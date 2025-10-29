Microsoft Agentic Kecerdasan Buatan

Musim gugur lalu, saya menyaksikan sebuah demonstrasi di mana agen kecerdasan buatan (AI) secara otonom mengoordinasikan tiga agen lainnya untuk menangani pengembalian dana pelanggan, memperbarui persediaan, dan memberitahu tim pengiriman. Tidak ada manusia yang menyentuh keyboard. Momen itu memperjelas mengapa kecerdasan buatan agen Microsoft penting bagi alur kerja perusahaan saat ini.

Jika Anda sedang menjelajahi sistem kecerdasan buatan (AI) otonom yang mampu berlogika, merencanakan, dan melaksanakan tugas dengan pengawasan manusia minimal, Anda berada di tempat yang tepat. Panduan ini menjelaskan pendekatan Microsoft, struktur harga, dan aplikasi praktisnya sehingga Anda dapat mengevaluasi apakah alat-alat ini sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Poin Penting