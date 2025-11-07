Oracle Agentic AI: Apakah Ini Link yang Hilang dalam Operasi Anda?

Bayangkan tim pengadaan Anda harus menunggu tiga hari untuk persetujuan faktur sederhana sementara tim keuangan kewalahan dengan rekonsiliasi manual.

Bayangkan agen cerdas menangani tugas-tugas tersebut dalam hitungan menit, mempelajari alur kerja Anda, dan berkoordinasi antar departemen tanpa intervensi manusia.

Oracle memasuki arena AI agen pada Maret 2025 dengan platform yang menjanjikan transformasi tersebut.

Di bawah ini, kami menjelajahi bagaimana Oracle agentic AI bekerja, apa yang membedakannya, dan apakah ia memenuhi janji otomatisasi untuk tim pasar menengah dan perusahaan.

Poin Penting

Oracle mengintegrasikan AI berbasis agen langsung ke dalam Fusion Cloud tanpa biaya lisensi tambahan.

AI Agent Studio memungkinkan otomatisasi alur kerja tanpa kode menggunakan data dan aturan perusahaan.

Agen yang sudah dibangun sebelumnya dari mitra mengurangi waktu penyiapan dan lolos tinjauan kepatuhan yang ketat.

Protokol MCP dan A2A memfasilitasi kolaborasi agen yang aman dan lintas platform secara massal.

Apakah Oracle Menyediakan Agentic AI?

Ya. Oracle meluncurkan AI Agent Studio di CloudWorld London pada Maret 2025, mengintegrasikan kemampuan agen langsung ke dalam Fusion Cloud Applications.

Platform ini dilengkapi dengan lebih dari 50 agen pra-bangun yang sudah beroperasi di modul ERP, HCM, rantai pasokan, dan pengalaman pelanggan, tanpa biaya lisensi tambahan bagi langganan Fusion.

Agent Studio berfungsi sebagai pembuat tanpa kode di mana pengguna bisnis dapat merakit agen kustom melalui templat seret-dan-lepas, mengoordinasikan alur kerja multi-agen, dan memilih dari model seperti Cohere Command R+ atau Meta Llama 3.

Oracle mengembangkan agen-agen ini dengan akses langsung ke data Fusion, aturan bisnis, dan kebijakan keamanan, bukan dengan menumpuk AI di atas sistem warisan. Pilihan arsitektur ini memberikan konteks langsung kepada agen Oracle, sementara alat pihak ketiga harus merekonstruksi konteks tersebut melalui panggilan API.

Peluncuran ini menempatkan Oracle dalam persaingan langsung dengan Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio, dan penawaran berbasis agen ServiceNow, meskipun strategi bundling Oracle sangat berbeda dengan pesaing yang mengenakan biaya penggunaan atau add-on per pengguna.

Bagaimana Sebenarnya Cara Kerjanya?

Pada intinya, platform agentik Oracle memisahkan pembuatan agen dari eksekusi.

Agent Studio menyediakan kanvas visual tempat Anda mendefinisikan tujuan agen, misalnya “otomatis menyetujui pesanan pembelian di bawah $5.000 saat anggaran tersedia.”

Anda kemudian mengonfigurasi agen dengan seperangkat keterampilan, yang merupakan konektor API pra-bangun ke modul Fusion seperti Akuntansi Pembayaran, Anggaran, atau Manajemen Vendor.

Agen tersebut menyusun rencana multi-langkah, memanggil API yang diperlukan secara berurutan, mengevaluasi hasilnya sesuai dengan aturan persetujuan Anda, dan baik menyelesaikan tugas atau meneruskan kasus yang kompleks ke peninjau manusia.

Di balik layar, platform Oracle menggunakan mesin penalaran yang memecah instruksi tingkat tinggi menjadi tindakan-tindakan terpisah.

Jika seorang pengguna meminta agen untuk “merekonsiliasi laporan pengeluaran bulan lalu,” agen akan memeriksa modul pengeluaran untuk mencari bukti pembayaran yang tidak cocok, mencocokkan transaksi kartu kredit, mengidentifikasi anomali, dan menyusun laporan ringkasan.

Loop penalaran berjalan di Oracle Cloud Infrastructure bersama model bahasa besar yang dipilih, sehingga perusahaan dapat mengganti model, misalnya beralih dari Cohere ke OpenAI GPT-4o, tanpa perlu menulis ulang logika agen.

Komponen Fungsi Bisnis AI Agent Studio Pembuat tanpa kode untuk merancang alur kerja agen dan mendefinisikan aturan persetujuan. Lapisan API Fusion Akses langsung ke data ERP, HCM, SCM, dan CX tanpa perantara. Router Multi-LLM Dukungan untuk model OpenAI, Anthropic, Cohere, Google, dan Meta yang dihosting di OCI Pasar Agen Agen yang dibangun oleh mitra bersertifikat yang dapat diimplementasikan secara native ke lingkungan Fusion Anda.

Pasar ini sangat menarik.

Pada Oktober 2025, Oracle telah memperluas studio tersebut untuk mencakup ratusan agen khusus industri dari mitra seperti Deloitte dan IBM. Setiap agen harus lulus tinjauan kepatuhan 21 poin yang mencakup keamanan, akurasi, dan efisiensi token sebelum Oracle menerbitkannya.

Proses verifikasi ini mengurangi risiko penerapan otomatisasi yang belum diuji ke sistem keuangan atau HR produksi.

Bagaimana Ini Berjalan dalam Praktiknya?

Pertimbangkan penyedia layanan kesehatan menengah yang mengelola 200 pesanan pembelian per minggu.

Sebelum AI berbasis agen Oracle, analis pengadaan mereka menghabiskan pagi hari mencocokkan item pesanan pembelian (PO) dengan faktur, memeriksa ketersediaan anggaran, dan mengarahkan persetujuan melalui thread email. Saat pesanan mendesak untuk sarung tangan bedah mencapai persetujuan akhir, tiga hari telah berlalu.

Setelah mengimplementasikan Oracle’s Requisition-to-Contract Agent dari marketplace, alur kerja menjadi jauh lebih efisien:

Pembuatan permintaan pembelian: Seorang kepala departemen mengajukan permintaan pembelian di Fusion Procurement. Validasi agen: Agen memeriksa tingkat persediaan, memverifikasi kode anggaran, dan memastikan status kepatuhan vendor secara real-time. Routing otomatis: Untuk pesanan di bawah ambang batas $5.000, agen secara otomatis menyetujui dan menghasilkan PO. Untuk jumlah yang lebih besar, sistem akan meneruskan ke CFO dengan memo justifikasi yang sudah diisi sebelumnya. Pembelajaran berkelanjutan: Agen ini mengidentifikasi kelebihan anggaran yang berulang di departemen tertentu dan mengusulkan ambang batas persetujuan yang direvisi setiap kuartal.

Analis pengadaan kini fokus pada negosiasi dengan pemasok dan pengadaan strategis, sementara agen menangani 80 persen persetujuan rutin. Pola ini berulang pada proses penutupan keuangan, daftar periksa onboarding karyawan, dan penyaringan tiket layanan pelanggan.

Peningkatan efisiensi ini menimbulkan pertanyaan alami: jika beberapa vendor menawarkan AI berbasis agen, mengapa memilih Oracle?

Apa yang Membedakan Oracle?

Keunggulan utama Oracle adalah integrasi Fusion yang asli.

Pesaing seringkali memerlukan pengembangan API khusus atau konektor pihak ketiga untuk mengakses data perusahaan. Oracle agents berada di dalam perimeter keamanan yang sama dengan ERP Anda, secara otomatis mewarisi kontrol akses berbasis peran.

Ketika agen menarik data keuangan untuk peramalan, agen tersebut mengikuti aturan penyamaran data yang sama yang berlaku untuk pengguna manusia dalam peran tersebut. Tidak ada lapisan izin terpisah, tidak ada kebijakan tata kelola yang berulang.

Keuntungan kedua adalah fleksibilitas multi-model.

Sementara platform lain mengunci Anda pada model proprietary mereka, Oracle mendukung OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini, dan bahkan model xAI yang berjalan di Oracle Cloud Infrastructure.

Tim dapat menguji model mana yang paling efektif untuk ekstraksi faktur versus kueri bahasa alami, lalu mengalokasikan tugas sesuai hasilnya. Platform ini mengelola pelacakan penggunaan token dan alokasi biaya per model, sehingga tim keuangan dapat melihat secara tepat di mana pengeluaran AI terkonsentrasi.

Keunggulan utama lainnya meliputi:

Tanpa pemrograman kustom untuk API Fusion : Agen dapat mengakses semua modul secara langsung.

Skala ekosistem mitra : Lebih dari : Lebih dari 32.000 pengembang bersertifikat yang dilatih di Agent Studio di Accenture, Deloitte, dan IBM.

Pengelolaan bawaan: Setiap agen mencatat keputusannya, sehingga audit menjadi lebih mudah.

Namun, komprominya adalah fokus ekosistem Oracle. Jika sistem Anda didominasi oleh Salesforce atau SAP, keunggulan asli Oracle berkurang. Agent Studio paling optimal untuk organisasi yang sudah berkomitmen pada Fusion Cloud atau berencana melakukan migrasi.

Kedalaman integrasi sangat penting, jadi mari kita lihat bagaimana Oracle terhubung dengan lanskap teknologi yang lebih luas.

Integrasi & Kesesuaian Ekosistem

Oracle merancang Agent Studio untuk beroperasi di dalam Fusion, namun juga menyadari bahwa perusahaan menjalankan lingkungan hybrid.

Platform ini mendukung Model Context Protocol (MCP), standar baru yang memungkinkan agen mengakses sumber data eksternal seperti SharePoint, Snowflake, atau Databricks tanpa perlu membangun konektor khusus.

Seorang agen yang menyusun perkiraan kuartalan dapat mengambil data penjualan historis dari Fusion ERP, menggabungkannya dengan data tren pasar dari gudang analitik eksternal, dan menghasilkan model skenario dalam satu alur kerja.

Untuk koordinasi agen multi-vendor, Oracle mengimplementasikan konektor Agent2Agent (A2A).

Bayangkan seorang agen pengadaan di Oracle Fusion yang menyerahkan tugas pengiriman kepada agen logistik yang berjalan di IBM Watsonx Orchestrate.

Kerangka kerja A2A mentransfer konteks, seperti nomor PO, tanggal pengiriman, dan preferensi kurir, secara aman antar sistem. Setiap agen mempertahankan batas keamanan masing-masing, tetapi proses penyerahan data tetap transparan bagi pengguna akhir.

Titik Integrasi Kesesuaian Oracle Fusion Cloud Akses langsung ke API dengan keamanan dan aturan bisnis yang diwariskan. Agen Pihak Ketiga (IBM, Salesforce) Pertukaran data melalui konektor MCP dan A2A dengan penyimpanan kredensial yang aman. Penyedia Multi-LLM (OpenAI, Anthropic, Google) Rute model melalui OCI dengan dasbor observabilitas terpadu Pasar Mitra Agen bersertifikat dapat diimplementasikan secara native ke dalam alur kerja Fusion dengan instalasi satu klik.

Pasar aplikasi terintegrasi langsung dalam Fusion Applications, sehingga admin IT dapat menjelajahi, menguji, dan mengimplementasikan agen pihak ketiga tanpa meninggalkan antarmuka ERP.

Oracle memverifikasi setiap agen pasar melalui daftar periksa 21 poin yang mencakup kepatuhan, keamanan, dan kinerja sebelum persetujuan. Kurasi ini mengurangi risiko otomatisasi yang tidak terkendali masuk ke sistem produksi.

Dengan integrasi yang sudah teratasi, bagaimana tim sebenarnya menerapkan AI agen tanpa mengganggu operasional?

Bincang Komunitas & Tanggapan Pengguna Awal

Reaksi awal terhadap Oracle AI Agent Studio terbagi antara optimisme hati-hati dan skeptisisme yang menunggu dan melihat.

Di subreddit r/GenAI4all, seorang pengguna menulis, “Kedengarannya keren, tapi jika tidak benar-benar mempermudah alur kerja, itu hanya hype AI belaka.” Seorang komentator lain mengakui, “Saya tidak percaya produk Oracle sejak tahun 90-an dan tidak berniat untuk mulai sekarang.” ” Seorang lagi menambahkan, “Jika hanya menambah klik dan dashboard tanpa keuntungan nyata, itu AI dengan langkah ekstra. ”

Pelanggan korporat memiliki cerita yang berbeda, dengan implementasi nyata menunjukkan hasil yang terukur di mana para skeptis hanya melihat janji-janji.

Emily Crow, Direktur IT di Choctaw Nation, berbagi: “Kami telah mengadopsi lebih dari 40 kemampuan AI generatif dan menantikan untuk memanfaatkan lebih banyak agen AI Oracle guna mendukung tim kami dengan lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional.”

Milwaukee Tool, distributor manufaktur, mengapresiasi agen terintegrasi Oracle dalam mempertahankan pertumbuhan dua digit tanpa peningkatan proporsional dalam jumlah karyawan untuk pemenuhan pesanan.

Analis industri melihat potensi di sini, meskipun mereka tidak memberikan jaminan tanpa syarat.

Mickey North Rizza dari IDC mengemukakan pandangan optimis ketika ia mengatakan, “Dengan peluncuran AI Agent Marketplace, Oracle menaikkan standar, memudahkan perusahaan untuk mengadopsi dan menskalakan otomatisasi berbasis AI.”

Pendapat tersebut mencerminkan konsensus analis yang lebih luas bahwa pendekatan terintegrasi Oracle mengatasi titik gesekan nyata yang masih menjadi tantangan bagi pesaing saat mengintegrasikan AI ke sistem legacy.

Perlu diperhatikan bahwa risiko eksekusi tetap tinggi bagi organisasi yang memulai dengan kualitas data yang buruk atau kepemilikan proses yang tidak jelas.

Peta Jalan & Prospek Ekosistem

Oracle bergerak cepat untuk memperkuat posisinya dalam AI agen sebelum pesaing mengejar ketertinggalan. Tiga tonggak utama menjadi landasan peta jalan.

Pada awal 2026, Oracle akan memperkenalkan Ask Oracle, halaman utama berbasis bahasa alami untuk Fusion Applications.

Alih-alih menavigasi menu, pengguna cukup mengetik atau mengucapkan permintaan seperti “tampilkan semua faktur yang terlambat dibayar dengan nilai di atas $10.000”, dan sistem akan menampilkan dasbor yang dapat ditindaklanjuti.

Antarmuka ini akan menampilkan rekomendasi agen secara proaktif, misalnya menyarankan alokasi ulang anggaran saat tren pengeluaran menyimpang dari perkiraan.

Pada kuartal ketiga 2026, Oracle berencana meluncurkan superkluster AI besar-besaran di infrastruktur cloud-nya, dimulai dengan 50.000 GPU AMD Instinct MI450.

Kluster ini akan mendukung pelatihan model dan inferensi berkapasitas tinggi untuk pelanggan yang menjalankan alur kerja agen yang kompleks. Investasi ini menandakan ambisi Oracle untuk bersaing dengan AWS, Azure, dan Google Cloud sebagai penyedia komputasi AI terkemuka.

Bagian yang paling dibicarakan adalah kemitraan Oracle dengan OpenAI, sebuah kesepakatan lima tahun yang berpotensi bernilai $300 miliar dalam kapasitas cloud.

Jika terwujud sepenuhnya pada tahun 2027, OpenAI akan menjadi salah satu pelanggan cloud terbesar Oracle, dan klien Fusion perusahaan akan mendapatkan manfaat dari akses ke model dasar terdepan yang dihosting di OCI.

Kerja sama ini juga dapat membuka akses ke harga preferensial bagi pelanggan Oracle yang menggunakan GPT-4 atau model-model masa depan.

Clay Magouyrk, Kepala AI Oracle, memprediksi bahwa AI agen akan menjadi umum di seluruh aplikasi cloud kami dalam tiga tahun ke depan, mengubah platform SaaS Oracle menjadi platform operasi otonom yang terus belajar.

Dengan rencana ambisius tersebut, berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan Oracle agentic AI secara besar-besaran?

Berapa Biaya Oracle Agentic AI?

Oracle merancang struktur harga untuk menghilangkan kejutan harga lisensi AI tradisional. AI Agent Studio disertakan tanpa biaya tambahan bagi pelanggan Fusion Cloud yang sudah ada.

Anda dapat membangun, mengimplementasikan, dan menjalankan sebanyak mungkin agen kustom sesuai dengan langganan Anda tanpa biaya per agen. Paket ini menghilangkan struktur harga yang rumit yang diterapkan oleh beberapa pesaing untuk setiap alur kerja otomatisasi.

Bagi pelanggan yang ingin menghosting agen di Oracle Cloud Infrastructure secara terpisah dari Fusion, layanan OCI Generative AI Agents mengenakan biaya $0,003 per 10.000 karakter yang diproses (input dan output digabungkan).

Sebuah percakapan agen yang memproses pesanan pembelian berukuran 2.000 karakter dan menghasilkan ringkasan berukuran 500 karakter akan mengonsumsi 2.500 karakter, dengan biaya sekitar $0,00075 per transaksi. Pada skala besar, sebuah perusahaan yang memproses 100.000 transaksi per bulan akan membayar sekitar $75 sebagai biaya eksekusi.

Biaya tambahan timbul dari penyimpanan basis pengetahuan untuk generasi yang didukung oleh pencarian ($0,0084 per GB-jam) dan pengambilan data saat mengunggah dokumen ke konteks agen ($0,0003 per 10.000 karakter).

Organisasi yang membutuhkan kapasitas GPU khusus untuk penyempurnaan model kustom dapat memesan layanan hosting khusus OCI Generative AI Service dengan tarif sekitar $12 per jam unit AI, meskipun Oracle menawarkan uji coba gratis selama 30 hari dengan kredit $300 untuk pengguna OCI baru.

Biaya tersembunyi cenderung muncul dalam layanan integrasi jika lingkungan Fusion Anda memerlukan pemetaan data khusus atau jembatan sistem warisan.

Mitra Oracle seperti Accenture dan Deloitte membebankan biaya konsultasi secara terpisah, jadi pertimbangkan 10 hingga 20 persen dari anggaran proyek agen Anda untuk layanan profesional kecuali tim internal Anda sudah bersertifikat di Agent Studio.

Intinya: Harga Oracle transparan dan kompetitif, terutama bagi pelanggan Fusion yang menghindari jebakan lisensi per agen. Biaya berdasarkan penggunaan menyesuaikan dengan tingkat penggunaan, sehingga uji coba menjadi terjangkau dan implementasi besar dapat diprediksi.

Pikiran Akhir

Oracle Agent Studio memberikan nilai nyata jika Anda sudah menggunakan Fusion Cloud dan dapat menoleransi kurva pembelajaran sebelum implementasi produksi.

Integrasi asli ini menghilangkan kompleksitas API yang dipaksakan oleh pesaing, tetapi kesuksesan bergantung pada kualitas data dan kejelasan proses yang sering diabaikan oleh banyak tim.

Uji coba satu alur kerja rutin seperti persetujuan faktur selama 30 hari, memantau akurasi dan waktu siklus dibandingkan dengan baseline manual Anda.

Bagi perusahaan yang berkomitmen pada Oracle dengan tata kelola data yang baik dan sumber daya khusus untuk penyempurnaan, harga paket dan ekosistem pasar membenarkan investasi dibandingkan dengan lapisan pihak ketiga.