaian Ekosistem

Watsonx Orchestrate menghubungkan aplikasi Anda yang ada tanpa menggantinya.

Platform ini dilengkapi dengan integrasi bawaan untuk Salesforce, Microsoft 365, Workday, SAP, dan ratusan alat bisnis lainnya, memungkinkan agen untuk membaca data, memicu tindakan, dan memperbarui catatan di seluruh sistem Anda tanpa perlu pengembangan API khusus.

Platform/Mitra Jenis Integrasi Salesforce Konektor CRM pra-bangun dengan sinkronisasi dua arah Microsoft 365 Komunikasi agen dengan Teams/Outlook yang terintegrasi secara native SAP Modul agen rantai pasokan dan pengadaan IBM Sterling Pengelolaan pesanan dan optimasi persediaan Coupa Analisis pengeluaran dan agen pengadaan otonom

Bagi organisasi yang bergantung pada mainframe, lapisan Model Context Protocol menghubungkan agen ke lingkungan Db2, CICS, dan IMS, memungkinkan otomatisasi logika bisnis inti yang sebelumnya memerlukan akses khusus dari pengembang.

Katalog Agen, yang diluncurkan pada Mei 2025, memperluas ekosistem ini dengan memungkinkan mitra untuk mempublikasikan agen yang spesifik untuk domain tertentu.

S&P Global, misalnya, mengintegrasikan Orchestrate ke dalam suite Market Intelligence-nya dan mengembangkan agen baru yang menggunakan data risiko eksklusif untuk alur kerja pengadaan dan asuransi.

Model konektivitas ini mengurangi gesekan implementasi, tetapi kesuksesan tetap bergantung pada perencanaan peluncuran yang matang dan dukungan dari pemangku kepentingan.

Tanggapan Komunitas & Sentimen Pengguna Awal

Pengguna awal sangat antusias membahas potensi dan kurva pembelajaran dari alat AI berbasis agen IBM.

Di ulasan G2, pengguna perusahaan memuji integrasi yang mulus dengan Slack, Salesforce, dan ServiceNow, mencatat bahwa pemahaman bahasa alami membuat pengaturan tugas menjadi intuitif setelah agen dikonfigurasi.

Fitur keamanan dan kepatuhan sering disebutkan, dengan salah satu pengulas menyoroti bahwa kontrol tata kelola "jauh lebih kuat" dibandingkan platform pesaing.

“Integrasi yang mulus dengan aplikasi perusahaan membuat adopsi lebih cepat dari yang diharapkan.”

“Kurva pembelajaran memang nyata, tetapi fitur tata kelola membenarkan upaya tersebut.”

“Keandalan agen meningkat secara signifikan setelah kami menyesuaikan metrik evaluasi.”

Sebuah thread di Reddit di antara karyawan IBM mengungkapkan pengalaman yang beragam, dengan satu pengguna menyebut antarmuka Agent Lab intuitif sementara yang lain mempertanyakan apakah mereka menggunakan produk yang sama, menyiratkan bahwa kemudahan penggunaan bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus penggunaan.

Dalam sesi AMA pada Juli 2025, spesialis watsonx Orchestrate dari IBM menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam tentang mode kegagalan agen, dengan salah satu peserta mencatat bahwa agen berbasis LLM "sering gagal secara spektakuler dengan cara yang membuatnya sulit untuk melihat bahwa agen tersebut bahkan gagal," menyoroti kebutuhan akan alat observabilitas dan evaluasi yang lebih baik.

Pembicaraan terbuka ini menunjukkan bahwa IBM terus mengembangkan produknya berdasarkan titik-titik gesekan di dunia nyata, yang sejalan dengan pesan publiknya tentang memprioritaskan hasil praktis daripada hype. Peta jalan tersebut mencerminkan fokus pragmatis tersebut.

Peta Jalan & Prospek Ekosistem

Rencana jangka pendek IBM berfokus pada pengurangan hambatan teknis dan perluasan perpustakaan agen yang spesifik untuk industri.

Pembangun visual Langflow, yang saat ini dalam tahap pratinjau teknis, diperkirakan akan tersedia secara umum pada akhir Oktober 2025, memungkinkan pengguna bisnis untuk membuat alur kerja multi-agen tanpa perlu menulis kode.

Pada Desember 2025, Proyek Infragraph memasuki tahap beta privat, menyediakan grafik observabilitas terpadu untuk sumber daya hybrid-cloud yang pada akhirnya akan terhubung dengan Red Hat Ansible, OpenShift, dan Turbonomic untuk pengelolaan infrastruktur otomatis.

Menurut perkiraan IBM Institute for Business Value, pada tahun 2027, 67 persen eksekutif memperkirakan agen AI akan mengambil keputusan secara mandiri dalam alur kerja, naik dari hanya 24 persen saat ini.

CTO IBM menyatakan, “Kami sedang membangun lapisan kepercayaan yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan agen AI secara aman, di sinilah pasar akan membedakan pemimpin dari eksperimen.”

Pandangan tersebut mencerminkan keyakinan IBM bahwa tata kelola dan keandalan akan lebih penting daripada kecepatan sebagai pelopor saat AI Agentic beralih dari uji coba ke produksi skala besar.

Berapa Biaya IBM Agentic AI?

IBM menawarkan watsonx Orchestrate sebagai layanan SaaS yang dikelola di IBM Cloud atau AWS, dengan struktur harga berjenjang yang dirancang untuk menyesuaikan skala implementasi.

Paket Essentials dimulai dari sekitar $500 per bulan per instance agen dan mencakup kemampuan AI inti dan LLM, pembuat agen tanpa kode, fitur orkestrasi, serta akses ke katalog integrasi dan alat.

Paket Standar menggunakan penawaran harga kustom dan menambahkan otomatisasi alur kerja tingkat lanjut, pemrosesan dokumen keputusan, serta dukungan integrasi perusahaan yang ditingkatkan.

Uji coba gratis selama 30 hari memberikan akses penuh untuk evaluasi, termasuk akses awal ke fitur-fitur yang akan datang.

Selain langganan dasar, organisasi perlu mengalokasikan anggaran untuk layanan integrasi jika memerlukan konektor khusus, menghitung biaya komputasi untuk beban kerja agen berkapasitas tinggi, serta pelatihan untuk mengintegrasikan pengguna bisnis ke dalam Langflow builder dan dashboard AgentOps.

IBM mengklaim bahwa agen yang sudah dibangun sebelumnya memungkinkan perusahaan untuk mengimplementasikan solusi 70 persen lebih cepat daripada membangun dari awal.

Model penetapan harga ini menguntungkan organisasi yang berencana untuk memperluas penggunaan agen ke berbagai departemen, di mana biaya per instance menurun seiring dengan peningkatan produktivitas.