Apakah Salesforce Menyediakan Kecerdasan Buatan Berbasis Agen? Berikut Ini yang Perlu Anda Ketahui

Jika Anda mendengar banyak pembicaraan tentang agen AI yang sebenarnya bisa melakukan hal-hal daripada hanya menjawab pertanyaan, Anda tidak sendirian.

Pergeseran dari chatbot pasif ke pekerja AI otonom adalah kenyataan, dan Salesforce telah ikut serta dengan penuh semangat.

Ya, Salesforce memang menawarkan kecerdasan buatan (AI) yang bersifat agen, dan mereka menamakannya Agentforce.

Apa itu Salesforce Agentforce?

Agentforce adalah platform Salesforce untuk membangun agen AI otonom yang beroperasi di dalam ekosistem CRM mereka.

Ini bukan chatbot biasa yang hanya memberikan respons standar. Sebaliknya, chatbot ini dapat mengambil tindakan nyata dalam proses penjualan, layanan, dan pemasaran tanpa perlu menunggu Anda memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Bayangkan seperti ini: asisten AI tradisional mungkin dapat membantu Anda menyusun email. Agen Agentforce dapat menangani kasus dukungan pelanggan dari awal hingga akhir, memperbarui catatan, memeriksa persediaan, dan melakukan tindak lanjut, semuanya secara mandiri.

Platform ini diluncurkan di Dreamforce 2024, di mana para peserta berhasil membuat lebih dari 10.000 agen AI dalam hitungan menit selama demonstrasi langsung. Hal ini menunjukkan bahwa Salesforce benar-benar serius dalam mengembangkan teknologi ini.

Bagaimana Sebenarnya Cara Kerjanya?

Agentforce beroperasi dengan beberapa teknologi kunci yang bekerja sama:

Atlas Reasoning Engine adalah otak dari sistem ini. Ia mengevaluasi apa yang dibutuhkan pelanggan, menentukan data mana yang relevan, dan membuat rencana langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas. Penelitian Salesforce menemukan bahwa agen yang didukung Atlas memberikan respons dua kali lebih relevan dan 33 persen lebih akurat dibandingkan solusi pesaing (Siaran Pers Salesforce, 2024).

Agent Builder adalah tempat Anda membuat atau menyesuaikan pekerja AI ini. Alat ini dirancang sebagai alat dengan kode minimal, jadi Anda tidak perlu menjadi programmer. Anda dapat mengambil alur kerja Salesforce yang sudah ada dan mengubahnya menjadi tindakan agen menggunakan instruksi dalam bahasa Inggris yang sederhana. Bahkan ada lingkungan uji coba di mana Anda dapat melihat agen merencanakan strateginya sebelum diluncurkan secara langsung.

Integrasi Data Cloud menyediakan agen dengan semua konteks yang mereka butuhkan. Sistem ini mengumpulkan data pelanggan dari CRM Anda, email, riwayat pembelian, dan sumber lainnya. Hal ini berarti agen yang membantu pelanggan dapat merujuk pada seluruh riwayat interaksi pelanggan dengan perusahaan Anda, bukan hanya percakapan saat ini.